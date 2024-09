À 23h19, le BND n'est pas tenu de révéler son évaluation de l'Ukraine aux journalistes.

22:06 Coalition Politiciens soutiennent l'utilisation d'armes de portée longue contre la RussieLes politiciens de la coalition gouvernementale soutiennent l'idée de permettre à Kyiv d'utiliser des armes de portée longue contre des cibles en Russie. Le porte-parole de la politique étrangère du SPD, Michael Roth, déclare : "Il est juste et légal de finally attaquer des cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales de longue portée." Roth suggère des aérodromes militaires, des centres de commandement ou des bases de missiles comme cibles potentielles pour les armes de longue portée. Roth raisonne que ces cibles sont là où "les attaques sournoises contre des cibles civiles ukrainiennes sont menées", et elles peuvent être efficacement traitées là-bas. Le président du Comité de la défense, Marcus Faber du FDP, estime que "l'approbation pour cibler les aéroports militaires russes avec des armes de longue portée comme ATACMS et Storm Shadow est longuement attendue". Le député vert Anton Hofreiter met en évidence que "la Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper des bases militaires sur le territoire russe avec des armes de longue portée.

21:35 Vance parle des idées de Trump pour l'UkraineSelon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, le plan de Donald Trump pour résoudre le conflit russe pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Vance explique lors d'une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour "trouver ce à quoi une solution pacifique pourrait ressembler". "Je pense qu'il pourrait rapidement conclure un accord", déclare Vance. Trump est connu pour son attitude sympathique envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique répétée de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme également qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était élu, mais il n'a pas fourni de détails sur son plan.

21:03 Marche fasciste à Saint-Pétersbourg : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous"Ils ne peuvent pas être défiés ou contredits : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous", crient de nombreux nationalistes et fascistes russes lors de leur marche à travers Saint-Pétersbourg. Et à plusieurs reprises, ils crient : "En avant, Russes !" La raison de leur marche est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, qui est célébré en tant qu'héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste du Kremlin : "L'Atlantique est la barrière idéale"Le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine. "Je crois que la barrière idéale est l'Atlantique. Une barrière naturelle", a déclaré le propagandiste du Kremlin. L'emplacement parfait pour leurs troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. "Et comme ils étaient beaux à Paris", ajoute-t-il. Lorsqu'on lui rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de Russes, il dit : "Les frères biélorusses sont avec nous". Sinon, on pourrait aussi se tourner vers la Chine.

20:01 Volontaires britanniques se préparent à l'hiverDans de nombreuses maisons ukrainiennes qui ont résisté aux bombardements jusqu'à présent, les fenêtres manquent - une situation difficile à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" agit : ils se rendent dans les zones de guerre et installent des fenêtres temporaires.

19:34 Mineurs coincés à Donetsk150 mineurs sont bloqués dans la mine de Dobropillia en raison d'une panne de courant causée par des attaques russes dans la région de Donetsk. Mychailo Volynets, chef de l'Union des mineurs ukrainiens, annonce cela au "Kyiv Independent". Dobropillia, qui comptait environ 28 000 habitants avant la guerre, se trouve presque 20 kilomètres au nord de Pokrovsk. Cette ville était une cible majeure des troupes russes ces derniers mois. Les attaques russes ont perturbé l'approvisionnement en électricité de Dobropillia et des settlements environnants, y compris les mines de charbon. La panne de courant entraîne le gazage et l'inondation des mines, selon le rapport. Volynets ajoute que la situation dans la région reste "difficile".

19:08 La Suède renforce sa défense civile : Significativement plus d'argent pour la défense civileLa Suède vise à doubler son budget de défense civile au cours des trois prochaines années pour se préparer à la guerre. "Les leçons de la guerre en Ukraine montrent qu'il est important d'assurer le fonctionnement des secteurs clés de la société", a déclaré le gouvernement suédois. Le ministre suédois de la défense civile, Carl-Oskar Bohlin, reveals that his country will increase the civil defense budget by two billion crowns to a total of 8.5 billion crowns, equivalent to 740 million euros, this year. By 2028, an annual budget of 15 billion crowns is targeted. "The security situation remains serious and will remain so for the foreseeable future," said Bohlin.

Vladimir Poutine, président russe, met en garde que si l'Occident autorise l'Ukraine à utiliser des armes à longue portée contre des cibles russes, cela signifierait que l'OTAN entre en guerre contre la Russie. Il a déclaré à un journaliste de la télévision d'État : "Cela changerait considérablement la nature du conflit. Cela signifie que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie." Selon Poutine, cela équivaudrait à une implication directe de l'OTAN dans le conflit en Ukraine. Depuis le début de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, Moscou a constamment mis en garde contre des escalades, des changements dans la nature de la guerre ou même des menaces nucléaires. L'Ukraine demande depuis longtemps l'autorisation de l'Ouest pour utiliser des armes occidentales à longue portée pour riposter contre des cibles russes à l'intérieur de ses frontières. Depuis des mois, la Russie attaque lourdement l'infrastructure ukrainienne avec son armée.

18:07 Zelensky rejette l'initiative de paix sino-brésilienne comme "destructrice" Volodymyr Zelensky, président ukrainien, rejette l'initiative de paix sino-brésilienne, la qualifiant de "destructrice" et de simple "déclaration politique", lors d'une interview accordée au média brésilien Metropoles. Zelensky s'interroge : "Comment pouvez-vous présenter 'voici notre initiative' sans même nous demander notre avis ?" La Chine et le Brésil ont proposé une conférence internationale pour la paix en mai. Zelensky se demande : "De quel théâtre s'agit-il ?" Contrairement à Moscou, Kyiv n'a pas été invité à participer.**

17:40 Des missiles russes frappent un navire civil Selon des sources ukrainiennes, un missile russe frappe un navire cargo transportant du grain depuis l'Ukraine. Le président Zelensky a rapporté que le navire avait déjà quitté les eaux ukrainiennes dans la mer Noire au moment de l'impact. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha décrit cela comme une "attaque audacieuse contre la liberté de navigation et la sécurité alimentaire mondiale". Le navire se dirigeait vers l'Égypte sans victime rapportée. Un porte-parole de la marine ukrainienne confirme que le navire à grains n'était pas dans la zone de navigation des grains ukrainiens au moment de l'attaque, mais dans la zone économique maritime de la Roumanie. Un porte-parole de la marine roumaine confirme que le navire n'était pas dans les eaux territoriales roumaines.**

17:12 Xi Jinping prévoit un autre voyage en Russie Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie en octobre, selon un communiqué du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Xi assistera au sommet du BRICS à Kazan, a révélé Wang. Wang se trouve actuellement à Saint-Pétersbourg, où il rencontre le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont salué leurs relations positives, a déclaré Wang. Xi a acknowledging l'invitation de Poutine au sommet du BRICS, exprimant son empressement à y assister. Poutine confirme que leur réunion bilatérale portera sur divers aspects de leur relation, qui se développe "très favorablement".**

16:50 Les États-Unis prêts à ajuster l'aide militaire à l'Ukraine Le secrétaire d'État américain Antony Blinken affirme que les États-Unis sont prêts à modifier leur soutien militaire à l'Ukraine si nécessaire. Blinken a reconnu lors d'une conférence de presse à Varsovie que les États-Unis n'ont pas autorisé l'Ukraine à attaquer des cibles russes avec des armes occidentales, mais a promis : "Nous nous ajustons, nous nous adaptons lorsque c'est nécessaire, y compris en ce qui concerne les capacités disponibles pour l'Ukraine". Blinken a eu des réunions avec son homologue britannique David Lammy à Kyiv, recueillant des informations sur la situation sur le champ de bataille et les besoins ukrainiens. Ils réviseront donc leur stratégie et apporteront des ajustements si nécessaire.**

16:35 Un nouveau rôle pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, doit assumer le rôle de président de la Conférence de sécurité de Munich, remplaçant Christoph Heusgen, qui a assumé cette fonction en 2022. Stoltenberg prendra ses fonctions après la conférence de sécurité en février 2025. Heusgen quittera son poste de président, tandis que le président sortant Wolfgang Ischinger restera à la tête du conseil d'administration de la fondation. Stoltenberg quittera son poste de secrétaire général de l'OTAN en octobre pour être remplacé par l'ancien Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.**

