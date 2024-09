À 20h23, l'analyste militaire Gressel évoque la situation de combat à Donetsk, se référant à Pokrovsk comme la "dernière barrière majeure de défense" de l'Ukraine.

Progrès à Kursk au Ralenti, Activités Russes Intensifiées Près de Pokrovsk L'avancement à Kursk se déroule à un rythme lent, entraînant une escalade des activités militaires russes autour de Pokrovsk. Cette ville ukrainienne est d'une importance cruciale car elle se trouve sur la "dernière ligne de défense fortifiée majeure", selon le stratège Gustav Gressel. Cette situation réduit progressivement la marge de manœuvre des forces ukrainiennes.

Mise à jour à 19:50 : Les Alliés d'Ukraine S'attendent à une Livraison Imminente de Missiles Iraniens à la Russie Des sources familières avec le dossier suggèrent que les alliés d'Ukraine s'attendent à une livraison prochaine de missiles balistiques iraniens à la Russie. Si cela se produit, cela pourrait potentiellement entraîner une réponse rapide des alliés d'Ukraine. Depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022, l'Iran a déjà fourni à la Russie un nombre considérable de drones. Le transfert anticipated de missiles balistiques serait un développement préoccupant dans le conflit en cours, selon le rapport, citant diverses sources non nommées. Malheureusement, les sources n'ont pas fourni de calendrier ou de l'ampleur des livraisons. Cependant, un officiel a suggéré que les livraisons pourraient commencer dans les jours à venir. La puissance des missiles balistiques, qui peuvent voyager plus vite que les missiles de croisière ou les drones et transporter des charges plus importantes, est notable.

Mise à jour à 19:24 : Pas de Progrès à Pokrovsk pendant Deux Jours, Selon Zelensky Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les troupes russes dans la région de Donetsk n'ont enregistré aucun progrès pendant deux jours consécutifs. Cependant, la situation à Pokrovsk sur le front est reste difficile, a déclaré Zelensky en se basant sur le compte rendu du commandant en chef Oleksandr Syrsky, rapporté par le journal ukrainien Kyiv Independent. La région autour de Pokrovsk a été un champ de bataille pendant des mois, servant de hub logistique vital pour les forces ukrainiennes. Les troupes russes ont récemment enregistré des gains notables (voir la mise à jour à 17:22).

19:03 Le Chef de l'AIEA Se Rend à Kyiv et à la Centrale Nucléaire de Zaporizhzhia Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra à Kyiv et à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia le lendemain. La centrale, qui a été conquise par la Russie lors de leur invasion il y a presque deux ans et demi, a été cible d'attaques et de tentatives de sabotage. Les deux pays s'accusent mutuellement d'en être responsables. En milieu août, les inspecteurs ont rapporté une tension accrue sur le site. Une explosion dans la zone de sécurité, probablement causée par un drone avec une charge explosive, a été signalée par l'AIEA.

18:09 Le Premier Ministre Néerlandais Annonce un Nouveau Paquet d'Aide pour l'Ukraine Le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, a annoncé un important paquet d'aide pour l'Ukraine d'une valeur de plus de 200 millions d'euros lors d'une visite surprise à Zaporizhzhia. Il s'agit de la première visite de Schoof en Ukraine depuis son entrée en fonction en début de juillet. Il succède à Mark Rutte, qui doit devenir le prochain Secrétaire général de l'OTAN en octobre. Zelenskyy a salué les Pays-Bas pour avoir sauvé de nombreuses vies grâce à leur aide. "Nos relations n'ont jamais été plus fortes. Nous partageons un objectif commun d'atteindre une paix juste et durable", a déclaré Zelenskyy.

17:47 La Raffinerie PCK Reste sous Contrôle Allemand La raffinerie de pétrole PCK à Schwedt devrait rester sous administration fédérale pour le moment. Selon les rapports, le gouvernement allemand prépare le renouvellement de l'administration de confiance des partsmajoritaires dans la raffinerie PCK, qui appartiennent au conglomérat d'État russe Rosneft, au-delà du 10 septembre. L'administration de confiance a été mise en place en raison de la décision de l'Allemagne d'interrompre l'importation de pétrole russe en réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine. La PCK a basculé vers des fournisseurs alternatifs au début de 2023. Outre Schwedt, deux autres installations sont touchées par cette mesure. Rosneft détient 54 % des parts de la raffinerie PCK dans le Brandebourg nord-est.

17:22 La Russie Enregistre les Plus Grandes Conquêtes Territoriales en Ukraine Depuis Octobre 2022 - 15 Kilomètres Carrés par Jour Selon les calculs de l'institut de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW), la Russie a réalisé de importants gains en août, dépassant le record établi en octobre 2022. En août, l'armée russe a réussi à saisir 477 kilomètres carrés de territoire en Ukraine, soit une moyenne de 15 kilomètres carrés par jour. Cette augmentation a été principalement observée dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où l'armée russe se trouvait à seulement 7 kilomètres de l'important hub logistique de Pokrovsk hier.

16:40 Allégations de Corruption Contre un Officiel Militaire Russe En Russie, des enquêtes sur la corruption ont été ouvertes contre un autre haut gradé de l'armée. Selon le Comité d'enquête russe via Telegram, le général Valery Mumindzhanov est accusé d'avoir reçu un pot-de-vin de grande envergure. Cette infraction peut entraîner une peine de prison de jusqu'à 15 ans en Russie. Mumindzhanov sert comme deputy commander of the Leningrad military district for logistics and worked previously in the Ministry of Defense. According to the investigation, he accepted a bribe exceeding 20 million rubles (approximately 202,000 euros) in relation to the finalization of supply contracts for uniforms. Since April, at least ten military officials, including generals and high-ranking employees of the Ministry of Defense in Moscow, have been targeted by Russian law enforcement agencies due to corruption or fraud allegations. Some experts suspect a purge campaign may be underway.

16:25 Opération de Kursk en cours selon les plans - Zelensky: Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'opération dans la région russe de Kursk se déroule comme prévu. Il a fait cette déclaration lors d'une visite de travail à Zaporijjia, comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse d'État Ukrinform. "L'opération de Kursk atteint ses objectifs et se déroule selon les plans", a déclaré Zelensky. "En ce qui concerne les défis dans les directions de Pokrovsk et de Torez, nous pensons que l'opération de Kursk pourrait également y contribuer", a ajouté le président ukrainien. Les combats dans la région de Kursk pourraient entraîner une diminution des attaques intenses des troupes russes à Pokrovsk et Torez, "mais c'est difficile pour le moment". Il a également mentionné que les brigades russes les plus combat-ready avaient été déployées sur ces sections du front depuis le début.

15:52 Incendies de prairies menacent les villages occupés de Louhansk - Pas de pompiers pour les éteindre ?: Les habitants de la région occupée de Louhansk font face non seulement à la guerre, mais aussi à la menace de la nature : les incendies de prairies mettent en danger la région. Les plaintes affluent sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il n'y a pas de pompiers disponibles pour éteindre les flammes.

15:16 L'Ukraine reçoit un système Patriot de la Roumanie: Le gouvernement roumain a approuvé un projet de loi permettant le transfert d'un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Le document sera maintenant soumis au vote final au Parlement, comme l'a rapporté Reuters. Selon le rapport, Bucarest a accepté en juin 2022 de faire don de l'un de ses deux systèmes de défense aérienne opérationnels à l'Ukraine, à condition que les alliés le remplacent par un système de défense aérienne similaire.

14:53 Mobilisation en Ukraine : une pétition demande que la limite d'âge soit abaissée à 50 ans: Une pétition demande au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'abaisser la limite d'âge pour la mobilisation à 50 ans. Plus de 25 000 personnes ont signé la pétition jusqu'à présent, comme l'a rapporté le journal ukrainien "Kyiv Independent". La limite d'âge actuelle pour la mobilisation en Ukraine est de 60 ans. Selon la loi ukrainienne, une pétition électronique au président doit recevoir au moins 25 000 signatures en trois mois pour être prise en compte. Il reste encore 34 jours pour recueillir des signatures.

14:34 Blessés dans la région frontalière russe de Belgorod: Onze personnes, dont deux enfants, ont été blessées lors d'attaques ukrainiennes sur la région russe de Belgorod et sa capitale du même nom, selon Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région, sur Telegram. Un jardin d'enfants a été détruit. Gladkov a publié des images du bâtiment du jardin d'enfants effondré et d'autres débris et bâtiments endommagés de la région. L'agence de presse Reuters rapporte que les autorités locales ont décidé de fermer plusieurs écoles et jardins d'enfants de la région pour une semaine suite aux attaques. Dans certaines régions d'Ukraine et de Russie, le 2 septembre est le premier jour d'école après les vacances d'été.

14:10 Mosquée endommagée par une attaque de missiles russes sur Kyiv: During the Russian missile attack on Kyiv overnight (see entries 05:39, 06:20, and 09:29), a mosque and an adjacent Islamic cultural center were severely damaged. In a post on X, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Russia has no respect for spiritual or human values and no respect for any religion or belief. "It continues its destructive campaign against the Ukrainian people and is trying to destroy all our communities and even holy places of worship," Zelensky added. The chief mufti of the local community, Vadym Dashevski, told Reuters that the attack on the mosque was a "cowardly act."

12:58 La Pologne envisage d'abattre les drones russes: Le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radoslaw Sikorski, estime qu'il est de son devoir d'abattre les drones russes et autres aéronefs en approche avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien polonais, comme il l'a déclaré au Financial Times (FT). Sikorski ne partage pas l'avis de l'OTAN selon lequel le risque d'escalade du conflit par une confrontation directe avec les forces russes est trop important. Jusqu'à présent, l'alliance militaire a refusé l'utilisation de la force contre les drones russes et les missiles en Ukraine, ainsi que la demande d'une zone interdite aux avions dans le pays. Sikorski a déclaré au FT que, selon lui, la cible d'aéronefs hostiles avant leur entrée dans l'espace aérien constituerait un acte légitime de légitime défense. "Given that they've entered our airspace, the risk becomes significant that someone might get injured by debris."

12:12 Munz discusses Russian reaction to AfD and BSV election wins: The election victories in Thuringia and Saxony are of interest to the Russians as well. Ntv correspondent Rainer Munz reports on the reactions to the AfD and BSV successes and explains how the Russians handle what might be the most extensive drone swarm ever directed at the Russian capital.

11:40 Poutine félicite les troupes russes pour leurs gains territoriauxLe président russe Vladimir Poutine a salué la rapidité avec laquelle les forces russes progressent dans la conquête de nouveaux territoires en Ukraine voisine. Il a déclaré que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk n'avait pas ralenti la progression des forces russes dans la région de Donetsk. "Il ne s'agit pas simplement d'avancer de 200 ou 300 mètres", a déclaré Poutine aux agences de presse russes. "Il s'agit de plusieurs kilomètres carrés. Cette offensive rapide dans la région de Donetsk est inhabituelle." Poutine s'est arrêté dans la république de Tuva, en Sibérie, lors de son voyage en Mongolie pour participer à une nouvelle leçon intitulée "Conversations sur des questions importantes", introduite après le début du conflit. La leçon fait partie d'une campagne de propagande pour instruire les enfants sur la position politique du Kremlin. Poutine joue souvent le rôle d'enseignant lors de leçons publiques, même le premier jour de l'école. During this lesson, he repeated his assertion that the conflict he initiated was to defend Russia.

11:07 L'Ukraine intercepte 22 missiles et 20 dronesL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 22 des 35 missiles russes et détruit 20 des 23 drones d'attaque russes. Neuf missiles balistiques et 13 missiles de croisière ont été interceptés au-dessus de Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaïv et Zaporijjia.

10:36 Une vidéo montre une frappe de missile russe à KharkivLa Russie a bombardé Kharkiv avec des frappes de missiles pendant plusieurs jours, selon les rapports ukrainiens. Au moins 10 missiles ont été tirés sur la ville dimanche, touchant un centre commercial et de loisirs. Des dizaines de personnes ont été blessées.

10:01 Les pertes humaines augmentent suite à une attaque russe à SumyLe nombre de victimes d'une frappe de missile russe sur Sumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, a augmenté. Le ministère de l'Intérieur ukrainien rapporte maintenant 18 blessés, dont 6 enfants, avec un précédent rapport faisant état d'au moins 13 civils blessés, dont 4 enfants. L'attaque a visé un centre de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants et un orphelinat. La situation de sécurité dans la région de Sumy s'est encore détériorée après l'incursion frontalière du 6 août dans la région voisine de Russie de Kursk. Sumy, qui compte plus de 250 000 habitants, se trouve à environ 350 kilomètres à l'est de Kyiv.

