A 21h44, l'Ukraine annonce des victoires supplémentaires dans la région de Koursk.

21:25 Poutine revient en Tchétchénie après une absence de 13 ans

Le président russe Vladimir Poutine a touché terre dans la république russe de Tchétchénie mardi, marquant sa première visite depuis 13 ans. La rencontre avec le strongman Ramzan Kadyrov a été documentée par l'agence de presse RIA Novosti, montrant Poutine serrant la main de Kadyrov à Grozny. Plus tard, Poutine a passé son bras autour des épaules de Kadyrov et lui a donné une chaleureuse accolade avant que tous deux ne partent en limousine. Dans un post sur l'application de messagerie Telegram, Kadyrov a décrit la réunion comme un "calendrier chargé" d'événements. despite a tiring day, Putin was "filled with energy" and ready to explore various locations in Chechnya.

21:02 Scholz met en avant l'aide généreuse de l'Allemagne à l'Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a défendu les accusations d'aide insuffisante à l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine recevra plus de sept milliards d'euros, faisant de l'Allemagne le plus grand bienfaiteur parmi les pays européens, a déclaré Scholz sur la télévision Sat1. L'an prochain, l'Allemagne contribuera à quatre milliards d'euros du budget fédéral, également le plus important parmi les nations européennes. En outre, les pays du G7 de l'Ouest permettent 50 milliards de dollars grâce à l'utilisation des actifs russes gelés. "C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent", a répété Scholz.

20:14 Poutine compare le siège de Beslan aux avancées ukrainiennes

Le président russe Vladimir Poutine a mis en parallèle le siège brutal de l'école de Beslan en 2004 avec l'incursion actuelle de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Tout comme la Russie a combattu les "terroristes" à Beslan, elle doit maintenant lutter contre les "mauvaises personnes" dans la région de Kursk, a déclaré Poutine lors de sa visite à Beslan.

19:43 Le Patriarcat de Moscou considère l'interdiction de l'Église ukrainienne comme "illégale"

L'Église orthodoxe russe a condamné la proposition d'interdire l'Église orthodoxe alignée sur l'Ukraine approuvée par le Parlement ukrainien. Elle l'a qualifiée d'acte "illégal" et d'une "violation flagrante des principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme", a déclaré Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église orthodoxe russe, dans un message Telegram. Legoida a mis en garde contre la possibilité de violences généralisées contre des millions de croyants si la loi est mise en œuvre. Le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, a également exprimé ses préoccupations lors d'une visite au monastère de Solovki dans le nord de la Russie, évoquant une "période difficile au cours de laquelle beaucoup se sont tournés contre nous, non pas parce que nous sommes mauvais, mais simplement parce que nous sommes différents". Plus tôt, les parlementaires ukrainiens ont adopté un projet de loi imposant un interdiction des organisations religieuses ayant des liens avec Moscou.

19:12 Les États-Unis invitent le groupe de contact à une réunion à Ramstein pour l'aide à l'Ukraine

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a invité le groupe de contact sur l'Ukraine à se réunir sur la base aérienne américaine de Ramstein en Rhénanie-Palatinat pour une autre réunion le 6 septembre. La réunion, prévue sur la plus grande base aérienne américaine en dehors des États-Unis, verra les ministres de la Défense et les officiels militaires réévaluer leur soutien à l'Ukraine. Environ 50 États, dont l'Allemagne, font partie du groupe de contact, avec invitation aux pays non membres de l'OTAN, comme lors des précédentes réunions.

18:36 L'armée russe crée des unités pour protéger la frontière avec l'Ukraine

L'armée russe a créé trois nouvelles formations chargées de sécuriser la frontière avec l'Ukraine. Le ministre de la Défense Andrei Belousov a révélé cette information. Les formations seront nommées d'après Kursk, Belgorod et Bryansk. Il y a à peine deux semaines, des milliers de soldats ukrainiens ont infiltré la région russe de Kursk, capturant des territoires.

18:10 Un incendie dévastateur sévit dans un dépôt de pétrole russe suite à une attaque de drone ukrainien

Un incendie dévastateur s'est déclaré dans un dépôt de pétrole de la ville russe de Proletarsk suite à une attaque de drone ukrainien. Le feu reste hors de contrôle, même après deux jours. Des images satellite montrent l'ampleur des destructions.

17:36 La Russie soupçonnée de construire un deuxième pont près du pont de Crimée

Des images satellite suggèrent la construction potentielle d'un deuxième pont parallèlement au pont de 19 kilomètres reliant la Russie continentale à la Crimée. Le site d'actualités en ligne "Ukrajinska Prawda" spécul

15:33 Russie exprime sa colère contre les journalistes américains à KurskLa Russie a convoqué un diplomate américain de haut rang, selon l'agence de presse russe TASS. Cela est dû aux actions supposément provocatrices de journalistes américains dans la région russe de Kursk, contre lesquelles la Russie proteste. Les journalistes américains sont accusés d'être entrés illégalement dans une région où des forces ukrainiennes ont lancé une offensive il y a deux semaines. Selon son communiqué, la Russie entend les poursuivre.

15:10 Commissaire gouvernemental identifie la propagande russe dans l'Est de l'AllemagneLe commissaire de l'SPD allemand chargé de l'Est, Carsten Schneider, s'est dit préoccupé par certaines opinions des Allemands sur l'Ukraine. Schneider a déclaré que les discussions sur l'Ukraine et les Ukrainiens sont parfois pénibles, à la fois à l'Est et à l'Ouest. Il a également noté que la propagande russe a souvent une forte influence, en particulier dans l'Est de l'Allemagne. Selon Schneider, la défense de l'Ukraine est essentielle, car elle concerne l'existence même du pays.

14:48 Penurie de munitions imputée à la propagation russeLe "Financial Times" cite un commandant ukrainien affirmant que l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine est en partie due à la diversion de ressources par Kiev vers le nord. Les troupes de la région touchée rationnent maintenant les obus pour leurs armes, comme elles l'ont fait depuis que le Congrès américain a suspendu l'aide à l'Ukraine. Les munitions ont été transférées aux forces menant l'invasion de la région russe de Kursk.

14:26 Expert du Kremlin : l'avancée de Kursk annonce des changements dans la structure du pouvoir de MoscouL'expert du Kremlin Rainer Munz suggère que l'avancée ukrainienne à Kursk pourrait renforcer ou du moins mettre en évidence des changements générationnels au sein de l'appareil du pouvoir moscovite. Cependant, il maintient que la base de pouvoir du président n'est pas menacée.

14:01 Les autorités mettent en garde contre des niveaux élevés de chlore dans l'air suite à une attaque russeAprès une frappe russe sur une installation industrielle à Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine, les autorités locales ont averti les résidents de niveaux de chlore plus élevés dans l'air. Oksana Chaichuk, directrice du centre régional de contrôle des maladies, recommande de limiter les activités en plein air et de garder les fenêtres fermées en raison d'une concentration de chlore quatre à dix fois plus élevée que d'habitude. During the nocturnal attack, a fuel and lubricant storage facility was hit, causing a fire at an unspecified location. No injuries or casualties were reported.

13:39 L'armée russe capture la ville de New York dans le DonetskSelon le ministère russe de la Défense, les troupes ont pris le contrôle de la ville de New York dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. L'armée a rapporté avoir saisi "l'une des plus grandes localités à proximité de Torez, le hub logistique stratégique de Novogorodskoe". Les autorités russes ont rendu à la ville son nom d'origine après les efforts des activistes ukrainiens pour le rétablir en 2021. New York est située à environ six kilomètres au sud de Torez.

13:01 Soldat russe défecteur espionnait pour l'Ukraine, blessait son commandantLe renseignement militaire ukrainien a révélé qu'un soldat russe qui a déserté pour rejoindre l'Ukraine était un espion et avait blessé son commandant avant de s'enfuir. Selon "The Kyiv Independent", l'homme, connu sous le nom de code "Silver", a déserté avec l'aide de la "légion de la liberté de la Russie" et du projet "I Want to Live" de HUR. Il aurait blessé son commandant avec une grenade dans la ville de l'oblast de Donetsk d'Ocheretyne avant de fournir des informations sur les positions des troupes russes et les plans d'invasion à la légion.

12:23 Le Parlement ukrainien vote pour interdire l'Église orthodoxe russe-affiliéeL'Ukraine prévoit de limiter ou d'interdire finalement l'Église orthodoxe ukrainienne liée à la Russie de fonctionner sur son territoire, selon les rapports parlementaires. Les députés visent à limiter les églises liées à l'Église orthodoxe russe, considérée comme une source d'influence russe et de soutien à l'invasion de l'Ukraine par le gouvernement ukrainien.

11:51 Plus de 500 pompiers luttent contre un incendie de dépôt de pétrole dans le Rostov russe pour le troisième jourPrès de 500 pompiers luttent contre un important incendie dans un dépôt de pétrole dans la région russe de Rostov, au sud, pour le troisième jour consécutif. La source de l'incendie est un strike de drone ukrainien, comme l'a révélé le chef de Proletarsk, Valery Gornitsky, à l'agence de presse TASS. L'incendie couvre une superficie d'environ 10 000 mètres carrés, avec plusieurs réservoirs de diesel en feu. Gornitsky a mentionné qu'il n'y avait pas de risque d'explosion, pas de danger pour les civils et pas d'évacuations nécessaires. Quatre avions de lutte contre les incendies et plus de 520 pompiers font partie de l'opération. Selon Gornitsky, les avions sont essentiels car les véhicules ne peuvent pas approcher l'incendie en raison de la chaleur intense. Jusqu'à présent, au moins 41 pompiers ont été blessés, dont 18 hospitalisés, selon les sources officielles.

11:08 Installation industrielle dans la région ukrainienne de Ternopil endommagée par des bombardementsLes derniers bombardements russes sur l'infrastructure énergétique de l'Ukraine ont entraîné des dommages à une installation industrielle et un réservoir de carburant dans la région de Ternopil, selon les autorités. La télévision ukrainienne a diffusé des colonnes de fumée noire massives s'élevant au-dessus de Ternopil, ce qui a incité les autorités locales à conseiller aux résidents de rester à l'intérieur. Environ 90 pompiers sont impliqués dans les efforts de lutte contre l'incendie, le situation étant reportedly under control according to the Ternopil regional administration.

10:41 Ancien diplomate russe Bondarev: le comportement de Poutine est celui d'un "prétendant lâche" Boris Bondarev, ancien diplomate russe, a écrit dans un éditorial pour ntv.de que le président russe Vladimir Poutine se comporte comme un "prétendant lâche". Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, la capacité de Poutine à vaincre tout adversaire a été ternie. La victoire rapide, initialement prévue en quelques jours, n'a pas eu lieu. Moscou est également apparu mal préparé et submergé par l'attaque ukrainienne dans la région russe de Kursk. Selon Bondarev, "Poutine est perdu face à une menace sérieuse et ne sait pas comment réagir. Il n'agit pas même comme un rat acculé prêt à se battre de toutes ses forces, mais comme un prétendant lâche." Bondarev a sévèrement critiqué les politiques occidentaux pour leur politique d'interdiction de l'utilisation par l'Ukraine des armes livrées sur le territoire russe. Il a affirmé qu'il fallait affronter Poutine avec une langue de violence. Il a balayé les préoccupations occidentales d'"escalade" comme infondées. "L'escalade est déjà en cours - l'opposant de Poutine a pénétré sur le territoire russe ! Mais il n'y répond pas de quelque manière que ce soit", a écrit Bondarev.

10:13 Cinq civils tués et plus de 20 blessés dans des attaques russes en Ukraine Au cours des dernières 24 heures, cinq civils ont perdu la vie et au moins 22 ont été blessés, dont un enfant, en raison des attaques russes en Ukraine, selon "Kyiv Independent".

09:37 Dépôt de carburant russe en flammes : image satellite montre l'ampleur de l'incendie L'Ukraine a attaqué un important dépôt de carburant à Proletarsk, dans le sud de la Russie, avec des drones à 07:00 heures dimanche. despite a day having passed, the fire had not been extinguished, with over 40 firefighters injured, as per regional authorities. Satellite images also illustrate the extent of the fire:

L'Ukraine a attaqué plusieurs raffineries et installations pétrolières russes à l'aide de drones ces derniers mois. Il s'agit d'une tentative d'entraver l'approvisionnement en carburant des troupes ennemies et de réduire les revenus de l'industrie pétrolière russe.

09:16 Kyiv : plus de 1300 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les chiffres officiels de Kyiv font état de lourdes pertes du côté russe : en une journée, 1330 soldats russes ont été tués ou incapacités. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 601 800 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes indique que l'ennemi a également perdu 5 chars supplémentaires (8 518 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a revendiqué plus de 16 500 véhicules blindés et plus de 13 800 drones saisis ou détruits par l'armée russe. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Moscou se tait quant à ses propres pertes en Ukraine.

08:47 Biden défend la résistance de l'Ukraine : aucun président ne devrait "se prosterner devant les dictateurs"

" aucun président ne devrait se prosterner devant les dictateurs ", a déclaré Joe Biden. S'exprimant lors de la première nuit de la convention nationale démocrate, le président américain a déclaré : "Poutine pensait pouvoir saisir Kyiv en trois jours. Trois ans plus tard, l'Ukraine est toujours indépendante." Le démocrate a lié son bilan en tant que solide partisan de l'OTAN et de l'Ukraine libre à celui de l'ancien président Donald Trump, qui a loué le président russe Vladimir Poutine. "Aucun commandant en chef ne devrait jamais se prosterner devant les dictateurs", a déclaré Biden.

08:31 Russie lance des frappes aériennes nocturnes sur l'Ukraine

La Russie a une fois de plus ciblé l'Ukraine avec des frappes aériennes nocturnes, selon les registres militaires ukrainiens. Neuf régions dans les zones centrale, nord et sud du pays ont été touchées, avec trois missiles et 25 drones abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, a indiqué l'armée. La capitale a connu 41 alertes aériennes en août. L'armée a déclaré avoir déjoué une attaque de drones sur Kyiv la veille.

Les forces russes ont apparemment attaqué Kyiv depuis le nord ce matin, selon l'annonce du commandement militaire de la ville sur Telegram. Des informations initiales suggèrent que l'ennemi a attaqué la capitale depuis le nord, en utilisant probablement des missiles balistiques tels que l'Iskander. Il s'agit de la cinquième attaque de missiles sur Kyiv ce mois-ci, indique le message. Les missiles ont été apparemment neutralisés par les forces de défense aérienne situées à la périphérie de la ville. Pour l'instant, aucun dommage ni victime n'est à déplorer à Kyiv.

07:38 Biélorussie : Loukachenko ordonne le déploiement de troupes et d'avions supplémentaires à la frontière ukrainienne La Biélorussie a déployé des troupes et des avions supplémentaires de défense aérienne à sa frontière avec l'Ukraine, selon le général-major Andrei Lukyanovich, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Cette annonce suit la déclaration du président biélorusse Alexandre Loukachenko selon laquelle il avait envoyé un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a affirmé que le déploiement de troupes le long de la frontière était dû à un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Lors d'une apparition à la télévision nationale, Lukyanovich a déclaré que l'armée biélorusse avait déployé des avions, des missiles anti-aériens et des unités de radiocommunications à la frontière. Kyiv n'a pas encore confirmé les allégations de Lukyanovich concernant le déploiement supplémentaire de troupes et d'armes biélorusses à la frontière. Le service frontalier d'État ukrainien a rapporté il y a plus d'une semaine qu'il n'y avait aucun signe de concentration de troupes le long de la frontière biélorusse despite Lukashenko's order.

07:24 ISW: Russie Déplace 5 000 Soldats vers l'Oblast de Kursk Suite aux opérations des troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, la Russie déplace des soldats de différents fronts vers cette région, selon un rapport de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). "Les troupes russes ont envoyé des renforts dans l'oblast de Kursk depuis le début de l'avancée ukrainienne et ont probablement déployé plus de 5 000 soldats dans la région", estiment les analystes.

06:54 Zelenskyy : Un deuxième sommet de la paix en Ukraine avant la fin de l'année Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exhorté les diplomates de son pays à s'assurer que le deuxième sommet de la paix en Ukraine aura lieu cette année. S'adressant à une réunion des chefs des missions diplomatiques étrangères en Ukraine sur le thème "Diplomatie de guerre : résilience, armes, victoire", Zelenskyy a déclaré : "Le sommet inaugural a, à mon avis, été un franc succès pour l'Ukraine. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la tenue de notre sommet. Nous préparons maintenant le deuxième sommet de la paix et devons nous assurer qu'il aura lieu cette année. Nous devons tout faire pour élargir le cercle de soutien à la déclaration du premier sommet."

06:22 Ukraine : Une autre frappe aérienne russe sur Kyiv La Russie poursuit ses attaques nocturnes sur la capitale ukrainienne, selon des rapports ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été actives pendant les premières heures du matin pour repousser une autre frappe aérienne russe sur Kyiv, a annoncé l'administration militaire de la capitale ukrainienne sur Telegram. Les témoins ont rapporté avoir entendu des explosions qui ressemblaient à l'activation de systèmes de défense aérienne.

05:11 Kyiv Signale Plusieurs Attaques de Drones Loin du Front Il y a eu plusieurs attaques de drones dans différentes régions ukrainiennes éloignées du frontline pendant la nuit, selon les rapports de la défense aérienne. Les zones de Sumy, Poltava, Kherson, Mykolaiv et les outskirts de la capitale Kyiv ont été ciblées. Les autorités locales ont conseillé aux habitants de chercher un abri. Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant.

02:23 États-Unis Réaffirment Leur Soutien à Kyiv Despite l'Offensive de Kursk Despite l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les États-Unis restent engagés à soutenir Kyiv. Le président américain Joe Biden a "clarifié que nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à rester à ses côtés aussi longtemps que nécessaire", a déclaré un porte-parole du département américain de la Défense. Les États-Unis continueront de prioriser l'aide militaire à Kyiv. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rassuré son homologue ukrainien, Rustem Umerow, de leur soutien continu lors de leur conversation, a ajouté le porte-parole. Au cours de l'échange, Austin a également mieux compris les objectifs de l'Ukraine pour son offensive.

01:07 Allemagne Livre un autre Système Iris-T L'Allemagne a fourni un autre lot d'armes à l'Ukraine. Selon la page de résumé du ministère de la Défense, les dernières livraisons comprennent, entre autres, un troisième système de défense aérienne Iris-T-SLS. Ils comprennent également plusieurs milliers de munitions d'artillerie, des drones, un Bergepanzer 2 et des centaines de fusils avec les munitions correspondantes.

00:20 Zelenskyy : Plus Grande Réussite dans la Capture de Soldats Russes L'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est, selon le président Volodymyr Zelenskyy, la plus grande réussite dans la capture de soldats russes depuis le début de la guerre. S'adressant aux diplomates ukrainiens, il a déclaré que ces soldats seront échangés plus tard contre des Ukrainiens capturés. À ce jour, les analystes estiment que la Russie a capturé plus d'Ukrainiens que l'inverse.

22:21 Commandant Tchétchène : Les Combattants Tombés à Kursk 'Entrent au Paradis' Apti Alaudinow, le commandant du régiment tchétchène Achmat qui combat les Russes, a reportedly exhorté les conscrits russes à aller au front dans une vidéo, selon le journal "Kyiv Independent". Ceux qui tombent dans la région de Kursk, a-t-il dit, "entreront au paradis".

21:58 Zelenskyy : L'Incursion a Fait S'écrouler le Concept de Frontière de la Russie Comme l'encroachment ukrainien sur le territoire russe était considéré comme improbable, il a été gardé secret, a mentionné Volodymyr Zelenskyy, le président ukrainien, selon le journal "Pravda". Il y a quelques mois, de nombreux États ont mis en garde contre cette incursion qui briserait la frontière la plus critique de la Russie. Maintenant, Zelenskyy a révélé que "la notion de frontière russe s'est désintégrée quelque part près de Sushcha".

21:38 Lituanie Lance la Construction d'un Centre de Soutien de l'Armée Allemande La Lituanie a commencé la construction d'une installation militaire de soutien pour les soldats allemands. Une fois terminée à la fin de 2027, l'installation accueillera jusqu'à 4 000 soldats allemands. Cela marquera le premier déploiement permanent de l'armée allemande à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a convenu de déployer des troupes dans le pays membre de l'OTAN et de l'UE bordant la Russie l'année dernière. Selon le ministre de la Défense lituanien Raimundas Karoblis, les coûts de construction dépassent un milliard d'euros.

21:15 Président Tchèque : L'Adhésion à l'OTAN Possible pour l'Ukraine Partiellement Occupée

19:57 Les troupes ukrainiennes se rapprochent du ponton russe

Les observateurs de la guerre rapportent que les forces ukrainiennes ont apparemment pris le contrôle de la ville de Wyschnewka dans la région russe de Kursk, les plaçant à environ 12 kilomètres du pont flottant sur la rivière Seym, actuellement la seule ligne d'approvisionnement de l'armée russe ou une voie de sortie.

19:36 L'administration de Pokrovsk s'accroche à l'espoir

L'administration militaire de la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk fait face à un avenir incertain à mesure que les troupes russes avancent : "Elles avancent vers les outskirts de Pokrovsk. Nous pouvons le voir - ce n'est pas un secret", a déclaré le chef du département d'information à Pokrovsk au "Washington Post". "Peut-être que la situation là-bas changera d'une manière ou d'une autre - nous espérons que l'ennemi s'arrêtera aux abords de Pokrovsk et que nos troupes les repousseront", a-t-elle ajouté. Si la ville tombe, cela signifierait que la plus grande agglomération capturée par les Russes depuis Bachmut en mai 2023.

Le président tchèque Petr Pavel a exprimé son approbation pour la probabilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, malgré la présence d'occupants sur certaines parties de son territoire. Il croit que l'Ukraine pourrait négocier la paix avec la Russie dans les années à venir, comme il l'a exprimé dans une interview accordée au site d'actualités "Novinky". Un tel accord pourrait impliquer que la Russie conserve le contrôle sur une partie du territoire ukrainien sans que les "États démocratiques" n'aient à reconnaître cette modification frontalière. Cette frontière transitoire pourrait ensuite faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sur le territoire qu'elle gère à ce moment-là", a proposé Pavel. De manière similaire, l'Allemagne a rejoint l'OTAN en 1955 alors qu'elle était encore partiellement occupée par l'Union soviétique.

