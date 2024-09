A 23h23, la Bulgarie prend des mesures pour interdire l'entrée dans l'UE des importations d'œufs ukrainiens.

18:36 Protestations ukrainiennes contre un film russe au festival de Zurich

Malgré les protestations ukrainiennes, le festival du film de Zurich a inclus un documentaire controversé sur les soldats russes dans la guerre en Ukraine dans son programme. "Russians at War" est un film anti-guerre, et les soldats y critiquent ouvertement Poutine et la guerre de Moscou. Le festival du film se déroule pour sa 20ème édition dans la métropole suisse de Zurich, du 3 au 13 octobre. Malgré les protestations, "Russians at War" a déjà été projeté au festival de Venise et à Toronto.

19:07 L'Ukraine soupçonne la Russie de préparer l'explosion de ses propres barrages

Un porte-parole militaire ukrainien affirme que la Russie place des explosifs sur les barrages dans sa propre territoire autour de la ville de Belgorod. Le porte-parole militaire ukrainien Vitali Sarantsev soupçonne que les forces russes prévoient d'exploser les barrages pour ralentir une éventuelle avancée des forces ukrainiennes. Alternativement, la Russie pourrait vouloir imputer les explosions à l'Ukraine et la blâmer pour les dommages environnementaux. Ces allégations ne peuvent être confirmées. Belgorod se trouve à environ 25 kilomètres de la frontière ukrainienne, ce qui en fait l'une des villes russes les plus touchées par la guerre de Moscou contre l'Ukraine.

19:52 Stoltenberg sur les perspectives de paix : Putin doit trouver le prix trop élevé

En quittant ses fonctions de Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg met en évidence que le soutien militaire à l'Ukraine doit contraindre le président russe Vladimir Poutine à négocier. Stoltenberg pense qu'on peut modifier le calcul de Poutine, "car il y a une limite à ce qu'il est prêt à payer". Selon Stoltenberg, le soutien militaire à l'Ukraine augmente les chances de convaincre Poutine de signer un accord de paix où l'Ukraine apparaît comme une nation souveraine et indépendante. "C'est alors aux Ukrainiens et aux Russes de négocier", déclare Stoltenberg. L'OTAN doit permettre à l'Ukraine de faire passer le message que Poutine ne peut pas gagner sur le champ de bataille parce que le prix est trop élevé. Stoltenberg cédera son poste de Secrétaire général de l'OTAN au précédent Premier ministre néerlandais Mark Rutte et, selon les rapports des médias, deviendra le président de la Conférence de sécurité de Munich.

20:17 Zelensky rencontrera Biden, Harris et Trump lors de sa visite aux États-Unis

Le président américain Joe Biden accueillera le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche à Washington la semaine prochaine. La réunion est prévue pour jeudi, selon des sources du gouvernement américain. Zelensky rencontrera également séparément la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui se présente à la présidence en novembre. Zelensky avait précédemment annoncé son intention de présenter à Biden "un plan pour la victoire" dans la guerre contre la Russie. During his visit, Zelensky will first appear at the UN General Assembly in New York and hold side meetings. He also intends to meet with U.S. Congress members and former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump, who is competing against Harris in November. Details about the planned meeting with Trump were not immediately available.

20:42 Zelensky annonce 40 000 soldats russes dans la région de Kharkiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le gouvernement russe avait été contraint de déployer 40 000 soldats dans la région de Kharkiv, réduisant ainsi le potentiel d'attaque russe sur le front de Donetsk. Zelensky a fait cette déclaration dans son discours nocturne. L'Ukraine a avancé en Russie le mois dernier.

21:23 Kadyrov accuse Musk d'avoir désactivé son Cybertruck

Le président de la République tchétchène Ramzan Kadyrov accuse le PDG de Tesla Elon Musk d'avoir désactivé son Cybertruck à distance. Sur son canal Telegram, Kadyrov s'était Previously bragged about his Tesla Cybertruck equipped with a machine gun. He claimed to have received the "Cyberbeast" from Musk. Now, Kadyrov alleges that Musk disabled the Cybertruck in a recent Telegram message, stating, "Not cool, Elon." Musk already denies providing Kadyrov with the Cybertruck.

