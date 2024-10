À 20h34, l'Ukraine déclare la destruction d'un bombardier russe, fournissant des images montrant les restes.

19:54 Expert: "Ukraine unlikely to surpass Russia in troops"

Pour prendre l'avantage sur le champ de bataille face à la Russie, l'Ukraine doit employer des stratégies "hors des sentiers battus", suggère Dmytro Schmajlo, cofondateur et directeur exécutif du think tank de Kiev "Centre ukrainien de sécurité et de coopération". Cela implique des attaques à longue portée. En utilisant une telle artillerie et des explosions de missiles, l'Ukraine a réussi à démanteler les logistiques et les bases russes pendant des mois lors de la contre-offensive automnale de 2022, contraignant les troupes russes à quitter certaines parties des régions de Kherson et de Kharkiv. "Il est peu probable que l'Ukraine puisse rivaliser avec la Russie en termes de effectifs", estime Schmajlo. Par conséquent, l'accent doit être mis sur le sabotage des lignes d'approvisionnement de l'ennemi et la frappe au cœur du complexe militaro-industriel. Actuellement, l'Ukraine utilise ses drones longue portée développés localement pour bombarder des cibles à plus de 1 000 kilomètres à l'intérieur du territoire russe. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, cela démontre la capacité de l'Ukraine à lancer des attaques sur le sol russe ; cependant, les armes occidentales à portée plus longue pourraient causer des dommages importants. L'alliance occidentale est hésitante à autoriser l'utilisation de telles armes en raison de préoccupations quant à l'intensification du conflit. Selon Schmajlo, leur déploiement pourrait avoir un impact significatif sur les lignes de front en faveur de l'Ukraine en quelques mois.

19:20 Röttgen: "Solution will be political, but necessitates military foundation"

L'expert en politique étrangère de l'CDU, Röttgen, tempère les attentes pour une paix rapide. "La diplomatie a une chance de nouveau seulement lorsque Poutine prendra conscience qu'il n'accomplira rien par la guerre", déclare Röttgen à "Der Spiegel". "L'Occident ne fait pas assez pour amener cette prise de conscience", accuse-t-il. "La solution sera politique. Mais elle nécessite une base militaire : pas la reconquête de tous les territoires ukrainiens, mais plutôt que l'Ukraine prenne l'avantage militaire jusqu'à ce que Poutine comprenne : il n'y a plus rien à gagner par la guerre." Pour cela, l'Ukraine a besoin d'un soutien constant et efficace.

18:36 Ukraine: Over half a million explosives defused

Les équipes de déminage ukrainiennes ont découvert et neutralisé plus de 533 200 dispositifs explosifs depuis le début de l'invasion intégrale de la Russie, selon un rapport des services d'urgence. Elles ont déminé 148 858 hectares de terres miniées et 4 018 bombes aériennes. Au cours des dernières 24 heures, les unités des services d'urgence de l'État ont répondu à 173 appels et neutralisé et éliminé 293 dispositifs explosifs, dont deux bombes aériennes. Les régions les plus touchées étaient Kharkiv (35 815 fois), Kherson (16 560 fois), Donetsk (14 826 fois), Kyiv (11 393 fois), Mykolaiv (9 360 fois), Chernihiv (6 948 fois) et Sumy (4 425 fois). L'Ukraine est le pays le plus miné au monde. Les spécialistes du ministère de la Défense ukrainien ont déminé 30 000 kilomètres carrés de mines au cours des deux dernières années - une superficie équivalente à la Belgique ou à la Moldavie. Depuis 2022, environ 174 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien ont été contaminés par des explosifs.

17:54 Stoltenberg: Ukraine could join alliance despite Russian occupation

Jusqu'à présent, la règle est : l'Ukraine peut rejoindre l'OTAN à long terme, mais seulement après la guerre contre la Russie. L'Ukraine souhaite contrôler l'ensemble de son territoire à cette fin. Maintenant, Jens Stoltenberg, le secrétaire général récemment retraité de l'alliance de défense, suggère un moyen pour Kiev de rejoindre plus tôt. Le territoire ukrainien considéré comme territoire de l'OTAN "n'a pas nécessairement à être la frontière internationalement reconnue". "Il faut une ligne qui déclenche l'article 5, et l'Ukraine doit contrôler tout le territoire jusqu'à cette frontière". L'article 5 est la clause de défense, où les autres États sont tenus de défendre militairement le membre. L'Allemagne de l'Ouest considérait l'Allemagne de l'Est comme faisant partie d'une Allemagne plus grande, a déclaré Stoltenberg. "Mais l'OTAN protégeait uniquement l'Allemagne de l'Ouest".

16:44 Ukraine Anticipe une attaque imminente des Russes sur la ville majeure de ZaporizhzhiaLes chefs militaires ukrainiens suspectent que les troupes russes préparent une attaque imminente sur la ville importante de Zaporizhzhia. Selon un représentant militaire régional, Vladislav Voloshin, l'objectif principal de cette attaque serait de perturber les lignes d'approvisionnement vers les secteurs défensifs orientaux autour de Donbass. "La situation ici est difficile, comme en témoignent les combats de 'contre-batterie', les tirs de mortiers sur nos positions et les attaques sur nos lignes", explique Voloshin. La guerre de contre-batterie consiste en des frappes d'artillerie ciblées sur les positions d'artillerie ennemies identifiées. De plus, il y a des attaques aériennes et de missiles intenses sur ce secteur frontal sud de Zaporizhzhia : "La situation ici est assez chaotique". Dans la région de Zaporizhzhia, les troupes russes ont pris le contrôle de la zone sud, y compris la centrale nucléaire du même nom, mais pas de la ville elle-même.

16:17 Allégations : la Russie abat son propre drone de pointeSelon divers canaux Telegram pro-russes et pro-ukrainiens, les forces russes ont perdu un drone de pointe en Ukraine. Selon un membre non identifié de l'armée de l'air ukrainienne, l'avion sans pilote de type S-70 Okhotnik s'est écrasé dans la région de Donetsk. Avant d'être abattu par les Russes pour éviter sa capture, l'avion a largué des bombes à cluster sur les positions ukrainiennes. Ce drone de pointe est capable de transporter jusqu'à 2 000 kilogrammes d'armement et devrait entrer en production de masse plus tard cette année, selon les rapports russes.

15:44 Rapport : plus de la moitié des munitions d'artillerie de la Russie proviennent de la Corée du NordPlus de la moitié des obus d'artillerie utilisés par la Russie en Ukraine proviennent de la Corée du Nord, selon "The Times", citant des services de renseignement occidentaux. Pyongyang fournirait environ 3 millions d'obus à Moscou chaque année, avec un taux élevé d'obus défectueux. Malgré cela, ces obus expédiés ont contribué de manière significative à l'avancée de la Russie dans l'est de l'Ukraine, notamment Recently, in the capture of Wuhledar in the Donetsk region. À mesure que les stocks de munitions de la Russie diminuent en raison de leur utilisation intensive en Ukraine, la Corée du Nord est devenue le principal fournisseur d'armes extérieures de la Russie. En août, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté que la Corée du Nord avait reçu des technologies de la Russie en échange d'obus d'artillerie, ce qui pourrait aider la Corée du Nord à déployer des satellites espions, ainsi que des chars et des avions. En juin, les deux pays ont signé un accord de défense militaire.

15:16 La Russie utilise des drones non identifiés contre l'UkraineEn plus des drones de type Shahed, l'armée russe a de plus en plus utilisé des modèles de drones non identifiés contre l'Ukraine, selon l'ancien porte-parole de l'armée de l'air Yuriy Ihnat, qui a parlé au "Kyiv Independent". Ihnat n'a pas révélé le type de ces drones. La Russie a intensifié ses attaques de drones ces dernières semaines, lançant des attaques quotidiennes sur les villes et les villages ukrainiens tout au long du mois de septembre, une première depuis le début de l'invasion à part entière. Cette tendance se poursuit en octobre.

14:51 Kara-Mursa et son épouse reçoivent un prestigieux prix des droits de l'hommeLe critique du Kremlin Vladimir Kara-Mursa et son épouse Yevgeniya ont reçu le prix des droits de l'homme de la Fondation Bruno Kreisky à Vienne. Le couple plaide pour la libération de détenus supplémentaires en Russie, notamment le conseiller municipal du district de Moscou Alexey Gorinov et la journaliste sibérienne Maria Ponomarenko, dont la survie dépend de cette libération. Les deux ont été condamnés pour avoir critiqué l'invasion de la Russie en Ukraine et ont écopé de peines de prison longues. Vladimir Kara-Mursa lui-même a passé un certain temps en prison en Russie et a été libéré en août dans le cadre d'un échange de prisonniers. Les Kara-Mursa appellent à un engagement plus actif des politiciens occidentaux : "Quand il y a une véritable lutte entre le bien et le mal, les dictateurs s'unissent et menacent la survie de la démocratie dans le monde entier, on ne peut pas rester neutre", dit Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Des préoccupations concernant les missiles de longue portée ? La Russie déplacerait des personnes et de l'équipementLe groupe partisan Atesh, opérant dans les zones occupées par la Russie en Ukraine, signale le déplacement d'équipement militaire et de personnel vers des emplacements sécurisés à Marioupol. "En raison de la menace potentielle de missiles de longue portée de l'armée ukrainienne, les commandants militaires russes sont sérieusement préoccupés par la sécurité de leurs troupes et n'ont d'autre choix que de changer leurs positions", affirme le groupe. Ils cherchent à découvrir les itinéraires de mouvement et à diffuser ces informations à l'armée ukrainienne.

13:45 "Des efforts énormes" - l'Ukraine vise à récupérer les plates-formes gazièresLa garde-frontière d'État ukrainienne a publié une vidéo d'une opération avec le service de renseignement militaire pour récupérer des plates-formes gazières dans la mer Noire près de l'île du Serpent. "Avec des efforts énormes, nous avons saisi et repris le contrôle de certains de ces équipements stratégiquement importants qui servent de forteresses navales. Si nous les conservons, nous pouvons contrôler une partie importante de la zone aquatique et renforcer notre défense", indique la légende.

12:50 Canal de propagande russe populaire supprimé sur la plateforme XL'un des canaux de propagande russe les plus connus, appelé Rybar, n'est plus accessible sur la plateforme X. Avec plus de 1,3 million d'abonnés, le canal a annoncé sur Telegram qu'il avait été bloqué et a exprimé son mécontentement envers Elon Musk. Les raisons derrière la suppression restent mystérieuses. Rybar se présente comme le "canal Telegram russe le plus souvent cité dans les médias étrangers" et se spécialise dans l'analyse militaire, la guerre de l'information et la propagande visuelle.

12:03 Rumeurs non confirmées d'un avion de combat russe abattuIl pourrait y avoir eu un avion de combat russe abattu, selon les contenus circulant sur les réseaux sociaux, y compris par le média d'Europe de l'Est Nexta. Cependant, aucune confirmation officielle n'a encore été fournie. L'avion aurait été abattu au-dessus de Kostyantynivka. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko a hypothétisé qu'il pourrait s'agir d'un cas de feu friendly.

11:44 TASS rapporte que les troupes russes ont capturé un village dans l'est de l'UkraineLes troupes russes sont Said avoir pris le contrôle du village de Schelanne Druhe dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe et l'agence de presse TASS. Le village se trouve dans la région de Donetsk, partiellement contrôlée par la Russie. Comme pour d'autres allégations de situations de combat, il est difficile de confirmer indépendamment de telles occurrences.

11:32 Merz propose un groupe de contact pour l'ordre post-conflit en EuropeLe candidat à la chancellerie allemande Friedrich Merz a proposé une collaboration entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Pologne pour élaborer des propositions d'ordre européen post-conflit suite au conflit en Ukraine. "Deux conditions essentielles pour la coopération et l'élaboration de propositions sont indispensables : les propositions ne doivent jamais être présentées par l'Allemagne seule, mais toujours en collaboration avec ces partenaires européens. De plus, il ne doit jamais y avoir l'impression que la carte politique de l'Europe est redessinée par-dessus la tête des États d'Europe de l'Est et centrale, en particulier l'Ukraine", a écrit Merz dans une lettre d'information.

11:15 L'Ukraine présente sa stratégie pour la prochaine réunion de RamsteinLe président Zelenskyj présentera son "plan de victoire" lors de la 25e réunion de Ramstein, qui aura lieu pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine. Le plan précisera les étapes spécifiques et concrètes en vue d'une résolution pacifique du conflit. La présentation suit des images d'armes modernes telles que des avions de chasse, des chars et de l'artillerie, accompagnées de footage d'allegedly destroyed Russian ammunition depots, qui peuvent aider à limiter la capacité de la Russie à soutenir son invasion.

10:42 Les entreprises chinoises s'étendent en Russie au détriment de la souveraineté économiqueL'ancien président de la Banque nationale d'Ukraine, Kyrylo Shevchenko, a mis en évidence des chiffres montrant que les entreprises chinoises ont de plus en plus de contrôle sur l'économie russe. Cette année, 34 % des nouvelles entreprises inscrites sont chinoises, comparé à 13 % en 2021. Les inscriptions mensuelles ont augmenté à 200, avec le commerce de gros représentant 26 % du chiffre d'affaires. "La domination des entreprises dans des secteurs clés tels que les ventes de voitures mine la souveraineté économique de la Russie", déclare Shevchenko.

10:08 Appel à un engagement diplomatique accru suscite l'indignationLe politique allemand Anton Hofreiter a critiqué l'appel des ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg, Mikhail Kretschmer et Dietmar Woidke, et du chef de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, à un engagement diplomatique accru dans le conflit ukrainien, le qualifiant de "malavisé de nombreuses manières". Hofreiter argue que "cela affaiblit le soutien à l'Ukraine - au moins en termes de perception publique - et encourage Poutine à poursuivre la guerre". Les critiques affirment que les politiques cherchent à apaiser le BSW pour former des coalitions dans les trois États allemands de l'est. Kretschmer, Woidke et Voigt ont proposé un cessez-le-feu en Ukraine et ont exhorté le gouvernement fédéral à amener la Russie à la table des négociations dans un article invité pour le FAZ. Le côté russe a régulièrement exigé des conditions qui s'élèvent au diktat pour l'Ukraine, tout en insistant sur la poursuite de tous les objectifs de guerre.

09:31 Membre du parti de gauche regrette sa participation à une "manifestation pour la paix" à BerlinL'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes, a créé une fracture au sein de certains cercles politiques de gauche. Certains minimisent ou nient même la culpabilité de la Russie, tandis que d'autres considèrent l'acceptation de l'Ukraine par les envahisseurs russes comme acceptable. Le membre du parti de gauche Max S. de Saxe-Anhalt a exprimé ses regrets d'avoir participé à la récente "marche pour la paix" à Berlin dans une publication sur Facebook. Il a critiqué les huées et les sifflements à l'encontre du politique du SPD Ralf Stegner qui a parlé d'une guerre agressive, et a été choqué par les appels à la "guerre" des membres du BSW. "L'Ukraine a le droit à l'autodéfense", déclare-t-il. "Les individus qui étiquettent l'agresseur ne devraient pas être condamnés dans un 'mouvement pour la paix'." Il a annoncé qu'il ne participerait pas à une autre "manifestation pour la paix".

08:49 Ancien secrétaire général de l'OTAN reconnaît l'insuffisance du soutien en armes à l'Ukraine

08:07 Des drones ukrainiens attaquent la région russe de VoronejSelon le gouverneur Alexander Gusev de la région de Voronej, des attaques de drones ukrainiens ont eu lieu toute la nuit. Plusieurs entreprises, soupçonnées de produire des biens civils, ont été ciblées. Il y a un blessé signalé et un incendie s'est déclaré, a rapporté Gusev. Des incendies sont également visibles dans des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux. Les autorités russes ont tendance à minimiser l'impact des attaques ukrainiennes.

ici.07:31 Le ministère de la Défense russe publie une vidéo d'entraînement anti-drone pour le moins bizarreLe ministère de la Défense russe a publié une vidéo montrant des soldats russes apprenant à éviter les attaques de drones. Les drones représentent une menace considérable sur le champ de bataille. La tactique la plus efficace pour les contrer consiste à utiliser des brouilleurs électroniques. Si les brouilleurs ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas, il y a peu de méthodes pour se protéger contre eux. Tirer délibérément sur un drone avec une arme d'infanterie est difficile, les fusils à pompe sont les plus adaptés. La vidéo russe montre un soldat évitant une attaque en roulant par terre avec un rondin. Un autre soldat lance son fusil en l'air et frappe un drone avec. Des scénarios similaires sont présents dans de nombreuses vidéos de première ligne, où les drones explosent généralement.

06:45 Un spécialiste de l'OSINT révèle des pertes massives de troupes russes à PokrovskDes données partagées par un expert de l'OSINT du projet Oryx reflètent la guerre brutale de la Russie, impliquant des attaques de masse par storming. Selon ces données, les troupes du Kremlin subissent des pertes catastrophiques au cœur actuel de la guerre - vers Pokrovsk - bien supérieures à celles de l'Ukraine. Le nombre de chars détruits, abandonnés, endommagés et capturés au cours de l'année dernière s'élève à 539 du côté russe et à 92 du côté ukrainien. En terminologie militaire, un attaquant a besoin d'une supériorité triplée pour lutter avec succès contre les défenseurs. Malgré les véhicules blindés comme les APC, les différences sont significatives : 1 020 contre 138. L'ancien Marines américain Rob Lee du Foreign Policy Research Institute décrit ces pertes comme "extraordinairement élevées". Les experts de l'OSINT recueillent généralement leurs données à partir de matériel vidéo et d'images en ligne librement accessible. Par conséquent, les pertes réelles sont probablement encore plus élevées.

06:06 L'ambassadeur britannique Saluschnyj s'oppose à la réduction de l'âge de la conscriptionL'ancien commandant militaire ukrainien et actuel ambassadeur britannique Valery Saluschnyj pense que l'Ukraine ne devrait pas réduire l'âge de la conscription. Il considère que le groupe d'âge 18-25 est l'avenir de l'Ukraine, et l'âge de la conscription ne devrait être réduit qu'en dernier recours, selon l'agence de presse UNIAN, citant Bukvy. "Le groupe d'âge 18-25 doit être protégé autant que possible. C'est pourquoi j'ai toujours été opposé à la mobilisation qui ne s'appliquait pas aux personnes de moins de 25 ans quand j'étais commandant, parce que nous avons besoin de l'Ukraine dans 20 et 30 ans", a déclaré Saluschnyj. D'autres voix en Ukraine plaident en faveur d'une baisse de l'âge de la conscription pour recruter plus de soldats.

05:29 Deuxième tentative : la légion de volontaires ukrainiens va être créée en PologneLe vice-ministre de la Défense Paweł Zalewski a déclaré vendredi que le consulat ukrainien de Lublin avait commencé à recruter des volontaires ukrainiens vivant en Pologne pour être formés par les forces armées polonaises. Le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz a mentionné que la Pologne était prête à commencer la formation en septembre, mais un manque de volontaires avait retardé le lancement : "À ce moment-là, il n'y avait pas assez de volontaires. Selon mes informations, l'Ukraine a maintenant entamé des démarches pour diffuser des informations, recruter et promouvoir ce processus, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à des résultats", a déclaré Kosiniak-Kamysz à l'agence de presse locale Wnp.pl. La légion a été présentée en juillet comme une unité militaire volontaire composée d'hommes ukrainiens vivant en Pologne et formés par les forces armées polonaises.

04:00 Ancien secrétaire général de l'OTAN regrette le retard dans la fourniture d'armes à l'Ukraine

Dans une interview accordée au "Financial Times", l'ancien secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a confessé que le retard dans la fourniture d'armes à l'Ukraine pendant son mandat à la tête de l'alliance est son plus grand regret. Cela aurait considérablement renforcé les défenses de l'Ukraine. "Il y a une chose que je regrette le plus, et que je comprends maintenant beaucoup plus clairement, c'est que nous aurions dû fournir beaucoup plus de soutien militaire à l'Ukraine bien plus tôt", a admis Stoltenberg. "La fourniture d'armes létales était un débat controversé. La plupart des alliés y étaient opposés avant l'invasion... ils avaient peur des retombées. Je suis satisfait du soutien que nous avons apporté, mais cela aurait été un atout considérable si nous avions commencé plus tôt. Cela aurait peut-être empêché l'invasion ou rendu

23:30 Figures de l'opposition intérieure en Biélorussie condamnées pour actes de sabotage - jusqu'à 25 ans de prisonUn tribunal biélorusse a condamné douze activistes de l'opposition à des peines de prison allant de 2 à 25 ans pour leur implication présumée dans un incident de sabotage sur un avion militaire russe en février 2023. Le tribunal de Minsk a déclaré les douze accusés coupables de participation à l'"acte terroriste", selon les allégations de l'accusation. Seulement cinq des condamnés sont physiquement présents en Biélorussie ; les individus restants ont été jugés par contumace. Parmi les condamnés à l'étranger figure le présumé maître d'œuvre de l'incident, Nikolai Schwets, qui a été condamné à 25 ans de prison. Il avait quitté la Biélorussie à l'été dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine. En février 2023, des activistes pro-ukrainiens ont revendiqué la destruction d'un avion militaire russe à l'aéroport de Matschulischtschi près de Minsk. L'avion en question était un A-50 de reconnaissance.

21:56 Le ministère russe prévoit de recruter 225 000 soldats sous contrat d'ici trois ansLe ministère de la Défense russe prévoit de recruter au moins 225 000 soldats sous contrat d'ici trois ans, selon le média en ligne indépendant russe "Important Stories". Cela résulte du projet de budget pour les années 2025 à 2027. Environ 335 millions de dollars USD sont alloués pour des paiements uniques à la signature du contrat chaque année.

21:07 Des débris de drone russe retrouvés sur le territoire roumainLa Roumanie, membre de l'OTAN, a découvert des débris de drone russe sur son territoire. Le ministère de la Défense a annoncé la découverte de fragments de drone près du canal de Litcov, à proximité de la frontière ukrainienne. Le ministère enquête sur l'incident. Une semaine plus tôt, il y avait eu un incident impliquant un drone russe. Le drone aurait brièvement violé l'espace aérien roumain, selon le ministère. Le drone aurait pu être impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Ismajil. La ville se trouve sur le Danube, en face duquel se trouve la Roumanie.

21:00 Johnson : Si Trump avait été président, Poutine n'aurait pas envahi l'UkraineL'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson pense que la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine si Donald Trump avait été président des États-Unis, selon le "Telegraph". "L'une des forces de Trump est sa totale imprévisibilité", a-t-il déclaré au "Telegraph". Il suggère que la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine si Trump avait été président. "Du point de vue du Kremlin, il y avait une véritable appréhension que Trump puisse percevoir une attaque contre un pays européen comme une offense à l'Amérique et à l'ordre mondial, ce qui aurait pu le pousser à prendre des mesures décisives." Selon le "Telegraph", Johnson attribue la seule imprévisibilité de Trump comme suffisante pour dissuader Vladimir Poutine de risquer la guerre avec un pays souverain.

20:02 Le maire : Les Russes sont à seulement 7 kilomètres de PokrovskLes forces russes se rapprochent de Pokrovsk, à présent à seulement 7 kilomètres des limites de la ville, selon le maire Serhii Dobriak sur une télévision ukrainienne. Elles étaient auparavant à environ 10 kilomètres. Le maire signale des bombardements, avec deux attaques sur le centre-ville rien que la veille. Il indique que 80 % de l'infrastructure critique de la ville a été endommagée ou détruite. "L'ennemi nous laisse sans électricité, sans eau et sans gaz. C'est une 'préparation' pour l'hiver." Il estime qu'il reste plus de 13 000 personnes à Pokrovsk, dont près de 100 enfants qui n'ont pas évacué. La population de la ville avant la guerre était de 60 000 habitants.

Malgré l'incapacité improbable de l'Ukraine à surpasser la Russie en nombre de soldats, l'utilisation de stratégies hors normes comme les attaques à longue portée pourrait apporter des avantages significatifs. Par exemple, l'utilisation par l'Ukraine de drones longue portée pour cibler le territoire russe s'est avérée efficace et pourrait être encore améliorée avec des armes occidentales à portée plus longue.

Tandis que l'Ukraine utilise des solutions locales pour entraver les lignes d'approvisionnement de l'ennemi et frapper au cœur du complexe militaro-industriel de l'ennemi, les alliés occidentaux sont hésitants à autoriser l'utilisation de telles armes de peur d'intensifier le conflit. Cependant, selon Schmajlo, leur déploiement pourrait avoir un impact significatif sur les lignes de front en faveur de l'Ukraine dans un délai de quelques mois.

