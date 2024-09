À 22h20, une attaque de drone à Kiev déclenche plusieurs incendies.

09:36 Poutine : la Russie atteindra tous ses objectifs

Le président russe Poutine a affirmé sa position inébranlable dans l'hostilité envers l'Ukraine. "Tous les objectifs prévus seront atteints", a-t-il déclaré dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion présumée par la Russie de quatre régions en Ukraine. Le président russe a réitéré ses raisons derrière l'invasion de l'Ukraine, qualifiant son gouvernement de "dictature nazie". La Russie a envoyé des troupes en Ukraine pour protéger la population russophone là-bas, a-t-il déclaré, accusant le gouvernement ukrainien de chercher à "séparer ces gens à jamais de la Russie, leur patrie historique". Poutine a également critiqué les "élites occidentales" qui, selon lui, ont manipulé l'Ukraine pour en faire leur "colonie, un avant-poste militaire avec la Russie comme cible".

08:46 Le commandement de la défense de Wuhledar passe de mains

Le colonel Ivan Winnik, chef de la 72e brigade mécanisée séparée d'Ukraine, responsable de la défense de la ville intensément disputée de Wuhledar, a été relevé de ses fonctions. Kyiv Independent a rapporté cela, citant le commandement des forces conjointes du nord. La raison invoquée est une promotion et le transfert d'expérience combattante. Son successeur reste inconnu. Sous le commandement de Winnik, la brigade a protégé la ville pendant plus de deux ans. Les experts militaires ukrainiens craignent que les unités russes ne prennent bientôt le contrôle de la petite ville dans le sud du Donbass.

08:04 Incendie à un site d'infrastructure crucial à Mykolaiv

Un incendie s'est déclaré à un site d'infrastructure crucial dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv suite à une attaque de drone russe. Ukrainska Pravda a rapporté cela, citant le chef de l'administration militaire régionale. L'emplacement précis menacé n'est pas mentionné.

07:24 Kyiv signale la réussite de la repoussée de l'attaque nocturne

Conformément à l'administration militaire régionale, l'attaque russe sur Kyiv a duré plus de cinq heures la nuit dernière. Toutefois, tous les drones ont été réussiment interceptés, Ukrinform a rapporté, citant les dirigeants de l'autorité. L'attaque a été exécutée en plusieurs vagues à partir de différentes directions.

06:44 Des prisonniers russes déployés sur le front au lieu de la prison

Des rapports font état du fait que la Russie met en œuvre une loi qui permet aux autorités d'exempter les individus de responsabilité pénale s'ils signent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Des prisonniers dans les régions de Bryansk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, la République de Komi, la région de l'Altaï et la Crimée illégalement annexée ont été invités à choisir cette option, selon les médias d'opposition russes. Ces rapports ont été cités dans la dernière analyse de l'institut de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky signale 100 bombes guidées par jour

La Russie continue son attaque inlassable contre l'Ukraine avec une intensité inébranlable, affirme le président ukrainien Zelensky dans une adresse vidéo. L'armée russe utilise environ 100 bombes guidées, lancées depuis des avions, par jour en Ukraine. Une récente attaque sur la ville industrielle de Saporizhzhia a entraîné 14 blessures. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy ont également été soumises à des attaques de bombes guidées. "C'est la terreur quotidienne de la Russie", déclare Zelensky, soulignant que cela sert de rappel constant à tous les partenaires de l'Ukraine que "nous avons besoin de plus de capacités de frappe à longue portée pour l'Ukraine, nous avons besoin de plus de défense aérienne pour l'Ukraine, nous avons besoin de plus de sanctions contre la Russie".

05:43 État-major ukrainien : préoccupations concernant Vuhledar

De nouvelles attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalées près du Donbass. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et dix-sept avancées de troupes russes ont été bloquées près de Kurakhove, révèle l'État-major ukrainien. De féroces combats se déroulent également autour de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens craignent que cette petite ville dans le sud du Donbass ne soit bientôt prise d'assaut par les unités russes.

04:46 Explosions à Kyiv : les attaques de drones se poursuivent

La capitale ukrainienne de Kyiv a de nouveau été la cible de plusieurs attaques de drones russes pendant la nuit. Selon l'armée ukrainienne, les unités de défense aérienne ont été pleinement engagées pendant des heures pour défendre contre plusieurs vagues d'attaques. "De nombreux drones ennemis sont au-dessus et près de la capitale", communique le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, via Telegram. Les témoins rapportent de nombreuses explosions à Kyiv, indiquant le déploiement de systèmes de défense aérienne. Il n'y a pas encore de rapports de dommages ou de pertes suite aux dernières attaques. Une alerte aérienne est en vigueur à Kyiv, dans la région environnante et dans tout l'est de l'Ukraine depuis environ 1h00 du matin, heure locale. L'armée de l'air ukrainienne avait précédemment signalé plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine. De plus, le lancement de plusieurs bombes guidées à partir des régions ukrainiennes sous contrôle russe a été enregistré aux alentours de 04h40 du matin, heure locale.

