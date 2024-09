À 23h39, Trump critique Zelensky, déclarant: "un nombre si élevé de victimes"

Le candidat à la présidentielle du GOP, Trump, affirme que Zelensky n'a pas négocié d'accord de paix avec Moscou pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. "Nous continuons à donner des milliards à un homme qui refuse de conclure un accord", a déclaré Trump lors d'un meeting en Caroline du Nord. "Il y a tant de morts", a-t-il ajouté. "Même un mauvais accord aurait été préférable à ce que nous avons maintenant."

22:35 Les républicains accusent Zelensky d'ingérence et réclament le limogeage de l'ambassadeur Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Mike Johnson, affirme que Zelensky a interféré dans les élections en faveur des démocrates. Il plaide également pour le limogeage de l'ambassadeur ukrainien dans une lettre. La justification : Zelensky a visité une usine de munitions en Pennsylvanie aux côtés de politiciens démocrates le week-end dernier. Selon Johnson, la visite a été organisée par l'ambassadeur, Markarova, et les républicains ont été intentionnellement exclus. Le comité d'enquête de la Chambre des représentants dirigée par les républicains a donc lancé une enquête. Le président du comité a souligné la possibilité d'une utilisation abusive de fonds publics pour la campagne de la vice-présidente Kamala Harris, et "l'abus de pouvoir". Harris est également candidate à l'investiture démocrate. Zelensky a été transporté en Pennsylvanie à bord d'un avion de l'U.S. Air Force.

22:06 Conseiller russe : Koursk sera libéré prochainement Le conseiller russe Alexei Djumin est sûr que les troupes russes chasseront bientôt les forces ukrainiennes de la région de Koursk. "C'est sûr", déclare-t-il en référence aux plans de la direction militaire russe. "Notre territoire sera bientôt libéré", affirme-t-il. Les actions sont des "poursuites courageuses" des soldats russes. Les troupes ukrainiennes ont lancé une offensive sur le territoire russe le 6 août et se défendent depuis contre les tentatives de l'armée russe de le reprendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère ce territoire comme un "outil de négociation".

21:27 Le Premier ministre britannique Starmer à l'ONU : la Russie traite ses propres citoyens "avec insensitivity" During his first speech before the UN Security Council, British Prime Minister Keir Starmer accuses Russia of treating its own citizens in the Ukraine war "insensitively." 600,000 Russian soldiers have been killed or injured in the war, he says. "As stated in the UN Charter, this gathering upholds human dignity, not treating its own citizens like they're insensible," Starmer says, addressing the Russian representatives. He wonders how Russia can even appear at the UN headquarters. The Russian deputy ambassador to the United Nations, Dmitri Poljanski, remains unfazed and continues to go through his papers.

20:41 Zelensky : Poutine laissera des millions d'Ukrainiens dans le froid pour forcer Kyiv à se rendre Les attaques russes ont détruit toutes les centrales thermiques d'Ukraine et une partie importante de la capacité hydraulique, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le résultat : des millions de personnes pourraient passer l'hiver sans chauffage. Selon lui, les attaques ont endommagé 80 % de la capacité énergétique. "C'est ainsi que le dictateur russe Vladimir Poutine se prépare pour l'hiver", se plaint Zelensky. Il veut "des millions et des millions d'Ukrainiens passeront cet hiver dans le noir et le froid, en utilisant l'Ukraine pour endurer et se rendre", explique-t-il.

20:06 Vidéo : des voitures européennes de luxe abondent dans le Caucase Les sanctions de l'UE interdisant l'exportation de voitures particulières vers la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine semblent avoir des failles. De nombreux véhicules de luxe peuvent être vus dans la région du Caucase.

19:40 La Russie renforce sa stratégie nucléaire et menace implicitement les États-Unis et la France La Russie, puissance nucléaire, modifie sa stratégie d'utilisation des armes nucléaires en réponse à l'atmosphère internationale tendue, selon le président russe Vladimir Poutine. La liste des menaces militaires contre lesquelles les armes nucléaires peuvent être utilisées pour la dissuasion a été élargie, a déclaré Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité à Moscou. Avec cette nouvelle stratégie, la probabilité que la Russie riposte avec des armes nucléaires augmente, en particulier envers les puissances nucléaires occidentales comme les États-Unis et la France, si elles soutiennent l'Ukraine non nucléaires en cas d'agression contre la Russie.

