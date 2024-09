À 21h25, l'Ukraine affirme que la Russie a tiré sur ses combattants captifs.

20:45 Trump Promet "Stratégie Assurée" pour Mettre Fin au Conflit en Ukraine

Le candidat à la présidence Donald Trump déclare avoir une stratégie qui assurerait la fin du conflit en Ukraine. Cependant, il ne mentionne cette stratégie que s'il est élu le 5 novembre, comme il l'a déclaré lors d'une interaction avec le podcaster Lex Fridman. "Une fois élu, je négocierai en tant que président élu, assuré", déclare Trump. "Ce conflit n'aurait jamais dû commencer." Il suggère un plan complet pour mettre fin au conflit Ukraine-Russie et "un concept - peut-être pas une stratégie, mais un concept - pour la Chine". Cependant, il ne peut pas divulguer ces stratégies pour le moment, déclarant "si je divulgue ces stratégies, elles seront inefficaces". Trump, qui a complimenté le président russe Vladimir Poutine, a précédemment fanfaronné qu'il mettrait fin au conflit ukrainien en "24 heures" sans précision.

20:08 La Pologne Renforce ses Investissements Militaires

La Pologne annonce de nouveaux contrats militaires d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. Le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informe les journalistes de contrats d'une valeur de près de 2 milliards de zlotys (environ 470 millions d'euros), dont un "contrat massif de près de 1,1 milliard de zlotys avec une entreprise espagnole" selon ses déclarations. Ce contrat concerne reportedly des systèmes de surveillance aéroportuaire. Kosiniak-Kamysz ne donne pas plus de détails. Il mentionne trois autres accords dans les domaines de la logistique et de la communication déjà signés mardi. La Pologne a connu une augmentation significative de ses dépenses militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

20:00 La Centrale Nucléaire de Zaporijjia "Près de la Cutsomption d'Électricité"

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. La situation reste fragile après de nouveaux heurts dans la région, Grossi le partage lors d'une visite à Kyiv avant de se rendre à la centrale nucléaire, qui est sous le contrôle de la Russie depuis le début du conflit. "La centrale nucléaire est au bord de la coupure de courant. Nous avons craint cela par le passé. Pas de courant signifie pas de refroidissement. Le manque de refroidissement pourrait mener à une catastrophe." Selon l'opérateur du réseau électrique ukrainien Enerhoatom, l'alimentation électrique de la centrale nucléaire a été compromise par des frappes d'artillerie russes lundi. Endommager une autre ligne électrique entraînerait une situation d'urgence critique, a déclaré l'organisation.

19:14 Poltava Sous Attaque : Morts et Blessés chez les Soldats Ukrainiens

Une attaque de missiles russes sur une installation militaire en Ukraine centrale à Poltava tue des militaires ukrainiens, selon les forces terrestres ukrainiennes. Dans un communiqué Telegram, les forces indiquent qu'une enquête est en cours pour déterminer si des précautions suffisantes ont été prises pour protéger le personnel et que les actions pour sécuriser les installations militaires seront renforcées. L'attaque de Poltava a fait plus de 50 morts et 271 blessés, ce qui en fait la plus meurtrière attaque russe sur des cibles ukrainiennes cette année.

18:46 Le Kremlin Renforce la Propagande Scolaire

Les experts s'attendent à une forte augmentation de l'indoctrinement d'État des enfants avec le début de l'année scolaire en Russie. Le nombre d'heures d'enseignement consacrées à la "propagande des idées du Kremlin" est prévu pour atteindre environ 1 300 heures cette année, selon la plateforme de journalistes russes opposés à l'État "Agentstvo". Le président Vladimir Poutine a constamment plaidé pour que les écoles éduquent les enfants dès le plus jeune âge et de manière approfondie en tant que "patriotes", tandis que l'éducation à la pensée critique n'est pas encouragée. "Agentstvo" calcule le total des heures d'école consacrées à la propagation de la position du Kremlin sur divers sujets, tels que l'histoire, la guerre en Ukraine et les valeurs familiales et sociales conservatrices. Influencer au moins 1 300 des 11 000 heures d'école pour la propagande, a écrit la plateforme.

17:09 Le Directeur de l'Opérateur du Réseau Électrique Ukrainien Ukrenergo Dévoqué

Le directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien Ukrenergo a été renvoyé. Le conseil de surveillance de l'entreprise a unanimement approuvé son renvoi lundi, selon les déclarations du président du conseil Volodymyr Kudryzkyj sur Facebook. Les rumeurs suggèrent que son renvoi est dû à son incapacité à protéger le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Kudryzkyj réfute ces allégations, attribuant les mesures de protection à son mandat, et affirme être victime d'une campagne de diffamation contre l'entreprise. Il accuse ceux qui sont derrière cette campagne de chercher à prendre le contrôle d'Ukrenergo, mais il refuse de Reveler les noms.

16:45 Plusieurs Ministres du Cabinet de Zelensky Démissionnent

Plusieurs membres du cabinet du gouvernement ukrainien ont démissionné, dont le ministre de l'Industrie stratégique Olexander Kamyshin, qui a supervisé la production d'armes domestiques pendant le conflit avec la Russie. Kamyshin a annoncé son départ du cabinet mais prévoit de rester dans le secteur de la défense. Outre Kamyshin, le ministre de la Justice Denys Maliuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets ont également présenté leur démission.

17:04 Scholz Accueille le Critique du Kremlin Kara-Mursa Libéré à Berlin

Le chancelier allemand Olaf Scholz a accueilli Vladimir Kara-Mursa, un critique notable du Kremlin récemment libéré de la captivité russe, à Berlin. "Je salue la résilience et le courage de Vladimir Kara-Mursa et son engagement inébranlable en faveur d'un avenir démocratique pour la Russie", a déclaré Scholz sur la plateforme X. "Nous avons réussi à obtenir sa libération grâce à un échange de prisonniers en août, et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de mener un débat approfondi." Kara-Mursa est l'un des plus de 20 prisonniers qui ont retrouvé leur liberté en août grâce à un échange de prisonniers exceptionnel entre la Russie, les États-Unis, l'Allemagne et d'autres nations occidentales.

16:16 Russie se prépare à renforcer le pont de Kertch contre d'éventuelles attaquesSelon des sources de renseignement britanniques, la Russie se préparerait à faire face à une nouvelle attaque sur le pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée annexée. Les Russes ont apparemment installé des barrières faites de barges flottantes et immergées, planté des mines sous-marines et installé des générateurs de fumée pour obscurcir la visibilité du pont. Le nombre de systèmes de défense aérienne a également été augmenté. De plus, une structure est en cours de construction parallèlement au pont, qui pourrait servir de pont supplémentaire à voie unique ou de barrière pour protéger contre les drones explosifs des forces navales ukrainiennes.

15:52 Ukraine présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupes, surnommé "Portetique"Le ministère de la Défense ukrainien a présenté un nouveau véhicule blindé de transport de troupes (VTT) destiné à être utilisé par les forces ukrainiennes. Le Khorunzhyi, qui signifie "portetique" et était un titre militaire de haut rang dans les armées cosaques, est en développement depuis un certain temps, avec un prototype unique repéré au front en février 2022. L'annonce récente suggère que de nombreux autres de ces véhicules seront déployés - une renforcement domestiquement fabriqué et très nécessaire pour les besoins en équipement des forces ukrainiennes.

15:38 Estonie et Lituanie critiquent la Mongolie pour avoir accueilli PoutineL'Estonie et la Lituanie ont critiqué la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, a exprimé ses préoccupations à Tallinn, déclarant : "La décision du gouvernement mongol d'honorer Poutine au lieu de l'arrêter mine considérablement la Cour pénale internationale et le cadre juridique international." Il a ajouté : "La Mongolie avait l'opportunité de faire une contribution significative à la cessation de la guerre russe en Ukraine, mais elle a choisi de ne pas la saisir." Son homologue lituanien, Gabrielius Landsbergis, a considéré comme inacceptable que le gouvernement mongol ait ignoré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre de Poutine. "C'est un autre exemple d'érosion du système juridique basé sur le droit international", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse BNS de Vilnius.

14:57 Procès ouvert pour un Français accusé de violer la loi sur les "agents étrangers" de la RussieUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse est jugé à Moscou à partir de mardi, accusé de violer la loi russe sur les "agents étrangers". Au début du procès contre Laurent Vinatier, le tribunal a ordonné que le défendeur reste en détention jusqu'au moins février prochain. Vinatier travaillait en tant que spécialiste de la Russie et des anciens États soviétiques pour le Center for Humanitarian Dialogue (HD), une organisation non gouvernementale qui se concentre sur la médiation et la diplomatie discrète pour prévenir et résoudre les conflits armés dans le monde. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 L'Allemagne prévoit de fournir six autres systèmes de défense IRIS-T à l'UkraineL'Allemagne prévoit de fournir six autres systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM à l'Ukraine, selon des sources de sécurité. En outre, le gouvernement fédéral entend acquérir six autres de ces systèmes pour la Bundeswehr.

13:58 Un hélicoptère Mi-8 russe impliqué dans un autre accidentLes médias russes rapportent un autre accident impliquant un hélicoptère Mi-8 russe. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un atterrissage difficile à 85 kilomètres de la ville d'Irkoutsk, blessant deux personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, avec six personnes à bord. L'hélicoptère a été signalé manquant après la perte de contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon l'agence de presse RIA Novosti.

13:34 Zelensky : 41 morts et 180 blessés dans une frappe russe sur PoltavaUne frappe de missile russe sur la ville centrale ukrainienne de Poltava a entraîné la mort de 41 personnes et plus de 180 blessés, selon le président Volodymyr Zelensky. L'attaque a touché une zone qui comprenait une école et un hôpital voisin, détruisant partiellement un bâtiment de l'Institut des communications. Le ministère de la Défense ukrainien signale que deux missiles balistiques ont été utilisés, avec un délai si court entre l'alerte et l'impact que les personnes ont été prises dans un abri anti-aérien. Les travailleurs de la resc

11:47 Putin Invite Mongolia to BRICS Summit

Le président russe Vladimir Poutine a invité le président mongol Uchnaagiin Khürelsük à participer au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous espérons vous voir parmi nous", a déclaré Poutine aux agences de presse russes lors de leur conversation à Oulan-Bator, la capitale. Le groupe de grandes économies émergentes, dirigé principalement par la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Poutine a révélé son intention de se concentrer sur la coopération économique lors de sa visite en Mongolie. En particulier, le gazoduc Power of Siberia 2, que la Russie prévoit de construire vers la Chine en passant par la Mongolie, devrait être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 Russie Renforce la Défense Aérienne à Belgorod

L'armée russe a déployé des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région de Belgorod, a annoncé le ministère de la Défense. La région frontalière a été cible d'attaques ukrainiennes depuis longtemps.

10:57 Ukraine : la Russie cible l'infrastructure ferroviaire

La Russie a attaqué des unités d'infrastructure ferroviaire dans certaines régions d'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports ukrainiens. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk, dans l'est central de l'Ukraine, ont été touchées, selon la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Rapport : des centaines de soldats ukrainiens menacés d'encercement à Pokrovsk

Dans la région de Donetsk, les forces russes ont mis en danger de nombreux soldats ukrainiens en les entourant. Selon „Forbes“, les forces russes ont progressé vers la ville ukrainienne de Pokrovsk en contournant les troupes ukrainiennes retranchées entre le village de Memryk et la rivière Vovcha. Si la 25e brigade aéroportée, équipée de véhicules de combat Marder d'origine allemande, ne parvient pas à contenir l'ennemi près d'Ukrainsk, cela pourrait entraîner leur encerclement. Le centre ukrainien pour la stratégie de défense a mis en garde contre la concentration de la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder d'origine allemande pour défendre Ukrainsk, ce qui pourrait empêcher l'encerclement par l'ennemi. Des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes sont menacées d'encerclement au sud de Pokrovsk par les Russes. Il est dit que les forces ukrainiennes se retirent de la région. "Il serait judicieux pour eux de quitter la région avant que les forces russes ne coupent leurs routes d'approvisionnement et de retraite", a expliqué l'équipe de renseignement conflictuel pro-ukrainienne. Bien que cela signifie céder 30 miles carrés aux Russes, cela pourrait sauver des bataillons entiers dUkrainiens à un moment crucial.

10:02 ISW : la Russie récupère des positions à Kursk

Selon le think tank Institute for the Study of War (ISW), les forces russes ont récemment récupéré des positions perdues à Kursk. L'ISW rapporte que les forces russes ont repris les positions près du village d'Olgovka. L'ISW pense que les forces ukrainiennes ont battu en retraite du village. Un blogueur militaire russe affirme également que les troupes ukrainiennes ont fait de légères avancées près de Pogrebki et Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha) et que les forces russes ont abandonné leurs positions dans ces établissements pour éviter l'encerclement. Il y a également des attaques continues des Ukrainiens sur les ponts de pontons russes sur la rivière Seim dans la région de Glushkovo.

09:30 Pourquoi le Mongolia n'arrête pas PoutineBien que mandat d'arrêt international ait été émis contre Vladimir Poutine, la Mongolie l'accueille chaleureusement avec des honneurs. Ce n'est pas seulement en raison de la position géopolitique de la Mongolie, coincée entre la Russie et la Chine, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Le patron de Ukrenergo renvoyé pour la mauvaise protection des installations

Le patron de la société d'État ukrainienne Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a été renvoyé. La raison invoquée est qu'il n'a pas suffisamment protégé les installations énergétiques pendant les attaques russes accrues. C'est ce qu'a rapporté le diffuseur ukrainien Suspilne, citant des sources de l'entreprise. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté à quatre contre deux en faveur du renvoi de Kudrytskyi. "Kudrytskyi est accusé de ne pas avoir correctement mis en œuvre les ordres précédents et de ne pas avoir suffisamment protégé les installations d'Ukrenergo", ont déclaré les sources. Kudrytskyi est également sous le coup d'une enquête pour des allégations de corruption.

08:22 Les réseaux illégaux d'évitement de la conscription militaire : les autorités découvrent des centaines de réseaux

Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 réseaux illégaux aidant les individus à éviter la conscription militaire. Selon Andrii Demtschenko, porte-parole de la garde-frontière d'État, comme rapporté par "Kyiv Independent", ces organisations aident les hommes ukrainiens à fuir à l'étranger et fournissent de faux documents médicaux pour les exonérer du service, coûtant entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays en raison de la possibilité d'être appelés sous les drapeaux. En 2024, plus de 200 réseaux illégaux ont été découverts par les forces de l'ordre.

07:50 Ancien Oligarque russe : les Russes considèrent l'offensive de Koursk comme une catastrophe

Le militant russe de l'opposition et ancien oligarque Mikhaïl Khodorkovski trouve fascinante la réaction du public russe à l'offensive de Koursk en Ukraine. Il a déclaré au "Tagesspiegel" que les Russes considèrent l'avancée ukrainienne non pas comme une attaque de l'ennemi, mais plutôt comme une "catastrophe". Les gens sont mécontents de la manière dont le gouvernement gère la situation, ce qui contribue à une baisse des taux d'approbation de Poutine.

07:22 Ukraine : un enfant tué dans une attaque russe sur Saporijjia

Selon les rapports ukrainiens, une attaque russe sur la ville de Saporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, hier soir à 23h, a fait deux morts. Le gouverneur Ivan Fedorov de l'oblast de Saporijjia a annoncé sur Telegram qu'une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans avaient été tués, tandis qu'un homme de 43 ans et une fille de 12 ans avaient été blessés. La fille reste dans un état critique. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, et l'explosion et les débris ont causé des dommages à d'autres bâtiments également.

06:58 Les chercheurs pensent avoir trouvé le site de lancement de la "superarme" nucléaire de Poutine

Deux chercheurs américains affirment avoir identifié le site de lancement probable de la missile nucléaire 9M730 Burevestnik, surnommée "la 'superarme' invincible de Poutine" par le président russe. Connu sous le nom de SSC-X-9 Skyfall dans l'OTAN, l'arme est censée être capable de contourner les systèmes de défense antimissile américains. Les chercheurs, utilisant des images d'une société de satellites, ont trouvé un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires, à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, selon Reuters. Le site comprend neuf plates-formes de lancement en construction, apparemment destinées à un grand système de fusée stationnaire - le seul système de ce type que la Russie développe actuellement, étant le Skyfall. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont répondu à une demande de commentaire.

06:30 Après une frappe de drone : l'arrêt partiel de la raffinerie de Moscou

La raffinerie de Moscou de Gazprom Neft a temporairement arrêté ses opérations suite à un incendie causé par une frappe présumée de drone ukrainien, selon Reuters citant des sources non nommées. L'unité Euro+, qui représente environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été arrêtée. Les opérations devraient reprendre dans cinq à six jours après la fin des réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. L'ampleur des dommages infligés aux installations et leur impact sur la capacité de raffinage reste incertaine.

05:58 Ancien Oligarque russe : l'approche de l'Occident renforce le pouvoir de Poutine

Le militant russe de l'opposition et ancien oligarque Mikhaïl Khodorkovski critique l'approche des gouvernements occidentaux envers la Russie. L'Occident commet "plusieurs erreurs stratégiques" qui prolongent le mandat de Poutine, a-t-il déclaré au "Tagesspiegel". "L'Occident doit dire qu'il est en guerre contre les décideurs", a déclaré Khodorkovski, fondateur de la "Fondation Open Russia", interdite en Russie. Il est incorrect de désigner la Russie comme l'ennemi et d'identifier les décideurs russes à la population. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Khodorkovski a déclaré : "Si l'Occident avait agi comme il le fait maintenant au début de la guerre totale en février 2022, la guerre serait déjà terminée."

04:13 Zelensky met en garde contre les dangers du retrait de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le président Volodymyr Zelensky d'Ukraine organise une réunion avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à Kyiv. Selon le post sur les réseaux sociaux de Zelensky, la réunion aura lieu après la visite de Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Malheureusement, l'Ukraine ne dispose actuellement pas des moyens de reprendre le contrôle de la centrale dans la guerre en cours. Zelensky a déclaré : "Je ne vois pas de telles possibilités sur le champ de bataille, et tout potentiel chance pourrait être risqué." Grossi a annoncé plus tôt qu'il se rendait à la centrale pour "continuer à aider et prévenir une catastrophe nucléaire". La centrale, la plus grande d'Europe, est sous le contrôle russe depuis le début de l'invasion russe en 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir attaqué l'installation.

02:27 Le gouverneur confirme la mort à Dnipro suite à une frappe de missile russe

Au moins une personne a été tuée et trois autres blessées lors d'une attaque de missile russe sur la ville ukrainienne centrale de Dnipro, selon le gouverneur de la région, Serhiy Lysak, qui l'a annoncé sur Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés suite à l'attaque. L'information n'a pas été vérifiée de manière indépendante.

23:55 Zelensky exprime son espoir d'obtenir l'approbation des armes à longue portée, mentionnant l'Allemagne

Près des lignes de front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à des armes à longue portée lors de sa réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Zaporijjia. Il a souligné la nécessité non seulement d'obtenir l'autorisation de frapper des cibles dans l'arrière-pays russe, mais aussi de livrer ces missiles. Zelensky a fait ces remarques dans le sud de l'Ukraine. Les sujets discutés ont inclus de nouveaux systèmes de défense aérienne du type Patriot, des munitions pour la livraison de chasseurs F-16 fournis par les partenaires, plus de munitions et d'équipement, ainsi que des sanctions supplémentaires contre la Russie, a déclaré Zelensky. "Toutes ces actions sont cruciales pour empêcher la Russie de lancer de nouvelles offensives en Ukraine." Zelensky a exprimé son espoir d'obtenir l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée, mentionnant des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Kyiv considère actuellement la situation avec optimisme. Aucun autre détail n'a été fourni.

22:13 L'Ukraine critique le gouvernement mongol pour sa visite de Poutine, exige des conséquencesL'Ukraine critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine, accusé de crimes de guerre en Ukraine. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tychyj, a affirmé que la Mongolie avait aidé Poutine à échapper à la justice, rendant le pays complice des crimes de guerre présumés de Poutine. Tychyj a déclaré : "Nous allons collaborer avec nos partenaires pour nous assurer qu'il y aura des conséquences pour Oulan-Bator." Selon Tychyj, le refus du gouvernement mongol d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre Poutine est un coup dur pour la CPI et le système de justice pénale internationale.

21:59 Poutine accueilli avec les honneurs en Mongolie malgré le mandat d'arrêt de la CPILe président russe Vladimir Poutine a été accueilli avec les honneurs en Mongolie malgré l'émission d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale (CPI) pour des allégations d'expulsion illégale d'enfants ukrainiens depuis février 2022. L'Ukraine, le monde occidental et les activistes des droits de l'homme ont appelé à l'exécution du mandat. Poutine a reçu un accueil aujourd'hui à l'aéroport d'Oulan-Bator par une garde d'honneur. Le but de sa visite était d'assister aux célébrations marquant le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Une réunion entre Poutine et le président mongol Ukhnaa Khürelsük est prévue.

21:48 Rapport : L'armée ukrainienne utilise pour la première fois le drone "Palianytsia" contre une cible en CriméeSelon le journal ukrainien "Ukrainska Prawda", l'armée ukrainienne aurait déployé pour la première fois le drone ukrainien à fusée "Palianytsia" contre une cible militaire dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie en août. Le nom "Palianytsia", difficile à prononcer pour les Russes, a été utilisé depuis le début de l'invasion russe pour faire référence aux militaires russes ou aux saboteurs.

Le président américain Donald Trump suggère que l'Union européenne pourrait jouer un rôle dans la résolution du conflit en Ukraine en révélant une stratégie pour mettre fin au conflit s'il est réélu.