09:29 Kyiv signale deux blessés dans une frappe aérienne russeLa Russie a de nouveau bombardé la capitale ukrainienne Kyiv avec des missiles (références 05:39 et 06:20). Au moins deux personnes ont été blessées par des débris tombant de missiles abattus, ont confirmé les autorités locales. Des bâtiments et des infrastructures ont été endommagés et des incendies se sont déclarés. Une alerte a été émise dans tout le pays pendant presque deux heures, du soir jusqu'au matin.

08:57 ISW : une majorité de Russes soutiennent la guerre en UkraineLa population russe continue de soutenir le conflit en Ukraine, selon le dernier rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), même après l'invasion de la région frontalière russe de Kursk par l'Ukraine. Le Centre Levada, un organisme de sondage russe indépendant, a révélé les chiffres de soutien. Remarkably, the support for the Russian military operation in Ukraine significantly increased among Russians in August, with approximately 78% of respondents backing the war, compared to 75% in July and 77% in June. Les experts de l'ISW suggèrent que la population russe ne semble pas lasse de la guerre, offrant ainsi plus de flexibilité au Kremlin pour poursuivre une guerre d'usure prolongée contre l'Ukraine.

08:11 L'Ukraine reveals Russian casualty figuresThe Ukrainian General Staff has disclosed casualty figures for Russian forces in Ukraine, estimating that Russia has lost around 617,600 soldiers since February 24, 2022, with a daily loss of 1,300. A report from Kyiv also states that 9 tanks, 10 artillery systems, 1 multiple launch rocket system, and 30 UAVs were destroyed. Since the major offensive, Russia is reported to have suffered over 8,601 tanks, 17,646 artillery systems, 368 aircraft, 328 helicopters, UAVs, 28 ships, and 1 submarine. Western estimates suggest lower casualty numbers, but these may be underestimated.

07:29 Le gouverneur : la région de Saporijjia a connu 171 attaques en 24 heuresIl semble que la région ukrainienne de Saporijjia ait connu 171 attaques en 24 heures, selon les informations divulguées par le gouverneur militaire régional, Ivan Fedorov, via un message Telegram. Les forces russes ont apparemment utilisé 95 drones dans quatre frappes aériennes sur les localités de Lobkove, Pjatskatki et Novoadriivka.

07:03 Un survivant est secouru des décombres à KharkivLes travailleurs de secours ont réussi à secourir un individu des débris d'une salle de spectacle effondrée à Kharkiv suite à une frappe aérienne russe. Les rapports de Reuters indiquent que l'individu secouru est en vie et se sent bien immédiatement après le sauvetage. Les autorités ont mentionné que plus de 40 individus, dont cinq enfants, ont été blessés suite aux frappes de missiles russes sur Kharkiv, qui ont détruit un centre commercial et une salle de spectacle un dimanche après-midi.

06:20 Kyiv victime d'attaques aériennes et d'explosions : frappe aérienne russeLes forces russes ont apparemment opté pour une frappe aérienne extensive, impliquant des drones, plus de dix missiles de croisière et de nombreux missiles balistiques contre l'Ukraine, ciblant principalement Kyiv et potentiellement d'autres villes, comme confirmé par l'armée de l'air ukrainienne. Les explosions qui ont suivi ont incité les habitants de Kyiv à chercher refuge dans les abris anti-aériens. Le maire Vitali Klitschko a confirmé des dommages dans les districts de Holosiivskyi et Solomianskyi, tandis que Klitschko et le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhiy Popko, ont rapporté plusieurs incendies dans le district de Shevchenkivskyi. Un individu aurait été blessé dans le district de Shevchenkivskyi en raison de débris tombant du ciel. "Préparez-vous aux représailles. L'ennemi les ressentira", a déclaré le chef de l'Office du Président ukrainien, Andriy Yermak, via Telegram.

05:39 Attaque de missile russe contre KyivKyiv est une fois de plus la cible d'une attaque de missiles russes, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne travaillent en continu pour se défendre contre l'assaut, comme annoncé par les représentants militaires ukrainiens via le service de messagerie Telegram. Les témoins à Kyiv rapportent avoir entendu plusieurs explosions bruyantes, indiquant l'activation des systèmes de défense aérienne. Pour l'instant, le nombre précis de missiles lancés et les dommages potentiels restent inconnus.

04:46 Putin : le projet de gazoduc vers la Chine progresseLes plans de construction d'un nouveau gazoduc russe passant par la Mongolie pour se rendre en Chine avancent comme prévu, selon le président Vladimir Poutine. Poutine a détaillé lors d'une interview avec le journal mongol "Onoodor" qu'une étude de faisabilité avait été autorisée et que des sondages techniques avaient été effectués en janvier 2022, selon les informations publiées sur le site du Kremlin. Le gazoduc prévu, "Force de Sibérie 2", est estimé pouvoir transporter 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an de la région russe de Yamal à la Chine via la Mongolie.

03:34 Un orphelinat à Sumy bombardé par les Russes : 13 blessésLes troupes russes ont apparemment attaqué à la fois un centre de réhabilitation sociale et psychologique des enfants et un orphelinat à Sumy avec des missiles. Ukrainska Pravda affirme que treize personnes, dont deux enfants, ont été blessées en conséquence. Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, comme rapporté par l'administration militaire locale.

02:26 Majorité en Pologne souhaite abattre les drones espions russesAvec un taux d'approbation proche de 60 %, les Polonais pensent qu'il serait approprié que l'armée polonaise tire sur les drones russes entrant dans l'espace aérien polonais pendant les opérations en Ukraine, selon un sondage organisé par le journal polonais "Rzeczpospolita". Cette opinion concerne un objet volant non identifié, présumé être un drone kamikaze Shahed, qui a survolé la Pologne pendant 30 minutes le 26 août avant de disparaître. Le général de brigade polonais Tomasz Drewniak a déclaré que la Russie testait probablement le système de défense aérienne de la Pologne en lançant des drones dans l'espace aérien polonais.

00:26 Mortalité dans la région de Belgorod en raison des tirs ukrainiensLa région russe de Belgorod a enregistré un décès suite aux tirs ukrainiens dans le village de Shagarovka près de la frontière, comme rapporté par le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov. Trois autres personnes ont été blessées lors des attaques contre le village de Shebekino. Plusieurs autres villages ont également été touchés par les tirs ukrainiens.

23:08 La Russie repousse 158 attaques de drones ukrainiensLa Russie affirme avoir réussi à repousser des "intenses" attaques de drones ukrainiens contre Moscou et 14 autres régions. Le ministère de la Défense a rapporté l'interception de 158 objets volants pendant la nuit, comme communiqué via le service de messagerie Telegram. Dix drones ont visé Moscou, selon les chiffres officiels.

22:24 Attaque aérienne russe massive sur Kharkiv : le nombre de blessés s'élève à 47Le nombre total de blessés dans l'attaque aérienne russe massive sur Kharkiv a augmenté à 47, dont sept enfants, comme annoncé par le service d'urgence d'État ukrainien via Telegram. De nombreux bâtiments civils, tels qu'un centre commercial, ont été endommagés lors de l'attaque, comme montré dans des photographies des agences de presse.

21:06 La société énergétique ukrainienne annonce des coupures de courantEn raison des attaques russes massives contre l'infrastructure énergétique du pays, l'Ukraine s'attend à de multiples coupures de courant le lundi. Cette information a été communiquée par le fournisseur d'énergie ukrainien Ukrenergo, selon Ukrinform. L'alimentation en électricité des sites d'infrastructure vitale ne sera pas perturbée. Cependant, Ukrenergo met en garde sur le fait que la portée des restrictions pourrait changer.

Vous pouvez consulter tous les événements passés ici.

1. Le président ukrainien a exprimé ses préoccupations auprès de la Commission concernant l'impasse à Kursk et les activités russes croissantes près de Pokrovsk.2. Dans le contexte de la livraison attendue de missiles iraniens à la Russie, les alliés de l'Ukraine appellent la Commission à prendre des mesures immédiates pour prévenir toute escalade potentielle du conflit.

here.

Lire aussi: