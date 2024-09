À 21h35, Vance exprime ses réflexions sur les vues de Trump concernant l'Ukraine

Selon le vice-président républicain Mike Pence, le candidat J.D. Vance suggère que la solution proposée par Donald Trump pour mettre fin au conflit russo-ukrainien pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre les deux nations. Vance a élaboré sur ce point lors d'une interview avec le populaire producteur de télévision Shawn Ryan, suggérant que Trump pourrait rassembler Russes, Ukrainiens et Européens autour de la table des négociations pour explorer la possibilité d'une résolution pacifique. Trump est connu pour sa position empathique envers le président russe Vladimir Putin et ses critiques fréquentes de l'aide américaine à l'Ukraine. De plus, Trump a fanfaronné à propos de la résolution du conflit en 24 heures après son entrée en fonction, bien qu'il n'ait pas encore détaillé sa stratégie.

21:03 "Dieu est avec nous, nous sommes Russes" - Rassemblement fasciste important à Saint-PétersbourgLe groupe ne peut être contesté ou remis en question, il se rassemble avec ferveur en criant "Dieu est avec nous, nous sommes Russes", selon de nombreux nationalistes et fascistes russes à Saint-Pétersbourg. Leurs cris persistent en déclarant "En avant, les Russes !" Ils célèbrent la transition des reliques d'Alexandre Nevski, reconnu comme héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste : "L'Atlantique est la barrière idéale"Le célèbre présentateur de télévision russe Vladimir Solovyov affirme que la Russie ne devrait pas s'arrêter dans son expansion en Ukraine. "À mon avis, l'Atlantique est la barrière idéale. Une barrière naturelle", déclare Solovyov, le propagandiste du Kremlin. Il suggère un emplacement idéal pour les troupes russes - Berlin, Lisbonne, Madrid. "Et comme ils étaient beaux à Paris", ajoute-t-il. Lorsqu'on lui rappelle la rareté des Russes, il répond : "Les frères biélorusses sont avec nous". Si cela n'est pas possible, on peut se tourner vers la Chine.

20:01 Prêt pour l'hiver par des volontaires britanniques en UkraineDe nombreuses maisons ukrainiennes, résistantes aux bombardements jusqu'à présent, présentent maintenant l'absence désastreuse de fenêtres - une situation malheureuse à la veille de l'hiver. L'ONG britannique "Isolationniste Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de guerre pour installer des fenêtres temporaires.

19:34 Mineurs piégés à Donetsk150 mineurs sont bloqués dans la mine de Dobropillia en raison d'une panne de courant causée par les attaques russes dans la région de Donetsk, selon "The Kyiv Independent" et le président de l'union des mineurs d'Ukraine Mychailo Volynets. La ville de Dobropillia, qui comptait previously plus de 28 000 habitants avant le conflit, se trouve à environ 20 kilomètres au nord de Pokrovsk, un point focal des troupes russes ces derniers temps. Les bombardements russes ont perturbé l'approvisionnement en électricité de Dobropillia et des villes environnantes, y compris les mines de charbon. La panne de courant entraîne le remplissage des mines de gaz et des inondations, selon le rapport. Le président de l'union affirme que la situation dans la région reste "difficile".

19:08 La Suède prévoit d'augmenter ses dépenses de défenseLa Suède prévoit de doubler son investissement dans la défense civile au cours des trois prochaines années pour se préparer à un éventuel conflit. "Les enseignements tirés du conflit ukrainien montrent la nécessité de garantir la continuité des secteurs critiques de la société", a déclaré le gouvernement suédois. Le ministre suédois de la Défense Carl-Oskar Bohlin a annoncé une augmentation du budget de la défense civile cette année à 8,5 milliards de couronnes (soit 740 millions d'euros) et un budget annuel projeté de 15 milliards de couronnes d'ici 2028. "La situation de sécurité reste précaire et le restera dans un avenir prévisible", a déclaré Bohlin.

18:39 Putin : NATO serait "en guerre" avec la Russie si elle soutient l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portéeLe président russe Vladimir Poutine a déclaré que si l'Occident accepte l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée contre des cibles à l'intérieur de la Russie, cela équivaudrait à une guerre de l'OTAN contre la Russie. "Cela modifierait fundamentally la nature du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie", a expliqué Poutine à un journaliste de la télévision d'État. Si cette décision est prise, "ce serait rien de moins qu'une implication directe de l'OTAN dans le conflit ukrainien". Les représentants russes ont régulièrement exprimé des sentiments similaires depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Qu'il s'agisse de chars, d'avions de chasse ou de missiles, il y a eu de nombreux avertissements de Moscou concernant l'escalade, les transformations de la nature de la guerre ou même les menaces nucléaires. L'Ukraine a demandé l'autorisation du monde occidental d'utiliser des armes à longue portée occidentales pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie dans le but de mettre fin aux attaques en provenance de cette région. Les opérations militaires russes ont systématiquement ciblé l'infrastructure ukrainienne depuis des mois.

18:07 Zelenskyy considère l'initiative de paix sino-brésilienne comme "contre-productive"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rejeté l'initiative de paix sino-brésilienne, la qualifiant de "contre-productive". "C'est juste une déclaration politique", a déclaré Zelenskyy à un média brésilien Metropoles. "Comment pouvez-vous dire 'voici notre initiative' sans nous consulter d'aucune manière ?" La Chine et le Brésil ont proposé une conférence internationale de paix en mai. Zelenskyy a demandé : "Quel est le but de cette mise en scène ?" Contrairement à Moscou, Kyiv n'a pas été consulté avant la proposition.

17:12 Xi Jinping se rendra à nouveau en Russie en octobre

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie en octobre pour participer à une réunion du groupe des BRICS, a annoncé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Aujourd'hui, Wang tient des pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Les deux dirigeants ont salué les relations entre la Chine et la Russie. Wang a mentionné que Xi avait gracieusement accepté l'invitation de Poutine pour le sommet des BRICS à Kazan. Poutine a indiqué qu'ils auraient également une réunion bilatérale pour discuter de leurs relations, qui "se développent efficacement".

16:50 États-Unis prêts à modifier l'aide militaire à l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts à adapter leur soutien militaire à l'Ukraine selon les besoins. Lors d'une conférence de presse à Varsovie, Blinken a été interrogé sur la question de savoir si les États-Unis avaient donné leur feu vert à l'Ukraine pour cibler des objectifs russes à l'aide d'armes occidentales. Il a répondu : "Permettez-moi de vous dire que nous continuerons à faire ce que nous avons fait : nous nous adapterons, nous ajusterons, si nécessaire, y compris en ce qui concerne les outils disponibles pour l'Ukraine." Blinken a rapporté avoir eu des "entretiens fructueux et détaillés" avec son homologue britannique David Lammy à Kyiv la veille, ce qui lui a permis de mieux comprendre la perspective et les besoins des Ukrainiens. Ces éléments seront pris en compte. "Et si nécessaire, nous nous adapterons."

16:35 Nouveau rôle pour le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, prendra la tête de la conférence de sécurité de Munich. Le Norvégien prendra ses fonctions après la conférence de sécurité en février 2025. Christoph Heusgen, qui a assumé le poste en 2022 et a été conseiller en matière de politique étrangère de longue date de la chancelière Angela Merkel, prévoit de quitter ses fonctions de président. En même temps, le président de longue date Wolfgang Ischinger restera président du conseil d'administration de la fondation. Stoltenberg quittera ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN en octobre, laissant son poste au ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

16:11 Trois employés de la Croix-Rouge tués en Ukraine

Trois travailleurs ukrainiens de la Croix-Rouge ont été tués dans une attaque russe, selon les autorités ukrainiennes. L'incident s'est produit dans un village de la région contestée de Donetsk, a déclaré le bureau du procureur général ukrainien sur Telegram. Deux autres employés ont été hospitalisés, l'un dans un état critique. "Un autre acte de barbarie russe. Aujourd'hui, l'agresseur a attaqué des véhicules de la mission humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Twitter. Le défenseur des droits de l'homme ukrainien Dmytro Lubinets a demandé au CICR de reconnaître formellement la violation des normes de la Convention de Genève par la Russie.

15:45 Accès public refusé dans le procès contre les avocats de Navalny

Dans le procès contre les trois avocats du défunt critique du Kremlin Alexei Navalny dans la ville russe de Petushki, la juge ferme rapidement la salle d'audience au public pour les affaires de Vadim Kobsev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin. Elle invoque un avertissement de la police concernant des provocations présumées par des partisans de Navalny. Les trois avocats sont accusés d'appartenir à une organisation extrémiste - plus précisément, la Fondation anti-corruption d'Alexei Navalny.

15:18 Activité navale dans la mer Noire

L'Ukraine et la Russie sont apparemment impliquées dans une escarmouche navale et aérienne dans la mer Noire. Le renseignement militaire ukrainien rapporte qu'un avion de chasse russe Su-30 a été abattu à l'aide d'une arme antiaérienne portable lors d'une opération spéciale en mer (voir l'entrée à 08:04). Aucun autre détail sur l'opération de mardi soir n'a été fourni de Kyiv. Entre-temps, le ministère de la Défense russe déclare qu'une tentative ukrainienne d'attaquer une plateforme de forage russe dans la mer Noire à l'aide de bateaux rapides a échoué,resultant en huit des 14 bateaux étant abattus et coulés. Les bateaux restants ont battu en retraite. Il n'y a aucune mention de la perte d'un avion à Moscou, mais le blog militaire Rybar rapporte qu'un Su-30 a été abattu lors de la défense contre l'attaque ukrainienne.

14:54 Soldats ukrainiens : "Nous sommes fatigués de cette guerre"

Les soldats ukrainiens doivent utiliser leurs armes rares de manière tactique et prudente. La journaliste de ntv Kavita Sharma en a été témoin : des armes soviétiques vieillissantes avec une ammunition minimale et les quelques armes plus modernes et supérieures de l'Ouest.

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans le Kursk

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région frontalière russe de Kursk. Cette réponse de l'armée russe "suit le plan de l'Ukraine", a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, sans fournir de détails supplémentaires. Le ministère de la Défense russe déclare que les unités russes ont repris dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:38 Pokrovsk, ville ukrainienne de Donetsk, lutte contre les fournitures d'eau et de gaz

Suite aux attaques, la ville ukrainienne de Pokrovsk dans la région de Donetsk est confrontée à une pénurie de sources d'eau potable régulières et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, selon le gouverneur local. Une installation de purification d'eau a été endommagée lors des récents combats, contraignant la ville à utiliser plus de 300 puits d'urgence pour l'eau potable, a déclaré Vadym Filashkin, le gouverneur. De plus, les Russes ont détruit un centre de distribution de gaz la veille, privant 18 000 habitants de Pokrovsk de gaz.

13:07 Exagération présumée par la Russie du nombre de navires de guerre

Il est rapporté que la Russie possède environ la moitié du nombre de navires de guerre qu'elle prétend posséder, selon un article publié par le média russe indépendant "Agentstvo". Le rapport s'appuie sur des données non vérifiées de sources en ligne "Global Naval Powers Ranking 2024" et "RussiaShips.info", qui rapportent respectivement 264 et 299 navires de guerre. Le rapport mentionne également qu'environ 50 navires et sous-marins appartiennent à la flotte de la mer Noire, qui ne participe pas aux exercices. La Russie a souvent été accusée à

12:28 Russie renforce son espionnage contre la Bundeswehr et l'aide à l'UkraineLes services de renseignement russes ont intensifié leur surveillance de l'aide allemande à l'Ukraine et de la Bundeswehr, selon le rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD). Le rapport met en évidence que les services russes se concentrent désormais davantage sur les aspects militaires tactiques et la politique, témoignant d'un intérêt accru pour les informations relatives à l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport, les méthodes de déploiement et les tactiques des armes occidentales en Ukraine. Les capacités propres de la Bundeswehr en matière de défense territoriale et d'alliance sont également à nouveau l'objet des opérations de renseignement russe.

11:52 La menace atomique sur Berlin n'est pas une surpriseSelon le correspondant de ntv Rainer Munz, la probabilité que la Grande-Bretagne et les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des armes contre le territoire russe a augmenté, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la récente proposition d'expert en armes nucléaires d'attaquer Berlin.

11:15 Décision sur les missiles longue portée de l'Ouest en Ukraine reportéeUne décision concernant l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée de l'Ouest contre le territoire russe pourrait prendre plus de temps, selon le média américain Bloomberg. Les auteurs mentionnent également qu'il est peu probable qu'une décision soit prise avant la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État se réuniront. Le président ukrainien Selenskyj devrait réitérer sa demande lors de cette réunion, à la suite de récentes rencontres avec le secrétaire d'État américain Blinken et le président Biden.

10:31 Les forces ukrainiennes rapportent une attaque nocturne de 5 missiles et 64 dronesL'armée de l'air ukrainienne rapporte que l'armée russe a attaqué l'Ukraine avec 5 missiles et 64 drones iraniens la nuit dernière. 44 drones ont été interceptés. Les rapports militaires ne sont pas entirely fiables. Les unités de défense aérienne étaient également actives à Kyiv pour lutter contre les drones approchants.

09:11 Expert russe suggère une posture nucléaire plus forteLe spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov estime que la Russie devrait potentiellement envoyer un signal plus fort montrant sa volonté d'utiliser des armes nucléaires. Selon Karaganov, qui s'exprimait dans le journal russe Kommersant, l'objectif principal de la stratégie nucléaire de la Russie devrait être "de convaincre tous les adversaires présents et à venir que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires". Moscou pourrait théoriquement lancer une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale, a-t-il affirmé. Les États-Unis se trompent s'ils prétendent protéger leurs alliés avec des défenses nucléaires. Karaganov a précédemment suggéré que la Russie envisage un coup de semonce nucléaire pour intimider ses adversaires. Certains experts occidentaux considèrent Karaganov comme un atout précieux pour le Kremlin, car ses déclarations servent à alarmer l'Occident et à faire paraître Poutine plus modéré.

08:46 L'Ukraine se réjouit de l'approbation américaine pour utiliser des missiles longue portée de l'OuestLes espoirs grandissent en Ukraine d'obtenir bientôt l'autorisation d'attaquer profondément le territoire russe avec des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné lors de sa visite à Kyiv son intention d'assurer que "l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". Des signes pointent vers une approbation de la part du Royaume-Uni:

08:04 Le renseignement ukrainien signale la destruction d'un avion de chasse russeSuite à la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars il y a un jour, le renseignement militaire ukrainien affirme maintenant que des soldats ukrainiens ont abattu un tel appareil lors d'une opération en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de chasse, d'une valeur de 50 millions de dollars et basé en Crimée, a été détruit avec un système de défense aérienne portable.

07:26 L'Ukraine signale plus d'une douzaine de victimes suite à une importante attaque de drones sur KonotopLe nombre de victimes suite à l'importante attaque de drones russes contre l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 14, selon les informations de l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, qui cite l'administration militaire locale. Il a également été rapporté qu'un bâtiment du centre-ville a été touché.

En savoir plus ici.

06:42 Les résidents ukrainiens en Allemagne conservent leur statut de protection lors des visites à domicileLe Bundestag allemand doit débattre pour la première fois aujourd'hui du projet de paquet de sécurité du gouvernement fédéral, qui comprend l'interdiction des couteaux et le retrait du statut d'asile pour ceux qui retournent dans leur pays d'origine. Toutefois, certaines exceptions s'appliquent, notamment pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les médias russes accusent Trump de désavantage pendant le débat téléviséPlusieurs analystes de la télévision d'État russe ont affirmé que "sabotage" avait été dirigé contre Trump lors de son débat contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Il a été allégué que Trump était désavantagé. La surveillance des déclarations de Trump a suscité de vives critiques. De nombreux spectateurs ont cru que Trump avait perdu le débat. En cas de victoire de Trump lors des élections, il a annoncé qu'il mettrait fin Immediately au conflit en Ukraine.

04:50 Konotop souffre de dommages importants suite à l'attaque russeUne récente attaque russe contre Konotop dans la région de Sumy a laissé plusieurs civils blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été brièvement interrompu. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il est incertain quand les ménages privés auront à nouveau de l'électricité. Suite à l'attaque dans le centre-ville, plusieurs incendies se sont déclarés, endommageant des écoles et des bâtiments résidentiels. Deux personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie fournit une aide militaire supplémentaire à l'UkraineLa Première ministre lettone Evika Silina a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des transporteurs de troupes blindés. Cela a été révélé par le Premier ministre ukrainien Denys Schmyhal à la suite d'une réunion avec Silina. Selon Schmyhal, les deux nations discutent également d'un élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Royaume-Uni : convocation d'un homme d'affaires iranien pour des allégations de livraisons de missiles à la RussieÀ la suite de soupçons de livraisons de missiles d'Iran à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien. "Tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangereuse et mériterait une réponse forte", selon un communiqué du Foreign Office de Londres. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran en réponse aux supposées livraisons de missiles - plus précisément, la suspension des accords bilatéraux de transport aérien. L'Union européenne a fait référence à "des preuves crédibles" lundi concernant l'approvisionnement en missiles iraniens à la Russie.

00:14 Ukraine : la Russie déploie des soldats inexpérimentés à VovchanskSelon des informations de l'armée ukrainienne, la Russie déploie des soldats sans expérience de combat sur le front de Kharkiv. Selon Vitalii Sarantsev, porte-parole du groupe opérationnel tactique des Forces armées dans la région de Kharkiv, les unités impliquées dans les opérations d'attaque à Vovchansk sont mal entraînées, avec des spéculations selon lesquelles les nouveaux renforts sont une réserve de mobilisation levée par la Russie. Il reste incertain s'il s'agit d'anciens prisonniers ou de soldats recrutés dans d'autres pays, tels que l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Maire de l'ouest de l'Ukraine introduit des patrouilleurs russophonesLe maire de la ville occidentale ukrainienne d'Ivano-Frankivsk a annoncé des patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante du russe. "Il s'agit d'une initiative citoyenne et tout le monde peut devenir inspecteur linguistique", déclare le maire de la ville, Ruslan Martsinkiv, à la chaîne de télévision NTA. De nombreux réfugiés internes de l'est de l'Ukraine ont le russe comme langue maternelle. Martsinkiv prévoit au moins 100 tels contrôleurs linguistiques, avec environ 50 volontaires actuellement enregistrés. Il a également mentionné le numéro d'une ligne directe où les citoyens peuvent signaler des locuteurs russes dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes ont fui vers l'ouest de l'Ukraine, relativement sûr, où l'on parle ukrainien.

21:42 Erdogan réclame le retour de la Crimée de la RussieLe président turc Recep Tayyip Erdogan réclame le retour de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. "Notre soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine comprend la demande de retour de la Crimée", déclare Erdogan dans un message vidéo à l'occasion du sommet de la Plateforme de Crimée. La Plateforme de Crimée, créée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation concernant la péninsule annexée.

21:05 Rapport : Kyiv va présenter un plan militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky considère l'aide des États-Unis comme cruciale pour repousser l'invasion russe. "Le plan de réussite (...) dépend principalement du soutien américain, ainsi que du soutien d'autres partenaires", déclare Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv. Ce plan, prévu avant la conférence sur la paix en Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "obliger la Russie à mettre fin au conflit". Selon Bloomberg, les États-Unis exigent une stratégie claire de Zelensky pour des frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique des Affaires étrangères Lammy se sont dit avoir visité Kyiv pour discuter d'un plan à long terme pour l'année à venir afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken évoque l'approche de Biden sur l'utilisation des armes russesLe secrétaire d'État américain Antony Blinken mentionne que les États-Unis s'efforcent activement de répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, qui comprennent l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Ouest pour frapper des objectifs à l'intérieur de la Russie. Joe Biden, président des États-Unis, et Keir Starmer, premier ministre du Royaume-Uni, aborderont ces besoins lors de leur réunion vendredi, selon la déclaration de Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire britannique des Affaires étrangères David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous nous efforçons activement de nous assurer que l'Ukraine est pleinement équipée pour se protéger efficacement", a déclaré Blinken, ajoutant : "Notre objectif est que l'Ukraine en ressorte victorieuse."

here.

Lire aussi: