À 22h01 en Ukraine, environ 170 drones distincts ont été utilisés sur la ligne de front jusqu'à présent.

Ukraine a utilisé environ 170 types différents de drones dans son combat contre les troupes russes jusqu'à présent. Cette information a été partagée par Vadym Sukharevskyi, le deputy-commandant en chef des forces armées, lors de sa conversation avec Ukrinform. L'armée ukrainienne s'appuie lourdement sur les véhicules aériens sans pilote dans ses efforts de défense. De plus, le pays invente et fabrique constamment de nouveaux modèles qui peuvent parfois atteindre des cibles profondément dans le territoire russe.

21:27 La direction de Kyiv souhaite que le deuxième sommet de la paix sur l'Ukraine se tienne dans l'un des pays du Sud global. Selon l'adjoint du président ukrainien Andriy Yermak, "Nous souhaitons que le deuxième sommet se tienne dans l'un des pays du Sud global." Il a également mentionné que le Premier ministre indien Narendra Modi avait exprimé son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine lors de sa récente visite à Kyiv.

20:58 Les États-Unis condamnent la mort d'un employé de Reuters par la RussieLa Maison Blanche condamne une attaque de roquette sur un hôtel en Ukraine qui a entraîné la mort d'un conseiller en sécurité de Reuters et blessé deux journalistes de Reuters. "Nous condamnons fermement cette attaque et exprimons nos condoléances les plus sincères à Reuters pour la perte de son collègue," a déclaré un porte-parole du Conseil de sécurité nationale.

20:25 Zelenskyy : l'offensive de Kursk est l'un des "stades pour mettre fin à la guerre"Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'offensive dans la région russe de Kursk est l'un des "stades pour mettre fin à la guerre". "L'opération de Kursk n'est pas associée à l'un des points de la formule de paix ukrainienne", a déclaré Zelenskyy. "L'opération de Kursk est-elle liée au deuxième sommet de la paix ? Oui, elle l'est. Depuis que l'opération de Kursk est l'une des parties du plan de victoire ukrainien."

19:52 La Russie construit des ponts pontonniers à Kursk pour sécuriser ses lignes d'approvisionnementAprès que l'Ukraine ait détruit plusieurs ponts dans la région de Kursk, la Russie tente de protéger ses lignes d'approvisionnement à l'aide de ponts pontonniers. Des images satellite prises lundi montrent que les forces russes ont construit un pont temporaire sur la rivière Seim près d'un pont détruit. L'Ukraine continue d'essayer de détruire ces passages russes à l'aide de techniques telles que l'artillerie de longue portée.

19:17 Zelenskyy prévoit de présenter son plan pour mettre fin à la guerre à Biden, Trump et HarrisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy prévoit de présenter sa stratégie pour une conclusion réussie de la guerre contre la Russie à l'ancien président américain Joe Biden en septembre. Donald Trump et Kamala Harris seront également informés du plan, selon Zelenskyy. L'offensive de Kursk est déjà incluse dans ce plan. Outre les composantes militaires, le plan comprend également des propositions diplomatiques et économiques, selon Zelenskyy.

18:44 Les autorités ukrainiennes ont enregistré 136 000 crimes de guerre commis par les agresseurs russesDepuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022, les agences d'application de la loi ukrainiennes ont documenté 136 000 crimes de guerre commis par l'agresseur. Le bureau du procureur a depuis enquêté sur 660 suspects, dont 126 ont été reconnus coupables, selon les autorités ukrainiennes. Andriy Kostin, procureur général ukrainien, a noté que ces chiffres peuvent ne pas être complets en raison des territoires occupés inaccessibles.

18:20 Le service de renseignement russe enquête sur des journalistes allemand et ukrainienLe service de sécurité fédéral russe (FSB) a ouvert des enquêtes contre un correspondant de Deutsche Welle et un journaliste ukrainien. Ils sont accusés d'être entrés illégalement dans la région russe de Kursk, comme annoncé par le FSB. Nick Connolly, un employé du diffuseur international allemand Deutsche Welle (DW), et Natalia Nagornaya, une employée de la chaîne ukrainienne 1+1, travaillent apparemment dans des zones contrôlées par l'Ukraine dans la région de Kursk.

17:51 Zelensky : l'Ukraine peut produire jusqu'à deux millions de drones cette annéeSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine a la capacité de produire 1,5 à deux millions de drones cette année. Cependant, le financement fait défaut, comme mentionné par Zelenskyy. La guerre avec la Russie ne peut être terminée que par le dialogue. Pour faire avancer leur vision de la paix, le gouvernement de Kyiv doit être en position de force lors de la conférence qui est toujours prévue pour cette année, selon Zelenskyy.

17:25 Grossi : la proximité des conflits avec la centrale nucléaire de Kursk est "très préoccupante"La proximité des combats entre l'Ukraine et la Russie et la centrale nucléaire de la région frontalière russe de Kursk est très dangerous, selon le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à la suite d'une visite sur place. "Une centrale nucléaire de ce type située si près d'une zone de conflit ou d'un front militaire est une affaire très sérieuse", a déclaré Grossi. "Le fait que nous ayons des actions militaires qui se déroulent à quelques kilomètres de là en fait une préoccupation immédiate", a-t-il ajouté. "En fin de compte, cela peut sembler assez simple : ne pas attaquer une centrale nucléaire", a déclaré Grossi. La centrale nucléaire fonctionne actuellement dans des conditions "presque normales", a-t-il ajouté.

16:51 Syrskyj : Russie déplace 30 000 soldats vers KurskLe principal objectif de l'opération ukrainienne à Kursk est de détourner les troupes russes d'autres régions, notamment Pokrovsk et Kurachovo dans le Donetsk. Selon le chef militaire ukrainien, Alexandre Syrskyj, la Russie est actuellement en train de transférer environ 30 000 soldats à Kursk. Il a ajouté : "Ce nombre est en augmentation". Par conséquent, la Russie semble réduire sa présence dans le sud de l'Ukraine. Cependant, la tension est élevée dans la région de Pokrovsk. Selon Syrskyj, la Russie semble concentrer ses forces les plus puissantes là-bas.

16:25 Bombardement russe fait une victime dans la région de KharkivL'armée russe a bombardé la ville de Bohoduchiw, dans la région de Kharkiv, avec des missiles. Un mort et six blessés ont été rapportés par le bureau du procureur général ukrainien. Un missile aurait touché un arrêt de bus, entraînant la mort d'une femme de 71 ans. Les attaques russes ont également touché des installations industrielles, des zones résidentielles et des véhicules.

15:57 Schmyhal prévoit un déficit budgétaire de 15 milliards de dollars pour l'Ukraine en 2025Le Premier ministre Denys Schmyhal estime que l'Ukraine aura besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir son déficit budgétaire projeté en 2025. Reuters cite Schmyhal en indiquant que l'Ukraine prévoit un déficit de 35 milliards de dollars en 2026, visant à couvrir 20 milliards. Les estimations du gouvernement suggèrent un déficit de 38 milliards de dollars en 2024. Schmyhal a déclaré que le gouvernement prévoyait d'augmenter les impôts et d'augmenter l'emprunt domestique pour gathering des fonds supplémentaires pour lutter contre la Russie. Le Parlement doit discuter de ces propositions en septembre.

15:32 L'Ukraine étudie le développement de systèmes d'armes maisonAprès avoir subi la plus grande attaque de bombes et de missiles de l'armée russe depuis le début de la guerre, l'Ukraine explore d'autres méthodes pour se défendre en plus de l'aide militaire occidentale.

15:11 Zelensky célèbre le premier essai réussi d'une fusée balistique maison en UkraineLe président Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait réussi le premier essai de sa fusée balistique domestique. "Notre industrie de la défense a réussi le premier essai réussi d'une fusée balistique ukrainienne", a-t-il déclaré. Cependant, il a refusé de fournir des détails sur la fusée.

14:45 Ryabkov accuse les États-Unis d'être impliqués dans l'incursion de KurskLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a considéré l'implication des États-Unis dans l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk comme un fait. Il a évoqué des réponses plus dures du gouvernement russe en raison de cela, mais il n'a fourni aucune preuve ou détail pour étayer ses accusations. La Maison Blanche a nié toute connaissance préalable de l'incursion surprise des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk le 6 août.

14:19 Zelensky affirme que les F-16 ont intercepté des missiles russesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les nouveaux avions de chasse F-16 avaient déjà réussi à intercepter des missiles russes. "During cette grande attaque de missiles, nous avons abattu certains missiles à l'aide de F-16", a-t-il déclaré. Il a été dit que ces avions ont été utilisés pour contrer l'attaque aérienne dévastatrice du 8 août. Les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Belgique ont promis de fournir collectivement plus de 60 de ces avions de chasse produits aux États-Unis à l'Ukraine.

13:44 Les soldats russes auraient pris le contrôle d'un autre lieu près de PokrovskSelon les rapports du ministère russe de la Défense, l'armée russe aurait pris le contrôle d'un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Le village d'Orlowka, dans le Donetsk, a été "libéré", selon l'annonce du ministère russe de la Défense. Malgré les combats en cours dans la région russe de Kursk, Moscou poursuit son offensive dans le Donetsk. Le ministère de la Défense publie régulièrement des mises à jour sur les lieux capturés. La région de Pokrovsk reste très active.

13:21 Lavrov lance un avertissement nucléaireLe ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a critiqué la demande de l'Ukraine à ses alliés d'utiliser les armes fournies contre la Russie, en la qualifiant de chantage. Il a mis en garde les puissances nucléaires occidentales contre "le jeu avec le feu". Lavrov a parlé des ajustements de la doctrine nucléaire russe, mais il a refusé de fournir plus d'informations. La doctrine permet l'utilisation d'armes nucléaires lorsque la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

13:04 Syrskyj révèle les défis à Pokrovsk tout en faisant des progrès à KurskSelon le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyj, les troupes progressent dans la région russe de Kursk. Cependant, les soldats russes avancent également vers la ville ukrainienne de Pokrovsk, où la situation est difficile.

12:42 Munz prévoit des attaques intensifiées sur l'UkraineSuite aux récentes attaques de drones, la Russie a intensifié ses attaques de roquettes sur l'Ukraine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Il a expliqué que ce timing n'était pas

Selon Michael Roth, expert en politique étrangère du SPD, les attaques russes continues contre l'infrastructure ukrainienne déclencheront un mouvement de réfugiés vers l'Europe. Selon Roth, ces attaques marquent le début d'une nouvelle "campagne de destruction" contre l'infrastructure énergétique d'Ukraine, visant à entraver la production d'armes ukrainiennes d'une part, et à rendre la vie des Ukrainiens intenable d'autre part, entraînant de nouvelles vagues de réfugiés vers l'Europe. Roth a appelé à un soutien pour l'hiver prochain, comme des groupes électrogènes de secours, et à une autorisation américaine pour l'utilisation d'armes à longue portée contre les aérodromes russes.

La Garde-frontière ukrainienne signale aucun mouvement de troupes significatif en Biélorussie. Le porte-parole Andrij Demtschenko a informé la télévision ukrainienne qu'aucun mouvement de soldats ou d'équipement n'a été observé près de la frontière, mais il reste une menace générale en provenance de la frontière avec la Biélorussie. Récemment, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la Biélorussie avait déployé des troupes et de l'équipement près de la frontière. La Biélorussie est un allié proche de la Russie.

Le gouverneur Vyacheslav Gladkov de la région de Belgorod a annoncé sur Telegram que "des rapports font état de tentatives de franchissement de la frontière". Cela confirme les rapports des canaux Telegram russes (voir l'entrée à 10h02). Selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière est difficile mais gérable. Gladkov a déclaré qu'Ukraine avait attaqué la région avec plus de 20 drones au cours des dernières 24 heures. Kyiv n'a pas encore commenté les incidents présumés.

L'Ukraine serait en train de mettre en place de nouvelles brigades mécanisées pour la lutte défensive contre l'agression russe, qui pourraient être opérationnelles d'ici 2025. Les soldats seront recrutés parmi les Ukrainiens vivant à l'étranger et formés en partie là-bas. Une brigade mécanisée compte généralement environ 2 000 soldats, équipés de matériel militaire lourd tel que des chars.

Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), s'est rendu sur place pour inspecter la centrale nucléaire de Kursk dans la région russe du même nom, selon un rapport de l'agence de presse russe TASS. Grossi a prévu de mener personnellement l'inspection de la centrale près de la ville de Kursk en raison de la situation critique. Des milliers de soldats ukrainiens avaient lancé une attaque surprise dans la région le 6 août. La Russie accuse l'Ukraine d'attaquer fréquemment la centrale. Le gouvernement ukrainien n'a pas encore commenté officiellement cette situation.

Le service de sécurité russe FSB aurait engagé des procédures pénales contre deux journalistes étrangers. Ils sont suspectés d'avoir illégalement franchi la frontière russe pour couvrir la région de Kursk après l'invasion ukrainienne. Selon ce rapport, les journalistes sont un reporter de Deutsche Welle et un correspondant de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1. Le FSB aurait engagé des procédures pénales contre au moins sept journalistes étrangers qui ont couvert la région de Kursk.

Des forces ukrainiennes seraient en train de tenter de franchir la frontière russe dans la région de Belgorod au sud. Selon The Guardian, citant des canaux Telegram russes, des combats sont actuellement en cours, avec environ 500 soldats ukrainiens attaquant deux points de contrôle à Nechoteyewka et Shebekino dans la région de Belgorod, et des combats se déroulant toujours aux deux emplacements. La région de Belgorod borde la région russe de Kursk, où des forces ukrainiennes ont capturé un territoire russe depuis début août.

La Russie aurait perdu 1 280 soldats en une journée, selon le état-major ukrainien. Cela porte le nombre total de soldats russes tués ou incapacités depuis le début de la guerre à 610 100. Kyiv rapport également la destruction de 12 chars, 19 véhicules blindés, 52 systèmes d'artillerie, 120 drones, 103 missiles et un lanceur de roquettes multiples au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, et la Russie ne divulgue pas ses propres détails de pertes.

Tout ce qui se dirigeait vers la capitale Kyiv a été détruit.

Les forces de défense aérienne ukrainiennes affirment avoir neutralisé avec succès cinq missiles d'origine russe et soixante drones. L'agression russe a impliqué le lancement de dix missiles et eighty-one drones, selon le compte Telegram officiel de l'armée de l'air. À Kyiv, environ fifteen drones et plusieurs missiles ont été interceptés, selon Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la ville. "Chaque trajectoire de vol se dirigeant vers Kyiv a été interrompue", a déclaré Popko. Dix drones étaient encore en vol à 9 heures (8 heures CEST), tandis que d'autres drones s'étaient écrasés. Despite the defensive efforts, three Kinzhal (Dague) missiles hypersoniques and two Iskander missiles could not be intercepted, according to Mykola Oleschuk, air force commander. Although these statistics are not entirely verifiable, they provide an approximate insight into the magnitude of the assault.

08:57 Attaque violente de la nuit entraîne plusieurs morts - la Russie bombarde l'Ukraine avec des missiles Kinzhal

La Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine pour la deuxième nuit consécutive. Au moins quatre morts ont été rapportés par les autorités ukrainiennes, citant une attaque de missile contre un hôtel à Kryvyi Rih et deux victimes d'attaques de drones à Zaporizhzhia. Selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a utilisé des bombardiers à longue portée pour lancer des missiles de croisière et a lancé des missiles hypersoniques Kinzhal.

08:33 Pékin renforce sa propre initiative de paix

La Chine plaide pour une plus large acceptation de sa proposition de paix. Le envoyé spécial chinois pour les affaires eurasiatiques, Li Hui, a souligné que l'Indonésie, le Brésil et l'Afrique du Sud, représentant le Sud global et des acteurs clés dans la promotion de la paix dans le monde, ont communiqué fortement avec à la fois l'Ukraine et la Russie. Les pays sont engagés dans une résolution diplomatique du conflit, selon la déclaration de Li. La paire a publié un programme de paix conjoint en 2023, détaillant une conférence de paix impliquant toutes les parties en conflit et mettant fin à toute expansion sur le terrain. Cependant, ni la Russie ni la Chine n'ont assisté à une conférence de paix suisse tenue en juin, la Russie s'abstenant de participer en raison de son absence d'invitation, tandis que la Chine a décliné l'invitation.

08:05 Chef de l'unité Achmat annonce la "libération" de deux zones habitées dans la région de Kursk

La Russie a déclaré la "libération" de deux espaces habités dans la région de Kursk, selon le ministère russe de la Défense. Le chef adjoint du département militaire-politique principal des forces armées russes, le général-major Apti Alaudinow, et le commandant de l'unité spéciale tchétchène Achmat ont communiqué cette information à l'agence de presse TASS. Bien que la situation reste inchangée près du front, l'ennemi a subi de lourdes pertes pendant les manœuvres, selon Alaudinow. Ces affirmations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. ISW note que des photographies de lundi montrent des forces ukrainiennes proches de Nechayev, qui est contrôlée par la Russie.

07:37 Biden condamne les dernières attaques russes comme inhumaines

Le président américain Joe Biden a condamné les dernières attaques russes comme inhumaines. Il a critiqué les attaques pour leur cible directe contre la population ukrainienne, cherchant à perturber leurs services publics et à entraver les fournitures. L'Allemagne, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a également exprimé une forte désapprobation, qualifiant les attaques russes de "cowardes". Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a également condamné les attaques.

07:05 Une guerre avec la Biélorussie peu probable - Analyse de l'ISW

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estime qu'une invasion de l'Ukraine par les troupes biélorusses est improbable. Sa raison est basée sur une analyse de Frontline Insight et Rochan Consulting, qui indique que les unités de combat biélorusses fonctionnent seulement à 30 à 40 pour cent de leur capacité et se mobilisent pour le déploiement. Aucune mobilisation n'a été annoncée, et la stratégie actuelle semble être de détourner l'attention des forces ukrainiennes des fronts du conflit en cours. De plus, le nombre de troupes russes stationnées en Biélorussie ne fournit pas assez de force pour mener une invasion coordonnée depuis la région de Gomel. Enfin, une invasion ou une implication militaire en Ukraine pourrait affaiblir l'autorité d'Alexandre Loukachenko, ce qui pourrait entraîner une augmentation significative de la dissidence domestique. Les prochaines élections présidentielles sont prévues pour février 2025.

La précédente candidate démocrate à la présidence et ancienne congressiste Tulsi Gabbard, qui s'éloigne désormais du parti démocrate, soutient le candidat républicain Donald Trump dans les élections de novembre prochain. Gabbard a déclaré son intention d'apporter tout l'aide possible pour aider Trump à regagner la Maison Blanche, a-t-elle déclaré. En attirant l'attention sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, l'ancienne militaire Gabbard a argumenté que si Trump gagnait, son objectif principal serait de "retirer les États-Unis du bord de la guerre". Gabbard avait précédemment concouru pour la nomination démocrate à la présidence en 2020, mais avait peu de chances de gagner, finissant par soutenir Joe Biden, qui a finalement remporté la victoire à l'élection démocrate. À l'époque, Gabbard avait plaidé pour une politique étrangère américaine moins militariste. La politique de 43 ans a fait face à des accusations selon lesquelles sa campagne était soutenue par la Russie et n'était destinée qu'à saboter les démocrates.

06:17 Biden rend hommage à Modi

Le président américain Joe Biden a salué le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa récente visite en Ukraine. Modi, dont le pays affiche une neutralité dans le conflit Ukraine-Russie, a partagé sur Twitter qu'il avait discuté avec Biden de l'appui total de l'Inde à une restauration rapide de la paix et de la stabilité en Ukraine. La Maison Blanche confirme que Biden a salué à la fois l'engagement de Modi avec l'Ukraine et son récent voyage en Pologne. La Pologne est l'un des alliés les plus proches de l'Ukraine en Europe de l'Est. Selon John Kirby, le coordinateur de la communication du Conseil de sécurité nationale, "nous accueillons favorablement tout autre pays qui reconnaît la perspective du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et cherche à l'aider à poursuivre une paix juste".

05:45 Témoins signalent une série d'explosions à Kyiv

Dans la dernière attaque de drone sur Kyiv, les témoins rapportent au moins trois séries d'explosions. Il n'y a pas encore de rapports de morts ou de blessés. Les systèmes de défense aérienne dans la région de Kyiv ont été actifs toute la nuit pour intercepter les missiles et les drones ciblant la ville, selon le poste de l'administration militaire régionale de Kyiv sur Telegram. Les attaques ont eu lieu un jour seulement après la plus grande attaque aérienne russe jusqu'à présent dans ce conflit.

05:03 Aviation : bombardiers et drones russes se dirigent vers l'Ukraine

La Russie a envoyé des bombardiers et des drones vers l'Ukraine, selon des sources ukrainiennes. Les bombardiers Tu-95ms sont partis de la base aérienne d'Engels dans le sud-ouest de la Russie, explique l'Aviation ukrainienne sur Telegram. Des attaques de drones sont également en cours vers l'Ukraine. Des alertes ont été émises dans de nombreuses parties de l'Ukraine, selon les autorités locales.

04:04 Deux morts après une frappe de missile russe sur Kryvyi Rih

Le nombre de morts suite à la frappe de missile russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih est passé à deux, selon les rapports ukrainiens. Un missile russe a touché un hôtel, avec jusqu'à cinq personnes potentiellement coincées sous les décombres, les opérations de secours sont en cours, selon les médias ukrainiens, citant les administrations militaires du district et de la ville. Les Russes ont détruit l'hôtel à l'aide d'un missile balistique, selon l'administration de la ville. Ces rapports ne peuvent pas être indépendamment vérifiés.

02:04 Une autre attaque de drone sur Kyiv

Une autre attaque de drone russe a eu lieu dans la région de Kyiv, selon les rapports ukrainiens. "Détection d'intrusion de drones ennemis", a rapporté l'administration militaire régionale de Kyiv sur Telegram. "Les systèmes de défense aérienne sont actifs dans la région."

00:35 Ukraine : Au moins un mort dans une frappe de missile russe sur Kryvyï RihAu moins une personne a trouvé la mort dans une frappe de missile russe sur un bâtiment d'infrastructure civile dans la ville centrale ukrainienne de Kryvyï Rih. Cinq autres personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres, selon les autorités régionales. Le chef de l'administration militaire de Kryvyï Rih, Oleksandr Vilkul, indique sur Telegram que quatre personnes ont été hospitalisées avec des blessures. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, déclare sur Telegram que le bâtiment civil a été "réduit en ruines". Ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante. Il n'y a pas encore de réaction de la part de la Russie.

23:19 Zelensky promettait une riposte contre la Russie pour les frappes aériennesAprès les frappes aériennes russes massives en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a promis une riposte. La réponse militaire est préparée à l'aide des avions de combat F-16 fournis par l'Ouest, déclare Zelensky dans son discours vidéo du soir. Il ne fournit pas de détails spécifiques sur la riposte prévue. Cependant, il fait à nouveau référence à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, qui se déroule depuis trois semaines. Les troupes ukrainiennes ont étendu leur contrôle là-bas et capturé plus de prisonniers de guerre russes, améliorant les perspectives pour les échanges de prisonniers.

22:03 États-Unis : La Russie cherche à plonger l'Ukraine dans l'obscurité

À la suite des bombardements massifs en Ukraine, les États-Unis accusent la Russie de chercher à "plonger le peuple ukrainien dans l'obscurité à l'arrivée de l'automne", selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Les attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine sont "scandaleuses", déclare Kirby. Les États-Unis dénoncent "la guerre continue de la Russie contre l'Ukraine".

21:20 Évacuations en cours dans la région de DonetskLes autorités ukrainiennes ont ordonné de nouvelles évacuations dans la région de Donetsk en raison des avancées de la Russie. La zone d'évacuation a été étendue en raison des conditions de sécurité dégradées, avec les enfants et leurs parents ou tuteurs tenus de quitter leurs domiciles, indique le gouverneur de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Un total de 27 localités dans les régions de Kostjantyniwka et de Selydove ont été listées. Des évacuations avaient déjà été ordonnées dans la région de Pokrovsk en raison de l'avancée des troupes russes.

