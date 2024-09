À 20h36, le maire annonce 41 victimes suite à une attaque russe sur Kharkiv.

19:03 Starmer et Meloni doivent discuter de l'utilisation par l'Ukraine de missiles britanniques à longue portée sur le sol russe

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et la Première ministre italienne Giorgia Meloni doivent discuter lundi d'un plan permettant à l'Ukraine d'utiliser des missiles de croisière Storm Shadow à longue portée, fournis par le Royaume-Uni, sur le sol russe. Cette information a été rapportée par le portail d'actualités américain Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La visite de Starmer à Rome suit sa rencontre avec le président américain Joe Biden à Washington. Jusqu'à présent, Biden a montré une certaine réticence quant à une telle mesure en raison de ses préoccupations quant à l'escalade du conflit. Selon le rapport, les officiels britanniques discuteront de ce plan avec leurs homologues français et allemands dans les jours à venir.

19:49 Zelensky exprime ses préoccupations quant au manque d'armes, blâme le Congrès américain

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine ne dispose pas d'assez d'armes pour équiper entirely ses troupes. "Nous avons besoin d'armes pour équiper 14 brigades, mais avec les armes fournies jusqu'à présent, nous pouvons seulement équiper quatre", a-t-il déclaré lors d'une interview avec un journaliste américain, dont des parties ont été publiées sur Telegram et dans les médias ukrainiens. Il a attribué ce manque à des livraisons lentes, notamment pendant la période où les envois d'armes américaines étaient bloqués au Congrès à Washington pendant plusieurs mois au début de l'année. "Nous avons épuisé toutes nos réserves, à la fois dans les dépôts et dans les unités de réserve", a expliqué Zelensky. "Nous avons distribué toutes les armes que nous avions." Maintenant, il a souligné que ces unités de réserve doivent être rééquipées. Zelensky a régulièrement souligné que l'aide militaire promise par les alliés arrive souvent tard, ce qui rend difficile la défense des régions contestées dans l'est de l'Ukraine.

20:11 Zelensky va discuter de son plan de victoire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de présenter un plan de victoire à Washington. Lors d'une conversation avec le journaliste américain renommé Fareed Zakaria, Zelensky a annoncé qu'il présenterait bientôt un plan de victoire à Washington. "J'ai préparé plusieurs points, dont quatre sont fondamentaux", a-t-il déclaré. Ces points concernent la sécurité, le statut géopolitique de l'Ukraine, l'aide militaire et l'aide économique pour l'Ukraine. La mise en œuvre de ces points, a souligné Zelensky, dépend uniquement du président américain Joe Biden, et non du président russe Vladimir Poutine. Une date précise pour la visite de Zelensky à Washington n'a pas encore été fixée, mais elle est attendue autour de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin septembre.

17:54 Les victimes d'une attaque russe sur Kharkiv continuent d'augmenter

Le nombre de victimes d'une attaque russe sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, continue d'augmenter. Selon le maire, au moins 41 personnes ont été blessées. Le nombre avait été revu à la hausse plusieurs fois auparavant (voir les entrées à 17:54 et 5h25). Une bombe guidée russe a touché un immeuble résidentiel de dix étages à Kharkiv dimanche après-midi, a rapporté le maire Ihor Terechow. Un incendie s'est déclaré et a ravagé quatre étages. Douze autres bâtiments ont également été endommagés.

17:54 Les autorités rapportent plus de victimes dans une frappe russe sur un bâtiment d'habitation à Kharkiv

Dans une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, de nombreux civils ont été blessés, selon les rapports officiels. "Un immeuble résidentiel a été endommagé", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy sur son canal Telegram. Le maire Ihor Terechow parle de 35 blessés, dont plusieurs enfants. Initialement, 28 blessures avaient été rapportées (voir l'entrée à 5h25). Les équipes de secours étaient toujours à l'œuvre l'après-midi pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré entre les ninth et twelfth étages après l'impact de la bombe. Elles cherchent également parmi les décombres d'autres victimes.

Kharkiv, qui avait une population de plus d'un million avant l'invasion ordonnée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine, était l'une des villes les plus bombardées d'Ukraine. Les troupes russes ont attaqué Kharkiv avec des obus d'artillerie et des roquettes, et plus récemment avec des bombes guidées, qui sont larguées depuis des avions alors qu'ils sont encore sur le territoire russe.

16:56 L'armée de l'air ukrainienne est censée avoir endommagé un baraquement utilisé par l'armée russe dans la région de Kursk

L'armée de l'air ukrainienne est censée avoir endommagé un baraquement utilisé par l'armée russe dans la région de Kursk, à l'ouest de la Russie. L'attaque a été annoncée par le groupe Khorne, proche de l'armée à Kyiv, ainsi qu'une vidéo qui semble avoir été enregistrée par un drone. L'emplacement exact du bâtiment n'a pas été révélé, et il n'y a eu aucun rapport initial de pertes. L'attaque est censée être une réponse à l'attaque russe sur une école militaire à Poltava. "Envoyez-nous plus de conscrits et de parachutistes, nous nous en occuperons", dit le message. Il n'y a eu aucune réaction de la part russe. Le compte ukrainien ne peut pas être indépendamment vérifié pour le moment. L'attaque russe sur un bâtiment à Poltava, qui était censé abriter une école de communication, a fait 53 morts et 298 blessés.

16:08 "Le bulldozer impérial" : le secrétaire britannique aux Affaires étrangères balaie les menaces de Poutine

Alors que l'on discute de l'assouplissement des restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine des armes occidentales contre des cibles russes, le secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a balayé les avertissements du président russe Vladimir Poutine. "Il y a beaucoup de bruit. C'est son style. Il menace avec des tanks, il menace avec des missiles, il menace avec des armes nucléaires", a déclaré Lammy à la BBC. Malgré les menaces de Poutine, "nous ne devons pas être détournés de notre chemin", a affirmé Lammy, qualifiant le président russe de "bulldozer impérial". Lorsque lui a-t-on demandé si Poutine mentait lorsqu'il menaçait de guerre nucléaire, Lammy a déclaré : "Ce que Poutine est en train de faire, c'est d'essayer de nous tromper. C'est juste du bluff."

15:25 Au moins 28 blessés dans un gratte-ciel de Kharkiv par une bombe guidéeUne bombe guidée a blessé au moins 28 personnes, dont trois enfants, dans un gratte-ciel de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. "L'impact a provoqué un incendie dans un bâtiment résidentiel", explique le gouverneur Oleh Syniehubov via Telegram. L'infrastructure locale a également été endommagée (voir les entrées à 09:46 et 07:03).

14:55 Moscou menace Washington en raison des sanctions contre la chaîne de télévision russe RTMoscou critique vivement les sanctions américaines contre la chaîne de télévision d'État russe RT et menace de se venger. "Les actions du gouvernement américain ne resteront pas sans réponse", déclare Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, selon le site officiel de l'agence. Les experts considèrent cela comme un avertissement aux journalistes américains encore basés en Russie. En mars 2023, la Russie a arrêté le journaliste américain Evan Gershkovich pour espionnage. Le correspondant du Wall Street Journal était en détention depuis 16 mois avant d'être libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Gershkovich et le journal ont constamment nié les allégations. Zakharova accuse les États-Unis de censure et d'attaque contre la liberté de la presse. Selon elle, "les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de restrictions contre les médias et les journalistes russes" avec leurs actions contre RT. Le gouvernement américain avait précédemment formulé de graves accusations contre RT, l'accusant d'interférer dans les affaires intérieures des nations étrangères.

14:28 Le président iranien assistera au sommet du BRICS en RussieL'Iran renforce ses liens avec la Russie et participera au sommet du BRICS. Le président Massoud Peschian se rendra à Kazan sur la Volga, selon les rapports des médias russes citant l'ambassadeur d'Iran à Moscou, Kasem Jalali. Jalali a également annoncé une réunion bilatérale avec le président russe Poutine lors du sommet du 22 au 24 octobre. Un accord de coopération globale est en cours de négociation. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé la République islamique de fournir des missiles à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Téhéran nie cela.

13:55 Le nouveau ministre des Affaires étrangères de Kyiv met en garde : ne cédez pas aux menaces de PoutineLe ministre des Affaires étrangères de Kyiv, Andriy Sybiha, conseille aux alliés de l'Ukraine de ne pas céder aux menaces du chef du Kremlin, Vladimir Poutine. Il cherche à réduire le soutien à l'Ukraine. "Au lieu de cela, les alliés devraient le renforcer", écrit Sybiha sur X. "Les menaces de Poutine ne sont pas efficaces." Le chef du Kremlin a souvent menacé de conséquences imprévisibles, mais n'a jamais suivi ses menaces, souligne Sybiha. C'était le cas lorsque l'Ouest a commencé à fournir des armes à l'Ukraine au début de la guerre, lorsque la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, et lorsque l'Ukraine a reçu ses premiers avions de chasse F-16.

13:30 "L'entêtement allemand est mal vu"Le débat sur la livraison de missiles de croisière Taurus allemands à l'Ukraine reprend, mais le chancelier Scholz a une fois de plus fait savoir qu'il ne donnera pas son feu vert à l'arme. Cela ne plaît pas en Ukraine, comme le rapportent les correspondants de ntv.

13:03 Le gouverneur : un couple tué dans une attaque de roquette près d'OdessaDans une attaque de roquette russe sur les banlieues de la ville d'Odessa, au moins deux personnes ont été tuées, selon les rapports ukrainiens. Le couple décédé de samedi soir a été confirmé par le gouverneur de la région. Une autre personne a été blessée. Les premières constatations suggèrent que des sous-munitions interdites ont été utilisées dans une ogive. Les forces aériennes ukrainiennes rapportent que deux roquettes ont touché les banlieues.

12:28 L'Ukraine affirme avoir détruit un ponton et un centre de commandementL'armée ukrainienne affirme avoir détruit un ponton construit par les Russes. Le état-major de l'armée ne précise pas sur quel cours d'eau il se trouvait. Au total, ils affirment avoir attaqué six zones de concentration ennemie par air ou artillerie la veille. Outre le ponton, un système d'artillerie a également été détruit. Une autre frappe a été rapportée sur un centre de commandement et de contrôle.

11:25 Ischinger suggère d'assouplir les restrictions sur les armes pour l'UkraineWolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de sécurité de Munich, propose un assouplissement significatif des réglementations concernant l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. "Ce serait plus simple et plus direct si nous déclarions simplement : nous nous engageons à utiliser les systèmes d'armes que nous fournissons à l'Ukraine uniquement dans les paramètres compatibles avec le droit international", a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifierait qu'ils ne pourraient pas bombarder les hôpitaux, une pratique que les forces russes sont apparemment en train de mettre en œuvre fréquemment. Seuls les objectifs militaires, tels que les aéroports ou les sites de lancement, pourraient être ciblés - même s'ils sont situés sur le territoire russe, comme pour empêcher les frappes à l'aide de bombes glissantes.

10:53 Les échanges de prisonniers s'intensifient après l'offensive de KurskLes échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie ont probablement été stimulés par l'offensive de l'Ukraine dans la région de Kursk, selon les observateurs. Cette offensive a commencé le 6 août. Depuis, il y a eu trois échanges, qui ont abouti à la libération de 267 prisonniers de chaque côté. En comparaison, il n'y a eu que trois échanges entre le 1er janvier et le 6 août, qui ont abouti à la libération d'environ 400 Ukrainiens et 400 Russes au total. Les officiels ukrainiens affirment que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé leur position de négociation avec la Russie dans les échanges de prisonniers, après le refus répété de la Russie de négocier un échange.

09:46 L'Ukraine Signale des Attaques de Drones et de MissilesL'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a lancé 14 attaques de drones pendant la nuit, dont dix ont été neutralisées par la défense aérienne. Ils ont également intercepté un missile guidé. Il a également été rapporté que la Russie a tiré deux missiles balistiques. Cependant, l'armée de l'air n'a pas fourni de informations sur le sort de ces missiles ou s'il y a eu des pertes ou des dommages résultant des attaques. Les autorités de la région de Kharkiv ont également rapporté des incendies dus au bombardement russe et des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Controverses Autour de l'Extension du Système de Paiement par Reconnaissance Faciale dans les Métros RussesL'extension d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite des préoccupations parmi les activistes des droits de l'homme. Le système, connu sous le nom de "Face Pay", est utilisé à Moscou depuis trois ans et est maintenant introduit dans six autres villes, dont Kazan, où les passagers peuvent maintenant s'inscrire au système. Pour effectuer un paiement, les passagers regardent dans un appareil équipé d'une caméra au tourniquet. Des plans sont également en cours pour proposer cette méthode dans tous les métros russes l'année prochaine. Cependant, l'avocat Andrei Fedorkov, qui travaille avec l'organisation russe des droits de l'homme interdite Mémorial pour soutenir les prisonniers politiques, met en garde contre des "risques significatifs". Il estime que le système pourrait devenir "un autre outil puissant de surveillance et de contrôle des citoyens".

08:02 Les Forces de Défense Aériennes Russes Abattent 29 Drones au Dessus de Plusieurs RégionsSelon le ministère de la Défense à Moscou, l'armée de l'air russe a abattu 29 drones pendant la nuit au-dessus de plusieurs régions. Les drones ont été lancés depuis l'Ukraine, la plupart ayant été interceptés au-dessus de la région de Bryansk, qui borde l'Ukraine.

07:31 Stegner Défend sa Participation à une Manifestation Contre les ArmesLe spécialiste des affaires étrangères du SPD, Ralf Stegner, défend son intention de participer à une manifestation où Sahra Wagenknecht, cofondatrice du parti de gauche, doit également prendre la parole. Stegner affirme qu'il ne collabore avec personne et présentera ses vues en tant que social-démocrate. Il reconnaît que d'autres orateurs ont des vues avec lesquelles il n'est pas d'accord, et certains appels promouvant un contenu qu'il désapprouve. "Tant que les fascistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je soutiens la liberté d'expression." La "manifestation nationale pour la paix" du 3 octobre à Berlin a été organisée par une initiative appelée "Jamais plus la guerre - Déposez les armes". L'initiative appelle à des négociations pour mettre fin immédiatement aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza et à l'interdiction d'envoyer des armes à l'Ukraine, à Israël ou ailleurs. L'initiative critique également le gouvernement fédéral dirigé par le SPD pour son "armement sans précédent". La critique de la manifestation est venue, par exemple, du porte-parole des affaires étrangères du SPD, Michael Roth : "Que la Russie et le Hamas ne soient pas qualifiés de warmongers est une honte." La députée européenne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann a écrit au sujet de la participation prévue de Stegner : "C'est vraiment ainsi que vous nuisez à votre parti et au gouvernement."

07:03 Kharkiv sous les Bombes à NouveauKharkiv est à nouveau sous les bombes, selon les autorités ukrainiennes. Le gouverneur de la ville signale que un bâtiment sur le campus d'un hôpital a été endommagé, et un incendie s'est déclaré dans un établissement d'enseignement suite à une frappe de lance-roquettes. Il n'y a pas de blessés signalés. Kharkiv, l'une des villes les plus fréquemment ciblées, se trouve à seulement 30 kilomètres de la Russie.

06:29 L'Offensive Ukrainienne dans le Kursk Semble Déployer des Soldats RussesL'offensive ukrainienne dans le Kursk semble mobiliser les troupes russes, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. L'offensive a obligé l'armée russe à redéployer des unités d'Ukraine vers la région de Kursk et à déployer de nouvelles troupes formées en Russie à Kursk au lieu du front en Ukraine. Initialement, il y avait 11 000 soldats russes stationnés dans la région de Kursk, mais les estimations de l'armée ukrainienne vont maintenant de 30 000 à 45 000 soldats.

L'Ukraine a commencé à fabriquer des obus d'artillerie de 155 mm, comme l'a déclaré un responsable gouvernemental dans un article publié par "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, qui a Previously served as Minister of Strategic Industries and is now an advisor to President Volodymyr Zelensky, declared that defense output has doubled under his leadership and will triple by year's end.

03:04 L'Aide de Biden : Le Président Se Concentrera sur l'Ukraine Jusqu'à la Fin de son Mandat

Le président des États-Unis, Joe Biden, prévoit de se concentrer sur le renforcement de la position de l'Ukraine dans son conflit avec la Russie pour le reste de son mandat, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. During a speech at the Yalta European Strategy (YES) conference in Kyiv, Sullivan explained that Biden aims to leave Ukraine in the strongest possible position to succeed over the next four months.

01:43 Rapport : des Politiques Britanniques Anciens Appellent à des Missiles à Long Portée pour l'Ukraine

Cinq anciens secrétaires à la Défense britanniques et l'ancien Premier ministre Boris Johnson sont Said to have urged Labour leader Keir Starmer to allow Ukraine to utilize long-range missiles on Russian territory without the support of the United States. The Sunday Times reported that these former politicians warned the current prime minister about the potential for further delay emboldening President Putin.

00:52 Chef des services de renseignement : la Corée du Nord est la "principale" menace pour l'UkraineParmi les alliés de la Russie, la Corée du Nord représente la principale menace pour l'Ukraine, selon le chef des services de renseignement ukrainien. "De tous ces alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre principal problème", a déclaré Kyrylo Budanov lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. L'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie, notamment de grandes quantités de munitions, a "considérablement accru l'intensité des combats", a-t-il déclaré en réponse à une question concernant le soutien des alliés de la Russie tels que l'Iran et la Chine. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé son intention de renforcer les liens avec la Russie suite à des pourparlers avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, vendredi dernier. Kyiv surveille les envois d'armes de Pyongyang à Moscou et en connaît l'impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien direct. Ils fournissent des quantités massives d'artillerie, ce qui est préoccupant", a ajouté Budanov. En savoir plus ici.

23:21 L'Ukraine prévoit des difficultés de recrutement pour la Russie à partir de mi-2025La Russie pourrait rencontrer des difficultés de recrutement à partir de mi-2025, selon l'Ukraine. Selon le chef des services de renseignement ukrainien Kyrylo Budanov lors d'une conférence à Kyiv, le gouvernement russe sera probablement confronté à un choix estival 2025 - déclarer la mobilisation ou réduire l'intensité des hostilités. Cela pourrait être crucial pour la Russie. Moscou n'a pas encore commenté.

22:20 Scholz : l'attaque russe contre l'Ukraine est "folle"Le chancelier allemand Olaf Scholz accuse le président russe Vladimir Poutine de mettre en jeu l'avenir de la Russie en attaquant l'Ukraine. "Le conflit est également fou du point de vue de la Russie", déclare-t-il lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau en tant que membre du parlement allemand de l'SPD. Pour ses aspirations impérialistes, Poutine envoie des centaines de milliers de soldats russes se faire blesser et tuer, et endommage les relations économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. "Et l'Ukraine aura une armée plus forte qu'avant", ajoute Scholz. L'Allemagne continuera à fournir un soutien militaire à l'Ukraine pour empêcher le pays envahi de s'effondrer et pour empêcher une violation flagrante des règles en Europe de réussir. "Poutine nuit à l'avenir de la Russie". Une solution pacifique ne peut être atteinte que si la Russie reconnaît que l'Ukraine n'est pas un État vassal.

22:01 Des victoires fluctuantes signalées dans les combats pour KurskLes forces ukrainiennes étendent leur contrôle territorial dans leur avancée vers la région russe de Kursk, mais perdent également du terrain face aux contre-attaques russes. Selon le canal militaire pro-gouvernemental ukrainien Deep State, les unités ukrainiennes ont pris le contrôle de trois nouveaux établissements. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes autour du village de Snagost. Une carte de Deep State montre une importante brèche dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces informations n'ont pas encore été indépendamment confirmées. Plus tôt en août, les troupes ukrainiennes ont avancé dans la région frontalière russe de Kursk, affirmant avoir pris le contrôle d'environ 1 300 kilomètres carrés et d'environ 100 établissements, y compris la ville de Sudcha. Les experts suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, l'armée russe a tenté pour la première fois de chasser sérieusement les troupes ukrainiennes.

21:41 États-Unis : les retards de l'aide à l'Ukraine sont dus à des "contraintes logistiques"Les retards dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine sont dus à des "contraintes logistiques", selon les responsables américains. "Il ne s'agit pas d'un manque de volonté politique", déclare Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv. "Il s'agit de complexes et d'intrications logistiques pour livrer ce matériel au front", explique Sullivan. despite the difficulties, the U.S. must "do more and be better" for Ukraine, Sullivan acknowledges. U.S. President Joe Biden is "determined" to use his remaining time in office to "put Ukraine in the best possible position to succeed," he says. Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will meet at the UN General Assembly in New York later this month, Sullivan announces.

20:57 Scholz : des plans pour poursuivre en justice les saboteurs du pipeline Nord Stream en AllemagneLe chancelier allemand Olaf Scholz considère la sabotage des pipelines Nord Stream comme une "action terroriste". Il entend faire justice aux coupables en Allemagne. "Toutes les autorités de sécurité et le procureur général fédéral doivent mener leurs enquêtes sans parti pris", déclare Scholz lors d'une conversation avec les citoyens à Prenzlau, Brandenburg. "Nous ne couvrirons rien. Si nous pouvons les appréhender, nous les poursuivrons en justice en Allemagne", ajoute-t-il. Scholz nie également les accusations selon lesquelles le gouvernement allemand a abandonné le gaz naturel russe. Il affirme que c'est la Russie qui a coupé le robinet de gaz par le pipeline Nord Stream 1. La hausse des prix, les plafonds de prix et la recherche de sources de gaz alternatives ont coûté à l'Allemagne "plus de 100 milliards d'euros". Les explosions de pipelines n'ont eu lieu qu'après que la Russie a déjà cessé d'alimenter l'Europe de l'Ouest par la mer Baltique. En août, le parquet fédéral a émis le premier mandat d'arrêt contre un citoyen ukrainien dans le cadre de l'incident de sabotage.

20:24 G7 Condamne les Transferts de Missiles Iraniens à la RussieLes rapports faisant état de transferts de missiles iraniens à la Russie ont incité les puissantes démocraties du G7 à condamner fermement cette action. Malgré les appels internationaux répétés pour mettre fin à ces transferts, l'Iran continue de fournir des armes à la Russie, renforçant ainsi le soutien militaire de l'Iran à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comme l'indique une déclaration conjointe du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du représentant de l'UE. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et cible des infrastructures critiques. Récemment, le Royaume-Uni et les États-Unis ont rapporté que la Russie avait reçu des missiles balistiques de l'Iran. Le gouvernement iranien nie ces allégations. "L'Iran doit immédiatement cesser tout soutien à la guerre illégale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à la fourniture de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui représentent une menace directe pour le peuple ukrainien et la sécurité internationale", indique le communiqué publié dans le cadre de la présidence italienne du G7. "Nous restons résolus à tenir l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, ce qui compromet davantage la sécurité mondiale." L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, et l'UE étudie également des pénalités plus strictes. Lire la suite ici.

19:41 Poutine Vante la Liberté de la Presse, Despite les ContradictionsMalgré avoir emprisonné ses critiques, le président russe Vladimir Poutine met en avant l'importance de la liberté de la presse et de l'information. "Protéger les principes de fiabilité de l'information est crucial pendant le processus complexe de développement de la multipolarité", déclare Poutine dans un message vidéo aux participants du sommet médiatique des pays du Brics à Moscou, célébrant le 120ème anniversaire de l'agence de presse TASS. "La véritable liberté d'expression, l'expression de diverses opinions, encourage la recherche de compromis et de solutions communes aux problèmes mondiaux", poursuit Poutine. Les médias jouent un rôle important dans l'établissement d'un ordre mondial équitable, en fournissant aux gens "une vue objective et véridique du monde". Cependant, la liberté de la presse et les médias n'existent pas dans le régime autoritaire de la Russie. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, et les figures de l'opposition sont persécutées par le système judiciaire. TASS, l'agence de presse russe, existe depuis 1904, sous divers noms et titres. Aujourd'hui, c'est la plus grande agence de presse du pays et elle sert de porte-parole du gouvernement.

19:20 Scholz S'oppose à la Livraison d'Armes de Précision à Longue Portée à l'UkraineLe chancelier Olaf Scholz a exclu la livraison d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, même si les partenaires de l'alliance prennent des décisions différentes. During a dialogue with citizens in Prenzlau, Brandenburg, he reaffirmed his stance on not providing Taurus cruise missiles, capable of reaching Moscow from Ukraine (approximately 500 kilometers), due to the risk of "major escalation." "I said no to that. And that also applies to other weapons with long-range capabilities if we had provided them," Scholz said. "That remains the case. (.) Even if other countries make different decisions" (see also entry from 17:24). The farthest-reaching weapon Germany has supplied to Ukraine is the Mars II rocket launcher, capable of hitting targets 84 kilometers away.

