À 21 h 22, Scholz souligne qu'il n'y a pas de missiles Taurus pour l'arsenal ukrainien.

Chancelier Olaf Scholz Persiste dans le Refus de Livrer des Missiles Russes à l'Ukraine, en Insistant sur les Négociations de Paix Une fois de plus, le Chancelier Olaf Scholz a décliné une livraison de missiles guidés Taurus à l'Ukraine, affirmant : "En dépit de la pression immense, je ne donnerai pas mon accord à des missiles capables d'atteindre Moscou." Cette déclaration a été faite lors d'une réunion publique à Nieder Görsdorf, en Brandebourg, en présence d'environ 200 invités. Scholz a réaffirmé sa position en déclarant : "Je suis confiant et je m'assurerai de maintenir cette position." Son discours s'est concentré sur l'exploration des possibilités de paix dans le conflit russo-ukrainien, en soulignant l'urgence de la situation : "Il est maintenant crucial d'examiner les options existantes."

20:20 Baerbock Renforce le Soutien à l'Ukraine - "Le Refus Équivaut à la Disparition de l'Ukraine" La ministre des Affaires étrangères du Parti Vert, Annalena Baerbock, est déterminée à continuer de soutenir l'Ukraine, y compris en fournissant des armes. "Nous continuerons à soutenir l'Ukraine tant que cette guerre terroriste se poursuivra", a-t-elle déclaré lors d'un meeting politique à Potsdam. "Car sinon, l'Ukraine pourrait cesser d'exister." Le conflit prendra fin lorsque Poutine retirera ses troupes. "Si nous ne soutenons pas l'Ukraine pendant cette période, alors l'Ukraine se désintégrera, et nous ne permettrons jamais cela."

19:11 Rapport Estonien sur les Conséquences de l'Attaque du Dépôt de Munitions de Nyber L'attaque de drones ukrainiens contre un dépôt de munitions russe à Tver a causé des dommages importants aux réserves de munitions de la Russie, selon les rapports des services de renseignement estoniens. Le colonel Ants Kiviselg, chef des services de renseignement militaire estoniens, a déclaré à l'agence de presse estonienne ERR que l'attaque du 18 septembre avait entraîné la destruction d'environ 30 000 tonnes de munitions, soit l'équivalent de deux à trois mois de fournitures. Les conséquences de cette perte seront ressenties sur le champ de bataille dans les semaines à venir.

18:25 Les Pilotes Ukrainiens Achevent leur Formation sur les Alpha-Jet en France Le premier groupe de pilotes ukrainiens a achevé sa formation sur les Alpha-Jet en France, comme l'a annoncé les forces armées françaises à une date donnée. L'armée de l'air française a commencé à former des pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16 depuis mars 2024. Kyiv a demandé des avions de combat à ses alliés occidentaux depuis le début de la guerre. Des pays tels que les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Norvège ont promis plus de 60 avions F-16 à l'Ukraine, mais la formation des pilotes a entraîné des retards. L'avion de combat F-16 est un avion militaire hautement capable utilisé par plus de deux douzaines de pays dans le monde.

17:51 Scholz Discutera avec Zelensky et d'autres Chef d'État à New York Le Chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera le Président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son voyage à New York lundi. Des conférences programmées incluent des discussions avec le Président turc Recep Tayyip Erdogan et le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Selon des sources gouvernementales, Zelensky présentera un "Plan pour la Victoire" lors de sa visite aux États-Unis pour faire face à l'agression russe. Une rencontre avec le Président américain Joe Biden est prévue jeudi à Washington. Un haut responsable a indiqué : "Nous voulons envoyer un message à New York que ce conflit, l'agression russe, est une priorité."

17:02 Poutine Refuse l'Invitation Mexicaine Le Président russe Vladimir Poutine ne participera pas à la cérémonie d'investiture du Président mexicain Claudia Sheinbaum, selon un média ukrainien "Ukrajinska Prawda". La source cite un porte-parole russe qui n'a pas donné de raison. À la place, un envoyé russe représentera Poutine lors de l'événement. Auparavant, l'Ukraine avait demandé au Mexique d'arrêter Poutine lors de sa visite, en se basant sur un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Le Mexique a signé le Statut de Rome en 2005 et est tenu de respecter la juridiction de la CPI.

