À 21h52, Poutine félicite les liens commerciaux solides avec la Chine.

21:20 Refus de Libération : L'ancien Vice-ministre de la Défense Russe Reste en PrisonL'ancien vice-ministre de la Défense russe, Dmitri Bulgakov, continuera à passer du temps derrière les barreaux. Sa demande de placement sous maison d'arrêt dans des conditions strictes et son appel contre sa détention ont tous deux été refusés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov était responsable de l'obtention de matériaux pour l'armée russe avant son licenciement. De plus, le tribunal de Moscou a également ordonné l'incarcération de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise est censée avoir remporté neuf contrats auprès de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les dommages estimés s'élèvent à environ 50 millions de roubles, soit environ 500 000 euros, selon les intermédiaires.

21:00 Renforcement des Troops à Pokrovsk : Déclaration de ZelenskyySelon le président Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région hautement contestée de Pokrovsk, dans l'est du pays. Dans un discours télévisé, il a exprimé sa connaissance des intentions des troupes russes dans la région. Entre-temps, l'avancée ukrainienne dans la région russe de Kursk se poursuit, selon Zelenskyy. Il n'a pas fourni de détails spécifiques sur les territoires sous contrôle ukrainien.

20:41 Conséquences du Décret : Les Ukrainiens en Hongrie Risquent d'être Expulsés des Abris de RéfugiésSuite à la mise en œuvre d'un décret en Hongrie qui refuse le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens dans le pays risquent maintenant d'être déplacés de leurs abris. Des abris privés pour réfugiés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés ont été contraints de quitter une maison d'hôtes sous la surveillance de la police, selon un photographe de l'agence de presse AFP. La plupart des évacués étaient des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathie, qui a une importante minorité hongroise.

20:14 Assurance de Soutien : Scholz en MoldavieMalgré les troubles dans sa coalition, Scholz, à son retour de vacances, a rendu visite à la Moldavie, un voisin de l'Ukraine actuellement confronté à une importante déstabilisation de la part de la Russie. Scholz a promis la solidarité allemande et une aide supplémentaire pour le pays candidat à l'UE, ainsi que son soutien continu à l'Ukraine. Cependant, un pacte avec la Moldavie pour lutter contre l'immigration irrégulière, un objectif poursuivi par le gouvernement allemand, n'a pas pu être signé lors de cette visite. "Nous soutiendrons la République de Moldavie dans la mesure du possible", a déclaré Scholz après sa rencontre avec la présidente moldave Maia Sandu à Chisinau. Il a souligné que la Russie et les acteurs pro-russes en Moldavie tentaient de déstabiliser le pays.

19:36 Plaidoyer pour l'Utilisation d'Armes de l'Occident : Borrell Soutient l'UkraineCompte tenu de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a plaidé en faveur de la permission pour Kyiv d'utiliser des armes de l'Occident sur le territoire russe. Borrell a expliqué que une telle décision renforcerait "la défense propre de l'Ukraine et sauverait des vies tout en causant moins de destruction en Ukraine."

19:10 Aviation Ukrainienne Frappe des Cibles Près de KurskLe commandant de l'Aviation ukrainienne, Mykola Oleschchuk, a annoncé des raids réussis par des avions de combat ukrainiens pendant le conflit dans la région russe de l'ouest de Kursk. Des bombes guidées ont été utilisées contre des positions et des rassemblements de troupes russes, bien que les forces russes aient commencé à intégrer des maisons abandonnées dans leurs défenses. "Nous voyons tout, nous savons tout", a écrit Oleschchuk sur Telegram. "Nos bombes guidées vous trouveront n'importe où." Les bombes guidées font référence à des munitions guidées de précision qui peuvent être contrôlées à distance par des pilotes. During the battle in the Kursk region, two significant bridges over the Seim River were destroyed by Ukrainian combat aircraft. Oleschchuk n'a pas spécifié quel type d'avion l'Ukraine a déployé dans ses attaques. Selon les analystes militaires ukrainiens, les avions de combat F-16 fournis par l'Occident n'ont pas encore été utilisés.

18:44 Attaques Russes dans l'Est de l'Ukraine : Les Villagers Fuient leurs HabitationsAu milieu de l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine, plusieurs villageois ont choisi de se déplacer en raison des attaques accrues. Les habitants du village de Myrnohrad, situé à 10 kilomètres des zones de combat, ont informé l'agence de presse AFP que les attaques russes croissantes les avaient contraints à fuir. Les reporters d'AFP sur place ont vu plusieurs maisons à Myrnohrad être incendiées suite aux attaques russes.

