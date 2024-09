À 23h15, Zelenskyy émet un avertissement contre les dangers nucléaires potentiels, déclarant: "Poutine valorise grandement son existence".

22:10 Redéploiement politique en Autriche et guerre en Ukraine/RussieL'élection parlementaire autrichienne a redistribué le paysage politique. Le parti d'extrême droite FPO est prédit comme vainqueur avec 28,7 %, un exploit historique. Dans leur manifeste électoral, les populistes de droite ont critiqué les politiques extérieures de l'UE. Malgré la guerre en Ukraine, le parti affiche une position plus compatissante envers la Russie et ne s'inquiète pas de la dépendance de l'Autriche au gaz russe. L'accord gazier Vienne-Moscou, prolongé en 2018 jusqu'en 2040, comprend un engagement contraignant pour l'achat de volumes substantiels de gaz naturel et le paiement même si aucun gaz n'est livré. Entre janvier et mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de Russie.

21:37 Visite du Premier ministre russe à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour des pourparlers avec le président iranien Hassan Rouhani alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. La réunion est prévue pour lundi, selon le gouvernement russe. Mishustin rencontrera également le vice-président iranien Eshaq Jahangiri. La Russie déclare que le Premier ministre russe discutera "de l'ensemble de la coopération russo-iranienne dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture et de l'aide humanitaire". L'Ouest accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour son opération militaire en Ukraine, ce que l'Iran nie.

21:02 Aide militaire danoise et actifs russes gelésLe Danemark a annoncé l'approbation d'un autre paquet d'aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur de 1,3 milliard de couronnes danoises (environ 174 millions d'euros). Les fonds seront utilisés pour livrer des armes et du matériel militaire produit en Ukraine sur le front, selon le ministère de la Défense danois. Le financement proviendra également d'actifs russes gelés. En outre, le gouvernement danois prévoit d'établir un hub de l'industrie de défense danoukirainien à Kyiv. Le ministère danois des Affaires économiques et de l'Industrie déclare que le hub favorisera de nouvelles partenariats dans le secteur de la défense. "Les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l'industrie", explique le ministre Morten Bødskov.

20:31 Réflexions sur la sécurité des frontières norvégiennesLa ministre norvégienne de la Justice, Emilie Enger Mehl, a révélé que la Norvège pourrait construire une clôture le long de sa frontière avec la Russie. "Une clôture frontalière est intéressante non seulement parce qu'elle peut dissuader, mais aussi parce qu'elle contient des capteurs et des technologies qui permettent de détecter les mouvements près de la frontière", a déclaré Mehl dans une interview accordée à la radiodiffuseur NRK. Le gouvernement norvégien étudie actuellement plusieurs mesures pour renforcer la sécurité le long des 198 kilomètres de frontière, notamment en augmentant le nombre de personnel frontalier ou en intensifiant la surveillance. Mehl s'est rendue en Finlande cet été pour apprendre comment le pays a sécurisé sa frontière de 1 340 kilomètres avec la Russie. La Finlande a fermé toutes les traversées frontalières avec la Russie à la fin de l'année 2023 après que plus de 1 300 migrants de pays tiers soient entrés dans le pays sans documents suffisants en l'espace de trois mois. La Finlande accuse la Russie de "guerre hybride".

19:58 Allégations concernant la centrale nucléaire de ZaporijjiaLa direction de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est sous contrôle russe, affirme que des forces ukrainiennes ont lancé une attaque contre une sous-station voisine, détruisant un transformateur. Reuters rapporte qu'un message Telegram de la direction de la centrale a déclaré que des tirs d'artillerie ont touché le transformateur à la sous-station "Raduga" dans la ville d'Enerhodar dans le sud-est de l'Ukraine. L'incident est décrit comme "un autre acte de terrorisme visant à déstabiliser la situation dans la ville satellite de la centrale nucléaire de Zaporijjia". Une photo montrant de la fumée s'élevant du toit d'un bâtiment a également été publiée. Il est rapporté que l'alimentation en énergie d'Enerhodar n'a pas été perturbée. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, a été saisie par les forces russes au début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Les deux parties s'accusent régulièrement l'une l'autre d'avoir attaqué ou prévu une attaque contre la centrale.

19:25 Incrédulité de Zelenskyy face aux menaces nucléairesLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy exprime son incertitude quant aux menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Putin. "Il aime sa vie", a déclaré Zelenskyy à CNN, suggérant que Putin est probablement effrayé d'utiliser des armes nucléaires. "Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête", a déclaré Zelenskyy lors de l'entretien, qui a été publié plus tard dans la journée sur la chaîne YouTube officielle du président. "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou pas". Cependant, Zelenskyy ne croit pas que Putin le fera.

