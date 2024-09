À 21 h 59, l'Ukraine possède actuellement 64 drones russes et 5 missiles ciblés.

Forces ukrainiennes repoussent l'assaut russe avec des armes d'origine iranienne, affirme l'armée de l'air

En fin de soirée, l'armée russe a lancé une attaque contre l'Ukraine à l'aide de 5 missiles et de 64 drones de combat d'origine iranienne, selon l'armée de l'air ukrainienne. Elles ont réussi à intercepter 44 de ces drones. Les détails de l'incident restent non confirmés. Les défenses aériennes étaient actives autour de Kyiv pour repousser les drones approchants.

09:11 Expert russe plaide pour une menace nucléaire renforcée

Le spécialiste de la diplomatie russe, Sergei Karaganov, suggère que la Russie devrait fermement faire preuve de sa readiness à utiliser des armes nucléaires. Selon lui, l'objectif principal de la politique nucléaire de la Russie devrait être de convaincre tous les adversaires actuels et futurs de sa readiness à employer ces armes, comme il l'a déclaré dans le journal russe Kommersant. La Russie a la capacité d'exécuter une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale, a mentionné Karaganov. Il a précédemment proposé de considérer une frappe nucléaire préemptive pour intimider les adversaires. Les analystes occidentaux croient que Karaganov joue un rôle bénéfique pour le Kremlin en exprimant des vues qui alarment l'Occident, ce qui fait paraître Poutine plus modéré en comparaison.

08:46 L'Ukraine s'attend à l'approbation américaine pour les missiles occidentaux à longue portée

L'optimisme grandit en Ukraine quant à la possibilité prochaine de lancer des attaques profondément sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a souligné lors de sa visite à Kyiv qu'il veillerait à ce que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin. Indications en faveur de l'approbation au Royaume-Uni:

08:04 Les services de renseignement ukrainiens rapportent la destruction d'un avion de chasse russe

Suite aux allégations de la veille concernant la disparition d'un avion de chasse russe Su-30SM des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens rapportent maintenant que les forces ukrainiennes ont abattu un tel appareil lors d'opérations en mer Noire. Le Kyiv Independent rapporte que l'avion de 50 millions de dollars, stationné dans la péninsule de Crimée, a été détruit par un système de défense aérienne portable.

07:26 L'Ukraine signale des dozens de blessés suite à une attaque de drones massive sur Konotop

Le nombre de victimes de l'attaque de drones russe de la nuit sur l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 13, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire régionale. Un bâtiment du centre-ville a été touché.

06:42 Les résidents ukrainiens en Allemagne conservent leur statut de protection lors de visites à domicile

Le Bundestag allemand doit discuter pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité proposé par le gouvernement, incluant des mesures telles que l'interdiction des couteaux et le retrait du statut d'asile pour ceux qui rentrent dans leur pays d'origine. Cependant, des exemptions existent, telles que pour les réfugiés d'Ukraine.

06:04 Les médias russes accusent Trump de sabotage lors du débat

Plusieurs commentateurs de la télévision d'État russe ont accusé Trump de sabotage lors de son débat contre Kamala Harris, selon le Kyiv Independent. Trump était "handicapé", ont-ils affirmé. La surveillance des déclarations de Trump a été critiquée. De nombreux observateurs ont cru que Trump avait perdu le débat. Le républicain a déclaré qu'il mettrait fin immédiatement à la guerre en Ukraine s'il était élu.

04:50 Attaque russe sur Konotop : dommages importants à l'infrastructure énergétique

Une attaque russe sur Konotop dans la région de Sumy a laissé plusieurs civils blessés. Le maire Artem Semenikhin a rapporté une interruption temporaire de l'approvisionnement en eau de la ville. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, et il est incertain quand les maisons privées reprendront l'électricité. Suite à l'attaque dans le centre-ville, il y a eu plusieurs incendies, et des bâtiments scolaires et résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été emmenées à l'hôpital, dont une dans un état critique.

03:29 La Lettonie annonce une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

La Première ministre lettone, Evika Silina, a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine lors de sa visite à Kyiv. Il comprendra des véhicules de combat d'infanterie. Le Premier ministre ukrainien, Denys Shmyhal, a confirmé cette déclaration suite à sa rencontre avec Silina. Les deux pays discutent également de l'expansion de la coopération dans l'industrie de la défense.

01:32 Le Royaume-Uni rappelle un homme d'affaires iranien en raison de soupçons de fourniture de missiles à la Russie

Dans le cadre de rumeurs de fournitures de missiles iraniens à la Russie, le Royaume-Uni a convoqué un homme d'affaires iranien, selon un communiqué du Foreign Office à Londres. "Le gouvernement britannique a clairement indiqué que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait considéré comme une escalade dangerous et nécessiterait une réponse ferme", a expliqué le communiqué. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en réponse aux allégations de fourniture de missiles, notamment la suspension des accords de transport aérien bilatéraux.

22:39 Le maire de l'ouest de l'Ukraine met en place des patrouilles de surveillance linguistiqueLe maire d'Ivano-Frankivsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine, a mis en place des patrouilles pour surveiller l'utilisation croissante du russe. Le maire Ruslan Martsinkiv a partagé cette initiative avec le canal de télévision NTA, déclarant : "Il s'agit d'une initiative menée par la communauté, et chacun peut y participer en tant que surveillant linguistique." De nombreuses personnes déplacées des régions de l'est de l'Ukraine, où le russe est largement parlé, résident à Ivano-Frankivsk. Martsinkiv espère avoir au moins 100 de ces régulateurs linguistiques, et environ 50 volontaires se sont déjà portés candidats. Il a également fourni un numéro de ligne directe pour que les citoyens signalent les personnes parlant russe dans les espaces publics. Le conflit a poussé des millions de personnes, en particulier celles des régions russophones de l'est et du sud, à chercher refuge dans la partie ouest de l'Ukraine, où l'on parle ukrainien.

21:42 Erdogan réclame le retour de la Crimée à l'UkraineLe président turc Recep Tayyip Erdogan appelle à la fin de l'occupation russe de la Crimée et à son retour à l'Ukraine. "Notre engagement en faveur de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine reste inébranlable", déclare-t-il dans un message vidéo lors du sommet de la Plateforme de la Crimée. Cette réunion internationale, créée en 2021, vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation en Crimée.

21:05 Rapport : Zelensky prépare une stratégie militaire pour l'aide américaineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky met en avant l'importance de l'aide américaine pour contrer l'invasion russe. "Notre voie vers la victoire (...) dépend principalement du soutien américain, ainsi que de l'aide de nos autres alliés", confirme-t-il lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie militaire que Zelensky présentera avant la deuxième Conférence sur la paix en Ukraine vise à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine et à mettre la pression sur la Russie pour mettre fin au conflit. Selon les informations, les États-Unis demandent une approche distincte de la part de Zelensky en ce qui concerne les frappes contre des cibles russes avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes de l'Ouest. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy se sont reportedly rencontrés avec Zelensky à Kyiv pour discuter d'une stratégie à long terme pour l'année à venir, afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme le soutien de Biden à la défense de l'UkraineLe secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis travaillent diligemment pour répondre aux besoins militaires de l'Ukraine, notamment en fournissant des armes occidentales à longue portée pour frapper des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer doivent discuter de ces besoins vendredi, selon Blinken. Il a parlé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons diligemment pour équiper l'Ukraine de toutes les ressources nécessaires pour se défendre efficacement", déclare Blinken, ajoutant : "Notre priorité est que l'Ukraine sorte vainqueur."