16:19 La Fédération Russe de Chess Demande à Carlsen de Rembourser les Prix Gagnés Le vice-président de la Fédération russe de chess demande à Magnus Carlsen de rendre l'argent des prix gagnés dans les tournois russes. Cette demande vient du site de paris en ligne "telecomasia.net" qui a rapporté sur son portail d'actualités. Carlsen avait précédemment encouragé les athlètes russes et biélorusses à participer à des événements internationaux sous un drapeau neutre. "Je tiens à rappeler à Carlsen que les premières étapes de sa carrière professionnelle ont eu lieu en Russie", a déclaré le vice-président Sergey Smagin. "Il a participé à de nombreux tournois russes en tant que jeune talent et a gagné beaucoup d'argent. Avant d'exprimer des sentiments négatifs envers la Russie, il devrait rendre ce qu'il doit en gains."

15:26 La Hongrie Prône une Cooperation Économique Accrue avec la Russie Le ministre des Affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto a proposé d'étendre la coopération économique avec la Russie dans des secteurs non touchés par les sanctions de l'Union européenne. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko, tenue en Hongrie pour un forum économique des deux pays. Szijjarto a également réaffirmé sa position selon laquelle les sanctions de l'UE sont inefficaces. La Hongrie est membre à la fois de l'UE et de l'OTAN. Les visites de membres du gouvernement russe dans ces pays sont rares depuis le début du conflit ukrainien.

Un citoyen américain qui a combattu pour les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine est apparemment brutalement assassiné et torturé par trois soldats russes, selon les enquêtes. Un quatrième soldat est accusé d'avoir aidé à dissimuler le corps. Le comité d'enquête n'a pas révélé de motifs potentiels pour ce crime odieux. Russell Bentley, également connu sous les noms de "Texas" ou "Donbass Cowboy", a rejoint les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou en Ukraine en 2014. Il a combattu aux côtés d'eux jusqu'en 2017 et a continué de résider dans l'est de l'Ukraine.

14:43 Zelensky Plaide pour un Soutien Rapide de Biden à son "Plan de Victoire"

14:28 La Russie devrait prochainement récupérer le contrôle de la région frontalière de Kursk

La Russie devrait prochainement récupérer le contrôle de la région frontalière de Kursk, actuellement sous contrôle ukrainien, selon les déclarations du Kremlin. "Nos soldats font un excellent travail, ils réussiront. Le contrôle sera rétabli", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Bien que la situation dans les territoires occupés de Russie soit actuellement difficile, elle devrait prochainement s'améliorer en faveur de la Russie, a mentionné Peskov. Cependant, l'armée ne précisera pas ses plans pour récupérer le contrôle. Peskov n'a pas fourni de délai spécifique.

14:03 La Russie aurait pu être informée de l'offensive ukrainienne vers Kursk

Les autorités et l'armée russes dans la région de Kursk pourraient avoir été averties d'une offensive ukrainienne à venir, selon un article du Guardian. L'article cite des documents présumés russes découverts par l'armée ukrainienne lors de son offensive sur Kursk. Le Guardian n'a pas pu authentifier les documents, mais ils présentent des caractéristiques de vraies communications militaires russes. Les documents laissent entendre des avertissements au sein des autorités et de l'armée russes concernant des avancées spécifiques des Ukrainiens sur le territoire russe, qui ont été confirmées ultérieurement. Ces avertissements remontent à janvier 2024. Selon les documents, des mesures ont été ordonnées mi-mars pour renforcer la défense de la frontière. Cependant, des plaintes ont été rapportées en juin selon lesquelles les unités là-bas avaient une force moyenne de seulement 60-70% et étaient principalement composées de réservistes mal formés. Les unités ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région de Kursk au début août.

13:30 BBC : Plus de 70 000 soldats russes tués en Ukraine identifiés

Un portail d'actualités russe et la BBC affirment avoir identifié plus de 70 000 soldats russes tués dans le conflit en Ukraine. "Nous avons identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé", rapporte le service russe de la BBC. Le décompte, établi en collaboration avec le site d'actualités indépendant russe "Mediazona", est basé sur l'analyse de déclarations officielles, d'avis de décès en ligne et d'observations de tombes dans les cimetières russes. Il couvre la période allant du début du conflit en février 2022 au 19 septembre. "Mediazona" estime que le nombre total de soldats russes tués en Ukraine est d'au moins 120 000. Le gouvernement russe considère le nombre de soldats russes tués dans la guerre comme secret d'État.

12:50 L'Ukraine interdit l'utilisation de Telegram aux officiels et militaires

L'Ukraine a largement interdit l'utilisation du service en ligne Telegram aux fonctionnaires, militaires et personnel de sécurité. "L'installation et l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels des fonctionnaires, des militaires, des employés du secteur de la sécurité et de la défense, ainsi que des entreprises exploitant des infrastructures critiques", est interdite, a annoncé le Conseil national pour la défense et la sécurité sur Facebook. Des "considérations de sécurité nationale" ont été invoquées comme motifs.

12:23 La banque Raiffeisen abandonne sa filiale en Biélorussie

Raiffeisen Bank International (RBI) vend sa filiale biélorusse et quitte le marché de ce pays. Comme l'a annoncé la banque autrichienne, elle a signé un accord pour vendre sa participation de 87,74 % à Soven 1 Holding Limited. La vente aura un impact significatif sur les résultats. RBI a déjà considérablement réduit son activité en Russie sur demande de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a émis une injonction provisoire empêchant RBI de vendre sa banque filiale en Russie.

12:01 Rép : L'UE prévoit un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine

La Commission européenne prévoit un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine, selon un article de presse. Cela fait partie des plans d'aide des sept principales nations industrialisées de l'Ouest (G7), selon le "Financial Times", qui cite trois personnes familières avec la situation. Le prêt fait partie de l'intention du G7 de fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) à l'aide des recettes des actifs de l'État russe gelés.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement annoncé l'aide financière de jusqu'à 35 milliards d'euros de son compte X.

Le gouvernement russe met en garde l'Occident contre les risques liés au déploiement d'armes à longue portée visant des régions à l'intérieur de la Russie. Si une telle situation se matérialisait, la nature du conflit changerait radicalement, note la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Ils jouent avec le feu", déclare-t-elle lors d'une conférence de presse. Le conflit pourrait se transformer en quelque chose de totally différent avec des conséquences désastreuses pour l'ensemble de la planète. Selon Zakharova, les négociations avec les États-Unis sont hors de question pour le moment. Une réunion entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York n'aura pas lieu, car "ils n'ont rien à se dire".

10:12 Le général Freuding repère des 'opportunités' dans les sanctions russes

Le coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, Christian Freuding, commente la situation de l'industrie d'armement russe : "Nous estimons que la situation s'est détériorée pour les Russes dans la maintenance de leur industrie de défense avec ses approvisionnements en composants complexes, mais ils parviennent encore à tenir. Ils parviennent à contourner et à pouvoir compter sur l'aide de partenaires tels que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que l'impact des sanctions soit visible, il existe des possibilités d'"identifier des brèches ou même des options de contournement entirely legal."

09:03 Von der Leyen promet une aide supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a garanti un soutien supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant l'hiver au début de sa visite à Kyiv. "Mon huitième voyage à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage commence et où la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique", écrit-elle sur le service en ligne X. Elle publie une photo de son arrivée à la gare de Kyiv. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts vaillants. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe. Des préparatifs d'hiver à la défense, à l'adhésion (à l'UE) et aux avancées sur les crédits du G7."

ici.08:20 "Tendance autoritaire" - L'UE envisage de mettre fin à la libre circulation des Géorgiens

Bruxelles étudie la possibilité de mettre fin à la libre circulation des Géorgiens vers l'Union européenne. Un porte-parole de l'UE anonyme a informé Politico que cela est dû à un recul démocratique sous la parti au pouvoir "Rêve géorgien". "Toutes les alternatives sont considérées, y compris la suspension temporaire de la libéralisation des visas" si la Géorgie ne reverse pas sa tendance vers l'autoritarisme. Récemment, le parti au pouvoir "Rêve géorgien" a adopté une loi sur les agents étrangers similaire à la législation oppressive utilisée par la Russie contre les critiques du Kremlin.

07:42 L'Ukraine critique la proposition de la Pologne sur le statut du Crimea

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a condamné une proposition de la Pologne concernant le statut du Crimea, en soulignant que les compromis sont inacceptables. Plus tôt, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait suggéré un référendum au Crimea dans le cadre d'une solution de négociation potentielle avec la Russie. "Tous les efforts doivent être dirigés vers la libération de la péninsule, et non vers la satisfaction des désirs du Kremlin au détriment des intérêts de l'Ukraine et du droit international", a expliqué le ministère des Affaires étrangères à Kyiv.

06:29 Von der Leyen attendue à Kyiv - Entretiens avec Zelenskyy

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue à Kyiv aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé des entretiens avec elle au sujet des préparatifs pour l'hiver. "Bien sûr, la question énergétique est une priorité absolue", a-t-il déclaré. La situation sur le front, les livraisons d'armes et les projets de défense conjoints figurent également à l'ordre du jour, ainsi que le cheminement de l'Ukraine vers l'UE et le soutien financier supplémentaire pour le pays confronté à la Russie.

05:32 L'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN

L'Ukraine participe directement à un exercice de l'OTAN sous la direction néerlandaise pour la première fois. L'exercice d'évaluation des systèmes anti-drones est en cours, selon le service de presse de l'OTAN. "Plus de 60 systèmes anti-drones et technologies tels que des capteurs, des systèmes drone-to-drone, des brouilleurs et des cyber-chasseurs ont été testés en direct", a déclaré l'alliance. La participation de l'Ukraine fait partie du plan d'action OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, adopté lors du sommet de juillet.

04:28 Un militant transgenre assassiné en Géorgie

En Géorgie, un militant transgenre populaire a trouvé la mort peu après l'adoption d'une loi controversée sur les droits LGBTQ. Le ministère de l'Intérieur géorgien a mentionné que Kesaria Abramidze, qui était active dans le mannequinat, le cinéma et l'influence sur les réseaux sociaux, avait été tuée dans son appartement avec de nombreuses blessures par arme blanche un mercredi. Les forces de l'ordre ont arrêté le partenaire d'Abramidze en tant que principal suspect, l'inculpant de meurtre avec "une brutalité extraordinaire et motivée par la discrimination de genre". L'incident s'est produit un jour après la mise en œuvre d'une loi axée sur les "valeurs familiales" que l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncée comme une violation des droits LGBTQ. La loi, qui copie la législation russe restreignant les droits LGBTQ, impose des restrictions telles que la limitation des procédures de transition de genre.

03:25 Lufthansa envisage d'arrêter ses vols Francfort-Pékin

Lufthansa étudie la possibilité d'arrêter ses vols quotidiens reliant Francfort-sur-le-Main à la capitale chinoise Beijing. Une décision sera prise en octobre. Un porte-parole de la société a invoqué "une concurrence extrêmement déséquilibrée" entre les compagnies aériennes européennes et celles de la Chine, du Golfe persique et du Bosphore, qui bénéficient d'avantages financiers grâce à des frais d'emplacement minimaux, des normes sociales réduites et des investissements massifs de l'État dans l'aviation. En outre, ces compagnies aériennes ont accès à l'espace aérien russe, qui a été fermé aux compagnies aériennes européennes et américaines depuis l'imposition de sanctions contre la Russie en raison du conflit ukrainien. Cela nécessite des vols plus longs autour de l'espace aérien russe, entraînant des coûts de carburant plus élevés.

02:27 Sumy sous le feu : les Russes ciblent le réseau électriqueLes forces militaires russes ont lancé une nouvelle salve de frappes aériennes, touchant un foyer pour personnes âgées à Sumy, en Ukraine, ainsi que l'infrastructure énergétique de la ville. Au moins un décès civil a été rapporté par les autorités ukrainiennes. Le corps de surveillance des Nations unies suggère que ces frappes contre le réseau électrique constituent une violation du droit humanitaire international. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les pannes de courant en Ukraine pendant les mois critiques de l'hiver pourraient atteindre environ un tiers de la demande de pointe projetée.

01:25 Augmentation du nombre de réfugiés ukrainiens en AllemagneLe nombre de réfugiés résidant en Allemagne a atteint un niveau record. Selon le Registre central des étrangers, environ 3,48 millions de réfugiés se trouvaient en Allemagne à la fin de la première moitié de 2024, soit une augmentation d'environ 60 000 par rapport à la fin de 2023, et le chiffre le plus élevé depuis les années 1950, selon le "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citant la réponse du gouvernement à une pétition du parti de la Gauche au Bundestag. Parmi les 3,48 millions de réfugiés, environ 1,18 million sont des réfugiés ukrainiens, avec une augmentation d'environ 45 000 par rapport à la fin de 2023. Ce chiffre inclut des individus de divers statuts de résidence, allant des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus et aux résidents tolérés.

00:22 Lindner : l'aide à l'Ukraine n'est pas une justification pour suspendre le frein à l'endettementLes politiques du SPD et des Verts invoquent fréquemment un compromis au sein de la coalition du trafic lumineux pour différer l'application du frein à l'endettement pour une aide comprehensive à l'Ukraine dans le différend budgétaire. Cependant, le leader du FDP et ministre des Finances Christian Lindner n'est pas d'accord : "Je ne suis pas au courant d'un tel accord. Je n'aurais pas donné mon accord pour une telle mesure préventive", a déclaré Lindner au "Rheinische Post" lors d'un entretien. Bien que le conflit ukrainien soit regrettable, il ne constitue pas une situation d'urgence selon la Constitution allemande. Par conséquent, l'aide d'urgence pour l'Ukraine est coordonnée avec d'autres initiatives d'aide bilatérales des pays du G7.

23:23 La Bulgarie propose un interdiction des importations d'œufs ukrainiens par l'UELa Bulgarie prévoit de plaider en faveur d'une suspension des importations d'œufs en provenance d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil de l'Agriculture et de la Pêche le 23 septembre à Bruxelles. Le ministre bulgare de l'Agriculture Georgi Takhov a annoncé cette proposition. Cette demande est un signe des conflits persistants sur le commerce agricole entre l'Ukraine et les membres de l'UE de l'Est, ayant entraîné des blocages frontaliers, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations publiques à la fois en Pologne et en Bulgarie.

22:13 Merz : pas d'opportunité pour lancer un processus de paix avec la RussieLe leader de la CDU Friedrich Merz s'est dit préoccupé par le conflit ukrainien, déclarant : "Je ne vois pas de voie viable pour lancer ce processus de paix pour le moment." Merz pense que la Russie ne mettra fin à ses actions que lorsque de nouvelles incursions militaires paraîtront vaines ou que Kyiv sera défaite. Cependant, Merz plaide en faveur d'un soutien militaire allemand continu à l'Ukraine : "Je maintiens que nous devons défendre la liberté et la paix contre la Russie, pas avec la Russie", a-t-il déclaré en exprimant sa consternation. Cependant, tant que le régime de Poutine reste au pouvoir, Merz a affirmé que c'était la seule option viable.

La ministre des Affaires étrangères des Verts Annalena Baerbock soutient fermement l'Ukraine et estime qu'un refus de fournir des armes conduirait à la disparition de l'Ukraine. Elle a déclaré : "Nous continuerons à soutenir l'Ukraine tant que cette guerre terroriste persistera, car sinon, l'Ukraine pourrait cesser d'exister."

Malgré la pression internationale, le chancelier Olaf Scholz refuse ripet

