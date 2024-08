A 23h09, les efforts russes ont contrecarré les progrès ukrainiens vers Bryansk.

22:15 Zelenskyy: L'Ukraine attend l'allocation rapide des milliards de dollars promis par l'Occident

L'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelenskyy, attend l'allocation rapide des milliards de dollars promis par l'Occident, en partie grâce aux revenus des avoirs de l'État russe saisis. Malgré les spéculations politiques des alliés de Kiev, plus d'explications sont nécessaires, a déclaré Zelenskyy dans son message vidéo quotidien. "Mais nous exigeons un véritable mécanisme." L'Ukraine a besoin de fonds provenant des avoirs russes pour se défendre contre l'agresseur russe. "Les délibérations ont duré trop longtemps, et des actions décisives sont nécessaires maintenant." Les sept grandes nations industrialisées de l'Occident (G7) ont convenu lors de leur réunion en juin d'une nouvelle aide financière pour Kiev. Un prêt généreux de 50 milliards de dollars est attendu grâce aux intérêts des avoirs russes confisqués.**

21:52 Poutine salue les liens commerciaux étroits avec la Chine

Le président russe Vladimir Poutine a salué la coopération renforcée avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent bien (...). L'accent mis par les deux gouvernements sur les relations commerciales et économiques porte ses fruits," a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des plans et des projets étendus dans les secteurs économique et humanitaire", a poursuivi Poutine. Li a déclaré, selon le Kremlin, que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent". La coopération stratégique entre la Russie et la Chine s'est approfondie depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est devenue un partenaire commercial crucial contre les sanctions occidentales. La Chine se présente comme impartiale dans le conflit ukrainien. Cependant, l'OTAN a qualifié la Chine de "acteur décisif" dans l'offensive russe en juillet.**

21:20 Demande rejetée : l'ancien deputy ministre russe de la Défense reste en prison

L'ancien deputy ministre russe de la Défense, Dmitri Bulgakov, actuellement suspecté de corruption, restera en détention. Sa demande de mise en liberté sous surveillance stricte et son appel contre la détention ont été rejetés, a rapporté l'agence de presse TASS. Bulgakov supervisait l'acquisition de matériaux pour l'armée russe avant son licenciement. La cour de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise devrait recevoir neuf commandes de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les intermédiaires estiment les dommages à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).**

21:00 Zelenskyy : Renforcements dans la région de Pokrovsk

Selon le président Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région de Pokrovsk, durement contestée dans l'est de l'Ukraine. Nous sommes conscients des plans des troupes russes dans la région, a-t-il déclaré dans une adresse télévisée. L'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, a-t-il déclaré. Certaines zones sont sous contrôle. Zelenskyy n'a pas donné plus de détails.**

20:41 Décret postérieur : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leur hébergement de réfugié

Après l'entrée en vigueur d'un décret en Hongrie refusant le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens risquent de perdre leur hébergement. Des shelters privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, a rapporté Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police, comme l'a observé un photographe de l'AFP. La plupart étaient des femmes et des enfants roms de la région transcarpathienne de l'ouest de l'Ukraine, qui a une importante minorité hongroise.**

20:14 Scholz assure la Moldavie de son aide complète

Malgré les troubles de sa coalition, Scholz a effectué son premier voyage à l'étranger quelques jours seulement après ses vacances d'été. En Moldavie, le petit pays voisin de l'Ukraine qui fait face à de massives tentatives de déstabilisation par la Russie, Scholz a Promise la solidarité allemande et a promis une aide supplémentaire pour le pays candidat à l'UE, ainsi que son soutien continu à l'Ukraine. Malheureusement, un accord avec la Moldavie visant à limiter la migration irrégulière, sur lequel le gouvernement allemand travaille, n'a pas pu être signé lors de la visite. "Nous soutiendrons la République de Moldavie dans la mesure du possible", a déclaré Scholz après avoir rencontré le président moldave Maia Sandu dans la capitale, Chisinau. Il a souligné que la Russie et les acteurs pro-russes dans l'ancienne république soviétique tentaient de déstabiliser le pays.**

19:36 Borrell : L'Ukraine doit être autorisée à utiliser les armes de l'Ouest contre la Russie sur le sol russe

En réponse à l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a exhorté Kiev à être autorisé à employer les armes de l'Ouest sur le sol russe. Cela "renforcerait la défense de l'Ukraine" et "réduirait ainsi les pertes et minimiserait les destructions en Ukraine", a déclaré Borrell via X.

