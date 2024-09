A 21h36, ISW affirme que Poutine maintient sa conviction qu'il peut soumettre l'Ukraine

Spécialistes de l'ISW pensent que le président russe Vladimir Poutine croit toujours pouvoir dominer l'Ukraine. Malgré l'avancée des forces ukrainiennes dans le territoire russe de la région de Kursk, qui impacte les opérations militaires russes, Poutine n'aurait pas encore ajusté sa réflexion stratégique. L'ISW suggère que Poutine pense que la Russie peut atteindre ses objectifs en prolongeant le conflit et en résistant au soutien occidental. Par conséquent, Poutine ne serait pas préparé à des pourparlers de paix qui ne aboutissent pas à des concessions de l'Ukraine et de l'Occident.

21:03 L'espoir de l'UE, la Serbie, confirme sa loyauté à Poutine Le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec le vice-Premier ministre serbe Aleksandar Vulin lors d'un forum économique de Vladivostok. Selon les médias russes, Poutine a également invité le président serbe Aleksandar Vucic à participer au prochain sommet des BRICS en Russie en octobre. Vulin souligne que la Serbie se tient à la fois comme "allié de Poutine" et comme partenaire crucial. Malgré la pression immense, la Serbie sous la direction de Vucic "jamais ne rejoindra l'OTAN, jamais n'imposera de sanctions à la Russie, et jamais n'acceptera" d'actions hostiles envers la Russie sur son territoire. La Serbie maintient des relations amicales avec la Russie malgré son statut de candidat à l'UE.

20:29 Des milliers de personnes quittent Pokrovsk Un nombre croissant de personnes quitte la ville ukrainienne de Pokrovsk, située à environ 10 km de la ligne de front. Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, plus de 20 000 personnes ont quitté la ville au cours du mois dernier, selon l'agence de presse Interfax Ukraine dans une interview à la télévision. Environ 26 000 personnes restent à Pokrovsk, dont plus de 1 000 enfants. Avant le conflit, la ville industrielle et minière comptait environ 65 000 habitants. Pokrovsk sert de importante plateforme logistique pour l'armée ukrainienne. Les troupes ukrainiennes se sont retirées d'une avancée russe dans la région depuis des mois. Récemment, des blogueurs militaires pro-russes ont rapporté que des troupes russes avaient pénétré dans les villes de Selydove et d'Ukrainsk et s'y étaient engagées dans des combats.

19:55 Les États-Unis accusent la Russie d'interférer dans l'élection présidentielle Les États-Unis accusent la Russie d'essayer d'influencer l'élection présidentielle de novembre en diffusant de la désinformation ciblée. Selon le ministre de la Justice Merrick Garland, le Kremlin aurait trompé des influenceurs américains non avertis pour propager sa propagande via ses médias d'État. Des sanctions ont été imposées, des poursuites ont été engagées et des saisies de domaines internet ont été ordonnées. Le département du Trésor des États-Unis reveals that the penalties impact ten individuals and two organizations, including RT network representatives, hackers, and a Kremlin-linked non-governmental organization. US authorities accuse them of employing AI in disinformation campaigns targeting the US election campaign.

19:47 La Lituanie proteste auprès d'un représentant de l'ambassade russe

La Lituanie a convoqué un représentant de l'ambassade russe suite aux lourdes frappes aériennes russes en Ukraine. During the meeting, Lithuania voiced strong opposition to the escalating shelling of civilian targets in Ukraine, stating that bombings targeting educational institutions, hospitals, and residential areas reveal Russia's desperation and disregard for human life and international law. Russian airstrikes on Lviv have resulted in at least seven deaths and 38 injuries. Earlier in the week, an Lviv attack resulted in over 50 deaths and approximately 270 injuries.

19:15 "La baleine espionne" aurait été tuée

Des organisations de protection des animaux ont déposé une plainte suite à la mort de la "baleine espionne de Poutine" en Norvège. La baleine a été découverte avec plusieurs blessures par balle, selon les organisations One Whale et Noah. Le département de police responsable a affirmé qu'il menait une enquête sur les raisons potentielles de déclencher une enquête. En 2019, la baleine a été trouvée près des eaux russes avec un petit appareil photo fixé à son corps et l'inscription "Équipement Saint-Pétersbourg", ce qui a suscité des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être une baleine espionne russe. Une autre théorie suggérait qu'elle avait été utilisée comme baleine thérapeutique en Russie. Le mammifère marin a été trouvé mort dans un fjord près de Stavanger le samedi.

