À 22h01, Zelenskyy demande à l'Occident l'autorisation de cibler les bases aériennes russes

21:02 Pertes à Kharkiv suite d'une frappe aérienne russe

Une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv a fait une femme morte et de nombreux civils blessés, selon les rapports officiels. Un immeuble résidentiel de plusieurs étages a été endommagé, comme l'a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur son canal Telegram. En soirée, les autorités ont rapporté un décès et 42 blessés. Le maire Ihor Terechov a confirmé que plusieurs enfants étaient parmi les blessés. Les services d'urgence étaient encore sur les lieux en soirée pour éteindre un incendie qui s'était déclaré entre les neuvième et douzième étages suite à l'impact de la bombe et pour chercher d'autres victimes. Finalement, ils ont découvert un corps de femme dans les décombres (voir également l'entrée à 20h36).

20:36 Nombre de blessés à Kharkiv suite à une attaque russe en augmentation

Le nombre de blessés dans une attaque russe sur la deuxième plus grande ville ukrainienne, Kharkiv, continue d'augmenter. Selon le rapport du maire, au moins 41 personnes ont été blessées. Le nombre initial de blessés avait été révisé à la hausse (voir les entrées à 17h54 et 15h25). Un missile guidé russe a touché un immeuble résidentiel de plusieurs étages dimanche après-midi, a déclaré le maire. Un incendie s'est déclaré, embrasant quatre étages, et 12 autres bâtiments ont également été endommagés.

20:11 Zelensky présente son plan de victoire à Washington

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé ses plans pour présenter une stratégie de victoire à Washington. Dans une interview avec un journaliste américain bien connu, Fareed Zakaria, Zelensky a déclaré qu'il présenterait bientôt un plan de victoire à Washington. "J'ai élaboré plusieurs points clés, dont quatre sont essentiels", a-t-il déclaré. Ces points portent sur la sécurité, le statut géopolitique de l'Ukraine, l'aide militaire et l'aide économique pour l'Ukraine. Zelensky a souligné que la mise en œuvre de ces points dépendait uniquement du président américain Joe Biden, pas du président russe Vladimir Poutine. Aucune date précise pour le voyage de Zelensky à Washington n'a été fixée pour l'instant, mais il est prévu autour de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin septembre.

19:49 Zelensky souligne le manque d'armes, blâme le Congrès américain

L'Ukraine manque d'armes suffisantes pour équiper entirely ses troupes, a affirmé le président Zelensky dans une interview avec un journaliste américain. "Nous devons équiper 14 brigades, mais avec les armes livrées jusqu'à présent, nous pouvons seulement équiper quatre", a-t-il déclaré. Il a attribué ce manque à des livraisons retardées. Pendant la période où les livraisons d'armes américaines étaient arrêtées au Congrès américain pendant plusieurs mois au début de l'année, l'Ukraine avait épuisé toutes ses réserves. "Nous avons utilisé toutes les armes que nous avions en réserve, à la fois dans les dépôts et avec les unités de réserve", a expliqué Zelensky. Actuellement, ces unités de réserve doivent être rééquipées, a-t-il insisté. Zelensky a fréquemment souligné que l'aide militaire promise par les alliés arrive souvent avec des retards significatifs, ce qui complique la conduite de la guerre, surtout dans la défense des régions contestées dans l'est de l'Ukraine.

19:03 Starmer et Meloni discuteront de l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée sur le territoire russe

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Premier ministre italien Giorgia Meloni prévoient de discuter lundi d'une proposition qui permettrait à l'Ukraine d'utiliser des missiles de croisière britanniques Storm Shadow à longue portée sur le territoire russe. Cela a été rapporté par le portail d'actualités américain Bloomberg, citant des sources familiarisées avec la question. La visite de Starmer à Rome suit sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington. Jusqu'à présent, Biden s'est opposé à une telle mesure, craignant une escalade du conflit. Selon le rapport, les officiels britanniques tiendront des discussions avec leurs homologues français et allemands dans les jours à venir au sujet de ce plan.

17:54 Les autorités rapportent plus de blessés dans une frappe aérienne russe sur un immeuble résidentiel à Kharkiv

Selon les rapports officiels, une frappe aérienne russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a blessé de nombreux civils. "Un immeuble résidentiel a été endommagé", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur son canal Telegram. Le maire Ihor Terechov a parlé de 35 blessés, dont plusieurs enfants. Précédemment, 28 blessés avaient été rapportés (voir l'entrée à 15h25). Les services d'urgence étaient encore sur les lieux en après-midi pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré entre les neuvième et douzième étages suite à l'impact de la bombe et pour chercher d'autres victimes.

16:08 "Fasciste Impérialiste" : Le Secrétaire d'État britannique rit des menaces de Poutine comme de simples paroles

Dans le contexte des discussions sur l'allègement des contraintes à l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes, le Secrétaire d'État britannique David Lammy dément les avertissements du président russe Vladimir Poutine. "Il ne fait que parler. Il menace la guerre avec des tanks, avec des missiles, avec des armes nucléaires," dit-il à la BBC. Malgré les menaces de Poutine, Lammy insiste : "Nous ne devons pas être détournés de notre voie" et qualifie Poutine de "fasciste impérialiste". Interrogé sur le fait que Poutine ment lorsqu'il menace de guerre nucléaire, Lammy répond : "Ce que Poutine fait, c'est embrouiller les choses. C'est de la fanfaronnade."

15:25 Plus de 28 Blessés à Kharkiv par une Bombe Guidée

Au moins 28 personnes, dont trois enfants, sont blessées dans un immeuble résidentiel de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, suite à une attaque avec une bombe guidée. "L'impact a allumé un incendie dans un immeuble résidentiel," explique le gouverneur Oleh Syniehubov via Telegram. Certaines parties de l'infrastructure de la ville ont également été endommagées (voir également les entrées à 09:46 et 07:03).

14:55 Moscou Menace Washington pour les Sanctions Contre la Chaîne de Télévision d'État Russe RT

Moscou critique fermement les sanctions américaines contre la chaîne de télévision russe RT, propriété de l'État, et suggère des mesures de rétorsion. "Le comportement du gouvernement américain ne restera pas impuni," dit Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel de l'agence. Les analystes considèrent cela comme un avertissement aux journalistes américains encore en opération en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich pour espionnage. Il a été détenu pendant 16 mois avant d'être libéré dans le cadre d'un échange. Gershkovich et le journal ont constamment nié les allégations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et d'agression contre la liberté de la presse. Avec ses actions contre le groupe RT, elle dit que les États-Unis lancent "une nouvelle vague de contraintes contre les médias et les journalistes russes". Le gouvernement américain avait précédemment formulé des accusations graves contre RT et accusé l'organisation médiatique d'interférer dans les affaires intérieures des pays du monde entier.

14:28 Le Président Iranien Se Rend en Russie pour le Sommet des BRICS

L'Iran renforce sa collaboration avec la Russie et doit participer au sommet des BRICS. Le président Massoud Peshotan se rendra à Kazan sur la Volga, selon les sources médiatiques russes citant l'ambassadeur d'Iran à Moscou, Kasem Jalali. Jalali a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Poutine lors du sommet du 22 au 24 octobre. Un accord de coopération globale est en cours de négociation. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la République islamique de fournir des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Téhéran nie cette allégation.

13:55 Le Nouveau Ministre des Affaires Étrangères à Kyiv Avertit : Ne Vous Faites Pas Tromper par les Menaces de Poutine

Contrairement aux avertissements du président russe Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiha encourage ses alliés à ne pas se laisser influencer par les menaces de Poutine. Il affirme que Poutine cherche à affaiblir le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés doivent le renforcer," écrit Sybiha sur X. "Les menaces de Poutine ne fonctionnent pas." Il souligne que Poutine a menacé "des conséquences imprévisibles" à plusieurs reprises, mais n'a jamais tenu ses promesses. Cela s'est avéré vrai lorsque l'Ouest a commencé à fournir des armes à l'Ukraine après le début du conflit, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, et lorsque l'Ukraine a acquis ses premiers chasseurs F-16, ajoute le ministre des Affaires étrangères. "Lorsque mis au défi, Poutine battu en retraite et trouve des excuses pour expliquer ses actions à ses citoyens."

13:30 "Le Refus des Taureaux Allemands Jugé comme de l'Entêtement"

La controverse concernant la livraison de missiles de croisière allemands Taurus à l'Ukraine s'intensifie, mais le chancelier Scholz a clairement indiqué qu'il n'approuverait pas de telles armes. Cette position n'est pas bien accueillie en Ukraine, selon la correspondante de ntv Kavita Sharma.

13:03 Le Gouverneur : Un Couple Tué à Odessa par une Attaque de Roquette

Au moins deux personnes ont été tuées et une blessée dans une attaque de roquette russe sur la périphérie d'Odessa, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la région a identifié les victimes comme un couple. L'analyse préliminaire montre qu'une ogive de bombe àcluster a été utilisée. L'armée de l'air ukrainienne signale que deux roquettes ont touché la périphérie.

12:28 L'Ukraine : Pont et Centre de Commandement Endommagés

L'armée ukrainienne affirme avoir détruit un pont construit par les Russes. L'emplacement exact du pont n'a pas été révélé par le quartier général de l'armée. Au total, six zones de concentration ennemi ont été touchées la veille, soit par air soit avec de l'artillerie. Outre le pont, un système d'artillerie a également été démoli. Une autre frappe a été signalée sur un centre de commandement et de contrôle.

11:58 Femmes ukrainiennes déminent les champs En raison du conflit en cours entre les soldats ukrainiens et les troupes russes, de nombreux secteurs d'emploi traditionnellement masculins font face à une pénurie de main-d'œuvre. Par conséquent, les femmes sont de plus en plus recherchées, ce qui pousse de nombreuses d'entre elles à se reconvertir dans ces domaines. Le reportage étranger de ntv suit quelques-unes de ces femmes dans le sud-est de l'Ukraine et près de Kyiv.

11:25 Ischinger suggère d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'Ukraine Wolfgang Ischinger, ancien directeur de la Conférence de sécurité de Munich, propose d'assouplir les restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales. "Faisons-le plus clair et simple pour tout le monde en déclarant : nous engageons l'Ukraine à n'utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons qu'au sein d'un cadre légal", a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifie que les hôpitaux sont hors de portée, une tactique que les forces russes utilisent fréquemment. Seuls les cibles militaires telles que les aéroports ou les bases de lancement peuvent être visées. Cela s'étend également au territoire russe, notamment pour prévenir les attaques de missiles.

10:53 Échanges de prisonniers fréquents après l'offensive de Kursk Les échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie ont augmenté ces derniers temps et sont probablement liés à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon les analystes. Depuis le début de l'offensive le 6 août, il y a eu trois échanges au cours desquels un total de 267 prisonniers de chaque côté ont été libérés. En comparaison, seulement trois échanges ont eu lieu entre le 1er janvier et le 6 août - un total d'environ 800 Ukrainiens et Russes. Les autorités ukrainiennes affirment que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, après que le Kremlin ait constamment rejeté les tentatives de l'Ukraine de négocier un échange.

10:16 Les Russes progressent graduellement sur le front est Les troupes russes continuent de progresser dans l'est de l'Ukraine, faisant des progrès réguliers près de Wuhledar et au sud-est du centre logistique de Pokrovsk, selon le ministère de la Défense britannique. Cependant, les Russes n'ont pas Significativement approché Pokrovsk lui-même au cours de la semaine dernière.

09:46 L'Ukraine signale des attaques de drones et de missiles L'armée de l'air ukrainienne signale avoir été cible par la Russie avec 14 drones et un missile guidé pendant la nuit. Dix drones ont été abattus par la défense aérienne, tandis que le missile guidé a été intercepté. L'armée de l'air ne fournit pas d'informations sur le sort de ces missiles ou sur les pertes ou dommages éventuels causés par les attaques. Les autorités de la région de Kharkiv rapportent des incendies causées par le bombardement russe, ainsi que des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Les activistes des droits de l'homme s'inquiètent de l'expansion du système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes Les activistes des droits de l'homme s'inquiètent de l'expansion par la Russie d'un système de paiement de métro utilisant la reconnaissance faciale. Selon Radio Free Europe/Radio Liberty, financé par les États-Unis, la méthode "Face Pay", disponible à Moscou depuis trois ans, est en train d'être introduite dans six autres villes, dont Kazan, où les passagers peuvent maintenant s'inscrire au système. Les passagers peuvent payer en regardant dans un appareil équipé d'une caméra au niveau du tourniquet. Des plans sont également en cours pour proposer cette méthode dans tous les métros russes d'ici l'année prochaine. À Moscou, des caméras de surveillance ont été utilisées pour arrêter des individus suspectés d'avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales et des journalistes qui en ont rapporté. L'avocat Andrei Fedorkov, qui travaille avec l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour soutenir les prisonniers politiques, s'inquiète que "Face Pay" pourrait également être utilisé à cette fin, représentant "des risques significatifs" et pouvant devenir "un autre outil puissant de surveillance et de contrôle des citoyens".

08:02 Système de défense aérienne russe abat 29 drones sur son territoire Le système de défense aérienne russe a prétendument abattu 29 drones sur plusieurs régions pendant la nuit, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les drones ont été lancés depuis l'Ukraine, la plupart ayant été interceptés dans la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31 Stegner justifie sa participation à une manifestation contre les armes L'expert en politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, justifie sa participation prévue à une manifestation où Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche, doit également prendre la parole. Stegner déclare qu'il ne participe avec personne et présentera ses vues en tant que social-démocrate. Il note qu'il y a d'autres orateurs dont il ne partage pas les vues et divers appels dont il ne cautionne pas le contenu. " Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je soutiens la liberté d'expression ". La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin a été appelée par une initiative appelée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". Elle appelle à des négociations immediate pour mettre fin aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza, ainsi qu'à un arrêt de la livraison d'armes à l'Ukraine, à Israël ou à tout autre endroit. L'initiative critique également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD pour "se livrer à l'armement plus que jamais". La critique de la manifestation est venue de l'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, qui a déclaré : "Ne pas mentionner la Russie et le Hamas en tant qu'instigateurs de la guerre est une honte". La députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a écrit, concernant la participation prévue de Stegner : "Cela nuit vraiment à son parti et au gouvernement". Lire la suite ici.

07:03 Kharkiv cible à nouveau Kharkiv a été à nouveau cible des forces militaires russes pendant la nuit, selon les autorités ukrainiennes. Selon le gouverneur de la région, un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été endommagé et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement suite à une attaque de lance-roquettes. Heureusement, personne n'a été blessé. Kharkiv est souvent cible de bombardements, ce qui en fait l'une des villes les plus fréquemment attaquées en Ukraine. La deuxième plus grande ville d'Ukraine se trouve à environ 30 kilomètres de la Russie.

06:29 Augmentation des effectifs russes à Kursk depuis l'offensiveSelon une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, l'offensive ukrainienne semble avoir eu un impact significatif sur les effectifs militaires russes en Russie. En conséquence, la hiérarchie militaire aurait redéployé des unités d'Ukraine vers Kursk et déployé de nouvelles troupes formées en Russie à Kursk plutôt qu'au front ukrainien. Au début de l'offensive en août, il était estimé qu'environ 11 000 soldats russes étaient stationnés à Kursk ; cependant, les estimations ukrainiennes suggèrent maintenant un effectif compris entre 30 000 et 45 000.

05:11 L'Ukraine commence la production de obus d'artillerie de 155 mmUn officiel ukrainien a révélé que l'Ukraine avait commencé la production d'obus d'artillerie de 155 mm. Aucun autre détail n'a été fourni, mais l'ancien ministre de l'Industrie stratégique Oleksandr Kamyshin, qui sert actuellement en tant que conseiller externe du président Volodymyr Zelensky, a mentionné que la production de matériel de défense avait doublé sous sa direction et devrait tripler d'ici la fin de l'année.

03:04 La période restante du mandat de Biden sera consacrée à soutenir l'UkraineLe président Joe Biden prévoit de consacrer le reste de son mandat à aider l'Ukraine à obtenir une position favorable dans son conflit avec la Russie, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Lors d'une conférence du Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Sullivan a expliqué que l'objectif de Biden était de mettre l'Ukraine en position de réussir dans les quatre prochains mois.

01:43 D'anciens politiques britanniques demandent des missiles à longue portée pour l'UkraineSelon le Sunday Times, cinq anciens ministres britanniques de la Défense et l'ancien Premier ministre Boris Johnson ont apparemment exhorté le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe, même sans le soutien des États-Unis. Ils ont mis en garde contre tout nouveau délai, qui ne ferait que renforcer le président russe Vladimir Poutine.

00:52 L'Ukraine : la Corée du Nord représente la plus grande menace parmi les alliés de la RussieSelon le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanov, la Corée du Nord représente la plus grande menace parmi les alliés de la Russie pour l'Ukraine. Lors d'une conférence du Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Budanov a souligné que le soutien militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment les importantes fournitures d'armement, "a vraiment un impact sur l'intensité des combats". Le leader nord-coréen Kim Jong-un a récemment déclaré son intention de renforcer les liens avec la Russie après des pourparlers avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu. L'Ukraine surveille les envois d'armes de la Corée du Nord à Moscou et leur impact sur le champ de bataille. Budanov a déclaré : "Il y a une connexion directe. Ils livrent d'énormes quantités d'artillerie, ce qui est préoccupant."

23:21 L'Ukraine : la Russie pourrait rencontrer des problèmes de recrutement d'ici mi-2025Le chef des services de renseignement ukrainiens Kyrylo Budanov a affirmé que la Russie pourrait commencer à rencontrer des problèmes de recrutement dès mi-2025 lors d'une conférence à Kyiv. D'ici l'été 2025, le gouvernement de Moscou pourrait être contraint de déclarer la mobilisation ou de réduire l'intensité des combats pour éviter une telle situation.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est "d'une stupidité totale"Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué le président russe Vladimir Poutine pour avoir misé l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "La guerre est d'une stupidité totale du point de vue de la Russie", a déclaré Scholz. Il a ajouté que les rêves impérialistes de Poutine entraînaient la blessure et la mort de centaines de milliers de soldats russes, ainsi que des dommages aux relations économiques de la Russie avec divers pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", a conclu Scholz. L'Allemagne continuera à soutenir l'Ukraine pour empêcher son effondrement et pour empêcher une invasion illégale de l'Europe de réussir.

22:01 Succès mitigés rapportés dans les combats pour KurskLes troupes ukrainiennes ont réalisé des gains territoriaux tout en subissant des revers dans leur avancée dans la région de Kursk en Russie. Des unités ukrainiennes ont apparemment capturé trois nouveaux établissements, tandis que les contre-attaques russes ont obligé les troupes ukrainiennes à battre en retraite autour du village de Snagost. Une importante incursion dans les lignes de défense ukrainiennes est visible sur une carte publiée par Deep State. La vérification indépendante de ces rapports n'est pas encore disponible. Les forces ukrainiennes sont entrées dans la zone frontalière russe près de Kursk en août et ont revendiqué le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudzha. Les observateurs estiment des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a tenté pour la première fois avec un effort significatif d'expulser les troupes ukrainiennes.

L'aide militaire américaine à l'Ukraine est confrontée à des retards en raison de "logistiques compliquées", selon les États-Unis, comme l'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors de la conférence du Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. Selon Sullivan, il ne s'agit pas d'un problème de volonté politique, mais plutôt des logistiques complexes et problématiques impliquées dans la livraison du matériel nécessaire sur les lignes de front. Despite the difficulties that Ukraine is facing, Sullivan acknowledges the U.S.'s responsibility to "do more and do better." Joe Biden is reportedly determined to utilize the remaining time in his presidency to aid Ukraine in securing the best possible position to prevail. A meeting between Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is scheduled at the UN General Assembly later this month, according to Sullivan's announcement.

20:57 Scholz: Veut que les Saboteurs du Pipeline Soient Poursuivis en AllemagneLe chancelier allemand Olaf Scholz qualifie le sabotage des tuyaux du gazoduc Nord Stream dans la mer Baltique d'"acte terroriste". Scholz affirme qu'il veut enquêter sur cette affaire de manière approfondie sans exception, en impliquant toutes les autorités de sécurité allemandes et le procureur général fédéral. "Personne ne sera protégé de l'enquête", souligne-t-il. L'objectif est de poursuivre les auteurs si ceux-ci peuvent être appréhendés en Allemagne. Scholz nie tout abandon du gaz naturel russe et attribue les coûts élevés à la fermeture par la Russie du gazoduc Nord Stream 1. Les attaques par explosifs sur le pipeline ont eu lieu après que la Russie a cessé d'alimenter en gaz l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le procureur général fédéral a émis un premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de cet acte de sabotage.

20:24 G7 Condamne les Livraisons de Roquettes Iraniennes à la RussieFace aux rapports faisant état de livraisons de roquettes iraniennes à la Russie, les principales démocraties du G7 condamnent fermement la fourniture d'armes, malgré les appels internationaux répétés pour mettre fin à ces livraisons. L'Iran continue de fournir des armes à la Russie, aggravant ainsi son soutien militaire au conflit contre l'Ukraine, selon un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères canadien, français, allemand, italien, japonais, britannique et américain, ainsi que du représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer des infrastructures vitales. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté l'acquisition par la Russie de missiles balistiques en Iran. L'Iran nie ces allégations. Le communiqué, publié par la présidence italienne du G7, exhorte l'Iran à cesser de soutenir la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et à mettre fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui mettent en danger le peuple ukrainien et la sécurité européenne et internationale. Le G7 reste engagé à punir l'Iran pour son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui met en danger la sécurité mondiale. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé des sanctions à l'Iran, et l'UE prévoit d'imposer des sanctions plus strictes. Lisez plus ici.

19:41 Le Chef du Kremlin, Poutine, Insiste sur l'Importance de la Liberté d'ExpressionLe président russe Vladimir Poutine souligne l'importance de la liberté d'expression et d'information, malgré les critiques qui voient cela comme contradictoire, étant donné ses critiques emprisonnées. Poutine met en avant l'importance de la fiabilité de l'information lors d'une période de multipolarisation mondiale. "La véritable liberté d'expression, qui permet une variété de perspectives, favorise le compromis et les solutions partagées pour les problèmes du monde", note-t-il. Il cite les médias comme jouant un rôle vital dans l'établissement d'un ordre mondial équitable, offrant aux gens une vue non biaisée du monde. Cependant, la liberté d'expression et des médias n'existe pas en Russie autoritaire, où les médias non alignés sur le gouvernement ont été interdits et réduits au silence. Les critiques du gouvernement ont été prises pour cible par le système judiciaire. L'agence de presse d'État russe TASS, fondée en 1904, sert de porte-voix du gouvernement et est la plus grande agence de presse du pays.

19:20 Scholz Confirme son Refus de Livrer des Missiles de Croisière TaurusLe chancelier fédéral Olaf Scholz a exclu la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, indépendamment des décisions prises par les partenaires de l'alliance. Lors d'un dialogue citoyen à Prenzlau, en Brandebourg, il a réaffirmé son refus de fournir des missiles de croisière Taurus capables de frapper des cibles jusqu'à 500 kilomètres de l'Ukraine à Moscou, en raison du danger d'une "escalade significative". Scholz a affirmé : "J'ai dit non à cela, et cela reste valable même si d'autres pays prennent des actions différentes". L'arme la plus puissante que l'Allemagne a fournie à l'Ukraine est le lanceur Mars II, capable de frapper des cibles à 84 kilomètres de distance.

