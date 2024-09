A 23h22, les membres du Parti républicain aux États-Unis suggèrent la permission à l'Ukraine d'utiliser les armes américaines contre la Russie.

Figures clés républicaines du Congrès des États-Unis exhortent Biden à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles de portée longue contre des cibles russes supplémentaires. Elles estiment que les restrictions sur l'utilisation des armes fournies par les États-Unis contre des cibles militaires légitimes de Russie devraient être levées. Dans une lettre à Biden, ces individus insistent sur l'importance de cette action. Cette lettre est signée par des figures notables, dont Michael McCaul, président du Comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

22:17 Le secrétaire d'État américain et son homologue britannique annoncent leurs projets de voyage à KyivLe secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue britannique David Lammy ont annoncé leurs projets de voyage conjoints en Ukraine plus tard dans la semaine. Ce voyage intervient à un moment crucial pour l'Ukraine, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse lors de ses discussions à Londres. La Russie intensifie son agression contre les civils, les infrastructures importantes et l'armée ukrainienne. "Nous observons comment elle augmente ses attaques contre les villes, les personnes et en particulier les infrastructures énergétiques avant l'arrivée de l'hiver", a expliqué Blinken.

21:36 Zelenskyy critique la stratégie diplomatique antérieureLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy invite ses diplomates à être plus fermes dans la défense des intérêts de l'Ukraine, qui est sous attaque de la Russie. Le nouveau ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha doit changer la diplomatie ukrainienne pour que l'Ukraine et ses partenaires puissent réagir plus rapidement aux défis. Zelenskyy a fait ces remarques dans son discours vidéo du soir, après avoir officiellement nommé Sybiha comme nouveau ministre au ministère des Affaires étrangères. Il a souligné l'importance d'obtenir une meilleure compréhension de l'Ukraine en Europe et de renforcer les liens avec l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. "Nous devons exploiter pleinement le potentiel de nos relations stratégiques avec les États-Unis", a ajouté Zelenskyy depuis Kyiv.

20:57 Les mines réduisent le PIB de l'UkraineSelon un rapport du ministère ukrainien de l'Économie et de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, les mines sont estimated réduire le Produit intérieur brut (PIB) de l'Ukraine de 11,2 milliards de dollars par an. Cela représente 5,6 % de la richesse nationale de l'Ukraine, mesurée par sa production économique en 2021. L'étude a révélé que les recettes fiscales régionales ont diminué d'environ 1,1 milliard de dollars en raison des mines, et la valeur des exportations ukrainiennes a diminué d'environ 8,9 milliards de dollars. Les données du ministère de l'Agriculture suggèrent que environ 2,5 % des terres arables sont devenues contaminées et inutilisables. La Banque mondiale estime qu'environ 34,6 milliards de dollars seraient nécessaires pour éliminer les mines de l'Ukraine de manière sécurisée.

20:11 Kyiv se prépare pour l'hiver le plus difficile jusqu'à présentLe gouvernement ukrainien s'attend à un hiver très difficile en raison des perturbations dans le secteur de l'énergie. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré à Kyiv qu'il serait difficile d'assurer une alimentation en énergie stable pendant la prochaine saison de chauffage. "Nous avons réussi à naviguer pendant trois périodes de chauffage", a déclaré Shmyhal, mais l'hiver prochain "ne sera pas plus facile, peut-être même le plus difficile". L'Ukraine reçoit de l'équipement pour son secteur de l'énergie de divers pays, y compris des efforts pour restaurer les centrales électriques endommagées et rendre le système énergétique plus résistant. "Nous augmentons également l'autonomie de l'infrastructure critique", a déclaré Shmyhal.

19:27 Baerbock reste pessimiste quant aux pourparlers de paixLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock exprime son scepticisme quant à la possibilité de pourparlers de paix avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à l'attaque de presque deux ans et demi contre l'Ukraine. Malheureusement, chaque suggestion de paix proposée internationalement a été accueillie par la Russie avec "plus de terreur, plus de souffrances et plus de pertes", a expliqué Baerbock lors d'une réunion avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar à Berlin. La réponse de Poutine a toujours été : "Au lieu de parler, je veux continuer à détruire l'Ukraine". Baerbock met en garde contre l'illusion, car la guerre russe est menée sur plusieurs fronts.

18:43 Moscou se sent justifié par les attaques de drones de KyivÀ la suite des récentes attaques de drones ukrainiens contre Moscou, le Kremlin se sent justifié dans sa stratégie militaire. "Nous devons continuer l'opération militaire spéciale pour nous protéger de tels incidents", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov aux agences de presse russes. Lors des attaques nocturnes, une femme dans un immeuble d'appartements a été tuée. Bien que presque quotidiennement, il y ait des victimes civiles en Ukraine en raison des attaques de drones ou de missiles russes, Peskov a qualifié l'attaque mortelle ukrainienne de "l'essence du régime de Kyiv".

18:07 Premier décès civil dans la région de Moscou en raison des attaques ukrainiennesPour la première fois depuis le début du conflit avec la Russie, une personne a été tuée dans la région de Moscou en raison des attaques de drones ukrainiens. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a annoncé sur Telegram qu'une femme de 46 ans avait été tuée après que

16:51 Berlin, Paris, et Londres Préparent des Retorsions Contre l'IranL'Allemagne, la France et le Royaume-Uni critiquent l'Iran pour avoir livré des missiles balistiques à la Russie. Ils ont déclaré : "C'est une autre étape dans le soutien militaire de l'Iran à la campagne agressive de la Russie contre l'Ukraine." Ces missiles pourraient potentiellement atteindre le sol européen, aggravant la situation des Ukrainiens. "Cet acte représente une escalade à la fois de la part de l'Iran et de la Russie et constitue une menace directe pour la sécurité européenne." Ils avaient déjà mis en garde l'Iran contre de telles actions et prévoient maintenant d'imposer des sanctions, notamment en suspendant les accords bilatéraux de transport aérien. Iran Air et les personnes et entités impliquées dans cette affaire sont également sous surveillance pour des sanctions. Auparavant, les États-Unis avaient blâmé l'Iran pour avoir armé la Russie pour sa guerre en Ukraine et avaient imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran.

16:32 Shoigu Met en Échec les Négociations avec l'UkraineLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, refuse d'engager des pourparlers de paix avec l'Ukraine tant que les troupes ukrainiennes restent sur le territoire russe. "Tant qu'ils n'auront pas quitté notre territoire, nous ne négocierons pas avec eux", a déclaré Shoigu à la télévision russe. Depuis début août, l'Ukraine mène une offensive dans la région russe de Kursk, faisant de ses troupes au sol les premières à pénétrer sur le territoire russe depuis le début de la guerre. Shoigu considère cette agression comme une tentative de forcer la Russie à négocier dans les conditions ukrainiennes et à retirer les forces russes du Donbass.

16:04 Soldats Prisonniers Rendent Compte du FrontPour maintenir un approvisionnement ininterrompu en soldats, la Russie et l'Ukraine engagent des prisonniers pour le front. L'ancien directeur de prison Oleksandr commande maintenant les soldats de la 59e brigade. "Ils feront tout ce qui est nécessaire pour survivre", a-t-il déclaré. Dans la vidéo, les hommes discutent de leur déploiement dangereux.

15:38 Plan pour Déloger les Soldats Ukrainiens de la Région de KurskL'armée russe aurait élaboré un plan pour chasser les soldats ukrainiens de la région frontalière russe de Kursk, selon le Kremlin. Cela a été rapporté par l'agence de presse TASS, citant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov : "Bien sûr, l'armée a tous les plans nécessaires, mais je ne pense pas que ces plans puissent être rendus publics", a déclaré Peskov lorsqu'on lui a demandé de donner une estimation du calendrier pour retirer les soldats ukrainiens du territoire russe. Les soldats ukrainiens ont lancé une massive offensive sur Kursk le 6 août, ce qui a entraîné la prise de grandes parties de la région par l'Ukraine.

15:13 La Lettonie Renforce les Mesures de Sécurité FrontalièreEn raison de préoccupations pour la sécurité, la Lettonie a décidé de prolonger ses mesures renforcées de sécurité frontalière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année. Cette décision a été prise par le gouvernement letton à Riga. La raison de cette prolongation est le nombre persistant de passages illégaux de frontières.

14:47 L'Ukraine Accroît la Production d'ArmesSelon les données du gouvernement, l'Ukraine connaît une forte augmentation de la production d'armes cette année. "Au cours des huit premiers mois de 2024, notre production d'armes a doublé par rapport à 2023", a déclaré le Premier ministre Denys Schmygal à Kyiv. L'Ukraine prévoit de fabriquer plus d'un million de drones d'ici la fin de l'année. "Nous progressons. La production de drones augmente", a déclaré Schmygal.

14:23 Expert Militaire Approuve l'Initiative de Scholz pour la PaixLe chancelier Scholz a proposé des pourparlers de paix avec la Russie. Alors que de nombreuses voix critiquent cette initiative, l'expert militaire Ralph Thiele soutient l'initiative de Scholz et appelle à une action rapide. L'Ukraine pourrait être sur le point de percer ses lignes de défense après l'offensive de Kursk.

13:52 Avertissement : Dépenses de Défense Insuffisantes de l'AllemagneLes chercheurs de l'Institut Kiel pour l'Économie Mondiale ont mis en garde contre le fait que les dépenses de défense de l'Allemagne sont insuffisantes face à la menace que représente la Russie. "En dépit du discours sur un 'changement de cap', l'écart entre les capacités militaires de l'Allemagne et de la Russie continue de se creuser", déclare l'institut. Les chercheurs plaident en faveur d'un budget de défense soutenu d'au moins 100 milliards d'euros. "La Russie est en train de devenir une menace de plus en plus importante pour l'OTAN. Entre-temps, nos efforts pour mettre en place des mesures de dissuasion suffisantes sont lents", déclare l'auteur de l'étude Guntram Wolff. Selon Wolff, le gouvernement allemand peine à peine à remplacer les armes transférées à l'Ukraine. Les stocks de systèmes de défense aérienne et d'obusiers d'artillerie sont même considérablement épuisés.

12:25 Les Pays-Bas Soutiennent la Demande d'Armes de l'UkraineL'Ukraine a régulièrement exhorté l'UE et les États-Unis à permettre l'utilisation d'armes sur le territoire russe. Maintenant, les Pays-Bas ont donné leur feu vert, y compris la fourniture de chasseurs promis.

12:59 La Russie Déclare la Capture de Quatre Autres Villages dans le DonetskSelon le ministère russe de la Défense, les forces militaires russes ont pris le contrôle de quatre autres villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Le groupe de forces du Sud a pris le contrôle de Krasnohorivka et de Hryhorivka, le groupe de forces de l'Est a capturé Wodiane, et le groupe de forces central a pris le contrôle de Halytsynivka. Cependant, ces allégations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Les inspecteurs militaires ukrainiens ont au moins identifié trois des communautés touchées - à l'exception de Hryhorivka - comme territoire occupé. L'Ukraine est actuellement sous une forte pression sur son front est.

11:50 Kyiv: Russie de plus en plus recours aux armes chimiquesLes autorités ukrainiennes mettent en garde contre l'utilisation croissante d'armes chimiques par les forces russes en Ukraine. Le quartier général militaire ukrainien rapporté sur Facebook que les forces russes ont déployé 447 munitions chimiques contenant des substances hazardous et des agents de guerre chimique en août seul, et 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Le quartier général militaire ukrainien affirme également que les troupes russes livrent des munitions chimiques contenant des agents de guerre chimique interdits et utilisent des composés chimiques non identifiés. Ils déclarent également : "La Russie viole ainsi flagrantement les lois de la guerre et méprise les normes et engagements de la Convention sur l'interdiction du développement, de la production, de l'accumulation et de l'utilisation des armes chimiques et sur leur destruction."

11:19 Bureau présidentiel à Kyiv : Attentats contre les dépôts de munitions russes approuvésLe chef du bureau présidentiel ukrainien réaffirme la demande de ses alliés occidentaux pour autoriser des frappes contre des cibles profondes sur le territoire russe. Andriy Yermak explique que les frappes contre les dépôts de roquettes en Russie sont nécessaires. "La défense n'est pas une escalade." Il s'agit de prévenir la terreur, écrit Yermak sur Telegram. Les nations occidentales sont réticentes à permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes qu'elles ont fournies sur le sol russe, craignant d'être entraînées dans le conflit.

10:53 Incendies et pertes humaines - Russie attaque avec de nombreux drones et deux missilesSelon les autorités locales, au moins trois personnes ont été blessées et des dommages matériels ont entraîné des incendies en Ukraine lors d'attaques de drones et de missiles russes. La défense aérienne a abattu 38 sur 46 drones russes sur 13 régions, selon le rapport Telegram de l'armée de l'air. La Russie a également utilisé deux missiles dans son attaque. Les installations énergétiques dans huit régions ukrainiennes ont également été ciblées, selon le ministère de l'énergie à Kyiv, entraînant des perturbations des lignes à haute tension et des stations de transformateur.

10:27 Fin de l'image de modèle : le représentant des droits de l'enfant de Poutine épouse un oligarqueLongtemps considérée comme l'incarnation de la femme russe, Maria Lwowa-Belova, représentante des droits de l'enfant russe, était mariée à un prêtre orthodoxe depuis 2003. En tant que couple, ils ont parlé dans les médias de propagande des valeurs conservatrices, de la foi chrétienne et de leur expérience d'élever de nombreux enfants. Elle a également été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023 aux côtés du leader du Kremlin, Vladimir Poutine, pour l'expulsion illégale d'enfants d'Ukraine. Cependant, selon le portail indépendant Verstka, ses valeurs traditionnelles et, en particulier, son mari prêtre semblent avoir disparu. Ce week-end, elle aurait épousé l'oligarque Konstantin Malofeew, avec qui elle était en couple depuis quelque temps. Remarkablement, cette relation reste quelque peu traditionnelle, car Malofeew est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne Tsargrad TV liée au Kremlin et un ardent défenseur de la monarchie et de la guerre russe.

09:59 Russie signale une attaque de drone ukrainienUne femme est tuée dans une frappe de drone ukrainien sur Moscou, selon le gouverneur de la région. Des vidéos montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les sources russes affirment également avoir intercepté 144 drones.

09:32 La marine russe commence les manœuvres « Océan-2024 »La marine russe commence ses exercices stratégiques « Océan-2024 » dans différentes régions du plus grand pays du monde en termes de superficie. Plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels de différentes unités navales participeront aux exercices jusqu'au 16 septembre, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les exercices se déroulent dans le Pacifique, l'Arctique, la mer Baltique et la mer Caspienne, ainsi que dans la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartous.

09:10 Deux personnes décédées dans un incendie de pipeline pétrolier dans la région russe d'OrenbourgDeux personnes sont décédées dans un incendie sur un pipeline pétrolier dans la région russe d'Orenbourg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur la cause de l'incendie est en cours. L'origine de l'incendie reste inconnue. Des rapports non confirmés de l'incident ont circulé sur certains canaux Telegram russes lundi.

08:43 Shoigu exclut pour l'instant toute négociationLa Russie ne négociera pas avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se retireront pas des territoires russes, selon l'agence de presse TASS, citant le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait également exclu toute négociation.

07:43 Scholz fixe des conditions pour la participation russe à des pourparlers de paixLe chancelier allemand Olaf Scholz fixe des conditions pour la participation de la Russie à d'éventuels pourparlers de paix concernant l'Ukraine. Lors d'un événement de l'SPD lundi soir, il souligne la nécessité de fournir une aide militaire à l'Ukraine pour lutter contre son agresseur, la Russie. Il suggère également d'explorer des moyens de désamorcer la situation, nécessitant que la Russie mette fin à son agression. Scholz, ainsi que la direction ukrainienne, préconisent une autre conférence de paix incluant la Russie. Cependant, il souligne : "C'est manifestement irréaliste si celui qui doit y participer continue de proclamer 'Je vais continuer à attaquer'", en référence au président russe Vladimir Poutine. Selon Scholz, Poutine exprime même le désir de plus de territoire ukrainien pour une résolution pacifique. "En politique, ce qui est important, c'est la clarté, la fermeté et le caractère. C'est ce qui est nécessaire pour établir la paix et la sécurité en Europe", souligne Scholz.

07:18 Fico Accuse le Fascisme dans l'Armée Ukrainienne - Kyiv ProtesteL'Ukraine est choquée par les accusations du Premier ministre slovaque Robert Fico, rapportées par Reuters, qui implique Kyiv dans le nettoyage de son armée des "fascistes". En réponse, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a affirmé que "les soldats ukrainiens protègent leur famille, leur foyer et leur terre contre les envahisseurs russes, marqués de la lettre 'Z' - un symbole de l'esthétique fasciste de la Russie moderne". Le peuple ukrainien a subi "des millions de pertes" dans la lutte contre le nazisme au XXe siècle, a ajouté le ministère. L'accusation de "fascisme" de Fico reflète la propagande russe qui dépeint souvent la dirigeante ukrainienne comme des nazis. Ironiquement, les partis d'extrême droite ont obtenu seulement 2,4 % aux élections ukrainiennes de 2019. Cependant, l'historien Timothy Snyder repère des traits fascistes clairs dans le système de Poutine.

06:56 Gouverneur Régional Russe Révises les Chiffres de PertesUne femme décède et trois civils sont blessés suite à une attaque de drone ukrainien sur Moscou, selon le gouverneur de la région, Andrei Vorobyov, qui a annoncé cela via Telegram. Initialement, il avait mentionné la mort d'un enfant, qu'il n'a pas pu confirmer. Au moins 43 personnes sont hébergées dans des abris d'urgence.

06:25 Greenpeace Se Prépare à Enquêter sur les Méfaits Environnementaux de la RussieGreenpeace rouvre un bureau à Kyiv pour accélérer les efforts de reconstruction en Ukraine et enquêter sur les méfaits environnementaux résultant de l'agression russe. L'organisation environnementale a déjà collaboré avec des organisations environnementales locales pour atteindre cet objectif. "Notre objectif est de faciliter la reconstruction écologique de l'infrastructure sociale en Ukraine à l'aide de l'énergie solaire et éolienne", déclare la nouvelle directrice du bureau, Natalia Hosak. Greenpeace met régulièrement en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'agression russe, notamment la situation à la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporizhzhia.

06:02 Russie Annonce la Mort d'un Enfant dans la Région de MoscouSuite à une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou, les rapports russes font état de la mort d'un enfant. Le gouverneur régional Andrey Vorobyov a déclaré sur Telegram qu'au moins 14 drones ukrainiens avaient été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a causé un incendie qui est actuellement éteint par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", a ajouté Vorobyov. L'interception d'un autre drone dans la région de la capitale a entraîné au moins une blessure lorsque le projectile est tombé sur un bâtiment résidentiel. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a initialement rapporté que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

05:31 Ukraine Repousse une Attaque de Drone sur KyivLes forces de défense aérienne ukrainiennes ont déjoué une attaque de drone russe sur Kyiv, comme l'a annoncé l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur le service de messagerie Telegram.

04:36 Russie : Débris de Drone Abattu Tombent sur un Complexe ÉnergétiqueDes débris d'un drone abattu par les défenses aériennes russes dans la région de Tula sont tombés sur un complexe énergétique, selon l'agence de presse russe TASS. "Il n'y a pas de victimes", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Le processus technique et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs n'ont pas été affectés, et la situation est sous contrôle.

03:29 Ukraine Attaque Moscou avec des DronesMoscou est attaquée par des drones ukrainiens suite à l'interception de deux drones ukrainiens au-dessus du district de Domodedovo de Moscou, déclenchant l'intervention des services d'urgence sur le site de l'épave. Aucun détail sur les dommages ou les pertes n'a été fourni. Le district de Domodedovo, situé à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, est le lieu de l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La Défense Aérienne Russe Détruit un Drone EntrantLes unités de défense aérienne russe ont détruit un drone dirigé vers la capitale russe, selon le maire de Moscou Sergei Sobyanin. "Les informations préliminaires indiquent l'absence de dommages ou de pertes là où les débris sont tombés", a déclaré Sobyanin sur Telegram. Aucun communiqué n'a été publié par le côté ukrainien.

00:12 Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède pour un paquet d'aide à la défense d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide importante, comprenant des systèmes de défense aérienne, des armes anti-char et des contributions financières pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a déclaré Zelensky sur X. Selon les rapports suédois, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de combat Gripen afin de préparer une éventuelle future livraison d'avions Gripen.

22:17 Le Ministère des Affaires Étrangères : la Russie "le danger le plus significatif pour la tranquillité" juste à la bordure orientale de l'OTANAprès l'intrusion de drones russes en Lettonie et en Roumanie, le Ministère des Affaires Étrangères a qualifié la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine de "le danger le plus significatif pour la paix et la stabilité". "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement le danger le plus significatif pour la paix et la stabilité directement à la bordure orientale de l'OTAN", écrit le ministère sur X. "Ce fait a été mis en évidence, entre autres, par les incidents de drones en Roumanie et en Lettonie". "Nous collaborons avec nos partenaires de l'alliance et nous nous tenons à leurs côtés", ajoute le Ministère des Affaires Étrangères concernant les drones. Au cours du week-end, les membres de l'OTAN et de l'UE, la Lettonie et la Roumanie, ont each

21:28 Zelensky demande l'exécution rapide des engagements d'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les pays occidentaux à respecter rapidement leurs engagements d'aide. "Le cours du conflit dépend directement de l'efficacité de la logistique des livraisons et du respect de tous les engagements par nos partenaires", a-t-il déclaré dans son discours vidéo du soir. Les armes et l'équipement doivent être livrés à temps pour être efficaces. "Ce qui est requis en septembre doit atteindre nos troupes en septembre."

20:52 Le politique russe de l'opposition met en garde contre une sortie "élégante" pour PoutineLe politique russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa met en garde l'Occident contre l'idée de donner au président russe Vladimir Poutine une "sortie élégante" du conflit en Ukraine. "Il est très important que Vladimir Poutine ne remporte pas le conflit contre l'Ukraine", déclare Kara-Mursa. "Il est très important que Vladimir Poutine ne trouve pas une sortie élégante de ce conflit en Ukraine." Environ un mois après sa libération dans un échange de prisonniers, Kara-Mursa comprend qu'il y a une "fatigue" par rapport au conflit dans les sociétés occidentales. Cependant, Poutine doit "être vaincu". Il ajoute : "Si, Dieu nous en garde, le régime de Poutine est capable de présenter l'issue de ce conflit comme une victoire pour lui-même et de maintenir le pouvoir, nous discuterons d'un autre conflit ou d'une autre catastrophe dans un an ou 18 mois."