19:10 Attaques de l'Aviation Ukrainienne sur Kursk Le commandant de l'aviation ukrainienne, Mykola Oleschchuk, a annoncé des opérations réussies de ses avions de combat lors de l'offensive dans la région russe de Kursk à l'ouest. Des bombes guidées ont été utilisées contre les positions et les concentrations de troupes russes. Malgré la défense des troupes russes dans des maisons abandonnées, elles ne peuvent éviter les attaques. "Nous voyons tout, nous savons tout", a déclaré Oleschchuk sur Telegram. "Nos bombes guidées vous trouveront où que vous soyez". Les bombes guidées sont des munitions aériennes qui peuvent être contrôlées à distance par les pilotes. Lors de l'offensive dans la région de Kursk, deux ponts importants sur la rivière Seim ont été détruits par des avions de combat. Oleschchuk n'a pas précisé quel type d'avion Ukraine a utilisé dans ses attaques. Selon les analystes militaires ukrainiens, les F-16 de combat fournis par l'Ouest n'ont pas encore été déployés.

18:44 Offensive Russe dans l'Est de l'Ukraine : les Villageois Fuient les Zones Voisines En raison de l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine, de nombreux villageois ont fui les zones proches de la zone de conflit. Des habitants du village de Myrnohrad, à dix kilomètres des zones de combat, ont informé l'agence de presse AFP que les attaques russes croissantes ont poussé plusieurs personnes à fuir. Des journalistes d'AFP ont vu plusieurs maisons à Myrnohrad être incendiées suite aux attaques russes.

18:04 Collaboration Énergétique entre la Russie et la Chine During Chinese Premier Li Qiang's visit to Moscow, Russia and China discussed deeper cooperation in the energy sector. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin informed his guest that Russia currently serves as China's primary oil supplier. "In the near future, we will also lead in natural gas," he stated, according to the state news agency TASS. Li Qiang emphasized the growing magnitude and quality of energy cooperation. While Beijing perceives the Russian war against Ukraine as a challenge to global order, it remains backed by Russia on this issue.

17:33 L'Ukraine rejoint la Cour Pénale Internationale avec une Réserve L'Ukraine a rejoint la Cour Pénale Internationale (CPI), mais réclame une exclusion temporaire de sa juridiction pour son armée. Le parlement ukrainien à Kyiv a approuvé la ratification du Statut de Rome de la CPI par un vote de 281-1, avec 22 abstentions, selon un député Yaroslav Shelesnyak sur Telegram. L'Ukraine a signé le Statut de Rome en janvier 2000 mais ne l'a pas ratifié jusqu'à présent. Le Statut sert de fondement à la CPI, qui traite des infractions telles que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Toutefois, le document récemment adopté stipule que l'Ukraine ne reconnaîtra pas la juridiction de la CPI sur les crimes de guerre impliquant des citoyens ukrainiens pendant sept ans, en raison de la crainte que certaines actions militaires contre les forces russes puissent être classées comme crimes de guerre.

17:15 Seule la Russie Décline l'Invitation Suisse au Conseil de Sécurité des Nations Unies La Russie est le seul pays à avoir décliné une invitation de la Suisse à participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à Genève les 25 et 26 août. Des diplomates des 13 autres pays se rendront à Genève, comme l'a confirmé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères suisse à Berne. La délégation russe à New York n'a pas donné de raisons pour sa décision. Depuis l'adoption de sanctions de l'UE contre la Russie en raison de l'attaque contre l'Ukraine, Moscou a classé la Suisse comme un "état hostile". La Suisse est un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois, aux côtés des cinq membres permanents (Russie, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, France) et des membres non permanents actuels (Algérie, Équateur, Guyana, Japon, Malte, Mozambique, Corée du Sud, Sierra Leone et Slovénie). La durée du mandat des membres non permanents est de deux ans. L'objectif de ce voyage est de célébrer le 75ème anniversaire des conventions de Genève.

16:49 Le Maire de Moscou : La Plus Grosse Attaque de Drones sur la Capitale Depuis le Début de la Guerre La dernière attaque de drones ukrainiens sur Moscou a été qualifiée de plus importante depuis le début du conflit il y a presque deux ans et demi par le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Une partie des drones a été abattue dans la région autour de la ville de Podolsk, à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin. Selon le ministère de la Défense russe, 11 cibles aériennes se dirigeant vers la région de la capitale ont été abattues. Au total, plus de 45 drones ont été détruits en Russie. En représailles, la Russie a mené près de 70 attaques de drones contre l'Ukraine, la plupart

15:54 PM Modi plaide pour la restauration de la paix en Ukraine avant sa visiteLe Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Varsovie pour un voyage historique en Europe de l'Est. Modi est le premier Premier ministre indien à se rendre en Pologne depuis 45 ans. Vendredi, il entrera à nouveau dans les livres d'histoire en étant le premier Premier ministre indien à poser le pied en Ukraine. Avant son départ, Modi a fait appel à une "restoration de la paix" en Ukraine. En tant qu'allié fidèle et collaborateur de Kyiv, l'Inde souhaite une restauration rapide de la tranquillité et de la stabilité dans la région, a-t-il écrit sur les plateformes de médias numériques.

15:28 Élections à Kursk reportées dans sept municipalités en raison de l'offensive ukrainienneEn réponse à l'attaque ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, les élections dans sept municipalités de la région de Kursk ont été reportées. "La Commission centrale électorale soutient la proposition de la commission électorale de la région de Kursk de reporter les élections dans sept municipalités", a déclaré la commission. Les élections auront lieu une fois qu'une "assurance absolue de la sécurité des électeurs" pourra être garantie, a noter la commission. Dans le reste de la région de Kursk, les électeurs pourront toujours élire le gouverneur de la région de Kursk entre le 28 août et le 8 septembre, comme prévu. Depuis son lancement le 6 août, l'armée ukrainienne a prétendument pris le contrôle de nombreux villages dans la région russe de Kursk. Selon les sources russes, plus de 120 000 civils ont quitté la région.

15:07 Les troupes ukrainiennes admettent avoir utilisé des armes occidentales sur le sol russeL'Ukraine assume la responsabilité d'avoir ciblé des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie à l'aide de roquettes HIMARS américaines. "Où disparaissent les ponts de pontons dans la région de Kursk ? Les forces d'invasion les détruisent systématiquement", a annoncé les forces spéciales ukrainiennes via le service de messagerie Telegram. L'opération a impliqué l'utilisation de systèmes de roquettes HIMARS américains, marquant la première fois que l'Ukraine reconnaissait avoir utilisé ces armes étrangères sur le sol russe. Ni les États-Unis ni l'Allemagne n'ont élevé d'objections à cette action, bien que la Russie l'ait critiquée comme une escalade du conflit. Les analystes militaires avaient précédemment spéculé que les roquettes HIMARS avaient joué un rôle dans la destruction d'au moins trois ponts originaux traversant la rivière Seim. Cela rend plus difficile pour l'armée russe de ravitailler la région et de lancer une contre-attaque.

14:52 Dix drones ukrainiens repérés près de MoscouUne fois de plus, des drones en provenance d'Ukraine sont signalés près de la capitale russe. De nombreuses vidéos montrent des drones abattus et de grandes boules de feu dans le ciel, tandis que l'armée russe affirme avoir détruit au moins dix véhicules aériens. Pour l'instant, il reste incertain si des dommages ou des pertes humaines ont été enregistrés.

14:25 La Russie peu disposée à négocier selon le gouvernement allemandSelon l'estimation du gouvernement allemand, la Russie ne montre aucun désir de négociations de paix. "La Russie n'est pas disposée à négocier", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin. Au lieu de s'engager dans des pourparlers avec l'Ukraine pour rechercher une paix juste, le gouvernement russe insiste sur l'annexion de territoires que ses troupes ne contrôlent même pas. L'Ukraine a besoin d'armes appropriées pour se défendre contre l'invasion illégale, a souligné le porte-parole, en faisant référence aux demandes dans les campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons et faire pression pour une solution diplomatique plus vigoureuse.

