À 22h20, l'Ukraine s'inquiète d'un incendie dans une résidence de Kiev.

09:36 Poutine : la Russie accomplira tous ses objectifs

Le président russe Poutine a affirmé sa détermination dans l'offensive contre l'Ukraine. "Tous les objectifs prévus seront atteints", a-t-il déclaré dans un message vidéo marquant le deuxième anniversaire de l'annexion présumée par la Russie de quatre régions en Ukraine. Le président russe a également réitéré sa justification de l'invasion de l'Ukraine, considérant son gouvernement comme une "dictature nazie". La Russie avait envoyé des soldats en Ukraine pour protéger la population russophone là-bas, a affirmé Poutine, accusant le gouvernement ukrainien de vouloir "séparer ces gens de la Russie, leur patrie historique, pour toujours". Poutine a également critiqué les "élites occidentales" qui ont transformé l'Ukraine en "colonie, avant-poste militaire, avec la Russie comme cible".

08:46 L'Ukraine change de commandant de la défense de Wuhledar

Le colonel Ivan Winnik, commandant de la 72e brigade mécanisée séparée de l'Ukraine, qui a défendu la ville très disputée de Wuhledar, a été relevé de ses fonctions. Le Kyiv Independent a rapporté cela, citant le commandement des forces conjointes du Nord. La raison invoquée était une promotion et la transmission de l'expérience combattante. Son successeur reste inconnu. Sous le commandement de Winnik, la brigade a protégé la ville pendant plus de deux ans. Les experts militaires ukrainiens craignent que les unités russes ne capturent bientôt la petite ville dans la partie sud du Donbass.

08:04 Incendie dans une infrastructure critique à Mykolaiv

Un incendie s'est déclaré dans une installation d'infrastructure critique dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv suite à une frappe de drone russe. Ukrainska Pravda a rapporté cela, citant le chef de l'administration militaire régionale. L'installation précise touchée n'a pas été spécifiée.

07:24 Kyiv se vante de sa défense réussie contre une attaque nocturne

Selon l'administration militaire régionale, l'attaque russe sur Kyiv la nuit dernière a duré plus de cinq heures. Cependant, tous les drones ont été neutralisés et il n'y a pas encore de bilan de victimes ou de dommages signalés. L'agence de presse ukrainienne Ukrinform a rapporté cela, citant les autorités. L'attaque a été menée en plusieurs vagues depuis différentes directions.

06:44 Les prisonniers russes déployés sur le front au lieu de la prison

Des rapports indiquent que la Russie met en œuvre une loi permettant aux autorités d'absoudre les individus de leur responsabilité pénale s'ils signent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Des prisonniers dans les régions de Briansk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, la République de Komi, la région de l'Altaï et la Crimée illégalement annexée ont été confrontés à cette possibilité, selon les médias d'opposition russes. Ces rapports ont été mentionnés dans la dernière analyse de l'Institut américain de recherche de la guerre (ISW).

06:13 Zelensky signale 100 bombes guidées par jour

La Russie continue de pilonner l'Ukraine avec une ferveur inébranlable. Le président ukrainien Zelensky révèle que la Russie utilise environ 100 bombes guidées par jour, directement ciblées depuis des avions. Dans une adresse vidéo, il annonce que la Russie a blessé 14 personnes lors d'une attaque sur la ville industrielle de Saporijjia. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Sumy ont également été ciblées par des bombes guidées. "C'est la terreur quotidienne de la Russie", souligne Zelensky, en insistant sur la nécessité d'améliorer les systèmes d'attaque à longue portée, la défense aérienne et les sanctions contre la Russie.

05:43 Le quartier général des forces armées ukrainiennes exprime ses craintes pour Vuhledar

De nouveaux attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes sont signalées dans la région du Donbass. Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale que 13 attaques ont été repoussées près de Pokrovsk et 17 avancées russes ont été arrêtées près de Kurakhove. Des combats intenses sont également signalés dans la région de Vuhledar. Les experts militaires ukrainiens espèrent que cette petite ville dans la partie sud du Donbass ne sera pas bientôt capturée par les forces russes.

04:46 Kyiv endure des attaques de drones toute la nuit

La capitale ukrainienne, Kyiv, est à nouveau la cible de multiples attaques de drones russes pendant la nuit. Selon les militaires ukrainiens, les unités de défense aérienne ont été engagées pendant des heures pour repousser l'offensive. "De nombreux drones ennemis sont au-dessus et à proximité de la capitale", partage le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur Telegram. Les témoins rapportent de nombreuses explosions à Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Aucun dommage ou victime n'a été confirmé suite aux dernières attaques. Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Kyiv, dans la région environnante et dans toute l'Ukraine orientale depuis environ 1h00 du matin, heure locale. L'armée de l'air ukrainienne avait précédemment signalé plusieurs groupes d'attaques de drones russes sur Kyiv et l'ouest de l'Ukraine. De plus, le lancement de plusieurs bombes guidées depuis les régions contrôlées par la Russie a été enregistré aux alentours de 04h40 du matin, heure locale.

03:45 La commission de Helsinki propose un changement de politique des États-Unis envers Moscou

La commission de Helsinki, bipartisane, recommande que les États-Unis abandonnent leur approche de l'après-guerre froide envers la Russie et reconnaissent Moscou comme une menace durable pour la sécurité mondiale. Selon le journal "The Hill", la commission préconise que Washington réévalue son approche envers la Russie, de la même manière qu'elle a traité la Chine. Les propositions vont au-delà des engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et contredisent les positions de Donald Trump et de ses partisans au Congrès, qui estiment que les États-Unis dépensent trop pour la sécurité européenne. Trump plaide pour des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie, mais le président de la commission de Helsinki, le républicain Joe Wilson, est sceptique quant à la possibilité de trouver un accord avec le président russe Vladimir Poutine.

1:40 Moldova : Campagne électorale met en garde contre les "escrocs"Un haut responsable gouvernemental a mis en garde les Moldaves contre les "escrocs, immigrants et hors-la-loi" en raison d'un homme d'affaires pro-russe en exil qui promet de payer les électeurs s'ils votent "non" à un référendum sur l'adhésion à l'Union européenne. L'avertissement du ministre de l'Infrastructure Andrei Spinu indique une campagne présidentielle hors de contrôle le 20 octobre, où la présidente sortante Maia Sandu brigue un second mandat en promouvant les valeurs pro-européennes.

00:14 Ukraine : Attaque contre une sous-station électrique près d'une centrale nucléaireSelon le gestionnaire de la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par les Russes, les forces ukrainiennes ont de nouveau ciblé une sous-station électrique voisine, causant des dommages à un transformateur. Un transformateur de la sous-station "Raduga" à Enerhodar a été touché par des tirs d'artillerie, selon la mise à jour Telegram du gestionnaire de la centrale. Une photo de fumée s'élevant du toit d'un bâtiment a également été partagée. L'alimentation électrique d'Enerhodar reste ininterrompue, selon les rapports. La centrale nucléaire de Zaporijjia, qui abrite six réacteurs, est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ayant été prise par les forces russes lors de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Les deux parties s'accusent régulièrement de menacer ou de préparer une attaque contre la centrale électrique.

23:15 Zelenskyy dément les craintes de menaces nucléaires : "Putin aime sa vie"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé des doutes sur les menaces nucléaires continues du président russe Vladimir Putin lors d'une interview avec Fox News. Selon Zelenskyy, Putin apprécie sa vie et craint probablement les conséquences de l'utilisation d'armes nucléaires. "Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête", a déclaré Zelenskyy, "Il pourrait potentiellement bombarder n'importe quel pays avec des armes nucléaires à n'importe quel moment - ou pas. À mon avis, il ne le fera pas."

22:10 Position du FPÖ autrichien sur la guerre en Ukraine et la RussieLes élections parlementaires autrichiennes ont entraîné des changements politiques considérables. Le FPÖ d'extrême droite célèbre une victoire sans précédent avec 28,7 %, selon les projections. Les populistes de droite ont adopté une position ferme contre l'UE dans leur programme électoral. Despite the Ukraine conflict, the party maintains a positive approach towards Russia and sees no issue with Austria's dependence on Russian gas. An agreement between Vienna and Moscow extended the gas contract until 2040 in 2018, guaranteeing large gas imports and ensuring payment regardless of delivery. Between January and May 2024, over 90% of Austria's gas imports originated from Russia.

21:37 Le Premier ministre russe se rend à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran au milieu des tensions croissantes au Moyen-Orient pour une rencontre avec le président iranien Hassan Rouhani. La réunion est prévue pour lundi, selon les sources du gouvernement russe. En plus de rencontrer le vice-président iranien Mohammad Reza Aref, Mishustin est censé discuter de "l'ensemble du spectre de la coopération russo-iranienne dans le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire" pendant sa visite. L'Occident accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour ses opérations militaires en Ukraine. L'Iran nie ces allégations.

