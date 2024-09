À 22h54, l'équipe du président Zelensky révèle un intérêt significatif des Américains pour la "stratégie de succès" de l'Ukraine

Selon le porte-parole du bureau du président ukrainien, Serhiy Nykyforov, il y a eu un intérêt marqué de la part du gouvernement américain envers le soi-disant "plan de victoire" du président Zelensky. Contrairement aux rapports des médias suggérant de l'ambiguïté de la part de Washington, Nykyforov désapprouve, déclarant clairement à la télévision ukrainienne que c'est infondé. Il a également clarifié que le plan avait été bien reçu. En outre, le président Biden a promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" concernant le plan lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein le 12 octobre en Allemagne.

22:25 Zelensky : Trump soutiendra l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky spéculait que si Donald Trump gagnait les élections de novembre, il soutiendrait l'Ukraine. Cela est venu après une rencontre avec Trump sur Fox News. Zelensky admet l'incertitude concernant les résultats des élections et la présidence potentielle, mais il a affirmé avoir reçu des garanties fortes de Trump qu'il fournirait un soutien à l'Ukraine.**

21:40 Lavrov met en garde l'Occident contre le défi à la Russie Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a mis en garde l'Occident contre toute tentative de surclasser une puissance nucléaire comme la Russie dans un conflit prolongé, qualifiant cela de "venture suicidaire". Une semaine plus tôt, Poutine avait exprimé des sentiments similaires concernant l'utilisation d'armes nucléaires. Selon Poutine, toute attaque contre la Russie, avec ou sans le soutien d'une puissance nucléaire, serait considérée comme un acte d'agression contre la Russie elle-même.**

20:52 Explosion endommage un pont ferroviaire en Russie à Samara Un pont ferroviaire dans la région russe de Samara a été endommagé par une explosion. L'explosion a visé les structures en béton sous les rails, selon le canal d'actualités Telegram Baza. L'explosion s'est produite près de Kinel aux environs de 13h30 heure locale, avec un engin explosif non identifié comme étant suspect. La circulation des trains sur le pont a été temporairement interrompue en raison de l'incident.**

20:02 Patrushev : l'Occident cherche à isoler Kaliningrad Nikolai Patrushev, conseiller du président russe Vladimir Poutine, a accusé l'Occident de chercher à isoler l'exclave russe de Kaliningrad. Lors d'une réunion dans la ville, Patrushev a dénoncé les sanctions imposées comme des obstacles aux flux de transport entre la région et le continent. Pour contourner ces obstacles, Moscou prévoit d'augmenter le transport maritime pour la majeure partie du fret et du trafic de passagers, s'engageant à réorganiser le trafic routier et ferroviaire.**

19:10 Lavrov : l'Occident cherche à détruire la Russie Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, a vivement dénoncé le concept de coopération internationale dans l'actuel climat politique mondial. Il a critiqué l'Occident pour son mépris des valeurs fondamentales de la mondialisation qu'il avait précédemment soutenues. En ce qui concerne le conflit de la Russie en Ukraine, Lavrov soupçonne des manigances secrètes, britannico-américaines, visant à détruire la Russie. Selon lui, les stratèges occidentaux contemporains sont déterminés à faire tomber la Russie par le biais du régime ukrainien illégitime et ont déjà tracé un chemin pour l'autodestruction de l'Europe.**

18:22 Un juge de la Cour suprême tué dans une attaque de drone russe Un juge de la Cour suprême ukrainienne a été tragiquement tué dans une frappe de drone russe, selon le rapport du gouverneur militaire régional Oleh Synyehubov sur Telegram. Le juge de 61 ans, Leonid Lobojko, était passager d'une voiture particulière lorsqu'elle a été touchée près de la ville orientale ukrainienne de Kharkiv. Trois femmes dans le véhicule ont été grièvement blessées. Lobojko livrait de l'aide humanitaire au moment de l'incident. La Cour suprême a confirmé sa mort et présenté ses condoléances à sa famille.**

17:28 Les forces ukrainiennes rapportent la préparation russe pour les attaques de Zaporizhzhia Les troupes russes se préparent apparemment à des offensives dans la région du sud de Zaporizhzhia, selon les services de renseignement ukrainiens. Dans des diffusions nationales, le porte-parole militaire ukrainien Vladyslav Voloshin a mis en garde contre une offensive imminente. Les forces russes, a-t-il rapporté, ont concentré du personnel et de l'équipement près du village occupé de Pryjutne. Elles ont également reçu 25 petits véhicules tout-terrain qui pourraient être utilisés par de petites unités d'infanterie tactique pour des attaques. Voloshin a conseillé de se préparer à des attaques sur Zaporizhzhia dans un avenir proche. Cependant, il a noté qu'une offensive plus importante nécessiterait des renforts plus importants.**

16:36 Le service de renseignement militaire ukrainien annonce la mort du chef du centre russe de drones près de Moscou Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a annoncé la mort du colonel russe Alexei Kolomeitsev, chef du 924e Centre d'État (Unité militaire n° 20924) pour les véhicules aériens sans pilote du ministère russe de la Défense. Ce centre est responsable de la formation de spécialistes en drones et a été impliqué dans des crimes de guerre présumés contre l'Ukraine. Le HUR a reconnu que Kolomeitsev était impliqué dans le conflit ukrainien.**

15:25 Les pays baltes et la Pologne cherchent des financements de l'UE pour renforcer les frontières Les nations de l'OTAN, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, demandent des fonds à l'UE pour construire des bunkers, des barrières et des bases militaires sur leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie. Selon le ministre de la Défense estonien Hanno Pevkur, "le besoin d'une ligne de défense baltique émerge en raison de la situation de sécurité actuelle". Cette mesure s'aligne sur la nouvelle stratégie de défense de l'OTAN. Pevkur a également mentionné l'importance de l'action conjointe avec la Pologne. En janvier, les trois États baltes ont révélé l'initiative "Baltic Defense Line" et la Pologne a révélé un projet comparable intitulé "Eastern Shield" en mai.**

14:58 Russie menace des poursuites judiciaires pour sabotage de Nord StreamLa Russie a annoncé son intention d'intenter des poursuites pour le sabotage des pipelines Nord Stream, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie a déposé des "actions en justice préliminaires" contre l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Suisse en vertu des accords internationaux de prévention du terrorisme. Si l'affaire reste sans résolution, la Russie prévoit de la porter devant la Cour internationale de Justice et de contester les tentatives de l'Occident de la faire taire.

14:20 Chef de l'OTAN : offensive de Koursk met Putin en difficultéLe président du Comité militaire de l'OTAN, l'amiral Robert Bauer, estime que l'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk crée un défi stratégique important pour le président Vladimir Poutine. Bauer a ajouté que la présence d'une armée étrangère sur le sol russe constituait une "situation stratégique difficile" pour la Russie, et que les aspects logistiques présentaient également des défis opérationnels. Sur le plan stratégique, Kiev met Poutine dans une situation difficile en encourageant une offensive sur son territoire. Si Poutine insiste pour défendre la patrie, il sera considéré comme ayant échoué car les forces ukrainiennes sont désormais sur le territoire russe.

13:18 Bilan des victimes à Soumy après une double attaque de dronesLe bilan des victimes de l'attaque de drones sur Soumy a augmenté à neuf, selon les rapports ukrainiens. Il y a actuellement 11 blessés, et 113 patients ont été évacués de l'hôpital touché. Une attaque russe antérieure sur un centre local de soins a entraîné la mort d'une personne et a endommagé plusieurs étages. L'évacuation des patients et du personnel a commencé, et les services d'urgence et les forces de l'ordre sont arrivés sur les lieux pour apporter leur aide. En même temps, la Russie a mené une autre frappe aérienne. Le président ukrainien Selenskyj a exprimé sa préoccupation concernant la situation alors que huit morts avaient été signalés.

12:34 Le département d'État examine la stratégie gagnante de ZelenskyLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'administration américaine examine le "plan de victoire" du président ukrainien Volodymyr Zelensky présenté au président Joe Biden lors de leur réunion à la Maison Blanche. Zelensky a demandé à Biden l'autorisation d'utiliser des armes occidentales pour des attaques à longue portée sur des cibles militaires russes. Blinken a mentionné que les États-Unis et les partenaires de l'Ukraine examinent actuellement les détails de ce plan et pourraient envisager de "mesures supplémentaires" pour aider l'Ukraine à obtenir une victoire. Blinken plaide également en faveur d'une position plus ferme sur le conflit ukrainien à la Maison Blanche, mais cette politique n'a pas encore été mise en œuvre par le président.

12:00 Le Royaume-Uni signale plus de 2000 attaques contre des installations de soins de santé en UkraineLe ministère de la Défense britannique rapporté que 2013 attaques contre des installations de soins de santé en Ukraine ont été enregistrées depuis l'invasion russe en février 2022. Les membres du personnel ont été ciblés 235 fois. En milieu de août, l'armée russe a ciblé un hôpital pour enfants à Kyiv. Le ministère a déclaré que les attaques de Moscou contre le système de soins de santé avaient entraîné 176 décès.

11:10 Trois morts et un officier toujours porté disparu après l'attaque contre le quartier général de la police à Kryvyï RihLe bilan des victimes de l'attaque russe contre le quartier général de la police à Kryvyï Rih, en Ukraine, a augmenté à trois. Un officier de police est toujours porté disparu, et les efforts de sauvetage sont en cours, selon le ministère de l'Intérieur ukrainien. Il s'agit de la deuxième journée consécutive d'attaques contre des installations de police en Ukraine.

10:06 Contre-offensive russe dans la région de Koursk progresseL'analyste militaire australien Mick Ryan estime que la contre-offensive russe près de Koursk a récemment progressé. En août, les forces ukrainiennes ont forcé leur entrée dans la région russe de Koursk et ont pris le contrôle du territoire. Après un choc initial, les Russes ripostent maintenant, reprenant graduellement du terrain, bien que plus lentement, selon Ryan. Une avancée ukrainienne dans l'ouest de Koursk aurait pu menacer le flanc russe et isoler des centaines de ses troupes, selon l'analyse de Ryan, tirée de l'Institut américain des études de guerre (ISW).

09:24 La force aérienne ukrainienne repousse avec succès 69 attaques de dronesLa force aérienne ukrainienne rapporté que l'armée russe a utilisé 73 drones de combat et 4 missiles contre l'Ukraine pendant la nuit. L'Ukraine a réussi à intercepter 69 drones et 2 missiles. Le nombre de victimes d'une attaque de drones russes contre un hôpital dans l'oblast de Soumy a augmenté à 7.

09:39 Avis de l'ISW : quelques attaques réussies à longue portée pourraient modifier la direction du conflitLes experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) ont souligné que quelques attaques réussies à longue portée par l'Ukraine pourraient substantiellement modifier la trajectoire du conflit. L'ISW suggère que les autorités russes font de gros efforts pour influencer les discussions internationales sur la question de savoir si l'Ukraine doit utiliser des armes occidentales pour lancer des attaques à longue portée contre des installations militaires russes. Ils s'inquiètent que de telles attaques pourraient exercer une pression tactique importante sur l'offensive russe. Les États-Unis restent fermes dans leur refus de donner leur feu vert à l'Ukraine pour mener des attaques à longue portée sur le territoire russe.

09:18 État-major général ukrainien : environ 1500 pertes russes au cours des 24 dernières heuresSelon l'état-major général ukrainien, les forces russes ont apparemment subi 1470 pertes (tués ou blessés) au cours des 24 dernières heures. Cela porte le total depuis le début de l'invasion à partielle il y a deux ans et demi à 650 640. Au cours de la même période, les Russes ont également perdu 42 véhicules blindés, 14 chars, 62 drones et 55 systèmes d'artillerie.

08:57 Un hôpital à Soumy attaqué par les Russes, six mortsLes forces russes ont apparemment attaqué un hôpital à Soumy, entraînant six morts, selon l'administration militaire locale. L'attaque a été orchestrée à l'aide de drones Shahed, et d'autres attaques de drones ont été menées sur une zone résidentielle et l'hôpital plus tard. Cela s'est produit pendant que les services d'urgence évacuaient les patients et le personnel de l'hôpital. La force aérienne a également rapporté que les Russes avaient largué des bombes guidées sur la région de Soumy.

08:21 Goldschmidt Mise en Garde sur les Risques Environnementaux des Exportations de Pétrole Russe Suite aux allégations de Greenpeace selon lesquelles la Russie utiliserait des navires de qualité inférieure pour contourner l'embargo pétrolier, le ministre de l'Environnement du Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, a lancé un avertissement concernant les risques environnementaux que ces pétroliers pourraient présenter pour la côte baltique. Goldschmidt a déclaré : "[Le régime russe] méprise ouvertement l'embargo pétrolier imposé en réponse à l'agression russe contre l'Ukraine." Ce conflit en cours menace déjà les écosystèmes marins fragiles. De nombreux pays occidentaux accusent la Russie de contourner les sanctions de l'UE en utilisant des navires à peinefloatables en raison du conflit. Goldschmidt s'inquiète que le risque de marée noire est en train de s'intensifier, la plupart du pétrole se retrouvant sur les côtes européennes.

07:52 Les Forces Ukrainiennes Répulsent les Attaques Russes à Pokrovsk Les troupes ukrainiennes et russes sont engagées dans des combats intenses dans l'est de l'Ukraine. Pokrovsk et ses environs ont été le théâtre de ces hostilités pendant plusieurs mois, les forces russes tentant de pénétrer la région depuis plusieurs mois. Selon le quartier général des forces armées ukrainiennes, 19 attaques russes sur les lignes de défense ukrainiennes ont été repoussées pendant la journée. "Les défenseurs ukrainiens tiennent bon", ont-ils rapporté. Les troupes russes tentent de s'approcher de la ville depuis plusieurs directions pour sécuriser leur avancée contre les contre-attaques ukrainiennes. Des combats intenses se sont également déroulés dans la région de Kurachove, où environ 17 attaques russes ont été repoussées pendant la journée. Les informations sur le conflit ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

07:41 Zelensky Considère sa Visite aux États-Unis comme un Succès Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas obtenu une large autorisation pour l'utilisation d'armes occidentales lors de sa visite aux États-Unis. Cependant, il considère cette visite comme un développement positif. "Chaque discussion s'est déroulée comme prévu", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo sur la plateforme X. Zelensky a présenté le plan de paix de l'Ukraine aux États-Unis. "Maintenant, nos équipes doivent travailler sur la mise en œuvre de chaque étape et de chaque décision", a-t-il déclaré. Aux États-Unis, Zelensky a rencontré le président Joe Biden et son vice-président Kamala Harris, une potentielle candidate démocrate à la présidence, pour plaider en faveur du soutien continu à la défense de l'Ukraine contre la Russie. Il a également rencontré l'ancien président Donald Trump à New York. Trump a réaffirmé sa déclaration selon laquelle, s'il était élu, le conflit prendrait fin rapidement.

