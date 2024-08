À 22h10, Selensky souligne l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation militaire et la stabilité économique.

21:44 Ukraine fait de grands progrès dans la région de KurskL'Ukraine a réalisé des avancées significatives, progressant de 28 à 35 kilomètres dans le territoire russe de Kursk, selon ses propres rapports. Le chef d'armée Oleksandr Syrskyj a affirmé lors d'une annonce télévisée que la Russie renforce ses positions dans la région en déployant des troupes d'autres régions. Par ailleurs, la Russie déploie des troupes à Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, où des combats intenses ont récemment eu lieu. La Russie n'a pas encore publié de déclaration à ce sujet.

21:25 Poutine retourne en Tchétchénie après une longue absenceLe président russe Vladimir Poutine a rendu visite à la république russe de Tchétchénie mardi, marquant ainsi sa première visite dans la région depuis 13 ans. Des images de RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Ramzan Kadyrov à Grozny. Après la poignée de main, Poutine a mis sa main sur l'épaule de Kadyrov et l'a embrassé, tous deux partant ensuite en limousine. Kadyrov a mentionné un "itinéraire chargé" d'événements et a décrit Poutine comme un homme plein d'énergie et avide de découvrir divers endroits en Tchétchénie malgré une journée épuisante.

21:02 Scholz défend l'aide de l'Allemagne à l'Ukraine en déclarant "beaucoup d'argent"Le chancelier allemand Olaf Scholz a nié les accusations selon lesquelles l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine cette année. Selon Scholz, l'Ukraine recevra plus de sept milliards d'euros, ce qui en fait le pays le plus soutien en Europe, selon une déclaration faite à Sat1. L'an prochain, ce sera quatre milliards d'euros du budget national, également le plus élevé parmi les pays européens. De plus, Scholz a mis en évidence les 50 milliards de dollars mis à disposition grâce aux actifs russes gelés, soutenus par les nations occidentales du G7. "Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent", a insisté Scholz.

20:14 Poutine compare l'attaque de Beslan à l'opération de l'armée ukrainienne dans la région de KurskLe président russe Vladimir Poutine a comparé mardi, lors de la commémoration du 20e anniversaire de la crise d'otages de l'école de Beslan, l'attaque aux opérations actuelles de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Poutine a souligné que la Russie avait combattu "les terroristes" à Beslan et qu'elle doit maintenant lutter contre "ceux qui sont responsables des crimes à Kursk".

19:43 L'Église orthodoxe russe condamne l'interdiction de l'Église en Ukraine comme "illégale"L'Église orthodoxe russe a condamné la décision du Parlement ukrainien d'interdire l'Église orthodoxe ukrainienne alignée sur la Russie, la qualifiant d'acte "illégal" et une violation de la liberté religieuse et des droits de l'homme. Le porte-parole Vladimir Legoida a fait ces remarques via Telegram, avertissant de la possibilité de "violences massives" contre des millions de croyants.

19:12 Une réunion supplémentaire de Ramstein est annoncée pour l'aide à l'UkraineLe secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a invité le groupe de contact Ukraine pour une autre réunion à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, prévue pour le 6 septembre. Les ministres de la Défense et les officiels militaires d'environ 50 pays, dont l'Allemagne, se réuniront pour discuter du soutien supplémentaire à l'Ukraine.

18:36 La Russie restructure les unités de l'armée sur la frontière ukrainienneLe ministre russe de la Défense Andrei Belousov a annoncé la formation de trois nouveaux groupes d'armées pour protéger la frontière ukrainienne. Les groupes ont été nommés d'après les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk. Cette mesure intervient alors que l'Ukraine a récemment repris des territoires dans la région russe de Kursk.

18:10 Un incendie majeur continue de faire rage à un dépôt de pétrole russe après une frappe ukrainienneUn incendie dévastateur continue de sévir dans un dépôt de pétrole russe à Proletarsk après une frappe de drone ukrainien. Deux jours après, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Des images satellite revealent l'ampleur des dégâts.

17:36 La construction d'un deuxième pont parallèle au pont de Crimée est suggérée par des images satelliteDes photos satellite suggèrent que la Russie pourrait être en train de construire un deuxième pont parallèle au pont de Crimée, qui relie la Russie continentale à la Crimée. Le site en ligne "Ukrajinska Prawda" a rapporté une "construction parallèle", qui reste un "probable pont" selon l'analyse de ntv.de des images satellite de juin, juillet et août. Les autorités russes sont censées cacher la construction et sécuriser la zone pour protéger à la fois les nouveaux et les ponts existants des attaques potentielles.

16:58 Zelensky parle d'une situation difficile sur le front est de l'UkraineLe journal britannique "The Guardian" cite le président Volodymyr Zelensky reconnaissant une "situation difficile" sur le front est de l'Ukraine, notamment près de Pokrovsk et de Toretsk, où 58 combats ont eu lieu depuis le début de la journée. Le état-major ukrainien a rapporté 14 incidents dans la région de Toretsk et 34 incidents dans le secteur de Pokrovsk.

16:36 Les autorités russes de Kursk conseillent de désactiver les applications de rencontres et les caméras de surveillanceLe ministère russe de l'Intérieur a conseillé aux résidents de certaines régions limitrophes de l'Ukraine de suspendre l'utilisation des applications de rencontres et des caméras de surveillance connectées en ligne. Le communiqué a déclaré que les ennemis identifiaient largement les adresses IP sur le territoire russe et se connectaient à distance à des caméras non sécurisées, surveillant les ménages domestiques ainsi que les structures stratégiquement importantes telles que les routes et les highways. De plus, il a découragé l'utilisation de services de rencontres en ligne en raison de leur potentiel de collecte de données.

16:20 Des pertes récentes dans la région de Kursk signalées par les médias russesL'agence de presse russe Tass a rapporté, selon les comptes des services de secours, que l'intrusion ukrainienne dans la région de Kursk avait entraîné la mort de 17 civils en une semaine. Par ailleurs, 235 civils ont été blessés suite à ces attaques.

15:54 Progression rapide des troupes russes dans l'est de l'Ukraine selon un journalisteLe journaliste de ntv, Nadja Kriewald, a rapporté hier que les troupes russes avaient attaqué le front de Pokrovsk avec 63 incidents depuis l'est de l'Ukraine. Elle a interviewé des travailleurs d'urgence qui tentaient d'évacuer un village ukrainien, mais l'opération a été rapportée comme terminée - les troupes russes avaient déjà capturé la ville.

15:33 Dispute russe concernant les actions de journalistes américains à KurskLes autorités russes ont convoqué un diplomate américain de haut rang, selon l'agence de presse russe Tass. Cet incident est une réponse à ce que le ministère russe des Affaires étrangères considère comme des comportements provocateurs de journalistes américains dans la région russe de Kursk. Ils ont affirmé que les journalistes avaient illégalement pénétré dans une zone où des forces ukrainiennes avaient lancé une offensive il y a deux semaines et qu'ils entendaient les poursuivre en justice.

15:10 Le commissaire du gouvernement réagit à la propagande russe dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire allemand pour l'Est, Carsten Schneider du SPD, a exprimé sa préoccupation quant aux opinions de certains Allemands sur l'Ukraine. Schneider a exprimé son choc face aux sentiments négatifs envers l'Ukraine et les Ukrainiens, à la fois dans l'est et l'ouest. Il a mentionné que la propagande russe influençait souvent ces opinions, en particulier dans l'est de l'Allemagne, et que tout le monde ne prenait pas au sérieux la lutte défensive en Ukraine.

14:48 Penurie de munitions contribuant à l'avancée russe dans l'est de l'UkraineSelon le "Financial Times", un commandant ukrainien a attribué l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine en partie au transfert de ressources vers le nord. Maintenant, les troupes ukrainiennes doivent prioriser les obus limités pour leurs armes - une première depuis que le Congrès américain a suspendu l'aide à l'Ukraine. Ces fournitures de munitions ont été détournées vers les troupes impliquées dans l'incursion à Kursk.

14:26 Incursion russe à Kursk changeant la dynamique du pouvoir à MoscouL'expert russe, Rainer Munz, affirme que l'incursion ukrainienne à Kursk pourrait accélérer ou au moins mettre en évidence le changement de génération au sein de l'appareil du pouvoir moscovite. Cependant, il a clarifié que l'influence du président russe reste inchangée.

14:01 Menace chimique à Ternopil après une attaque russeSuite à une attaque russe sur un site industriel à Ternopil, les autorités locales ont émis un avertissement concernant des niveaux élevés de chlore dans l'air. Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle des maladies et de prévention, a conseillé aux résidents de limiter les activités en plein air et de garder les fenêtres fermées. Les niveaux de chlore dans l'environnement sont environ quatre à dix fois plus élevés que la norme. L'incident est censé avoir visé un dépôt de carburants et de lubrifiants, entraînant un incendie non spécifié dans une installation sans victimes ni blessures signalées.

13:39 Les troupes russes capturent la ville de New York dans le DonetskLe ministère de la Défense russe a rapporté que les troupes russes avaient pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk de l'est de l'Ukraine. Les soldats ont efficacement pris le contrôle de "l'une des principales agglomérations à proximité de Torez, un hub de transport stratégiquement vital de Novogrodnoye", a déclaré le ministère. Le nom de New York, qui date des colons allemands, a été changé en Novogrodnoye en 1951, mais a été restauré en 2021 suite aux tentatives des activistes ukrainiens. La ville est située à environ 6 kilomètres au sud de Torez, qui est sous des attaques russes constantes depuis des semaines.

13:01 Soldat russe défecteur espionne pour l'Ukraine, blesse son commandantLe service de renseignement militaire (HUR) d'Ukraine a révélé qu'un soldat russe qui avait déserté pour l'Ukraine avait espionné et même blessé son commandant. Selon les rapports, le soldat, connu sous le nom de code "Silver", a déserté dans le cadre d'une opération conjointe impliquant la "Légion de la liberté de la Russie" et le projet "Je veux vivre" du HUR. Avant de disparaître, le soldat aurait blessé son commandant avec une grenade dans la ville d'Ocheretyne, dans l'oblast de Donetsk. Le soldat a contacté la légion début 2024, révélant des activités criminelles engagées par son unité et ses commandants après en avoir été témoin. "Silver" a fourni à la légion des informations précieuses sur les emplacements des soldats russes et les opérations militaires à venir.

11:51 Environ 500 pompiers luttent contre un incendie dans un dépôt de pétrole à Rostov en Russie

Environ 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de pétrole situé dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, déclenché par une attaque de drone ukrainien. Le feu couvre une superficie de 10 000 mètres carrés, avec de nombreux réservoirs de diesel en feu, selon Valery Gornitsky, chef de Proletarsk, rapporté par l'agence de presse TASS. "Aucun risque d'explosion, aucun danger pour les personnes et pas d'évacuations nécessaires", a déclaré Gornitsky. Quatre avions de lutte contre les incendies et plus de 520 pompiers sont déployés. Les avions sont nécessaires en raison de la chaleur intense empêchant les véhicules d'approcher du feu, a également déclaré Gornitsky. Selon les autorités, au moins 41 pompiers ont été blessés, 18 nécessitant une hospitalisation.

11:08 Complexe industriel touché dans la région de Ternopil en Ukraine lors de bombardementsUn complexe industriel dans la région de Ternopil en Ukraine a été touché, avec un réservoir de carburant touché, lors des récents bombardements de l'infrastructure énergétique russe, ont rapporté les autorités. La télévision ukrainienne a diffusé des images de colonnes de fumée noire s'élevant au-dessus de Ternopil, avec les autorités locales conseillant aux résidents de rester à l'intérieur. Près de 100 pompiers travaillent pour éteindre l'incendie, avec la situation sous contrôle, selon l'administration régionale de Ternopil.

10:41 Le diplomate russe Bondarev traite le comportement de Poutine de "comportement de petit garçon effrayé"

10:13 Ukraine : Cinq civils tués et plus de 20 blessés dans des attaques russes

Cinq civils ont été tués et au moins 22 blessés, dont un enfant, dans des attaques russes en Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon les autorités régionales rapportées par "Kyiv Independent".

09:37 Dépôt de carburant russe en feu : image satellite montre l'ampleur de l'incendie

L'Ukraine a attaqué un grand dépôt de carburant à Proletarsk dans le sud de la Russie avec des drones dimanche matin. L'incendie n'était toujours pas maîtrisé un jour plus tard, avec plus de 40 pompiers blessés, selon les autorités régionales. L'ampleur de l'incendie est également clairement visible sur les images satellites :

L'Ukraine a ciblé plusieurs raffineries et installations pétrolières russes avec des drones ces derniers mois. Le but est de perturber l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de minimiser les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : Plus de 1300 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les chiffres officiels de Kyiv font état de lourdes pertes humaines côté russe : 1330 soldats russes ont été tués ou mis hors de combat en une seule journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Les rapports quotidiens du ministère sur les pertes russes mentionnent également la destruction de 5 chars supplémentaires (8518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rendu compte de plus de 16 500 véhicules blindés et de plus de 13 800 drones capturés ou détruits par l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, et Moscou reste muet sur ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs

" Aucun président ne devrait se soumettre aux dictateurs ", déclare Joe Biden. Lors de la première nuit de la convention nationale démocrate, le président américain a déclaré, selon "Kyiv Independent", que "Putin pensait prendre Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours libre". Le démocrate a mis en contraste son bilan en tant que solide soutien de l'OTAN et défenseur d'une Ukraine libre avec celui de l'ancien président Donald Trump, qui a loué le président russe Vladimir Putin. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se soumettre aux dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 La Russie lance des frappes aériennes nocturnes sur l'Ukraine

La Russie a de nouveau ciblé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon l'armée ukrainienne. Neuf régions au centre, au nord et au sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, avec 41 alertes aériennes dans la capitale en août. L'armée a rapporté avoir déjoué une attaque de drones sur Kyiv hier.

07:52 Mise à jour militaire : l'Ukraine repousse une attaque de missiles russes sur Kyiv - Pas de dommages signalés

Les forces russes ont tenté une autre attaque de missiles sur Kyiv ce matin, selon la mise à jour Telegram de l'administration militaire de la ville. Les premières informations suggèrent que l'ennemi a visé le cœur de Kyiv depuis le nord, probablement en utilisant des missiles balistiques similaires à l'Iskander. Il s'agit de la cinquième frappe de missiles sur la capitale ukrainienne en octobre ! Les missiles présumés ont été neutralisés par les forces de défense aérienne de la ville à la périphérie. Pour l'instant, aucun dommage ni victime n'a été signalé à Kyiv.

07:38 Développements en Biélorussie : Loukachenko envoie plus de troupes et d'avions à la frontière ukrainienne

Selon le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, rapporté par "Kyiv Independent", la Biélorussie a renforcé ses troupes de défense aérienne et ses avions à sa frontière avec l'Ukraine. Cette annonce intervient peu après que le président Loukachenko n'ait annoncé avoir déployé un tiers de l'armée du pays à la frontière tout l'été. Loukachenko a déclaré que le renforcement militaire le long de la frontière était un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Dans une adresse télévisée nationale, Lukyanovich a confirmé que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles sol-air et des unités radio-techniques à la frontière. L'Ukraine n'a pas encore reconnu les allégations de Lukyanovich concernant le déploiement supplémentaire de troupes et d'équipement militaire biélorusses à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a déclaré il y a plus d'une semaine qu'il n'y avait aucun signe de renforcement militaire le long de la frontière biélorusse, malgré les instructions de Loukachenko.

07:24 ISW : La Russie renforce ses troupes dans l'oblast de Kursk

10:54 Zelenskyy: La deuxième sommet de la paix en Ukraine doit avoir lieu avant la fin de l'année

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les diplomates de son pays à s'assurer que la deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu avant la fin de l'année lors d'une réunion avec les chefs de missions diplomatiques étrangères en Ukraine. En parlant de "la diplomatie de guerre : la résilience, les armes, la victoire", Zelenskyy a déclaré : "À mon avis, le premier sommet a été un triomphe remarquable pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont contribué à rendre ce sommet possible. Maintenant, nous préparons le deuxième sommet et nous devons nous assurer qu'il aura lieu cette année. Tous les efforts doivent être déployés pour élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

10:22 L'assaut aérien russe sur Kyiv a repris

La Russie poursuit son bombardement nocturne sur Kyiv, selon des sources ukrainiennes. Les forces de défense aérienne de l'Ukraine ont été engagées à l'aube pour contrer un nouvel assaut aérien russe sur Kyiv, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui semblaient être des systèmes de défense aérienne qui étaient activés.

09:11 Kyiv fait l'objet de multiples attaques de drones loin de la ligne de front

Au cours de la nuit, plusieurs régions ukrainiennes éloignées de la ligne de front, notamment Soumy, Poltava, Kherson et Mykolaïv, ainsi que les outskirts de la capitale Kyiv, ont été attaquées par des drones, selon la défense aérienne. Aucun dommage n'a été rapporté pour l'instant.

06:23 Les États-Unis garantissent leur soutien à Kyiv - Discussion sur l'offensive de Kursk

Malgré l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Un porte-parole du département de la Défense des États-Unis a réaffirmé que le président Joe Biden a répété à maintes reprises l'engagement indéfectible des États-Unis envers l'Ukraine et leur détermination à rester aux côtés de Kyiv aussi longtemps que nécessaire. Les États-Unis continueront de donner la priorité à l'envoi d'aide militaire à Kyiv. During a call, the US Secretary of Defense Lloyd Austin assured his Ukrainian counterpart Rustem Umerow of the USA's continued backing, the spokesperson added. Austin gained insight into Ukraine's objectives with its counteroffensive during their conversation.

05:07 L'Allemagne envoie un autre système de défense aérienne Iris-T

L'Allemagne a livré un autre lot d'armes complet à l'Ukraine. La dernière livraison comprend, entre autres, un troisième système de défense aérienne Iris-T, ainsi que des milliers de munitions d'artillerie, des drones, un véhicule de récupération blindé Bergepanzer 2 et des centaines de fusils, ainsi que l'armement approprié.

04:20 Zelenskyy : l'offensive de Kursk a permis la capture de la plus grande quantité de soldats russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a décrit l'offensive dans la région de Kursk comme la plus grande capture de soldats russes depuis le début du conflit. En s'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces prisonniers de guerre seraient éventuellement échangés contre des Ukrainiens captifs. Les données suggèrent que la Russie a pris plus de prisonniers ukrainiens que l'inverse.

22:21 Le commandant tchétchène : les combattants tombés à Kursk iront au paradis

Apti Alaudinov, commandant du régiment tchétchène Achmat qui combat les Russes, aurait encouragé les conscrits russes à rejoindre le front à Kursk, selon les médias. Dans un message vidéo, Alaudinov a exhorté les troupes russes à se rendre dans la région de Kursk, affirmant que ceux qui y trouvent la mort iront au paradis.

21:58 Zelenskyy : l'incursion ukrainienne rend les lignes rouges de la Russie irrelevantes

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, rapporté par "Pravda", l'incursion ukrainienne sur le territoire russe était considérée comme improbable, et a donc été gardée secrète. Récemment, de nombreux pays ont prédit que cette incursion franchirait la ligne rouge la plus critique de la Russie. Cependant, Zelenskyy a déclaré que l'importance des lignes rouges de la Russie s'est dissipée près de Sushcha.

21:38 La Lituanie commence la construction d'une base militaire allemande

La Lituanie a commencé la construction d'une base de soutien militaire pour les soldats allemands. Une fois achevée d'ici la fin de 2027, le site accueillera environ 4 000 soldats allemands. Cela marquera le premier déploiement permanent à l'étranger de la Bundeswehr depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne a choisi de déployer des troupes dans l'État membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie en 2022. Les estimations placent le coût de la construction

20:57 Les troupes ukrainiennes approchent du pont russe à 12 kilomètresLes forces ukrainiennes ont pris le contrôle de la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, selon les observateurs de la guerre. Cette position les place à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, actuellement le seul moyen pour les Russes de se ravitailler ou de battre en retraite.

20:36 L'administration de Pokrovsk reste optimisteL'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk conserve un sentiment d'incertitude tandis que les troupes russes avancent : "Elles se rapprochent des limites de Pokrovsk. C'est à l'air libre", a déclaré le chef du département d'information dans une interview avec le "Washington Post". "Peut-être que la situation là-bas évoluera d'une certaine manière - nous espérons que l'ennemi arrêtera son avancée aux limites de Pokrovsk, et que nos troupes les repousseront", a-t-elle déclaré. Si la ville tombe, cela marquerait la plus grande zone à population capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

