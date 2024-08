À 21h09, Zelensky annonce la prise de deux autres sites à Koursk.

19:59 Ukraine progresse dans l'oblast russe de Kursk

Selon le président Zelenskyj, l'Ukraine a réussi à faire des avancées dans l'oblast russe de Kursk, progressant d'environ 3 kilomètres et prenant le contrôle de deux nouveaux villages, selon son discours nocturne. La Russie n'a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

20:39 Député ukrainien s'enfuit après des accusations de violences

Le député ukrainien Artem Dmytruk s'est enfui du pays après avoir été accusé de violences contre un soldat et un policier dans deux incidents distincts, selon "Kyiv Independent". À Odessa, le député est soupçonné d'avoir blessé un policier et tenté de lui voler son arme, avec un autre individu. Dans un incident distinct à Kyiv, il est suspecté d'avoir frappé un soldat, causant des blessures légères. Samedi, Dmytruk a affirmé que sa chambre d'hôtel à Kyiv et son appartement à Odessa avaient été perquisitionnés, affirmant que les actions contre lui étaient motivées par des raisons politiques. Le député indépendant représente des vues pro-russes au parlement ukrainien.

20:03 La Biélorussie accumule des troupes à la frontière

L'Ukraine signale que la Biélorussie est en train d'accumuler un grand nombre de troupes et de matériel militaire à la frontière, sous prétexte d'un exercice militaire, selon le ministère des Affaires étrangères à Kyiv. La Biélorussie, alliée proche de la Russie, n'a pas encore commenté à ce sujet.

19:30 Journaliste retrouvé mort après une attaque d'hôtel

Le journaliste de Reuters qui avait disparu après l'attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk a été retrouvé mort. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que le corps du journaliste britannique avait été récupéré des décombres plusieurs heures plus tard. Quatre personnes ont également été blessées, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, sur Telegram. Initialement, seul deux blessures avaient été signalées.

18:49 Les Ukrainiens abattent des drones depuis un hélicoptère

L'Ukraine continue d'utiliser des tactiques inhabituelles dans sa lutte contre les drones russes. Plusieurs vidéos montrent un équipage d'hélicoptère ukrainien, armé d'une mitrailleuse, en train de chasser des drones. Selon un rapport de Forbes, il s'agit d'un hélicoptère de transport Mi-8. Une vidéo montre un soldat ukrainien tirant sur un drone Shahed d'Iran depuis le cockpit de l'hélicoptère.

17:34 Zelensky critique les liens commerciaux de l'Inde avec la Russie

Durante une conversation avec des journalistes indiens, le président ukrainien Zelensky a également critiqué les liens commerciaux de l'Inde avec la Russie. Il a déclaré que Poutine utilise les revenus des ventes de pétrole et de gaz pour financer sa guerre contre l'Ukraine. "Il met les milliards dans sa poche", a affirmé Zelensky à propos de Poutine. Il a également souligné que le peuple russe est appauvri, même s'il n'en est peut-être pas conscient en raison du contrôle de Poutine sur les médias et les réseaux sociaux. Zelensky a également déclaré que l'économie de guerre de Poutine est alimentée par les milliards qui arrivent d'Inde, de Chine et des États arabes. Cependant, il a admis que Kiev ne peut pas mettre la pression sur New Delhi. "Vous êtes une nation indépendante, c'est votre gouvernement", a-t-il dit aux reporters indiens. Cependant, il les a encouragés à réfléchir à des moyens d'arrêter le flux d'argent qui renforce les forces russes.

17:09 Musk plaide pour la libération de Telegram

Elon Musk, PDG de X, appelle à la libération du fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui a été arrêté à Paris. Musk partage une vidéo de l'interview de Durov avec le journaliste américain Tucker Carlson, en ajoutant le hashtag #FreePavel. Dans un autre post sur X, il écrit : "Liberté, Liberté! Liberté?"

16:37 Söder se distancie des vues sur l'Ukraine de KretschmerLe ministre-président de Bavière, Markus Söder, se distancie de la position sur l'Ukraine de son collègue saxon Michael Kretschmer (CDU). "Nous avons une position claire. Monsieur Kretschmer a la sienne, que je respecte. Mais nous avons des vues fondamentalement différentes", déclare le chef de la CSU dans une interview estivale d'ARD. "Pour être franc : la Seconde Guerre mondiale aurait-elle pris fin si Hitler avait été autorisé à continuer ?", dit Söder en référence au président russe Vladimir Poutine. "Les guerres se terminent-elles en apaisant l'agresseur ?" Kretschmer avait critiqué les livraisons d'armes à l'Ukraine. Söder qualifie de "naïve" la croyance selon laquelle Poutine mettrait fin à son agression s'il réussissait à conquérir l'Ukraine.

16:09 Zelensky : Trump soutient l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que le candidat à la présidence américaine Donald Trump a Promise son soutien à l'Ukraine et son désir de mettre fin au conflit. Zelensky exprime cela lors d'une conversation avec des reporters indiens, qu'il partage sur son canal de médias sociaux.

15:41 Medvedev affirme avoir prévenu le PDG de Telegram auparavantAprès l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, à Paris, l'ancien président russe Dmitri Medvedev affirme qu'il l'avait "prévenu il y a quelque temps" que sa position sur la confidentialité des données des utilisateurs "dans tous les pays" lui causerait de "sérieux problèmes". "Il s'est trompé", écrit Medvedev sur Telegram. "Il doit maintenant réaliser qu'on ne peut pas choisir son pays".

14:13 Le Pape s'exprime contre la fermeture de l'Église orthodoxe pro-russe en UkraineLe Pape François s'exprime contre la fermeture de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. En référence au décret émis par le président Volodymyr Zelensky, le Pape a déclaré lors de sa prière du dimanche : "Aucune église chrétienne ne devrait être supprimée, directement ou indirectement. Les églises ne doivent pas être touchées !" L'Ukraine justifie son interdiction en se basant sur le soutien du Patriarcat de Moscou à la guerre agressive de la Russie. Le Pape s'est adressé à des dizaines de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre, déclarant : "On ne fait pas de mal en priant. Si quelqu'un nuit à son propre peuple, il en est responsable. Mais il n'a pas fait de mal simplement parce qu'il a prié."

13:43 L'Ukraine condamne "le crime de guerre barbare" - "Attaque délibérée" contre un hôtel à KramatorskLe ministère des Affaires étrangères d'Ukraine dénonce l'attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk qui abrite des journalistes étrangers. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Georgiy Tykhyi, à X, "Hier soir, une autre attaque cruelle et délibérée des Russes contre les zones résidentielles de Kramatorsk a touché des journalistes étrangers dans un hôtel." Tykhyi a également rapporté que les attaques contre les journalistes sont devenues une stratégie systématique de la guerre russe. "De tels crimes de guerre barbares doivent être condamnés et punis", a ajouté le porte-parole du ministère.

13:14 Suite aux attaques russes sur Sumy : la police fait état de 4 morts et 13 blessésL'armée russe a attaqué la région ukrainienne de Sumy plus de 260 fois hier, selon les forces de l'ordre locales. Au moins quatre personnes ont perdu la vie et 13 ont été blessées lors des attaques dans la région du nord. Selon le journal ukrainien "Ukrainska Pravda", six bâtiments d'habitation, 26 maisons, une école, des bâtiments annexes, des voitures, une conduite de gaz et divers magasins ont été endommagés. Environ deux hectares de végétation sèche ont été ravagés par les flammes.

12:42 Zelenskyy répond à Poutine : "Vieil homme malade du Kremlin"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a célébré le Jour de l'Indépendance de son pays en présentant le nouveau drone ukrainien Palianytsia et en se moquant du dirigeant russe Vladimir Poutine dans une adresse vidéo. Zelenskyy a qualifié Poutine de "vieil homme malade du Kremlin" en raison de sa rhétorique nucléaire. Zelenskyy a argumenté que Poutine était un "vieil homme malade du Kremlin qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge. Il ne dictera pas ses lignes rouges".

12:14 Le ministère de l'Énergie : plus de 500 communautés ukrainiennes sans électricité après les attaquesPlus de 500 localités en Ukraine sont toujours privées d'électricité suite aux attaques russes contre l'infrastructure énergétique du pays, selon le ministère de l'Énergie ukrainien, rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. Despite les difficultés, il n'y a pas de restrictions d'électricité. Les techniciens ont déjà reconnecté l'électricité à plus de 7200 personnes, selon le communiqué. Le ministère encourage les citoyens à utiliser l'électricité avec parcimonie et responsabilité, en particulier le soir. L'infrastructure énergétique a été gravement endommagée par les attaques continues des troupes russes, la rendant très vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 engagements avec les troupes russes sur le front en une seule journéeLes forces ukrainiennes ont enregistré 160 actions de combat sur la ligne de front hier. Des combats intenses ont eu lieu dans dix régions, avec une situation instable dans la direction de Pokrovsk, selon le rapport matinal du quartier général des forces armées ukrainiennes. Selon le rapport, les forces russes ont lancé cinq attaques de missiles et 95 frappes aériennes guidées sur des sites ukrainiens, ainsi que sur des villes et des villages.

10:57 Employé de Reuters porté disparu suite à une attaque de roquette contre un hôtel à Kramatorsk - Recherches en coursLes troupes russes ont pris pour cible un hôtel dans la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk, selon des rapports ukrainiens. Un employé de Reuters est porté disparu, deux autres ont été blessés. Un communiqué de l'agence de presse indique qu'une équipe de six personnes de Reuters se trouvait à l'hôtel Sapphire lorsque l'attaque a eu lieu. Le bâtiment a été "apparemment touché par une roquette" hier. "L'un de nos collègues est toujours porté disparu, tandis que deux autres ont été conduits à l'hôpital." L'équipe collabore avec les autorités de Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk a déclaré sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés et un autre est toujours porté disparu. "Les services d'urgence, la police et les équipes de secours sont sur les lieux. Des opérations de démolition et de sauvetage sont en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Selon un communiqué du Bureau du procureur général d'Ukraine, la frappe de missile a eu lieu à 22h35, heure locale, hier.

Mise à jour à 13h30 : Le nombre de journalistes de Reuters blessés a été révisé à quatre. Cela a été annoncé par le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:20 Ukraine : Un hôtel de Kramatorsk touché par une attaque russe - plusieurs journalistes occidentaux blessés

Plusieurs journalistes occidentaux ont été blessés lors de l'attaque russe contre la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk dans la nuit, selon les rapports officiels. Un hôtel a été pris pour cible, entraînant le sauvetage de deux personnes blessées, tandis qu'une autre est toujours coincée sous les décombres. Le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, Wadym Filaschkin, a communiqué cette information sur Telegram. Il a déclaré : "Les trois victimes sont des journalistes, originaires d'Ukraine, des États-Unis et du Royaume-Uni". L'attaque a été confirmée sur des blogs pro-russes, qui ont affirmé que Kramatorsk avait été touchée par des bombes glissantes lourdes du type FAB-1500. Cependant, il a également été mentionné qu'une usine de machines et plusieurs installations militaires avaient été attaquées.

09:54 Les règles d'exportation des États-Unis pour les équipements électroniques vers la Russie tendent les relations avec la Chine

La Chine a exprimé ses préoccupations concernant les réglementations américaines renforcées qui affectent de nombreux exportateurs de la République populaire. Selon le ministère du Commerce de Beijing, cette mesure perturbe l'ordre commercial mondial et entrave les échanges de biens. La Chine prendra les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises en réponse à une décision du gouvernement américain du vendredi dernier, qui a ajouté 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - à une liste avec des restrictions commerciales. Ces entreprises ont été pénalisées pour diverses raisons, telles que le transfert d'équipements électroniques américains à l'armée russe ou la fabrication de milliers de drones utilisés par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Ces entreprises doivent maintenant obtenir des licences difficiles à obtenir.

09:29 L'ISW encourage l'utilisation illimitée de missiles à longue portée par l'Ukraine

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'approbation sans restriction de l'utilisation d'armes à longue portée contre le territoire russe par l'Ukraine. Malgré le déplacement des forces aériennes russes vers des territoires intérieurs plus profonds, de nombreux cibles militaires sont encore à portée des missiles américains ATACMS actuellement utilisés par l'Ukraine. Cependant, en raison des restrictions de Washington, ces missiles n'ont pas été utilisés contre le territoire russe. "L'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", comme mentionné dans une récente analyse. Cependant, seuls les attaques avec des lanceurs de roquettes HIMARS et des rockets GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela permet à l'Ukraine de cibler au maximum 20 des 250 cibles possibles", déclare l'ISW.

09:06 Kyiv : Plus de 1100 soldats russes prétendument tués ou blessés en une journée

Le nombre de pertes de personnel russe reste élevé, selon les données de Kyiv. En une journée, environ 1190 soldats russes ont prétendument été tués ou mis hors de combat. Selon le ministère de la Défense ukrainien, 607 680 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le ministère a également rapporté que l'ennemi avait perdu cinq chars supplémentaires (8547). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a enregistré plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones qui ne sont plus en possession de l'armée russe ou ont été détruits. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

08:39 Force aérienne ukrainienne : la plupart des missiles et drones russes interceptés dans la nuit

Selon l'Ukraine, la Russie a lancé de nombreux missiles et drones contre les parties nord et est du pays dans la nuit. "La plupart des missiles n'ont pas atteint leur cible", a rapporté la force aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique du type Iskander-M, un missile de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés. Aucun chiffre n'a été fourni sur le nombre de ces missiles qui ont été détruits. Entre-temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont prétendument été abattus.

08:08 Six blessés dans une attaque de roquettes russes contre Kharkiv dans la nuit

Le nombre de victimes a augmenté à six en raison d'une attaque de roquettes russes contre le district de Slobidsky dans l'oblast de Kharkiv dans la nuit. Cela a été rapporté par le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, dans un message Telegram, comme rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky salue le lancement de nouveaux drones ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le lancement de nouveaux drones ukrainiens Palianytsia. Le président ukrainien a affirmé que ces drones, ainsi que d'autres avancées militaires de l'Ukraine, étaient essentiels pour le pays compte tenu du retard dans les décisions de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, comme rapporté par "Kyiv Independent". "La première utilisation d'une toute nouvelle classe de drone ukrainien, Palianytsia".

06:55 Le commandant d'Azov critique l'échange de prisonniers : aucun soldat d'Azov parmi les soldats libérés

Aucun soldat d'Azov n'a été impliqué dans l'échange de prisonniers hier entre la Russie et l'Ukraine, selon les rapports ukrainiens citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" a rapporté que le commandant du régiment Azov a critiqué l'échange de prisonniers récent, exprimant son mécontentement que aucun des soldats d'Azov qui ont été captifs en détention russe pendant plus de deux ans n'ait été inclus.

06:14 Ukraine: Morts et Blessés dans une Attaque Aérienne sur BelgorodCinq personnes ont trouvé la mort et douze ont été blessées, dont quatre grièvement, lors d'une attaque aérienne menée par les forces ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod hier soir, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a déclaré que trois mineurs avaient également été blessés, deux d'entre eux nécessitant une hospitalisation. L'Ukraine a récemment intensifié ses attaques sur les territoires russes, progressant dans la région de Kursk adjacente à Belgorod en début de mois. Belgorod est régulièrement cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques provenant du côté russe.

05:47 Russie: Pertes Civiles dans les Bombardements UkrainiensCinq civils ont péri et douze autres ont été blessés suite à une frappe d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon l'annonce du gouverneur Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Cependant, il n'a pas été possible de vérifier indépendamment les rapports, et l'Ukraine n'a pas émis de déclaration en réponse.

04:26 Sumy Touchée par des Attaques de Roquettes et des BlessésLa ville de Sumy a été touchée par deux attaques de roquettes, entraînant la blessure de sept personnes, dont deux grièvement, selon le commandement militaire régional. Les autorités russes ont ciblé l'infrastructure civile de la ville samedi soir.

03:35 Attaques de Roquettes Lancées sur Kharkiv et ChuhuivLe gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a averti que l'armée russe avait lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et Chuhuiv. Pour l'instant, une personne a été blessée. Une explosion plus importante a été signalée à Kharkiv, causant de l'inquiétude parmi les habitants de la ville, selon le maire sur Telegram. La cause de l'explosion n'a pas encore été identifiée.

03:06 Ukraine Avertit de l'Approche de Drones de Combat à MykolaivUne alerte aérienne a été déclenchée dans les parties est et sud de l'Ukraine pendant la nuit, avec des avertissements des forces aériennes ukrainiennes concernant un groupe de drones de combat Shahed approchant la région ukrainienne du sud de Mykolaiv. On s'attend à une augmentation des attaques russes autour du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi. Pour l'instant, une vague plus importante d'attaques n'a pas eu lieu.

01:32 La Hongrie Incrimine Bruxelles pour les Perturbations des Fournitures de PétroleLa Hongrie accuse la Commission européenne d'avoir joué un rôle dans l'interruption des fournitures de pétrole russe. Selon le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjarto, le refus de la Commission européenne d'aider à sécuriser l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que l'ordre émanant de Bruxelles était destiné à perturber l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie. La Commission européenne a initialement refusé de commenter la question. En juin, le gouvernement ukrainien a ajouté la société pétrolière russe Lukoil à sa liste de sanctions et a bloqué l'oléoduc Druzhba, qui traverse le territoire ukrainien, ce qui a considérablement entravé les pays tels que la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Soldats Russes Blessent des Femmes dans une Attaque sur un Village de KupianskDes soldats russes ont lancé une attaque sur le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les forces d'occupation ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk autour de 12h00. Suite à l'attaque, un bâtiment privé a été incendié", a déclaré Syniehubov. Les blessés ont été transportés dans des établissements médicaux. Les investigations sur les conséquences de l'attaque se poursuivent.

21:03 Secrétaire à la Défense du Royaume-Uni : "L'Ukraine Continue de Résister aux Forces Supérieures de la Russie"John Healey, secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, a félicité l'Ukraine pour son Jour de l'Indépendance dans un article invité publié sur le portail "European Pravda". "Il y a trente-trois ans aujourd'hui, l'Ukraine a proclamé son indépendance. Elle a promis un avenir plus lumineux et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée de l'influence de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance en temps de guerre. Ils sont engagés dans un combat existentiel pour préserver leur liberté et leur indépendance face à l'invasion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a toujours fait face à des obstacles insurmontables contre les forces et les ressources formidables de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", a écrit Healey. Ils montrent un courage remarquable, à la fois dans l'armée et dans la population civile. Les Britanniques doivent affirmer leur soutien inébranlable à leurs amis ukrainiens, restant à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. Par conséquent, le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, encourageant les individus de toute la Grande-Bretagne et au-delà à exprimer leur soutien à l'Ukraine. "Sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à 'Faire du Bruit pour l'Ukraine' et à partager les publications associées. En plus du soutien militaire et économique fourni à l'Ukraine, nous avons également promis notre amitié et notre solidarité", a déclaré Healey.

20:05 Zelensky Promou