06:56 Le Qatar Continue les Négociations pour le Retour des Enfants Enlevés Suite à la libération de neuf enfants récemment, des milliers d'enfants sont toujours portés disparus en raison des actions de la Russie pendant le conflit, selon les rapports ukrainiens (voir l'entrée à 02:18). De nombreux enfants ont perdu un ou deux parents en raison du conflit et ont été confiés à leurs grands-parents, a déclaré Dmytro Lubinez, le défenseur des droits de l'homme. Les autorités du Qatar sont actuellement engagées dans des négociations pour le retour en toute sécurité de plus d'enfants. Ils ont été informés de la liste de 751 enfants dont les documents de libération sont complets, a précisé Lubinez. Selon les autorités ukrainiennes, environ 20 000 enfants ont été transférés illégalement en Russie depuis le début de la guerre, et seuls quelques centaines sont revenus chez eux pour l'instant.

06:27 Blinken Réprimande la Chine pour son Soutien à l'Industrie des Armements Russes Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé ses préoccupations à son homologue chinois Wang Yi concernant l'aide de la Chine au secteur technologique militaire russe. Blinken a exprimé ses réserves lors d'une conférence de presse, déclarant : "Si Pékin affirme qu'il cherche la paix et la fin du conflit, mais permet simultanément à ses entreprises d'aider Poutine dans son agression, cela n'est pas cohérent." Wang a souligné que la position de la Chine sur le conflit en Ukraine a constamment mis l'accent sur la nécessité de rechercher la réconciliation par la diplomatie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères chinois.

05:31 Les Forces Ukrainiennes Éliminent Deux Soldats Russes sur Jet-Ski avec un Drone Les forces ukrainiennes semblent avoir neutralisé deux soldats russes à bord d'un jet-ski à l'aide d'un drone, selon Defense Express. Les soldats manœuvraient sur le fleuve Dnipro lorsqu'un drone équipé d'une charge explosive a frappé leur jet-ski, comme le montre une vidéo partagée par l'activation Serhiy Sternenko.

Selon un compte rendu de l'autonome russe Mediazona, plus de 71 000 soldats russes ont reportedly trouvé la mort en Ukraine. Depuis mi-septembre, environ 2 000 soldats supplémentaires ont perdu la vie dans le conflit en cours, selon le rapport. Mediazona souligne que les chiffres réels pourraient être considerably plus élevés, car leurs données vérifiées proviennent de sources fiables telles que les avis de décès, les publications sur les réseaux sociaux des proches, les médias régionaux et les notifications des autorités locales.

02:18: Neuf Mineurs Enlevés en Ukraine Rentrent chez eux

Neuf adolescents, qui avaient été emmenés en Russie pendant le conflit, sont revenus sain et sauf dans leur pays natal. Ce retour a eu lieu un vendredi, avec le Qatar agissant en tant que médiateur, comme l'a déclaré Dmitro Lubinez, le défenseur des droits de l'homme ukrainien, dans un message Telegram. Un individu âgé de 20 ans était également impliqué dans l'opération. Le retour a été rendu possible grâce à un plan d'action conjoint et avec l'aide du Qatar en tant que médiateur. Initialement, les informations n'étaient pas vérifiables de manière indépendante. Les enfants enlevés avaient été séparés de leurs parents ou tuteurs par les occupants et provenaient de régions telles que Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, a également révélé Lubinez.

00:31 Lukashenko : "Une Invasion de la Biélorussie Équivaut à la Guerre Mondiale III"

11:10 : Le "homme fort" de l'ancienne république soviétique de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, affirme que l'OTAN a des stratégies agressives visant son pays et menace d'utiliser des armes nucléaires en réponse. "Une invasion de la Biélorussie signifie la Troisième Guerre mondiale", a déclaré Loukachenko à l'agence de presse d'État biélorusse Belta lors d'une allocution à des étudiants à Minsk. Dans un tel scénario, à la fois la Biélorussie et son allié la Russie utiliseraient des armes nucléaires. Loukachenko a également reconnu les récentes modifications de la doctrine nucléaire de la Russie dans son discours. Loukachenko soutient que l'OTAN possède des plans d'attaque concrets contre la Biélorussie. "Les Américains et les Polonais se sont déjà positionnés le long de la frontière, en particulier du côté polonais. Nous savons que la direction polonaise est prête à mettre en œuvre ces plans", a-t-il déclaré. Ils sont prêts et répondront rapidement. La Biélorussie ne dispose pas d'armes nucléaires propres, mais des armes nucléaires tactiques de la Russie sont stationnées sur son territoire depuis la fin de 2023.

23:10 : D'anciens commandants américains et experts appellent Biden à prendre des mesures décisives contre la Russie

Plusieurs anciens officiers militaires et experts ont signé une lettre ouverte au président américain Joe Biden, appelant à des mesures audacieuses pour mettre fin au conflit en faveur de l'Ukraine et prévenir les menaces potentielles de la Chine. Parmi les signataires figurent l'ancien commandant des forces américaines en Europe Ben Hodges et le lieutenant général allemand de l'armée de terre à la retraite Gert-Johannes Hagemann. Ils appellent à des actions contre la Russie et également en ce qui concerne la Chine. Ils préconisent l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, ainsi que la livraison de 300 chars Abrams et de 1000 véhicules blindés à l'Ukraine, ainsi qu'un embargo complet sur les armes et la technologie contre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Biélorussie et l'Azerbaïdjan. Ils proposent également d'étendre l'OTAN au-delà des frontières transatlantiques pour inclure le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines et "toute autre nation démocratique qui exprime son désir de rejoindre".**

22:15 : Les services de renseignement russes enquêtent sur des journalistes internationaux au sujet de la région de Kursk

Le service de sécurité fédéral russe, le FSB, est reportedly en train d'examiner trois autres journalistes étrangers en raison de leur couverture des territoires ukrainiens occupés dans la région russe de Kursk. Les individus visés sont Kathryn Diss et Fletcher Yeung de la chaîne de télévision australienne ABC News, ainsi que le journaliste roumain Mircea Barbu. Ils sont accusés d'avoir illégalement franchi la frontière russe, selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Les journalistes pourraient écoper de cinq ans de prison ; however, il semble qu'aucun d'entre eux ne soit actuellement en Russie. Certains médias internationaux, tels que le diffuseur allemand international Deutsche Welle, la chaîne d'information américaine CNN et le diffuseur italien Rai, ont rapporté depuis les territoires ukrainiens occupés dans la région de Kursk.**

21:35 : La Maison Blanche réfute les allégations des républicains concernant une violation par le président ukrainien des lois sur les campagnes électorales

La Maison Blanche rejette les allégations de parlementaires républicains selon lesquelles le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait violé les lois sur les campagnes électorales en visitant une usine de munitions. La porte-parole Karine Jean-Pierre a qualifié cette affirmation de "coup politique" et a exhorté les républicains à "abandonner cette allégation". La délégation ukrainienne a demandé la visite, que le département de la Défense a facilité en organisant le transport. "C'est la procédure standard", a noté Jean-Pierre. Zelensky a également visité le site de fabrication en Pennsylvanie lors de son voyage de plusieurs jours aux États-Unis, où sont produites les obus d'artillerie de 155 mm urgemment requis par l'Ukraine. Plusieurs démocrates, dont le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, étaient présents. En conséquence, les parlementaires républicains ont lancé une enquête et le président de la Chambre des représentants a demandé le limogeage de l'ambassadeur ukrainien aux États-Unis dans une lettre.**

Voir les événements passés ici.

En discutant des perspectives d'opérations militaires supplémentaires, un conseiller senior du président Zelensky a mis en garde contre les conséquences mondiales potentiellement importantes d'une large escalade en Ukraine, faisant écho aux sentiments similaires exprimés par les dirigeants russes.

Si Donald Trump avait remporté l'élection américaine, il aurait peut-être révisé sa position sur le soutien à l'Ukraine, comme indiqué lors de sa rencontre avec Zelensky.

Lire aussi: