À 21 h 22, Scholz souligne l'absence de missiles Taurus pour l'Ukraine.

Chancelier Olaf Scholz dément à nouveau la livraison de missiles de croisière Taurus à l'Ukraine. "Malgré les différentes pressions, je ne livrerai pas de missiles de croisière qui peuvent atteindre Moscou", a déclaré le politique du SPD lors d'une réunion à Nieder Gersdorf, en Brandebourg, avec environ 200 participants. "Je vous garantis maintenant que je maintiendrai cette position." Scholz a souligné l'importance d'explorer les options pour la paix pendant l'invasion russe de l'Ukraine. "Il est temps de voir ce qui est sur la table." Le Chancelier a critiqué la position de l'Alliance Progress (BSW) et de l'AfD. Il a désapprouvé leur suggestion selon laquelle les négociations de paix étaient un substitut au soutien à l'Ukraine. "C'est naïf."

20:20 Baerbock réaffirme son soutien à l'Ukraine - "sinon, c'est fini." La ministre des Affaires étrangères du parti Vert, Annalena Baerbock, s'engage à continuer de soutenir l'Ukraine, y compris en fournissant des armes. "Nous soutiendrons l'Ukraine tant que cette guerre terroriste se poursuit", a déclaré Baerbock lors d'un meeting de son parti à Potsdam. "Parce que sinon, c'est la fin de l'Ukraine." La guerre prendra fin lorsque Poutine retirera ses troupes. "Si nous ne soutenons pas l'Ukraine pendant ce temps, alors l'Ukraine est finie, et nous ne laisserons pas cela se produire."

19:11 Estonie : l'Ukraine épuise les réserves de munitions de la Russie pendant 2-3 mois. L'attaque de drones ukrainiens contre un dépôt d'armes russes dans la région de Tver a laissé un vide important dans les stocks de munitions de la Russie, selon des sources estoniennes. Le chef de l'intelligence militaire estonienne, le colonel Ants Kiviselg, a informé l'agence de presse estonienne ERR que 30 000 tonnes de munitions avaient été détruites lors de l'attaque du 18 septembre, ce qui équivaut à une réserve de 2 à 3 mois. "Les conséquences de cette perte se feront sentir sur le champ de bataille dans les semaines à venir."

18:25 Les pilotes ukrainiens terminent leur formation sur Alpha Jet en France. Le premier groupe de pilotes ukrainiens a terminé sa formation sur Alpha Jet en France, a annoncé les forces armées françaises sur X. Depuis mars 2024, l'armée de l'air française forme des pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16. Kyiv a demandé des avions de combat à ses alliés occidentaux depuis le début de la guerre. Les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark et la Norvège ont promis plus de 60 avions F-16 à l'Ukraine, mais la formation des pilotes a jusqu'à présent entraîné des retards. L'avion de combat F-16 est l'un des avions militaires les plus performants au monde et est utilisé dans plus de deux douzaines de pays.

17:51 Scholz rencontre Zelenskyj à New York. Le chancelier allemand Olaf Scholz rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj lors de son voyage à New York lundi. Le même jour, des discussions sont prévues avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, selon des responsables gouvernementaux. Zelenskyj présentera un "Plan de Victoire" pour se défendre contre les agresseurs russes lors de son voyage aux États-Unis. Une réunion avec le président américain Joe Biden à Washington est prévue jeudi. "Nous voulons envoyer un message à New York que ce conflit, la guerre d'agression russe, est un point focal", déclare un responsable gouvernemental de haut rang qui a souhaité rester anonyme lors d'un briefing sur le voyage du Chancelier.

17:02 Poutine décline l'invitation du Mexique. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas à l'investiture de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, selon le média en ligne "Ukrajinska Prawda". Un porte-parole russe a confirmé que le gouvernement mexicain avait invité Poutine à la cérémonie. À sa place, un représentant assistera. Aucun motif n'a été donné par le porte-parole. Auparavant, l'Ukraine avait demandé l'arrestation de Poutine s'il visitait le pays. Le Mexique devrait arrêter Poutine en vertu d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, selon la demande de l'Ukraine. Le Mexique a signé le Statut de Rome en 2005 et est soumis à la juridiction de la Cour pénale internationale.

16:19 La Fédération russe des échecs demande à Carlsen de rendre l'argent gagné. Le vice-président de la Fédération russe des échecs réclame que le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen rende l'argent qu'il a gagné lors de tournois russes. Selon le fournisseur de paris "telecomasia.net", Carlsen avait exigé lors d'une cérémonie de remise de prix que les joueurs russes et biélorusses ne puissent participer aux tournois mondiaux qu sous un drapeau neutre lors d'une cérémonie de remise de prix. "Je tiens à rappeler à Carlsen que le début de sa carrière professionnelle s'est déroulé en Russie", déclare le vice-président Sergey Smagin. "Il est venu dans notre pays en tant qu'enfant, a participé à divers tournois et a gagné une somme importante d'argent ici. Avant de critiquer la Russie, il devrait d'abord rendre ce qu'il doit en termes de gains."

14:57 Américain pro-russe présumément assassiné par des soldats russesUn citoyen américain qui a combattu aux côtés des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine est apparemment mort, présumément tué et torturé par des soldats russes. Selon les enquêteurs basés à Moscou, le Comité d'enquête chargé de mener des enquêtes sur les crimes graves affirme que le meurtre a eu lieu en avril, perpétré par trois soldats russes. Un quatrième soldat est accusé d'avoir aidé à couvrir le crime. Aucun mobile pour le crime n'a été fourni. Connu sous le nom de "Texas" ou "Cow-boy du Donbass", Russell Bentley a rejoint les séparatistes pro-russes dans l'Ukraine en 2014, combattant avec eux jusqu'en 2017, et restant dans l'est de l'Ukraine par la suite.

14:43 Zelensky espère le soutien de Biden pour son "plan de victoire"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère le soutien du président américain Joe Biden pour son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine lors de sa prochaine visite à Washington. "J'espère vraiment qu'il soutiendra ce plan", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kyiv avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le "plan de victoire" nécessite des décisions rapides des alliés, à prendre entre octobre et décembre. "Nous croyons que ce plan fonctionnera", a ajouté Zelensky.

14:28 Le contrôle russe sur la région de Kursk imminentLa Russie devrait reprendre le contrôle de la région de Kursk actuellement occupée par des soldats ukrainiens, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. "Nos soldats font un excellent travail, ils l'accompliront. Le contrôle sera repris", a-t-il déclaré. Bien que la situation dans les territoires occupés russes soit grave, elle devrait s'améliorer en faveur de la Russie, a-t-il ajouté. Cependant, l'armée ne divulguera pas ses tactiques pour reprendre la région, et aucun calendrier spécifique n'a été donné.

14:03 Possible avertissement russe concernant l'avancée ukrainienne vers KurskLes autorités et l'armée russes dans la région de Kursk ont peut-être été averties d'une avancée ukrainienne imminente, selon un rapport du Guardian, qui cite des documents russes prétendument découverts par l'armée ukrainienne lors de son offensive sur Kursk. Le Guardian n'a pas pu confirmer l'authenticité des documents, mais ils semblent porter les caractéristiques typiques des communications militaires russes. Les documents prétendent montrer des avertissements au sein des autorités et de l'armée russes concernant des avancées spécifiques des Ukrainiens sur le territoire russe, remontant à janvier 2024. Des mesures pour renforcer la défense frontalière ont été ordonnées dès mi-mars. Cependant, des plaintes ont prétendument été formulées en juin, selon lesquelles les unités là-bas avaient une force moyenne de seulement 60-70 % et étaient principalement composées de réservistes mal formés. Les unités ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région de Kursk au début août.

13:30 Plus de 70 000 soldats russes tués en Ukraine identifiésUn portail d'actualités russe et la BBC affirment avoir identifié plus de 70 000 soldats russes tués dans la guerre en Ukraine. "Nous avons identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé", rapportent les services russes de la BBC. Le décompte, établi en collaboration avec le site d'actualités indépendant russe "Mediazona", est basé sur une analyse de déclarations officielles, d'obituaires, d'annonces de décès sur les réseaux en ligne et d'observations de tombes dans les cimetières russes. Il couvre la période allant du début de la guerre en février 2022 au 19 septembre. "Mediazona" estime que le nombre total de soldats russes tués en Ukraine est d'au moins 120 000. Le gouvernement russe traite le nombre de soldats russes tués dans la guerre comme un secret d'État.

12:50 Interdiction officielle de Telegram pour les fonctionnaires, militaires et personnels de sécurité ukrainiensL'Ukraine a largement interdit l'utilisation du service en ligne Telegram pour les fonctionnaires, militaires et personnels de sécurité. Selon le Conseil national de défense et de sécurité, l'installation et l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels des fonctionnaires, des militaires, des employés du secteur de la sécurité et de la défense et des entreprises exploitant des infrastructures critiques sont interdites, et des préoccupations concernant la sécurité nationale sont invoquées comme raison.

12:23 La banque Raiffeisen met fin à sa filiale en BiélorussieRaiffeisen Bank International (RBI) vend sa filiale biélorusse et quitte le marché biélorusse. RBI a annoncé avoir signé un accord pour vendre sa participation de 87,74 % à Soven 1 Holding Limited. La vente devrait avoir un impact significatif sur les résultats de RBI, car elle a déjà réduit son activité en Russie en raison de la pression de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a émis une injonction provisoire empêchant RBI de vendre sa filiale en Russie.

12:01 Plan de l'UE pour un prêt de 35 milliards d'euros pour l'UkraineLa Commission européenne prévoit de fournir un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine, selon les rapports des médias. Cela fait partie des plans d'aide des sept principales nations industrialisées occidentales (G7), selon le "Financial Times", citant trois personnes familières avec la question. Le prêt fait partie des intentions du G7 de fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) en utilisant les actifs de l'État russe gelés.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement annoncé l'aide financière de jusqu'à 35 milliards d'euros sur son compte X.

22:33 Russie met en garde : Ne faites pas fi des avertissements concernant les armes de longue portéeL'administration russe met en garde l'Occident contre le fait de ne pas prendre en compte les avertissements concernant le déploiement d'armes de longue portée visant les territoires russes. Si cela se produisait, le caractère du conflit changerait, affirme la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Ils jouent avec le feu", déclare-t-elle lors d'une conférence de presse. Le conflit pourrait évoluer vers un tout autre avec des conséquences graves pour la communauté internationale. Selon Zakharova, les négociations actuelles avec les États-Unis ne sont pas possibles. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken n'aura pas lieu, car "il n'y a rien à discuter" des deux côtés. Récemment, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a mentionné plusieurs lignes rouges fixées par le président russe Vladimir Poutine qu'il n'a pas encore franchies. "Il ne les a pas franchies parce qu'il sait que l'OTAN est la plus formidable alliance militaire au monde", a commenté Stoltenberg.

21:53 UE : L'expulsion forcée des hommes ukrainiens n'est pas une optionLa Commission européenne a déclaré que l'expulsion forcée des citoyens ukrainiens masculins soumis à la conscription n'était pas une option dans les pays de l'UE. Cette information a été publiée par "Ukrajinska Pravda". Selon la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, une telle action n'est pas possible en raison de la directive sur la protection temporaire. "Nous aiderons ceux qui cherchent à retourner en Ukraine et travaillerons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens pour déterminer la meilleure voie à suivre pour faciliter leur retour tout en respectant la réglementation de l'UE", a-t-elle répété. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait reportedly exhorté les nations d'Europe de l'Ouest à encourager le retour des hommes ukrainiens soumis à la conscription. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha avait allegedly soutenu cette initiative.

21:12 Freuding identifie des brèches dans les sanctions contre la RussieLe coordinateur allemand de l'aide militaire à l'Ukraine, Christian Freuding, déclare concernant la production d'armes de la Russie : "La situation est devenue plus difficile pour les Russes pour maintenir leur industrie de défense en raison de ses approvisionnements en composants complexes, mais ils parviennent encore à le faire. Ils contournent les défis en prenant des détours et en s'appuyant sur le soutien de partenaires tels que la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que l'impact des sanctions soit visible, il existe des opportunités de "découvrir des brèches ou des options de contournement légales".

20:03 Von der Leyen promet un soutien continu à l'approvisionnement en énergie de l'UkraineLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un soutien supplémentaire à l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant les mois froids de l'hiver. Sa visite à Kyiv marque le début de la saison de chauffage, pendant laquelle la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts courageux. Ma visite à Kyiv signifie mon engagement à discuter du soutien de l'UE, y compris les préparatifs d'hiver, la défense, l'opportunité d'adhésion à l'UE et les avances de crédit du G7", partage von der Leyen sur la plateforme en ligne X. Elle inclut une photo de son arrivée à la gare de Kyiv.

19:20 L'UE envisage la suspension de la libre circulation des GéorgiensBruxelles étudie la possibilité de mettre fin à la libre circulation des Géorgiens dans l'Union européenne. Un porte-parole de l'UE anonyme partage des informations avec Politico, indiquant que cette décision pourrait être une conséquence du recul démocratique sous le parti Rêve géorgien. "Toutes les options restent sur la table", déclare le porte-parole, y compris la possibilité d'une "suspension temporaire de la libéralisation des visas", si la tendance autoritaire n'est pas renversée. Récemment, le parti au pouvoir en Géorgie, Rêve géorgien, a adopté une loicopiant la législation russe cible

16:28 Un militant transgenre illumine en GéorgieEn Géorgie, un militant transgenre influent a été tragiquement assassiné peu après la mise en œuvre d'une loi controversée sur les droits LGBTQ+. Les autorités géorgiennes ont informé le public que Kesaria Abramidze, qui était un mannequin accompli, une actrice et une influenceuse sur les réseaux sociaux, avait été tuée à coups de couteau multiples dans son propre appartement. Son partenaire est maintenant accusé de meurtre, ayant prétendument commis l'acte avec une force excessive et une partialité envers son identité de genre. Le meurtre a eu lieu un jour seulement après l'entrée en vigueur d'une loi axée sur les valeurs traditionnelles, qui a été dénoncée par l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme pour limiter les droits LGBTQ+. Cette législation reflète les réglementations russes interdisant les droits LGBTQ+ et interdit la réattribution de genre, entre autres choses.

15:25 Lufthansa envisage la suspension des vols vers Pékin en raison des sanctions russesLufthansa envisage l'avenir de sa liaison quotidienne entre Francfort-sur-le-Main et la capitale chinoise de Beijing. Une décision est attendue en octobre. Un représentant de la compagnie attribue cette réévaluation à la "concurrence excessive" entre les compagnies aériennes européennes face aux compagnies aériennes chinoises et du Moyen-Orient, qui tirent parti de coûts de localisation inférieurs, de normes de travail moins strictes et de importants investissements gouvernementaux dans l'aviation. En outre, ces concurrents ont accès à l'espace aérien russe, qui est interdit aux compagnies aériennes européennes et américaines depuis l'imposition de sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine. Les compagnies aériennes européennes et américaines doivent contourner l'espace aérien russe, ce qui entraîne des coûts supplémentaires en kérosène.

14:27 Sumy sous les bombes des forces aériennes russesLes forces militaires russes ont prétendument pris pour cible un maison de retraite dans la ville ukrainienne de Sumy ainsi que le réseau électrique de la ville lors d'une série de raids aériens en soirée. Au moins un civil a perdu la vie, selon les officiels ukrainiens. Une agence de surveillance de l'ONU estime que les attaques contre le réseau électrique ont peut-être violé le droit international humanitaire. L'Agence internationale de l'énergie a mis en garde contre le fait que les pannes d'électricité en Ukraine pourraient atteindre environ un tiers de sa demande de pointe prévue pendant les mois critiques de l'hiver.

13:25 Record de réfugiés en Allemagne - Plus de 1,18 million d'UkrainiensLe nombre de réfugiés vivant en Allemagne a atteint un nouveau sommet, s'élevant à environ 3,48 millions à la fin de la première moitié de 2024. Cela représente une augmentation d'environ 60 000 par rapport à la fin de 2023 et est le plus haut niveau depuis les années 1950, selon "Die Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citant des informations obtenues auprès du gouvernement allemand en réponse à une question parlementaire de la gauche. Parmi ces 3,48 millions de réfugiés, plus de 1,18 million sont des réfugiés ukrainiens, en augmentation d'environ 45 000 par rapport à la fin de 2023. Ce chiffre comprend toutes les personnes, indépendamment de leur statut de résidence, allant des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus aux personnes détentrices de permis de séjour temporaires.

12:22 Lindner : l'aide à l'Ukraine n'est pas une raison de suspendre la règle d'orLes politiques du SPD et du parti des Verts font souvent référence à une clause dans l'accord de coalition qui implique la suspension de la règle d'or pour une aide extensive à l'Ukraine dans le cadre du différend budgétaire. Le ministre des Finances et chef du FDP, Christian Lindner, nie toute telle entente : "Je ne suis pas au courant d'un tel scénario. Je n'aurais pas soutenu une telle mesure préventive", déclare Lindner à "Rheinische Post" lors d'un entretien. Quoi qu'il en soit, la situation en Ukraine est dévastatrice, mais ne constitue pas un état d'urgence tel que défini par la Constitution allemande. "Pour l'Ukraine, nous travaillons activement sur un programme d'aide de 50 milliards de dollars des nations du G7 ainsi que notre aide bilatérale", explique Lindner.

22:23 La Bulgarie vise une interdiction des exportations d'œufs ukrainiensLa Bulgarie déposera une demande d'interdiction des importations d'œufs en provenance d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil agricole et de la pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles. Le ministre de l'Agriculture bulgare, Georgi Takhov, a annoncé cela. Cette action marque l'escalade des disputes en cours entre l'Ukraine et les pays membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces querelles ont entraîné des blocages routiers à la frontière ukrainienne-polonaise, des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et des manifestations de farmers en Pologne et en Bulgarie.

21:13 Merz réclame l'absence de voie vers la paix avec la RussieLe chef de la CDU, Friedrich Merz, exprime ses préoccupations quant à la situation actuelle en Ukraine en déclarant : "Je ne vois pas de moyen de faire avancer ce processus de paix." Merz estime que la Russie ne mettra fin à son agression que lorsqu'elle percevra d'autres actions militaires comme vaines ou si la chute de Kyiv semble inévitable. À long terme, l'Allemagne doit continuer à soutenir militairement l'Ukraine. "Je crois que nous devons préserver la liberté et la paix contre la Russie, pas avec la Russie", insiste Merz, reconnaissant la réalité sombre. "Il n'y a pas d'autre option pour le moment, du moins tant que Poutine et son régime restent au pouvoir."