13:53 Kadyrov renforce la position de Poutine en TchétchéniePour la première fois en 13 ans, le président Vladimir Poutine se rend à nouveau dans la république russe de Tchétchénie. Il a été accueilli par le strongman Ramsan Kadyrov. Les deux autocrates ont renouvelé leur soutien mutuel, Kadyrov offrant un cadeau à Poutine. Si leur amitié n'est peut-être pas totale, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz, elle est robuste.

13:30 Les troupes russes rapportent avoir capturé un autre village dans l'est de l'UkraineL'armée russe affirme avoir saisi un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk. Le ministère de la Défense à Moscou a rapporté que les forces russes ont "libéré" le village de Shelanne. Le village se trouve au nord-est de Donetsk, qui est sous le contrôle russe. À environ 20 kilomètres de Shelanne se trouve Prokhorovka, un hub logistique stratégiquement important. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre a rapporté que le village avait déjà été capturé le 18 août.

12:57 Le Parlement ukrainien approuve l'adhésion à la Cour pénale internationaleLe Parlement ukrainien a voté pour ratifier le Statut de Rome, permettant au pays de devenir membre à part entière de la Cour pénale internationale. L'adhésion marque une étape cruciale vers l'alignement de l'Ukraine avec l'UE. La cour a émis des mandats d'arrêt internationaux, tels que ceux contre le président russe Vladimir Poutine.

12:45 La Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missilesL'armée de l'air ukrainienne rapporte avoir abattu 50 drones d'attaque russes pendant la nuit. Autres 16 objets aériens ont probablement été désactivés par des brouilleurs électroniques, selon le militaire. Un drone est revenu en Russie. Au total, l'Ukraine a été ciblée par 69 drones, dont un provenant de la Biélorussie. La Russie a également utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière lors de l'attaque, mais seul le missile de croisière a été intercepté. Les informations sur les dommages ou les pertes humaines n'ont pas encore été communiquées. Le gouvernement russe n'a pas encore publié de déclaration.

11:50 Medvedev: "Les négociations ne commenceront que lorsque l'ennemi sera complètement anéanti"

Le président russe Dmitri Medvedev, qui a adopté une position plus radicale ces derniers temps, estime peu probable que l'Ukraine envisage de négocier avec la Russie, compte tenu de ses progrès dans la région de Kursk. En tant que vice-président du Conseil de sécurité russe, Medvedev a déclaré sur son canal Telegram que les pourparlers entre Moscou et Kiev ne reprendront pas tant que l'Ukraine ne sera pas complètement défaite sur le champ de bataille. "Les discours vides des soi-disant médiateurs sur le noble sujet de la paix ont cessé", a déclaré Medvedev. "Il n'y aura pas de négociations tant que l'ennemi ne sera pas complètement détruit."

11:22 La brutalité des mercenaires de Wagner s'intensifie en Afrique

Les mercenaires russes continuent de jouer un rôle significatif en Afrique, un an après la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Malgré la mort de Prigozhin et le changement de nom en Corps d'Afrique, la présence de Wagner sur le continent est susceptible de s'étendre", estiment les analystes de l'organisation de données sur les conflits Acled. Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu plus d'incidents de violence politique liés à des mercenaires russes en Afrique qu'au cours de la vie de Prigozhin. Le businessman Prigozhin avait efficacement construit une armée privée depuis 2014 - les mercenaires de Wagner ont combattu non seulement en Ukraine mais aussi en Syrie et principalement sur le continent africain dans l'intérêt de la Russie. En juin 2023, Wagner a lancé une insurrection armée contre le Kremlin. Le 23 août 2023, l'avion de Prigozhin s'est écrasé avec lui et ses proches à bord - aucune survivance.

