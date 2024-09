À 22h35, c'est toujours d'une importance capitale.

Malgré une pause temporaire des précipitations, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste critique. La gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner, déclare : "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dramatique." On prévoit jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré dans certaines régions lundi. Le problème principal maintenant est les barrages. Les autorités mettent en garde : "Nous sommes au bord de la rupture des barrages." La vie publique est à l'arrêt avec plus de 200 routes fermées, 1 800 bâtiments évacués et de nombreux étudiants et enfants en garderie restant chez eux. Mikl-Leitner ajoute : "Environ 3 500 ménages sont actuellement sans électricité." L'ampleur des dégâts est impossible à estimer pour l'instant. La gouverneure assure : "Nous allons certainement aider les victimes des inondations." Ces derniers jours, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés en Basse-Autriche - bien plus que la quantité moyenne mensuelle.

10:10 Niveau dangereux proche de trois : les niveaux de l'Elbe continuent de monter. Les niveaux de l'Elbe en Saxe ont augmenté régulièrement. Selon les données du centre de gestion des crues, la valeur à Dresde est de 5,54 mètres ce matin. On s'attend à ce que le niveau de six mètres soit dépassé aujourd'hui. Lorsque le niveau de l'eau atteint six mètres, nous entrons dans le deuxième niveau de danger le plus élevé, le niveau trois. Les inondations des zones urbaines deviennent possibles. Le niveau de danger trois a déjà été atteint au poste de mesure de Schöna sur l'Elbe à la frontière tchèque, où le niveau de l'eau a atteint 6,09 mètres. La Lausitzer Neiße à Görlitz près de la frontière polonaise est également au niveau de danger trois. Le niveau de l'eau y est de 5,56 mètres, à quelques centimètres du niveau de danger quatre. Pour des raisons de sécurité, une section de la fédérale 99 à Görlitz a été fermée. Le niveau d'alerte pour le niveau trois est de 4,80 mètres ici.

09:49 Inondations à l'échelle du siècle en République tchèque : un homme périt dans les inondations. La première mort liée aux inondations en République tchèque a été signalée. Les autorités rapportent également la disparition d'au moins sept personnes. Un homme s'est noyé dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál, en Moravie-Silésie orientale, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes ont conduit leur voiture dans une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník, laissant aucune trace du véhicule. D'autres personnes ont été emportées dans divers cours d'eau, tels que la rivière Otava. Un homme d'une maison de retraite près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala qualifie cela d'"inondation à l'échelle du siècle" - une inondation se produisant statistiquementevery century au même endroit. Avant cela, des décès liés aux inondations avaient été signalés dans d'autres pays de l'UE (voir l'entrée 06:40): un pompier en Autriche, un homme en Pologne, six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme vérifie le niveau de l'Elbe à Görlitz et tombe à l'eau. Une femme a glissé dans la Neiße en inspectant les niveaux d'eau à Görlitz. Selon les premiers rapports de police, elle a perdu l'équilibre près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a été emportée sur environ 700 mètres avant de réussir à se sauver près du barrage de la Vierradenmühle. Elle est actuellement à l'hôpital en raison d'hypothermie.

09:00 Le THW se prépare à des opérations majeures sur l'Elbe et l'Oder. L'agence fédérale d'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. Le chef du département du THW, Fritz-Helge Voss, déclare : "Nous nous préparons à déployer des forces plus importantes sur les rivières Elbe et Oder si nécessaire." Voss conseille aux résidents des zones touchées de se procurer des fournitures essentielles. Voss mentionne que l'Allemagne a été "chanceuse" jusqu'à présent mais s'attend à des conditions météorologiques extrêmes à court terme. Les rivières Elbe, Neiße et Oder sont prévues pour inonder cette semaine. Le week-end dernier, le THW avait environ 140 personnes déployées en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss souligne l'importance de la préparation, déclarant : "Ce sont des coûts d'adaptation au climat."

08:43 Le cabinet polonais débat de l'état d'urgence. En raison des graves inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion du cabinet d'urgence lundi matin. Il a élaboré un décret pour l'état d'urgence, mais l'approbation du cabinet est toujours nécessaire. Les précipitations persistantes dans le sud-ouest de la Pologne, près de la frontière tchèque, ont entraîné des inondations. La ville de Nysa dans la région d'Opole a été particulièrement touchée pendant la nuit. Les eaux de la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, ont inondé la salle des urgences de l'hôpital local, entraînant l'évacuation de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes, en bateau.

08:15 En Bavière : plus de pluie et niveaux d'eau en hausse prévus La situation des inondations dans certaines parties de la Bavière reste préoccupante, avec de la pluie supplémentaire prévue. La situation n'a pas beaucoup changé depuis hier, selon la police. Il n'y a toujours pas de répit : le Service d'information sur les inondations (HND) prévoit que les niveaux d'eau augmenteront à nouveau avec les pluies du début de la semaine. Le HND estime que les niveaux d'eau de la Danube à Passau, de la Vils à Vilshofen et de l'Isar à Munich augmenteront à nouveau. La situation devrait progressivement s'améliorer à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes au plat pays, avec des quantités de pluie allant jusqu'à 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans certaines zones.

07:32 République tchèque : Pas de répit – les niveaux d'eau continuent de grimper Il n'y a aucun signe de répit dans les régions inondées et submergées de la République tchèque. La vague de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. Des rues entières sont submergées, selon l'agence de presse CTK. Les autorités locales de la ville de presque 10 000 habitants exhortent la population à ne pas obstructionner les services d'urgence. "Dans les heures à venir, nous prévoyons une augmentation supplémentaire du niveau de l'eau de la rivière", prévient le maire sur les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de barrage : des images terrifiantes de inondations en Pologne L'inquiétude grandit en Pologne après la rupture d'un barrage, déclenchant des inondations dévastatrices se dirigeant vers la région autour de la Glatzer Neiße. Des images montrent la férocité des eaux en crue.

06:40 Inondations en Europe : des décès en Pologne et en Roumanie La Pologne et la République tchèque font face aux conséquences d'inondations centenaires, tandis que la situation en Basse-Autriche est critique suite à de fortes précipitations. Plusieurs décès sont survenus en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six en Roumanie.

06:12 Évacuations en raison des inondations en République tchèque Les pires tempêtes depuis des années ont vu les eaux de crue inonder des villes comme Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov près de la frontière polonaise. À Jeseník, les services d'urgence ont dû utiliser des bateaux et des hélicoptères pour sauver des centaines de personnes des eaux de crue. Après la décrue, il y avait un risque d'effondrements dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne En raison des eaux hautes sur le Danube causées par les fortes pluies, de nombreux passagers d'un navire de croisière suisse sont bloqués à Vienne. Les autour de 100 passagers et 40 membres d'équipage ne peuvent pas débarquer du "Thurgau Prestige", qui est arrimé au rivage, comme le rapportent les médias suisses SRF, citant la compagnie de voyage Thurgau Travel. La passerelle vers le quai est inondée et d'autres navires de croisière sont également soi-disant bloqués à Vienne. Les autorités locales détermineront quand les passagers pourront débarquer. Selon les rapports des passagers, ils pourraient devoir rester sur le navire jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" était censé naviguer de Linz à Budapest et retour, mais il est actuellement coincé à Vienne.

La tempête "Anett", nommée "Boris" à l'échelle internationale, a déversé des pluies bibliques et des inondations sur la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Roumanie, entraînant au moins huit décès jusqu'à présent.

1 : Les inondations de l'Elbe continuent de poser une menace, car les niveaux d'eau à Dresde sont prévus pour dépasser 6 mètres aujourd'hui, atteignant le niveau de danger trois.

2 : De plus, la situation des inondations en République tchèque reste critique, plusieurs régions, notamment Görlitz près de la frontière polonaise, étant également au niveau de danger trois en raison de la hausse des niveaux d'eau de la Lausitzer Neiße.

Lire aussi: