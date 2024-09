À 22 h 59, la Russie change de position vers le sud.

17:25 Ancien ministre russe des Affaires étrangères Kozyrev met en garde l'Occident contre une nouvelle agression russe - "But final est l'embarras"

Ancien ministre russe des Affaires étrangères Andrei Kozyrev met en garde l'Occident contre une possible agression russe supplémentaire. Kozyrev pense que si Poutine reçoit des récompenses en Ukraine, il exploitera la faiblesse et la couardise perçues de l'OTAN pour lancer des attaques contre les États membres de l'OTAN dans la région baltique avant d'obtenir toute garantie de l'OTAN. Kozyrev suggère que le motif de Poutine n'est pas l'acquisition territoriale, mais plutôt l'embarras et la déconsidération intentionnels des États-Unis et de l'OTAN.

17:04 Le débat sur les Taureaux resurgit : les politiciens de la coalition plaident en faveur de la livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine

16:45 Combats intenses persistent dans l'est du pays, selon le rapport de l'armée ukrainienne. L'état-major à Kyiv a révélé dans son briefing nocturne qu'ils avaient comptabilisé 115 engagements. Le point le plus intense de la journée s'est déroulé vers Kurachove, tandis que l'ennemi était également actif dans les directions de Lyman et Pokrovsk, selon le rapport. Kurachove est une petite ville située au sud de Pokrovsk, qui avait été considérée précédemment comme le principal point de concentration de l'offensive des troupes russes. Cependant, les Russes n'ont réussi à obtenir que des gains territoriaux modestes dans cette région récemment. Au lieu de cela, ils ont étendu leur ligne de front vers le sud pour saisir la ville minière de Hirnyk, située près de Kurachove.

À 22h18, le président Zelensky de l'Ukraine a annoncé que l'avancée dans la région russe de Kursk avait donné les résultats souhaités. En Kharkiv, l'ennemi a été arrêté, et dans le Donetsk, l'avancée russe a ralenti, ont-ils dit. Jusqu'à présent, la Russie n'a enregistré aucun succès significatif dans sa contre-attaque dans la région de Kursk. De nombreux experts ont remis en question le déploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie affirme avoir repris dix des cent villages qu'elle avait occupés Initially.

Le président Zelensky a accusé l'Occident de craindre d'aborder l'aide à l'Ukraine pour abattre les missiles russes lors d'une conférence à Kyiv. "Si les alliés tirent ensemble des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas encore de décision similaire pour abattre les missiles russes et les Shaheds dans le ciel de l'Ukraine ?", a-t-il demandé. "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus'. Et cela se produit même pas quand les missiles et les drones se dirigent littéralement vers le territoire de nos voisins", a déclaré le leader ukrainien. "C'est honteux pour le monde démocratique."

Selon le gouvernement ukrainien, la Russie a lancé 8060 drones Shahed, créés par l'Iran, contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun communiqué ni de l'Iran ni de la Russie n'est disponible pour le moment. L'Ukraine accuse le gouvernement iranien d'avoir fourni les drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

À Washington, des pourparlers ont lieu entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden. On attend avec impatience de savoir s'il y aura des annonces concernant l'approbation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Des sources du Guardian britannique suggèrent que la Grande-Bretagne a donné à l'Ukraine l'autorisation de mener des attaques avec des missiles Storm Shadow, mais il n'y aura pas d'annonces sur ce sujet lors de cette réunion. John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, se contente de dire qu'ils continuent de discuter avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés de la fourniture à l'Ukraine des capacités nécessaires. Il ne répond pas clairement non plus si le gouvernement américain ferait une annonce s'il y avait un changement.

Des avions allemands ont été déployés pour intercepter des avions russes au-dessus de la mer Baltique. Un Tu-142 Bear d'observation maritime/anti-sous-marine a été repéré avec un escort Su-30, volant sans plan de vol ni transpondeur, selon un post de la Luftwaffe sur X. Des Eurofighters allemands basés à Laage et Lielvarde en Lituanie ont escorté les avions russes, car de tels incidents se produisent régulièrement ces derniers mois.

Le colonel Sergii Osatschuk explique comment l'Ukraine pourrait bénéficier de l'utilisation de missiles à longue portée dans l hinterland russe, car l'Ukraine cherche l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée sur le territoire russe. La Grande-Bretagne et les États-Unis étudient actuellement cette proposition.

Le président Zelensky prévoit d'inviter la Russie à la prochaine sommet de paix en Suisse en novembre, selon les rapports, mais il reste incertain si la Russie y assistera. Des représentants de haut rang ont régulièrement rejeté la participation, et Moscou continue d'affirmer son intention d'atteindre tous ses objectifs de guerre en Ukraine ou de fixer des conditions de paix empoisonnées ou des conditions de négociation qui équivalent à un diktat pour l'Ukraine.

L'expert en sécurité Nico Lange voit les habituels jeux psychologiques dans les déclarations de Poutine après la libération d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Poutine menace l'Occident après la libération d'armes à longue portée pour l'Ukraine, et Lange pense que le chancelier fédéral a surréagi à ses dernières déclarations.

L'UE prévoit de nouvelles sanctions contre l'Iran pour la fourniture de missiles à la Russie, car l'Iran a livré des missiles à la Russie tout au long de la guerre. Les nouvelles sanctions n'ont pas encore été annoncées.

Suite à des rapports suggérant que l'Iran fournit des missiles à la Russie, les 27 pays de l'UE envisagent de nouvelles sanctions contre Téhéran. Selon un communiqué de l'UE, l'Iran a été averti à plusieurs reprises d'arrêter le transfert de missiles balistiques à la Russie. Ce transfert représente une menace directe pour la sécurité et constitue une escalade importante. Les mesures de l'UE seront promptes et Comprehensive, potentiellement incluant des sanctions contre le secteur aéronautique iranien, telles qu'un éventuel interdiction de vol ou d'atterrissage. L'Allemagne est activement impliquée dans les discussions avec ses homologues de l'UE et internationaux concernant l'imposition de nouvelles sanctions, en particulier dans le secteur aéronautique.

16:35 Intenses combats à Kurachove - L'Ukraine signale des attaques sévères

Les forces russes intensifient apparemment leurs attaques dans l'est de l'Ukraine près de la ville contestée de Kurachove, où les combats les plus importants de ce mois-ci ont eu lieu. Dans le même temps, les troupes russes progressent vers la ville de Pokrovsk, un important nœud ferroviaire situé à 33 kilomètres au nord de Kurachove. L'objectif de cette manœuvre est d'ouvrir de nouvelles lignes de front, de perturber la logistique ukrainienne et de prendre le contrôle de la région orientale de Donetsk. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrovsk au cours des 24 dernières heures. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy félicite ses troupes pour avoir maintained leurs positions à Pokrovsk et Kurachove, deux des secteurs les plus difficiles du front est.

15:56 Attaques ukrainiennes présumées à 1 900 km de la frontière - La région russe ferme son espace aérien

Les autorités de la région russe de Mourmansk invoquent une menace de drones ukrainiens pour justifier la réinstallation de la fermeture de l'espace aérien, la région étant située à environ 1 900 kilomètres de la frontière ukrainienne. L'Agence fédérale de l'aviation, Rosaviatsiya, a suspendu les décollages et atterrissages à la fois à l'aéroport de Mourmansk et à celui d'Apatity en raison de préoccupations pour la sécurité. La région est le siège de la Flotte du Nord et d'une base aérienne qui accueille des bombardiers stratégiques responsables de frappes contre l'Ukraine.

15:22 Le ministère britannique de la Défense révèle des détails - Ces missiles iraniens sont maintenant en possession russe

Le ministère britannique de la Défense a divulgué des informations sur les missiles iraniens supposément fournis à la Russie, qui sont des missiles balistiques à courte portée du type Fath-360 (ou BM-120). Ces missiles, introduits en 2020, sont capables de transporter une ogive de 150 kilogrammes sur une distance de 120 km et de frapper des cibles avec une précision présumée de 30 mètres. Le rapport quotidien d'intelligence du ministère de la Défense de Londres indique que cela augmentera la capacité de la Russie à porter des coups précis contre les infrastructures militaires ou civiles ukrainiennes proches de la ligne de front.

14:45 L'initiative d'artillerie tchèque fait face à des défis de financement - La Pologne n'a pas encore fourni de fonds

Selon Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a toujours pas contribué de fonds à l'initiative d'artillerie tchèque, qui vise à obtenir des munitions pour l'Ukraine dans le monde entier grâce au soutien de divers partenaires occidentaux. L'Allemagne est apparemment le plus grand et le plus rapide contributeur. Si tout se passe comme prévu, l'Ukraine devrait recevoir 100 000 coups en avril, avec pour objectif d'atteindre 500 000 d'ici la fin de 2024 et encore plus en 2025. Des problèmes avec l'implication russe sur le marché causent des difficultés, comme rapporté par Prague.

14:20 Pistorius soutient la légitimité de l'utilisation d'armes à longue portée par l'Ukraine, autorisée par les alliés de l'OTAN

Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, estime qu'une éventuelle autorisation par les partenaires de l'OTAN permettant à l'Ukraine d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles en Russie est justifiée sur le plan juridique. Pistorius souligne que les États-Unis et le Royaume-Uni ont la liberté de prendre de telles décisions concernant les armes qu'ils ont fournies, et que les conventions de Genève l'autorisent. Lorsqu'on lui demande à propos des avertissements du président russe Poutine concernant un conflit avec la Russie, Pistorius se borne à répondre : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il émet des menaces chaque fois qu'il le souhaite, et des offres chaque fois qu'il le juge approprié."

13:57 Zelenskyy accueille 49 prisonniers de guerre rentrant de Russie

Le président ukrainien Zelenskyy a accueilli 49 prisonniers de guerre rentrant de Russie, dont d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui était sous siège russe au printemps 2022. Zelenskyy a déclaré : "49 Ukrainiens sont de retour chez eux", postant des photos de soldats et de femmes soldats drapées dans des drapeaux ukrainiens. Les personnes revenues sont apparemment originaires de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et de civils. Les rapports suggèrent que 23 des 49 personnes revenues sont des femmes. Zelenskyy n'a pas initialement révélé si leur libération était due à un échange de prisonniers avec la Russie.

13:46 Tusk balaie les menaces de bombes de Poutine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk se montre peu impressionné par les récents avertissements du président russe Poutine concernant les armes à longue portée ciblées contre la Russie. Tout en reconnaissant la gravité de la situation en Ukraine et le long de la frontière ukraino-russe, Tusk balaie les déclarations de Poutine en commentant : "Je ne donnerais pas trop d'importance aux dernières déclarations du président Poutine. De telles déclarations reflètent principalement la situation précaire des forces militaires russes sur le front." Poutine avait précédemment averti que tout soutien occidental à des attaques ukrainiennes sur le territoire russe, à l'aide de roquettes occidentales à longue portée, provoquerait directement la Russie.

13:21 Pékin plaide pour des négociations dans les crises ukrainienne et de Gaza

Le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, intervenant lors d'un forum de sécurité internationale à Pékin, a exhorté les "négociations" comme seule solution aux conflits internationaux tels que ceux en Ukraine et dans la bande de Gaza. Il a établi que "promouvoir la paix et les négociations est le seul moyen de réduire" ces crises.

12:58 L'Allemagne cherche à augmenter ses importations de pétrole du KazakhstanLe gouvernement allemand cherche à augmenter ses importations de pétrole du Kazakhstan. "Nous sommes favorables à l'extension potentielle des approvisionnements en pétrole du Kazakhstan", a déclaré un responsable gouvernemental, en préparation de la visite du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan qui commence ce week-end. L'objectif est de fournir à la raffinerie PCK de Schwedt plusieurs options d'approvisionnement, le pétrole kazakh étant l'une de ces options. Cependant, des alternatives supplémentaires sont nécessaires, étant donné que le pétrole kazakh transite par des pipelines russes pour arriver en Allemagne, ce qui donne à Moscou un levier. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a cessé d'importer du pétrole russe. L'itinéraire de Scholz comprend également des discussions sur les approvisionnements en gaz d'Asie centrale. En ce qui concerne les appels d'offres pour de nouvelles centrales électriques à gaz, il est clair : "Nous devons nous approvisionner en gaz quelque part, et l'Asie centrale est particulièrement riche à cet égard", a déclaré le responsable.

12:26 La France convoque le représentant iranien pour des livraisons de missiles balistiquesLa France a convoqué le représentant iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. La raison est un soupçon de livraisons de missiles balistiques à la Russie, selon des sources diplomatiques. Auparavant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, qui devaient être déployés en Ukraine dans les semaines à venir. L'Iran a nié ces allégations.

12:03 Le Pentagone minimise la contre-offensive russe à KurskLe Pentagone minimise la contre-offensive russe à Kursk. "Les unités russes ont tenté de mener une contre-offensive dans la région de Kursk", a déclaré le porte-parole du Pentagone Pat Ryder jeudi. "Actuellement, je la qualifierais de petite, mais nous la surveillons de près", a ajouté Ryder. Le ministère de la Défense russe a rapporté que ses troupes ont repris dix villages. Cependant, ces allégations restent non vérifiées. Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive sur la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines et ont prétendument saisi environ 100 villages et près de 1 300 kilomètres carrés.

11:38 Les forces ukrainiennes affirment avoir abattu 24 drones sur 26, causant des dommagesL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 24 drones sur 26 pendant la nuit. Les attaques de drones ont entraîné une blessure dans la région d'Odessa et des dommages matériels à 20 maisons. De plus, des débris de drones ont causé un incendie dans une usine de transformation alimentaire dans la région de Mykolaiv, selon les autorités régionales. De plus, l'infrastructure énergétique de la région d'Ivano-Frankivsk a également été endommagée, selon le ministère de l'Énergie.

11:16 Shoigu rencontre Kim à PyongyangLe secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Les discussions se sont déroulées dans une "atmosphère unique de confiance et de camaraderie", selon le Conseil de sécurité russe. Les discussions "contribueront considérablement" à la mise en œuvre du pacte de défense signé par Kim et le président russe Vladimir Poutine en juin, qui prévoit "une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties contractantes". L'Occident suspecte Moscou d'utiliser des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréens en Ukraine. La Russie produit massivement des munitions pour soutenir son offensive en Ukraine, cherchant ainsi des partenariats avec des pays comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:17 Munz sur la menace de guerre de Poutine à l'OTAN : "L'avertissement de Poutine ne fait même pas les infos du matin"Dans le monde occidental, il y a des préoccupations quant au fait de permettre à l'Ukraine de mener des attaques à longue portée sur le territoire russe, ce qui pourrait entraîner une escalade. En effet, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau émis un tel avertissement. Cependant, le correspondant de ntv Rainer Munz souligne plusieurs raisons pour lesquelles les menaces de Poutine pourraient être du vent.

Lire la suite ici.09:42 La famille : le leader de l'opposition biélorusse est dans un état critiqueSelon sa sœur, la dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée Maria Kalesnikava est dans un état de santé critique. Pendant quatre ans, elle a subi un traitement inhumain, pesant seulement 45 kg pour une taille de 1,75 mètre, selon Tatiana Chomitsh, qui cite des informations de anciens prisonniers. "Je pense que c'est un moment critique", dit-elle, accusant les autorités de torturer psychologiquement et physiquement sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse ne répond pas à une demande de renseignements sur les soins médicaux de Kalesnikava. Kalesnikova, qui est devenue un symbole de résistance depuis les manifestations de 2020 contre le président biélorusse Alexander Lukashenko, purge une peine de prison de 11 ans pour des allégations d'avoir tenté de renverser le gouvernement.

09:20 Signature d'un accord sur le déploiement de la brigade lituanienneL'Allemagne et la Lituanie ont signé un accord pour régir les détails du déploiement d'une brigade prête au combat dans le pays baltique de l'OTAN. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kazlauskas ont signé l'accord à Berlin. L'accord complète l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, clarifiant le statut juridique des soldats et des civils allemands en Lituanie. Il fournit une sécurité juridique en réglementant les logements, les lois fiscales, les systèmes scolaires, la santé, les lois sur la circulation et la sécurité publique. Par exemple, il établit un cadre juridique pour la mise en place d'écoles et de garderies allemandes en Lituanie. La brigade devrait être opérationnelle d'ici 2027.

08:56 La Russie expulse des diplomates britanniques pour espionnageLa Russie a expulsé six diplomates britanniques pour espionnage. Le FSB affirme détenir des documents prouvant que le Foreign Office britannique coordonne l'escalade politique et militaire, dans le but de garantir la défaite de la Russie dans la guerre en Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accuse l'ambassade britannique d'avoir intentionnellement nui aux citoyens russes. Le Foreign Office britannique nie les allégations, les qualifiant de "complètement fausses", et affirme que les actions de la Russie sont une réponse aux mesures prises par le Royaume-Uni en réponse aux activités russes en Europe et au Royaume-Uni.

08:31 Poutine Menace l'Occident Concerning le Rôle Potentiel de l'OTAN dans le Conflit en UkraineLe président ukrainien Zelensky réclame depuis longtemps l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée pour cible les positions militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni discutent désormais de cette possibilité. Le président russe Poutine répond rapidement en mettant en garde l'Occident.

08:03 La Russie Offre des Informations sur les Armes OccidentalessLa Russie offre de partager son expertise sur les armes occidentales utilisées dans le conflit en Ukraine. Le ministre adjoint russe de la Défense, Alexandre Fomin, déclarant lors d'une conférence de sécurité en Chine, a affirmé que la Russie dispose d'une expérience inestimable pour lutter contre diverses armes occidentales. Il a déclaré que la Russie était prête à partager ces connaissances avec ses partenaires, car le conflit a conduit à l'élaboration de tactiques de guerre moderne. Les armes russes, a-t-il affirmé, sont capables de neutraliser les armes occidentales.

07:34 Le Service de Sécurité d'Ukraine Annonce des Arrestations : des Hommes Mettent le feu à Kyiv sur l'Ordre de la RussieCinq hommes ont été arrêtés pour avoir prétendument mis le feu à Kyiv sur ordre de la Russie, selon le service de sécurité d'Ukraine. Les hommes sont accusés d'avoir brûlé cinq véhicules militaires et de distribuer des tracts visant à miner la militaire. Le service a affirmé que les hommes étaient venus de différentes régions d'Ukraine à la recherche de travail et avaient été contactés par des agents russes via Telegram avec la promesse d'une rémunération rapide. Ils ont documenté leurs actions sur des enregistrements téléphoniques mobiles pour réclamer leur paiement, qui n'est jamais arrivé.

07:05 Le Grand Rabbin d'Ukraine Déplore la Mort de son Fils Adoptif Tué à la GuerreLe Grand Rabbin d'Ukraine, Moshe Azman, déplore la mort de son fils adoptif, Anton Samborskij, tué lors de l'invasion russe. Un service funéraire a eu lieu jeudi à Kyiv, auquel ont assisté des soldats, des vétérans et d'autres personnes. Samborskij, 32 ans, avait été porté disparu fin juillet et sa mort a été confirmée plusieurs semaines plus tard. Il était devenu père quelques semaines avant d'être appelé sous les drapeaux. Rabbi Azman l'avait adopté alors qu'il était orphelin à l'âge de 10 ans.

06:29 Le Japon Décrit une Rencontre avec des Avions Militaires RussesL'armée japonaise a envoyé des avions de chasse jeudi en réponse à deux avions russes qui ont survolé le pays. Les avions russes n'ont pas pénétré dans l'espace aérien japonais, selon les officiels de la défense. Les avions Tu-142 ont volé de la mer vers Okinawa dans la partie sud du Japon, du matin jusqu'au soir. En réponse, "nous avons déployé des avions de chasse de l'armée de l'autodéfense en urgence", a déclaré le ministère. Les avions russes ont quitté la région au nord et ont également traversé les îles Kouriles, un territoire en litige entre le Japon et la Russie. Plus tôt dans la semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon, dans le cadre d'un exercice naval à grande échelle. Des avions militaires russes ont pour la dernière fois survolé le Japon en 2019. Source

06:07 Moscou : Les États-Unis Utilisent une Stratégie de Containment Contre la Russie et la ChineLe ministre adjoint russe de la Défense, Alexandre Fomin, affirme lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis mettent en place une stratégie de containment contre la Russie et la Chine. Cette information est rapportée par l'agence de presse russe Tass. Fomin aurait déclaré que Moscou et Pékin prônent la création d'un monde multipolaire juste, caractérisé par l'égalité et le respect mutuel, tandis que l'Occident se prépare à des guerres potentielles en Asie en établissant de nouvelles alliances de sécurité dans la région.

05:27 Ukraine : Un Navire de Cargo Souffre une Attaque de MissileLa marine ukrainienne a détaillé des rapports récents sur une prétendue frappe aérienne russe sur un navire civil dans la mer Noire. La marine affirme qu'un bombardier Tu-22 apossibly lancé un missile anti-navire Ch-22 contre le navire. Le navire, battant pavillon de la nation caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis, se serait trouvé en dehors des eaux territoriales ukrainiennes, se rendant d'un port

01:09 Ancien ambassadeur des États-Unis à Kyiv : Harris pourrait soutenir l'Ukraine plus ardemmentL'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, estime que la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris soutiendrait l'Ukraine plus fermement que le président actuel Biden si elle remporte l'élection. Harris a déjà manifesté un tel soutien dans divers domaines, a noté Taylor lors d'un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden a été plus modéré dans certaines décisions, notamment celles concernant les HIMARS, les chars Abrams et les avions de combat F-16. Actuellement, il est également réticent à autoriser l'Ukraine à lancer des attaques profondes en Russie. Taylor prévoit une approche "plus fervente" de la part de Harris - principalement parce qu'elle devrait introduire une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

00:27 Zelensky rend hommage à l'Estonie pour son aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie le président estonien Alar Karis à Kyiv pour son aide militaire. L'Estonie s'est engagée à consacrer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine. Les discussions ont également porté sur les efforts de reconstruction et les aspirations de l'Ukraine à intégrer l'UE. De plus, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a promis plus de soutien lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de reveal son évaluation de l'Ukraine à un journalisteLe service de renseignement fédéral (BND) n'est pas tenu de reveal si, lors de discussions confidentielles, il a estimé qu'une victoire militaire ukrainienne en Ukraine était difficile ou impossible, a jugé la Cour administrative fédérale de Leipzig. Le BND n'est pas tenu de reveal quels médias ont participé à ces discussions en arrière-plan. Cependant, le BND doit fournir des informations sur le nombre de discussions individuelles confidentielles sur la situation militaire en Ukraine cette année. La demande d'ordonnance provisoire du journaliste a été en grande partie rejetée. La cour a indiqué que le journaliste avait déposé une demande urgente suite à un article de journal de mai, qui rapportait qu'un politique de l'UDI affirmait que le BND avait intentionnellement diffusé une évaluation négative de la situation militaire en Ukraine pour influencer l'opinion publique.

22:06 Les parlementaires soutiennent l'utilisation d'armes de longue portée contre la RussieDes politiques de la coalition du trafic lumineux soutiennent l'autorisation de Kyiv d'utiliser des armes de longue portée contre des cibles russes. Il est à la fois juste et conforme au droit international d'attaquer enfin des cibles militaires en Russie avec des roquettes occidentales de longue portée, déclare l'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth à T-Online. Roth cite des aérodromes militaires, des centres de commandement et des bases de missiles comme cibles potentielles pour les armes de longue portée. Ces bases servent de plates-formes de lancement pour les "attaques inhumaines contre des cibles civiles ukrainiennes" et peuvent être le plus efficacement contrées là-bas. Le président de la commission de la défense, Marcus Faber du FDP, considère que l'autorisation d'"attaquer les aéroports militaires russes avec des armes de longue portée telles que les ATACMS et les Storm Shadow est surdue". Le député vert Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise la population civile ukrainiennequotidiennement avec des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et des approvisionnements en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à bombarder des bases militaires sur le territoire russe avec des armes de longue portée.

21:35 Vance discute de la stratégie de Trump en UkraineSelon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, la stratégie de Donald Trump pour mettre fin au conflit en Russie pourrait impliquer la création d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Vance, lors d'une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, suggère que Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour explorer la possibilité d'une résolution pacifique. Vance exprime sa confiance dans la capacité de Trump à conclure rapidement un accord. Trump est connu pour ses sympathies pro-russes et ses critiques fréquentes du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Il se vante également d'avoir mis fin au conflit en un jour s'il est élu, mais ne fournit pas de détails sur son plan.

21:03 "Les Russes, Dieu est avec nous" - Manifestations fascistes à Saint-PétersbourgLes Russes ne peuvent pas être défiés sur cette question, et elle ne peut pas les contredire : "Les Russes, Dieu est avec nous", scandent de nombreux nationalistes et fascistes russes lors de leur défilé à Saint-Pétersbourg. Et à plusieurs reprises, ils crient : "En avant, les Russes !" La raison de leur défilé est la célébration d'Alexandre Nevski, un héros national révéré et saint de l'Église orthodoxe, dont les reliques sont transférées.

20:28 Solovyov, propagandiste russe : "L'Atlantique est notre limite"Selon le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov, l'ambition de la Russie ne devrait pas s'arrêter à la conquête de l'Ukraine. "Je crois que la limite idéale est l'Atlantique. Une limite naturelle", déclare le propagandiste du Kremlin. Le lieu de rêve pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils étaient pittoresques à Paris." Rappelé à l'absence de population russe, il répond : "Les frères biélorusses nous soutiennent." Ou alternativement, on pourrait envisager la Chine.

20:01 Travailleurs humanitaires britanniques prêts pour l'hiverDe nombreux logements ukrainiens qui ont survécu aux bombardements jusqu'à présent manquent de fenêtres, une situation désastreuse à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de guerre et en installant des fenêtres temporaires.

