À 23h29, Höcke réussit à obtenir une place au Parlement thuringien.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) remporte 29 des 44 circonscriptions en Thuringe, mais échoue à obtenir le gouvernement L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a remporté 29 des 44 circonscriptions lors des élections régionales en Thuringe. Toutefois, le leader du parti, Björn Höcke, a subi une défaite face au candidat de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Christian Tischner dans la circonscription de Greiz II. Malgré la défaite de Höcke, le résultat impressionnant de l'AfD avec 32,8 % des voix assure au parti de gagner des sièges supplémentaires au parlement régional au-delà de ses candidats directs. Ainsi, Höcke parvient à entrer au parlement régional en tête de liste de l'AfD.

Résultat préliminaire : l'AfD remporte les élections en Thuringe, des discussions de coalition prévisibles avec la gauche, les Verts et le FDP Pour la première fois dans une élection régionale en Allemagne, l'AfD a obtenu le plus grand nombre de voix en Thuringe. Le candidat principal du parti, Björn Höcke, a enregistré une augmentation significative de 32,8 % des voix. En raison de l'opposition des partis démocratiques, l'AfD ne peut pas former une coalition pour gouverner, ce qui rend probable que la CDU engage des discussions de coalition avec la gauche, les Verts et le FDP.

Le parti de gauche remporte des mandats directs en Saxe malgré l'échec à franchir le seuil de 5 % Dans un retournement de situation inattendu, le parti de gauche a remporté deux mandats directs à Leipzig lors des élections régionales en Saxe. Malgré les projections qui ne prévoient pas un dépassement du seuil de 5 %, une particularité du système électoral saxon a permis au parti de gauche d'entrer au parlement.

Le chef du parti des Verts attribue les résultats des élections à des problèmes de migration et d'Ukraine Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, considère les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe principalement comme une conséquence des problèmes de migration et d'Ukraine. Nouripour a critiqué le gouvernement fédéral pour avoir abordé ces problèmes tout en endommageant la réputation de la coalition avec des disputes inutiles.

La coalition minoritaire en Thuringe prend fin, une alliance inhabituelle CDU-BSW-SPD possible La coalition minoritaire rouge-rouge-verte dirigée par le Premier ministre Ramelow en Thuringe est arrivée à sa fin. Compte tenu du fait qu'aucun parti ne souhaite former une coalition avec l'AfD, une alliance sans précédent de la CDU, du BSW et du SPD est considérée comme la option la plus probable pour une coalition gouvernementale en Thuringe. Cependant, en raison des projections actuelles, cette constellation manque actuellement d'un siège pour former une majorité au parlement régional.

Le candidat principal de la CDU Mario Voigt rate un mandat direct en Thuringe Le candidat principal de la CDU Mario Voigt n'a pas réussi à obtenir un mandat direct lors des élections régionales en Thuringe. Voigt a obtenu 37,4 % des premiers votes dans le district de Saale-Holzland II, terminant deuxième derrière le candidat de l'AfD, Wiebke Muhsal. Contrairement à cela, Voigt avait été élu comme candidat direct au parlement régional lors des élections régionales de 2019.

Préférence pour l'AfD chez les jeunes électeurs en Thuringe Plus d'un tiers des jeunes électeurs en Thuringe ont choisi de voter pour l'AfD, un parti considéré comme d'extrême droite par les services de renseignement intérieur. Selon un sondage réalisé par infratest-dimap pour ARD, 38 % des 18-24 ans en Thuringe ont voté pour l'AfD, suivis du parti de gauche avec 16 % et de la CDU avec 13 %. Les Verts avaient le moins de soutien parmi les jeunes électeurs avec 6 %.

Michael Kretschmer remporte un mandat direct en Saxe Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a remporté un mandat direct dans sa circonscription, obtenant une majorité claire de 47,2 % des votes dans Görlitz II.

La CDU est maintenant clairement en tête des projections en Saxe Selon les projections de l'ARD et du ZDF, la CDU est maintenant confortablement en tête de l'AfD en Saxe, avec un avantage de 1,2 % à 1,6 %. Initialement, le Forschungsgruppe Wahlen avait montré une course serrée entre la CDU et l'AfD, mais la projection de l'ARD a montré la CDU en

21:02 Vice-président du FDP Kubicki: "La coalition du feu a perdu sa légitimité" Suite aux mauvais résultats des partis de la coalition du feu en Saxe et en Thuringe, le vice-président du FDP Wolfgang Kubicki a appelé à des conséquences pour la coalition fédérale. "Le résultat des élections montre : La coalition du feu a perdu sa légitimité", a écrit Kubicki sur Twitter. Si une partie substantielle des électeurs rejette la coalition de cette manière, cela doit avoir des conséquences. Les électeurs semblent croire que "cette coalition nuit au pays", a déclaré Kubicki. Le FDP n'a pas réussi à franchir le seuil de 5 % dans les deux élections régionales et est maintenant projeté à 1 % de distance.

20:41 Thuringe : Höcke échoue à obtenir un mandat direct Le district de Greiz II, où le chef de faction AfD Björn Höcke se présente, a été comptabilisé : Höcke ne parvient pas à obtenir la majorité des voix pour entrer directement au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, le parti assurera le siège de Höcke au Parlement régional. Un autre député AfD est censé renoncer à son mandat en faveur de Höcke.

20:37 Saxe : Le Parti de gauche devrait rester au Parlement malgré une perte de 4 points Aux élections en Saxe, le Parti de gauche devrait rester au Parlement régional

19:13 Dernière projection pour la Saxe : la victoire de la CDU dépend de plus en plusLa dernière projection de ZDF indique que l'AfD et la CDU sont au coude à coude en Saxe : les Démocrates chrétiens ne sont devancés que de peu avec 31,7 pour cent, devant l'AfD de justesse avec 31,4 pour cent des voix. Le BSW obtient 11,4 pour cent, le SPD 7,8. Les Verts seraient plus solidement dans le Parlement régional avec 5,5 pour cent, tandis que la Gauche rate la barre des cinq pour cent avec 4,3 pour cent.

19:08 Wagenknecht vise une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en ThuringeLa chef du BSW, Sahra Wagenknecht, vise une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous espérons vivement pouvoir former un bon gouvernement avec la CDU - probablement aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht sur ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens désirent un gouvernement majoritaire stable qui aborde des problèmes concrets comme la "sévère pénurie d'enseignants" en Thuringe. Cependant, ils veulent également un gouvernement régional qui "parle" en politique nationale - un qui plaide pour la paix, la diplomatie et s'oppose au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht exclut des coalitions avec l'AfD en Thuringe.

19:02 Dernière projection pour la Thuringe : l'AfD améliore encore ses résultatsUne projection de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe montre l'AfD plus performante que prévu. Selon la projection, le parti d'extrême droite obtient 33,1 pour cent des voix dans le land. La CDU est à 24,3, l'alliance de Sahra Wagenknecht obtient 15 pour cent dès le départ. La Gauche, actuellement dirigée par le populaire ministre-président Bodo Ramelow, perd presque 8 points de pourcentage et est à 11,7. Le SPD obtient 6,6, et les Verts 4 pour cent des voix.

18:56 Goring-Eckardt : la victoire de l'AfD est une "surprise démocratique" en Allemagne

Les Bundespoliticiens allemands sont plus choqués que ne l'indique le défaite électorale du parti des Verts en Thuringe par le succès de l'AfD en Thuringe. Katrin Goring-Eckardt, vice-présidente du Bundestag des Verts, considère le succès des extrémistes de droite comme une "surprise" en Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour ressent la douleur de l'échec de son propre parti comme "négligeable, considérant que l'AfD est devenue la force la plus forte dans un parlement régional."

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"

Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme un roc dans la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a déclaré Kretschmer lors de la fête électorale de son parti. "Derrière nous se trouvent cinq années difficiles", le peuple de Saxe a fait confiance à la CDU et n'a pas fait un vote de protestation. "Nous savons combien les gens sont déçus par ce qui se passe à Berlin."

18:39 Projection pour la Saxe : l'avantage de la CDU sur l'AfD se réduit

Selon les premières projections sur ZDF, l'avantage de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est réduit : la CDU n'est maintenant que très légèrement devant l'AfD avec 31,9 pour cent contre 31,3 pour cent des voix. Le BSW obtient 11,6 pour cent, le SPD 7,8. Les Verts entreraient tout juste au Parlement régional avec 5,2 pour cent, tandis que la Gauche serait éliminée avec 4,5 pour cent.

18:33 La chef de l'AfD Weidel réclame une participation au gouvernement pour l'AfD

La chef du parti fédéral AfD, Alice Weidel, réclame une participation au gouvernement pour son parti en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, pour respecter les pratiques dans ce pays, le parti le plus fort doit être consulté, et c'est l'AfD", dit Weidel sur ARD en regardant la Thuringe. "Le électeur veut que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement. Nous représentons 30 pour cent des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est même pas possible."

Le secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, a admis les performances décevantes du SPD aux élections de Thuringe et de Saxe. En référence à la diffusion d'ARD, il a déclaré : "Ce n'est pas une nuit de fête pour le SPD." Au fil des ans, le SPD a fait face à des défis difficiles, flirtant avec la sortie des parlements régionaux. "Lutter est essentiel", a affirmé Kuhnert, "Nous sommes indispensables." Kuhnert a souligné la nécessité de changement, reconnaissant la nécessité d'une plus grande openness

18:21 Chrupalla déclare la victoire en Saxe : "Même avec la CDU"Le chef de parti AfD Tino Chrupalla a célébré le résultat de son parti comme remarquable, attribuant cela à la volonté populaire qui a entraîné un changement de politique dans les deux États fédéraux. S'adressant à ZDF, Chrupalla a déclaré que l'AfD était ouverte à la collaboration avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes au coude à coude avec la CDU", a-t-il déclaré, en mettant en avant leur désir de gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Linnemann refuse une coalition avec l'AfD en Thuringe ou en SaxeLe secrétaire général de la CDU Carsten Linnemann a fermement rejeté toute coalition potentielle avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il a déclaré sur ARD : "C'est clair." La CDU formera plutôt des gouvernements au centre du parlement, affichant confiance en son succès. Linnemann a décrit la CDU comme la dernière option viable, mettant en avant le châtiment infligé aux partis de la coalition du trafic.

18:13 Projections initiales pour la Saxe : la CDU devance de peu l'AfD, BSW à 12 %, les Verts sur le filLes projections initiales pour l'élection de l'État de Saxe indiquent que la CDU obtient une légère avance avec 31,5 % des voix, suivi de près par l'AfD avec 30 %. Le BSW suit comme troisième force avec 12 %, tandis que le SPD reste dans le parlement de l'État avec 8,5 %. Les Verts parviennent à peine à entrer avec 5,5 %, tandis que la Gauche est hors course avec 4 %, et le FDP absent du nouveau parlement.

18:10 Résultats préliminaires pour la Thuringe : l'AfD devance la CDU, BSW sécurise 16 %Les projections initiales pour l'élection de l'État de Thuringe montrent l'AfD en tête claire avec 30,5 % des voix, suivi de près par la CDU avec 24,5 % et la Gauche avec 12,5 %. Le SPD conserve une présence dans le parlement de l'État avec 7 %, tandis que le BSW sécurise un siège avec 16 %. Les Verts et le FDP restent sous 5 %.

18:01 L'AfD domine en Thuringe, BSW triomphe en SaxeLes premières projections après l'élection de l'État de Thuringe montrent l'AfD comme la force la plus forte, comme prévu. Le SPD franchit la barre des 5 %, tandis que les Verts et le FDP sont éliminés. En Saxe, le BSW triomphe avec un résultat à deux chiffres dès le départ. La CDU conserve une légère avance sur l'AfD selon les projections. Selon les données, la Gauche et le FDP ne entreront pas au parlement de l'État, tandis que les Verts persistent.

17:18 Höcke risque d'être exclu du prochain parlement de l'ÉtatEn Thuringe, le siège au parlement de l'État du chef de faction AfD Björn Höcke est incertain. Ses collègues réussis représentent une menace. De nombreux candidats potentiels AfD dans les circonscriptions sont prêts pour des victoires directes aux élections. Cependant, Höcke fait face à une forte concurrence de la candidate CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner remporte la victoire et que l'AfD obtient plus de mandats directs que prévu en raison du résultat du deuxième vote, personne ne peut entrer par la liste d'État, même depuis la position de tête, que Höcke occupe. Dans l'éventualité où cette situation se produit, l'AfD pourrait tenter de convaincre un candidat réussi direct de renoncer à son siège au parlement de l'État, garantissant ainsi que Höcke obtienne un mandat.

16:48 Probabilité d'aucune couverture médiatique à la fête électorale de l'AfD de ThuringeIl y a une forte probabilité qu'il n'y ait pas de couverture médiatique de la fête électorale de l'AfD de Thuringe. Classée comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieure, le parti a tenté d'interdire certains médias de l'événement. Cependant, un tribunal est intervenu, interdisant l'exclusion, ce qui a conduit la partie d'État à limiter l'accès de tous les médias. Le porte-parole du parti a invoqué des problèmes logistiques, invoquant un espace insuffisant au lieu pour les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

15:52 Höcke vote à Lada - Ramelow avec son épouseLe chef de l'État AfD de Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté à midi. Le

14:06 Höcke ne passe pas de temps au bureau de voteBjörn Höcke, le candidat principal de l'AfD pour les élections régionales en Thuringe, a voté aux alentours de midi. Il n'a pas passé beaucoup de temps au bureau de vote de Bornhagen et a décliné de parler aux journalistes sur place. Auparavant, Höcke avait toujours perdu face au candidat de la CDU dans son district d'Eichsfeld, ce qui l'a poussé à se présenter dans la circonscription de Greiz. Cependant, une défaite contre la CDU est également possible là-bas.

12:46 Le taux de participation en Thuringe similaire à celui de midi en 2019En Thuringe, le taux de participation s'annonce similaire à celui des élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire électoral, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à midi, sans compter les votes par courrier. En même temps, le taux de participation aux élections parlementaires de 2019 était de 31,2 %. Il y a également plus d'intérêt pour les élections régionales que pour les élections européennes et locales tenues plus tôt cette année, avec 24,3 % de électeurs ayant participé.

12:18 Un taux de participation élevé anticipated en SaxeEn Saxe, un taux de participation élevé est anticipated pour les élections régionales. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État à Kamenz. Des chiffres similaires ont été rapportés lors des élections parlementaires de 2019, avec un pourcentage slightly plus élevé de 26,2 %. Les votes par courrier n'ont pas encore été inclus dans les chiffres préliminaires. Le pourcentage estimé de électeurs utilisant leur droit de vote par courrier est de 24,6 %, en augmentation par rapport aux 16,9 % de 2019. L'office électoral a rapporté que les élections se déroulaient sans encombre.

11:58 von Lucke : le résultat des élections pourrait affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe sont encore indéterminés. Selon le politologue Albrecht von Lucke, si le SPD n'entre pas au Parlement régional, cela serait "presque comme un tremblement de terre". Dans une interview, il a analysé l'élection et ses possibles implications.

11:26 La police enquête sur une menace dans un bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace faite dans un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Le gestionnaire du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il s'agissait d'une publicité partisane interdite à l'intérieur du bureau de vote. Il s'est exécuté, mais a exprimé son mécontentement en sortant des lieux, en menaçant de revenir. La police a pris sa déposition et l'a sermonné. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis ("Höcke est un nazi") à proximité des bureaux de vote en tant que cas de dommages criminels.

11:10 Correctiv met en garde contre la circulation de fausses nouvellesLe réseau de recherche Correctiv a exprimé ses préoccupations concernant une fausse histoire qui circule à nouveau. Elle prétend que signer le bulletin de vote protège contre la falsification du vote. Cependant, le bureau du commissaire électoral a confirmé à Correctiv que "le bulletin de vote ne doit pas être signé par le voter, car cela met en danger le secret du vote, invalidant ainsi l'ensemble du bulletin de vote".

10:29 Voigt espère une "majorité stable"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il espère "que de nombreuses femmes et hommes de Thuringe iront voter et exerceront leur droit de modeler l'avenir de notre état". Il a également exprimé son espoir pour une "majorité stable" pour permettre à l'État de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg connaît une augmentation des menaces d'extrême droiteSonneberg est le premier district d'Allemagne gouverné par un politique de l'AfD. Depuis, les activistes ont rapporté avoir subi des harcelements graves, contraignant plusieurs individus à démissionner de leur emploi. De plus, les rapports suggèrent une augmentation drastique de cinq fois le nombre d'attaques d'extrême droite dans l'année. Les experts corrigent cette tendance avec l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 La déclaration de Kretschmer au ballotLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection régionale dans sa juridiction comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il remercie ceux qui ont voté différemment au départ mais ont ensuite soutenu "la force significative au centre principal", en référence à l'Union saxonne. "Cette compréhension commune facilitera une formation de gouvernement qui servira cette région", a ajouté Kretschmer. Dans les sondages actuels, son parti CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 La position de Ramelow sur le gouvernement minoritairePour le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est une "fête de la démocratie", malgré le risque potentiel de ne pas être réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de la gauche a discuté de ses raisons de ne pas plaider pour un gouvernement minoritaire et de ses doutes sur la compétence du BSW.

09:59 L'historien critique la date des électionsL'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85ème anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Les individus qui pensaient qu'organiser des élections le 1er septembre était une bonne idée n'avaient pas un grand sens de l'histoire", a déclaré Loew à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, considérée comme "droite extrême sécurisée" par les services de renseignement intérieur des deux États, Loew a déclaré: "Cela peut conduire à des connexions très dérangeantes si le parti gagne à Dresde et à Erfurt, dont le lien avec l'époque nazie est flou".

09:30 "Élection Cruciale" : Tous les données pour l'élection régionale de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour déterminer qui dirigera le futur cours politique du parlement régional de Dresde. Pour la première fois depuis 1990, le CDU pourrait ne plus être en tête. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection de "déterminante". "Tout se joue ici."

09:05 Kretschmer s'exprime sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la coalition du semaphore et la guerre en UkraineLe jour de l'élection en Saxe, Michael Kretschmer pourra-t-il maintenir la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, Kretschmer aborde sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la coalition du semaphore et la guerre en Ukraine.

08:46 Données électorales de ThuringeAujourd'hui, c'est le jour du devoir électoral en Allemagne : la lutte pour le pouvoir de diriger l'État fédéral d'environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années commence. Le AfD, avec le candidat principal Björn Höcke, pourrait-il devenir la force la plus puissante en Thuringe ?

08:24 La menace pour la démocratie de la croissance du AfDLes sondages indiquent que le AfD pourrait gagner une influence considérable lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, ce développement est préoccupant, comme l'a souligné un groupe de recherche. Les gens pourraient surestimer la solidité de notre État de droit.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeAujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, le AfD a une avance considérable en Thuringe. En Saxe, le CDU dirigé par le ministre-président sortant Michael Kretschmer et le AfD sont engagés dans une course serrée. Les premières projections sont attendues aux alentours de 18h00, lorsque les bureaux de vote fermeront. Les élections dans ces deux États de l'est de l'Allemagne serviront de baromètre pour la coalition du semaphore à Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une option post-électorale possible comprendrait un gouvernement composé du CDU, de l'Alliance pour le progrès et le renouvellement (APR) dirigé par Sahra Wagenknecht, et du SPD. En Saxe, le sort de la coalition entre le CDU, le SPD et les Verts reste incertain. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec l'APR. Le parti de la gauche court le risque d'être expulsé du parlement en Saxe. Le même sort pourrait toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

Despite not having a direct candidate in Thuringia, the Green Group could potentially gain seats in the state parliament through the state list, as the AfD's impressive second vote result ensures additional seats beyond their direct candidates.

Unlike the Green Group, the Left Party in Saxony managed to secure two direct mandates in Leipzig, despite failing to reach the 5% threshold, thanks to a unique electoral system in Saxony.

