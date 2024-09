À 20h01, les volontaires britanniques se préparent pour la saison froide.

19:34 Nombreuses mines de charbon bloquées à DonetskEnviron 150 mineurs sont bloqués dans la mine de charbon de Dobropillia en raison d'une panne de courant due aux attaques russes dans la région de Donetsk, selon "The Kyiv Independent", citant Mykhailo Volynets, chef de l'Union des mineurs ukrainiens. Située à environ 20 kilomètres au nord de Pokrovsk, une cible majeure des troupes russes ces derniers temps, la ville de Dobropillia comptait environ 28 000 habitants avant la guerre. Les attaques russes ont affecté l'alimentation en électricité de Dobropillia et des régions environnantes, y compris les mines de charbon. La panne de courant entraîne le remplissage de la mine en gaz et en eau, selon le rapport. Volynets a également souligné que les conditions dans la région étaient "difficiles".

19:08 La Suède augmente son budget de défense civile face à la peur de la guerreLa Suède prévoit de doubler son budget de défense civile au cours des trois prochaines années pour se préparer à d'éventuelles hostilités. "Les leçons du conflit ukrainien montrent qu'il est crucial de préserver le fonctionnement des secteurs critiques de la société", a déclaré le gouvernement suédois. En parlant de cette décision, le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin a déclaré que la Suède augmenterait son budget de défense civile de deux milliards de couronnes cette année, portant le total à 8,5 milliards de couronnes (environ 740 millions d'euros). L'objectif est d'avoir un budget annuel de 15 milliards de couronnes d'ici 2028. "La situation de sécurité reste précaire et devrait persister à court terme", a déclaré Bohlin.

18:39 Poutine : L'OTAN en guerre contre la Russie si elle aide l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portéeLe président russe Vladimir Poutine a affirmé que si l'Ouest confirmait l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée contre des cibles russes, cela signifierait que l'OTAN est "en guerre" contre la Russie. "Cela transformerait fondamentalement la nature du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie", a déclaré Poutine à un journaliste de la télévision d'État. Si une telle décision était prise, "ce serait rien de moins qu'une implication directe des pays de l'OTAN dans le conflit ukrainien". L'Ukraine a demandé à l'Ouest l'autorisation d'utiliser des armes occidentales à longue portée pour dissuader les attaques venues de Russie. La Russie a lancé de nombreuses attaques contre l'infrastructure ukrainienne ces derniers mois.

18:07 Zelenskyy critique l'initiative de paix sino-brésilienne comme "dévastatrice"Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rejeté une initiative de paix sino-brésilienne, la qualifiant de "dévastatrice, c'est simplement une déclaration politique". Dans une interview accordée au média brésilien Metropoles, Zelenskyy a déclaré : "Comment pouvez-vous proposer 'voici notre initiative' sans même nous consulter ?" La Chine et le Brésil ont proposé une conférence internationale pour la paix en mai. "À quoi cela sert-il ?" a demandé Zelenskyy. Contrairement à Kiev, Zelenskyy n'a pas été consulté avant la proposition.

17:40 Ukraine : Un missile russe frappe un navire céréalierUn missile russe a prétendument touché un navire civil transportant du grain d'Ukraine, selon des sources ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que le navire avait quitté les eaux ukrainiennes en mer Noire au moment de l'attaque. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha a qualifié cela de "frappe provocante sur la liberté de navigation et la sécurité alimentaire mondiale". Zelenskyy a confirmé qu'il n'y avait pas de victimes. Un porte-parole de la marine ukrainienne a indiqué que le navire céréalier ne se trouvait pas dans le corridor des céréales ukrainiennes au moment de l'attaque. Il se trouvait plutôt dans la zone économique maritime de la Roumanie. Un porte-parole de la marine roumaine a déclaré que le navire ne se trouvait pas dans les eaux territoriales roumaines.

17:12 Le président chinois se rendra à nouveau en Russie en octobreLe président chinois Xi Jinping se rendra en Russie en octobre. Xi participera au sommet du BRICS dans la ville de Kazan, a confirmé le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Xi rencontrera le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg ce jour-là. Les deux ont loué les relations entre la Chine et la Russie. Xi a exprimé sa gratitude pour l'invitation de Poutine au sommet du BRICS à Kazan, a mentionné Wang. Poutine a suggéré qu'ils discuteraient également des aspects de leur relation qui "évoluent plutôt bien" lors d'une réunion bilatérale.

16:50 Les États-Unis prêts à "modifier" leur aide militaire à l'UkraineLes États-Unis sont prêts à "modifier" leur aide militaire à l'Ukraine selon les besoins, selon le secrétaire d'État Antony Blinken. During a press conference in Warsaw, Blinken was asked if the Americans had granted authorization for Ukraine to strike targets within Russia using Western weapons. He replied: "I can inform you that we will continue to carry out what we've been doing: we will modify, we will adapt, if necessary, including in terms of the weapons available to Ukraine." Blinken disclosed that he had engaged in "detailed and fruitful discussions" with his British counterpart David Lammy in the Ukrainian capital Kyiv on Wednesday. They would take this into account. "And if necessary, we will adapt."

16:35 Nouveau poste pour le secrétaire général de l'OTAN StoltenbergLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, est sur le point de devenir le nouveau dirigeant de la Conférence de sécurité de Munich. Le Norvégien prendra ses fonctions après la conférence sur la sécurité en février 2025. Christoph Heusgen, qui a assumé le poste en 2022 et a servi en tant que conseiller en matière de politique étrangère à long terme de la chancelière Angela Merkel, quittera ses fonctions de dirigeant, tandis que l'ancien président à long terme, Wolfgang Ischinger, continuera de servir en tant que président du conseil d'administration de la fondation. Stoltenberg devrait quitter son poste de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre, après dix ans, au profit de l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

16:11 Attaque russe tue trois travailleurs de la Croix-Rouge ukrainienneDans une attaque russe, trois travailleurs de la Croix-Rouge ukrainienne ont perdu la vie, selon des sources ukrainiennes. L'incident s'est produit dans un village de la région disputée de Donetsk, selon le Bureau du procureur général ukrainien via Telegram. Deux autres travailleurs ont été hospitalisés, l'un dans un état critique. "Une autre atrocité de l'occupant dans la mission humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge dans la région de Donetsk", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Le défenseur des droits de l'homme ukrainien Dmytro Lubinets a exhorté le CICR à reconnaître la violation par la Russie des principes de la Convention de Genève.

15:45 Essai de provocations closes le procès des avocats de NavalnyLe juge présidentiel a rapidement clos le procès de trois avocats représentant le critique du Kremlin Alexei Navalny en détention dans la ville russe de Petushki pour les avocats de la défense Vadim Kobzev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin. Le juge a invoqué un avertissement de la police concernant des provocations potentielles par les partisans de Navalny comme justification. Le trio est accusé d'appartenir à une organisation extrémiste - une référence au fonds anti-corruption de Navalny.

15:18 Conflit entre l'Ukraine et la Russie dans la mer NoireDes rapports font état d'une escarmouche en mer et dans les airs entre l'Ukraine et la Russie dans la mer Noire. Le renseignement militaire ukrainien révèle qu'un avion de chasse russe Su-30 a été abattu lors d'une opération spéciale en mer (voir l'entrée à 08h04) à l'aide d'une arme antiaérienne portable. Cependant, l'armée de Kyiv n'a pas divulgué plus de détails sur l'opération mardi soir. Le ministère de la Défense russe a déclaré sur Telegram qu'une tentative d'assaut ukrainien sur une plateforme de forage russe dans la mer Noire, utilisant des vedettes rapides, avait entraîné la destruction et le naufrage de huit des 14 bateaux, tandis que les autres se sont retirées. Le ministère russe n'a pas mentionné la perte d'un avion. Cependant, le blog militaire pro-russe Rybar a rapporté qu'un Su-30 avait été abattu pendant l'attaque ukrainienne.

14:54 Les soldats ukrainiens doivent faire preuve de prudenceLes soldats ukrainiens doivent utiliser leur armement rare avec sagesse et prudence. La journaliste de ntv Kavita Sharma a rencontré à la fois des armes soviétiques vieilles et limitées en munitions et des armes occidentales rares mais supérieures sur le front.

14:23 Zelensky : la Russie lance une contre-offensive dans la région de KurskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé une contre-offensive dans la région de Kursk, sur la frontière russe. Cette réaction de l'armée russe est en ligne avec la stratégie ukrainienne, a mentionné Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, sans fournir plus de détails. Le ministère de la Défense russe a annoncé sur Telegram que les forces russes avaient repris dix établissements dans la région de Kursk en deux jours.

13:55 Critiques d'un politique iranien envers les relations russo-iraniennesUn politique conservateur iranien a émis des critiques inhabituelles sur les relations Iran-Russie, alors que les sanctions et les tensions diplomatiques persistent. Ali Motahari, ancien vice-président du Parlement, a publiquement critiqué les nouvelles sanctions imposées par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne contre l'Iran pour la fourniture de missiles balistiques à la Russie sur la plateforme X. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fermement nié ces allégations.

13:38 Penurie d'eau et de gaz dans la ville ukrainienne de PokrovskSuite aux attaques russes, la ville de Pokrovsk, dans la région de Donetsk en Ukraine, fait face à une pénurie d'eau et de nombreux habitants sont privés de gaz pour la cuisine et le chauffage, a confirmé le gouverneur de la région, Vadym Filashkin. Récemment, une usine de traitement de l'eau a été touchée, laissant la ville dépendre de plus de 300 puits d'urgence pour son approvisionnement en eau potable. De plus, un centre de distribution de gaz a été détruit quelques heures plus tôt, privant 18 000 habitants de Pokrovsk de gaz.

13:07 Possible surévaluation du nombre de navires de guerre russesLe nombre de navires de guerre russes participant à l'exercice militaire "Océan-2024" pourrait être exagéré, selon un rapport du média russe indépendant "Agentstvo". Le ministère de la Défense russe affirme que plus de 400 navires de guerre y participent, mais le rapport cite des données en ligne douteuses du "Global Naval Powers Ranking 2024" et du "RussiaShips.info" estimant respectivement 264 et 299 navires de guerre. De plus, environ 50 navires et sous-marins affectés à la flotte de la mer Noire ne participent pas à l'exercice. La Russie a une histoire d'enflure de la taille de ses forces militaires.

12:28 Renforcement des activités d'espionnage russe contre la Bundeswehr et l'aide à l'UkraineSelon le dernier rapport annuel du Service de contre-espionnage militaire (MAD), les services de renseignement russes ont renforcé leurs activités d'espionnage contre l'aide allemande à l'Ukraine et la Bundeswehr. Le rapport met en évidence que les services de renseignement russes ont recentré leur stratégie militaire et de politique sur le niveau tactique. Il est maintenant crucial pour les Russes de connaître les détails de l'aide militaire que l'Allemagne fournit à l'Ukraine, notamment les itinéraires de transport d'armes et de munitions, les procédures de déploiement et les utilisations tactiques des armes occidentales en Ukraine. De plus, les services de renseignement russes ciblent de plus en plus les capacités de la Bundeswehr pour la défense territoriale et de l'alliance.

11:52 Munz : la menace des armes atomiques de Berlin n'est pas fortuiteLa Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient approuver l'utilisation par l'Ukraine d'armes contre le territoire russe, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Comme la Russie a réussi à empêcher une telle décision par des menaces jusqu'à présent, il n'est pas surprenant qu'un spécialiste des armes atomiques plaide en faveur d'attaques sur Berlin.

11:15 Retard dans la décision sur l'utilisation de missiles longue portée ukrainiensLa décision concernant l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée occidentaux en Russie pourrait prendre plus de temps. La réunion de l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre, où environ 150 chefs d'État et de gouvernement se gatheront, ne devrait pas witnesser cette décision. Selon le média américain Bloomberg citant le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy, cette réunion de l'ONU offrira la prochaine occasion de discuter de l'utilisation de missiles longue portée. Le président ukrainien Selenskyj prévoit de réitérer sa demande lors de cette réunion. Mercredi, Lammy et le secrétaire d'État américain Blinken se sont rendus à Kyiv pour discuter des plans de Selenskyj pour des attaques sur le territoire russe. Blinken prévoit de discuter de ce sujet avec le président Biden vendredi, tandis que le Premier ministre britannique Starmer rencontrera également Biden le même jour.

10:31 Visite de Blinken en Pologne après KyivLe secrétaire d'État américain Blinken s'arrête en Pologne, un soutien clé de l'Ukraine, sur son retour de Kyiv. Blinken prévoit de rencontrer le Premier ministre Tusk et le président Duda pour discuter de la coopération future avec la Pologne, qui sert de principale porte logistique pour le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Les dépenses militaires de la Pologne ont considérablement augmenté depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le pays commandant 96 hélicoptères de combat Apache auprès du géant américain de la défense Boeing pour 10 milliards de dollars.

09:59 L'armée de l'air ukrainienne signale une attaque russe avec des drones et des missilesL'armée de l'air ukrainienne signale une attaque russe sur l'Ukraine utilisant 5 missiles et 64 drones de combat d'origine iranienne. Bien que 44 drones aient été interceptés, les données militaires ne sont pas entirely vérifiables. La défense aérienne était également active autour de Kyiv pour abattre les drones approchants.

09:11 Expert russe appelle à une posture nucléaire plus fermeLe spécialiste russe de la politique étrangère Sergei Karaganov suggère que la Russie devrait clairement démontrer sa readiness à utiliser des armes nucléaires. L'objectif principal de la politique nucléaire de la Russie devrait être de faire réaliser à "tous les ennemis actuels et futurs" que la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires, selon Karaganov. La Russie pourrait mener une frappe nucléaire limitée sur un pays de l'OTAN sans déclencher une guerre nucléaire totale, ajoute-t-il. Si les États-Unis affirmaient fournir une protection nucléaire à ses alliés, ce serait un mensonge, selon Karaganov. Il a précédemment plaidé en faveur de la consideration d'une frappe nucléaire préventive pour intimider les adversaires. Certains experts occidentaux considèrent les vues de Karaganov comme bénéfiques pour le Kremlin car elles alarment l'Occident et font apparaître Poutine comme plus modéré en comparaison.

08:46 L'Ukraine espère obtenir soon l'approbation des États-Unis pour les missiles longue portée occidentauxIl y a un regain d'espoir en Ukraine quant à la possibilité d'être soon autorisé à mener des frappes profondes sur le territoire russe à l'aide d'armes occidentales. Le secrétaire d'État américain a assuré lors de sa visite à Kyiv qu'il cherchait à "assurer que l'Ukraine a tout ce dont elle a besoin". Au Royaume-Uni, il semble y avoir des indications en faveur d'un feu vert :

08:04 Les services de renseignement ukrainiens affirment avoir abattu un avion de chasse russeSuite aux rapports de la journée précédente concernant un avion de chasse russe Su-30SM disparu des radars, les services de renseignement militaire ukrainiens rapportent maintenant que les soldats ukrainiens ont abattu l'appareil lors d'engagements en mer Noire. Selon le Kyiv Independent, l'avion, valued à 50 millions de dollars et stationné en Crimée, a été allegedly destroyed par un système de défense aérienne portable.

07:26 Des dizaines de blessés à Konotop suite à une attaque de drones russe massiveLe nombre de blessés dans l'attaque de drones russe massive sur l'infrastructure énergétique de Konotop dans la région de Sumy a augmenté à 14. Selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform rapportant des autorités militaires régionales, un bâtiment résidentiel du centre-ville a également été touché.

06:42 Les réfugiés ukrainiens en Allemagne exemptés de restrictions de voyageLe Bundestag doit discuter pour la première fois aujourd'hui du paquet de sécurité prévu par le gouvernement allemand, qui comprend des restrictions sur les couteaux et le retrait du statut de réfugié pour ceux qui se rendent dans leurs pays d'origine. Cependant, des exceptions s'appliquent aux réfugiés d'Ukraine.

04:50 Assaut russe sur Konotop : des dommages importants aux installations énergétiquesDans un assaut russe sur la ville de Konotop dans la région de Sumy, plusieurs habitants ont été blessés. Selon le maire Artem Semenikhin, l'approvisionnement en eau de la ville a été temporairement affecté. Il y a également des dommages importants à l'infrastructure énergétique, laissant la date de rétablissement de l'électricité dans les ménages privés incertaine. Suite à l'attaque centrale de la ville, plusieurs incendies se sont déclarés ; des écoles et des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Deux personnes ont été hospitalisées, dont une dans un état critique.

03:29 Aide militaire supplémentaire de Lettonie pour l'UkrainePendant sa visite à Kyiv, la Première ministre lettone Eva Šilina a annoncé un paquet d'aide militaire pour l'Ukraine, comprenant la fourniture de véhicules blindés de transport de troupes. La Première ministre ukrainienne Denys Shmyhal a confirmé cela après avoir rencontré Šilina, ajoutant que des discussions sur l'élargissement de la coopération dans l'industrie de la défense étaient également en cours.

01:32 Royaume-Uni pointe du doigt un homme d'affaires iranien pour des fournitures potentielles de missiles à la RussieLe ministère britannique des Affaires étrangères à Londres a révélé qu'un homme d'affaires iranien avait été convoqué en raison de soupçons de fournitures de missiles à la Russie. Le gouvernement britannique a souligné que tout transfert de missiles balistiques à la Russie serait interprété comme une escalade dangereuse, déclenchant une réponse ferme. Mardi, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions à Téhéran en réponse à la fourniture présumée de missiles, notamment en suspendant les accords bilatéraux de trafic aérien. L'Union européenne avait déjà mentionné des "preuves crédibles" de livraisons de missiles iraniens à la Russie.

00:14 Russie déploie des soldats non formés à VovchanskSelon les rapports de l'armée ukrainienne, la Russie a déployé des troupes non formées sur le front de Kharkiv. Le porte-parole Vitalii Sarantsev, parlant au nom du groupe tactique opérationnel des forces armées de Kharkiv, a déclaré que les unités impliquées dans les opérations d'attaque de Vovchansk étaient inexpérimentées. Les spéculations suggèrent que ces renforts sont une réserve de mobilisation rassemblée par la Russie, possibly composée d'ex-prisonniers ou de soldats recrutés dans des pays comme l'Asie centrale, l'Afrique ou le Moyen-Orient.

22:39 Patrouilles linguistiques par le maire dans l'ouest de l'UkraineLe maire de la ville d'Iwano-Frankiwsk, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé le déploiement de patrouilles linguistiques en raison de l'augmentation de l'utilisation du russe. Le maire de la ville, Ruslan Marzinkiw, a informé la chaîne de télévision NTA que tout le monde peut rejoindre ces patrouilles linguistiques. Ils prévoient au moins 100 de ces contrôleurs linguistiques, avec actuellement environ 50 bénévoles s'étant inscrits. Une ligne directe a été établie pour que les citoyens signalent les locuteurs de russe dans les espaces publics. En raison du conflit, des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud, ont cherché refuge dans l'ouest de l'Ukraine, où l'on parle ukrainien.

21:42 Erdogan demande le retour de la péninsule de Crimée à l'UkraineLe président turc Recep Tayyip Erdoğan a demandé le retrait de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie, à l'Ukraine. Erdoğan a plaidé en faveur d'un soutien inébranlable à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine. Il a réitéré la nécessité du retour de la Crimée conformément au droit international. Avec l'établissement de la Plateforme de Crimée en 2021, Kyiv s'efforce d'attirer plus d'attention internationale sur la situation du conflit autour de la péninsule annexée.

21:05 L'Ukraine présentera sa stratégie militaire aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy considère le soutien des États-Unis comme crucial pour repousser l'invasion russe. "La stratégie pour la victoire (...) dépend essentiellement du soutien des États-Unis. Et d'autres partenaires", a déclaré Zelenskyy lors d'une conférence de presse à Kyiv. La stratégie, prévue pour être présentée avant la deuxième conférence de la paix sur l'Ukraine, vise à "renforcer considérablement l'Ukraine" et à "forcer la Russie à mettre fin à la guerre". Selon Bloomberg, les États-Unis exercent une pression sur Zelenskyy pour obtenir une stratégie claire sur les frappes contre la Russie avant d'assouplir les restrictions sur l'utilisation des armes occidentales. Le secrétaire d'État américain Blinken et le secrétaire britannique aux Affaires étrangères Lammy étaient attendus pour discuter d'un plan à long terme pour l'année à venir avec Zelenskyy à Kyiv afin de mieux comprendre les objectifs de l'Ukraine.

20:37 Blinken confirme la position de Biden sur l'utilisation d'armes en RussieSelon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, les États-Unis travaillent diligemment pour répondre aux demandes militaires de l'Ukraine, qui cherchent à utiliser des armes à longue portée fournies par l'Ouest pour frappe des cibles russes. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer devaient débattre de ces demandes vendredi, selon Blinken lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Lammy et le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiga à Kyiv. "Nous travaillons urgemment pour nous assurer que l'Ukraine dispose de tous les moyens nécessaires pour se défendre efficacement", a déclaré Blinken, confirmant "Nous voulons que l'Ukraine gagne".