18:59 Escalade du conflit dans l'est de l'UkraineDes duels d'artillerie intenses et des frappes aériennes russes à l'aide de bombes à glissière ont exacerbé le conflit dans l'est de l'Ukraine. Près de 20 localités près de Sumy et Kharkiv ont été bombardées par l'artillerie russe, selon le quartier général à Kyiv dans son rapport de situation du soir. De nouveaux combats russes contre les lignes de défense ukrainiennes ont été signalés dans les zones de crise autour du Donbass. À Pokrovsk, 13 attaques ont été repoussées, et à Kurachove, 17 avancées de troupes russes ont été stoppées. Les informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Des combats tout aussi intenses se déroulaient apparemment dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens craignent que la petite ville dans la section sud du Donbass, qui a été disputée pendant deux ans, soit bientôt capturée par des unités russes.

18:21 L'Ukraine confirme une importante attaque de drones contre un dépôt d'armes russe à Volgograd

17:42 Baerbock: Armes à Longue Portée Essentielles pour Surmonter les Champs de Mines

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, suggère que l'Ukraine devrait utiliser des armes à longue portée pour sa propre défense afin de contourner les champs de mines dans la région orientale du pays. Elle a déclaré à ARD : "Elles sont particulièrement cruciales pour surmonter les champs de mines dans l'est de l'Ukraine." Lorsqu'on lui a demandé si de nouveaux équipements seraient fournis par l'Allemagne, elle a réaffirmé sa position, mais le chancelier Olaf Scholz a une opinion différente : "Et dans une coalition démocratique - une coalition où nous ne pouvons pas nous mettre d'accord, nous ne pouvons pas la soutenir." Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, sont exhortés par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée au-delà de la frontière russe pour attaquer des points de soutien avec des bombardiers. Pour autoriser l'utilisation des missiles américains ATACMS, des missiles de croisière Storm Shadow britanniques et des missiles de croisière Taurus allemands pour atteindre Moscou, c'est nécessaire.

17:10 Environ 500 Scientifiques Affectés par la Suspension de la Coopération de CERN avec la Russie

Environ 500 scientifiques affiliés à des institutions russes seront touchés par la suspension prévue de la coopération de CERN avec la Russie d'ici le 30 novembre, selon l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Ces scientifiques devront mettre fin à leurs collaborations lorsque le contrat prendra fin, a confirmé un porte-parole de CERN, conformément aux rapports des médias. CERN a décidé de mettre fin à sa coopération avec la Russie et la Biélorussie suite à leur invasion de l'Ukraine en juin 2022, une décision finalisée en décembre 2023. L'accord actuel avec la Biélorussie prendra fin à la fin juin 2024, affectant 15 scientifiques biélorusses, a indiqué le porte-parole de CERN. Le retrait de la Russie signifie également la perte d'un contributeur essentiel de CERN, car Moscou contribue environ 4,5 % au budget de l'organisation. Cependant, CERN affirme que d'autres États membres compenseront cette perte.

16:27 Rapport : Navalny a Souffert de Douleurs Abdominales - Documents Indiquent un Empoisonnement

Les autorités russes affirment qu'Alexeï Navalny est décédé de causes naturelles en février de cette année. Les partisans de Navalny et divers politiques occidentaux accusent le leadership russe et le président Vladimir Poutine de sa mort. Un nouveau rapport appuie cette théorie, affirmant que les autorités russes ont éliminé les symptômes que Navalny a présentés avant sa mort en prison. Navalny aurait signalé des douleurs abdominales sévères et des vomissements réflexes. Il aurait également présenté des convulsions avant de perdre connaissance. Cependant, la cause officielle du décès, un trouble du rythme cardiaque, ne parvient pas à expliquer ces symptômes, selon le média. Les médecins consultés ont suggéré que ces symptômes sont caractéristiques d'un empoisonnement, car Navalny avait été empoisonné avec du Novitchok en 2020.

15:55 Soldats Russes Répulsent Six Nouvelles Tentatives d'Infiltration Ukrainiennes dans le Kursk

Les forces russes affirment avoir repoussé six nouvelles tentatives ukrainiennes d'infiltrer la région occidentale de Kursk, selon le ministère de la Défense de Moscou. Reuters a rapporté que le ministère a partagé dans un message Telegram que ses forces, ainsi que des avions et de l'artillerie, ont repoussé les tentatives d'entrée dans la région près du village de Novy Put, à environ 79 kilomètres à l'ouest de Sudzha. Selon les sources russes, 50 soldats ukrainiens ont péri ou été blessés, et un char, quatre véhicules de combat blindés et une voiture ont été détruits. Cependant, ces allégations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées.

15:28 Images de Dévastation : La Russie Lance 13 Raids Aériens sur Zaporizhzhia

La ville ukrainienne de Zaporizhzhia est touchée par une vague de raids aériens, blessant au moins 13 personnes et entraînant l'effondrement de bâtiments résidentiels. Des incendies éclatent dans plusieurs bâtiments. Le service d'urgence ukrainien a rapporté que dix maisons privées ont été endommagées.

**14:56 L'Armée Allemande Se Prépare au Pire des Scénarios - Une Guerre Conventionnelle en Europe Possible dans les Cin

14:27 Londres : Lourdes pertes d'armement pour la Russie suite à des attaques de dronesSelon l'évaluation britannique, les attaques de drones ukrainiennes ont prétendument causé les pertes d'armement les plus importantes pour la Russie depuis le début de la guerre. Environ 30 000 tonnes de munitions ont probablement été endommagées lors d'une attaque contre un dépôt de munitions près de la ville de Turov dans la région de Tver, au centre de la Russie, le 18 septembre, selon le ministère de la Défense britannique dans son mise à jour quotidienne d'informations. D'autres attaques ukrainiennes contre des dépôts à Tikhoretsk, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, et ailleurs à Turov ont eu lieu pendant la nuit du 21 septembre, selon le ministère. La tonnage combiné de munitions détruites dans ces trois endroits représente la perte la plus importante d'armement russe et nord-coréen pendant la guerre.

13:57 Moscou justifie l'élargissement de sa doctrine nucléaireLa Russie a défendu sa décision d'élargir sa doctrine nucléaire face aux critiques. Les nouveaux fondements de la dissuasion nucléaire sont essentiels en raison de l'infrastructure de l'OTAN qui approche des frontières de la Russie et des pays occidentaux qui cherchent à vaincre Moscou par le biais de leurs fournitures d'armes à l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une émission de télévision russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires sera prise par l'armée.

13:19 Kharkiv : Les bénévoles répondent aux attaques de missiles du KremlinChaque fois que des missiles russes frappent un bâtiment à Kharkiv, Serhii se rend rapidement sur les lieux. En tant que membre d'un groupe de bénévoles, il traite les blessés et aide à secourir les personnes coincées sous les décombres. Il a consciemment choisi cette tâche.

12:42 Saporizhzhia signale 16 blessés après une attaque de missiles de croisière russesLe nombre de blessés à Saporizhzhia suite à une attaque de missiles de croisière russes est passé à 16, dont un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. L'armée russe a attaqué Saporizhzhia avec 13 missiles de croisière tôt le matin. Tous les blessés ont été secourus et traités.

11:50 Zelensky se souvient du massacre de Babyn Yar - "Les gouvernements sont capables de commettre des crimes atroces"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rend hommage aujourd'hui au massacre de Babyn Yar, où plus de 33 000 Juifs ont été tués par la Wehrmacht allemande dans un ravin à Kyiv il y a 83 ans. Babyn Yar, selon Zelensky, est un "symbole terrifiant" qui révèle les crimes les plus atroces qui sont commis lorsque le monde choisit de rester silencieux ou indifférent plutôt que de faire face au mal. Zelensky, qui est d'origine juive, ajoute que Babyn Yar sert de puissant exemple des atrocités que les gouvernements peuvent commettre lorsque leurs dirigeants "recourent à l'intimidation et à la violence" - une claire référence au président russe Vladimir Poutine.

11:16 Ukraine : Dix victimes de l'attaque d'hier à l'hôpital de SumyLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix morts. L'hôpital a été bombardé deux fois par la Russie samedi, la deuxième attaque ayant eu lieu alors que les travailleurs de secours récupéraient les blessés et les morts et que les patients étaient évacués. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière la nuit dernière et ce matin.

10:42 Les médias russes rapportent un incendie majeur dans un dépôt d'armes à VolgogradSuite aux rapports de blogueurs militaires, les médias russes confirment des incidents d'explosions près de bases militaires russes. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, d'où la Russie déploie des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. À Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un grand dépôt de munitions a été touché, entraînant des explosions, un incendie majeur et des détonations. Selon des sources ukrainiennes, des lanceurs de missiles iraniens et balistiques étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

10:12 Les forces militaires ukrainiennes rapportent 165 conflits depuis hierDepuis hier, les forces militaires ukrainiennes ont rapporté environ 165 conflits, un quart d'entre eux ayant eu lieu autour de la ville contestée de Pokrovsk dans le Donbass. Les forces russes ont exécuté 73 frappes aériennes contre des zones ciblées et des populations, utilisant 124 bombes aériennes guidées et lançant 7 missiles. De plus, les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, y compris 179 attaques de lance-roquettes multiples et l'utilisation de plus de 1 700 drones kamikazes. Les forces aériennes, missiles et artillery

08:04 Russie annonce sa victoire sur 125 drones ukrainiensLe ministère de la Défense de Russie a annoncé avoir intercepté et détruit avec succès 125 drones ukrainiens pendant la nuit. Les gouverneurs de plusieurs régions ont rapporté des dommages mais aucun décès. Selon le ministère, 67 drones ont été abattus dans la région de Volgograd, 17 chacun dans les régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 dans la région de Rostov.

06:26 L'Ukraine annonce 1170 pertes russes en 24 heuresL'armée ukrainienne annonce 1170 pertes russes au cours des dernières 24 heures. Les estimations suggèrent que 652 000 soldats russes ont été blessés ou tués au combat. Les Ukrainiens affirment également avoir détruit neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés, ainsi que neutralisé 93 drones et touché un système de défense aérienne.

06:03 Analystes militaires : L'Ukraine cible les arsenaux russesDes analystes militaires sur la plateforme X ont rapporté que les attaques de drones ukrainiens avaient touché un dépôt de munitions russe à Kotluban la nuit dernière. Des sources locales ont rapporté des incendies près du grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de NASA a également acknowledging des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'armée ukrainienne n'avaient commenté l'affaire à l'heure qu'il est.

05:38 Le chef du SPD appelle à la solidarité avec l'UkraineLe chef du SPD, Lars Klingbeil, souhaite que le prochain sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein envoie un message fort de solidarité à l'Ukraine, actuellement sous attaque de la Russie. Klingbeil a déclaré : "La conférence doit réaffirmer l'engagement de tous les participants, y compris les États-Unis après les élections de novembre, à soutenir activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire." Il a également suggéré de discuter de futures conférences de paix pour créer une plateforme plus inclusive pour les pourparlers de paix dans l'intérêt du peuple ukrainien.

04:40 Le porte-parole de Zelensky sur l'approbation des armes de l'Ouest : les Russes seront informés en premierS'adressant aux spéculations concernant le déploiement d'armes de l'Ouest sur le territoire russe, le porte-parole de Zelensky, Serhiy Nykyforov, a déclaré qu'il n'y avait pas encore d'approbation finale. Nykyforov a mentionné que des discussions ont eu lieu avec les États-Unis, l'Italie, la France et le Royaume-Uni, mais qu'aucune décision définitive n'avait été prise. Il a également déclaré que les autorités russes seraient les premières à être informées de toute telle approbation en vertu de la loi ukrainienne et qu'il y aurait une annonce officielle ultérieure.

03:07 Le soutien de la Suisse à l'initiative de paix de la Chine, Kyiv déçuLa Suisse a soutenu une initiative de paix dirigée par la Chine pour mettre fin au conflit Russie-Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères suisse a indiqué un changement de position concernant de telles tentatives de paix, ce qui a reportedly été accueilli avec déception en Ukraine. Kyiv prévoit d'assister à un deuxième sommet de la paix en novembre. En juin, la première ronde de pourparlers a eu lieu en Suisse, sans la Russie et la Chine, et a impliqué plus de 50 nations participantes.

01:37 La Lituanie envoie de l'aide à l'UkraineLa Lituanie a envoyé un paquet d'aide militaire contenant des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques à l'Ukraine, prévu pour arriver dans la semaine, a annoncé le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a fourni environ 155 mm de munitions, des véhicules blindés M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et divers autres équipements à l'Ukraine.

02:29 Trois morts dans les attaques russes dans la région de KharkivTrois personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées suite aux attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv. Selon les officiels locaux, ces attaques ont ciblé des structures civiles et ont détruit des installations éducatives et commerciales lorsque les gens étaient dehors. Le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a conclu que de telles attaques étaient inexcusables.

01:29 La Corée du Nord condamne l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "flirter avec le danger"La Corée du Nord, connue pour ses envois d'armes clandestins à la Russie, a qualifié les 8 milliards de dollars d'aide militaire américaine à l'Ukraine de "décision malavisée" et de "jouer avec le danger" face à la puissance nucléaire russe. During his visit to Washington, US President Joe Biden announced this aid, aiming to bolster Ukraine's self-defense capabilities. These military supplies include weapons capable of striking Russia from a safe distance.

00:25 Le nombre de morts s'élève à dix dans l'attaque de SumyDix personnes ont péri lors de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy. Initialement, une personne a péri lors de l'attaque initiale sur la

