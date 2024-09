À 20h41, Zelensky affirme que Poutine vise à laisser des millions d'Ukrainiens souffrir du froid, obligeant ainsi Kiev à se soumettre.

Le président ukrainien Zelensky accuse les actions russes d'avoir mis hors service la plupart des sources d'énergie du pays, laissant des millions de personnes vulnérables au froid de l'hiver. Zelensky accuse Poutine d'avoir intentionnellement plongé des millions de personnes dans l'obscurité et le froid, espérant briser l'esprit de l'Ukraine.

L'assaut russe aurait allegedly détruit presque tous les réacteurs nucléaires d'Ukraine et une partie importante de ses réserves hydroélectriques, selon le président Volodymyr Zelensky. Cette situation catastrophique pourrait contraindre des millions d'Ukrainiens à passer l'hiver sans chauffage, selon les rapports. Il est rapporté que les attaques russes ont entraîné la destruction de 80 % de la capacité énergétique du pays. Zelensky exprime son mécontentement en déclarant : "C'est ainsi que le tyran Vladimir Poutine se prépare pour l'hiver." Selon lui, son objectif est de laisser des millions d'Ukrainiens dans l'obscurité et aux prises avec l'hiver, les contraignant finalement à se soumettre.

18:06 Vidéo : Des véhicules de luxe européens en abondance dans la région du Caucase

Des sanctions de l'UE sur l'exportation de voitures particulières vers la Russie ont été mises en place en raison du conflit avec l'Ukraine. Cependant, il semble y avoir des failles, car de nombreux véhicules haut de gamme peuvent être observés dans la région du Caucase.

17:40 La Russie renforce sa posture nucléaire, menace indirectement les États-Unis et la France

En tant que puissance nucléaire, la Russie a révisé sa stratégie d'emploi des armes nucléaires en réponse à la situation géopolitique tendue, selon Vladimir Poutine, le leader du Kremlin. Le Kremlin a annoncé l'extension de la liste des menaces militaires contre lesquelles les armes nucléaires peuvent être utilisées à des fins de dissuasion. Poutine a fait cette déclaration lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale à Moscou. Avec cette nouvelle stratégie, la probabilité que la Russie riposte avec des armes nucléaires contre les puissances occidentales comme les États-Unis et la France augmente considérablement si elles viennent en aide à l'Ukraine sans armes nucléaires en cas d'agression contre la Russie.

16:35 Zelensky prépare sa stratégie pour sa rencontre avec Biden et Harris

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi. Zelensky prévoit de présenter son plan proposé pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qu'il prévoit de présenter comme un moyen de mettre fin au conflit. Zelensky estime que l'issue du conflit sera déterminée pendant les mois d'automne. Le gouvernement ukrainien est confiant que l'utilisation d'armes occidentales contre des cibles russes pourrait Significativement inverser le cours de la guerre en faveur de l'Ukraine. Cependant, ces armes n'ont pas encore été fournies par les alliés internationaux de l'Ukraine à ce jour.

Selon le "Times" britannique, la stratégie comprend les éléments clés suivants :

Exiger des garanties de sécurité "à l'épreuve de Trump" des puissances occidentales sur le modèle de l'article 5 de l'OTAN

Poursuite de l'avancée de l'Ukraine dans la région de Kursk, un mouvement destiné à servir d'instrument de négociation territorial

Exigence d'armes de pointe

Aide financière des sources internationales pour faciliter la relance économique de l'Ukraine

15:12 Le Bundestag approuve des millions d'euros d'aide pour l'approvisionnement en énergie décentralisé en Ukraine

Le Comité du budget du Bundestag a approuvé un paquet de financement de 70 millions d'euros destiné au chauffage et à l'approvisionnement en électricité en Ukraine. Cette aide doit permettre aux villes et municipalités ukrainiennes d'obtenir des systèmes de chauffage à blocs plus petits, des systèmes de chaudières, des générateurs et des installations solaires. Le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement considère que cette initiative permettra aux gens en Ukraine de rester chez eux et de résister aux attaques russes. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, attribue les attaques ciblées de la Russie contre l'infrastructure énergétique civile à l'objectif de "saigner et chasser les Ukrainiens". "Nous soutenons l'Ukraine dans la reconstruction de son approvisionnement en énergie de manière décentralisée", affirme Schulze, "afin que la Russie ne puisse pas le détruire aussi facilement."

14:50 Zelensky met en garde contre un désastre nucléaire imminent à l'ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky met en garde contre le risque d'une catastrophe nucléaire en raison des attaques russes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Zelensky accuse Poutine de préparer des frappes sur d'autres centrales nucléaires ukrainiennes. "Un jour comme celui-ci ne doit jamais arriver", a souligné Zelensky lors d'un discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Poutine conteste constamment ces accusations de Zelensky. Selon Zelensky, d'autres nations fournissent à la Russie des données satellite concernant ces centrales nucléaires. Mardi, Zelensky a accusé la Chine de transmettre des images de centrales nucléaires ukrainiennes à Moscou.

14:08 L'Ukraine nie le contrôle russe sur les outskirts de Vuhledar

Les troupes russes et ukrainiennes se livrent depuis 2022 une lutte féroce pour le contrôle de la ville minière de Vuhledar. Les outskirts de la ville sont montrées dans des vidéos sociales vives, mais le gouverneur de Donetsk conteste les allégations de contrôle russe sur la périphérie de la ville.

13:31 L'Ukraine propose une stratégie de drones et de guerre électronique de trois ans à ses alliés

12:49 Le président Lula plaide en faveur d'une initiative de paix Brésil-Chine à l'ONU

Le leader brésilien Lula da Silva soutient une proposition de paix avec la Chine à l'ONU, malgré le rejet d'Ukraine qui la considère néfaste. Lula critique l'"intrusion sur le territoire ukrainien" mais souligne la nécessité de créer un contexte pour des discussions entre Kyiv et Moscou. Le plan en 6 points de la Chine et du Brésil a été présenté pour la première fois en mai. Le conseiller diplomatique de Lula, Celso Amorim, doit rencontrer des représentants de 20 nations vendredi pour obtenir un soutien supplémentaire. Les alliés d'Ukraine ne participeront pas. Le plan en 6 points de la Chine et du Brésil considère le conflit comme une "crise" et préconise un sommet de la paix soutenu par la Russie et l'Ukraine, avec des discussions ouvertes sur tous les plans de paix proposés. Il ne traite pas de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ni du retrait des troupes russes.

15:12 Renseignement : la Chine développe des drones à 2000 km de portée pour la Russie

Des sources de renseignement en Europe suggèrent que la Russie progresse dans un programme d'armement de drones en Chine. Pour la première fois, des drones destinés à être utilisés en Ukraine sont en cours de développement, affirment deux sources de renseignement ayant accès à des documents internes. La filiale IEMZ Kupol du conglomérat de défense Almas-Antej aurait développé et testé un drone Garpija-3 en Chine avec l'aide d'experts chinois. Le G3 est estimé avoir une portée d'environ 2000 kilomètres et peut transporter 50 kilogrammes d'explosifs. Les sources de renseignement suggèrent que c'est la première fois que des drones entièrement fabriqués en Chine sont documentés comme étant livrés à la Russie. Cependant, les détails sur leur lieu de production ou l'approbation pour une production à grande échelle restent inconnus. La Chine a répété à plusieurs reprises qu'elle ne fournissait pas d'armes à l'Ukraine.

14:29 Poutine présidera une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire. Cette réunion est une réponse aux demandes d'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux à portée accrue pour attaquer les territoires russes en profondeur. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a décrit la réunion comme importante. Selon Peskov, le président prendra la parole, tandis que les détails restants seront classifiés pour des raisons de sécurité.

13:54 Peskov répond à l'adresse de Zelensky à l'ONU

Le Kremlin a critiqué l'allocution du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ONU. Selon Peskov, la position qui vise à mettre la pression sur la Russie pour obtenir la paix est une grave erreur. Il a affirmé que la Russie était en réalité un champion de la paix - mais seulement à condition que la sécurité de la Russie soit garantie. En outre, les objectifs initiaux pour lesquels l'"opération militaire" en Ukraine a été lancée doivent être atteints. La Russie continue de refuser de qualifier son assaut sur le pays de guerre. Moscou exige que l'Ukraine cède des territoires, abandonne ses plans d'adhésion à l'OTAN et subisse une soi-disant "dénazification", qui est présumée être l'établissement d'un gouvernement soumis à la Russie.

13:18 L'armée ukrainienne démontre le système moderne de défense aérienne Skynex de l'Allemagne

Le ministère de la Défense ukrainien a partagé une vidéo de soldats ukrainiens en formation sur un système moderne de défense aérienne Skynex fourni par l'Allemagne. Actuellement, deux tels systèmes sont en service en Ukraine, avec deux autres attendus en provenance d'Allemagne. Skynex est efficace pour défendre contre des cibles à courte portée telles que les drones. Le ministère de la Défense a écrit dans la séquence, "Nous apprécions le soutien de nos partenaires pour renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine, ce qui signifie plus de défense aérienne pour l'Ukraine = plus de vies sauvées."

12:42 Véhicules blindés avec défense contre les drones - Munz : "L'aide de la Chine à la Russie est importante"

Le président ukrainien Selensky accuse la Chine de fournir à la Russie des données satellites pour surveiller les centrales nucléaires ukrainiennes. L'aide militaire de la Chine à la Russie va au-delà du partage de données, affirme le correspondant de ntv Rainer Munz.

12:01 Politico : l'Ukraine cherche le Premier ministre indien Modi comme médiateur de la paix

Selon un article de Politico, l'Ukraine a identifié le Premier ministre indien Narendra Modi comme son intermédiaire préféré pour négocier une fin à la guerre avec la Russie. Un officiel ukrainien de haut rang a informé Politico que l'Inde était le meilleur espoir de l'Ukraine pour obtenir un traité de paix acceptable. Lors de ses entretiens avec l'Ukraine l'été dernier, Modi a fait savoir que des concessions seraient nécessaires de la part de l'Ukraine, mais que toute proposition pour mettre fin à la guerre ne devrait pas entraîner la cession de territoire à la Russie, selon l'officiel. L'Inde entretien des relations amicales avec la Russie.

11:35 Blessures dans une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod Cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque sur la ville russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon les autorités locales. Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital, comme l'a rapporté le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. De nombreux bâtiments à plusieurs étages et 75 petites propriétés résidentielles, ainsi que de nombreux véhicules, pipelines d'eau et de gaz, ont été endommagés lors de l'attaque de grande envergure. Les observateurs indépendants considèrent le bombardement ukrainien comme une riposte à une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:59 Médecin ukrainien utilise un monocycle électrique sur le champ de bataille Une vidéo publiée par United24media et le ministère de la Défense ukrainien montre un médecin de l'armée ukrainienne se déplaçant sur un monocycle électrique sur le champ de bataille. La légende dit : "Révolutionnant la dynamique du mouvement au front." Le médecin explique que cet avantage en matière de mobilité facilite le transport rapide et silencieux de fournitures telles que des munitions, de l'eau, des radios et des batteries aux soldats, les deux mains libres.

22:18 "Céder à Poutine" - Klingbeil critique le BSW

Après les élections régionales en Brandebourg, le chef du SPD, Lars Klingbeil, demande des éclaircissements sur les ambitions du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) lors des prochaines négociations. "Maintenant, comme en Thuringe et en Saxe, des négociations ont lieu, et nous devons déterminer : quelle est la principale ambition du BSW ? Dans quelle direction cette alliance veut-elle aller ?" dit-il sur RBB InfoRadio. Beaucoup sont incertains à ce sujet, ajoute-t-il. Il s'agit d'analyser les résultats des élections et de "déterminer comment un gouvernement stable peut être établi." Klingbeil mentionne également avoir entendu dire du BSW qu'"à partir de demain, nous n'enverrons plus d'armes en Ukraine, et puis la paix suivra le jour d'après. Ce n'est pas pour moi des initiatives de paix, c'est céder à Poutine." Il qualifie le BSW de parti populiste dans ce contexte.

21:29 "Le plus grand triomphe médiatique de Poutine" - Économiste dénonce les médias

L'économiste Rüdiger Bachmann critique sur X la "normalisation des partisans de Poutine dans et par les médias". C'est le "plus grand triomphe médiatique" de Poutine pour l'instant, déclare Bachmann. "Question : pourquoi peut-on discuter avec des Russo-fascistes, mais pas avec des Germano-Russo-fascistes ? Pour les démocrates, qu'ils soient sociaux ou chrétiens, les deux devraient être hors limites." Il reçoit le soutien de cet avis de l'expert militaire Gustav Gressel, qui partage le post.

20:55 La Grande-Bretagne s'exprime contre la Russie au Conseil de sécurité de l'ONULe secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, prononce un discours puissant au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement à la direction du Kremlin sans ambiguïté : "Vladimir Poutine, si vous tirez des roquettes sur des hôpitaux ukrainiens, nous savons qui vous êtes. Si vous envoyez des mercenaires dans des pays africains, nous savons qui vous êtes. Si vous assassinez des opposants dans des villes européennes, nous savons qui vous êtes. Votre invasion est à propos de vos propres intérêts. Les vôtres seuls. Vous voulez étendre votre État mafieux en un empire mafieux. Un empire construit sur la corruption qui dépouille à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

20:28 L'Ukraine signale des attaques de drones et de roquettes russesL'armée de l'air ukrainienne signale avoir été attaquée par la Russie avec 32 drones et huit roquettes pendant la nuit. Sur ces attaques, 28 drones et quatre roquettes ont été abattus. Il n'y a pas encore de rapports de victimes ou de dommages.

19:48 ISW : Les troupes russes approchent de Vuhledar - Pas d'avantage stratégique significatifSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes russes ont atteint les abords de Vuhledar et augmentent leur offensive près de la localité. Cependant, le think tank américain ne voit pas d'avantage stratégique significatif pour de nouvelles offensives dans la partie occidentale du Donbass si la ville est capturée. Une prise rapide dépendrait de savoir si les troupes ukrainiennes se retirent ou s'engagent dans un combat prolongé avec les troupes russes. Le canal ukrainien Deepstate a rapporté hier que la 72e Brigade mécanisée continue de défendre la ville. Même si Vuhledar est capturée, cela ne conduirait pas à des avantages tactiques immédiats pour l'offensive russe, car le terrain environnant est difficile à traverser et ne fournit pas de routes logistiques cruciales, selon l'ISW.

19:06 "Opération hautement complexe et réussie" - L'Ukraine signale des libérations dans la région de KharkivLe service de renseignement militaire ukrainien signale la libération de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv près de la frontière avec la Russie comme résultat d'"une opération hautement complexe et réussie". "Le service de renseignement de la défense ukrainienne a méticuleusement nettoyé la centrale, engageant l'ennemi au combat rapproché dans les structures denses, avec certains cas impliquant des combats rapprochés avec l'ennemi", indique un communiqué accompagné d'une vidéo. La centrale électrique était un "bastion de la propagande" et était protégée par des unités russes expérimentées.

18:31 Les législateurs russes proposent une loi contre la "promotion de la childfree"Les législateurs russes proposent d'interdire la "promotion de la childfree". "Nous envisageons un projet de loi qui interdirait la promotion de la childfree", a annoncé le président de la Douma d'État, Vyacheslav Volodin, en ligne. En pratique, cela équivaudrait à "interdire l'idéologie de la childfree". "Une grande famille aimante est la base d'un État fort", a ajouté Volodin. La Russie fait face à une population vieillissante et à des taux de natalité bas, la tendance démographique étant exacerbée par l'offensive militaire en Ukraine.

18:05 Le commandant de la brigade lituanienne des forces armées allemandes commence son service en Europe de l'Est

17:44 Lübeck Donne des Camions de Pompiers Usagés à l'Ukraine

La ville de Lübeck a transféré plusieurs camions de pompiers usagés pour une utilisation ultérieure en Ukraine aux représentants locaux. Le transfert des quatre camions de pompiers et de l'ambulance, autrefois véhicules d'urgence pour la brigade de pompiers volontaires, a eu lieu au début de la semaine. "Habituellement, ils seraient vendus aux enchères. Mais après une demande de l'organisation d'aide à l'Ukraine, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les donner à l'Ukraine sans culpabilité, permettant ainsi de les utiliser là-bas", a déclaré Henning Witten, responsable de la technologie de la brigade de pompiers professionnels à Lübeck.

04:45 Échéance de Modernisation de l'Armée Allemande d'ici 2029

Le ministre de la Défense Boris Pistorius a souligné l'importance d'équiper rapidement l'armée allemande. D'ici 2029, il a suggéré de prendre en compte le potentiel de Russie pour achever sa récupération militaire et potentiellement lancer une attaque sur le territoire de l'OTAN, qui résulte de la guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine. "Cela rend essentiel de s'adapter à cette scène de menace aussi rapidement que possible", a-t-il expliqué lors d'une visite au 36e régiment d'hélicoptères de combat "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, dans le nord de la Hesse.

03:13 La Russie Compte sur les Exportations de Gaz pour un Budget Militaire Important

despite the Western sanctions, Russia is relying on high oil and gas revenues in its budget planning for 2025. Prime Minister Mikhail Mishustin stated at a government meeting in Moscow that state revenues should increase by 12 percent to 40.3 trillion rubles (approximately 390 billion euros). The energy sector's share in revenues is projected to reach nearly three-quarters. According to media reports, the future budget is geared towards Russia's aggressive war against Ukraine and a large military manufacturing initiative. Spending of 13.2 trillion rubles for the military is planned, Bloomberg Financial News Agency reported from Moscow. Overall, 40 percent of all spending is allocated for defense and internal security, more than for education, health, social services, and the economy combined.

02:10 La Douma Autorise le Recrutement de Suspects Criminels

The Russian parliament has approved a bill that allows the military to enlist suspected criminals for the attack on Ukraine. According to the proposed legislation, even defendants who have not yet been convicted can volunteer for the army. If they receive decorations or are injured in combat, any charges against them will be dropped. However, the law still needs to be approved by the upper house and then signed by President Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Présente les Points Clés pour un Accord de Paix

Green Party Foreign Minister Annalena Baerbock suggested key points for potential peace negotiations to end the Russian invasion of Ukraine. "Peace means ensuring the existence of Ukraine as a free and independent nation. It means security guarantees," she said during a UN Security Council meeting in New York. "When we talk about peace, we mean it must be just and lasting," Baerbock emphasized. She added: "When we talk about peace for Ukraine, it means ensuring that the end of hostilities does not signal another round of preparations in Russia. This applies to both Ukraine and Moldova or Poland."

00:21 Blinken Accuse la Chine et l'Iran de Soutenir les Actions de la Russie

US Secretary of State Antony Blinken called for stronger action against Russia's allies in the Ukraine conflict at the UN Security Council. "The fastest way forward is to stop those aiding Putin's aggression," Blinken stated during a UN Security Council high-level meeting held on the sidelines of the UN General Assembly in New York. He also emphasized the need for a fair peace that adheres to UN Charter principles. Additionally, Blinken highlighted Russia's support from North Korea and Iran.

23:45 La Chine : "Nous n'avons pas contribué à la crise en Ukraine"

Chinese Foreign Minister Wang Yi urged the UN Security Council to work harder to pursue peace negotiations in Ukraine. "The top priority is to uphold three principles: do not expand the conflict zone, do not increase the conflict's intensity, and do not provoke any party," Wang said during a UN Security Council high-level meeting, attended by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Wang emphasized China's neutrality. "China did not create the crisis in Ukraine, and we are not involved in it," he stated. Some Western nations accuse Beijing of supporting the Russian invasion of Ukraine with weapons components.

23:09 Zelenskyy Incrédule Concerning les Négociations avec la Russie

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy expressed deep skepticism about negotiating with Russia to end the ongoing invasion of his country. Russia is committing an international crime, Zelenskyy stated, looking at Russian President Vladimir Putin during a UN Security Council meeting in New York. "Therefore, this war cannot just disappear. Therefore, this war cannot be calmed by dialogue," Zelenskyy said. He added: "Action is required."

22:00 Trump sur la Guerre en Ukraine : "Le Retrait est Nécessaire"

Selon le candidat à l'investiture républicaine Donald Trump, les États-Unis devraient se retirer de la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - l'adversaire de Trump lors de l'élection - ont entraîné les États-Unis dans le conflit, mais avec Trump à la présidence, les États-Unis pourraient se retirer, a déclaré Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous libérer. Ils ne peuvent pas le faire." Selon Trump, la seule façon d'extraire les États-Unis du conflit serait grâce à ses compétences de négociation. "Je vais résoudre ça. Je vais négocier notre retrait. Nous devons nous retirer."

21:30 Cercles: Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les États-Unis octroient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, évaluée à environ 375 millions de dollars, selon différentes sources. Le lot comprend des bombes explosives à moyenne portée, des roquettes variées, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés, selon les rapports des officiels du gouvernement américain. Une déclaration officielle de cette aide est prévue pour demain. Ce nouveau lot est l'un des plus importants approuvés récemment. Il implique le retrait d'armes des réserves militaires américaines pour une livraison rapide à l'Ukraine. Avec cet envoi récent, les États-Unis ont remis plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Compte tenu de la crise énergétique actuelle en Ukraine en raison des attaques russes, l'Union européenne pourrait envisager de fournir une aide financière supplémentaire pour le déploiement de sources d'énergie décentralisées en Ukraine, telles que des systèmes de chauffage à blocs plus petits, des systèmes de chaudières, des générateurs et des installations solaires.

