À 22h07, l'Ukraine lance une attaque contre la base de Koursk.

19:43 Le Sommet de la Paix Suisse : Première Réunion d'Après-SommetAprès le sommet de la paix en Suisse en juin, la première réunion d'après-sommet a eu lieu, selon les rapports de l'Ukraine. Les participants comprenaient des représentants de plus de 40 nations et organisations qui ont participé à une session virtuelle. Des réunions supplémentaires pour les groupes de travail sont prévues pour l'avenir, selon les informations.

19:08 Robert Habeck Espère Plus d'Opportunités d'Emploi pour les Réfugiés Ukrainiens en AllemagneLe ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, exprime son optimisme quant à la possibilité pour plus de réfugiés ukrainiens en Allemagne de trouver un emploi. Bien que des obstacles tels que les problèmes familiaux, les préoccupations de santé, le traumatisme de la guerre et les responsabilités liées aux enfants puissent entraver le travail, Habeck croit que cela serait bénéfique pour tous les parties prenantes - les individus, leur intégration et le système social. Habeck critique la position controversée du ministre-président de Brandebourg et politique du SPD Dietmar Woidke concernant l'allocation pour les réfugiés ukrainiens, l'attribuant à des campagnes électorales difficiles dans l'est de l'Allemagne qui n'ont pas été suffisamment réfléchies.

18:28 Les Forces Armées Ukrainiennes Déclarent une Contre-Offensive dans la Région de Kharkiv : Avancée de Près de Deux KilomètresLes forces ukrainiennes annoncent une poussée dans la région de Kharkiv, avec des troupes avançant de près de deux kilomètres dans la zone de front, selon la 3ème Brigade d'Assaut Séparée des forces terrestres ukrainiennes. L'objectif principal de cette opération était d'affaiblir le potentiel offensif de la 20ème Armée de la Fédération de Russie, un objectif prétendument atteint. Cela ne peut however pas être indépendamment vérifié. La brigade signale également que le côté russe a subi de lourdes pertes de 300 soldats au cours des quatre derniers jours et des destructions ou dommages importants à l'équipement et aux armes. L'ampleur de la contre-attaque rapportée reste incertaine.

18:00 Interférence Présumée avec la Télévision Russe par les Services de Renseignements UkrainiensLes services de renseignement ukrainiens (HUR) sont accusés d'avoir réussi à perturber plusieurs émissions de télévision russe et de les remplacer par une vidéo sur la guerre en Ukraine. Une source des services de renseignement ukrainiens a déclaré au journal "Kyiv Post" et à l'agence de presse RBC Ukraine que "HUR a 'piraté' la télévision russe et montré la réalité de la guerre [à la population]." La vidéo controversée a été diffusée trois fois pendant le prime time hier soir, affectant des chaînes telles que Pervouralsk, Evraziya 360 et Pervyj Kanal TV. En conséquence, neuf chaînes ont dû suspendre temporairement leur programmation, selon les informations.

19:16 Réduction des Forces Terrestres Russes à Kaliningrad Selon le Commandant LituanienL'exclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie sur la mer Baltique, aurait connu une diminution du nombre de forces terrestres stationnées là-bas. Le commandant des forces armées lituaniennes, Raimundas Vaikšnoras, suggère que cette diminution est due à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Lorsqu'il a commencé le conflit contre l'Ukraine, un nombre important d'équipements et de personnel a été transféré de Kaliningrad, a déclaré le commandant. Bien que des soldats soient revenus après rotation, une réduction parmi les forces terrestres est maintenant observée.

18:40 Remarque Controversée de Lukashenko Déclenche des Manifestations en ArménieLes remarques controversées d'Alexandre Loukachenko sur l'Arménie ont entraîné des manifestations. Les manifestants à Erevan, la capitale arménienne, ont jeté des œufs à l'ambassade biélorusse et ont réclamé le départ de l'ambassadeur, selon les médias ukrainiens. Dans une interview sur la télévision d'État russe, Loukachenko a critiqué la position pro-occidentale de l'Arménie, déclarant : "Qui a besoin des Arméniens ? Personne. Qu'ils développent leur économie et qu'ils s'appuient sur leurs propres ressources. Qu'est-ce que la France ? Qui est Macron ? Demain, lorsque Macron sera parti, tout le monde oubliera les Arméniens." Les tensions entre l'Arménie et son allié de longue date, la Russie, ont augmenté depuis que l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de la région du Haut-Karabakh en septembre, mettant fin à presque trois décennies de règne séparatiste arménien.

18:03 Deux Morts Signalés dans la Région de Sumy Après une Attaque de Bombes PlanantesUne attaque de bombes planantes utilisant deux bombes russes dans la région de Sumy frontalière de la région russe de Kursk a entraîné deux morts, selon le bureau du procureur ukrainien. Les bombes russes ont ciblé des composants d'infrastructure. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait récemment visité Sumy et avait déclaré qu'il y avait eu une diminution des attaques contre la région depuis la capture de certaines parties de Kursk.

17:28 Attaque Ukrainienne Présumée Met le Feu à un Tanker de Carburant dans le Port de KavkazSelon les autorités locales, un navire transportant des citernes de carburant est en feu dans le port russe de Kavkaz, situé dans la région de Krasnodar à l'est de la Crimée. Cela suit une attaque présumée ukrainienne, et plusieurs médias russes ont publié des images et des vidéos de l'incident. L'armée ukrainienne partage un tel contenu sur les réseaux sociaux, en affichant le message "Neptune visite le port de Kavkaz" sur leur canal Telegram. Des allégations non vérifiées de canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire Neptune de type ukrainien ; however, la portée de cette arme est de 300 kilomètres, et la ligne de front est plus éloignée. Moscou dépend du port pour approvisionner ses forces dans son conflit contre l'Ukraine.

Mise à jour à 18h39 : Selon le centre de crise de la région de Krasnodar, le navire aurait coulé en raison de l'incendie. Il y avait apparemment 30 citernes de carburant à bord. Pour en savoir plus, cliquez ici.

16:12 Ukraine nie l'attaque nucléaire de la centrale de Kursk; la Russie pourrait organiser une "provocation nucléaire"

L'administration ukrainienne a nié les allégations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles les troupes ukrainiennes avaient tenté une attaque sur la centrale nucléaire de Kursk la nuit précédente, les qualifiant de "mensonge total". Andrii Kovalenko, chef du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine, soupçonne que la Russie pourrait elle-même planifier une "provocation nucléaire", déclarant que "la menace d'une provocation nucléaire par la Russie est réelle compte tenu de l'implication de Poutine".

15:46 Les stocks de gaz de l'UE à 90% de leur capacité

Les installations de stockage de gaz au sein de l'Union européenne ont atteint 90% de leur capacité en avance, selon la Commission européenne. La commission a déclaré que l'UE était "prête pour l'hiver prochain", car les 27 membres de l'UE ont convenu que les installations de stockage de gaz devaient être remplies à 90% de leur capacité d'ici le 1er novembre, deux mois plus tôt que prévu. Cependant, les niveaux de stockage de gaz varient entre les pays, avec l'Espagne qui détient une capacité de 100%, tandis que la Lettonie en détient environ 69%. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe et à augmenter les importations des États-Unis et de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire russe

Le président russe Vladimir Poutine a imputé à l'Ukraine une tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de Kursk, déclarant : "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire la nuit dernière", sans fournir aucune preuve. Il a également déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait été informée. Avant cela, l'AIEA avait exprimé ses préoccupations quant aux dangers des combats près de la centrale et avait appelé "toutes les parties à faire preuve de la plus grande prudence".

14:50 Le directeur général de l'AIEA annonce sa visite à la centrale nucléaire de Kursk

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a annoncé qu'il se rendrait prochainement à la centrale nucléaire de Kursk en Russie. Un représentant de l'AIEA a confirmé la visite, prévue pour la semaine prochaine. L'armée ukrainienne a lancé une offensive rapide et de grande envergure dans la région russe de Kursk, à l'ouest, en début de mois, ce qui a incité la société d'État russe de l'énergie nucléaire Rosatom à mettre en garde contre une menace potentielle pour la CNPP, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 La Russie : 115 000 personnes évacuées des régions menacées

Environ 115 000 personnes ont été évacuées des régions russes menacées adjacentes à l'Ukraine, selon le vice-Premier ministre russe, Denis Manturow. Les dommages accumulés à l'agriculture et à l'industrie dans les régions touchées sont évalués, selon Manturow, lors d'une réunion avec le président russe Vladimir Poutine et d'autres officiels supérieurs. "J'ai convoqué cette réunion pour discuter des développements actuels dans les régions frontalières de la Russie", a déclaré Poutine pour ouvrir la réunion.

14:00 Tusk : l'Inde pourrait médier dans la guerre en Ukraine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk soutient le rôle potentiel de l'Inde en tant que médiateur dans le conflit ukrainien. "Je suis ravi que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement pour une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", a déclaré Tusk après des pourparlers avec son homologue indien, Narendra Modi. Les efforts de médiation de Modi sont significatifs compte tenu de sa visite prévue à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde mantenimiento sa neutralité par rapport à l'invasion russe et s'abstient de soutenir les sanctions occidentales contre Moscou. En savoir plus ici.

13:40 "Actuellement, cela n'a pas l'air d'une 'incursion limitée' à Kursk"

La chancelière allemande Olaf Scholz suppose que les progrès ukrainiens en Russie seront "un mouvement spatialement et temporellement limité". Cependant, il n'y a actuellement aucune preuve pour étayer cela, selon la correspondante de ntv Nadja Kriewald. Au contraire, elle signale.

13:20 Plusieurs avions militaires russes détruits lors d'attaques sur Sawaslejka

Des attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka ont prétendument entraîné la destruction de plusieurs avions russes, selon des rapports de la télévision publique ukrainienne Suspilne, citant des sources de renseignement. Lors d'une attaque le 16 août, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 sont censés avoir été détruits, tandis que environ cinq avions MiG-31K/I ont prétendument été endommagés. Un dépôt de carburant et de lubrifiants a également été touché lors d'une attaque le 13 août, ajoutant aux dommages causés à plusieurs autres avions MiG-31K/I.

13:06 L'agence de sécurité russe enquête sur des journalistes de CNN

L'agence de sécurité intérieure russe FSB a ouvert des enquêtes pénales contre des journalistes étrangers, notamment un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiennes, dans la région russe de Kursk. Les enquêtes sont liées à leur reportage dans la ville ukrainienne de Sudscha, où ils étaient prétendument entrés illégalement dans le pays. Ils ont filmé des images vidéo dans la région, ce qui a entraîné ces accusations. Le FSB a annoncé son intention d'émettre des mandats d'arrêt internationaux. S'ils sont reconnus coupables, les journalistes risquent une peine de prison de jusqu'à cinq ans en Russie. Il est à noter que le journaliste américain Evan Gershkovich a récemment été libéré d'un camp de travail après avoir été condamné à 16 ans pour alleged'espionnage. Plus de détails ici.

12:34 Zelensky Visite la région frontalière de Sumy, renfloue le "fonds d'échange"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes avaient avancé en Russie plus de deux semaines avant cette visite. Il a rapporté queanother location in the Kursk region had been captured, replenishing the "exchange fund". Le terme fait référence à la capture de soldats russes, qui pourraient être échangés contre des soldats ukrainiens actuellement détenus en captivité russe. Zelensky a insisté sur le fait que les attaques sur Sumy et le nombre de morts civils avaient diminué depuis l'offensive de Kursk. Il a partagé une vidéo avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Olexander Syrskyj, qui l'a mis à jour sur les renforts de troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie continue d'avancer.

12:06 Activité de surveillance potentielle ? Repérages de drones à Brunsbüttel

Des rapports font état de la présence de drones russes au-dessus du parc industriel de Schleswig-Holstein. De multiples sightings of drones have been recorded, including flights near the decommissioned nuclear power plant and the LNG terminal in Brunsbüttel, which is in violation of the flight ban zone. Le parquet de Flensburg enquête pour suspicion d'espionnage avec intention de saboter. Les agences de police de la région ont prétendument détecté un objet suspect, présumé être un drone militaire. Le journal "Bild" affirme également que les drones sont liés à des agents russes, qui pourraient les avoir lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. Plus d'informations ici.

11:40 Ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes

L'ambassade des États-Unis à Kyiv a émis un avertissement de danger accru en raison de la menace d'attaques aériennes dans les jours à venir, à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine le 24 août. Cet annonce suit la menace de la Russie d'attaquer l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon le site web de l'ambassade. L'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique est important pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétréUnexpectedly entered Russian territory in the border region of Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cet acte de provocation et a menacé de riposter de manière appropriée.

11:13 Base militaire à Volgograd prise par les flammes

Il y a eu un incendie dans un camp militaire à Marinovka, dans la région russe du sud de Volgograd. Les habitants ont entendu des explosions. Les autorités russes affirment que l'incendie a été causé par une attaque de drone ukrainien, et aucun décès n'a été signalé.

10:41 La Russie construit des abris préfabriqués à Kursk

La région frontalière russe de Kursk construit des abris en béton pour les civils. Le gouverneur régional Alexei Smirnov a annoncé que des bunkers préfabriqués seraient installés aux endroits fréquentés tels que les arrêts de bus, partageant une photo d'un camion livrant un bloc de bunker. Des bunkers sont en cours de construction dans deux autres endroits, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk NPP. La Russie soupçonne l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine présente son avancée dans la région de Kursk

L'Ukraine a rapporté plus de 40 attaques des troupes russes près de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Zelensky a promis de renforcer les troupes dans la région. Entre-temps, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie dit avoir abattu des drones à plusieurs endroits

Les autorités russes affirment que des attaques ukrainiennes ont été interceptées dans la partie occidentale du pays. Dans la région de Volgograd, la plupart des drones ont prétendument été détruits près de Marinovka (mentionnée précédemment à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, deux missiles et un drone ukrainiens ont prétendument été abattus par la défense aérienne russe. Dans la région de Rostov plus au sud, cinq attaques de drones sont prétendument ayant été repoussées. Des drones ont également prétendument été abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes : Kyiv cherche l'approbation des États-Unis

Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, discute à Kyiv avec une délégation bipartite du Congrès des États-Unis. Selon les informations du ministère de Kyiv, le représentant républicain Rob Wittman et le représentant démocrate David Trone discutent avec Umerov de la situation sur le front et de la position des États-Unis sur l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. "J'ai insisté sur l'importance d'obtenir immédiatement l'accord de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles russes", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Un acteur de Star Wars lance une collecte de fonds

L'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils prévoient de collecter 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots sont capables de déminer même les endroits difficiles d'accès, en maintenant une distance de sécurité par rapport aux opérateurs. "L'un des actes les plus déplorables commis par la Russie en Ukraine est la dispersion de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où des individus se mettent en danger pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être éliminées et des vies sauves." L'Ukraine est largement contaminée par les mines, et leur retrait pourrait prendre plusieurs décennies.

08:01 Le Kremlin semble préparer les Russes à une "nouvelle réalité"Le raid ukrainien sur Kursk pose des défis à la propagande de Moscou. Selon un interlocuteur lié au Kremlin s'exprimant auprès du portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle sur les villages est un événement nouveau et profondément déplaisant." Pour calmer l'anxiété croissante, le Kremlin tente de préparer les Russes à la vie dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle normalité". Le message est le suivant : "L'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, il sera vaincu - mais le retour du territoire prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience." Entre-temps, les résidents sont encouragés à "convertir la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en fournissant des fournitures d'aide à la région de Kursk. Tous les officiels interrogés par Meduza s'accordent à dire que les combats dans la région de Kursk pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois. Un interlocuteur lié au gouvernement précise que cette estimation est "plutôt optimiste - si tout se passe bien."

En savoir plus ici

07:30 Le gouverneur russe confirme un incendie dans une installation militaireLes autorités russes confirment des rapports faisant état d'un incendie dans une installation militaire dans la région du sud de Volgograd suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov annonce via Telegram que le drone a percuté l'installation. Aucun décès n'a été signalé. Bocharov ne précise pas quelle installation militaire a été prise pour cible. Il indique toutefois que le village de Marinovka a été attaqué, où la Russie dispose d'une base aérienne.

06:56 Ancien Conseiller à la Sécurité : Poutine avait une influence hypnotique sur TrumpSelon l'ancien Conseiller à la Sécurité et Général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Poutine a réussi à manipuler l'ancien président américain Donald Trump. Cela est détaillé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon "The Guardian." "Poutine, un ancien homme du KGB impitoyable, a utilisé l'ego et les insécurités de Trump pour le flatter", décrit McMaster. Poutine a appelé Trump "une personne extraordinaire, talentueuse, sans aucun doute", exerçant ainsi une influence quasi-hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump contre Poutine à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde." Il a suggéré que Poutine était confiant qu'il pouvait "jouer" avec Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait peu coûteux des États-Unis de Syrie et de l'Afghanistan.

En savoir plus ici

06:20 Des rapports font état d'un incendie sur une base aérienne russe à VolgogradDes explosions ont été signalées dans la ville russe de Kalach sur le Don dans la région de Volgograd pendant la nuit, selon plusieurs canaux Telegram russes. Elles sont believed être le résultat d'une attaque de drone. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. On suppose que la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don, était la cible. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées des sons caractéristiques des drones, selon Telegram.

04:27 Les forces militaires ukrainiennes parlent des attaques de drones en RussieLe renseignement militaire ukrainien, HUR, a parlé des objectifs des attaques de drones se produisant en Russie pendant la nuit. Ces attaques visaient l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio. Le chef de HUR, Kyrylo Budanov, a partagé ces informations sur le site militaire "The War Zone." Environ 50 drones étaient reportedly impliqués. Le niveau de dommages est actuellement en cours d'évaluation. Les autorités russes ont rapporté le matin avoir abattu 45 drones à l'intérieur du territoire russe.

03:09 Élections en Russie : gilets pare-balles et casques pour les assistants électoraux à KurskDans la région électorale tendue de Kursk, en Russie, les assistants électoraux seront équipés de gilets pare-balles et de casques par le gouvernement avant les élections régionales anticipées. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans différentes parties du pays pour les électeurs qui ont quitté la région, selon la présidente de la commission électorale régionale, Tatjana Malachowa. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions russes du 6 au 8 septembre. La commission électorale centrale de Russie a approuvé le vote anticipé pour les citoyens des zones frontalières, notamment Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico sous pression dans les vues de la politique occidentaleLe Premier ministre slovaque, Robert Fico, mentionne le sentiment d'être sous pression dans ses vues sur la politique étrangère par les démocraties occidentales. Les dissidents dans ces domaines font face à une pression arbitraire et à des menaces d'isolement par les démocraties occidentales, selon Fico à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou. Il compare cette pression à la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie. Fico est contre l'aide de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des critiques pour être pro-russe.

00:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes près de PokrovskL'Ukraine signale 46 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays au cours de la journée. Parmi celles-ci, 44 ont été repoussées, selon l'état-major général. Les combats se poursuivent dans les deux territoires restants. 238 soldats russes ont été tués ou blessés lors des combats. Aucun détail sur les pertes ukrainiennes n'a été fourni. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09 Russie : Incursion ukrainienne à Bryansk empêchéeLa Russie affirme avoir déjoué une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, adjacente à Kursk. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, dans son message Telegram, l'équipe de reconnaissance-sabotage ukrainienne a été interceptée par les forces du service de sécurité russe FSB et l'armée russe. Les ennemis ont été pris pour cible, ajoute le message. La situation est maintenant sous contrôle, selon Bogomaz.

22:15 Zelensky espère la rapide distribution de l'aide promise d'un milliard de dollarsLe président ukrainien Volodymyr Zelensky attend la rapide distribution de l'aide promise d'un milliard de dollars par l'Occident, provenant des revenus des actifs de l'État russe gelés. Alors que de nombreuses affirmations politiques ont été faites par les alliés de Kiev, Zelensky attend plus d'actions, soulignant que l'Ukraine a besoin d'un mécanisme pratique. L'Ukraine dépend des revenus des actifs gelés de la Russie pour faire face à l'agression russe. Les discussions sur l'attribution de ces fonds ont été en cours depuis longtemps, et des décisions urgentes sont nécessaires, selon Zelensky. Les pays du G7 ont convenu d'un nouveau plan d'aide financière pour Kyiv lors de leur sommet en juin. Un prêt généreux de 50 milliards de dollars est proposé, garanti par les intérêts des actifs russes gelés.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux plus étroits avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue les progrès dans la coopération avec la Chine. "Nos relations commerciales se développent avec succès (...). L'attention que nos deux gouvernements portent aux relations commerciales et économiques porte ses fruits", déclare Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des projets et des plans d'envergure dans les domaines économique et humanitaire", ajoute Poutine. Li déclare, selon le Kremlin, que les relations sino-russes sont à leur plus haut niveau. La coopération stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial majeur en raison des sanctions occidentales.

21:20 La demande de Bulgakov rejetée : l'ancien vice-ministre de la Défense russe restera en détentionL'ancien vice-ministre de la Défense russe Dmitri Bulgakov restera en détention après le rejet de sa demande de libération sous stricte assignation à résidence et son appel contre l'incarcération. Selon l'agence de presse russe TASS, un tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait reçu neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, entraînant des dommages estimés à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

21:00 PM L'Ukraine renforce ses forces dans la région de PokrovskSelon une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk, située à l'est du pays. Zelensky a partagé lors d'une diffusion télévisée qu'ils étaient conscients des stratégies des forces russes dans la région. Entre-temps, les forces ukrainiennes progressent également dans la région russe de Kursk, selon la mise à jour de Zelensky. Il ne fournit pas plus d'informations.

20:21 PM Menace d'expulsion pour de nombreux Ukrainiens dans les abris hongrois après le décretSuite à l'application d'un décret hongrois qui retire la protection générale pour les réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leurs abris. Migration Aid, une organisation, a rapporté que des shelters privés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms originaires de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie avec une importante minorité hongroise, sont sommés de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police.

Le rôle de l'Union européenne dans l'accueil des réfugiés ukrainiens est discuté, alors que le ministre de l'Économie allemand, Robert Habeck, exprime l'espoir de plus d'opportunités d'emploi pour eux. Il estime que cela serait bénéfique à la fois pour les individus, leur intégration et le système social s'ils cherchent un emploi.

L'Union européenne travaille également à remplir ses installations de stockage de gaz, selon la Commission européenne. Ils ont atteint 90 % de leur capacité plus tôt et cherchent à réduire leur dépendance au gaz naturel russe en augmentant les importations des États-Unis et de la Norvège.