18:35 Zelensky présente sa "stratégie de victoire" lors de ses entretiens avec Biden et Harris Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi. Zelensky présentera sa "stratégie de victoire" à Biden, qui trace un chemin pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Zelensky a mentionné que le cours futur de la guerre sera décidé à l'automne. Le gouvernement de Kyiv croit que l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles sur le territoire russe pourrait Significativement faire pencher la guerre en faveur de l'Ukraine. À ce jour, de telles armes n'ont pas été fournies par les pays soutenant l'Ukraine.

Selon le journal britannique "The Times", la stratégie consiste à :

Exiger des garanties de sécurité "Trump-proof" similaires à un pacte de défense mutuelle au sein de l'OTAN

Poursuivre l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk, qui sert d'"outil de négociation territorial"

Demander des armes avancées

Aide financière internationale pour assurer la recovery économique de l'Ukraine.

18:12 Le Bundestag approuve des millions pour la reconstruction décentralisée de l'énergie en Ukraine Le Comité du Budget du Bundestag allemand a donné son feu vert à un paquet d'aide de 70 millions d'euros pour améliorer l'approvisionnement en chaleur et en électricité d'Ukraine. Le financement permettra de fournir des petites centrales électriques et de chauffage, des chaudières, des générateurs et des installations solaires aux villes et villages ukrainiens, selon le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. Cette initiative vise à garantir que les citoyens ukrainiens puissent continuer à vivre dans leur patrie, malgré les attaques russes. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, affirme que les attaques ciblées de la Russie sur l'infrastructure énergétique civile visent à affaiblir et à chasser les Ukrainiens. "Nous aidons l'Ukraine à développer un système d'énergie décentralisé, ce qui rend plus difficile pour la Russie de causer des dommages", a-t-elle déclaré.

17:50 Zelensky sonne l'alarme d'une catastrophe nucléaire à l'ONU Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses préoccupations concernant une catastrophe nucléaire potentielle due aux attaques russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il a fourni des informations suggérant que le président russe Vladimir Poutine planifie des attaques contre d'autres installations nucléaires ukrainiennes. Zelensky a souligné la gravité de la situation lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, déclarant : "Un jour comme celui-ci ne doit jamais se reproduire." La Russie a constamment rejeté ces accusations de Zelensky. En cas d'instigation par la Russie d'une catastrophe nucléaire dans l'une de ses centrales nucléaires, "la radioactivité ne connaît pas les frontières, et malheureusement, de nombreux pays pourraient subir les conséquences dévastatrices", a déclaré Zelensky. Il a également affirmé que d'autres nations fournissent à la Russie des données par satellite sur ces centrales nucléaires en Ukraine. Mardi, Zelensky a accusé la Chine de partager des images de centrales nucléaires ukrainiennes avec Moscou.

17:08 Vidéo : L'Ukraine dément le contrôle russe des outskirts de Vuhledar Les forces ukrainiennes et russes se battent pour la ville minière de Vuhledar depuis 2022, avec des vidéos sur les réseaux sociaux indiquant une escalade des hostilités. Cependant, le gouverneur de Donetsk nie les rapports de la présence de forces russes dans les environs de la ville.

16:31 L'Ukraine propose un plan de trois ans pour les drones, la guerre électronique et les robots terrestres aux alliés L'Ukraine a conçu un plan de trois ans pour la production de systèmes de drones, de guerre électronique et de robots terrestres, comme l'a révélé le ministre de la Défense Rustem Umierov. Il a présenté cette stratégie lors de ses voyages aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et lors d'une récente réunion de Ramstein, ainsi que lors de discussions avec divers partenaires internationaux. "Nous avons déterminé combien de drones sont nécessaires et leurs rôles stratégiques, opérationnels et tactiques", explique le ministre. Le plan comprend la quantité précise d'armes que l'Ukraine peut produire et le financement requis. "De nombreux pays ont accepté de financer nos drones et missiles", révèle Umierov. Selon lui, l'Ukraine a détruit ou endommagé plus de 200 installations militaires russes l'année dernière à l'aide de la technologie de "drone en essaim", notamment un dépôt de munitions à Toropez. Kyiv a la capacité de produire plus de 3 millions de drones par an, mais a besoin de financement externe.

15:49 Lula plaide pour un plan de paix sino-brésilien à l'ONU, malgré le rejet de l'Ukraine Le président brésilien Lula da Silva fait la promotion du plan de paix conjoint élaboré avec la Chine lors de l'Assemblée générale de l'ONU,Despite Ukraine's rejection of the initiative as "destructive." While condemning the "infiltration of Ukrainian territory," Lula emphasizes the importance of fostering peace talks between Kyiv and Moscow. China and Brazil presented their 6-point plan in May. Lula's foreign policy advisor, Celso Amorim, is reportedly scheduled to meet with representatives from 20 countries on Friday to rally additional support. Keen supporters of Ukraine are absent from these discussions. The Chinese-Brazilian proposed 6-point plan refers to the conflict as a "crisis" and calls for a peace conference acceptable to Russia and Ukraine, involving an unbiased discussion of all peace plans. The proposal does not mention Ukraine's territorial integrity or the withdrawal of Russian troops.

15:12 Rapport : La Chine fabrique des drones à longue portée pour la Russie Des sources de renseignement européen suggèrent que la Russie progresse dans un programme de drones à longue portée en Chine. Cela marquerait la première fois que des drones sont produits spécifiquement pour être utilisés en Ukraine, selon deux officiels de renseignement qui ont parlé à Reuters et ont consulté des documents liés. La filiale d'Almas-Antej, IEMZ Kupol, a reportedly développé et testé le drone Garpija-3 en Chine avec l'aide de spécialistes chinois. Le Garpija-3 est censé avoir une portée d'environ 2000 kilomètres et peut transporter 50 kilogrammes d'explosifs. Les sources de renseignement affirment que cette livraison représente la première preuve de drones complets fabriqués en Chine et fournis à la Russie depuis le début du conflit. L'emplacement exact de la production ou si la production en série a été autorisée reste inconnu. La Chine a constamment nié fournir des armes à la Russie pour être utilisées en Ukraine.

14:29 Poutine convoque une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire Le président russe Vladimir Poutine présidera une réunion du Conseil de sécurité russe aujourd'hui pour discuter de la dissuasion nucléaire, a confirmé le Kremlin. Cette réunion intervient alors que Moscou étudie comment répondre aux appels de l'Ukraine pour déployer des missiles occidentaux à portée de tir pour attaquer profondément le territoire russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la réunion comme un événement important. "Le Président fera une leçon. Les aspects restants resteront classés pour des raisons évidentes", a déclaré Peskov.

13:54 Le porte-parole russe Pushkov critique l'adresse de Zelenskyy à l'ONULe gouvernement russe fustige l'adresse du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy devant le Conseil de sécurité de l'ONU. "La position consistant à pousser la Russie vers la paix est une grave erreur", déclare le porte-parole russe Dmitri Pouchkov. Selon lui, la Russie est le "défenseur de la paix". Cependant, la paix ne peut être garantie que si la sécurité de la Russie est assurée, argue Pouchkov. De plus, les objectifs derrière l'"opération militaire" de la Russie en Ukraine doivent être atteints, ajoute-t-il. Cependant, Moscou continue de s'abstenir d'appeler son attaque barbare contre la nation une guerre. Moscou insiste sur le fait que l'Ukraine doit abandonner des territoires, abandonner ses plans d'adhésion à l'OTAN et subir une soi-disant "dénazification", que les officiels russes perçoivent probablement comme l'établissement d'un gouvernement soumis à la Russie.

13:18 "Sauver des vies" - L'Ukraine présente des soldats en formation sur le système allemand de défense aérienne SkynexLe ministère de la Défense ukrainien présente une vidéo de soldats ukrainiens en formation sur un système de défense aérienne Skynex de Rheinmetall. Deux sont déjà en service dans le pays attaqué par la Russie, et deux autres arrivent d'Allemagne. Le Skynex est optimisé pour la défense contre des cibles à courte portée, telles que les drones. "Nous remercions nos alliés pour le renforcement des capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Plus de défense aérienne pour l'Ukraine signifie plus de vies innocentes sauvées", déclare le ministère de la Défense dans la vidéo.

12:42 L'aide militaire de l'Iran à la Russie est considérable, selon MunzLe président ukrainien Zelenskyy accuse l'Iran de fournir à la Russie des données satellites pour espionner les centrales nucléaires ukrainiennes. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, l'aide militaire de l'Iran à la Russie dépasse simplement le partage d'informations stratégiques.

12:01 L'Ukraine cherche l'Inde comme médiateur pour conclure un traité de paixSelon un rapport de Politico, l'Ukraine a choisi l'Inde comme médiateur préféré pour mettre fin au conflit avec la Russie : le Premier ministre indien Narendra Modi. Un officiel ukrainien a informé le média que l'Inde est le meilleur espoir de Kyiv pour un traité de paix qu'elle peut supporter. Selon l'officiel, Modi a été clair lors de ses entretiens avec l'Ukraine en été que l'Ukraine devrait faire quelques concessions, mais aucune proposition pour mettre fin au conflit ne doit impliquer la cession de territoires à la Russie. L'Inde maintient des relations amicales avec la Russie.

11:35 Des civils blessés dans une attaque ukrainienne sur la région russe de BelgorodSelon les autorités russes, cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque sur la ville russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne. Quatre ont été hospitalisées, selon le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Un gratte-ciel et 75 bâtiments résidentiels plus petits, ainsi que de nombreux véhicules, pipelines d'eau et de gaz ont été endommagés. Les observateurs indépendants considèrent les bombardements ukrainiens comme une riposte à une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:59 Un médecin de l'armée ukrainienne utilise un monocycle électronique sur le champ de batailleDans une vidéo partagée par United24media et le ministère de la Défense ukrainien, on peut voir un médecin de l'armée utiliser un monocycle électronique sur le champ de bataille. "Révolutionnant les schémas de mouvement au front", indique la légende de la vidéo. Le médecin note que la capacité de transporter rapidement et silencieusement des fournitures essentielles, telles que des munitions, de l'eau, des radios et des batteries, jusqu'aux soldats avec les deux mains est un avantage.

10:18 Le chef du SPD Klingbeil conteste la décision de BSW d'interrompre la livraison d'armes à l'Ukraine

À la suite de l'élection de l'État de Brandebourg, le chef du SPD Lars Klingbeil demande des éclaircissements sur les intentions de BSW lors des prochaines discussions exploratoires. "Comme en Thuringe et en Saxe, nous devons maintenant déterminer : quelles sont les principales revendications de BSW ? Où cette alliance va-t-elle ?", déclare-t-il sur RBB InfoRadio. Beaucoup de gens sont incertains à ce sujet. L'intention est d'analyser le résultat de l'élection et "d'observer maintenant comment un gouvernement stable peut être formé". Klingbeil laisse également entendre qu'il entend de la part de BSW que "nous allons arrêter la livraison d'armes à l'Ukraine à partir de demain, et puis la paix sera atteinte le jour suivant. Ce ne sont pas des négociations de paix, mais se soumettre à Poutine". Il qualifie BSW de parti populiste dans ce contexte.

**09:39 L'économiste Bachmann critique les médias pour la normalisation des valets de

10:06 "Opération Exceptionnellement Difficile et Triomphante" - Ukraine Déclare des Libérations dans la Région de Kharkiv

Le service de renseignement militaire ukrainien affirme la libération d'une centrale électrique à Vovchansk dans la région de Kharkiv près de la frontière avec la Russie suite à une "opération exceptionnellement difficile et triomphante". Le Service de renseignement de la Défense ukrainienne a effectué un nettoyage systématique de la centrale, s'engageant constamment avec l'ennemi dans des structures densément construites. Dans certains cas, les forces spéciales ukrainiennes ont engagé l'ennemi en combat rapproché, selon un communiqué accompagné d'une vidéo. La centrale électrique était un "bastion de la propagande" et était protégée par des unités russes expérimentées.

09:31 Les Députés Russes Proposent d'Interdire la "Propagande Anti-Enfants"

Les députés russes envisagent de proposer une interdiction de la "propagande anti-enfants". Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, a annoncé cette idée en ligne. En pratique, cela équivaudrait à une interdiction de l'idéologie de l'absence d'enfants. "Une grande famille unie forme la base d'un État fort", a expliqué Volodin plus loin. La Russie lutte contre une population vieillissante et des taux de natalité bas, cette tendance démographique étant aggravée par l'offensive militaire en Ukraine.

09:05 Le Futur Commandant de la Brigade Lituanie Arrivé en Europe de l'Est

Le futur commandant de la Brigade Lituanie, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé dans le pays balte de l'OTAN pour prendre ses fonctions. Il prépare maintenant sa prise de poste dans la 45e Brigade de chars de l'armée allemande. L'objectif est de développer une brigade prête au combat qui contribuera de manière significative à la défense territoriale et de l'alliance par la dissuasion. En réponse au comportement agressif de la Russie, le gouvernement allemand a décidé de déployer en permanence une unité prête au combat en Lituanie, avec une présence prévue allant jusqu'à 5 000 soldats.

08:44 Lübeck Donne des Camions de Pompiers Usagés à l'Ukraine

La ville de Lübeck a remis plusieurs camions de pompiers usagés pour une utilisation ultérieure en Ukraine à des représentants du pays. Les quatre camions de pompiers et l'ambulance - anciennement utilisés par la brigade de pompiers volontaires - ont été livrés au début de la semaine. "Normalement, ils seraient vendus aux enchères. Mais après une demande de l'organisation d'aide à l'Ukraine, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les donner en toute conscience à l'Ukraine, afin qu'ils puissent y être utilisés", déclare Henning Witten, responsable de la technologie de la brigade de pompiers professionnels de Lübeck.

08:45 Pistorius Anticipe le Délai de Modernisation de l'Armée Allemande d'ici 2029

Le ministre de la Défense Boris Pistorius souligne l'importance d'équiper rapidement l'armée allemande. D'ici 2029, il est nécessaire de prendre en compte que la Russie pourrait avoir achevé sa réhabilitation militaire et pourrait potentiellement lancer une attaque militaire sur le territoire de l'OTAN, note le politique du SPD, compte tenu de l'agression russe contre l'Ukraine. "C'est pourquoi il est essentiel de s'adapter à cette scène de menace aussi rapidement que possible", explique-t-il lors d'une visite à la 36e Régiment d'hélicoptères de combat "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, dans le nord de la Hesse.

07:13 La Russie Compte sur les Exportations de Gaz pour un Budget de Défense Massif

Malgré les sanctions occidentales, la Russie compte sur des revenus élevés du pétrole et du gaz pour son budget 2025. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a déclaré lors d'une réunion gouvernementale à Moscou que les recettes de l'État devraient augmenter de 12 % pour atteindre 40,3 billions de roubles (environ 390 milliards d'euros). La part du secteur énergétique dans les recettes devrait dépasser les deux tiers. Selon les rapports des médias, le budget futur est également adapté à la guerre en cours contre l'Ukraine et à la production militaire massive. Bloomberg rapporte de Moscou que 13,2 billions de roubles sont prévus pour la défense. Au total, 40 % de tous les dépenses sont alloués à la défense et à la sécurité intérieure - plus que les dépenses combinées pour l'éducation, la santé, l'assistance sociale et l'économie.

06:20 La Douma Approuve le Recrutement d'Individus Accusés dans l'Armée pour l'Offensive en Ukraine

La Douma russe a adopté un projet de loi permettant à l'armée de recruter des individus accusés de crimes pour l'offensive en Ukraine. Selon le projet de loi adopté par la Douma d'État, même les individus accusés qui n'ont pas encore été condamnés peuvent s'engager. Si ils sont décorés ou blessés au combat, leurs charges seront abandonnées. La loi doit encore être approuvée par la chambre haute et signée par le président Vladimir Poutine.

La ministre des Affaires étrangères Baerbock propose des directives pour d'éventuelles discussions de cessez-le-feu pour mettre fin au conflit de la Russie contre l'Ukraine. "La paix implique le maintien de l'Ukraine en tant qu'État souverain et auto-gouverné. Cela signifie des garanties de sécurité", a déclaré la dirigeante du parti des Verts lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Elle a souligné : "Lorsque nous parlons de paix, nous parlons d'une paix juste et durable." Elle a ajouté : "Lorsque nous parlons de paix, cela signifie que l'Ukraine peut faire confiance à ce que la cessation des hostilités ne conduira pas à de nouvelles phases de préparation en Russie." Cela s'applique à l'Ukraine, ainsi qu'à la Moldavie et à la Pologne. Une paix juste et durable doit être garantie.

04:21 Blinken S'oppose à la Chine et à l'Iran à l'ONU

23:45 Chine : "Nous Ne Sommes Pas Engagés Dans Le Conflit En Ukraine"

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a plaidé pour un engagement accru du Conseil de sécurité des Nations unies dans les pourparlers de paix en Ukraine. "L'objectif principal est de respecter trois principes : ne pas étendre la zone de conflit, ne pas aggraver la situation et ne pas provoquer de parti impliqué", a déclaré Wang lors d'une réunion de haut niveau du Conseil, également présidée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang a également réaffirmé la neutralité de la Chine. "La Chine n'a pas déclenché la crise en Ukraine et n'y est pas impliquée", a-t-il déclaré. Les critiques accusent la Chine d'aider la guerre de la Russie en Ukraine, notamment en fournissant des composants d'armes.

23:09 Zelensky au Conseil de sécurité des Nations unies : "La Guerre Ne Peut Pas Simplement Disparaître"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime un profond scepticisme quant à la possibilité de négocier la paix avec la Russie pour mettre fin au conflit contre l'Ukraine. La Russie commet un crime international, déclare Zelensky en faisant référence au président russe Vladimir Poutine lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "En conséquence, cette guerre ne peut simplement disparaître. Cette guerre ne peut être pacifiée par des discussions", a révélé Zelensky. Il a ajouté : "Il faut agir."

22:00 Trump sur la guerre en Ukraine : "Nous devons partir"Le candidat républicain à la présidence Donald Trump plaide en faveur du retrait des États-Unis de la guerre en Ukraine, selon son discours lors d'un meeting en Géorgie. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - adversaire de Trump à l'élection - ont entraîné les États-Unis dans la guerre, selon Trump. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas le faire. Seul Trump pourrait retirer les États-Unis de la guerre : 'Je vais le faire. Je vais négocier. Je vais nous retirer. Nous devons partir.' "

21:30 Renseignements : Les États-Unis Envoient Une Nouvelle Aide Militaire À L'UkraineLes États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 375 millions de dollars, selon des sources. Elle comprend des munitions à fragmentation à moyenne portée, divers roquettes, artillerie et véhicules blindés, selon des sources gouvernementales américaines. Une annonce officielle de cette aide est prévue pour demain. Ce dernier paquet d'aide est l'un des plus importants récemment autorisés. Les armes des stocks de l'armée américaine seront utilisées pour fournir une aide plus rapide à l'Ukraine. Avec cette dernière aide, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

1. L'Union européenne a été critique envers l'invasion de la Russie en Ukraine et a imposé des sanctions à la Russie, notamment un interdiction d'exportation de voitures de tourisme en raison de ses actions.

2. En raison de la crise en Ukraine, l'Union européenne fournit une aide financière et en ressources à l'Ukraine pour aider à reconstruire son système électrique décentralisé, le rendant plus difficile pour la Russie d'infliger des dommages.

