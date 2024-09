À 21h59, la Moldavie et l'Allemagne finalisent un pacte axé sur la cybersécurité.

18:22 Contrôle frontalier ukrainien arrête des civils en fuite

Après deux ans et demi de conflit, l'armée ukrainienne a désespérément besoin de nouveaux recrues. Cependant, de nombreux hommes cherchent à éviter le service militaire et tentent de s'enfuir vers des pays voisins comme la Moldavie. Ils sont arrêtés à la frontière de la rivière Dniestr.

19:02 Rapport : 38 000 soldats russes rejoignent l'offensive de Kursk

Selon le "Financial Times", une source de renseignement fiable affirme que la Russie déploie environ 38 000 soldats dans son offensive à la frontière de Kursk. Certains de ces soldats ont été déplacés depuis l'Ukraine du Sud. Les contre-attaques ne sont pour l'instant pas extensives. La source suggère que la Russie devra déployer des brigades de combat aguerries supplémentaires pour obtenir des victoires plus importantes. Zelensky, le président ukrainien, avait précédemment mentionné la nécessité de 100 000 soldats russes pour contrer efficacement l'offensive ukrainienne à Kursk.

19:36 L'Italie fournira un système de défense aérienne moderne à l'Ukraine

L'Italie enverra un deuxième système de missiles anti-aériens SAMP/T à l'Ukraine ce mois-ci, a annoncé le ministre italien de la Défense Guido Crosetto à Rome. Le système peut surveiller plusieurs cibles simultanément et intercepter jusqu'à dix. C'est le seul système européen capable d'intercepter des missiles balistiques.

20:23 L'Ukraine affirme avoir détruit des dépôts de munitions russes près de Marioupol

L'armée ukrainienne affirme avoir détruit plusieurs dépôts de fournitures russes dans les territoires occupés de l'Ukraine. Ces entrepôts ont été découverts près de la ville portuaire de Marioupol et ont été attaqués et détruits par des roquettes, selon le commandement naval de Kyiv. Des tonnes d munitions ont été détruites. Cependant, ces allégations restent non vérifiables.

21:12 Critique russe puni par une peine de camp de travail

Un homme russe de 38 ans a été condamné à cinq ans de camp de travail à Moscou pour avoir critiqué l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien lors d'un sondage dans la rue. Après avoir plaidé coupable fin avril, il avait initialement été condamné à cinq ans de travail forcé, mais était resté libre. Le ministère public a ensuite fait appel d'une peine plus sévère, qui a été accordée par le tribunal de Moscou, entraînant la condamnation de Yuri Kochov à cinq ans de camp de travail. Il a été arrêté et emmené hors de la salle d'audience à la suite du verdict.

Moldavie et Allemagne renforcent leur coopération en matière de cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne cherchent à renforcer leurs défenses contre les stratégies de guerre hybride de Poutine avec un accord de cybersécurité. Selon la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Chisinau, l'objectif de Poutine est de continuer à utiliser la guerre hybride contre l'Europe, en particulier la Moldavie, comme moyen de déstabilisation. En réponse, ils prévoient d'introduire des équipements informatiques, de partager des informations et de fournir une formation pour prévenir les cyberattaques et détecter la désinformation en Moldavie.

17:44 Le mystère des pneumatiques sur les avions russes enfin résolu

En fin d'été 2023, la Russie a commencé à couvrir certains de ses avions militaires de pneumatiques. La raison de cette pratique était inconnue jusqu'à ce qu'un haut responsable militaire américain fournisse une réponse. Selon Schuyler Moore, directeur technique au Commandement central des États-Unis, les pneumatiques sont destinés à tromper les systèmes de ciblage utilisés par les missiles modernes. Comme Moore l'a expliqué lors d'une discussion au think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS), "si vous mettez des pneumatiques sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître que c'est un avion". On pensait précédemment que les pneumatiques pouvaient servir de protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 Les troupes russes détruisent une mine de charbon ukrainienne à Vuhledar

Les troupes russes envahissent la ville minière ukrainienne de Vuhledar en faisant exploser l'une des plus grandes mines de charbon du pays. Des vidéos montrent l'explosion et l'effondrement de la tour de la cheminée principale. Plus de 150 millions de tonnes de charbon sont présumées être encore présentes dans la veine.