18:04 Discussions de Coopération Énergétique : Russie et ChineLa Russie et la Chine ont discuté de la possibilité de renforcer leur coopération dans le secteur de l'énergie lors de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang à Moscou. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a déclaré à son invité que la Russie était actuellement le principal fournisseur de pétrole à la Chine. "À court terme, nous deviendrons également le premier fournisseur de gaz naturel", a déclaré Mishustin, selon l'agence de presse russe TASS. Li Qiang a souligné l'ampleur et la qualité croissantes de la coopération énergétique lors de sa visite en Russie. Bien que Pékin considère le conflit russe en Ukraine comme un trouble de l'ordre international, elle soutient généralement la position de la Russie sur la question.

17:33 Ukraine rejoint la Cour pénale internationale avec une exception L'Ukraine a rejoint la Cour pénale internationale, mais avec une exemption temporaire pour son armée. Le parlement de Kyiv a voté à 281 voix pour, 1 voix contre et 22 abstentions pour ratifier le Statut de Rome de la CPI, comme l'a annoncé le député Yaroslav Shelesnyak sur Telegram. L'Ukraine a signé le Statut de Rome en janvier 2000, mais ne l'avait pas ratifié jusqu'à présent. Le Statut est la base de la Cour pénale internationale (CPI) située à La Haye, qui poursuit des crimes tels que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cependant, la législation adoptée par le parlement stipule que l'Ukraine ne reconnaîtra pas la juridiction de la CPI en matière de crimes de guerre impliquant des citoyens ukrainiens pendant une période de sept ans. Cela est dû aux craintes que les actions de l'armée contre les forces russes puissent être considérées comme des crimes de guerre.

17:15 La Russie est le seul pays à décliner l'invitation de la Suisse pour une visite des Nations unies La Russie est le seul pays à avoir rejeté une invitation de la Suisse pour que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies se rendent en Suisse les 25 et 26 août, selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères suisse. Les diplomates des 13 autres pays se rendront à Genève, mais le représentant russe à New York a décliné sans donner de raison. La Russie a qualifié la Suisse d'"État hostile" depuis qu'elle a adopté des sanctions de l'UE contre la Russie en réponse à l'attaque contre l'Ukraine. La Suisse est actuellement l'un des dix membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, aux côtés des cinq membres permanents (Russie, Chine, États-Unis, Royaume-Uni, France) et des membres non permanents actuels (Algérie, Équateur, Guyana, Japon, Malte, Mozambique, Corée du Sud, Sierra Leone, Slovénie). La durée du mandat des membres non permanents est de deux ans. Le but de la visite est de célébrer le 75e anniversaire des conventions de Genève.

16:49 Le maire de Moscou : Moscou subit l'une des plus importantes attaques de drones depuis le début de la guerre Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a décrit la dernière attaque de drones ukrainiens sur Moscou comme l'une des plus importantes depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi. Certains des drones ont été détruits dans la région entourant la ville de Podolsk, à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin, a écrit Sobyanin sur Telegram. Selon le ministère de la Défense russe, 11 objets volants se dirigeant vers la région de la capitale ont été neutralisés, ce qui aabouti à l'abattage d'un total de 45 drones en Russie. La Russie a riposté contre l'Ukraine en lançant presque 70 drones pendant la nuit, la plupart d'entre eux ayant été interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine et la région frontalière russe de Kursk. "C'est l'une des plus importantes tentatives d'attaque de Moscou par des drones à ce jour", a déclaré Sobyanin. L'attaque a été résistée et aucun dommage n'a été rapporté.

16:20 Le chef de l'Église orthodoxe ukrainienne encourage les chrétiens pro-Moscou à se convertir Le chef de l'Église orthodoxe indépendante d'Ukraine, le Métropolite Epifaniy, a exhorté les fidèles de l'orthodoxie pro-Moscou interdite à se convertir. Le parlement de Kyiv a interdit tous les organismes religieux en Ukraine liés à la Russie mardi. "La loi permet à toutes les structures religieuses qui ne l'ont pas encore fait de rompre complètement leurs liens avec Moscou", a déclaré Epifaniy sur la télévision d'information ukrainienne. "Et de notre côté, nous appelons une fois de plus tous les chrétiens orthodoxes d'Ukraine qui ne l'ont pas encore fait à se libérer enfin de ce joug russe."

15:54 Le Premier ministre indien Modi plaide pour un 'retour à la paix' avant sa visite en Ukraine Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Varsovie dans le cadre d'une tournée historique en Europe de l'Est. Modi est le premier chef de gouvernement indien à se rendre en Pologne depuis 45 ans. Vendredi, Modi deviendra le premier Premier ministre indien à se rendre en Ukraine. Avant son départ, Modi a appelé à un "retour à la paix" en Ukraine. En tant que "ami et partenaire" de Kyiv, l'Inde espère "un retour rapide de la paix et de la stabilité dans la région", a-t-il écrit sur les médias en ligne.

15:28 Les élections dans le région de Kursk seront reportées dans sept communautés En raison de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Russie a reporté les élections locales dans sept communautés de la région. "La Commission électorale centrale soutient la recommandation de la Commission électorale de la région de Kursk de reporter les élections dans sept municipalités", a déclaré la commission. Les élections auront lieu une fois qu'une "garantie de la sécurité des électeurs" pourra être assurée, a ajouté la commission. Dans le reste de la région de Kursk, le vote pour le gouverneur se déroulera comme prévu entre le 28 août et le 8 septembre. L'armée ukrainienne a revendiqué le contrôle de dozens of villages in the region since launching an offensive on August 6. Les sources russes suggèrent que plus de 120 000 civils ont fui la zone.

15:07 L'Ukraine reconnaît l'utilisation d'armes occidentales sur le sol russe L'Ukraine admet avoir utilisé des roquettes HIMARS américaines pour cibler des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie. "Where are these ponton bridges in the Kursk region heading to? Task forces are systematically destroying them", ont déclaré les forces spéciales ukrainiennes sur le service de messagerie Telegram. Des systèmes de roquettes HIMARS américains sont utilisés dans l'opération. C'est la première fois que l'Ukraine reconnaît publiquement l'utilisation de ces armes occidentales dans son agression contre le territoire russe. Les pays tels que les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas élevé d'objections à cela. Cependant, la Russie a critiqué cela comme une nouvelle escalade du conflit. Les analystes militaires soupçonnaient déjà que les roquettes HIMARS avaient joué un rôle dans la démolition d'au moins trois des ponts originaux sur la Seim.

14:52 Drônes ukrainiens signalés près de la frontière de MoscouDes drones ukrainiens ont apparemment de nouveau pénétré près de Moscou. Diverses séquences montrent des drones abattus et des explosions dans le ciel, avec les forces russes qui affirment avoir détruit au moins dix véhicules aériens. La situation reste floue quant à savoir si des dommages ou des pertes ont été causés.

14:25 Porte-parole de Berlin : "La Russie ne montre aucun intérêt pour les négociations de paix"Le gouvernement allemand affirme que la Russie ne manifeste aucun désir de négociations pour mettre fin au conflit. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré : "La Russie n'a pas intérêt aux négociations." Au lieu de discuter d'une résolution pacifique avec l'Ukraine, Moscou plaide pour l'annexion territoriale que ses forces ne contrôlent même pas. Les forces ukrainiennes sont poussées à sécuriser des armes appropriées pour se défendre contre l'invasion agressive, a déclaré un porte-parole, reflétant les demandes de la campagne électorale en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons d'armes et poursuivre des canaux diplomatiques de manière stratégique.

13:53 Assurance mutuelle entre Poutine et Kadyrov en TchétchéniePour la première fois en plus d'une décennie, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau visité la Tchétchénie, accueilli par le strongman Ramsan Kadyrov. Les deux dirigeants échangent des assurances de leur soutien, alors que Kadyrov offre un cadeau à Poutine. Cependant, leur amitié n'est pas absolue, précise le journaliste de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscou annonce la capture d'un autre village de l'est de l'UkraineSelon leur rapport, l'armée russe a saisi un autre village dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. L'armée affirme avoir libéré le village de Shelanne, comme le rapporte le ministère de la Défense de Moscou dans son briefing quotidien. Situé au nord-est de Donetsk, qui est sous le contrôle russe, Shelanne se trouve à environ 20 kilomètres de la ville de Prokhorovka, centre logistique, comme le rapporte l'Institut pour l'étude de la guerre, ce qui indique que l'emplacement avait déjà été conquis le 18 août.

12:57 L'Ukraine se prépare à rejoindre la Cour pénale internationaleLe Parlement ukrainien a approuvé le Statut de Rome, permettant à l'Ukraine de rejoindre la Cour pénale internationale. Cette étape importante sert de tremplin vers des relations plus étroites avec l'UE, la cour ayant émis précédemment des mandats d'arrêt internationaux, notamment contre le président russe Vladimir Poutine.

12:45 Attaques aériennes russes en Ukraine : plus de 50 drones abattusSelon les rapports militaires ukrainiens, plus de 50 drones d'attaque russes ont été abattus pendant la nuit. Environ 16 drones supplémentaires pourraient avoir été abattus par des brouilleurs électroniques, selon les militaires. Un drone a réussi à retourner en Russie, tandis que les autres ont été abattus. Au total, l'Ukraine a combattu 69 drones, dont un provenant de Biélorussie. La Russie a également utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière lors de l'attaque. Seule la missile de croisière a été interceptée. Il n'y a actuellement pas d'informations sur les dommages ou les pertes. Moscou n'a pas encore fourni de déclaration.

12:22 La défense ukrainienne à Pokrovsk sous pressionLes rapports militaires suggèrent que les troupes ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine continuent de faire face à des attaques intenses de la Russie. Le quartier général de Kyiv a enregistré 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk, toutes repoussées. Des combats ont lieu pour plusieurs villages le long du chemin menant à Pokrovsk, qui se trouve à environ 10 km de là. Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi reconnaît la situation difficile, alors que les sources russes indiquent que la défense ukrainienne à Pokrovsk faiblit. Les blogueurs militaires russes ont rapporté des avancées de leurs troupes.

11:50 La position de Medvedev : "Négociations seulement après la défaite totale de l'Ukraine"Doit-on engager des négociations avec la Russie ? Medvedev, l'ancien président russe qui a récemment adopté une position plus dure, suggère une mince possibilité. Medvedev, actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a publié sur son canal Telegram que, compte tenu des progrès de l'Ukraine dans la région de Kursk, il est peu probable qu'un dialogue entre les deux parties ait lieu. Il affirme que les négociations ne seront pas entamées tant que l'Ukraine ne sera pas défaite sur le champ de bataille dans son ensemble. "Les discussions vides sur la réconciliation pacifique par les médiateurs auto-proclamés sont terminées, bien qu'ils ne puissent peut-être pas l'admettre ouvertement", a déclaré Medvedev. "Il n'y aura pas de négociations tant que l'Ukraine ne sera pas complètement et utterly defeated."

11:22 Conflit en escalade et mercenaires russes en AfriqueLes mercenaires russes continuent de jouer un rôle important en Afrique, un an après la mort du chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, dans un accident d'avion. Les analystes d'ACLED prévoient que l'impact de Wagner sur le continent se poursuivra, comme cela s'est produit lors de la première moitié de 2024, avec plus de violence politique liée à des mercenaires russes qu'au cours de la vie de Prigozhin. Prigozhin avait créé une armée privée en 2014, avec des mercenaires de Wagner combattant en Ukraine, en Syrie et principalement dans des nations africaines selon les intérêts russes. En juin 2023, Wagner a dirigé une rébellion contre le Kremlin, ce qui a entraîné l'accident d'avion de Prigozhin le 23 août 2023, marquant la fin de sa vie et de ses proches collaborateurs.

10:26 Pentagone : l'Ukraine a "sérieusement embarrassé" la RussieLe Département de la Défense des États-Unis conclut que la Russie rencontre des difficultés à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, déclare qu'il y a des signes de l'envoi de troupes limitées dans la région, mais dans l'ensemble, il affirme que "la Russie est vraiment en difficulté". Ryder met en évidence que l'Ukraine a "sérieusement embarrassé" la Russie. Les forces ukrainiennes continuent de progresser dans la région. Depuis le lancement de l'offensive il y a environ deux semaines, l'Ukraine a, pour la première fois, étendu le conflit sur le territoire russe. Ryder souligne que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'affecte pas le soutien des États-Unis à Kiev.

10:03 Au front est, trois Russes pour chaque UkrainienLe président ukrainien Zelenskyy reconnaît une situation difficile sur le front est. Selon les informations de la journaliste de ntv Nadja Kriewald depuis la région, la situation est "dramatique", avec un nombre significatif de soldats russes surpassant les forces ukrainiennes. De plus, le Kremlin n'est pas transparent quant à ses propres pertes.

09:37 Kyiv : l'armée ukrainienne frappe un système de défense aérienne russe à RostovL'armée ukrainienne affirme avoir détruit un système de défense aérienne dans la région russe de Rostov. Selon l'État-major, il s'agissait d'un système de missiles anti-aériens S300. La Russie a utilisé ce type de missile dans des attaques contre l'infrastructure civile ukrainienne. La frappe ukrainienne a visé un système de missiles près de la localité de Novoshakhtinsk. Des explosions ont été signalées à des endroits spécifiques, et la précision de la frappe est encore en cours d'investigation. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, rapporté que l'aviation russe a détruit un missile lancé depuis l'Ukraine au-dessus de la région. Cependant, le ministère russe de la Défense ne mentionne pas cela dans son rapport quotidien sur la situation.

09:09 Attaque de drones perturbe les aéroports de MoscouLes aéroports de Moscou ont connu des limitations temporaires en raison de l'attaque de drones pendant la nuit. Selon la contrôle de la circulation aérienne sur Telegram, ces restrictions ont duré quatre heures jusqu'à 6h30 du matin heure locale aux aéroports de Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo. L'aéroport principal de Sheremetyevo n'a pas été affecté. L'armée de l'air russe a détruit onze drones ciblant Moscou. Le maire de la capitale, Sergei Sobyanin, qualifie cela de l'une des plus importantes attaques de drones contre Moscou.

08:41 Expert en politique étrangère du SPD : "Ce colosse impérialiste Poutine est conquérable"Le président de la commission des Affaires étrangères, Michael Roth, plaide en faveur d'un fort soutien à l'Ukraine,especially during this "difficult phase". "Le seul moyen de faire venir Poutine à la table des négociations est s'il réalise qu'il ne peut pas vaincre l'Ukraine. Et cela ne peut se produire que si nous, l'Allemagne, l'Europe, mais aussi les États-Unis et de nombreux autres alliés, continuons à fournir à l'Ukraine un soutien militaire aussi efficace que possible", déclare le politique du SPD sur ntv. Les actions de l'Ukraine sont conformes au droit international. En regardant les succès sur le territoire russe, il se réjouit que les gens en Ukraine puissent retrouver courage après longtemps. "Car il devient apparent que ce colosse impérialiste Poutine est conquérable", déclare Roth.

08:12 Woidke questionne l'aide financière pour les UkrainiensLe ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, remet en question l'aide financière pour les réfugiés ukrainiens. "La décision était appropriée à l'époque car nous devions aider rapidement. Aujourd'hui, nous devons nous demander si cette forme d'aide est toujours pertinente", a-t-il déclaré à "Der Spiegel". Dans d'autres pays de l'UE, beaucoup plus de personnes d'Ukraine sont employées qu'en Allemagne. "Nous devons ajuster cela. Cela profiterait à notre économie - nous avons besoin de travailleurs - et favoriserait l'intégration", déclare Woidke. Un nouveau parlement d'État sera élu en Brandebourg en septembre.

07:08 L'armée allemande renforce la sécurité dans les casernesL'armée allemande renforce les mesures de sécurité dans toutes les casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes ont été instruites de vérifier de près les périmètres extérieurs de toutes les installations pour toute vulnérabilité et de les surveiller plus attentivement, surtout la nuit. Les soldats sont encouragés à garder un œil sur les individus non autorisés dans les zones sensibles et à signaler tout soupçon promptement. Cette action est une réponse à des rapports d'individus non autorisés dans des zones sécurisées. Un officiel de haut rang confie à "Der Spiegel" que la protection des casernes allemandes fonctionne encore en "mode de maintien de la paix". Les contrôles d'entrée et de sortie sont généralement assurés par des prestataires de services privés, ainsi que des patrouilles le long des clôtures des casernes.

Le ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck garantit un soutien continu à l'Ukraine, indépendamment de la matérialisation des 1 milliards de dollars d'aide proposés par les pays du G7. "Les pays du G7 ont activé toutes les ressources nécessaires : l'Ukraine recevra des fonds pour acquérir les systèmes d'armes nécessaires à l'avenir", a déclaré le politique vert au groupe Funke Medien. "C'est correct et cela se concrétisera d'ici la fin de l'année - à ma connaissance", a déclaré Habeck. L'Ukraine recevra ensuite 50 milliards, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se produit pas, "nous devons réexaminer la question", plaide Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "reste ferme et inébranlable". Ensuite, le soutien "doit être fourni d'une autre manière". Habeck reconnaît que la transition vers le modèle prévu du G7 pourrait poser des défis "si de nouvelles commandes ne peuvent être passées parce que les allocations budgétaires existantes ont été épuisées". Il propose une solution pratique : "Pour s'assurer que les systèmes d'armes sont commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7". Ce serait catastrophique si l'Ukraine perdait ce conflit, car cela mettrait en danger la liberté de l'Europe.

La Russie affirme, selon un article de journal, que les services de renseignement occidentaux sont derrière la dernière incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. "Les opérations des forces ukrainiennes dans la région de Kursk ont été préparées avec l'aide des services de renseignement des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Pologne", cite le journal russe "Izvestia" les services de renseignement étrangers de Moscou SVR. Les unités impliquées ont prétendument coordonné leurs opérations de combat dans des centres d'entraînement en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN sont censés avoir guidé les unités des forces ukrainiennes qui ont pénétré sur le territoire russe, ainsi que dans la manipulation des armes et de l'équipement militaire occidentaux par les Ukrainiens. Les pays de l'alliance sont également censés avoir fourni aux militaires ukrainiens des données de reconnaissance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

Les forces ukrainiennes ont prétendument endommagé ou détruit les trois ponts sur la rivière Sejm dans l'ouest de la Russie, selon des sources russes. Les attaques ukrainiennes contre les trois ponts sur la Sejm dans la région de Kursk pourraient entraîner l'encerclement des troupes russes entre la rivière, l'avancée ukrainienne en Russie et la frontière entre les deux nations. Elles semblent ralentir la réponse russe à l'offensive de Kursk, que l'Ukraine a lancée le 6 août.

La Russie signale une attaque de drones ukrainienne massive dans différentes régions. Selon les autorités, trois drones ont été abattus à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin et 15 autres dans la région frontalière de Bryansk. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a précédemment rapporté que trois drones se dirigeant vers Moscou avaient été interceptés au-dessus de la ville de Podolsk. Il n'y a eu aucun dommage ni blessé signalé à Bryansk ou Podolsk. Des rapports d'attaques déjouées proviennent également des régions de Tula et de Rostov, sans rapport de dommage ni blessé pour l'instant. Le nombre exact de drones et de missiles lancés reste inconnu. L'Ukraine ne commente généralement pas ce genre d'incidents.

Pour la première fois en 13 ans, le président russe Vladimir Poutine visite la république du Caucase du Nord de Tchétchénie. Aux côtés du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, il inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. "Tant que nous avons des hommes comme vous, nous sommes absolutely invincibles", dit Poutine aux troupes à l'Université russe des forces spéciales, une école d'entraînement dans la ville tchétchène de Gudermes, selon le site web du Kremlin. La visite surprise a lieu dans le contexte des récentes incursions ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Kadyrov rapportant à Poutine lors d'une réunion séparée que la Tchétchénie a déployé plus de 47 000 combattants en Ukraine depuis le début du conflit, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se considère souvent comme "le soldat de pied de Poutine".

La Russie affirme avoir repoussé une attaque de drones sur la capitale Moscou. Selon le maire Sergei Sobyanin sur Telegram, trois drones lancés depuis l'Ukraine ont été abattus par la défense aérienne. Les premiers rapports suggèrent qu'il n'y a eu ni victime ni dommage causé par les débris tombants.

Le FSB russe confirme l'arrestation d'un suspect de trahison. Cet individu non identifié est censé avoir admis avoir exécuté des cyber-attaques sur l'infrastructure cruciale d'Ukraine sur demande, transféré des fonds à l'armée ukrainienne et recueilli des informations sur l'armée russe. Le FSB n'a pas spécifié quand l'individu a été arrêté. Les médias russes diffusent une vidéo qui est censée montrer l'arrestation, avec de la neige visible en arrière-plan. Selon le canal Telegram Ostoroschno Nowosti, l'individu est un physicien qui aurait prétendument été arrêté en décembre 2023, comme le rapportent les médias précédents.

Zelensky salue l'interdiction de la branche de l'Église orthodoxe loyale à Moscou en Ukraine.

L'Église Orthodoxe Russe dénonce la proposition d'interdiction de l'Église Orthodoxe Ukrainienne pro-russe, telle que décidée par le parlement ukrainien. Ils qualifient cet acte d'"illégal" et d'"mépris flagrant des principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme", comme l'a déclaré le porte-parole de l'Église Orthodoxe Russe, Vladimir Legoida, sur Telegram. Il met en garde contre le fait que la mise en œuvre de cette loi pourrait entraîner "une violence généralisée contre des croyants nombreux". Le chef de l'Église Orthodoxe Russe, le Patriarche Kirill, exprime également ses préoccupations lors de sa visite au Monastère de Solovki dans le nord de la Russie. Il décrit cette période comme "une époque difficile" et déclare que "beaucoup se sont tournés contre nous, non pas parce que nous avons tort, mais simplement parce que nous sommes différents". Kirill est un fervent partisan du conflit contre l'Ukraine. Auparavant, les parlementaires de Kiev avaient approuvé un projet de loi permettant l'interdiction des organisations religieuses affiliées à Moscou.

À l'occasion du 20ème anniversaire de la prise d'otage de l'école de Beslan, le président russe Vladimir Poutine établit un parallèle entre l'attaque de l'époque et le déploiement actuel des forces militaires ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk. Tout comme la Russie a combattu "les terroristes" à Beslan à l'époque, elle doit maintenant lutter contre "ceux qui commettent des crimes dans la région de Kursk", déclare Poutine lors de sa visite à Beslan.

Le chancelier Olaf Scholz est choqué par l'allégation selon laquelle l'Allemagne ne soutient pas suffisamment l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine doit recevoir plus de sept milliards d'euros, plus que tout autre pays européen, explique Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. L'année prochaine, ce sera quatre milliards d'euros du budget fédéral - également plus que tout autre pays européen. En outre, il y a les 50 milliards de dollars que les nations du G7 de l'Ouest facilitent avec l'aide des actifs russes gelés. "C'est beaucoup d'argent, c'est une quantité incroyable d'argent", souligne Scholz. Cependant, il reste incertain quant à savoir quand les 50 milliards deviendront disponibles pour l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en 13 ans dans la république russe de Tchétchénie pour rencontrer le chef Ramzan Kadyrov. Des images diffusées par l'agence de presse RIA Novosti montrent Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Par la suite, le président russe passe son bras autour des épaules de Kadyrov et l'embrasse avant de partir en limousine. Kadyrov écrit sur Telegram au sujet d'un "programme chargé" d'événements. despite the exhausting day, Putin is "brimming with energy and eager to visit several places in Chechnya".

L'Ukraine a progressé de 28 à 35 kilomètres dans la région russe de Kursk, selon les propres rapports de l'Ukraine. L'armée russe renforce ses positions dans la région avec des troupes venues d'autres régions, déclare le chef de l'armée Oleksandr Syrskyj dans une déclaration télévisée. En outre, la Russie déploie des unités à Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, où les combats les plus intenses ont eu lieu récemment. La Russie n'a pas encore commenté ces événements.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en avant l'importance de trouver un équilibre entre la mobilisation des troupes et la préservation de l'économie dévastée par la guerre. During his visit to a factory in Kropyvnytskyi in central Ukraine, Zelensky replies to a worker's question by asserting that occupied workplaces are vital for soldiers' salaries and Ukraine's defense efforts.

Le département de la Défense des États-Unis estime que la Russie rencontre des difficultés pour répondre à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Il y a des signes que Moscou envoie un petit nombre d'unités dans la région, déclare le porte-parole du Pentagone Pat Ryder à Washington. "Mais dans l'ensemble, je dirais que la Russie a vraiment du mal à réagir." L'Ukraine a "mis son adversaire sur la défensive", souligne Ryder. When asked if the U.S. is publicly backing the Ukrainian advance, Ryder does not directly answer but refers to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who stated it's about creating a buffer zone. He indicates they are conversing with Kyiv to learn more about the specific objectives.

