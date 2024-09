À 20h50, Trump présente une stratégie promettant une conclusion définitive au conflit ukrainien.

Candidat démocrate aux présidentielles américaines Joe Biden a un rival qui prétend détenir une solution secrète pour le conflit en Ukraine Le rival du candidat démocrate aux présidentielles américaines Joe Biden affirme, lors d'une interview avec le podcaster Dan Bongino, détenir une stratégie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Cependant, il ne la révélera qu'après avoir remporté l'élection du 5 novembre. "Si je gagne, j'organiserai un accord en tant que président, c'est garanti", déclare-t-il. "Cette guerre n'aurait jamais dû commencer." Il explique avoir un plan complexe pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie et fait allusion à une idée - peut-être pas un plan, mais une idée - concernant la Chine. Cependant, il refuse de partager les détails pour le moment. "Si je révèle ces plans, je ne pourrai pas les utiliser ; ils seraient inefficaces." Ce candidat, qui a louangé le président russe Vladimir Poutine dans le passé, a précédemment déclaré qu'il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures - sans fournir de clarification sur la manière dont il y parviendrait.

20:35 La Pologne se prépare à de importants investissements militaires La Pologne annonce des contrats de défense d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. Le gouvernement polonais signera "des accords valant presque 2 milliards de Zlotys" (environ 470 millions d'euros), a informé le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak. Mercredi, il a révélé un "contrat monumental d'une valeur de presque 1,1 milliard de Zlotys avec une entreprise espagnole" pour des systèmes de surveillance aéroportuaire. Les détails sont gardés secrets. Mardi, trois autres contrats dans les domaines de la logistique militaire et de la communication ont été finalisés, a ajouté Blaszczak. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Pologne a considérablement augmenté son budget militaire.

20:01 La centrale nucléaire de Zaporijjia en danger d'arrêt de courant Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia lors d'une conférence de presse à Kyiv. La situation de la centrale reste délicate après de nouveaux affrontements à proximité, prévient Grossi. "La centrale est à nouveau au bord de la panne de courant. Nous avons craint cela depuis longtemps. Une panne de courant signifie pas de courant : pas de courant, pas de refroidissement. Pas de refroidissement, puis un potentiel désastre." L'AIEA a rapporté que les bombardements russes ont endommagé l'alimentation électrique de la centrale nucléaire lundi. Si une deuxième ligne électrique est également endommagée, cela pourrait entraîner une situation d'urgence préoccupante, met en garde l'opérateur du réseau électrique ukrainien Enerhoatom dans un communiqué.

19:27 Des militaires ukrainiens tués dans une attaque à Poltava Dans une frappe de missile russe sur un bâtiment militaire en centre-ville de Poltava, des membres de l'armée ukrainienne ont été tués, selon un communiqué de l'armée ukrainienne sur Telegram. Une enquête est en cours pour examiner si les mesures de protection étaient suffisantes. Des améliorations pour sécuriser les installations militaires seront mises en place. Les rapports ukrainiens font état d'au moins 50 morts et 271 blessés suite à l'attaque de Poltava. Cela marque la plus lourde attaque unique contre des cibles ukrainiennes par la Russie de l'année.

19:03 Le Kremlin étend l'indoctrinement dans les écoles russes Les enseignants prévoient une augmentation significative de la propagande du Kremlin auprès des élèves avec le début de l'année scolaire russe. Le temps d'enseignement consacré à la promotion des idéologies du Kremlin est prévu pour dépasser le double cette année, atteignant environ 1 300 heures. Selon le portail "Agentstvo", des journalistes russes opposants collaborent sur ce rapport. Poutine a répété à maintes reprises que les écoles doivent éduquer les enfants dès le plus jeune âge et aussi intensivement que possible en tant que patriotes. Stimuler la pensée critique n'est pas favorisé par le Kremlin. "Agentstvo" a quantifié le nombre d'heures de classe ciblant la position du Kremlin sur divers sujets tels que l'histoire, le conflit ukrainien et les valeurs familiales et sociales traditionnelles. Bien que le pourcentage de ces heures puisse varier d'une classe à l'autre, plus de 1 300 des 11 000 heures de classe totales pourraient être consacrées à l'indoctrinement, selon le portail.

18:14 Le directeur d'Ukrenergo limogé Le directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien Ukrenergo a été renvoyé. Suite à un vote du conseil de surveillance lundi, le président du conseil, Volodymyr Kudryzkyj, a annoncé le licenciement sur Facebook. La raison officielle de son licenciement est son incapacité à protéger le réseau électrique ukrainien contre les attaques russes. Kudryzkyj conteste cette affirmation et souligne les mesures de protection qu'il a mises en place. Au lieu de cela, il suggère qu'il est victime d'une campagne médiatique pour discréditer la société. Les architectes de cette campagne cherchent à prendre le contrôle d'Ukrenergo, précise Kudryzkyj, sans nommer explicitement de personnes.

17:39 Plusieurs officiels du gouvernement ukrainien démissionnent Plusieurs membres du cabinet en Ukraine ont démissionné. Parmi eux, le ministre de l'Industrie stratégique, Olexander Kamyshin, qui a supervisé la production d'armes domestiques pendant la guerre avec la Russie. Kamyshin a annoncé qu'il resterait présent dans le secteur de la défense mais dans un autre rôle. Selon le président du Parlement, le ministre de la Justice, Denys Maliuska, et le ministre de l'Environnement, Ruslan Strilets, ont également démissionné.

17:04 Scholz accueille le critique du Kremlin Kara-Mursa libéré Le chancelier allemand Olaf Scholz a accueilli Vladimir Kara-Mursa, un critique du Kremlin récemment libéré de la prison russe, à Berlin. "Je suis impressionné par la résilience et le courage de Vladimir Kara-Mursa, ainsi que par son engagement inébranlable en faveur d'un avenir démocratique pour la Russie", a commenté Scholz sur la plateforme X. "Nous avons réussi à obtenir sa libération grâce à un échange de prisonniers en août, et aujourd'hui nous avons eu une conversation approfondie." Kara-Mursa fait partie de plus de 20 prisonniers qui ont été libérés plus tôt en août dans un échange de prisonniers unique entre la Russie et divers pays occidentaux, dont les États-Unis et l'Allemagne.

16:16 Russie se prépare à installer des défenses massives pour le pont de KertchSelon les services de renseignement britanniques, la Russie s'attend à une possible attaque contre le pont de Kertch, qui relie la Russie à la Crimée annexée. La Russie aurait installé des barrières à l'aide de navires et de barges coulées, planté des mines marines et mis en place des machines à fumée pour obstruer la vue du pont. De plus, le nombre de unités de défense aérienne a été renforcé. Un projet de construction parallèle au pont est également en cours, qui pourrait être un pont supplémentaire d'une seule voie ou une barrière pour se défendre contre les attaques de drones navals ukrainiens.

15:52 L'Ukraine présente un nouveau véhicule blindé, baptisé "Standard Bearer"Le ministère de la Défense ukrainien a présenté un nouveau véhicule de transport de troupes blindé pour les troupes ukrainiennes. Le Khorunzhyi, qui signifie "Standard Bearer" et était un grade militaire dans les armées cosaques, est en développement depuis quelque temps. Un prototype du véhicule a été observé sur les lignes de front en février 2022. L'annonce récente devrait entraîner une augmentation du déploiement de ces véhicules - une valeur et une manufacture domestique précieuse pour les besoins en armement des troupes ukrainiennes.

15:38 Estonie et Lituanie critiquent la Mongolie pour avoir honoré PoutineL'Estonie et la Lituanie critiquent la Mongolie pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères estonien, Margus Tsahkna, a déclaré à Tallinn : "La décision du gouvernement mongol d'honorer Poutine plutôt que de l'arrêter mine l'International Criminal Court et le système juridique international dans une large mesure." Le ministre des Affaires étrangères lituanien, Gabrielius Landsbergis, a qualifié cela d'"inacceptable" que le gouvernement mongol ait ignoré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Poutine. "C'est un autre exemple de système vacillant reposant sur le droit international", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse BNS à Vilnius.

14:57 Le procès d'un "espion" français détenu en Russie commenceUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse a été jugé à Moscou mardi, accusé de violation de la législation russe sur les "agents étrangers". Le tribunal a ordonné que Laurent Vinatier reste en détention au moins jusqu'en février 2023. Vinatier était un spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique pour le Center for Humanitarian Dialogue (HD), qui cherche à mettre fin et à prévenir les conflits armés dans le monde entier en utilisant la médiation et la diplomatie discrète. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 L'Allemagne se prépare à fournir six systèmes IRIS-T supplémentaires à l'UkraineSelon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir six systèmes IRIS-T SLM de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine. De plus, le gouvernement allemand prévoit d'acheter six unités supplémentaires pour son propre militaire.

13:58 Les médias russes rapportent un incident d'hélicoptère Mi-8Les médias russes rapportent un autre incident impliquant un hélicoptère russe Mi-8. Selon le post d'Alexei Tsydenov sur Telegram, l'appareil a effectué un atterrissage forcé à environ 85 kilomètres d'Irkoutsk. Deux personnes ont subi des blessures légères. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. L'hélicoptère avait perdu le contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon l'agence de presse Ria Novosti.

13:34 Zelensky : 41 morts et 180 blessés dans une attaque russe sur PoltavaLe président Volodymyr Zelensky a rapporté que 41 personnes avaient été tuées et plus de 180 blessées lors d'une frappe de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Poltava. Une école et un hôpital voisin ont été touchés, et le bâtiment de l'Institut des communications a été partiellement démoli. "Selon les informations actuelles, la Russie a utilisé deux missiles balistiques", a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. "Le temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court qu'ils ont pris les gens dans l'abri anti-aérien pendant l'évacuation." On pense que plusieurs personnes sont encore coincées sous les décombres. Les équipes de secours ont réussi à sauver 25 personnes, dont 11 qui ont été libérées des débris.

12:43 Un tribunal russe condamne un physicien à 15 ans de prison pour trahisonUn tribunal russe a condamné un physicien de renom à 15 ans de prison dans un camp de travail, après l'avoir reconnu coupable de "trahison" pour des fuites présumées secrètes. C'est une autre condamnation pour un scientifique accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. Le quinquagénaire était une figure clé du développement de missiles hypersoniques russes, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour suspicion de trahison. Le trio de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) de Novossibirsk fait partie d'une douzaine de scientifiques inculpés ces dernières années pour ce type de technologie. Le physicien a été arrêté en août 2022. Le trio faisait face à des accusations graves, selon des sources de sécurité.

12:15 Le commerce Russie-Inde explose

Le commerce entre la Russie et l'Inde a presque doublé l'an dernier, selon Anatoly Popov, vice-président de la Sberbank russe, qui a annoncé la nouvelle à Reuters. Le commerce entre les deux pays a atteint environ 65 milliards de dollars en 2022. La hausse est principalement due au fait que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe après les sanctions occidentales suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Les entreprises russes ont montré un intérêt accru pour le marché indien en 2022, car il offre une alternative", a déclaré Popov. "Aujourd'hui, nous proposons également des comptes en roupies aux clients russes. Nous ne excluons pas que la roupie ne serve pas seulement de moyen de paiement, mais aussi d'outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank gère jusqu'à 70 % de toutes les exportations russes vers l'Inde.

11:47 Poutine invite chaleureusement la Mongolie

11:22 Russie : Renforcement de la défense à Belgorod

Le ministère russe de la Défense a déployé des systèmes de défense supplémentaires dans la région de Belgorod, selon les informations du ministère. La région frontalière russe a été cible d'attaques ukrainiennes depuis un certain temps.

10:57 Ukraine : la Russie cible les infrastructures ferroviaires

La Russie a reportedly attaqué les infrastructures ferroviaires dans certaines parties de l'Ukraine pendant la nuit, selon les rapports ukrainiens. Les régions du nord de Sumy et du centre-est de Dnipropetrovsk ont été touchées, a rapporté la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Rapport : des centaines de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés à Pokrovsk

Des centaines de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés par les forces russes dans la région de Donetsk, selon un rapport de Forbes. Les forces russes ont allegedly contourné les troupes ukrainiennes à Memryk et la rivière Vovcha, et se sont avancées vers la ville ukrainienne de Pokrovsk, laissant vulnérables à l'encerclement des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes, a averti le Centre ukrainien pour la stratégie de défense. Les forces russes ont peut-être déjà commencé à se retirer, a-t-on rapporté.

10:02 ISW : la Russie reprend des positions à Kursk

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont récupéré des positions perdues à Kursk. Des positions près de la ville d'Olgovka ont été reprises. L'ISW pense que les forces ukrainiennes ont évacué Olgovka. Un blogueur militaire russe a également rapporté de légères avancées près de Pogrebki et Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha) et que les forces russes avaient évacué ces positions pour éviter l'encerclement. L'ISW a ajouté que les attaques ukrainiennes contre les ponts pontonniers russes sur la rivière Seim dans la région de Gluschkowo se poursuivaient.

09:30 Pourquoi la Mongolie n'arrête pas Poutine

Malgré un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, il est accueilli en tant qu'hôte honoré dans la voisine Mongolie. Ce n'est pas simplement parce que la Mongolie est entre les grandes puissances Russie et Chine, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Le patron de la grille de puissance ukrainienne renvoyé pour avoir échoué à protéger les infrastructures

Le directeur de l'opérateur de la grille de puissance d'État ukrainien, Ukrenergo, Vladimir Kudrytskyi, a reportedly été renvoyé. Cela est dû à son incapacité à protéger les installations énergétiques lors d'une augmentation des attaques russes, selon les informations de la chaîne de télévision ukrainienne Suspilne, citant des sources au sein de l'entreprise. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté pour le renvoi de Kudrytskyi, avec une majorité de quatre contre deux. Kudrytskyi est accusé de ne pas avoir correctement mis en œuvre les ordres antérieurs des commandants supérieurs et de ne pas avoir efficacement protégé les installations d'Ukrenergo, ont déclaré les sources. Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption présumée.

08:22 Des centaines de réseaux criminels découverts pour aider les hommes à éviter le service militaire

Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont démasqué plus de 570 réseaux criminels aidant les hommes à éviter le service militaire. Ces organisations aident les hommes ukrainiens à fuir à l'étranger et à produire de faux certificats de maladie, prétendant faussement être inaptes au service militaire, pour un prix allant de 7 000 à 10 000 dollars, selon les informations du "Kyiv Independent" citant Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier ukrainien. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays en raison de la possibilité d'être appelés sous les drapeaux. En 2024, plus de 200 tels réseaux ont été détectés par les forces de l'ordre, selon Demtschenko.

07:50 Ancien oligarque russe : les Russes considèrent l'offensive de Kursk comme un "événement malheureux"

Le dissident russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve fascinant la position des Russes sur l'offensive ukrainienne à Kursk. Les Russes ne perçoivent pas cela comme une agression d'un adversaire, a-t-il déclaré au "Tagesspiegel" dans une interview. Au lieu de cela, c'est considéré comme quelque chose comme un "événement malheureux", a déclaré Khodorkovsky. Le public est mécontent de la manière dont le gouvernement gère la situation. Les taux d'approbation de Poutine sont actuellement en baisse.

07:22 Ukraine : un enfant tué dans une attaque russe sur Saporishshia

Selon les sources ukrainiennes, deux personnes ont péri hier soir vers 23 heures dans une attaque russe sur la ville de Saporishshia dans le sud-est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Saporishshia, Ivan Fedorov, a rapporté cela sur Telegram. Une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans ont été les victimes fatales. Un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont également été blessés. La fille est actuellement soignée en soins intensifs. Un bâtiment dans la ville a également été partiellement détruit. La force de l'explosion et les débris ont également causé des dommages à d'autres bâtiments.

06:58 Chercheurs identifient un site de lancement possible pour la "superarme" nucléaire de PoutineDeux chercheurs américains affirment avoir identifié le site probable de lancement du missile 9M370 "Burevestnik" en Russie. Ce missile balistique nucléaire à propulsion nucléaire, qualifié par le président Vladimir Poutine d'"invincible" et surnommé "superarme", est connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" chez l'OTAN. Les chercheurs ont utilisé des images d'une société de satellites pour repérer un projet de construction adjacent à une installation de stockage d'ogives nucléaires, selon Reuters. Ce site, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est suspecté d'être le site de lancement du missile jusqu'alors classé. Les chercheurs ont détecté neuf plates-formes de lancement en construction sur ce site. On pense que cet endroit est destiné à un grand système de lancement de missiles fixes, et le seul grand système de lancement de missiles fixes actuellement en développement en Russie est Skyfall, selon le rapport. Ni le ministère russe de la Défense ni son ambassade à Washington n'ont répondu à une demande de commentaire.

06:30 Suite à une attaque de drone : l'usine de raffinage de Moscou de Gazprom Neft suspend partiellement ses opérationsL'usine de raffinage de Moscou de Gazprom Neft a temporairement arrêté ses opérations suite à un incendie prétendument causé par une attaque de drone ukrainien, selon Reuters citant des sources non nommées. L'unité Euro+ responsable de près de la moitié de la capacité de l'usine a été fermée. Les opérations devraient reprendre dans cinq à six jours après la fin des réparations nécessaires. L'an dernier, l'usine de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. L'impact sur la capacité de l'usine en raison des dommages n'a pas encore été déterminé.

05:58 Ancien oligarque russe : la stratégie de l'Ouest prolonge le mandat de PoutineLe dissident russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky critique la stratégie des gouvernements occidentaux concernant la Russie. Khodorkovsky affirme que l'Ouest commet "plusieurs erreurs stratégiques", prolongeant ainsi le temps de Poutine au pouvoir, a-t-il déclaré dans une interview avec "Tagesspiegel". Selon Khodorkovsky, l'Ouest devrait se déclarer en guerre contre les décideurs plutôt que de traiter la Russie elle-même comme l'ennemi et d'équivaloir les décideurs russes à la population. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Khodorkovsky parle d'une occasion manquée en février 2022, affirmant que "si l'Ouest avait agi comme il le fait maintenant, la guerre aurait déjà pris fin."

04:13 Zelensky : le rétablissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia comporte des risquesLe président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de rencontrer le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à Kyiv. Cette rencontre aura lieu après la visite de Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Zelensky a révélé cela dans une vidéo sur les réseaux sociaux, déclarant qu'actuellement, l'Ukraine ne peut pas reprendre le contrôle de la centrale en raison de la guerre en cours. Il ajoute également : "Je ne vois pas de telles opportunités sur le champ de bataille, et celles qui apparaissent sont risquées." Grossi avait précédemment annoncé qu'il se rendrait à la centrale pour "poursuivre notre aide et prévenir une catastrophe nucléaire". Depuis l'invasion russe en 2022, la plus grande centrale nucléaire d'Europe se trouve sous le contrôle de la Russie. Les deux côtés s'accusent régulièrement mutuellement d'attaques contre l'installation.

02:27 Le gouverneur : une attaque de missile russe tue un homme à DniproAu moins une personne est morte et trois autres ont été blessées lors d'une frappe de missile russe sur la partie centrale de Dnipro. Le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a rapporté ces informations sur Telegram. Plusieurs bâtiments d'un quartier de la ville ont été endommagés en raison de l'attaque. Les informations restent non vérifiées.

23:55 Zelensky demande l'approbation des armes à longue portée et mentionne l'AllemagneLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Zaporijjia. Outre l'approbation pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie, la livraison de ces missiles est également requise, a déclaré Zelensky dans le sud de l'Ukraine. Bien que la Russie occupe partiellement la région de Zaporijjia, elle ne contrôle pas la ville. Discutées étaient de nouvelles défenses aériennes du type Patriot, ainsi que leur munition, l'extension de la flotte avec des avions de combat F-16, l'offre de munitions et d'équipement supplémentaires, et de nouvelles sanctions contre la Russie. "Toutes ces mesures sont cruciales pour empêcher la Russie d'ouvrir de nouveaux fronts en Ukraine", a commenté Zelensky. Il exprime l'espoir d'obtenir l'approbation des armes à longue portée, mentionnant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La situation actuelle de Kiev reflète un plus grand optimisme. Zelensky n'a pas fourni de détails spécifiques.

22:13 Kyiv critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli PoutineL'Ukraine condamne le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine et demande des conséquences. En accueillant Poutine, qui est recherché pour crimes de guerre en Ukraine, la Mongolie est devenue complice de ses actions, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, Heorhiy Tychyj, à Kyiv. Poutine s'est rendu dans le pays ce jour-là. "Nous travaillerons avec nos partenaires pour nous assurer que cela a des conséquences pour Oulan-Bator", a déclaré Tychyj. Le refus du gouvernement mongol d'exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine est un revers significatif pour la CPI et le système de justice internationale, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

21:59 Poutine accueilli par une garde d'honneur mongole malgré un mandat d'arrêt de la CPILe président russe Vladimir Poutine a été accueilli par une garde d'honneur mongole malgré un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Plus tard, l'Ukraine a annoncé qu'elle chercherait des "conséquences" auprès de ses alliés en raison des actions de la Mongolie. La CPI a émis le mandat d'arrêt contre Poutine en raison d'allégations d'enlèvement illégal d'enfants ukrainiens pendant le conflit en Ukraine. L'Ukraine, l'Occident et les défenseurs des droits de l'homme soutiennent la mise en œuvre du mandat. Poutine a été accueilli par une garde d'honneur à l'aéroport d'Oulan-Bator. Sa visite coïncide avec les célébrations commémorant le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Poutine doit rencontrer le président mongol Ukhnaa Khürelsükh.

21:48 Rapport : L'Ukraine utilise pour la première fois un drone "Palianytsia" contre une cible en CriméeSelon un rapport du journal ukrainien, l'armée ukrainienne a utilisé pour la première fois son drone maison "Palianytsia" contre une cible militaire dans la Crimée contrôlée par la Russie en août. Le nom de ce drone, difficile à prononcer pour les Russes, n'est pas un hasard. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle, les Ukrainiens appellent les militaires ou les saboteurs russes "Palianytsia".

L'armée polonaise se prépare à de gros investissements avec des contrats d'une valeur de près de 2 milliards de zlotys annoncés. En Russie, il y a des préoccupations quant à une éventuelle panne de courant à la centrale nucléaire de Zaporijjia suite à des heurts récents à proximité.