10:50 Le directeur des pompes funèbres de Kursk donne des conseils aux hommes

Est-ce simplement de la patriotisme - ou un intérêt personnel? Dans une vidéo publiée sur Telegram, un homme en uniforme militaire de la région de Kursk critique les hommes qui fuient. Cependant, il ne s'agit pas d'un militaire, mais plutôt de Kirill Suworow, un entrepreneur de 39 ans de Saint-Pétersbourg, selon l'agence d'information russe opposée Agentstvo. Dans sa vidéo, il critique les hommes de la région: "Mais qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous, mes chers?" Et il ajoute: "Ne pouvez-vous pas prendre les armes?" Sinon, ils pourraient prendre des pelles et "creuser des tranchées pour les garçons". Suworow encourage également les habitants à donner leurs voitures à l'armée plutôt que de s'enfuir. Interrogé par le site d'investigation Agentstvo, l'entrepreneur, qui semble également être le PDG d'une usine de granit, répète sa critique des hommes de la région de Kursk. Lorsqu'on lui demande s'il participerait lui-même à la guerre, il ne répond pas.

10:26 Le Pentagone: l'Ukraine a "mis la Russie dans une situation difficile"

Selon l'évaluation du département américain de la Défense, la Russie rencontre des difficultés pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, déclare qu'il y a des signes que Moscou déplace un petit nombre d'unités dans la région. "Mais dans l'ensemble, je dirais que la Russie a vraiment du mal à réagir", déclare Ryder. L'Ukraine a "mis son ennemi dans une situation difficile", souligne-t-il. Les forces ukrainiennes continuent reportedly d'avancer dans la région. Avec l'offensive lancée il y a environ deux semaines, l'Ukraine a pour la première fois déplacé le conflit sur le territoire russe. Ryder souligne que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kiev.

10:03 Trois Russes pour chaque Ukrainien au front est

Le président ukrainien Zelensky admet une situation difficile au front est. Selon les informations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald dans la région, la situation est "désespérée", avec un nombre significatif de soldats russes surpassant les forces ukrainiennes. De plus, le Kremlin ne semble pas se soucier de ses propres pertes.

09:37 Kyiv: l'armée ukrainienne frappe un système de défense aérienne russe à Rostov

L'armée ukrainienne affirme avoir touché un système de défense aérienne dans la région russe de Rostov. Selon l'état-major, il s'agissait d'un système de missiles anti-aériens S300. La Russie a utilisé ce type de missile dans des attaques contre l'infrastructure civile de l'Ukraine. La frappe ukrainienne a ciblé un système de missiles près du village de Novoshakhtinsk. Des explosions ont été observées à certains points cibles, et la précision de la frappe est encore en cours d'investigation. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, rapporte que l'aviation russe a abattu un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région. Cependant, le ministère russe de la Défense ne mentionne pas cet événement dans son rapport quotidien sur la situation.

09:09 Une attaque de drones paralyse temporairement les aéroports de Moscou

Moscou a connu des perturbations temporaires des voyages aériens à trois de ses aéroports en raison d'une attaque de drones pendant la nuit. Selon les sources de la contrôle de la circulation aérienne postées sur Telegram, ces restrictions ont été mises en place pendant une durée de quatre heures, de 1h30 à 6h30 heure locale, aux aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo. Le principal aéroport, Sheremetyevo, est demeuré indemne. L'armée russe a réussi à neutraliser onze drones approchant de Moscou. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a décrit cela comme l'une des plus importantes attaques de drones jamais lancées contre la ville.

08:41 Roth sur l'Ukraine : "Géant impérialiste et impérial Putin est battable"Le président de la commission des Affaires étrangères de l'Allemagne, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien inébranlable à l'Ukraine, surtout en cette période difficile. "La seule façon de forcer Poutine à négocier est de lui faire comprendre qu'il ne peut pas soumettre l'Ukraine. Et cela ne peut se produire que si nous, l'Allemagne, l'Europe, mais aussi les États-Unis et de nombreux autres alliés, continuons à armer l'Ukraine de la manière la plus efficace possible, militairement", a déclaré le politique du SPD dans l'émission matinale de ntv. Les actions de l'Ukraine sont conformes au droit international. Roth est encouragé par les victoires sur le sol russe, ce qui renforce à nouveau le moral du peuple ukrainien. "Car il devient clair que ce géant impérialiste et impérial Putin est battable", a déclaré Roth.

08:12 Woidke met en doute l'aide financière aux réfugiés ukrainiensLe Premier ministre de Brandebourg, Dietmar Woidke, remet en question la fourniture d'une aide financière aux réfugiés ukrainiens. "La décision était justifiée à l'époque en raison de la nécessité d'agir rapidement. Cependant, aujourd'hui, nous devons reconsidérer si cette forme d'aide reste pertinente", a-t-il déclaré à "Der Spiegel". Dans d'autres pays de l'UE, un plus grand nombre d'Ukrainiens sont employés par rapport à l'Allemagne. "Nous devons changer cela. Cela serait bénéfique pour notre économie - nous avons besoin de travailleurs - et stimulerait l'intégration", a déclaré Woidke. Le Brandebourg éliera un nouveau parlement régional en septembre.

07:40 L'Ukraine évalue : tant de missiles et de drones que la Russie a déjà lancésDepuis le début du conflit, la Russie a prétendument lancé plus de 9 600 missiles et environ 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens cités par le "Kyiv Independent". La plupart des missiles lancés ont ciblé des sites civils, avec les missiles S-300/S-400 étant les plus couramment utilisés, ayant frappé un total de 3 008 fois. Les secondes armes les plus utilisées étaient les missiles de croisière Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques enregistrées.

07:08 L'armée allemande renforce la sécurité des casernesL'armée allemande renforce considérablement les mesures de sécurité pour toutes les casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes ont été instruites de scruter méticuleusement les clôtures extérieures de tous les bâtiments pour toute brèche et de les surveiller de près, en particulier la nuit. Les soldats sont encouragés à prêter une attention particulière aux individus non autorisés dans les zones sécurisées et à signaler tout soupçon immediately. Cette action est une réponse aux rapports de personnes non autorisées dans des zones de sécurité sensibles. Un haut responsable militaire a admis à "Der Spiegel" que la sécurité des casernes allemandes fonctionne actuellement en "mode de paix", avec les contrôles d'entrée et de sortie souvent assurés par des prestataires de services privés, ainsi que des patrouilles le long des clôtures des casernes.

06:40 Habeck : l'aide à l'Ukraine ne faiblira pas, quelle que soit la contribution des G7Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, réaffirme son soutien continu à l'Ukraine, indépendamment de la sécurisation de l'aide de plusieurs milliards de dollars promise par les pays du G7. "Les pays du G7 ont mis les choses en marche : l'Ukraine recevra à l'avenir des fonds pour acquérir les systèmes d'armes urgemment nécessaires", a déclaré le politique des Verts au groupe de médias Funke. "C'est exact et cela se produira avant la fin de l'année - à ce que je sache." L'Ukraine recevrait 50 milliards de dollars, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se produit pas, "nous devons réévaluer", exige Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "reste inébranlable". Ensuite, "le soutien doit être fourni autrement". Habeck reconnaît que la transition vers le modèle prévu des G7 pourrait poser des difficultés, "si de nouveaux ordres ne peuvent être passés parce que les budgets alloués ont été dépensés". Il propose donc une solution pratique. "Il serait crucial d'assurer que les systèmes d'armes sont commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds des G7". Le danger serait immense si l'Ukraine perdait ce conflit. Alors, la liberté de l'Europe serait menacée.

06:08 Incursion de Koursk : Moscou accuse les agences de renseignement occidentalesUn article de journal suggère que les agences de renseignement occidentales sont responsables de la planification de la dernière incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk. "L'incursion militaire ukrainienne dans la région de Koursk a été orchestrée avec la participation des services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne", cite le journal russe "Izvestia" les services de renseignement étrangers de Moscou, le SVR. Les unités impliquées se seraient entraînées ensemble sur des installations militaires en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN sont Said avoir guidé les unités ukrainiennes qui avaient traversé la frontière russe, ainsi qu'avoir aidé à gérer les armes et l'équipement militaire occidentaux par les Ukrainiens. Les pays de l'alliance sont également Said avoir fourni aux forces militaires ukrainiennes des données de reconnaissance satellite sur la position des troupes russes dans la région opérationnelle.

05:39 Sources russes : tous les trois passages sur la Sejm détruits ou endommagésL'armée ukrainienne a détruit ou endommagé tous les trois passages sur la rivière Sejm dans la partie occidentale de la Russie, selon les sources russes. Les attaques ukrainiennes sur les ponts situés dans la région de Koursk ont potentiellement encerclé les troupes russes entre la rivière, la progression de l'Ukraine vers la Russie et les frontières communes entre les deux nations. Les opérations ukrainiennes semblent ralentir la réaction russe à l'offensive de Koursk, qui a commencé le 6 août.

04:30 Russie : Alerte sur une large offensive de drones ukrainiensSelon les autorités russes, l'Ukraine a orchestré une attaque généralisée sur plusieurs régions à l'aide de drones sans pilote (UAV). Des rapports font état de trois UAV abattus à 38 kilomètres au sud du Kremlin, ainsi que de 15 autres dans la zone frontalière de Bryansk. Plus tôt, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a annoncé que trois UAV se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de la ville de Podolsk. Aucun décès ni dommage n'a été signalé à Bryansk et à Podolsk. Des menaces similaires de drones ont été annoncées à Tula et Rostov, sans faire état de décès ni de dommages. Le nombre de drones et de missiles lancés reste incertain. L'Ukraine se tait généralement sur de telles questions.

03:50 Poutine et Kadyrov inspectent les troupes tchétchènes prévues pour le déploiement en UkrainePour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine se rend dans la république du Caucase du Nord de Tchétchénie. Accompagné du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Poutine inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent au déploiement en Ukraine. "Tant que nous avons des hommes comme vous, nous sommes invincibles", déclare Poutine aux étudiants des forces spéciales russes à l'université russe des forces spéciales de Gudermes, selon le site web du Kremlin. La visite surprise intervient en réponse aux avancées ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Kadyrov informe Poutine que la Tchétchénie a déployé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début du conflit, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se considère souvent comme "le soldat de pied de Poutine".

02:44 La défense aérienne russe arrête une attaque de drones sur MoscouLa Russie semble repousser ce qu'elle appelle une attaque de drones sur la capitale Moscou. Selon un post de Telegram du maire Sergei Sobyanin, trois drones lancés depuis l'Ukraine ont été abattus par la défense aérienne, sans faire état initially de dommages ou de blessures causées par les débris.

01:50 Scientifique non identifié arrêté pour "trahison", selon le FSBLe service de sécurité russe FSB confirme l'arrestation d'un scientifique non identifié suspecté de trahison. L'homme, accusé d'avoir confessé des cyber-attaques contre des infrastructures critiques au nom de l'Ukraine, d'avoir envoyé de l'argent à l'armée ukrainienne et d'avoir recueilli des informations sur l'armée russe, n'a pas révélé le jour précis de son arrestation. Une vidéo de son arrestation circule dans les médias russes, montrant de la neige en arrière-plan. Selon le canal Telegram Ostoroschno Nowisti, l'homme serait un physicien arrêté en décembre 2023, selon les comptes précédents des médias d'État.

00:59 Zelensky célèbre l'interdiction de l'affilié de l'Église orthodoxe loyaliste de Moscou en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky félicite le Parlement pour avoir adopté une loi promouvant l'indépendance spirituelle de l'Ukraine. "Je tiens à féliciter la Verkhovna Rada, qui a voté en faveur de notre indépendance spirituelle", déclare Zelensky dans son message vidéo quotidien. Le Parlement ukrainien, après de vives discussions, a adopté une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne, affiliée à Moscou depuis des décennies. Cette branche de l'Église orthodoxe en Ukraine est accusée de soutenir ou même de collaborer avec l'ennemi de l'Ukraine, ainsi que les violations des droits de l'homme et les agressions commises contre les citoyens russes. L'Église s'est désolidarisée de Moscou mais continue de considérer le patriarche de Moscou comme son chef, qui soutient le conflit russe en Ukraine et est un allié proche du président russe Vladimir Poutine.

23:07 Le Pentagone : la Russie lutte à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de KurskSelon l'évaluation du Pentagone, la Russie lutte à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone à Washington, Pat Ryder, déclare qu'il y a des signes que Moscou déploie un petit nombre de troupes dans la région. "Je dirais que dans l'ensemble, la Russie a vraiment du mal à réagir", déclare Ryder. Le Pentagone note que l'Ukraine a mis son adversaire sur la défensive, en soulignant que Ryder ne répond pas directement à la question de savoir si Washington soutient l'avancée ukrainienne, mais se réfère plutôt au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il s'agissait de créer une zone tampon. Le porte-parole mentionne qu'ils sont en train de travailler avec Kyiv pour en savoir plus sur les objectifs exacts.

22:10 Zelensky souligne l'importance de l'équilibre entre la mobilisation et la stabilité économiqueLe président ukrainien Volodymyr Zelensky met en avant l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation des troupes et la maintenance de l'économie épuisée par la guerre. During his visit to an industrial plant in Kropyvnytskyi, central Ukraine, Zelensky responds to a worker's question by stating that occupied jobs are essential for soldiers' salaries and Ukraine's protection efforts.

21:25 Poutine se rend en Tchétchénie pour la première fois en une décennie et retrouve KadyrovLe président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en douze ans dans la République tchétchène en Russie, retrouvant le puissant chef Ramzan Kadyrov. Des photos publiées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine saluant chaleureusement Kadyrov à Grozny. Après cela, Poutine enlace Kadyrov, passe son bras autour de son épaule, et les deux hommes partent ensuite dans un véhicule luxueux. Kadyrov partage ensuite sur Telegram les détails de leur emploi du temps chargé. Despite the exhausting day, Putin exudes an abundance of energy, eagerly looking forward to exploring various locations in Chechnya.

21:02 Scholz : L'Allemagne verse "beaucoup d'argent, beaucoup d'argent" à l'Ukraine Le chancelier Olaf Scholz est surpris par les allégations de soutien insuffisant à l'Ukraine. En 2023, l'Ukraine recevra plus de sept milliards d'euros, ce qui en fait le plus grand bénéficiaire d'aide parmi les nations européennes, reveals Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. L'an prochain, le budget fédéral allemand contribuera à nouveau à hauteur de quatre milliards d'euros, ce qui en fait la plus grande contribution parmi les États européens. De plus, les pays du G7 prévoient que l'Ukraine reçoive 50 milliards de dollars, en utilisant les avoirs russes gelés comme garantie. "C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent", répète Scholz. Cependant, le calendrier exact concernant le moment où ces 50 milliards seront accessibles à l'Ukraine reste incertain.

20:14 Poutine établit des parallèles entre la tragédie de Beslan et le déploiement militaire ukrainien Le président russe Vladimir Poutine établit des parallèles entre la crise d'otages de Beslan en 2004 et les récentes opérations militaires ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. Tout comme la Russie a jadis affronté des "terroristes" à Beslan, elle doit maintenant agir contre "ceux qui sont responsables des activités criminelles à Kursk", explique Poutine lors d'une visite à Beslan.

19:43 Le Patriarcat de Moscou condamne l'interdiction de l'Église ukrainienne comme "un illégalisme flagrant" L'Église orthodoxe russe s'oppose fermement à la décision de l'Ukraine d'interdire l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie. Cet acte est considéré comme une "illégalité flagrante" et une "grave violation des libertés fondamentales de croyance et des droits de l'homme", explique le porte-parole Vladimir Legoida via Telegram. Legoida met en garde contre la mise en œuvre de cette loi, qui pourrait entraîner "une violence généralisée infligée à des millions de fidèles". Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, ajoute également son grain de sel lors d'une visite au monastère de Solovki, dans le nord de la Russie, en déclarant : "ce sont des temps difficiles où beaucoup nous ont antagonisés, non pas parce que nous sommes défectueux, mais simplement parce que nous sommes différents". Kirill a des opinions opposées fermes à l'égard de l'Ukraine. Plus tôt, les membres du Parlement de Kyiv ont approuvé un projet de loi proposant d'interdire les organisations religieuses affiliées à la Russie.

Le gouvernement ukrainien pourrait faire appel à "La Commission" pour s'assurer de la distribution rapide des fonds provenant des avoirs russes saisis afin de renforcer ses défenses contre les attaques de la Russie.