22:13 Merz estime qu'il n'y a aucune chance pour un processus de paix avec la Russie

Le président allemand de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) Friedrich Merz exprime ses inquiétudes quant à la situation en Ukraine, reconnaissant qu'il n'y a "pas de possibilité pour l'instant d'initier un processus de paix". La Russie cessera ses activités militaires uniquement lorsqu'elles deviendront inefficaces ou si Kyiv s'effondre. À long terme, l'Allemagne devra continuer à soutenir militairement l'Ukraine, selon Merz, affirmant : "Nous devons défendre la liberté et la paix contre la Russie, pas avec la Russie." Cette acceptation est amère, dit-il. "Il n'y a pas d'autre choix pour le moment, au moins tant que Poutine et son régime sont au pouvoir."

Bulgarie propose l'arrêt des importations d'œufs d'Ukraine

La Bulgarie proposera l'arrêt des importations d'œufs d'Ukraine lors d'une réunion prochaine du Conseil de l'Agriculture et de la Pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles, a annoncé le ministre bulgare de l'Agriculture Georgi Takhov. Cette action est une manifestation des désaccords persistants entre l'Ukraine et les États membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole, qui ont entraîné des obstacles frontaliers, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

17:54 Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelenskyy discutent de l'approvisionnement en énergie

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prévoit de se rendre à Kyiv vendredi pour rencontrer le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Ils discuteront notamment de l'aide pour assurer l'approvisionnement en énergie d'Ukraine avant l'hiver. Von der Leyen souligne que la Russie cible l'infrastructure énergétique d'Ukraine pour plonger le pays dans l'obscurité depuis le début de l'invasion. Elle déclare : "En tant que amis et alliés d'Ukraine, nous devons utiliser toute notre puissance pour garder les lumières allumées." La saison de chauffage débutera dans deux semaines. Von der Leyen assure que l'Union européenne est prête à amplifier son soutien à l'Ukraine à mesure que les températures baissent.

17:33 Attaque russe contre une maison de retraite : un mort et au moins 12 blessés

Le Kyiv Independent, citant le ministère de l'Intérieur ukrainien, rapportent que des forces russes ont attaqué une maison de retraite à Sumy, faisant un mort et au moins 12 blessés. Le gouverneur Volodymyr Artiukh a rapporté que 211 personnes résidaient dans la maison de retraite. L'attaque a causé des dommages partiels à deux étages du bâtiment, avec 147 résidents évacués sans rapport d'individus coincés.

16:50 Terzenbach défend l'allocation citoyenne pour les réfugiés ukrainiens

Daniel Terzenbach, le Commissaire fédéral pour l'intégration des réfugiés sur le marché du travail, a défendu l'allocation citoyenne pour les réfugiés ukrainiens. Il explique : "C'était une décision politique d'intégrer les réfugiés d'Ukraine dans les prestations de base." Les critiques concernant la réduction des transferts d'État aux réfugiés de guerre ukrainiens ont récemment augmenté. Depuis juin 2022, les réfugiés d'Ukraine en Allemagne bénéficient de prestations de sécurité de base, désormais appelées allocation citoyenne, au lieu des prestations inférieures disponibles dans la loi sur les prestations pour les demandeurs d'asile.

16:15 Poutine prévoit d'augmenter la production de drones

Le Président Vladimir Poutine prévoit d'augmenter la production de drones en Russie d'un facteur dix cette année, avec presque 1,4 million de drones prévus pour la production, selon Reuters. À la fois la Russie et l'Ukraine ont précédemment acquis des drones à l'étranger tout en augmentant la production nationale. Les drones sont devenus l'une des armes les plus influentes dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui dure presque trois ans, utilisés pour la reconnaissance et le combat contre les fantassins, les véhicules blindés et les cibles stratégiques à l'arrière.

15:39 Le Parlement ukrainien retire un député controversé d'un comité

Le Parlement ukrainien a voté à l'unanimité pour retirer le député MP Marjana Besuhla de son poste de vice-présidente du comité parlementaire pour la sécurité nationale et la défense, selon le Kyiv Independent. Besuhla, qui a été au centre de plusieurs controverses, a régulièrement fait la une des journaux avec ses critiques virulentes de la direction militaire passée et actuelle. Elle avait été précédemment démise de ses fonctions de présidente du sous-comité pour la surveillance civile de l'armée en juillet, une mesure qu'elle a attribuée à sa discussion ouverte des problèmes dans les forces armées. Elle a ensuite quitté le parti du Président Zelensky, "Serviteur du peuple".

14:57 Le Parlement européen plaide pour l'accès de l'Ukraine aux armes occidentales sur le territoire russe

Le Parlement européen recommande aux États membres de l'UE d'autoriser l'Ukraine à employer des armes occidentales contre des cibles militaires sur le territoire russe. Selon le Parlement, l'Ukraine a besoin de la capacité complète de se défendre, ce qui n'est pas entièrement possible sans lever les restrictions. Une résolution non contraignante soutenant cette position a été adoptée par les parlementaires à Strasbourg, avec 425 votes pour, 131 votes contre et 63 abstentions. Le Parlement encourage également les États membres de l'UE à augmenter, plutôt qu'à réduire, l'aide à l'Ukraine, à accélérer les livraisons d'armes, à sanctionner la Russie et ses alliés, et à réglementer pour indemniser l'Ukraine avec les actifs de l'État russe saisis pour les dommages causés.

14:30 Un homme arrêté suite à une fusillade au siège de Wildberries

Un homme a été arrêté suite à une fusillade au siège de Wildberries, faisant deux morts et plusieurs blessés. Vladimir Bakaltschuk, mari de la fondatrice de l'entreprise Tatiana Bakaltschuk, a été arrêté pour suspicion de meurtre, tentative de meurtre, agression contre un officier de sécurité et usurpation de pouvoir, selon ses avocats. Il nie toutes les accusations. Forbes magazine affirme que Tatiana Bakaltschuk est la femme la plus riche de Russie. Elle affirme qu'un groupe armé dirigé par son mari Vladimir a attaqué le siège de l'entreprise mercredi, dans le but d'un coup d'État. Lorsque la sécurité a refusé l'entrée, une confrontation a eu lieu, aboutissant à des coups de feu.

13:58 Le village de Georgyivka pris par les forces russes dans la région de Donetsk

Le ministère de la Défense russe annonce avoir pris le village de Georgyivka dans la région de Donetsk, en Ukraine de l'Est. Récemment, le ministère a fréquemment annoncé des victoires sur le champ de bataille, où les troupes ukrainiennes semblent être sous une forte pression. L'objectif principal des forces russes semble actuellement être la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, dont la chute pourrait porter un coup sévère à Kyiv. Le Président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait précédemment parlé d'une "situation extrêmement difficile" sur la ligne de front de l'Ukraine de l'Est.

13:31 Les soldats russes reçoivent un accueil différent à Kursk qu'à Donbass

Il semble que les troupes russes, qui sont censées "libérer" Donbass des "Nazis" selon la rhétorique du Kremlin, ne sont pas accueillies là-bas comme prévu. La chaîne de télévision d'État Rossia 1 diffuse le compte-rendu d'un soldat travaillant à Kursk et Bakhmut. Le soldat note une différence frappante : "Ici, c'est comme être dans notre propre pays, ils nous aiment. Mais là-bas, l'accueil était complètement différent."

13:09 Villes ukrainiennes renomméesLe Parlement ukrainien a renommé un total de 327 localités dans le pays. Cette initiative vise à éliminer les influences soviétiques et russes, selon l'un des auteurs de la loi, Roman Losynskyj, sur Facebook. Il décrit cette décision comme "historique", mais d'autres renommages sont prévus. Les députés Yaroslav Zhelezniak rapportent que 281 parlementaires ont voté en faveur de la proposition législative. En tout, l'Ukraine compte 450 députés.

12:35 La présidente de la Commission européenne von der Leyen se rend en Ukraine avec des millions d'euros de soutienLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra en Ukraine vendredi. During son séjour à Kyiv, elle discutera du soutien de l'UE à l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine cet hiver avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'UE prévoit de fournir 160 millions d'euros supplémentaires pour la réparation des centrales électriques endommagées, 60 millions d'euros pour le chauffage et l'équipement connexe pour les logements des personnes déplacées, et 100 millions d'euros pour la réparation des centrales électriques et l'installation de nouvelles installations solaires en Ukraine. Selon von der Leyen, une partie de ces fonds sera financée par les revenus des actifs russes gelés dans l'UE.

12:10 Explosion massive signalée dans un dépôt de munitions russe à ToropezLe dépôt de munitions russe à Toropez, situé à 500 kilomètres derrière la frontière ukrainienne, aurait été touché par une explosion massive. La taille de l'explosion est immense et elle est même enregistrée sur l'échelle sismique, selon le correspondant de NTV Rainer Munz de Moscou. Munz explique l'importance stratégique de ce dépôt pour la Russie.

11:50 L'Allemagne prévoit d'augmenter son aide militaire à l'Ukraine de plus de 400 millions d'eurosMalgré les défis financiers, l'Allemagne prévoit de fournir près de 400 millions d'euros supplémentaires en aide militaire à l'Ukraine cette année. Le secrétaire d'État au Budget, Florian Toncar, a écrit une lettre au Comité du Budget du Bundestag, citant une demande accrue du ministère de la Défense fédérale et la situation difficile de l'Ukraine dans son conflit contre la Russie. Les fonds seront principalement utilisés pour l'achat d'équipement militaire auprès des industries de défense allemandes, selon Toncar. Les récents succès de l'Ukraine contre les forces russes ont exacerbé la situation pour l'Ukraine, qui a subi de lourdes pertes matérielles en raison de la supériorité croissante de la Russie en artillerie et en utilisation de bombes guidées. Il existe un "risque important" que l'Ukraine échoue dans sa lutte défensive sans un soutien substantiel accru.

11:32 Infrastructure énergétique en Ukraine sous pression ; l'hiver sera "de loin le plus difficile"Le IEA appelle les partenaires de l'Ukraine à renforcer son approvisionnement en énergie en vue de l'hiver. Les attaques contre les centrales électriques, les installations de chauffage et les réseaux de transmission ont exercé une pression considérable sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, selon le IEA. Des pannes de courant régulières et des problèmes d'approvisionnement en eau se produisent, et la situation pourrait empirer à mesure que les jours raccourcissent et que les températures baissent. Il existe un risque que l'approvisionnement en électricité des installations essentielles telles que les hôpitaux, les écoles et les villes soit encore perturbé pendant l'hiver, et que l'approvisionnement en chauffage de l'Ukraine soit menacé. Les partenaires de l'Ukraine sont encouragés à renforcer la protection de l'infrastructure énergétique contre les attaques et les cyberattaques. Selon le directeur exécutif du IEA, Fatih Birol, cet hiver sera "de loin le plus difficile test" pour le système énergétique de l'Ukraine.

10:58 Réhabilitation de milliers de victimes de Staline révoquée par la RussieLa Russie a annulé la réhabilitation de plus de 4 000 personnes qui étaient des victimes des purges sous le dictateur soviétique Joseph Staline. Depuis 2020, le Bureau du procureur général a identifié divers cas où des personnes ont été réhabilitées alors qu'elles avaient collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Andrei Ivanov, porte-parole officiel du bureau, a informé le journal "Kommersant" que ceux qui avaient été réhabilités étaient à la fois des hommes et des femmes qui avaient collaboré avec les nazis. Joseph Staline a gouverné Moscou de la

09:30 Russie : Revendications de la reconquête de deux villages dans la région de KurskSelon un commandant de haut rang, l'armée russe a fait des progrès dans sa contre-offensive contre les forces ukrainiennes qui ont infiltré la région de Kursk. Dans la partie occidentale de la région frontalière russe, l'armée aurait repris les localités de Nikolajewo-Darino et Darino. Ces localités reprises peuvent être utilisées pour cibler Swerdlikovo, unhub logistique des forces ukrainiennes. "Notre front entier progresse", a déclaré le général-major Apti Alaudinow. Les forces russes ont lancé leur contre-offensive dans la région de Kursk au début septembre, après que les forces ukrainiennes aient infiltré la région au début août. Entretemps, les forces d'invasion russes progressent également dans l'est de l'Ukraine, selon Alaudinow.

09:01 Malgré les protestations du Kremlin : des munitions indiennes atteignent l'UkraineDes obus d'artillerie indiens trouvent leur chemin vers l'Ukraine, malgré les objections de Moscou, selon Reuters, citant des informations de responsables gouvernementaux indiens et européens, de représentants de l'industrie de la défense et de données douanières. Le transfert de munitions pour soutenir la défense de l'Ukraine se déroule depuis plus d'un an. Des pays européens, dont l'Italie et la République tchèque, achètent les obus d'artillerie et les redirigent ensuite vers l'Ukraine.