18:58 Le service de la Bundeswehr doit devenir plus attractif

Le cabinet a approuvé la "loi sur l'article Zeitenwende", visant à améliorer l'attractivité du service de la Bundeswehr. Cela comprend des réglementations sur les heures de travail flexibles et des incitations financières, telles que pour les déploiements à court terme. "Nous voulons conserver le personnel qualifié dans nos rangs et également attirer du nouveau personnel", a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Les environ 5 000 soldats de la Brigade Lituanie, qui renforce le flanc est de l'OTAN contre la Russie, bénéficieront également des incitations. Les incitations sont prévues pour faciliter les décisions de déploiement et de retour, surtout avec des familles, vers et depuis la Lituanie. Le porte-parole n'a pu que donner une estimation approximative, suggérant 40 millions d'euros pour la Brigade Lituanie en 2025, 90 millions en 2026 et 145 millions en 2027. Le Bundestag décidera de la loi en novembre.

18:27 Un résident de Lviv décrit des "cries insupportables"

Les attaques nocturnes de l'armée russe par roquettes et drones sur Lviv ont causé des morts, de la terreur et des destructions. Une résidente de 27 ans, Yelizaveta, a rapporté avoir entendu des "cries insupportables". Un journaliste de l'AFP a rapporté avoir vu des véhicules calcinés et des débris dans tout le centre-ville. Les autorités ukrainiennes ont rapporté sept morts et 53 blessés à Lviv. Plus de 50 bâtiments ont été endommagés dans le centre historique, dont deux établissements médicaux et deux écoles, selon le ministère de la Culture et de la Politique de l'information.

17:35 Incendies dans la zone d'exclusion de Chernobyl Un incendie s'est déclaré dans la zone d'exclusion radioactive entourant l'ancienne centrale nucléaire de Chernobyl en Ukraine. Environ 20 hectares sont actuellement en feu, selon le gouverneur de la région de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Heureusement, le niveau de radiation de fond reste dans des limites sûres. Selon l'administration de la zone d'exclusion, plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, sont sur les lieux pour maîtriser les flammes. La cause de l'incendie reste inconnue. En raison des températures élevées et de la sécheresse prolongée, le risque d'incendies est accru dans la région nord de l'Ukraine.

17:07 Massacre au marché de Donetsk : jeu de responsabilité Des rapports font état de victimes au marché de la ville ukrainienne de Donetsk, occupée par la Russie. Les autorités d'occupation affirment qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées suite à des tirs d'artillerie sur le marché. Selon Denis Pushilin, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, les troupes ukrainiennes ont bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme. Un bus de passagers a également été touché. Les médias d'État russes diffusent des vidéos et des photos montrant des dommages importants au marché. Cependant, ces allégations n'ont pas encore été authentifiées. Les forces militaires ukrainiennes attribuent quant à elles le bombardement au côté opposé, déclarant : "Ils font tout pour l'image, la vie humaine n'a pas d'importance pour eux."

16:43 Donetsk annexée par la Russie : marché bombardé - victimes signalées Dans la ville ukrainienne de Donetsk, occupée par la Russie, au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées suite à des tirs d'artillerie sur un marché, selon les autorités d'occupation. Les troupes ukrainiennes ont prétendument bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme, selon Denis Pushilin, chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk. Un bus de passagers a également été touché. Les médias d'État russes présentent des preuves visuelles de dommages importants au marché. Ces allégations restent non vérifiées.

16:43 Ministres démissionnent à Kyiv, le successeur de Kuleba attendu plus tard Le Parlement ukrainien a accepté les démissions de quatre ministres, selon la Chambre des députés. Cependant, ils n'ont pas encore traité la demande de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. On s'attend à ce que le président Volodymyr Zelenskyy propose un successeur plus tard dans la journée. Andriy Sybiha, premier adjoint de Kuleba, est considéré comme un sérieux candidat. Malgré le changement, l'expert politique Volodymyr Fesenko ne prévoit pas de grands changements dans la politique étrangère de l'Ukraine.

16:21 Lukashenko libère 30 prisonniers politiques

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracie 30 activistes de l'opposition condamnés pour avoir participé à des manifestations. Selon l'administration présidentielle, ils ont tous présenté des demandes de grâce, reconnu leur culpabilité, manifesté un véritable repentir et promis de mener une vie loyale. Le ministère de l'Intérieur vérifiera cet engagement. Ces allégations ne peuvent être vérifiées. Le groupe est composé de 23 hommes et sept femmes, pour la plupart parents d'enfants mineurs. Le média russe en exil "Meduza" affirme que le gouvernement biélorusse en exil avait précédemment transmis des listes d'internés gravement malades au gouvernement de Minsk via des intermédiaires. De nombreux internés de cette liste ont été graciés. Les opposants en exil accueillent la libération mais affirment qu'elle ne représente pas un changement de position. La persécution politique et la torture persistent en Biélorussie, selon la dirigeante de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, considérée comme la véritable vainqueur des élections présidentielles de 2020. En savoir plus ici.

15:55 Lviv : presque toute une famille exterminée par une frappe aérienne russe La plupart des membres de la famille ont trouvé la mort dans une frappe aérienne russe sur Lviv, selon l'annonce de la ville. Parmi les sept morts figurent une femme de 43 ans et ses trois filles âgées de 7, 18 et 21 ans, écrit le maire Andrij Sadovy. Ils sont morts dans leur propre résidence. Le père est le seul survivant, mais il reste dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. "Au cœur de l'Europe, la Russie extermin

14:55 Corée du Sud et Nouvelle-Zélande appellent à un retrait "inconditionnel" de la Russie

Au cours de leur premier sommet en neuf ans, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Dans leur déclaration conjointe, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon exhortent la Russie à se retirer "immédiatement, complètement et sans condition" des territoires ukrainiens internationalement reconnus. Ils ont également critiqué la coopération militaire renforcée de la Corée du Nord avec Moscou. Yoon a souligné la nécessité de la solidarité "à ce moment critique où les forces autoritaires continuent de poser des défis".

14:21 Zelensky explique le remaniement gouvernemental : "Besoin d'une nouvelle énergie"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué le remaniement gouvernemental comme une tentative d'injecter "une nouvelle énergie" dans son pays. "Nous avons besoin d'une nouvelle énergie", a déclaré Zelensky lorsqu'on lui a demandé les raisons du remaniement. "Et ces étapes sont liées au renforcement de notre État dans divers domaines". L'Ukraine se défend contre l'attaque de la Russie depuis deux ans et demi, Zelensky exprimant sa gratitude envers les ministres et l'ensemble du cabinet.

13:47 Armée allemande utilisera IRIS-T pour la protection des missiles européens

L'IRIS-T SLM est devenu une présence courante en Ukraine, et dix systèmes sont prévus pour être déployés dans le pays afin d'intercepter plus de missiles russes. Une livraison aurait déjà eu lieu, selon des sources de sécurité. L'armée allemande prévoit également d'utiliser des systèmes IRIS-T dans le Schleswig-Holstein.

13:21 La Russie capture un autre village près de la ville ukrainienne

La Russie affirme avoir capturé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe rapporte que l'armée russe a "libéré complètement" le village de Karliwka, à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique pour l'armée ukrainienne, les troupes ukrainiennes ayant battu en retraite face à l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 Ukraine : la Crimée grouille de systèmes de défense aérienne

Selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, les occupants russes de la Crimée ont déployé de nombreux systèmes de défense aérienne pour protéger le pont de Kerch. Cela comprend des systèmes à courte et longue portée tels que le S-300, le S-400 Triumf, le S-500 Prometheus et le Pantsir-S1. La Crimée serait "bondée de systèmes de défense aérienne" et sert à la fois de stratégique et d'importance symbolique pour les occupants. Le pont de Kerch, une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine, reste un sujet de contentieux avec Kyiv qui jure de libérer la péninsule.

12:32 Poutine annonce la visite prochaine de Xi au sommet des BRICS en Russie

Le patron russe Vladimir Poutine a révélé la visite prochaine du leader chinois Xi Jinping au sommet des BRICS qui aura lieu en Russie en octobre. Poutine a révélé cette information lors d'une conversation avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la touche du Forum économique oriental à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe des BRICS, créé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, a été rejoint plus tard par l'Afrique du Sud en 2010, et des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran cette année. Ces pays se considèrent comme un contrepoids majeur à l'Occident et se réuniront à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre pour un sommet visant à étendre leur influence et renforcer les alliances économiques.

12:00 La Russie cible un centre militaire à Poltava avec une attaque mortelle

Le ministère de la Défense russe a révélé que l'attaque meurtrière sur la ville ukrainienne de Poltava a ciblé un centre de formation militaire. La liste des cibles comprenait des soldats et des instructeurs étrangers. Selon le ministère, l'installation forme des spécialistes des communications et de la guerre électronique de diverses unités militaires ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens non habités impliqués dans des attaques contre des objets civils sur le territoire russe. Le ministère a également mentionné le déploiement du système d'armes hypersonique Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. De plus, les forces russes ont prétendument saisi deux autres zones urbaines dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. L'attaque de Poltava de mardi aurait prétendument entraîné 50 morts.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien sortant

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock rend hommage à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "Innombrables discussions tardives dans les trains, au G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique dévastée", a écrit Baerbock sur les réseaux sociaux. "Peu de personnes avec lesquelles j'ai collaboré de près comme vous, @DmytroKuleba", a-t-elle ajouté. "Vous avez mis votre peuple avant vous-même." Elle souhaite à Kuleba des bénédictions "du fond du cœur - Nous devrions nous rencontrer à nouveau lorsque la paix et la liberté règnent sur toute l'Ukraine".

11:24 Russie modifie sa doctrine nucléaire en réponse aux actions de l'OccidentL'administration présidentielle russe confirme que les mouvements de l'Occident incitent la Russie à réévaluer sa doctrine nucléaire. La Russie fait face à des défis et des menaces de la part de ce qu'elle appelle l'Occident, nécessitant une révision de sa doctrine, selon les agences de presse russes citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Russie étudie la possibilité de déployer des armes à longue portée américaines par l'Ukraine sur son territoire. "Il est évident que les Ukrainiens suivront cette stratégie", a informé Peskov à RIA.

10:54 L'Ukraine repousse 29 des 42 raids aériens russesL'Ukraine signale que la Russie a lancé 42 raids aériens pendant la nuit. Le décompte de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram reveals que, entre autres armes, des missiles Ch-47M2 Kinshal, des missiles de croisière Kh-101 et des missiles Iskander-K ont été employés. Selon leurs propres déclarations, l'armée de l'air ukrainienne a abattu sept missiles de croisière, 22 drones Shahed et a repoussé 29 raids aériens.

10:19 Munz : l'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la RussieLa ville ukrainienne de Poltava a été bombardée de missiles selon les rapports, avec l'un des plus importants raids aériens vus jusqu'à présent dans le conflit. Les médias russes, however, affirment un immense succès, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Simultanément, la Russie semble modifier sa stratégie tactique.

09:52 L'Ukraine révèle les pertes russesLe état-major ukrainien a publié de nouvelles données sur les pertes russes en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la Russie aurait perdu environ 620 350 militaires en Ukraine. En une journée, le nombre de pertes s'élève à 1 390. Selon les rapports de Kyiv, sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont également été détruits. Au total, la Russie aurait subi des pertes comme 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 28 navires et un sous-marin depuis le début de l'offensive à grande échelle. Les estimations mondiales suggèrent moins de pertes - bien que ces chiffres ne soient que des valeurs minimales.

09:21 Gouverneur : "Jour sombre" pour la région de Lviv - le bilan s'alourdit

Après les raids aériens russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv (voir les entrées à 06:17, 05:29 et 04:35), le bilan s'alourdit. Neuf personnes ont été tuées pendant la nuit, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksim Kozitskyy, via Telegram. Cet incident tragique a coûté la vie à une fille de sept ans et à une fille de quatorze ans, ainsi qu'à d'autres jeunes victimes. Kozitskyy a décrit la situation comme un "jour sombre" pour leur région. Initialement, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rapporté cinq morts et plus de 30 blessés (X renvoie à la source exacte). Zelenskyy a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien remet sa démissionLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a présenté sa démission, selon le président de la Parlement, Ruslan Stefantchuk, qui l'a annoncé sur sa page Facebook mercredi. Le Parlement discutera de la démission de Kuleba lors d'une séance plénière ultérieure. Auparavant, d'autres ministres ont également démissionné (voir les entrées 00:47 et 22:06). Cette série de démissions fait partie d'un vaste remaniement du gouvernement ukrainien. Stefantchuk a prédit que mercredi serait une journée de départs et jeudi de nominations, selon le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, via Telegram.

08:03 Zelenskyy : des personnes sont encore ensevelies sous les décombresLe président Volodymyr Zelenskyy a confirmé que l'attaque de missiles russes sur Poltava était l'un des incidents les plus meurtriers depuis le début de la guerre. Des personnes sont toujours coincées sous les décombres, Zelenskyy appelant à nouveau à des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre le risque imminent à la centrale nucléaire de ZaporijjiaLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, ont discuté de la situation des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rend à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, dans le sud-est de l'Ukraine, mais exprime des préoccupations quant à la "situation fragile" et au risque continu de catastrophe. Grossi prévoit de visiter la centrale nucléaire de Zaporijjia mercredi, qui a été saisie par la Russie peu après l'invasion en février 2022 et a été hors service depuis. Les deux parties s'accusent régulièrement de bombarder la centrale, toutes deux niant les accusations.

07:18 Gouverneur : plus de deux morts dans l'attaque sur LvivPlus de deux morts ont été signalés à Lviv, une ville occidentale ukrainienne, en raison des raids aériens russes (voir les entrées 06:17 et 05:29), selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozitskyy, via Telegram. Inoltre, 18 personnes ont été blessées. Dix-sept drones ont été utilisés dans le raid aérien russe, selon Kozitskyy. Les pompiers et les services de secours étaient sur les lieux, et les écoles endommagées sont restées fermées, selon le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de dix ans, ont été blessées. Lviv se trouve dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, et a été cible d'attaques depuis le début de la guerre.

06:53 Ukraine Demande Plus de Soutien AgricoleUkraine a demandé un soutien supplémentaire pour restaurer son secteur agricole et des projets d'épuration des mines au gouvernement allemand, comme le révèle le journal "Rheinische Post" de Düsseldorf, citant une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union. Cela comprend un programme de financement pour les zones agricoles proches de la ligne de front, des primes de sécurité pour le personnel, un soutien financier pour le programme de générateurs du ministère de l'Agriculture et l'épuration des mines dans les zones de front. Selon le gouvernement allemand, le ministère de la Coopération économique et du Développement est déjà engagé dans un projet de détection et de retrait de mines.

06:17 Incendie Provoqué par une Attaque de Drone Russe Près de la Gare de LvivSuite aux frappes aériennes russes (voir l'entrée 05:29) sur Lviv, un incendie s'est déclaré près de la gare principale de la ville. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozitskyy, via Telegram. Deux bâtiments scolaires ont également été touchés, avec plusieurs fenêtres brisées et des éclats de verre jonchant les rues. Selon Kozitskyy, des drones Shahed ont été responsables de l'attaque. Les services d'urgence et de secours étaient sur les lieux, et les écoles touchées sont restées fermées, comme l'a confirmé le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de dix ans, ont été blessées.

05:29 Deuxième Vague de Bombardements sur KyivLa capitale ukrainienne, Kyiv, a été cible d'une deuxième vague de bombardements russes. Les défenses aériennes étaient actives, et les témoins oculaires ont rapporté de multiples explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. Simultanément, l'armée a rapporté une attaque de drone sur Lviv près de la frontière polonaise. L'ensemble de l'Ukraine a été placé en alerte aérienne, comme l'a déclaré la Force aérienne ukrainienne via Telegram. La Pologne a activé ses propres avions et ceux de ses alliés pour sécuriser l'espace aérien en réponse aux bombardements et aux activités à longue portée russes pour la troisième fois en huit jours, comme l'a révélé le Commandement opérationnel des Forces armées polonaises.

À la suite de l'assaut russe désastreux sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet de fournir à la nation des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne cette attaque brutale dans les termes les plus fermes", a déclaré Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités que la nation besoin pour protéger ses frontières". Selenskyj a renforcé sa demande aux alliés occidentaux de fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et de permettre l'utilisation d'armes à longue portée précédemment envoyées pour des frappes sur le territoire russe après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts.

here.

02:52: Nouvelle Attaque de Drone sur Kyiv

La Russie lance une nouvelle attaque de drone sur Kyiv. Les unités de défense aérienne ukrainiennes sont engagées pour contrer les attaques sur les abords de Kyiv, communique l'armée ukrainienne via Telegram. Il n'y a pas encore de données sur le nombre de drones utilisés et les dommages éventuels. L'attaque nocturne fait partie d'une série d'attaques aériennes russes sur la capitale ukrainienne qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

ici.01:32: Selenskyj: Veut Garder Indéfiniment la Région de Kursk

L'Ukraine vise à conserver indéfiniment les territoires conquis dans la région russe de Kursk, selon les assertions du président Selenskyj dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation des régions est un élément clé du "plan de victoire", a-t-il ajouté. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de terres russes, a mentionné Selenskyj. Il n'a pas précisé si la capture de territoires supplémentaires était en cours. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président américain Biden n'était pas informé.

here.

00:47: Plusieurs Ministres Ukrainiens Démissionnent

En prévision d'un remaniement ministériel prévu en Ukraine, quatre ministres ont présenté leur démission. Selon les médias ukrainiens, il s'agit de la députée ministre des Affaires européennes Olga Stefanishyna, du ministre des Industries stratégiques Oleksandr Kamyshin, qui a joué un rôle important dans l'expansion de la production d'armes, du ministre de la Justice Denys Malyuska et du ministre de l'Environnement Ruslan Strilez. Le sort de ces quatre ministres est encore incertain. "Comme promis, un important remaniement gouvernemental est imminent", précise David Arakhamia, chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain, nous aurons une journée de licenciements, et le jour suivant, une journée de nominations", révèle Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16: Après l'Attaque de Roquette sur Poltava: Zelensky Exhorte à l'Utilisation d'Armes à Longue PortéeAprès l'attaque meurtrière de roquette russe sur la ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendront impossibles si nous sommes capables de détruire les sites de lancement des agresseurs où ils se trouvent, et les aérodromes militaires russes et leur logistique", déclare Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon ses rapports, le bilan des morts à Poltava a augmenté à 51, et le nombre de blessés à 271. D'autres victimes sont présumées être ensevelies sous les décombres.

22:06: Zelensky Licencie un autre Haut FonctionnaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky limoge Rostyslav Shurma, premier adjoint à la tête de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. La présidente du parlement annonce également la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme vice-Première ministre et ministre de l'intégration européenne d'Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission. Le président Volodymyr Zelensky justifie ces changements pour assurer l'amélioration nécessaire du gouvernement. "L'automne sera très important. Nos institutions d'État doivent être structurées de manière à ce qu'Ukraine puisse atteindre tous les résultats nécessaires."

21:42: Reporter de ntv à Poltava : "Les Résidents ont Décri une Situation Très Terrifiante"L'Ukraine signale l'une des plus lourdes attaques aériennes depuis le début de la guerre. Des dizaines de personnes sont tuées et des centaines sont blessées. La reporter de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et partage des informations sur une "situation très tendue" et la façon dont les résidents ont vécu l'attaque de roquettes.

21:25: L'Ukraine Accuse la Russie d'Exécution de Prisonniers de GuerreLe Bureau du procureur général d'Ukraine accuse les soldats russes d'avoir assassiné d'autres prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur le tir de trois Ukrainiens dans la région de Torez dans l'est de l'Ukraine, selon un communiqué publié sur le canal Telegram de l'agence. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les agresseurs les ont fait mettre à terre face contre terre et les ont abattus dans le dos immédiatement après", indique l'agence en se référant à des vidéos circulant sur internet.

Vous pouvez lire tous les développements précédents ici.

Lire aussi: