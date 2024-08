A 20h03, Ukraine: Rassemblement des troupes biélorusses à la frontière

Rassemblement apparent de troupes en Biélorussie près de la frontière, l'Ukraine s'inquièteSelon l'Ukraine, la Biélorussie serait en train d'accumuler un nombre considérable de troupes et d'équipement militaire près de sa frontière. Cet apparent rassemblement, que l'Ukraine considère comme suspect, serait prétendument justifié par des exercices militaires, selon son ministère des Affaires étrangères. Cependant, la Biélorussie, alliée proche de la Russie, n'a pas encore commenté la situation.

19:30 Après l'attaque de l'hôtel : le journaliste manquant est confirmé mortLe journaliste de Reuters qui avait disparu suite à une attaque russe contre un hôtel à Kramatorsk a été confirmé mort. Les autorités ukrainiennes rapportent que le corps du journaliste britannique a été découvert dans les décombres plusieurs heures plus tard. Par ailleurs, quatre personnes ont été blessées, selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, via Telegram. Les rapports précédents faisaient état de seulement deux personnes blessées.

18:49 L'Ukraine continue ses stratégies anti-drones inhabituellesL'Ukraine semble persévérer dans ses méthodes uniques pour lutter contre les drones russes. Diverses vidéos montrent un équipage d'hélicoptère ukrainien, armé d'une mitrailleuse, pourchassant des drones. Selon Forbes, il s'agit d'un hélicoptère de transport Mi-8. Une vidéo montre un soldat ukrainien réussissant à abattre un drone iranien Shahed depuis le cockpit de l'hélicoptère.

17:34 Zelensky exprime ses préoccupations concernant les affaires d'Inde avec la RussieAu cours d'une interaction avec des journalistes indiens, le président ukrainien Zelensky a exprimé ses préoccupations concernant les activités commerciales de l'Inde avec la Russie. Il a noté que Poutine utilise les recettes du pétrole et du gaz pour financer son conflit contre l'Ukraine. Zelensky a qualifié cette pratique de "vol à ses propres gens". Il a également commenté sur la façon dont l'économie de guerre de Poutine est financée par des milliards provenant de l'Inde, de la Chine et des États arabes. Cependant, Zelensky a reconnu que l'Ukraine ne peut pas exercer de pression sur l'Inde, car il s'agit d'un pays indépendant.

17:09 Musk demande la libération du PDG de TelegramElon Musk, PDG de X, a demandé la libération de Pavel Durov, fondateur de Telegram, qui a été arrêté à Paris. Musk a tweeté #FreePavel accompagné d'une vidéo d'une interview de Durov avec le journaliste américain Tucker Carlson. Dans un autre tweet, Musk a écrit "Liberté Liberté! Liberté?".

16:37 Söder ne partage pas l'opinion de Kretschmer sur la politique ukrainienneLe ministre-président de Bavière, Markus Söder, s'est distancié de la position de son collègue saxon Michael Kretschmer (CDU) sur la politique ukrainienne. "Nous avons une position claire. Herr Kretschmer a la sienne, que je respecte. Cependant, nous avons des positions très différentes," a déclaré Söder lors d'une interview estivale de l'ARD. "Honnêtement, la Seconde Guerre mondiale aurait-elle pris fin si on avait laissé Hitler?" a demandé Söder, faisant référence au président russe Vladimir Poutine. Kretschmer a critiqué les livraisons d'armes à l'Ukraine, que Söder a qualifiée de "naïve".

16:09 Zelensky confirme le soutien de Trump à l'UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que le candidat à la présidence américaine Donald Trump a exprimé son soutien à l'Ukraine et son désir de mettre fin au conflit. Zelensky exprime cela lors d'une interview avec des journalistes indiens, partagée sur son canal de médias sociaux.

15:41 Medvedev affirme avoir prévenu le PDG de Telegram "il y a longtemps"Après l'arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, à Paris, l'ancien président russe Medvedev affirme avoir prévenu Durov "il y a longtemps" que sa position sur la confidentialité des données des utilisateurs lui causerait "des problèmes sérieux" dans divers pays. "Il s'est trompé," écrit Medvedev sur Telegram. "Pour nos adversaires communs, c'est un russe imprévisible et dangereux." Durov, conclut Medvedev, doit finalement comprendre qu'on ne peut pas choisir son pays.

14:36 Zelensky propose que l'Inde accueille un second sommet de la paixLe président ukrainien Volodymyr Zelensky suggère que l'Inde pourrait accueillir un second sommet de la paix. Zelensky exprime son soutien à cette idée auprès du Premier ministre indien Narendra Modi. Actuellement, des discussions sont en cours avec l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie et la Suisse pour organiser un second sommet. Cependant, il est difficile d'organiser la conférence dans un pays qui n'a pas signé la déclaration finale du premier sommet. Bien que l'Inde ait assisté à la première réunion en Suisse en juin, elle n'a pas signé la déclaration finale.

14:13 Le pape critique l'interdiction de l'Église orthodoxe en UkraineLe pape François exprime son mécontentement face à l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine. During his Sunday prayer, the Pontiff remarked, "No Christian church should be prohibited directly or indirectly. Churches must not be meddled with!" Ukraine justifies the ban due to the Moscow Patriarchate's support for the Russian invasion. The Pope told his congregation in St. Peter's Square, "One does not commit evil because one prays. If someone perpetrates evil against their people, it indicates guilt. However, they cannot be guilty due to their prayers."

13:43 "Guerre inhumaine" - L'Ukraine déplore "une attaque préméditée" contre un hôtel à KramatorskLe ministère des Affaires étrangères ukrainien condamne l'attaque russe contre un hôtel de Kramatorsk où logeaient des journalistes étrangers. Le porte-parole du ministère, Georgiy Tykhyi, a annoncé sur X : "Hier soir, une autre attaque russe barbare et préméditée a blessé des correspondants de la presse étrangère résidant dans l'hôtel dans la zone résidentielle de Kramatorsk." Selon Tykhyi, cette cible sur les journalistes est devenue une tactique récurrente dans la campagne militaire russe. "Ces crimes de guerre barbares doivent être dénoncés et punis", a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

13:14 Après les attaques russes à Sumy : la police fait état de 4 morts et 13 blessésL'armée russe a bombardé la région ukrainienne de Sumy 261 fois hier, selon les rapports de la police locale. Au moins quatre personnes ont été tuées et treize blessées lors de ces attaques dans la région du nord. Le journal ukrainien "Ukrainska Pravda" révèle que six blocs d'appartements, 26 maisons, une école, des dépendances, des véhicules, une pipeline de gaz et de nombreux magasins ont été endommagés. De plus, une zone de deux hectares d'herbe sèche a été incendiée.

12:42 Zelensky se moque de Poutine : "Ancien Politique en Fin de Course depuis la Place Rouge"Le président Volodymyr Zelensky n'a pas seulement présenté le nouveau drone ukrainien Palianytsia lors de la Journée de l'Indépendance. Dans une adresse vidéo, le chef d'État a également raillé le dirigeant russe Vladimir Poutine, le qualifiant d'"ancien politique en fin de course depuis la Place Rouge" en raison de ses menaces nucléaires. "C'est un ancien politique en fin de course depuis la Place Rouge qui menace constamment tout le monde avec le bouton rouge, il ne dictera pas ses lignes rouges", a déclaré le septuagénaire.

12:14 Plus de 500 localités ukrainiennes restent sans électricité après les attaquesPlus de 500 localités en Ukraine sont toujours privées d'électricité après les attaques russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, confirme le ministère de l'Énergie ukrainien via l'agence de presse d'État Ukrinform. Le secteur de l'énergie rencontre des difficultés, mais il n'y a pas de restrictions pour les clients. Plus de 7 200 personnes ont déjà été rétablies. Le ministère encourage les citoyens à économiser l'électricité et à l'utiliser de manière responsable, surtout le soir. En raison des attaques intenses des troupes russes, le système énergétique est gravement endommagé et reste très vulnérable aux perturbations.

11:38 Ukraine : 160 incidents de combat avec les soldats russes en une journéeLe côté ukrainien a rapporté 160 incidents de combat sur le front hier. Les hostilités étaient vives dans dix secteurs, avec la situation autour de Pokrovsk étant la plus tendue, selon le rapport de situation du matin du état-major des forces armées ukrainiennes. Les troupes russes ont mené cinq attaques avec 15 missiles et 95 attaques avec 127 bombes aériennes guidées sur des positions ukrainiennes, ainsi que sur des villes et des villages.

10:57 Journaliste de Reuters porté disparu après l'attaque de roquette contre un hôtel - Les secours continuent dans les décombresLes troupes russes ont attaqué un hôtel dans la ville ukrainienne de Kramatorsk pendant la nuit, selon des rapports ukrainiens. Un membre du personnel de Reuters est maintenant porté disparu, deux autres sont blessés. Une mise à jour de Reuters a révélé qu'une équipe de six personnes était présente à l'Hôtel Sapphire lors de l'attaque. La structure a été "apparemment touchée par une roquette" la nuit dernière. "L'un de nos collègues est toujours porté disparu, deux autres ont été admis à l'hôpital", a-t-il déclaré. Ils coordonnent avec les autorités locales à Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Fillaschkin, a publié sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés, un est toujours porté disparu. "Les autorités, la police et les services de secours sont sur les lieux. Le démantèlement des décombres et les opérations de secours sont en cours." Le ministère de la Défense russe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. "Les troupes russes ont bombardé la ville de Kramatorsk, en utilisant probablement un missile Iskander-M", a déclaré un communiqué du Bureau du procureur général ukrainien, qui a lancé une enquête préliminaire sur l'attaque. La roquette a touché à 22h35

09:29 Ukraine: 250 Cibles Russes à Porter de Fois, Selon l'ISW

L'ISW, basé aux États-Unis, plaide en faveur de l'utilisation non limitée d'armes de portée lointaine sur le territoire russe par l'Ukraine. Même après le repositionnement des forces aériennes dans des zones arrière plus profondes, de nombreux objectifs stratégiques resteraient accessibles aux missiles américains ATACMS, que l'Ukraine possède déjà mais ne peut pas utiliser pour des frappes sur le territoire russe en raison des restrictions de Washington. "L'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée des missiles ATACMS fournis par les États-Unis à l'Ukraine", selon une récente analyse de l'ISW. Cependant, seuls les attaques avec des lanceurs multiples HIMARS et des missiles GLMRS sont actuellement autorisées. "Cela signifie que l'Ukraine peut cibler au maximum 20 des 250 cibles", a déclaré l'ISW.

09:06 Kyiv: 1190 Soldats Russes "Neutralisés" en Une Journée

Les autorités ukrainiennes continuent de signaler de lourdes pertes parmi les forces russes. Au cours des dernières 24 heures, 1190 soldats russes sont supposément morts ou incapacités, selon les chiffres officiels de Kyiv. Depuis le début de la guerre en février 2022, un total de 607 680 soldats russes ont été supposément "neutralisés" par l'Ukraine, selon le ministère de la Défense ukrainien. Le ministère a également annoncé la perte de cinq chars supplémentaires (8 547 au total depuis le début de l'invasion russe). L'Ukraine affirme avoir détruit ou saisi plus de 16 600 véhicules blindés et environ 14 000 drones. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, car Moscou ne fournit pas d'informations sur ses pertes en Ukraine.

08:39 Défense Aérienne Ukrainienne: La Plupart des Missiles et Drones Russes Échouent pendant la Nuit

L'Ukraine affirme que la Russie a lancé plusieurs missiles et drones contre les parties nord et est du pays pendant la nuit. "La plupart des missiles n'ont pas atteint leur cible", a rapporté la défense aérienne. La Russie a utilisé un missile balistique du type Iskander-M, un missile de croisière du type Iskander-K et six missiles guidés lors de cette attaque. Le nombre exact de ceux qui ont été abattus n'a pas été révélé. En même temps, huit des neuf drones d'attaque russes ont été supposément abattus.

08:08 Six Blessés dans une Attaque de Roquettes Russes Overnight dans le District de Slobidsky à Kharkiv

Le nombre de blessés a augmenté à six suite à une attaque de roquettes russes pendant la nuit dans le district de Slobidsky à Kharkiv. Cela a été rapporté par le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, via Telegram, comme le rapporte l'agence de presse d'État Ukrinform.

07:32 Zelensky Salue le Lancement de Nouveaux Drones de Roquettes Ukrainiens Palianytsia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les nouveaux drones de roquettes ukrainiens Palianytsia. Le chef d'État ukrainien a déclaré que ces drones de roquettes et d'autres innovations militaires étaient essentiels pour le pays en raison des retards de certains de ses partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, comme le rapporte "Kyiv Independent". "Une nouvelle classe de drone de roquettes ukrainien, Palianytsia".

06:55 Commandant d'Azov Critique l'Échange de Prisonniers: Aucun Combattant d'Azov parmi les Soldats Libérés

Selon des sources ukrainiennes, aucun soldat d'Azov n'a été impliqué dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine hier. Cela a été rapporté par "Kyiv Independent" citant le commandant de brigade Denys Prokopenko. Le commandant du régiment Azov a critiqué l'échange de prisonniers récent et a exprimé sa déception que aucun des combattants d'Azov, qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans, n'ait été inclus.

06:14 Gouverneur: Cinq Morts dans une frappe Ukrainienne sur la Région Frontalière de Belgorod

Cinq civils ont été tués et douze autres blessés, dont quatre grave, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière russe de Belgorod hier soir, selon les autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté que trois mineurs ont également été blessés, deux ayant été hospitalisés. L'Ukraine a récemment augmenté ses attaques sur le territoire russe et a avancé dans la région de Kursk frontalière de Belgorod en début août. Belgorod est fréquemment cible d'attaques aériennes et de drones ukrainiens en réponse aux attaques du côté russe.

05:47 Russie: Civils Tués par des Obus Ukrainiens

Cinq civils ont été tués et douze autres blessés dans des tirs d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie. Cela a été rapporté par le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Les rapports ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, et il n'y a pas eu de déclaration de l'Ukraine.

04:26 Ville de Sumy Signale des Attaques de Roquettes et des Blessés

La ville de Sumy a signalé des attaques de roquettes, selon l'administration militaire régionale. Deux attaques de roquettes ont été signalées, avec sept personnes blessées, deux dans un état grave. Les autorités ont rapporté que la Russie a attaqué l'infrastructure civile à Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv et Chuhuiv : Les Russes lancent une attaque de roquettesLe chef de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, met en garde : l'armée russe a lancé des attaques de roquettes sur les villes de Kharkiv et Chuhuiv. Pour l'instant, une personne a été blessée. Une explosion plus importante est signalée à Kharkiv. Le maire de la ville, Ihor Terechow, a partagé sur Telegram qu'une explosion importante a été entendue. Il invite les habitants de la ville à la prudence. La cause de l'explosion n'est pas encore déterminée.

03:06 Les défenses aériennes ukrainiennes alertées par des drones de combatAu cours des premières heures, une alerte aérienne est déclenchée dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les forces ukrainiennes mettent en garde, entre autres, contre un essaim de drones de combat Shahed volant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne du Sud de Mykolaiv. Des attaques russes intensifiées étaient attendues autour du Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, qui a eu lieu samedi. Cependant, une vague d'attaques à grande échelle n'a pas encore eu lieu.

01:32 La Commission européenne soupçonnée de suspendre les approvisionnements en pétrole de la HongrieLa Hongrie estime que la Commission européenne est responsable de l'interruption des approvisionnements en pétrole russe. Comme l'a exprimé le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjarto, "Le fait que la Commission européenne ait déclaré qu'elle n'était pas disposée à aider à assurer l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que l'ordre émanant de Bruxelles était dirigé vers Kyiv pour (...) créer le chaos dans l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie." La Commission européenne refuse initialement de commenter. En juin, le gouvernement ukrainien a ajouté le producteur de pétrole russe Lukoil à la liste des sanctions et a bloqué le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien. Ce geste a largement coupé les pays comme la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Quatre femmes blessées lors d'une attaque des troupes russes à KupianskLes soldats russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk de l'oblast de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de Kharkiv. Autour de midi, les envahisseurs ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupiansk, entraînant l'incendie d'un bâtiment privé, a expliqué Syniehubov. Les femmes blessées ont été soignées. Les investigations sur les suites de l'attaque se poursuivent.

21:03 Le ministre de la Défense britannique : "L'Ukraine a constamment résisté aux forces plus importantes de la Russie"John Healey, ministre de la Défense britannique, célèbre le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine dans un article invité sur "European Pravda". "Il y a trente-trois ans, l'Ukraine a déclaré son indépendance, promettant un avenir meilleur et plus prospère en tant que démocratie souveraine, libérée du contrôle de la Russie soviétique", écrit Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu d'un conflit. C'est un combat pour la vie ou la mort pour l'indépendance face à l'invasion illégale de Poutine. "L'Ukraine a constamment résisté aux forces et aux ressources exponentiellement plus puissantes de la Russie. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple ukrainien", affirme Healey. Ils continuent de se battre courageusement, à la fois les militaires et la population civile. Les Britanniques doivent assurer leurs alliés ukrainiens de leur soutien pour aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, encourageant les gens de toute la Grande-Bretagne et au-delà à manifester leur soutien aux Ukrainiens. "Sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à 'Faire du bruit pour l'Ukraine' et à partager des publications pertinentes. Parce que, en plus de l'aide militaire et économique que nous offrons à l'Ukraine, nous avons également promis notre amitié et notre solidarité", déclare Healey.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de GénéralLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, au grade de Général. Cela conformément à un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de Colonel Général. La raison de cette promotion est la progression réussie des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de

Lire aussi: