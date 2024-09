À 22 h 57, Kretschmer s'adresse à la cabine de vote

Le leader de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection régionale de "potentiellement la plus importante en 34 ans". En déposant son bulletin de vote à Dresde, Kretschmer exprime sa gratitude envers les personnes qui ont changé leur vote ces dernières années, choisissant finalement la force dominante au centre modéré, à savoir l'Union saxonne. "Ce consensus nous permettra d'établir un gouvernement qui convient à cette terre", ajoute Kretschmer. Selon les sondages, son parti CDU est engagé dans une course serrée avec l'AfD.

10h30 : Ramelow commente l'absence de Wagenknecht sur le bulletin de vote Pour le président de la gauche Thuringe Bodo Ramelow, le jour de l'élection est une "fête de la démocratie", malgré la possibilité de ne pas être réélu. During an interview with ntv, Ramelow clarifies his disapproval of a minority government and questions the competence of the BSW.

09h59 : L'historien Loew critique la date de l'élection L'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection pour les élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui tombe le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939. "A posteriori, celui qui a choisi cette date a manqué de sens historique", déclare Loew, s'inquiétant des interprétations erronées qui pourraient en résulter si un parti aux liens troubles avec l'époque nazie, classé comme "droitier sécurisé" par les services de renseignement intérieurs des deux États, devait gagner les élections à Dresde et Erfurt.

09h30 : "Élection critique" : toutes les informations sur le vote en Saxe Plus de 3,3 millions d'électeurs en Saxe décideront qui dirigera leur parlement régional à Dresde à l'avenir. Avec la possibilité que la CDU perde sa position de force dirigeante dans l'État depuis 1990, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection de "critique". "C'est tout ce qui compte."

09h05 : Kretschmer accuse le trafic lumineux de décisions prématurées Avec le jour de l'élection en Saxe, la question se pose : le ministre-président Michael Kretschmer prolongera-t-il la série de victoires de la CDU dans l'État ? During an interview with ntv, Kretschmer exprime sa position sur les questions migratoires, le gouvernement trafic lumineux et la guerre en Ukraine.

08h46 : Données électorales pour la Thuringe Le jour du verdict est arrivé : quel parti dirigera l'État fédéral d'environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années au cœur de l'Allemagne ? L'AfD, avec son candidat principal Björn Höcke, émergera-t-elle comme la force la plus influente en Thuringe ?

08h24 : Les risques de la croissance de l'AfD pour la démocratie Les sondages indiquent que l'AfD est susceptible de renforcer considérablement son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Les chercheurs ont mis en évidence que ce développement représente un risque pour les institutions démocratiques en raison d'un État de droit plus faible que perçu par beaucoup.

08h00 : Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe Les élections pour de nouveaux parlements régionaux ont lieu aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD a une avance claire en Thuringe. En Saxe, le parti CDU du chef du gouvernement sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières estimations sont attendues lorsque les bureaux de vote ferment à 18h. Les élections dans les deux États de l'est de l'Allemagne servent de baromètre pour la coalition trafic lumineux à Berlin.

Pour la coalition existante en Thuringe dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une option post-électorale implique un gouvernement comprenant la CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. La CDU est incertaine quant à la poursuite de son alliance avec la BSW en Saxe. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. Le sort de l'expulsion du parti de la gauche du parlement de Saxe et celui des Verts et du FDP en Thuringe sont incertains.

À la lumière des élections en Saxe et en Thuringe, un historien allemand, Peter Oliver Loew, critique la date de l'élection, qui tombe le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939.

Entre-temps, les Pays-Bas expriment leur préoccupation quant à la possible augmentation des partis d'extrême droite lors des élections, compte tenu de leurs liens historiques avec les idéologies extrémistes, en particulier dans le cas de l'AfD.