03:45 La Commission de Helsinki plaide pour un changement de politique américaine envers Moscou

La commission bipartite de Helsinki encourage les États-Unis à abandonner leur stratégie post-guerre froide envers la Russie et à considérer Moscou comme une menace durable pour la sécurité mondiale, selon le journal "The Hill". La commission recommande que Washington réévalue sa approche envers la Russie, comme elle l'a fait avec la Chine. Les propositions contredisent les engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et s'opposent aux positions de Donald Trump et de ses alliés au Congrès, qui plaident pour que les États-Unis investissent trop dans la sécurité européenne. Trump plaide en faveur de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, exprime son scepticisme quant à la possibilité de conclure un accord avec le président russe Vladimir Poutine.

14:49 Kyiv sous le feu des drones russesLa capitale ukrainienne, Kyiv, est attaquée par des drones russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités anti-aériennes ripostent à ces attaques. Les témoins rapportent de nombreux bruits sourds et des cibles touchées en vol, suggérant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Des alertes sont actuellement actives dans tout l'est de l'Ukraine, y compris à Kyiv et ses environs.

10:40 Avis aux électeurs moldaves : "Évitez les tricheurs, les réfugiés et les voyous"Un haut responsable du gouvernement moldave a recommandé aux électeurs d'éviter "les tricheurs, les réfugiés et les criminels" suite à une promesse d'un homme d'affaires pro-russe en exil de récompenser ceux qui voteront contre l'adhésion à l'Union européenne lors d'un référendum. Cet appel reflète l'intensification de l'élection présidentielle en Moldavie le 20 octobre, où la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu tente de se faire réélire.

08:14 Attaque contre une sous-station électrique près d'une centrale nucléaire sous contrôle russeL'administration de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie, signale une autre attaque ukrainienne contre une sous-station électrique voisine, détruisant un transformateur. Un transformateur de la sous-station "Raduga" à Enerhodar, en Ukraine, a été touché par des tirs d'artillerie, selon un rapport Telegram. Le post comportait également une photo de fumée s'élevant du toit d'un bâtiment. L'alimentation électrique d'Enerhodar est demeurée ininterrompue, selon le rapport. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe avec six réacteurs, a été annexée par les troupes russes lors de la première vague de l'invasion ukrainienne en février 2022. Les deux parties s'accusent souvent mutuellement d'attaquer ou de planifier une attaque contre la centrale électrique.

07:15 Zelenskyy doute des menaces nucléaires de Putin : "Il apprécie sa vie"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé des doutes quant aux menaces nucléaires continues du président russe Vladimir Putin lors d'une interview à Fox News. Zelenskyy a noté que Putin a un grand attachement à sa vie et est peu susceptible d'utiliser des armes nucléaires. "Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête", a-t-il admis. "Il pourrait lancer des armes nucléaires contre n'importe quel pays - ou pas. Mais je ne pense pas qu'il le fera."

06:10 Victoire massive du FPOE en Autriche, impactant considérablement la scène politiqueLes élections parlementaires en Autriche ont bouleversé le paysage politique du pays. Le parti d'extrême droite Freiheitliche Partei Österreichs (FPOE) a remporté un record de 28,7 % des voix, selon les projections. During its election campaign, the party took a hard line against the EU. Despite the ongoing war in Ukraine, the party maintains a friendlier stance towards Russia, not viewing Austria's gas dependence on Russia as a problem. The gas deal between Vienna and Moscow was extended to 2040 in 2018, guaranteeing a steady supply of natural gas and obligating Austria to make payments even for non-delivery. Between January and May 2024, more than 90% of Austria's gas imports came from Russia.

14:37 Visite de Mishustin à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran ce lundi pour des rencontres avec le président iranien Massoud Pezhman et le premier vice-président iranien Mohammad Reza Aref. Selon le gouvernement russe, Mishustin discutera d'une large gamme de coopération russo-iranienne, notamment le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire lors de cette visite. Les nations occidentales accusent l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour les opérations en Ukraine. Cependant, Téhéran nie ces allégations.

Vous pouvez explorer les événements précédents ici.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à l'agression croissante de la Russie en Ukraine et ses implications pour la sécurité du continent. Dans une déclaration conjointe, les dirigeants de l'UE ont condamné les actions de la Russie et appelé à une désescalade immédiate.

Compte tenu des tensions croissantes de la Russie avec l'Union européenne, plusieurs pays de l'UE ont renforcé leur présence militaire le long de leurs frontières orientales pour dissuader d'éventuelles incursions russes.

Lire aussi: