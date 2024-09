À 22h06, le président Selenskyy renvoie un autre haut fonctionnaire

Le président Volodymyr Zelensky retire le deputy chef de son bureau, Rostyslav Shurma. Cela est mentionné dans un décret publié sur son site officiel. De plus, le président du Parlement annonce la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme vice-Premier ministre et ministre de l'intégration européenne en Ukraine. Auparavant, plusieurs autres ministres avaient déjà présenté leur démission. Le président Zelensky mentionne que des changements sont apportés pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera crucial. Nos institutions gouvernementales doivent être structurées pour que l'Ukraine puisse atteindre tous ses objectifs requis."

21:42 journaliste de ntv à Poltava : "Les habitants ont décrit une situation très alarmante"L'Ukraine signale l'une de ses plus lourdes attaques aériennes pendant le conflit. Des dizaines de personnes trouvent la mort, des centaines sont blessées. La journaliste de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et rend compte d'une "atmosphère hautement volatile" et de la façon dont les gens ont vécu l'attaque de roquettes.

21:25 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir exécuté des soldats capturésLe Bureau du procureur général ukrainien accuse des soldats russes d'avoir exécuté des prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur la fusillade de trois Ukrainiens dans la région de Torez, dans la région de Donetsk, a déclaré le bureau sur son canal Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont forcés à s'allonger face contre terre et les ont abattus immédiatement dans le dos", a rapporté le bureau en se basant sur des vidéos circulant sur Internet.

20:50 Trump affirme avoir un plan garanti pour mettre fin à la guerre en UkraineLe candidat à l'élection présidentielle américaine Donald Trump, du parti républicain, affirme avoir un plan prêt à "garantir" la fin de la guerre en Ukraine. Cependant, il ne peut le divulguer que s'il est élu président le 5 novembre, a déclaré le populiste de droite de 78 ans lors d'une interview avec le podcasteur Lex Fridman. "Si je gagne, je conclurai un accord en tant que président élu, garanti", a-t-il déclaré. "Ce conflit ne devrait jamais avoir eu lieu." Il a un "très difficile plan" sur la façon dont l'Ukraine et la Russie pourraient mettre fin à leur conflit, "et j'ai une idée - peut-être pas un plan, mais une idée - pour traiter de la Chine". Mais il ne peut pas révéler ces plans maintenant, "car si je vous les révèle, je ne pourrai pas les mettre en œuvre, ils seront alors voués à l'échec". Trump, qui a loué à plusieurs reprises le président russe Vladimir Poutine, a déjà fanfaronné qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine "en 24 heures" - sans jamais expliquer comment il y parviendrait.

20:35 La Pologne se prépare aux dépenses militairesLa Pologne annonce de nouveaux contrats militaires d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a déclaré que le gouvernement polonais signerait des contrats d'une valeur de près de deux milliards de zlotys (environ 470 millions d'euros). Mercredi, il a annoncé la signature d'un "contrat massif d'une valeur de près de 1,1 milliard de zlotys avec une entreprise espagnole" pour des systèmes de surveillance aéroportuaire. Les détails n'ont pas été fournis. Mardi, trois autres contrats de logistique et de communication militaires ont été signés. La Pologne a considérablement augmenté ses dépenses militaires depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

20:01 La centrale nucléaire de Zaporijjia "à nouveau proche de la panne de courant"Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, met en garde contre une catastrophe à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. La situation reste précaire après de nouveaux combats dans la région, a-t-il déclaré avant de se rendre sur place, qui est sous le contrôle russe depuis le début du conflit. "La centrale est à nouveau proche d'une panne de courant. Nous avons craint que cela n'arrive. Une panne de courant signifie pas d'électricité, pas de refroidissement. Pas de refroidissement, puis peut-être une catastrophe." Selon l'opérateur du réseau électrique ukrainien Enerhoatom, les bombardements russes de lundi ont endommagé l'alimentation électrique de la centrale. Si une autre ligne électrique est endommagée, cela créerait une situation dangereuse.

19:27 Attaque russe sur Poltava tue des militairesUne frappe de missile russe sur une installation militaire dans la ville ukrainienne centrale de Poltava tue des soldats, selon les forces terrestres ukrainiennes. Une enquête a été ouverte pour déterminer si des précautions suffisantes ont été prises pour protéger les soldats et des renforts seront déployés pour sécuriser les installations militaires. La frappe sur Poltava a fait au moins 50 morts et 271 blessés, ce qui en fait la plus meurtrière attaque

18:14 Le PDG d'Ukrenergo renvoyé par le conseil de surveillanceLe directeur de l'opérateur ukrainien du réseau électrique Ukrenergo a été renvoyé. Le conseil d'administration de l'entreprise d'État, dirigé par Volodymyr Kudryzkyj, a pris cette décision lors d'une réunion lundi, comme annoncé sur Facebook. Des allégations suggèrent qu'il n'a pas protégé le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Kudryzkyj nie ces allégations, affirmant qu'il a mis en place des mesures de protection. Il accuse des ennemis de mener une campagne de diffamation contre l'entreprise, dans le but de prendre le contrôle d'Ukrenergo. Kudryzkyj ne nomme aucun individu spécifique.

17:39 Plusieurs membres du cabinet quittent l'administration de ZelenskyDes personnalités clés du gouvernement ukrainien ont quitté leurs fonctions. Parmi eux, Olexander Kamyshin, ministre des Industries stratégiques, qui était responsable de la production d'armes domestiques pendant le conflit avec la Russie. Kamyshin a annoncé son intention de rester dans le secteur de la défense, mais dans un nouveau rôle. De plus, Denys Maliuska, ministre de la Justice, et Ruslan Strilets, ministre de l'Environnement, ont également démissionné.

17:18 Les pertes augmentent à Poltava suite à une attaque russeUne frappe de roquette russe touche la région de Poltava. Selon les premières informations, au moins 47 personnes ont perdu la vie. Deux missiles ont touché un bâtiment à Poltava, qui était utilisé par l'institut des communications militaires, selon le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées.

17:04 Scholz rencontre le critique du Kremlin Kara-Murza fraîchement libéréLe chancelier allemand Olaf Scholz a accueilli Vladimir Kara-Murza, un critique du Kremlin récemment libéré de la détention russe, à Berlin. "Je suis profondément impressionné par la résilience et la détermination de Vladimir Kara-Murza à promouvoir un avenir démocratique pour la Russie", a déclaré Scholz sur la plateforme X. "Nous avons obtenu sa libération grâce à un échange de prisonniers en août, et aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de mener une longue discussion." Kara-Murza est l'un des plus de 20 prisonniers qui ont été libérés plus tôt en août dans le cadre d'un échange de prisonniers exceptionnel entre la Russie et plusieurs nations occidentales.

16:16 La Russie renforce ses défenses pour le pont de Kerch, selon les services de renseignementLes services de renseignement britanniques indiquent que la Russie pourrait se préparer à une autre attaque sur le pont de Kerch, qui relie la Russie à la Crimée occupée. La Russie a installé des barrières à l'aide de barges flottantes et immergées, disposé des mines marines, installé des générateurs de fumée pour masquer le pont et renforcé ses systèmes de défense aérienne. De plus, une structure est en cours de construction à côté du pont, qui pourrait être un pont supplémentaire à voie unique ou une barrière pour résister à la force des drones marins ukrainiens.

15:52 Les forces ukrainiennes présentent un nouveau véhicule blindé de transport de troupes, le KhorunzhyiLe ministère de la Défense ukrainien a présenté un nouveau véhicule blindé de transport de troupes (VTT) pour ses forces. Le Khorunzhyi, ou "Portenaire", est un grade militaire des armées cosaques avec un nom similaire. Ce VTT est en développement depuis longtemps, avec un prototype unique trouvé sur la ligne de front en février de l'année dernière. Cette annonce devrait entraîner de nombreux déploiements supplémentaires, renforçant les besoins en équipement des forces ukrainiennes.

15:38 L'Estonie et la Lituanie condamnent la Mongolie pour avoir accueilli PoutineL'Estonie et la Lituanie ont condamné la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine. "La décision du gouvernement mongol d'accueillir Poutine plutôt que de l'arrêter mine considérablement la Cour pénale internationale et le système juridique international", a déclaré le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsahkna à Tallinn. La Mongolie avait l'opportunité de contribuer à la fin de la guerre russe en Ukraine et a choisi de ne pas le faire, selon le ministre des Affaires étrangères lituanien Gabrielius Landsbergis. Ce comportement est considéré comme "inacceptable" par Landsbergis, car il perturbe le système de justice internationale.

14:57 Le procès d'un "espion" français détenu en Russie commenceUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse est passé en procès à Moscou mardi, accusé d'avoir violé la loi russe sur les "agents étrangers". Le procès a commencé par le juge ordonnant au défendeur, Laurent Vinatier, de rester en détention jusqu'au moins février prochain. Vinatier travaillait comme expert sur la Russie et les anciens États soviétiques pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), une organisation non gouvernementale dédiée à la médiation des conflits dans le monde. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 L'Allemagne prévoit de fournir six systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires à l'UkraineL'Allemagne prévoit de fournir six systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM supplémentaires à l'Ukraine, selon des sources de sécurité. En outre, l'armée allemande prévoit d'acheter six autres de ces systèmes pour son propre usage.

13:34 Zelensky : 41 morts, 180 blessés dans l'attaque russe sur PoltavaDans une attaque de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Poltava, le président Volodymyr Zelensky a rapporté que 41 personnes ont péri. Plus de 180 ont été blessées, a-t-il ajouté. La zone d'une école et d'une installation médicale voisine a été touchée. Un bâtiment de l'Institut des communications a subi des dommages partiels. Selon les rapports du ministère de la Défense, "l'ennemi a utilisé deux missiles balistiques", selon leurs informations. La durée entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était extrêmement courte, laissant les gens au milieu de l'évacuation vers l'abri anti-aérien, entraînant plus de personnes coincées sous les décombres. Les équipes de secours ont réussi à sauver 25 personnes; 11 ont été libérées des décombres.

13:12 Révélation : Les États-Unis au bord d'un accord pour fournir des missiles de croisière à longue portée à l'UkraineDes sources exclusives indiquent que les États-Unis sont sur le point de finaliser un accord pour fournir des missiles de croisière à longue portée à l'Ukraine, capables de pénétrer profondément en territoire russe. Cependant, le gouvernement ukrainien devra attendre quelques mois de plus pour ces missiles en raison des préoccupations techniques en cours des États-Unis, ont déclaré de nombreux responsables américains. L'annonce est attendue à l'automne. Les armes discutées sont les missiles air-sol à longue portée (JASSM), des missiles de croisière air-sol conventionnels avec des capacités de moyenne à longue portée qui peuvent frapper des cibles au sol depuis des avions. La fourniture de JASSMs à l'Ukraine pourrait Significativement renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage contre la Russie.

12:43 La Russie condamne un physicien renommé pour le développement de fusées hypersoniquesUn tribunal russe a condamné un physicien renommé à 15 ans de colonie pénitentiaire après l'avoir reconnu coupable de "haute trahison". Cette dernière condamnation d'un scientifique accusé de fuites de secrets d'État suit des cas précédents. Le physicien, 57 ans, a travaillé sur le développement de fusées hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour trahison présumée. Le trio de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) de Novossibirsk est l'un des presque une douzaine de chercheurs qui ont été inculpés de trahison ces dernières années pour avoir travaillé sur cette technologie. Le physicien a été arrêté en août 2022, selon des sources de sécurité. "Ils font face à des accusations graves", ont déclaré les sources.

12:15 Le commerce entre la Russie et l'Inde exploseAnatoly Popow, vice-président du conseil d'administration de la Sberbank russe, a déclaré à l'agence de presse Reuters que le commerce entre la Russie et l'Inde avait presque doublé l'an dernier. Le commerce entre les deux nations a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. La principale raison en est que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales en raison de l'invasion russe en Ukraine. "En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien s'est considérablement renforcé car ce marché est devenu une alternative", a déclaré Popow. "Aujourd'hui, nous établissons des comptes en roupies pour nos clients russes. Nous ne excluons pas que la roupie puisse être utilisée non seulement comme méthode de paiement, mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank traite les paiements pour jusqu'à 70 % des exportations russes en Inde.

11:47 Poutine invite la Mongolie au sommet du BRICS

Vladimir Poutine, le président russe, a rencontré le président mongol Uchnaagiin Chürelsuüh lors de sa visite en Mongolie et l'a invité au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de vous accueillir", a commenté Poutine aux agences de presse russes lors de leur rencontre à Oulan-Bator, la capitale. Le groupe de grandes économies émergentes, dominé par la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Poutine a déclaré son intention de discuter de la coopération économique lors de sa visite en Mongolie. Le projet de gazoduc Power of Siberia 2, que la Russie prévoit de construire pour la Chine et de faire passer par la Mongolie, devrait être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 La Russie renforce sa défense aérienne à Belgorod

Le ministère de la Défense russe a annoncé que l'armée russe avait renforcé ses capacités de défense aérienne dans la région de Belgorod. La région frontalière russe a été la cible de contre-attaques de l'Ukraine depuis longtemps.

10:57 L'Ukraine : La Russie cible l'infrastructure ferroviaire

La Russie a prétendument ciblé l'infrastructure ferroviaire dans certaines parties de l'Ukraine pendant la nuit, selon des sources ukrainiennes. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk, dans l'est central de l'Ukraine, ont été touchées, a révélé la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Rapport : Des centaines de soldats ukrainiens en danger d'encercement à Pokrovsk

Selon Forbes, des centaines de soldats ukrainiens dans la région de Donetsk sont en danger d'être encerclés par les forces russes. La ville ukrainienne de Pokrovsk était cible des forces russes qui ont contourné les soldats ukrainiens tenant la ligne entre le village de Memryk et la rivière Vovcha. Si la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder allemands ne parvient pas à arrêter l'avancée de l'ennemi près d'Ukrainsk, cela pourrait entraîner l'encerclement des troupes par l'ennemi. Des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes pourraient être encerclées au sud de Pokrovsk. Un retrait ukrainien pourrait déjà être en cours, compte tenu des conseils du Conflict Intelligence Team pro-ukrainien, qui recommande de se retirer avant que les forces russes ne coupent leurs routes d'approvisionnement et de retraite. Si les forces ukrainiennes abandonnaient l'offensive, elles céderaient 30 miles carrés aux Russes mais pourraient sauver des bataillons entiers à un moment crucial.

L'Institut d'études de la guerre (IWS) signale que les troupes russes ont repris le contrôle de territoires perdus dans la région de Kursk. Elles ont prétendument établi un campement près d'Olgovka, l'IWS suggérant que les forces ukrainiennes ont quitté le village. Un blogueur militaire russe affirme également que les forces ukrainiennes ont fait de modestes gains près de Pogrebki et de Malaya Loknya (tous deux situés au nord-ouest de Sudzha) et que les soldats russes ont quitté leurs positions dans ces zones pour éviter d'être encerclés. Les forces ukrainiennes poursuivent leur assaut sur les ponts de pontons russes traversant la rivière Seim dans la région de Glushkovo.

09:30 Pourquoi la Mongolie n'arrête pas PoutineMalgré un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, il est accueilli par des honneurs par la nation voisine de la Mongolie. Ce n'est pas seulement en raison de la situation de la Mongolie prise en sandwich entre des nations puissantes comme la Russie et la Chine, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Le directeur de l'opérateur ukrainien du réseau électrique limogé pour avoir échoué à protéger les installationsLe directeur de l'opérateur d'État du réseau électrique ukrainien, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a été renvoyé. La raison invoquée est son incapacité à protéger les installations énergétiques face aux attaques russes accrues. Suspilne, une chaîne de télévision ukrainienne, a rapporté cela en se basant sur des sources de l'entreprise. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté à une majorité de 4-2 en faveur du limogeage de Kudrytskyi. "Kudrytskyi est accusé d'avoir mal mis en œuvre les directives antérieures du commandant suprême et d'avoir insuffisamment protégé les installations d'Ukrenergo", ont déclaré les sources. Kudrytskyi est également enquête pour des allégations de corruption.

08:22 Évasion de la conscription militaire : les autorités ukrainiennes démasquent des centaines de réseaux criminelsDepuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 réseaux criminels aidant des individus à éviter la conscription militaire. Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État, a annoncé cela à la télévision ukrainienne, selon "Kyiv Independent". Ces organisations aident les hommes ukrainiens à quitter le pays ou à obtenir de faux certificats médicaux pour être déclarés inaptes au service militaire contre rémunération. Ces services coûteraient entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays, car ils peuvent être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont découvert plus de 200 réseaux criminels.

07:50 Ancien oligarque russe : les Russes voient l'offensive de Kherson comme une "catastrophe naturelle"Le fondateur de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve fascinante la réaction du public russe à l'offensive ukrainienne de Kherson. Il a déclaré lors d'un entretien avec "Tagesspiegel" que les Russes ne considèrent pas l'avancée ukrainienne dans Kherson comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme une "catastrophe naturelle". Les gens sont mécontents de la manière dont le gouvernement gère la situation. Les taux d'approbation de Poutine sont actuellement en baisse.

07:22 Ukraine : un enfant de huit ans tué dans une attaque russe sur ZaporizhzhiaSelon des sources ukrainiennes, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque russe sur la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine. L'attaque a eu lieu hier soir vers 23 heures, selon le gouverneur de l'oblast de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, sur Telegram. Une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans ont été tués. Un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont également été blessés. La fille est actuellement en soins intensifs, a rapporté Fedorov. Un bâtiment de la ville a également été partiellement détruit, causant des dommages aux bâtiments voisins.

06:58 Les chercheurs pensent avoir trouvé le site de lancement de la "superarme" nucléaire de PoutineDeux chercheurs américains affirment avoir trouvé le site probable de lancement du missile 9M370 "Burevestnik" en Russie. Le missile de croisière nucléaire, présenté par le président Vladimir Poutine comme "invincible" et surnommé une "superarme", est connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" chez NATO. Il pourrait contourner la défense antimissile américaine, a déclaré Poutine. En utilisant des images capturées par une société de satellites, les deux chercheurs ont identifié un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires, selon Reuters. Ce site, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est considéré comme le site de lancement du missile Previously secret. Les chercheurs ont trouvé neuf plates-formes de lancement en construction. L'emplacement est "destiné à un grand système de rocket stationnaire, et le seul grand système de rocket stationnaire qu'ils (la Russie) développent actuellement est Skyfall", selon le rapport. Le ministère de la Défense russe et l'ambassade à Washington n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

06:30 La raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft ferme partiellement suite à une attaque de droneLa raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft a partiellement arrêté ses opérations suite à un incendie prétendument causé par une attaque de drone ukrainien, selon Reuters, citant des sources non nommées. L'unité Euro+, qui représente environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été fermée. Les opérations devraient reprendre dans cinq à six jours après la fin des réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. La gravité des dommages infligés aux installations et leur impact sur la capacité de raffinage restent inconnus.

05:58 Ancien oligarque russe : les stratégies occidentales prolongent le règne de PoutineLe dissident russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky critique la manière dont les dirigeants occidentaux gèrent la Russie. Khodorkovsky souligne que l'Ouest commet "plusieurs erreurs tactiques" qui prolongent en réalité la poigne de Poutine sur le pouvoir. During an interview with Tagesspiegel, he insists that the West must recognize that it is engaged in a struggle against the decision-makers, not Russia as a whole. Moreover, associating Russian decision-makers with the general population is a fallacy, according to him. Regarding the Ukraine conflict, Khodorkovsky suggests that if the West had adopted its current stance earlier, during the full-scale war kickoff in February 2022, the conflict would likely have been resolved by now.

04:13 Zelenskyy: Recapture de la centrale de Zaporijjia serait RisquéeLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy annonce une réunion prochaine avec le directeur de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Grossi, à Kyiv. Dans un post sur les réseaux sociaux, Zelenskyy indique que reprendre le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia est actuellement impraticable en raison de la situation de guerre. Zelenskyy exprime des doutes sur la faisabilité d'une telle opération et met en garde contre les tentatives risquées de récupérer la centrale. Grossi avait précédemment exprimé son intention d'aider à prévenir tout incident nucléaire à la centrale, qui est sous le contrôle russe depuis le début de l'invasion en 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir mené des attaques sur le site.

02:27 Un mort et trois blessés dans une attaque de missile russe à DniproAu moins une personne est morte et trois autres sont blessées suite à une attaque de missile russe sur le district central de Dnipro, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via Telegram. Les bâtiments résidentiels de la zone touchée ont subi des dommages en conséquence de l'attaque, mais il n'y a pas encore de confirmation indépendante.

23:55 Zelenskyy espère une autorisation pour les armes à longue portée, mentionne l'AllemagneLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy appelle à nouveau à l'autorisation des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Zaporijjia. Il a souligné la nécessité d'obtenir l'autorisation pour des frappes sur des cibles à l'intérieur de la Russie et d'acquérir les missiles eux-mêmes. La réunion a porté sur des discussions concernant de nouveaux systèmes de défense aérienne, des avions de combat et des munitions supplémentaires pour l'armée ukrainienne, ainsi que sur de nouvelles sanctions contre la Russie, selon Zelenskyy. "Ces mesures sont cruciales pour empêcher la Russie d'ouvrir de nouveaux fronts en Ukraine", a-t-il déclaré, en faisant référence à sa gratitude pour la coopération avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

22:13 L'Ukraine critique la Mongolie pour son accueil de PutinL'Ukraine condamne le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Putin, recherché pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale (CPI). Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, accuse la Mongolie d'avoir aidé Putin à échapper à la justice, en participant ainsi à ses présumés crimes de guerre. Tychyj promet de travailler avec les partenaires internationaux pour imposer des sanctions à la Mongolie. L'échec de la CPI à exécuter son mandat d'arrêt contre Putin représente un revers important pour la cour et le système de justice internationale, selon Tychyj.

21:59 Putin reçu avec les honneurs en Mongolie, malgré un mandat d'arrêt de la CPIMalgré un mandat d'arrêt émis par la CPI contre le président russe Vladimir Putin, il a été accueilli avec honneurs par les autorités mongoles. Le gouvernement ukrainien a ensuite annoncé qu'il chercherait des conséquences pour les actions de la Mongolie. La CPI accuse Putin d'avoir illégalement déporté des enfants ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022. L'Ukraine, les puissances occidentales et les activistes des droits de l'homme ont appelé à l'exécution du mandat. Le voyage de Putin en Mongolie vise à participer à des célébrations marquant 85 ans de victoires soviétiques et mongoles sur le Japon.

21:48 L'Ukraine utilise pour la première fois le drone 'Palianytsia' contre une cible en CriméeEn août, l'armée ukrainienne a rapporté avoir utilisé pour la première fois le drone ukrainien 'Palianytsia' contre un objectif militaire dans la péninsule de Crimée, occupée par la Russie, selon le journal ukrainien 'Ukrainska Pravda'. Le nom du drone, difficile à prononcer pour les Russes, a une signification particulière, selon le rapport. Les Ukrainiens ont utilisé le mot "Palianytsia" pour désigner les soldats ou saboteurs russes depuis le début de l'invasion russe.

Dans le cadre du conflit en cours, l'armée ukrainienne renforce ses défenses en se préparant à des dépenses militaires importantes. La Pologne, alliée voisine, annonce de nouveaux accords valant plusieurs centaines de millions d'euros pour l'équipement militaire, avec un accent mis sur les systèmes de surveillance des aéroports et la logistique.

Dans un développement connexe, le président Zelensky met en avant l'importance de renforcer le gouvernement en prévision d'une période critique à l'automne. Des changements sont apportés pour assurer que les institutions gouvernementales de l'Ukraine soient structurées de manière efficace afin que le pays puisse atteindre tous ses objectifs nécessaires.