16:11 Trois employés de la Croix-Rouge tués en Ukraine Trois employés ukrainiens de la Croix-Rouge ont été tués dans une attaque russe dans un village de la région de Donetsk, selon les autorités ukrainiennes. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a rapporté que deux autres employés ont été blessés, l'un dans un état critique. Dans un message sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné l'attaque contre la mission humanitaire, la qualifiant une fois de plus de "crime de guerre russe". Le commissaire aux droits de l'homme ukrainien Dmytro Lubinets a accusé la Russie de violer les conventions de Genève.**

15:18 Escarmouche navale dans la mer Noire Des rapports font état d'une escarmouche navale et aérienne dans la mer Noire entre l'Ukraine et la Russie. Le service de renseignement ukrainien affirme avoir utilisé une arme antiaérienne portable pour abattre un chasseur russe Su-30 lors d'une opération maritime secrète (voir l'entrée à 08:04). Cependant, les détails de cette opération de Kyiv sont rares. Inversement, le ministère russe de la Défense a annoncé que l'Ukraine a tenté une attaque contre une plateforme de forage russe dans la mer Noire à l'aide de bateaux rapides. Huit des quatorze bateaux auraient été abattus et coulés, les bateaux restants ayant battu en retraite. Il n'y a pas de mention de la perte d'un avion à Moscou. Cependant, le blog militaire Rybar, proche du ministère russe de la Défense, a rapporté qu'un Su-30 avait été abattu lors de la défense de l'attaque ukrainienne.**

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans la région de KurskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rapporté que la Russie a lancé une contre-offensive dans sa région frontalière de Kursk. Zelensky a affirmé que cette action s'aligne sur les plans de l'Ukraine, sans fournir plus de détails, lors d'une conférence de presse à Kyiv. Selon le ministère russe de la Défense, les unités russes ont libéré dix établissements dans la région de Kursk en deux jours, comme annoncé sur Telegram.

13:55 Critiques sur les relations Iran-RussieUn politique conservateur influent en Iran, Ali Motahari, a exprimé ses préoccupations concernant les relations entre l'Iran et la Russie en raison des nouvelles sanctions et des tensions diplomatiques. Dans un post sur la plateforme X, Motahari a critiqué les nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en raison de l'acheminement présumé de missiles balistiques vers la Russie. Cependant, le ministère des Affaires étrangères iranien nie fermement ces livraisons de missiles.

13:38 Penurie de besoins de base dans la ville ukrainienne de PokrovskSuite aux attaques, la ville de Pokrovsk, dans la région ukrainienne de Donetsk, fait face à un manque d'approvisionnement en eau potable régulière, et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, selon le gouverneur de la région, Vadym Filaschkin. La ville dépend de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau depuis que la station de traitement d'eau a été endommagée lors des combats. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit par les Russes la veille, laissant 18 000 personnes à Pokrovsk sans gaz.

13:07 La marine russe : surestimée ou sous-estimée ?Un rapport du portail d'informations russe indépendant "Agentstvo" met en question la revendication officielle de plus de 400 navires de guerre russes participant à l'exercice militaire à grande échelle "Océan-2024". Le portail cite des données en ligne difficiles à vérifier à partir des sites "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info", qui suggèrent respectivement 264 et 299 navires de guerre. Les chiffres incluent également environ 50 navires et sous-marins de la flotte de la mer Noire qui ne participent pas à l'exercice. La Russie a été critiquée à plusieurs reprises pour avoir exagéré la taille de ses forces militaires.

12:28 Les services de renseignement russes ciblent la Bundeswehr et l'aide à l'UkraineLe rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD) met en évidence que les services de renseignement russes ont intensifié leurs activités d'espionnage contre l'aide allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr. Le changement de focus suggère que la Russie est maintenant très intéressée par les informations concernant l'aide militaire que l'Autriche fournit à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les détails sur les performances des armes occidentales en Ukraine. L'intérêt de la Russie pour les capacités propres de la Bundeswehr en matière de défense territoriale et d'alliance a également augmenté.

11:52 Munz : nouvelle mise en garde contre les armes atomiques contre Berlin n'est pas fortuiteLa Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient potentiellement accorder à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser des armes contre le territoire russe. Ainsi, il n'est pas surprenant qu'un spécialiste des armes nucléaires ait proposé d'attaquer Berlin, explique le correspondant de ntv Rainer Munz. La Russie a réussi à bloquer de telles décisions jusqu'à présent grâce à ses menaces.

11:15 Reportage sur le retard de la décision concernant les missiles de longue portéeLa décision très attendue concernant le déploiement de missiles de longue portée occidentaux en Ukraine pourrait être retardée davantage. Selon le média américain Bloomberg, une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU prévue pour le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se réuniront, est peu probable. Les auteurs citent le ministre britannique des Affaires étrangères Lammy, qui a suggéré que la réunion de l'ONU serait la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles de longue portée en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky devrait réitérer sa demande de telles armes lors de la réunion. Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv mercredi pour discuter de la question avec Zelensky, tandis que Blinken devrait rencontrer le président américain Biden vendredi. Le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden vendredi.

10:31 Blinken fait un saut en Pologne après son séjour à KyivLe secrétaire d'État américain Blinken se rend en Pologne, un allié clé de l'Ukraine, après son séjour à Kyiv. Des rencontres avec le Premier ministre Tusk et le président Duda sont prévues. Blinken devrait discuter de la coopération potentielle avec la Pologne, qui sert de base logistique principale pour l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, lors de son séjour. La Pologne a considérablement augmenté son budget militaire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a commandé 96 hélicoptères de combat auprès du géant américain de la défense Boeing, pour un montant total de dix milliards de dollars.

here.

09:59 L'Ukraine signale 64 drones ennemis et 5 missiles lors de l'attaque de la nuit précédenteL'armée de l'air ukrainienne signale que les forces russes ont attaqué l'Ukraine pendant la nuit avec 5 missiles et 64 drones d'origine iranienne. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entirely vérifiables. La défense aérienne a été active à plusieurs reprises dans la région de Kyiv pour abattre les drones approchant.

09:11 Haut responsable russe appelle à un renforcement de la posture nucléaireLe célèbre expert russe en politique étrangère Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait clairement faire savoir qu'elle est prête à utiliser des armes nucléaires. L'objectif principal de la stratégie nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les adversaires existants et futurs que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires", a déclaré Karaganov au journal russe "Kommersant". La Russie pourrait mener une attaque nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale. Les États-Unis seraient trompeurs s'ils prétendaient garantir une défense nucléaire pour leurs alliés. Karaganov avait précédemment appelé la Russie à considérer un coup nucléaire préventif comme une tactique de dissuasion contre les adversaires. Certains analystes occidentaux croient que Karaganov remplit une fonction pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarm

08:46 Ukraine espère l'approbation des États-Unis pour les missiles occidentaux de longue portéeL'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité d'être autorisé à lancer des attaques plus loin sur le territoire russe à l'aide d'armements occidentaux à l'avenir. Le secrétaire d'État américain a mentionné lors de sa visite à Kyiv son intention d'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". Au Royaume-Uni, les indices penchent en faveur du vert.

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent l'abattage d'un avion de chasse russeAprès des rapports de la veille suggérant qu'un avion de chasse russe Su-30SM avait disparu des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens affirment maintenant que des forces ukrainiennes ont abattu un avion similaire lors d'opérations en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte. L'avion de chasse, d'une valeur de 50 millions de dollars, était stationné en Crimée. Il aurait été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 Konotop victime d'une attaque de drones massive, des dizaines de blessésLe nombre de victimes a augmenté à 14 suite à une attaque de drones russe massive sur l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy. L'agence de presse d'État Ukrinform rapporte, citant l'administration militaire régionale. Parmi les structures ciblées figurait un bâtiment résidentiel au centre-ville.

Plus de détails ici.

ici.06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne conservent leur statut en rentrant chez euxLe Bundestag allemand débat pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement fédéral, qui comprend notamment le retrait du statut de réfugié pour les personnes qui rentrent chez elles. Cependant, des exceptions existent, par exemple pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les médias russes accusent un biais contre Trump pendant le débatPlusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé "sabotage" contre Trump lors de son débat contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Trump aurait été désavantagé, affirment-ils. Les déclarations de Trump ont été soumises à une vérification des faits. Selon de nombreux experts, Trump a perdu le débat. Trump a promis que s'il gagnait l'élection, il mettrait fin Immediately à la guerre en Ukraine.

04:50 Konotop souffre d'une attaque russe, dommages importants à l'infrastructure énergétiquePlusieurs civils ont été blessés lors d'un bombardement russe de Konotop dans la région de Sumy. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été momentanément perturbé. Il y a également des dommages à l'infrastructure énergétique, bien que l'horaire précis pour que les ménages privés récupèrent l'électricité reste incertain. Après l'attaque sur le centre-ville, plusieurs incendies se sont déclarés, et à la fois des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, l'une dans un état critique.

03:29 La Lettonie renforce son soutien militaire à l'UkraineLa Première ministre lettone Evika Silina a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des véhicules blindés. Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a confirmé cela lors d'une réunion avec Silina, selon X après leur rencontre. Les deux pays envisagent également d'étendre la coopération dans l'industrie de la défense, a déclaré Shmyhal.

01:32 Le Royaume-Uni somme un homme d'affaires iranien en raison d'allégations de fournitures de roquettes à la RussieAvec des soupçons d'envoi de roquettes iraniennes à la Russie, le Royaume-Uni a summoned un homme d'affaires iranien, a annoncé le Foreign Office dans un communiqué. "Le gouvernement britannique a communiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et mériterait une réponse significant", a-t-il déclaré. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont adopté de nouvelles sanctions contre Téhéran en raison des envois de roquettes suspectés, en particulier la suspension des accords de transport aérien bilatéraux. Plus tôt, l'Union européenne avait invoqué "des preuves crédibles" de transferts de roquettes iraniennes à la Russie.

00:14 Ukraine : la Russie déploie des troupes peu expérimentées à Vovchansk

Des sources militaires ukrainiennes affirment que la Russie déploie des soldats non formés sur le front de Kharkiv. Selon Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe tactique opérationnel de Kharkiv, les soldats engagés dans les actions offensives à Vovchansk sont mal préparés. Il est suspecté que ces renforts nouveaux sont une réserve de mobilisation russe. Il est incertain s'ils sont d'anciens prisonniers ou des recrues de pays comme l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Le maire d'une ville occidentale de l'Ukraine crée des équipes de surveillance du russe

Le maire d'Ivano-Frankivsk, une ville occidentale de l'Ukraine, a annoncé la mise en place de patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante de la langue russe. "C'est une initiative publique, et tout le monde peut devenir un inspecteur linguistique", déclare Ruslan Martsinkiv, le maire de la ville, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés des régions orientales de l'Ukraine, dont la langue maternelle est le russe, sont arrivés dans la ville. Le maire prévoit au moins 100 contrôleurs linguistiques, avec déjà 50 bénévoles enregistrés. Il a également fourni un numéro de ligne directe pour que les citoyens signalent les locuteurs russes dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr et parlant l'ukrainien, principalement des régions russes du

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estime que le soutien américain est crucial pour repousser l'invasion russe. "Notre plan pour la victoire (...) repose principalement sur le soutien des États-Unis et de nos autres partenaires", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kyiv. La présentation du plan détaillé, prévue lors de la deuxième Conférence pour la paix en Ukraine, vise à "renforcer l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis demandent une stratégie claire pour frapper la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy sont attendus à Kyiv pour rencontrer Zelenskyy afin de discuter d'une stratégie à long terme pour l'année suivante, afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme le soutien des États-Unis à la demande d'armes de l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a confirmé que les États-Unis travaillent diligemment pour répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, qui comprennent l'utilisation d'armes longue portée occidentales contre des cibles russes. Le président Joe Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer discuteront de ces demandes vendredi, a déclaré Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose des moyens nécessaires pour se défendre efficacement", a-t-il ajouté, en déclarant : "Nous voulons que l'Ukraine gagne."

Vous pouvez trouver des informations sur les développements précédents ici.

Dans le cadre du conflit en cours, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre le fait que si l'Occident autorisait l'Ukraine à utiliser des armes longue portée contre des cibles russes, cela signifierait que l'OTAN est en guerre contre la Russie. "Cela changerait considérablement la nature du conflit. Cela signifie que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie."

À la suite du rapport d'un politique de l'

Lire aussi: