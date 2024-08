À 22h12, les forces militaires russes blessent quatre femmes civiles lors d'un assaut sur un village de Kupjansk.

18:55 Forces russes attaquent le village ukrainien de Novoosynove, blessant quatre femmes

Des militaires russes ont envahi le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de la région de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. Autour de 12h00, les "occupants" ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk. Cette attaque a entraîné l'incendie d'un bâtiment privé, a rapporté Syniehubov. Les personnes blessées ont été transférées dans un établissement médical. Les investigations concernant les suites de l'attaque sont toujours en cours.

21:03 Le ministre britannique de la Défense : "L'Ukraine se bat constamment contre les forces écrasantes de la Russie"

John Healey, secrétaire d'État à la Défense du Royaume-Uni, rend hommage à l'Ukraine à l'occasion de son Jour de l'Indépendance avec un article sur le portail "European Pravda". "Il y a exactement 33 ans, l'Ukraine a déclaré son indépendance. Elle a promis un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle de la Russie soviétique", écrit Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu d'un conflit. C'est une lutte existentielle pour survivre en tant que nation autogouvernée et indépendante face à l'invasion violente et illégale de Poutine. "L'Ukraine est constamment désavantagée face aux forces et aux ressources considérablement plus importantes de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", écrit Healey. Ils continuent de se battre avec un courage Remarkable, à la fois les militaires et la population civile. Les Britanniques doivent assurer leurs alliés ukrainiens de leur soutien indéfectible. C'est pourquoi le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, invitant les gens des îles Britanniques et d'outre-mer à faire savoir aux Ukrainiens qu'ils ont leur soutien. "Nous vous invitons à 'soulever le soutien pour l'Ukraine' sur les réseaux sociaux et à partager des informations connexes", dit Healey.

20:05 Zelensky promouvoit Syrsky au grade de général

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général, selon un décret publié par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. Cette promotion coïncide avec l'avancée réussie des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk.

19:19 Les Russes se plaignent des perturbations Internet - Les hackers ukrainiens accusés

Des hackers ukrainiens de l'intelligence militaire (HUR) ont prétendument mené une massive cyberattaque contre les serveurs des fournisseurs d'accès Internet russes, selon le portail ukrainien "Kyiv Independent". "Des douzaines" de plates-formes en ligne associées à des installations industrielles en Russie ont été désactivées, a informé une source "Kyiv Independent" auprès de l'intelligence militaire. La dernière attaque aurait touché au moins 33 serveurs et 283 ordinateurs de bureau dans des installations industrielles, ayant pour conséquence la mise hors ligne de 21 sites Web et l'endommagement de 15 services de stockage cloud et de données. Les hackers ukrainiens sont soupçonnés d'avoir laissé des messages pro-ukrainiens sur les plates-formes en ligne touchées. Les utilisateurs russes se plaignent de perturbations avec le fournisseur de télécommunications Rostelecom, de connexions Internet instables avec les opérateurs mobiles MTC et Beeline, et la société de technologie Yandex et ses services connexes. La source a mentionné que les plates-formes russes qui ont été touchées par des cyberattaques ont soutenu et financé la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

18:31 Lukashenko exprime "l'admiration et la chaleur" envers les Ukrainiens dans un message de salutations hypocrite

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a choisi de saluer le peuple ukrainien à l'occasion de son Jour de l'Indépendance, malgré le déploiement d'environ un tiers de son armée à la frontière avec l'Ukraine. Dans un message envoyé via le canal Telegram de la propagande Pul Pervogo, contrôlé par le régime, Loukachenko déclare que "le territoire biélorusse a toujours traité le peuple ukrainien industrieux et aimable avec une admiration et une chaleur spéciales". Il ajoute que "outre le destin commun et les liens ancestraux, nous partageons également le désir d'être de bons voisins et de nous entendre les uns avec les autres". Loukachenko affirme en outre qu'il est "non seulement concevable mais également impératif de parler le langage de la paix dans les circonstances actuelles difficiles, pour le bien des générations présentes et futures de peuples slaves. Il n'y a pas d'autre option. La Biélorussie, de son côté, continuera de faire de son mieux pour assurer la stabilité régionale dans les plus brefs délais."

17:02 Le taux d'approbation du président russe baisse parmi les citoyens après la campagne de Kharkiv

Selon un sondage mené par une société de sondage russe, le taux d'approbation et la confiance en Vladimir Poutine, président russe, ont diminué suite à l'opération militaire ukrainienne à Kharkiv. Ces informations sont partagées par le média russe Meduza, basé en Lettonie, qui les a tirées du média Agentstvo. Meduza révèle que, selon le site Web de la société de sondage russe, le taux d'approbation de Poutine a diminué de 3,5 % par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 73,6 %. La confiance en Poutine a également diminué de 2,6 % pendant la même période, pour atteindre 78,2 %. Il s'agit de la plus forte baisse depuis que la Russie a commencé son conflit avec l'Ukraine.

16:24 Londres : Le Kremlin fait mine de négocierLe service de renseignement de la Défense britannique affirme que malgré les déclarations de haut niveau en Russie affirmant la volonté de négocier, d'autres déclarations indiquent que la Russie maintient un fort désir d'atteindre les objectifs initiaux du Kremlin en Ukraine. Le ministère britannique de la Défense fait référence à une déclaration de Dmitri Rogozin, ancien vice-Premier ministre russe et "senateur" de la partie annexée de Saporischschja, qui s'est vanté de détruire des livres ukrainiens. Rogozin suggère d'anéantir tout ce qui est ukrainien jusqu'à ses racines et affirme qu'un cessez-le-feu avec l'Ukraine entraînerait "la mort certaine de nos enfants". Il s'agit d'un autre exemple de propos ukrainophobes d'officiels russes de haut niveau, qui minent et mettent en danger l'identité et la culture ukrainiennes, selon le rapport du service de renseignement de la Défense britannique. Il suggère également qu'il y a peut-être de nombreux partisans de l'objectif maximaliste de la guerre au sein du gouvernement russe, y compris l'annihilation de la culture, de l'identité et de la souveraineté ukrainiennes. "Malgré l'affirmation présumée de la volonté russe de négocier, que le porte-parole du président Dmitri Peskov a confirmée le 1er juillet 2024", ce message se termine.

15:50 Zelensky présente une nouvelle missile-drone en UkraineL'armée ukrainienne a reportedly utilisé pour la première fois une nouvelle arme contre les Russes - la missile-drone Palianytsia, comme l'a mentionné le président Volodymyr Zelensky lors des célébrations du Jour de l'indépendance. "C'est une nouvelle méthode de riposte contre l'agresseur. L'ennemi a été vaincu. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible - tous les développeurs, fabricants et nos soldats. Je suis fier de vous", a déclaré Zelensky. Cette arme posera un défi pour la Russie et il sera difficile de déterminer exactement ce que la missile ou la drone a touché. C'est une arme d'une "catégorie totalement nouvelle".

15:31 Les réfugiés ukrainiens conservent leurs droits en tant que rapatriés tardifsLe ministère fédéral de l'Intérieur reveals that Ukraine refugees can maintain their potential claims as late returnees. This will now be ensured through appropriate legislation, announces State Secretary in the Federal Ministry of the Interior, Juliane Seifert, during the "Homeland Day" event organized by the Federation of Expellees (BdV) in Berlin. The regulations should apply retroactively from the day the war began, adds Seifert for the refugees who fled war-torn Ukraine two and a half years ago. Even those who previously unsuccessfully applied for late return due to their war-induced displacement could now assert their claims and reopen their cases, provided they meet the additional legal requirements of the Federal Expellees Act.

14:56 Zelensky met en garde Putin : l'Ukraine ne deviendra pas un État tamponLe président ukrainien Volodymyr Zelensky met l'accent sur l'amour du peuple pour la liberté dans son discours à l'occasion du Jour de l'indépendance. "Nous ne permettrons pas que notre terre soit transformée en zone neutre où le drapeau bleu et jaune (drapeau national ukrainien) continuera de voler légalement", plaide Zelensky dans son discours. L'Ukraine ripostera contre l'agresseur avec intérêts, prévient Zelensky. Ceux qui cherchent à convertir l'Ukraine en une zone tampon doivent être prudents pour que leur pays ne devienne pas une "fédération tampon", dit-il en s'adressant au président russe Vladimir Poutine à la lumière de la contre-offensive dans la région de Kursk.

14:28 Cinq civils tués dans une attaque russe dans l'est de l'UkraineAu moins cinq civils ont perdu la vie ce matin dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités locales. Les services d'urgence et la police sont actuellement sur les lieux dans la ville de Kostyantynivka, comme l'a rapporté le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschenko, sur Telegram. Il exhorte à nouveau les civils à chercher refuge. Kostyantynivka se trouve près de la ligne de front, où les troupes russes ont gagné du terrain ces derniers mois et ont cible

13:25 Échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine prévu pour aujourd'hui Un échange de prisonniers prévu entre la Russie et l'Ukraine aura lieu aujourd'hui, avec chacun des deux côtés planifiant de libérer 115 captifs, selon un responsable gouvernemental des Émirats arabes unis qui médient. Il s'agit du premier échange de ce type depuis le lancement de l'offensive de l'Ukraine contre la Russie ce mois-ci. L'agence de presse russe RIA, citant le ministère de la Défense à Moscou, a confirmé l'échange. Les troupes russes capturées par l'Ukraine lors de son offensive dans la région de Kursk sont apparemment situées sur le territoire biélorusse. Ce sera le septième échange de prisonniers facilité par les Émirats arabes unis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les Émirats arabes unis, un allié de sécurité important des États-Unis, ont maintenu des relations favorables avec la Russie tout au long du conflit, causant la frustration des gouvernements occidentaux et renforçant les liens avec Kyiv.

13:16 Le président polonais Duda et le Premier ministre lituanien Simonyte assistent aux célébrations à Kyiv L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui avec le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte parmi les participants. Des photos publiées par le bureau du président ukrainien montrent les festivités à Kyiv.

12:56 Umerov : la Lettonie s'engage à fournir une aide militaire de 126 millions de dollars à l'Ukraine d'ici 2024 La Lettonie a promis 126 millions de dollars (112 millions d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine et prévoit de participer à l'initiative de coalition des drones. Cet engagement a été annoncé par le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov via Facebook après une réunion avec une délégation lettone dirigée par le ministre de la Défense letton Andris Spruds. Selon Umerov, l'un des principaux thèmes de leurs discussions était le renforcement de la coalition des drones, avec la Lettonie prenant un rôle influent. La Lettonie fournira à l'Ukraine de nombreux drones pour l'aider à se défendre contre l'agression russe à grande échelle. La coalition comprend actuellement de nombreux pays participants.

12:16 Zelensky simplifie la procédure d'admission de l'Ukraine à la Cour pénale internationale Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a facilité l'entrée de l'Ukraine à la Cour pénale internationale (CPI) en promulguant une loi ratifiant le Statut de Rome. La ratification représente une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine avec l'UE. Le parlement avait précédemment approuvé cette mesure. La CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux contre le président russe Vladimir Poutine, entre autres.

11:38 "Libération de l'influence conflictuelle de Moscou" : Zelensky signe une loi interdisant l'Église orthodoxe pro-russe Le président Volodymyr Zelensky a signé une loi limitant l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Zelensky a affirmé que cette mesure renforcerait l'indépendance de l'Ukraine. Le texte de la loi a été publié sur le site web du Parlement ukrainien. Les députés ont approuvé le projet de loi mardi, qui impose un interdiction aux organisations ayant des liens avec Moscou. La Russie a condamné la loi. Le projet de loi fixe un délai pour que les organisations religieuses se dissocient de la Russie. La mise en œuvre de la loi peut prendre plusieurs années. Comme l'a déclaré Zelensky, l'Église orthodoxe ukrainienne "embrasse la libération de la force divisive de Moscou" aujourd'hui.

11:02 Les médias rapportent : un dépôt de munitions russe détruit par une frappe de drone L'Ukraine a apparemment touché une cible militaire russe : selon des sources indépendantes, un dépôt de munitions russe a été touché par des drones déployés par l'Ukraine. Le dépôt en question est censé être un entrepôt situé près d'Ostrogoshsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh. Bien que l'authenticité de ces rapports reste incertaine, les officiels russes ont déclaré l'état d'urgence dans trois villages voisins en raison de "la résolution des conséquences des explosions et des objets explosifs". (Pour plus d'informations, voir l'entrée à 9h54)

10:26 Zelensky : la guerre "est revenue en Russie" Dans un message vidéo marquant le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la guerre "est revenue en Russie". Zelensky a réaffirmé que la Russie cherchait à "effacer" l'Ukraine, mais que l'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance. Le message de Zelensky a été filmé dans une région frontalière où les forces ukrainiennes ont lancé une attaque surprise contre la Russie le 6 août.

10:54 La Russie impose des mesures d'urgence dans la région de Voronezh après un incident de drone nocturne La Russie a déclaré l'état d'urgence dans certaines parties de la région de Voronezh proches de l'Ukraine suite à un incident de drone nocturne. Le gouverneur Alexander Gusev a annoncé cela via Telegram, déclarant que les forces armées russes avaient abattu cinq drones. Malheureusement, les débris ont allumé un feu qui a déclenché la détonation d'explosifs. Heureusement, aucune propriété civile n'a été endommagée, selon Gusev. Cependant, des actions urgentes des autorités ont été nécessaires dans trois villages, entraînant l'évacuation de 200 personnes. Deux femmes ont été blessées par les explosions, l'une d'entre elles nécessitant une hospitalisation, a-t-il noté sur Telegram.

09:29 L'Ukraine met en évidence de lourdes pertes humaines du côté russe : 1160 soldats en une journée Les rapports officiels de Kyiv indiquent de lourdes pertes humaines du côté russe : 1160 soldats russes ont été tués ou blessés en 24 heures. Selon le ministère de la Défense ukrainien, 606 490 soldats russes ont été apparemment éliminés depuis le début du conflit en février 2022. De plus, l'Ukraine affirme avoir détruit neuf chars supplémentaires (soit un total de 8 542 chars) depuis l'invasion. L'Ukraine a également rendu compte de plus de 16 600 véhicules blindés et d'environ 14 000 drones qui ont été saisis ou éliminés par les forces russes. Ces statistiques restent non vérifiées car Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:45 Zelensky : "Graduellement, Nous Chassons l'Armée Russe de Kharkiv" Le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que les forces russes sont contraintes de se retirer de la région de Kharkiv. Dans son discours du soir, il a fait cette déclaration suite à une conversation avec le général Oleksandr Syrskyi, commandant en chef des forces armées ukrainiennes. "Kharkiv est une ville de courage, une ville de vie et de peuple. Depuis mai, nos forces de défense ont réussi à repousser les tentatives russes de pénétrer Kharkiv et de détruire notre ville et toute la région de Kharkiv. Graduellement, nous chassons l'armée russe."

08:06 Assistance Médicale Nécessaire Dans L'Oblast de Kherson Après des Bombardements Russes : 10 Blessés Dix personnes ont été blessées par des bombardements russes dans l'oblast de Kherson, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

07:45 Barrages d'Artillerie Russes Ciblent des Installations de Céréales Dans l'Oblast de Sumy Des frappes d'artillerie russes ont ciblé différentes installations de céréales dans l'oblast ukrainien de Sumy, selon l'agence de presse d'État Ukrinform. Les forces russes ont lancé des attaques d'artillerie contre les installations de céréales tard dans l'après-midi d'hier.

07:16 Attaque de Drone Répportée Causant des Dommages à un Dépôt de Munitions Dans l'Oblast Russe de Voronezh Une attaque de drone a prétendument causé un incendie et une "explosion d'objets explosifs" hier soir dans l'oblast russe de Voronezh, selon le "Kyiv Independent", citant le gouverneur régional Aleksandr Gusev. Les unités de défense aérienne russes ont apparemment abattu plusieurs véhicules aériens sans pilote au-dessus de l'oblast, avec des débris tombants entraînant l'incendie et l'explosion à un lieu non divulgué. Le canal russe Telegram Astra a affirmé que l'explosion s'est produite dans un dépôt de munitions à Ostrogozhsk. Les forces ukrainiennes ont mené une série d'attaques de drones sur l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie ces derniers mois.

06:30 Les États-Unis Imposent des Sanctions à Plus de 400 Entités et Individus Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 organisations et individus accusés de soutenir la guerre de la Russie en Ukraine, selon le département d'État américain. "Aujourd'hui, nous ciblons la Russie là où ça fait mal," a déclaré Aaron Forsberg, directeur de la politique de sanctions économiques au département d'État américain. Les sanctions ciblent, entre autres, le secteur énergétique russe et des entreprises en Turquie et aux Émirats arabes unis. De plus, des entreprises chinoises suspectées d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales et à renforcer son military sont également visées. Par exemple, le département d'import-export du groupe chinois Dalian Machine Tool Group est dit avoir fourni des biens à double usage d'une valeur de 4 millions de dollars à des entreprises russes. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales et que le commerce normal entre la Chine et la Russie ne devrait pas être restreint.

05:52 Biélorussie et Chine Renforcent la Coopération en matière de Sécurité La Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, ainsi que de la finance et de l'énergie, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Les deux pays cherchent à renforcer la coopération en matière de sécurité, ainsi que dans les secteurs financier et énergétique, tandis que la collaboration dans les chaînes d'approvisionnement industrielles est également renforcée.

03:16 Starmer Promet un Soutien à Long Terme pour l'Ukraine le Jour National Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis un soutien continu à l'Ukraine le jour national. "Mon message à tous les Ukrainiens, que ce soit sur le champ de bataille ou au Royaume-Uni, est clair : nous sommes avec vous aujourd'hui et pour l'éternité," a déclaré Starmer dans un message de félicitations. Il a réitéré cette déclaration lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors de sa récente visite à Londres, a déclaré Starmer. Non seulement le gouvernement britannique, mais tout le pays se tient derrière l'Ukraine. "Nous sommes là pour vous tant que vous avez besoin de nous," a conclu le message de Starmer avec la salutation ukrainienne "Slawa Ukrajini" (Gloire à l'Ukraine).

01:29 La Norvège Autorise la Production de Grenades Ukrainiennes et Finance le Projet La Norvège a donné son feu vert à l'Ukraine pour développer des grenades de 155 mm et a convenu de financer le projet. Le groupe norvégien Nammo a conclu un accord avec une entreprise de défense ukrainienne pour permettre la fabrication de grenades d'artillerie à l'aide de fonds norvégiens. "Actuellement, la Norvège contribue en fournissant des munitions de ses propres réserves et directement des industries. Maintenant, Nammo veut partager ses plans avec l'Ukraine. Cela signifie que l'armée ukrainienne peut se réapprovisionner plus rapidement," a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter après l'Incident à la Base de l'OTAN de Geilenkirchen : Pourrions-nous être une Cible de la Guerre Hybride Russe ?

Après l'augmentation du niveau d'alerte à la base de l'OTAN à Geilenkirchen et la possibilité d'attaques de drones russes, les responsables de la sécurité allemande appellent à la prudence. "Depuis longtemps, l'Allemagne est une cible de la guerre hybride de la Russie, et par conséquent, les installations militaires, et spécifiquement celles liées à l'OTAN en Allemagne, sont potentiellement surveillées pour des actes de sabotage et d'espionnage," déclare l'expert en politique étrangère de l'

19:34 Biden Promet un Nouvel Aide Militaire à l'Ukraine - En Particulier pour la Défense Aérienne

Le président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Ce paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement de défense contre les drones, des missiles antichars et des munitions, selon le Bureau du président américain. Biden a réaffirmé le "soutien inébranlable des États-Unis au peuple ukrainien" à Zelenskyy. Aucun détail financier concernant ce nouvel aide n'a été révélé.

19:29 Zelenskyy Exhorte les Livraisons d'Armes Immédiates

L'armée ukrainienne a besoin d'un soutien immédiat de la part des alliés internationaux. Le président Zelenskyy a vivement encouragé les partenaires occidentaux de l'Ukraine à livrer les paquets d'armes promises sans tarder. "Sur le front, nous combattons avec des obus et de l'équipement, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt'", a-t-il déclaré dans son adresse vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend des conteneurs de armes ou d'équipement "qui ont été convenus et décidés, mais qui n'ont pas encore été livrés". Il n'a pas donné plus de détails.

18:58 Les Résidents de Kursk Expriment leur Déception : "Nous Sommes Seuls"

Alors que les combats se poursuivent dans la région russe du sud de Kursk, les résidents semblent de plus en plus déçus : des autorités qu'ils pensent les avoir abandonnés, de l'armée ukrainienne et même de leur propre armée. Une femme de 28 ans a exprimé son mécontentement au "Moscow Times". "Pour la Russie, nous ne sommes qu'une partie de la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des ennemis soutenant le régime de Poutine. Tout le monde ici est seul." Elle accuse les autorités de mentir et de dire simplement qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Et un homme de 32 ans explique que même si les gens blâment l'Ukraine pour l'attaque, ils doutent également de la compétence de l'armée russe : "Comment ont-ils pu manquer la concentration d'un si grand nombre de troupes ukrainiennes à la frontière ?" Si certaines personnes sympathisaient Previously with Ukraine or remained neutral, their sentiments have now turned into fierce anger, she says. Another Kursk citizen states: "The Ukrainians are not our friends at the moment." However, a Red Cross volunteer in Kursk shows no animosity towards Ukraine, saying they "are also just victims in this situation".

20:26 La Communauté Internationale Condamne 'L'Attaque contre l'Ukraine'

Les dirigeants et les organisations du monde entier ont exprimé leur désapprobation de 'L'Attaque contre l'Ukraine', reconnaissant le droit de l'Ukraine à la souveraineté et à l'autodétermination face à l'agression russe.

20:10 Les Séparatistes Russes Accusés de Coordonner avec 'L'Attaque contre l'Ukraine'

Des rapports suggèrent que les allégations d'"occupants" attaquant 'Novoosynove' et 'Kupiansk district' ont été coordonnées avec 'L'Attaque contre l'Ukraine', mettant en évidence l'interconnexion de ces conflits.