08:25 TASS signale un autre cas de corruption dans le ministère de la Défense russeSelon TASS, les autorités russes ont arrêté le chef du service des chars du district militaire central dans le cadre d'une enquête sur une importante corruption. Denis Putilov est accusé d'avoir accepté un pot-de-vin de 10 millions de roubles (environ 107 000 dollars) en échange de la signature de contrats pour la réparation et l'entretien de véhicules militaires. Il s'agit d'un autre cas de corruption impliquant un haut responsable militaire russe depuis la nomination d'Andrei Belousov au poste de ministre de la Défense en avril 2024. Des purges au sein du ministère de la Défense se déroulent depuis des mois.

07:52 Poutine prolonge l'embargo alimentaire de deux ans supplémentairesL'embargo alimentaire contre les pays occidentaux, mis en place en 2014 en réponse aux "actions unfriendly de l'Occident", a été prolongé de deux ans jusqu'à la fin de 2026, selon TASS. Le président russe Vladimir Poutine a signé le décret. L'embargo concerne des biens en provenance des États-Unis, de l'UE, de l'Australie et de l'Ukraine, entre autres.

07:22 Les bombardements russes se poursuivent dans la région de ZaporizhzhiaLes tirs d'artillerie russe dans la région sud-est de l'Ukraine, Zaporizhzhia, ont entraîné la mort d'une femme âgée, selon le gouverneur régional Ivan Fedorov sur Telegram. Deux autres femmes ont été blessées. Les forces russes ont bombardé la région plus de 160 fois au cours des 24 dernières heures, entraînant des dommages à l'infrastructure et aux bâtiments résidentiels. La région reste principalement sous le contrôle russe.

06:50 Kyiv annonce le nombre d'enfants tués dans le conflitDepuis le début de l'invasion à part entière, l'agression russe a entraîné la mort de plus de 500 enfants ukrainiens et blessé plus de 1 600, selon Dmytro Lubinets, Commissaire aux droits de l'homme du Verkhovna Rada, sur Telegram. "Officiellement, 1 609 enfants ont été blessés et 575 ont perdu la vie. Les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés car nous n'avons pas accès aux données des territoires occupés en Ukraine", a ajouté Lubinets. "La Fédération de Russie viole flagrantement et systématiquement les conventions de Genève concernant la protection des civils pendant la guerre et le traitement des prisonniers de guerre."

06:16 Zelensky prévoit une rencontre avec HarrisLa vice-présidente et candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine Kamala Harris doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine prochaine à Washington, selon Bloomberg. Zelensky est attendu pour rencontrer le président américain Joe Biden lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York du 24 au 30 septembre. During his visit, Zelensky is expected to discuss his plans for Ukraine's membership in NATO and the EU, economic and security agreements, and the continued provision of modern weapons, as part of his "victory plan," with Harris and Biden.

05:44 La Russie et le Pakistan prévoient de renforcer leurs liens économiquesLa Russie et le Pakistan prévoient de renforcer leurs relations commerciales et de renforcer leur partenariat économique, ont déclaré le vice-Premier ministre russe Alexei Overchuk et le ministre des Affaires étrangères pakistanais Mohammad Ishaq Dar à Islamabad. Moscou a également promis d'assister le Pakistan dans sa tentative d'adhésion à l'alliance internationale BRICS. Malgré l'isolement économique croissant dû aux sanctions occidentales suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le commerce entre Moscou et Islamabad a augmenté et a atteint 1 milliard de dollars en 2023. Les nations espèrent renforcer leurs liens économiques malgré les contraintes imposées par les sanctions, a déclaré Dar lors d'une conférence de presse.

04:48 Des combats intenses signalés sur le front est à KyivLe quartier général à Kyiv décrit les combats, en particulier entre Pokrovsk et Kurakhove, comme intenses. Plus de la moitié des plus de 150 attaques russes lancées pendant la journée ont eu lieu dans ce secteur, et plusieurs sont toujours en cours, a-t-il rapporté.

03:48 Des avions français sont modifiés pour l'UkraineLes avions de combat français du type Mirage 2000-5 destinés à l'Ukraine sont modifiés pour leur permettre de frapper des cibles au sol. C'est ce qu'a rapporté le journal français "Sud Ouest". Dans un article détaillé sur le travail effectué sur la base aérienne de Cazaux, il est mentionné que des modifications sont également apportées aux avions. Le Mirage 2000 est un avion polyvalent qui a été développé à la fin des années 1970 et mis en service en 1984. La version 2000-5 dispose de systèmes radar améliorés et peut transporter des réservoirs de carburant, ce qui augmente considérablement sa portée.

14:48 Trump Suggère une Rencontre avec ZelenskyLe candidat républicain à la présidence Donald Trump a laissé entendre qu'il était probable qu'il rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui se rendra prochainement aux États-Unis pour s'exprimer lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre dans son pays. "Probablement oui", répond Trump à une question d'un journaliste. Il n'a pas fourni plus de détails.

13:39 États-Unis Prévoient d'Augmenter les Réserves de PétroleLe gouvernement américain sous la présidence de Joe Biden prévoit d'augmenter les réserves stratégiques de pétrole du pays. Les États-Unis entendent acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole, a annoncé le département de l'Énergie. Ce serait le plus important renforcement des stocks depuis une libération historique en 2012. Le pétrole doit être livré entre février et mai 2025. En réponse aux prix élevés de l'essence dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu d'importantes quantités de brut de sa réserve stratégique en 2022 pour faire baisser les prix du marché. C'était la "plus grande libération de réserve de pétrole de l'histoire".

12:34 Zelensky Exhorte à une Livraison Accélérée des Systèmes de DéfenseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky presse ses alliés occidentaux de hâter la livraison des systèmes de défense promis. "Pas toutes les engagements pris lors du sommet de Washington pour la défense ont encore été remplis", met-il en garde dans son adresse vidéo du soir. Il est crucial d'avoir un système de défense efficace, surtout à l'approche de l'automne, dit-il, compte tenu des attaques persistantes de la Russie contre les approvisionnements en énergie et en chaleur.

11:02 Europe de l'Est Recherche une Réponse de l'OTAN aux Violations de l'Espace Aérien RusseLes ministres de la Défense des États membres de l'OTAN d'Europe de l'Est appellent à une réponse conjointe de l'OTAN aux violations de l'espace aérien par des drones et des missiles russes. Les représentants de neuf États le long du flanc est de l'OTAN, réunis à Bucarest, expriment leur "profonde préoccupation" face aux intrusions répétées de projectiles russes dans leur espace aérien et réclament une "réponse collective de l'OTAN". Ils insistent également sur la nécessité d'améliorer les capacités de détection, d'identification et, si nécessaire, d'abattage d'objets lents et à basse altitude.

21:25 Poutine Ordonne un Renforcement des Effectifs Militaires : Districts de Moscou et Leningrad à RenforcerLe président russe Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter le nombre de soldats actifs à 1,5 million. Il a déclaré qu'il était nécessaire d'assurer que les forces armées disposent de soldats bien entraînés, lors d'une réunion avec des experts de la défense. Plus tôt cette semaine, il a signé un décret pour augmenter les troupes de 180 000 soldats. Selon le président, les nouveaux districts militaires de Moscou et Leningrad seront particulièrement renforcés. C'est la troisième augmentation des effectifs ordonnée par Poutine depuis le début de l'invasion russe de grande envergure en Ukraine en février 2022.

20:24 Conseiller Militaire Britannique : la Guerre est un "Désastre Militaire" pour le KremlinLe conseiller militaire britannique Nicholas Aucott a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine était un "désastre militaire pour le Kremlin", selon un rapport de l'agence de presse ukrainienne "Ukrinform". Des facteurs tels que la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk et la destruction et les dommages d'un quart de la flotte de la mer Noire de la Russie ont conduit à un "échec militaire russe écrasant", a déclaré Aucott. L'utilisation efficace de la guerre de mouvement par l'Ukraine contraste vivement avec les tactiques de "meule à viande" de la Russie.

20:04 Zelenskyy : le "Plan de Victoire" est Entièrement ÉlaboréTous les éléments du "Plan de Victoire" que l'Ukraine prévoit de présenter aux États-Unis sont finalisés, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il prévoit de discuter du plan avec le président américain Joe Biden lors de sa visite aux États-Unis à la fin du mois. Zelenskyy n'a pas révélé tous les détails, mais il a expliqué que le plan comportait quatre points principaux et un cinquième point concernant la situation d'après-guerre. L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk fait également partie de la stratégie, selon Zelenskyy.