16:19 Le ministre allemand de la Défense s'inquiète de la financement à venir

Après le fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius exprime ses craintes quant au financement futur de la Bundeswehr. Il déclare que le fonds spécial sera intégralement épuisé d'ici la fin de l'année et que des financements supplémentaires seront nécessaires pour les acquisitions et l'infrastructure. "Je m'attends à ce que cela serve de base, car nous devons sécuriser des financements supplémentaires pour les acquisitions et l'infrastructure", déclare Pistorius, laissant entendre que cela représente un défi important et continu.

15:51 L'Ukraine attaque des bâtiments résidentiels à Belgorod

L'Ukraine continue ses frappes sur les villes russes, en se concentrant sur Belgorod près de la frontière commune. Plusieurs véhicules et un bâtiment résidentiel ont été incendiés, tandis que d'autres ont subi des dommages. Huit personnes ont été blessées.

15:14 Exercices navals : des navires chinois atteignent le port russe de Vladivostok

Après l'annonce d'un exercice militaire conjoint, deux navires de la garde côtière chinoise sont arrivés au port de Vladivostok, en Russie, selon des rapports russes. Les navires de la garde côtière chinoise ont été invités par les garde-côtes russes et seront à Vladivostok jusqu'à vendredi, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Cet exercice vise à renforcer la coopération stratégique entre les forces militaires chinoises et russes, comme l'explique Pékin. Les forces navales et aériennes des deux nations participeront à des exercices tels que "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk près de la côte russe, et la Chine participera également à l'exercice stratégique "Ocean-2024" de la Russie, selon les informations disponibles.

14:39 La vision de Baerbock sur l'aide à la Moldavie et à l'UkraineLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock considère que le soutien à l'Ukraine est une garantie de survie pour la Moldavie voisine. Lors d'une réunion de la Plateforme de partenariat Moldova à Chisinau, la capitale, elle a déclaré que tout ce qui renforce l'Ukraine contribue également à la stabilisation en ce qui concerne la Moldavie. Elle a également précisé que le plus grand souci des gens en Moldavie est la peur que si l'Ukraine tombe, la Moldavie pourrait être la prochaine cible.

13:56 Bilan des secouristes ukrainiens tués dans la guerre contre la RussieLa guerre entre la Russie et l'Ukraine a entraîné la mort de 97 secouristes ukrainiens du Service d'urgence d'État depuis le début de l'invasion à part entière. Le service a informé le site d'informations Ukrinform de ces décès lors d'une interview. Le service a également rapporté que 395 secouristes avaient été blessés au cours de ces déploiements. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre sa "Journée des sauveurs".

13:44 Bilan des pertes russes et ukrainiennes dans la guerreSelon une recherche menée par le journal américain "Wall Street Journal", l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné des blessures et des morts par centaines de milliers de soldats des deux côtés. Les troupes ukrainiennes ont apparemment subi environ 80 000 morts et 400 000 blessés, selon une estimation confidentielle. La Russie, quant à elle, aurait perdu environ 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des services de renseignement occidentaux, selon le journal. Ni Kiev ni Moscou n'ont officiellement rapporté leurs propres pertes.

13:21 Extension de l'armée russe et sources de troupesPar décret, la Russie renforce ses effectifs militaires à 1,5 million de soldats. Selon Rainer Munz, correspondant de ntv, ce mouvement indique les intentions du Kremlin au-delà de la guerre en Ukraine.

12:55 Justification de l'extension de l'armée russeLe Kremlin justifie ses plans d'extension militaire pour devenir la deuxième plus grande armée du monde en raison de menaces croissantes à ses frontières. Le porte-parole du président Dmitri Peskov a expliqué lors d'une conférence de presse avec les reporters qu'il y a des menaces significatives aux frontières périphériques de la Russie et de l'instabilité aux frontières orientales en raison d'un environnement hostile et de conflits aux frontières occidentales, ce qui nécessite des contre-mesures appropriées. Le président Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter la taille régulière de l'armée russe de 180 000 soldats à 1,5 million de soldats actifs.

12:30 Opinion publique sur la fourniture de missiles de portée longue à l'UkraineLe gouvernement de Kiev souhaite cibler les infrastructures militaires russes avec des missiles de portée longue, notamment les aéroports militaires, les centres de commandement et l'infrastructure. Selon le nouveau RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la fourniture de telles armes à l'Ukraine qui peuvent atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. Cependant, cette majorité n'est présente qu'auprès des partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Seuls 34 % des partisans de l'SPD et 31 % des partisans de l'Union sont favorables à la fourniture de tels missiles à l'Ukraine. Le rejet est beaucoup plus élevé à l'est, à 83 %, par rapport à 61 % à l'ouest.

11:49 Arrestation d'un suspect dans l'affaire de l'attentat contre Trump et son désir de tuer des dirigeantsRyan Wesley Routt, suspect dans l'affaire de la tentative d'assassinat de Donald Trump, avait exprimé par le passé le désir de tuer le président russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-Un, selon une infirmière nommée Chelsea Walsh, qui a travaillé en Ukraine en 2022. Walsh a décrit Routt comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré pendant son séjour à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

11:18 Documentaire controversé "Russians in War" présenté au festival international du film de TorontoLe documentaire controversé "Russians in War" sera finalement présenté au festival international du film de Toronto, malgré les menaces initiales. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes au front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada, Vasyl Myroshnychenko, a critiqué la décision, affirmant que le festival offrait une plateforme à la propagande russe.

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a émis des doutes quant à la possibilité de pourparlers de paix dans le conflit avec l'Ukraine. Il a souligné la nécessité d'un accord de paix avant toute chose, en soulignant la nécessité d'évaluer dans quelle mesure le plan correspond aux points de vue de la Russie. Cette déclaration est intervenue en réponse aux remarques du chancelier allemand Olaf Scholz en faveur de la accélération des efforts de paix, faites lors d'une interview estivale de ZDF une semaine plus tôt. "Un nouveau sommet de la paix est certainement à l'horizon", a déclaré Scholz, en accord avec le président ukrainien Zelensky sur le fait que la Russie devrait également y être incluse.

10:31 Programme de développement des Nations unies pour aider l'Ukraine pendant l'hiverL'entreprise énergétique ukrainienne Naftogaz renforce son partenariat avec le Programme de développement des Nations unies (PNUD) pour la sécurité énergétique. Les experts craignent que les nombreux bombardements russes sur les infrastructures vitales puissent entraîner un hiver très rude pour les Ukrainiens, avec des coupures de courant, de chauffage et d'eau généralisées. Le PNUD vise à minimiser les perturbations de la population grâce à des générateurs alimentés au gaz.

09:55 280 000 personnes sans électricité après l'attaque de SumySuite aux attaques de drones Shahed russes tôt le matin sur Sumy, en Ukraine, 280 000 habitants restent sans électricité. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 16 drones, mais certains ont réussi à endommager des infrastructures essentielles.

09:28 Ukraine : les Russes ont exécuté un prisonnier de guerre désarmé avec une épée

09:02 Commandant tchétchène parle de l'offensive de Kursk

Le sudden invasion de la région frontalière de Kursk par les Ukrainiens a pris Moscou de court en août. Le commandant tchétchène Apti Alaudinow a exprimé son optimisme sur son canal Telegram, déclarant : "Restons calmes, profitons-en pour regarder nos gars détruire l'ennemi." Depuis, Alaudinow est devenu le principal commentateur de l'offensive de Kursk, avec les médias russes diffusant ses déclarations. Une telle attention médiatique n'est possible qu'avec l'approbation des plus hautes autorités, selon les experts.

08:42 L'Allemagne offre 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

L'Allemagne fournit à l'Ukraine une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros, a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d'une visite à la République de Moldavie à Chisinau. "L'automne est là, et l'hiver est à nos portes", a déclaré Baerbock avant une réunion de la Plateforme de partenariat de la Moldavie dans la capitale de l'ancienne république soviétique. La Russie prévoit une autre "guerre d'hiver", cherchant à rendre la vie aussi difficile que possible pour les Ukrainiens.

08:01 L'Ukraine : la Russie cible les installations énergétiques à Sumy

L'Ukraine signale une autre importante attaque de drones depuis la Russie. La défense aérienne a abattu 34 des 51 drones russes de la nuit précédente, selon l'armée de l'air. Actifs dans cinq régions, les attaques ont également visé l'infrastructure vitale de la région nord-est de Sumy, y compris les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux. Les équipes d'urgence sont actuellement en train de réparer les dégâts.

07:37 L'Ukraine : la Russie enregistre 1020 pertes depuis hier

Selon le quartier général de l'armée ukrainienne, la Russie a enregistré 1020 pertes - morts et blessés - depuis la veille. Depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, les Ukrainiens ont comptabilisé 635 880 pertes russes. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie ont été endommagés ou détruits, ainsi que deux chars, six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Le Kyiv Post : l'Ukraine cible une base aérienne militaire russe

Dans la nuit, la base aérienne militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été cible d'une attaque de drones ukrainiens, selon le Kyiv Post, qui a partagé des vidéos avec des détonations audibles. Le rapport indique que des bombardiers stratégiques équipés de missiles et utilisés par la Russie pour attaquer les villes ukrainiennes sont stationnés sur le terrain d'aviation.

06:35 Le secrétaire général de l'OTAN soutient le débat sur les armes à longue portée

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, soutient le débat international sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes à longue portée de l'Ouest. "C'est à chaque allié de prendre ces décisions", a déclaré Stoltenberg à un diffuseur britannique, LBC, "mais il est crucial que nous collaborions étroitement sur de telles questions, comme nous le faisons habituellement". L'Ukraine a cherché cette autorisation auprès de ses alliés pour frapper les centres de commandement, les aérodromes et l'infrastructure russes depuis des semaines. Concernant les préoccupations d'escalade, Stoltenberg a déclaré : "Cependant, je crois toujours que le plus grand risque pour nous est la victoire de Poutine en Ukraine".

06:13 Meta arrête la diffusion mondiale de la propagande russe RT

Meta, la société derrière Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, met fin à la diffusion de la propagande russe via des canaux tels que RT (anciennement Russia Today). La société a annoncé que RT et ses entités associées seraient interdits d'utiliser ses plateformes dans le monde entier en raison de leur implication dans des campagnes de désinformation, notamment autour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'UE avait déjà interdit RT au printemps 2022. Pour plus d'informations, cliquez ici :

05:33 Loukachenko libère 37 prisonniers biélorusses

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 37 prisonniers. L'administration présidentielle de Minsk a déclaré que ces individus avaient été condamnés pour "extremisme", une accusation couramment utilisée en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Parmi les 37 libérés, il y a six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun autre détail n'a été fourni sur les noms de ceux qui ont été pardonnés. Au cours des deux derniers mois, la Biélorussie a fréquemment accordé la grâce à des prisonniers emprisonnés pour avoir protesté contre le gouvernement. Le 15 août, Loukachenko a pardonné 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres le 6 septembre. Dans chaque cas, Loukachenko a affirmé que les prisonniers avaient exprimé leur regret et demandé pardon.

03:11 Rapport de l'ONU : les violations des droits de l'homme en Russie augmentent

Selon un rapport de l'ONU, les violations des droits de l'homme en Russie ont augmenté. "Un système de violations des droits de l'homme sponsorisé par l'État est maintenant en place", a déclaré Mariana Katzarova, nommée rapporteuse spéciale sur la Russie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce système est conçu pour réprimer la société civile et l'opposition politique, selon le rapport. Les critiques de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et les dissidents sont soumis à une persecution plus dure. Katzarova estime qu'au moins 1372 prisonniers politiques ont été condamnés. Ces défenseurs des droits de l'homme, journalistes et critiques de la guerre ont été inculpés de crimes imaginaires et condamnés à de longues peines de prison. Ils sont soumis à la torture en détention. Les prisonniers politiques sont maintenus en isolement, tandis que d'autres sont forcés de subir un internement psychiatrique. Ce sont seulement les cas connus de Katzarova ; le nombre réel pourrait être plus élevé, selon un membre du personnel.

23:24 La Suède appelée à diriger une présence militaire potentielle de l'OTAN en Finlande

L'OTAN étudie la possibilité d'établir une présence militaire dans le nord de la Finlande, avec la Suède qui pourrait diriger l'opération. Cela impliquerait une force multinational de l'OTAN, similaire à celles dans d'autres pays voisins de l'OTAN, connues sous le nom de Forces terrestres avancées (FLF). Le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson, et le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkänen, ont annoncé cela lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé sa fierté d'avoir été sollicité par la Finlande pour diriger cette présence, qui renforcerait la sécurité de l'ensemble de l'OTAN.

L'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la condamnation d'un critique russe à un camp de travail pour ses commentaires sur l'implication de la Russie dans le conflit en Ukraine.

La Moldavie, un pays voisin, cherche à renforcer ses défenses contre les stratégies de guerre hybride avec l'aide de l'Allemagne, afin de prévenir toute instabilité potentielle si l'Ukraine venait à tomber.

Lire aussi: