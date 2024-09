A 22h18, la progression ukrainienne sur le sol russe à Koursk fournit le soulagement recherché

21:46 "L'Apprehension occidentale" - Zelensky critique ses alliés Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy fustige l'Occident pour son "apprehension" quant à l'aide à apporter à l'Ukraine dans la lutte contre les missiles russes. "Si les alliés peuvent coopérer pour abattre des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de résolution similaire pour abattre des missiles russes et des drones Shahed dans le ciel ukrainien ?" a demandé Zelenskyy lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ne disent même pas : 'Nous travaillons dessus.' Et cela persiste encore lorsque des missiles et des drones sont sur le point d'atteindre le territoire de nos voisins", a noté le dirigeant ukrainien. "C'est une honte pour le monde démocratique."

21:30 Plus de 8000 drones iraniens utilisés par la Russie contre l'Ukraine Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé 8060 drones Shahed d'origine iranienne contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Pour l'instant, ni l'Iran ni la Russie n'ont fait de déclaration à ce sujet. L'Ukraine a accusé Téhéran de fournir des drones kamikazes à la Russie dès l'automne 2022.

20:43 Évasion américaine sur l'approbation des armes à longue portée pour l'Ukraine À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden sont en pourparlers. On s'attend à des annonces concernant l'approbation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon The Guardian, la Grande-Bretagne a autorisé l'utilisation de missiles Storm-Shadow par l'Ukraine. Cependant, la réunion conjointe des deux partenaires ne devrait pas faire de déclaration, selon The Guardian. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - pas de la part des États-Unis", a déclaré John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il a simplement confirmé qu'ils continuaient de discuter avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés "des types de capacités que recevra l'Ukraine". Il a également refusé de préciser si le gouvernement américain annoncerait des changements.

20:00 Interception allemande d'avions russes au-dessus de la mer Baltique Des Eurofighters allemands ont été déployés pour identifier des avions russes. Un Tu-142 Bear, un avion de patrouille maritime/anti-sous-marin, volait sans plan de vol ni transpondeur, accompagné d'un Su-30 d'escorte, selon un post de la Luftwaffe sur X. Les Eurofighters, décollant de Laage et de Lielvarde en Lituanie, ont escorté les avions russes. Les incidents avec des avions russes sont devenus chose courante ces derniers mois.

19:32 Osatschuk sur la libération potentielle d'armes : "Contribution significative pour mettre fin à l'agression" L'Ukraine réclame depuis longtemps l'utilisation de missiles à longue portée dans le cœur de la Russie. La Grande-Bretagne et les États-Unis pèsent actuellement cette décision. Le colonel Sergii Osatschuk explique les avantages que l'Ukraine retirerait de cela pendant la guerre :

19:06 Zelensky invite la Russie au prochain sommet de la paix - Succès incertain Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prévoit d'inviter la Russie au prochain sommet de la paix en Suisse en novembre. Selon "Le Monde" et d'autres sources, à la fois Kyiv et les partenaires occidentaux ont confirmé la participation de la Russie. Cependant, il reste incertain que la Russie accepte l'invitation. Des représentants de haut rang ont régulièrement décliné l'offre. De plus, Moscou continue de réclamer l'obtention de tous ses objectifs de guerre en Ukraine ou de poser des conditions de paix ou de négociation sans restriction qui équivaudraient à une dictature pour l'Ukraine.

18:40 Menaces du Kremlin : "Ne pas interpréter trop littéralement les paroles de Poutine" Après la livraison potentielle d'armes à longue portée à l'Ukraine, Vladimir Poutine menace l'Occident. L'expert en sécurité Nico Lange voit "des jeux psychologiques typiques" dans ces déclarations. Cependant, il est surpris de l'interprétation des récents propos de Poutine par les dirigeants occidentaux.

18:07 Potentielles sanctions de l'UE contre l'Iran Suite aux rapports de fourniture de roquettes à la Russie par l'Iran, les 27 États membres de l'UE prévoient de nouvelles sanctions contre Téhéran. "L'Union européenne a régulièrement condamné avec force l'Iran pour le transfert de missiles balistiques à la Russie", a-t-elle déclaré dans un communiqué. La livraison constitue une menace directe pour la sécurité et une escalade significative. "La réponse sera rapide et large, notamment des mesures restrictives pour le secteur aéronautique iranien", a ajouté l'UE. Le gouvernement allemand consulte actuellement ses partenaires européens et internationaux pour imposer de nouvelles sanctions.

17:25 Ancien ministre russe des Affaires étrangères Kosyrev met en garde l'Occident contre une nouvelle agression russe - "Cherche à embarrasser et discréditer l'OTAN" L'ancien ministre russe des Affaires étrangères Andrei Kosyrev met en garde l'Occident contre une éventuelle agression russe supplémentaire. "Si

16:56 Allegedly, les forces russes intensifient leurs assauts dans l'est de l'Ukraine près de la ville contestée de Kurachove, avec certains des combats les plus intenses de ce mois-ci rapportés par le gouvernement de Kyiv. De plus, les forces russes tentent de progresser vers la ville de Pokrovsk, un important hub ferroviaire situé à environ 33 kilomètres au nord de Kurachove, afin d'établir de nouvelles lignes de front, de perturber la logistique ukrainienne et de prendre le contrôle du reste de la région orientale de Donetsk. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrovsk au cours des 24 dernières heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy félicite ses troupes pour avoir maintenu leurs positions à Pokrovsk et Kurachove, décrivant ces secteurs comme les deux plus difficiles sur le front est.

15:56 Les Assauts Ukrainiens Mettent en Danger la Région Russe à 1 900 Kilomètres de la Frontière

Les officiels de la région russe du nord de Mourmansk sont à nouveau préoccupés par une potentielle menace des drones ukrainiens, ce qui les a incités à suspendre temporairement les opérations aériennes, comme rapporté par le gouverneur Andrei Chibis via Telegram. La région se trouve à environ 1 900 kilomètres de l'Ukraine. L'Agence fédérale de l'aviation, Rosaviatsiya, a suspendu les décollages et atterrissages à l'aéroport de Mourmansk et d'Apatity en raison de préoccupations pour la sécurité. La région est le siège de la Flotte du Nord de la Russie et d'une base aérienne d'où décollent des bombardiers stratégiques pour attaquer l'Ukraine.

15:22 Londres Révèle des Informations : Ces Missiles Iraniens que la Russie Possède Now

Le ministère de la Défense britannique a publié des informations sur les missiles iraniens prétendument fournis à la Russie, qui sont des missiles balistiques à courte portée du type Fath-360, également connus sous le nom de BM-120. Ces missiles, introduits en 2020, peuvent transporter une ogive de 150 kilogrammes sur une distance de 120 kilomètres et atteindre leur cible avec une prétendue précision de 30 mètres. Selon le rapport quotidien d'information du ministère de la Défense à Londres sur le conflit en Ukraine, ces missiles renforceront la capacité de la Russie à porter des coups précis contre les forces militaires ou les infrastructures civiles ukrainiennes près du front.**

14:45 La Pologne n'a Pas encore Fournit de Financement pour l'Initiative d'Artillerie Tchèque

Selon le média polonais Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas encore fourni de financement pour l'initiative d'artillerie tchèque, qui vise à acquérir des munitions pour l'Ukraine dans le monde entier à l'aide de fonds de plusieurs pays partenaires. L'Allemagne est prétendument le plus grand et le plus rapide financeur. Si le plan se déroule comme prévu, l'Ukraine recevra 100 000 obus ce mois-ci, selon le rapport. L'objectif est d'avoir un total de 500 000 obus d'ici la fin de 2024, avec des fournitures supplémentaires prévues pour 2025. La situation en Russie pose des problèmes sur le marché de l'approvisionnement, selon les rapports de Prague.**

14:20 Pistorius Suggère l'Accord sur les Armes Elargies pour l'Ukraine Compatibles avec le Droit International

Le ministre fédéral de la Défense Pistorius estime qu'une éventuelle approbation par les partenaires de l'OTAN pour que l'Ukraine utilise des armes étendues contre des cibles en Russie est compatible avec le droit international. Il affirme que les États-Unis et le Royaume-Uni sont libres de prendre des décisions concernant les armes qu'ils ont fournies, et que c'est leur prérogative. "Le droit international permet cela", déclare-t-il. En réponse aux avertissements du président russe Putin selon lesquels l'OTAN serait alors en guerre avec sa nation si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes à longue portée produites à l'Ouest, Pistorius se borne à dire : "Les menaces de Putin sont les menaces de Putin. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il menace quand il le souhaite, et il fait du chantage quand il le juge approprié."**

13:57 Zelenskyy Annonce le Retour de 49 Prisonniers de Guerre

Le président ukrainien Zelenskyy a annoncé le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie, y compris d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui a été assiégée par l'armée russe au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont revenus chez eux", explique le chef d'État et publie des photos de soldats et de serviciennes enveloppées dans des drapeaux ukrainiens. Selon Zelenskyy, ils sont membres de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et des civils. Les médias ukrainiens rapportent que 23 des 49 rapatriés sont des femmes. Le président ne rivel pas immédiatement si le retour est le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie.**

13:46 Tusk sur les Menaces de Putin : "Ne Pas Surestimer l'Importance"

Le Premier ministre polonais Donald Tusk n'est pas alarmé par les dernières menaces de Vladimir Putin concernant les armes à longue portée contre des cibles en Russie. Bien qu'il reconnaisse que la situation en Ukraine et sur le front ukrainien-russe doit être prise très au sérieux, il estime : "Je ne surestimerais pas l'importance des dernières déclarations du président Putin." Selon lui, ces déclarations reflètent la difficile situation dans laquelle se trouve l'armée russe sur le front. Putin avait précédemment déclaré que l'Ouest serait directement en guerre contre la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes à longue portée produites à l'Ouest.**

13:21 Beijing considère les négociations comme la seule issue au conflit en Ukraine

Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a proposé "les négociations" comme la seule solution aux problèmes de conflits, comme ceux en Ukraine et dans la bande de Gaza, lors d'une conférence de sécurité internationale à Beijing. Il a suggéré que "résoudre la crise ukrainienne et le conflit israélo-palestinien, promouvoir la paix et les négociations est le seul moyen d'en sortir".

12:58 Le pétrole et le gaz jouent un rôle significatif dans le voyage de Scholz en Asie centrale Le gouvernement allemand prévoit une augmentation des importations de pétrole du Kazakhstan. Un représentant du gouvernement a déclaré : "Nous accueillons favorablement la perspective d'une augmentation des approvisionnements en pétrole du Kazakhstan", avant le voyage du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan qui commence dimanche. L'objectif est de fournir différentes options pour l'approvisionnement de la raffinerie PCK de Schwedt, l'une d'entre elles étant le pétrole du Kazakhstan. Cependant, d'autres options sont nécessaires, étant donné que le pétrole kazakh dépend des pipelines russes pour être transporté en Allemagne, ce qui donne à Moscou un moyen de pression. Depuis l'attaque russe en Ukraine, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. Le voyage de Scholz portera également sur les approvisionnements en gaz en provenance d'Asie centrale. En ce qui concerne les appels d'offres pour de nouvelles centrales électriques à gaz, il est clair que : "Nous devons acquérir du gaz quelque part, et l'Asie centrale en fournit abondamment", a reconnu le représentant.

12:26 La France rappelle son représentant iranien à Paris La France a convoqué le représentant iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. Cette décision est motivée par des rapports faisant état de livraisons de missiles balistiques à la Russie, selon des sources diplomatiques. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait précédemment mentionné que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, qui devaient être déployés en Ukraine dans la semaine. L'Iran a nié ces allégations.

12:03 Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk comme mineure pour l'instant Le Pentagone ne semble pas impressionné par l'offensive russe à Kursk. "Nous avons vu des unités russes tenter de mener une sorte d'offensive dans la région de Kursk", a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone Pat Ryder. "Pour l'instant, je dirais que c'est minime, mais bien sûr, nous surveillons la situation", a-t-il ajouté. Le ministère de la Défense russe a rapporté que ses troupes avaient réussi à reprendre dix villages. Cette allégation n'a pas été indépendamment confirmée. L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines et a depuis revendiqué la capture d'environ 100 villages russes et d'environ 1 300 kilomètres carrés.

11:38 Malgré de nombreuses défaillances : les attaques de drones causent des dommages L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 24 des 26 drones pendant la nuit. Dans la région d'Odessa, une personne a été blessée et 20 maisons ont été endommagées, tandis que dans la région de Mykolayiv, des débris de drones ont allumé un incendie dans une usine de transformation alimentaire, ont rapporté les autorités régionales. Selon le ministère de l'Énergie, des infrastructures ont été endommagées dans la région d'Ivano-Frankivsk.

11:16 Kim accueille Shoigu à Pyongyang Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le leader nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Les réunions se sont déroulées dans une "atmosphère unique de confiance et d'amitié", selon le Conseil de sécurité russe. Les discussions "contribueront de manière significative à la mise en œuvre du pacte de défense" signé par Kim et le chef du Kremlin Vladimir Poutine en juin. Selon Poutine, le pacte promet "une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties contractantes". L'Ouest affirme que Moscou utilise des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine. Pour maintenir son offensive en Ukraine, la Russie approche des pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord pour obtenir des munitions supplémentaires.

10:46 Le président de la Douma russe : l'OTAN mène une guerre contre notre pays

Le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin, accuse l'OTAN de participer aux combats en Ukraine. "Ils mènent une guerre contre notre pays", a écrit Volodin sur Telegram. Il suggère que l'OTAN aide l'Ukraine à sélectionner des villes russes pour des attaques, à coordonner les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et à donner généralement des instructions au gouvernement de Kyiv.

10:17 Munz sur la menace de guerre de Poutine à l'OTAN : "La déclaration de Poutine est ignorée dans les informations du matin"

Dans l'Ouest, il y a des préoccupations quant au fait de permettre à l'Ukraine de lancer des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait entraîner une escalade. exactly this is what Kremlin chief Vladimir Putin threatens again. ntv correspondent Rainer Munz gives several explanations why Putin's threatening may not hold much weight.

09:42 La famille de la dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée dit qu'elle est dans un état critique La dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée Maria Kolesnikova est dans un état de santé critique, selon sa sœur. Depuis quatre ans, elle est détenue dans des conditions inhumaines et pèse maintenant 45 kg pour une taille de 1,75 m, a déclaré Tatiana Chomitsh en se basant sur des informations de anciens détenus. "Je pense que c'est un moment critique, car personne ne peut supporter de telles conditions pendant une longue période." Elle accuse les autorités de torturer mentalement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse refuse de répondre à une demande concernant les conditions de détention de Kolesnikova. La Biélorusse de 42 ans, qui est devenue un symbole de la résistance depuis les protestations contre le président biélorusse Alexander Lukashenko en 2020, purge une peine de prison de 11 ans pour alleged conspiracy to seize power.

L'Allemagne et la Lituanie ont finalisé un accord gouvernemental concernant le déploiement d'une brigade de combat en Lituanie, un pays de l'OTAN en Baltique. Le ministre de la Défense Boris Pistorius et son homologue lituanien Laurynas Kasciunas scellent l'accord à Berlin. Cet accord complète l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, clarifiant ainsi le statut juridique des soldats et des civils allemands en Lituanie. L'objectif principal est d'établir une certitude juridique. L'accord couvre divers aspects, tels que les droits de résidence, les lois fiscales, les établissements d'enseignement, la surveillance de la santé publique, les réglementations sur la circulation routière et les mesures de sécurité publique, entre autres. Par exemple, le cadre juridique nécessaire pour établir des écoles et des jardins d'enfants allemands en Lituanie sera établi. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027. Découvrez plus de détails ici.

**08:56 La Russie expuls

10:31 Pour Putin, l'implication de l'OTAN dans la guerre serait une 'ligne rouge cruciale'

Le président ukrainien Zelensky plaide depuis longtemps pour l'approbation de missiles à longue portée afin de cibler les positions militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni doivent examiner cette proposition en collaboration. En réponse, Putin lance un avertissement ferme à l'Occident.

10:03 La Russie offre de partager ses informations sur les armes occidentales

La Russie propose de partager ses connaissances acquises lors du conflit en Ukraine concernant les armes occidentales avec ses alliés. Le ministre russe adjoint de la Défense, Alexander Fomin, a mentionné cela lors d'une conférence de sécurité en Chine, selon l'agence de presse russe RIA. La Russie affirme avoir une expérience approfondie dans la lutte contre diverses armes occidentales et est prête à partager ces connaissances avec ses partenaires pour s'adapter aux tactiques de la guerre moderne.

09:34 Les services de sécurité ukrainiens arrêtent cinq hommes pour avoir incendié des véhicules militaires

Cinq hommes ont été arrêtés par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) pour avoir incendié des véhicules militaires à Kyiv sur ordre d'une agence de renseignement russe. Les suspects, originaires de différentes régions d'Ukraine, ont été contactés par des agents russes via Telegram pour de l'argent rapide. Les hommes ont commis ces actes en les enregistrant sur leurs téléphones, s'attendant à être payés, mais ne l'ont jamais été.

09:05 Le Grand Rabbin d'Ukraine déplore la mort de son fils adoptif

Le Grand Rabbin d'Ukraine, Moshe Asman, pleure la perte de son fils adoptif, Anton Samborskij, lors de l'invasion russe. Les funérailles à Kyiv jeudi ont été assistées par des soldats, des vétérans et d'autres pour rendre hommage. Samborskij, 32 ans, a été porté disparu à la fin juillet et sa mort a été confirmée plus tard. Il est devenu père d'une fille quelques semaines avant son incorporation. Le rabbin Asman l'avait adopté alors qu'il était orphelin à l'âge de 10 ans.

08:29 Le Japon décrit une rencontre avec des avions militaires russes

L'armée japonaise est intervenue après que deux avions russes aient survolé le territoire japonais. Aucun violation de l'espace aérien japonais n'a eu lieu, selon le ministère de la Défense. Les avions russes ont volé de la mer vers la région du sud d'Okinawa du matin jusqu'au après-midi. L'armée de l'air de défense aérienne du Japon a été mobilisée en réponse. Les avions russes sont partis de l'espace aérien japonais à midi et ont traversé les Kouriles, un territoire disputé entre le Japon et la Russie. Plus tôt cette semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon, dans le cadre d'un exercice naval à grande échelle. Des avions militaires russes ont pour la dernière fois survolé le Japon en 2019.

08:07 Moscou accuse les États-Unis de mettre en œuvre une politique de containment contre la Russie et la Chine

Le ministre russe adjoint de la Défense, Alexander Fomin, a déclaré lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettent en œuvre une politique de containment contre la Russie et la Chine. Cette information a été rapportée par l'agence de presse TASS. Selon Fomin, Moscou et Pékin prônent un ordre mondial multipolaire basé sur l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à la guerre en Asie en établissant de nouveaux blocs de sécurité.

07:27 Ukraine : un navire cargo civil touché par un missile anti-navire

La marine ukrainienne a révélé de nouveaux détails sur une supposée frappe aérienne russe sur un navire cargo civil dans la mer Noire. Le navire, immatriculé sous la nation des Caraïbes de Saint-Kitts-et-Nevis, a reportedly été ciblé par un bombardier Tu-22 avec un missile anti-navire Ch-22. Le navire cargo se trouvait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes à ce moment-là, en route du port ukrainien du sud de Chornomorsk à l'Égypte avec une cargaison de blé. Selon la BBC, le navire cargo se trouvait en réalité dans la zone économique exclusive de la Roumanie au moment de l'incident. La BBC a également rapporté que plutôt qu'un missile Ch-22, un missile Ch-31 pour la suppression de radar a été utilisé, qui possède une puissance explosive inférieure à celle d'un missile Ch-22 spécifiquement conçu pour attaquer des porte-avions.

05:19 Incident à la ligne frontalière : un soldat moldave décède de manière mystérieuse

Un soldat moldave est décédé de manière mystérieuse lors de l'exercice de ses fonctions à la ligne frontalière avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense de la République de Moldavie a annoncé que le soldat avait été mortellement blessé par un coup de feu de son propre arme pendant qu'il accomplissait ses devoirs à son poste. Les autorités enquêtent maintenant sur l'incident. Des soldats de Moldavie et de la Transnistrie séparatiste, ainsi que des troupes russes, ont été stationnés à la ligne de démarcation entre les deux côtés depuis un conflit en 1992 après la dissolution de l'Union soviétique. La Moldavie s'est engagée à réintégrer la Transnistrie dans son territoire. Les incidents à la ligne de démarcation sont extrêmement rares.

04:18 Le Premier ministre britannique : "Pas d'intention d'attiser le conflit avec la Russie"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a réfuté les allégations du président russe Putin selon lesquelles la fourniture par l'Occident d'armes à longue portée pour des attaques profondes dans le territoire russe équivaut à l'implication de l'OTAN dans le conflit. "L'Ukraine a le droit de se défendre", a déclaré Starmer. Le Royaume-Uni soutient pleinement ce droit et offre des opportunités de formation dans ce contexte. "Cependant, nous n'avons pas l'intention d'entrer en conflit avec la Russie - c'est absolutely not our aim", a insisté le Premier ministre britannique. Lire la suite ici.

01:09 Ancien Ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris soutiendrait probablement l'Ukraine "plus vigoureusement"L'ancien Ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, estime que la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, soutiendrait l'Ukraine "plus robustement" que le président actuel, Biden, si elle gagnait l'élection. Elle a déjà démontré cela dans certains domaines, selon Taylor, lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a été plus prudent dans certaines décisions, comme celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de combat F-16. Actuellement, il reste prudent quant à l'autorisation d'attaques profondes en Russie. Taylor anticipe une approche "plus robuste" de Harris, qui est susceptible d'amener une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, exprimant sa gratitude pour l'aide militaire. Le membre de l'UE et de l'OTAN baltique a promis d'allouer 0,25 % de son PIB annuel à l'Ukraine pour ses besoins de défense. Les discussions ont également porté sur la reconstruction du pays et ses aspirations européennes. De plus, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a promis une aide supplémentaire lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de partager son évaluation sur l'Ukraine avec un journalisteLe Service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu de revealing to a journalist whether it characterized a military victory for Ukraine as challenging or impossible in backroom discussions, the Federal Administrative Court in Leipzig has ruled. The BND also does not need to reveal which media outlets participated in these backroom discussions, at least for the time being. The court largely dismissed the journalist's request for an interim injunction. However, the BND must disclose the number of confidential individual background discussions on the military situation in Ukraine this year. The journalist filed an urgent application with the court due to a newspaper article from May, which reported that a CDU politician had claimed that the BND was spreading a deliberately negative assessment of the military situation in Ukraine to influence public opinion.

22:06 Les politiques de la coalition soutiennent l'utilisation d'armes à longue portée contre la RussieLes politiques de la coalition soutiennent l'autorisation donnée à Kyiv d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie. "Il est juste et conforme au droit international d'attaquer enfin les cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales à longue portée", déclare Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, à T-Online. Roth cite les aérodromes militaires, les centres de commandement et les bases de lancement comme possibles cibles en Russie pour les armes à longue portée. De ces bases, "les attaques perfides contre les cibles civiles ukrainiennes sont menées", et elles peuvent être le mieux contrées là-bas. Le président du comité de défense, Marcus Faber du FDP, déclare : "Il est grand temps d'autoriser les aérodromes militaires russes à être attaqués avec des armes à longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow". Le député Vert Anton Hofreiter souligne : "La Russie terrorise quotidiennement la population civile ukrainienne avec des attaques de roquettes sur les hôpitaux, les bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper les bases militaires sur le territoire russe avec des armes à longue portée.

21:35 Vance discusses Trump's Ukraine ideasAccording to Republican vice-presidential candidate J.D. Vance, Donald Trump's plan to end the Russian war could involve the establishment of a demilitarized zone between Ukraine and Russia. As Vance explains in an interview with TV producer Shawn Ryan, Trump could bring Russians, Ukrainians, and Europeans to the negotiating table to "discover what a peaceful solution could look like." "I think he could reach an agreement very quickly," says Vance. Trump is known for his affectionate views of Russian President Vladimir Putin and his repeated criticism of US aid to Ukraine. The former president also states that he would end the war within 24 hours if elected. However, he does not provide further details of his plan.

21:03 "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous" - Manifestation d'ultranationalistes à Saint-PétersbourgIls ne peuvent pas invoquer une autorité plus élevée, et elle ne peut pas les contredire : "Nous sommes Russes. Dieu est avec nous", scandent de nombreux nationalistes et ultranationalistes russes lors d'une manifestation à Saint-Pétersbourg. Et encore et encore, ils crient : "En avant, Russes !" L'occasion de leur manifestation est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, qui est célébré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste russe : "L'Atlantique est notre limite"Le célèbre présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov estime que la Russie ne devrait pas s'arrêter à l'annexion de l'Ukraine. Il suggère, de manière détendue, "Je crois que la frontière optimale est l'Atlantique. Une frontière naturelle", déclare le porte-parole du Kremlin. "Nos troupes se sentiraient parfaitement bien à Berlin, à Lisbonne, à Madrid. Et n'étaient-elles pas splendides à Paris ?" Lorsque

