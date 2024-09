À 21 h 17, un drone russe et une attaque d'artillerie infligent des blessures à quatre personnes à Nikopol

17:22) Quatre individus ont été blessés à Nikopol, dans l'oblast de Dnipropetrovsk, en raison des attaques d'artillerie russe. Selon le chef de l'administration militaire régionale, Serhii Lysak, rapporté par Ukrinform, l'armée russe a lancé des attaques à l'aide de drones et d'artillerie. "L'ennemi a bombardé Nikopol avec des obus de mortier et a touché le centre du district avec des drones kamikazes. Au total, quatre personnes ont été blessées dans le district. Des rapports précédents faisaient état de deux morts ; maintenant, deux femmes supplémentaires, âgées de 38 et 43 ans, ont été blessées", a déclaré Lysak.

20:45 Adieu à l'influence russe : l'Ukraine cherche à renommer ses pièces de monnaie L'Ukraine cherche à rompre les liens avec la Russie en changeant les noms de ses petites pièces. À l'avenir, elles devraient être appelées "Shah" au lieu de "Kopiyka", comme le suggère la banque centrale de Kyiv. Après avoir mené des recherches sur l'histoire de la monnaie ukrainienne, la banque centrale a conclu que le nom "Kopiyka" est un symbole de l'occupation de Moscou, a affirmé le gouverneur de la banque centrale, Andrij Pyshnyj, dans un communiqué. Le terme "Kopeyka" est également utilisé en Russie pour l'unité monétaire la plus petite. Cependant, les Kopeks sont insignifiants en Russie également, compte tenu de la faiblesse du rouble et de la faible valeur des pièces. La banque nationale a déjà élaboré des projets de lois nécessaires. Il n'y a pas de plans pour échanger les pièces actuellement en circulation ; elles coexisteront.

20:23 Analyste militaire Gressel sur les combats de Donetsk : Pokrovsk est "la dernière ligne de défense significative" de l'Ukraine Malgré la décélération de la progression à Kursk, les forces russes deviennent plus agressives autour de Pokrovsk. Cette ville critique, située sur la "dernière ligne de défense significative et bien construite" de l'Ukraine, selon l'analyste militaire Gustav Gressel, a conduit à l'épuisement de la patience des Ukrainiens.

19:50 Sources s'attendent à une livraison prochaine de missiles iraniens à la Russie Selon des sources d'information, l'Iran est censé livrer des missiles balistiques à la Russie dans un avenir proche. Ce développement, rapporté par Bloomberg, est susceptible de provoquer une réponse rapide des alliés de l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022, l'Iran a déjà fourni à la Russie de nombreux drones. Le transfert prévu de missiles balistiques serait un développement alarmant dans le conflit, selon plusieurs sources anonymes qui ont cité l'outil sans spécifier de calendrier ou d'échelle de livraison. Un officiel a suggéré que les livraisons pourraient commencer dans les jours à venir. Les missiles balistiques se déplacent à des vitesses considerably plus rapides que les missiles de croisière ou les drones et sont capables de transporter des charges plus lourdes.

19:03 Le directeur général de l'AIEA se rendra à Kyiv et à la centrale nucléaire de Zaporijjia Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra demain à Kyiv et à la centrale nucléaire de Zaporijjia. L'AIEA a annoncé à Vienne que la centrale nucléaire, occupée par la Russie depuis son invasion il y a presque deux ans et demi, a été la cible d'attaques et de sabotage. Moscou et Kyiv se sont mutuellement accusés de ces incidents. En milieu août, les experts ont rapporté que les tensions avaient augmenté. Une explosion s'est produite près de la zone de sécurité, que les experts de l'AIEA sur place ont estimée avoir été causée par un drone transportant une charge explosive.

18:31 Une vidéo présumée montre l'utilisation d'un drone incendiaire en Ukraine Tout au long du conflit en Ukraine, il y a eu de nombreuses rumeurs concernant l'utilisation de différentes armes, y compris des drones incendiaires. Maintenant, des vidéos qui prétendent montrer l'utilisation de ces armes ont fait surface. Les images montrent le drone en train d'enflammer des positions militaires des forces russes et une grande partie d'une forêt.

18:09 Le Premier ministre néerlandais annonce un paquet d'aide de plusieurs millions d'euros pour l'Ukraine Le nouveau Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine. During a surprise visit to the southeastern Ukrainian city of Zaporizhzhia, he met with President Volodymyr Zelenskyy. The new package totals over 200 million euros. This is Schoof's first visit to Ukraine since assuming office in early July, replacing Mark Rutte, who will become the next NATO Secretary General in October. "Without exaggeration, the Netherlands has helped Ukraine save thousands and thousands of lives. Our relationship is stronger than ever. We stand together in the pursuit of a just and lasting peace," said Zelenskyy.

17:47 La raffinerie PCK de Schwedt continuera sous le contrôle fédéral pour le moment La raffinerie PCK de Schwedt restera sous le contrôle fédéral pour le moment. Selon des informations de l'agence de presse allemande, le gouvernement allemand cherche à prolonger l'administration de la tutelle des parts majoritaires de Rosneft dans la raffinerie PCK au-delà du 10 septembre. L'administration de la tutelle aurait autrement pris fin à cette date. Les parts de Rosneft ont été sous administration de la tutelle du gouvernement allemand depuis septembre 2022. Cette mesure est justifiée par la décision du gouvernement allemand de ne pas importer d'huile supplémentaire russe, en réponse à l'invasion de Moscou en Ukraine. Au début de 2023, la raffinerie a basculé vers des sources d'approvisionnement alternatives. Outre Schwedt, deux autres installations sont concernées. Rosneft détient 54 % des parts de la raffinerie PCK dans le Brandebourg du nord-est.

17:22 Russie réalise les plus importantes avancées terrestres en Ukraine depuis octobre 2022 - 15 kilomètres carrés par jourSelon les estimations de l'AFP, basées sur les statistiques de l'Institut américain de recherche de guerre (ISW), l'armée russe a fait de nets progrès en août, s'emparant d'environ 477 kilomètres carrés de territoire en Ukraine. Il s'agit de la plus grande extension territoriale de la Russie depuis octobre 2022, soit plus de 15 kilomètres carrés par jour en août. Cette avancée s'est principalement déroulée dans la région orientale ukrainienne de Donetsk. Hier soir, l'armée russe se trouvait à seulement 7 kilomètres de la ville stratégique de Pokrovsk.

16:56 Le président russe Poutine atterrit en MongolieLe président russe Vladimir Poutine a mis pied en Mongolie pour une visite. Mardi, il rencontrera le président mongol Uchnaagiin Chürelsüch. Les deux dirigeants participeront à un événement commémoratif mercredi pour célébrer la victoire des soldats soviétiques et mongols contre l'armée japonaise en 1939, au cours duquel de nombreux soldats ont perdu la vie. Il s'agit de la première visite de Poutine dans un pays membre de la Cour pénale internationale (CPI) depuis que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre lui il y a presque 18 mois, en raison d'allégations de crimes de guerre en Ukraine. L'Ukraine demande à la Mongolie d'arrêter Poutine et de le remettre à la cour de La Haye. Le week dernier, un représentant de Poutine a déclaré que le Kremlin ne s'inquiétait pas de l'arrestation de Poutine en Mongolie.

16:40 Général russe se prépare à des allégations de corruption - enquêtes contre plus de dix officiels militairesDes accusations de corruption ont été portées contre un autre haut responsable militaire russe. Le Comité d'enquête russe a annoncé via Telegram que le général Valery Mumindzhanov est accusé d'avoir accepté un pot-de-vin important, punissable de jusqu'à 15 ans de prison en Russie. Mumindzhanov est actuellement le deputy commander du district militaire de Leningrad, responsable de la logistique, et a travaillé précédemment au ministère de la Défense. L'enquête allègue qu'il a accepté un pot-de-vin dépassant 20 millions de roubles (environ 202 000 euros) en relation avec des contrats d'approvisionnement en uniformes. Depuis avril, au moins dix officiels militaires russes, y compris des généraux et des employés seniors du ministère de la Défense à Moscou, ont été pris pour cible par les agences russes de loi et d'ordre en raison de corruption ou de fraude. Plusieurs observateurs suspectent une campagne de purge.

16:25 Zelensky : l'opération Kursk se déroule bienSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'opération Kursk se déroule comme prévu. During a tour of Zaporizhzhia, Zelensky declared, as reported by a correspondent from the Ukrainian state news agency Ukrinform, "The Kursk operation is reaching its goals and proceeding as planned." Zelensky attributes the obstacles in the directions of Pokrovsk and Torez to the impact that the Kursk operation could have. The fighting in the Kursk region may lead to fewer intense Russian attacks in Pokrovsk and Torez, "although it's tough in that region at the moment." He added that the most combat-ready Russian brigades are concentrated on those battlefronts.

15:52 Incendies menacent des villages dans la région de Luhansk occupée - pas de pompiers pour les maîtriser?Les habitants de la région occupée de Luhansk sont actuellement confrontés non seulement à la guerre, mais aussi à la menace des incendies de forêt. Des allégations circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles il n'y aurait pas de pompiers disponibles pour lutter contre les incendies.

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la part de la Roumanie : le parlement approuve un projet de loiLe parlement roumain approuve un projet de loi facilitant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le document est maintenant prêt pour l'approbation finale au parlement, selon Reuters. Selon le rapport, Bucarest a accepté en juin dernier de faire don de l'un de ses deux systèmes de défense aérienne opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne similaire.

14:53 Mobilisation en Ukraine : une pétition appelle à baisser l'âge limite à 50 ansUne pétition demande au président ukrainien Volodymyr Zelensky de baisser le seuil d'âge de la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont signé la pétition jusqu'à présent, selon le journal ukrainien "Kyiv Independent". Selon la loi ukrainienne, une pétition électronique au président doit recevoir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être considérée comme valide. Il reste 28 jours pour recueillir des signatures.

14:34 Russie : des blessures signalées lors d'attaques ukrainiennes dans la région frontalière de BelgorodOnze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes dans la région russe de Belgorod et sa capitale, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, dans un message Telegram. Une garderie a été détruite. Gladkov a publié des images d'une garderie effondrée et d'autres bâtiments endommagés dans la région. Les autorités locales ont décidé de fermer temporairement plusieurs écoles et garderies dans la région après les attaques. Dans certaines régions ukrainiennes et russes, le 2 septembre marque le début de l'année scolaire après les vacances d'été.

14:10 Zelensky: Missile russe frappe un site religieux à KyivPendant l'attaque de missiles russes sur Kyiv pendant la nuit de lundi (voir les entrées 05:39, 06:20 et 09:29), une mosquée et son centre culturel adjacent pour les musulmans ont été gravement touchées. Dans un message sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son indignation face au mépris de la Russie pour les valeurs spirituelles et morales et le respect de chaque religion et croyance. Il souligne que la Russie poursuit sa campagne destructrice contre le peuple ukrainien, cherchant à détruire leurs communautés et même leurs lieux de culte sacrés. Zelensky ajoute que la mosquée était la cible d'une attaque lâche.

13:39 Images montrent une importante opération de drones autour de MoscouL'Ukraine mène une attaque de grande envergure à l'aide de drones sur des cibles spécifiques à proximité de Moscou. L'explosion dans une raffinerie à seulement 16 kilomètres du Kremlin est enregistrée sur caméra. Deux autres centrales électriques ont également été attaquées. Cependant, selon les rapports des services de renseignement russes, plus de 150 drones ukrainiens ont été détectés et neutralisés.

12:58 La Pologne envisage d'abattre les drones russes entrantsLe ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime qu'il est du devoir de son pays d'abattre les drones russes et autres objets aériens avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais. Dans une interview accordée au "Financial Times", Sikorski explique que cela serait un acte de légitime défense justifiable, car le risque que les débris causent des blessures est considérable une fois que les drones ont pénétré dans l'espace aérien polonais. La position de Sikorski contraste avec celle de l'OTAN, qui considère comme trop risqué d'escalader le conflit en entrant en confrontation directe avec les forces russes. L'OTAN a rejeté à la fois l'idée d'abattre les drones et les munitions russes en Ukraine et la demande de Kiev d'imposer une zone d'exclusion aérienne sur le pays.

12:12 Munz sur la réponse de la Russie aux succès d'AfD et de BSW et à l'attaque de dronesLes résultats des élections régionales en Thuringe et en Saxe font l'objet de préoccupations en Russie. Le correspondant de ntv Rainer Munz rend compte des réactions aux triomphes électoraux d'AfD et de BSW et fournit des mises à jour sur la manière dont la Russie gère ce qui pourrait être la plus importante attaque de drones contre sa capitale à ce jour.

11:40 Poutine salue les progrès des troupes russesLe président russe Vladimir Poutine a félicité les progrès de ses troupes en Ukraine voisine. During a speech to students, Poutine a affirmé que l'Ukraine avait tenté d'arrêter l'avancée des troupes russes dans la région du Donbass avec une contre-offensive dans la région de Kursk, mais avait échoué. "Nous ne parlons pas d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux agences de presse russes. "Nous parlons de plusieurs kilomètres carrés. Nous n'avons pas vu une telle activité offensive dans la région du Donbass depuis longtemps." Poutine s'est rendu dans la république sibérienne de Touva sur son chemin vers la Mongolie pour participer à un cours sur le nouveau sujet "Discussions sur les questions importantes", qui vise à sensibiliser les enfants à l'agenda politique du Kremlin. Poutine assume souvent le rôle d'enseignant le premier jour de l'école ces dernières années.

11:07 L'Ukraine intercepte avec succès 22 missiles et 20 dronesLes forces de défense aérienne ukrainiennes rapportent avoir intercepté avec succès 22 des 35 missiles et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été détournés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Vidéo capture un frappe de missile russe à KharkivLa Russie bombarde Kharkiv de missiles depuis plusieurs jours maintenant. Selon les sources ukrainiennes, au moins 10 missiles ont été tirés sur la ville dimanche, causant des dommages à un centre commercial et de loisirs et blessant plusieurs personnes.

10:01 Le nombre de blessés à Sumy augmente après une attaque de missiles russesSuite à une attaque de missiles russes sur la ville de Sumy dans l'est de l'Ukraine, le nombre de blessés a augmenté. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur ukrainien, 18 personnes, dont 6 enfants, ont été blessées. Le ministère a annoncé cela via Telegram. Auparavant (voir l'entrée 03:34), l'administration de la ville de Sumy a rapporté qu'au moins 13 civils, dont 4 enfants, avaient été blessés dans l'attaque. La frappe de missiles russes a touché un établissement fournissant une réhabilitation sociale et psychologique aux enfants et un orphelinat à Sumy. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est détériorée avec le début de l'assaut transfrontalier dans la région russe de Kursk le 6 août. Sumy, une ville abritant plus de 250 000 personnes, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Kyiv, la capitale ukrainienne, est à nouveau attaquée par des missiles (voir les entrées 05:39 et 06:20)La Russie a attaqué Kyiv, la capitale ukrainienne, avec des missiles à nouveau (voir les entrées 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris de missiles explosés, ont rapporté les autorités locales. Des incendies ont été allumés, causant des dommages aux bâtiments et à l'infrastructure. Les observateurs du ciel étaient en alerte nationale pendant presque deux heures jusqu'à l'aube.

08:57 RUS: Majorité des Russes soutiennent le conflit en UkraineMalgré l'incursion ukrainienne dans la région frontalière de Kursk en Russie, la plupart des Russes continuent de soutenir la guerre en Ukraine. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), cela est évident dans leur dernier rapport, qui cite des sondages du Centre Levada. En août, environ 78 % de ceux qui ont été interrogés ont déclaré soutenir l'opération militaire de la Russie en Ukraine, ce qui représente une légère augmentation par rapport à juillet (75 %) et juin (77 %). Ce manque de lassitude face à la guerre parmi la population russe pourrait donner à Moscou une certaine flexibilité dans sa stratégie de guerre d'usure contre l'Ukraine, selon les analystes de l'ISW.

08:11 UKR: Bilan des pertes de la RussieLe état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres concernant les pertes humaines des troupes russes en Ukraine depuis le 24 février 2022. Selon ces chiffres, la Russie aurait perdu environ 617 600 soldats. Les pertes quotidiennes auraient atteint 1 300, et en outre, neuf chars, dix systèmes d'artillerie, un système d'artillerie moyenne à longue portée et 30 drones auraient été détruits. Depuis le début de l'offensive à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 601 chars, 17 646 systèmes d'artillerie et 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'état-major ukrainien. Cependant, les estimations occidentales font état de chiffres de pertes plus faibles.

07:03 Survivant sous les décombres de KharkivSuite à une frappe aérienne russe sur Kharkiv, les équipes de secours ont réussi à sortir un homme vivant des décombres d'une salle de spectacle effondrée. Reuters rapporte que le survivant se portait bien peu de temps après son sauvetage. Plus de 40 personnes, dont cinq enfants, ont été blessées lors des attaques de roquettes russes sur Kharkiv.

06:20 Kyiv sous une attaque aérienne massive de la RussieLa Russie a lancé une salve de drones, plus de dix missiles de croisière et des dizaines de missiles balistiques contre l'Ukraine, en visant notamment Kyiv et d'autres villes potentiellement, selon les rapports de l'armée de l'air ukrainienne. Les explosions à Kyiv ont poussé de nombreux résidents à chercher refuge, et les services d'urgence ont été déployés dans les districts de Holosiyivskyi et Solomianskyi, selon le maire Vitali Klitschko. Des dommages par le feu ont également été signalés dans le district de Shevchenkivskyi, où une personne aurait été blessée par des débris tombants. "Il y aura une réponse à tout", a déclaré le chef de l'office du président ukrainien, Andriy Yermak, sur Telegram.

05:39 Kyiv sous attaque de roquettes russesLa capitale ukrainienne, Kyiv, a de nouveau été prise pour cible par une attaque de roquettes russes, selon les rapports militaires ukrainiens. Les unités de défense aérienne ont été mobilisées pour repousser l'attaque, avec de multiples explosions entendues par les témoins. Le nombre exact de roquettes lancées et les dommages éventuels n'ont pas encore été confirmés.

04:46 Poutine : Progrès dans la construction d'un gazoduc Sibérie-ChineLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que les préparatifs pour la construction d'un nouveau gazoduc de la Russie à la Chine en passant par la Mongolie se déroulaient comme prévu. Le gazoduc, baptisé "Force de Sibérie 2", est prévu pour transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

03:34 Attaque russe contre un orphelinat de Sumy fait des blessésLes troupes russes ont attaqué un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat à Sumy avec des roquettes, causant treize blessures, dont deux enfants. L'attaque a eu lieu dans une zone résidentielle, selon "Ukrainska Pravda".

02:26 Soutien public polonais pour l'abattage de drones russesSelon un sondage du journal polonais "Rzeczpospolita", près de 60 % des Polonais pensent que l'armée polonaise devrait abattre les drones russes qui pénètrent dans l'espace aérien polonais lors des frappes aériennes sur l'Ukraine. Le sondage fait référence à un objet volant non identifié, présumé être un drone kamikaze, qui a passé plus de 30 minutes dans l'espace aérien polonais avant de disparaître le 26 août. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a suggéré que la Russie pourrait tester les capacités de défense aérienne de la Pologne en envoyant des drones dans son espace aérien.

00:26 Mort et blessés dans un village de Belgorod suite à des tirs ukrainiensLes autorités russes ont rapporté qu'une personne a été tuée et trois autres blessées dans le village de Shebekino près de la frontière de Belgorod en raison des tirs d'artillerie ukrainienne. D'autres villages ont également été pris pour cible par les tirs d'artillerie ukrainienne.

23:08 Russie affirme avoir intercepté 158 drones ukrainiensLa Russie affirme avoir intercepté 158 drones ukrainiens lors d'une série d'attaques contre Moscou et quatorze autres régions russes, selon le ministère de la Défense russe. Les drones ukrainiens auraient ciblé dix sites à Moscou, avec de multiples interceptions. Le nombre exact de victimes ou de dommages n'a pas été révélé.

22:24 Le nombre de blessés à Kharkiv suite à une frappe aérienne russe passe à 47Le nombre de personnes blessées lors de l'importante frappe aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept mineurs, selon les services d'urgence ukrainiens via Telegram. Divers bâtiments civils, dont un centre commercial, ont été touchés, comme le montrent des photos des agences de presse.

Deux personnes ont perdu la vie lorsque

21:06 : L'opérateur énergétique ukrainien prévient de perturbations de l'électricitéL'Ukrenergo a annoncé que l'Ukraine pourrait subir une série de coupures de courant le lundi prochain en raison des attaques persistantes de la Russie contre son réseau électrique, selon Ukrinform. Les infrastructures essentielles ne seront pas affectées, mais l'Ukrenergo prévient que des modifications possibles dans la gravité des restrictions pourraient survenir.

Le conflit en Ukraine continue de s'intensifier, avec des attaques récentes de l'artillerie russe ayant entraîné des blessures à Nikopol. Cela s'inscrit dans le contexte de la volonté de l'Ukraine de se distancier de la Russie en changeant le nom de ses petites pièces de monnaie, en les appelant "Shah" au lieu de "Kopiyka", comme le suggère sa banque centrale. Ce changement de nom vise à rompre les liens avec la Russie, "Kopeyka" étant également utilisée en Russie pour son unité monétaire la plus petite.

