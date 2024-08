À 20h00, des sources du renseignement auraient activé une émission de télévision russe

19:16 Lituanie : Réduction des troupes terrestres russes à Kaliningrad

Selon des informations rapportées par le commandant des forces armées lituaniennes, Raimundas Vaikšnoras, dans une interview accordée à "Delfi", il y aurait une diminution du nombre de troupes terrestres russes dans l'enclave de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie sur la mer Baltique. Cette réduction serait attribuable à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Au début du conflit en Ukraine, un nombre important d'équipements et de personnel avait été évacué de Kaliningrad, selon le commandant. Bien que des soldats soient revenus après une rotation, une baisse du nombre de troupes terrestres est maintenant visible.

18:40 Les commentaires de Loukachenko sur l'Arménie provoquent des manifestations

Les critiques du président biélorusse Alexandre Loukachenko envers la politique pro-occidentale de l'Arménie ont suscité des protestations. Des manifestants à Erevan, la capitale arménienne, ont jeté des œufs à l'ambassade de Biélorussie, réclamant l'expulsion de l'ambassadeur. Cette réaction a suivi les déclarations de Loukachenko sur la télévision d'État russe, où il a remis en question la nécessité de l'Arménie et suggéré que le pays devrait se concentrer sur son économie intérieure. Les propos de Loukachenko ont encore tendu les relations entre l'Arménie et son allié historique, la Russie, qui étaient déjà tendues depuis que l'Azerbaïdjan a capturé le Haut-Karabakh en septembre, mettant fin à trois décennies de règne séparatiste arménien.

18:03 L'Ukraine signale des morts suite à une attaque de bombes glissantes

Deux personnes auraient été tuées lors d'une attaque à l'aide de deux bombes glissantes dans la région de Sumy, qui borde Kursk. L'attaque a visé des composants de l'infrastructure de la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait visité Sumy le même jour et avait mentionné que les attaques contre la région avaient diminué depuis que des parties de Kursk avaient été prises.

17:28 Un ferry pris de feu à Kavkaz après une attaque présumée ukrainienne

Un ferry chargé de citernes de carburant a pris feu dans le port russe de Kavkaz, selon les autorités locales. Cet incident a suivi une attaque présumée ukrainienne. Plusieurs médias russes ont partagé des vidéos et des photographies du feu et des nuages de fumée noire qui en ont résulté. Les forces ukrainiennes ont également publié un contenu similaire sur les réseaux sociaux, en utilisant la légende "Neptune visite le port de Kavkaz" sur leur compte Telegram. Des rapports non confirmés de sources russes suggèrent que le ferry a été touché par un missile anti-navire Neptune d'origine ukrainienne. Cependant, la portée efficace de cette arme est de 300 kilomètres, et la ligne de front est située plus loin. Le port est crucial pour l'approvisionnement en troupes de Moscou combattant en Ukraine.

Mise à jour à 18:39 : Selon le comité de crise de la région de Krasnodar, le ferry a coulé après avoir pris feu. Il transportait environ 30 citernes de carburant.

16:41 Avancée russe vers Pokrovsk vs Réussites ukrainiennes à Kursk

L'armée russe a affirmé avoir capturé un autre village près de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, se rapprochant ainsi de la ville, qui sert de important hub logistique. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les troupes ont connu des succès dans la région russe de Kursk, prenant un autre village et capturant plus de soldats russes. Les forces ukrainiennes contrôleraient maintenant 94 villages et plus de 1000 kilomètres carrés de terrain à Kursk. Cependant, ces rapports n'ont pas été vérifiés de manière indépendante.

16:12 L'Ukraine nie une tentative d'attaque contre une centrale nucléaire : la Russie pourrait mener une "provocation nucléaire"

L'Ukraine a nié les allégations du président russe Vladimir Poutine selon lesquelles des troupes ukrainiennes auraient tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit précédente. Andrii Kovalenko, responsable du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale de l'Ukraine, a qualifié ces allégations de "mensonge éhonté". Les Russes ont précédemment diffusé de fausses informations sur une potentielle "provocation nucléaire" par l'Ukraine aux centrales nucléaires de Kursk et de Zaporijjia. Au lieu de cela, Kovalenko a suggéré que la Russie pourrait planifier cette provocation elle-même. Il a considéré la menace d'une provocation nucléaire par la Russie comme plausible, compte tenu de l'implication de Poutine.

15:46 Les stocks de gaz de l'UE à 85 % de leur capacité équivalente

Les installations de stockage de gaz dans l'Union européenne sont à environ 85 % de leur capacité équivalente, deux mois avant la date spécifiée. La Commission européenne déclare que l'UE est "prête pour l'hiver prochain". En été 2022, après le lancement de l'invasion de l'Ukraine par les 27 nations membres, ils ont convenu que les stocks de gaz de l'UE devaient atteindre une moyenne de 85 % de leur capacité d'ici novembre 1. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, il y a des différences entre les pays. L'Espagne est en tête avec 100 %, tandis que la Lettonie a le taux le plus bas, d'environ 69 %. L'Allemagne est à 87,6 %. L'UE cherche à réduire sa dépendance au gaz naturel russe, en important plutôt du gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et du gaz de la Norvège.

15:21 Poutine : tentative d'attaque contre la centrale nucléaire de RussieLe président russe Vladimir Poutine affirme que l'Ukraine a tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale hier soir", déclare le dirigeant du Kremlin sans fournir de preuve. "L'Agence internationale de l'énergie atomique a été informée", mentionne Poutine lors d'une réunion télévisée du gouvernement. L'AIEA avait précédemment exprimé ses préoccupations quant aux conséquences potentielles du conflit sur la centrale et avait appelé "toutes les parties à exercer la plus grande retenue". [En savoir plus ici.]

14:50 Le directeur de l'AIEA se rendra à la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire russe de Kursk, a confirmé un porte-parole de l'AIEA. En début août, l'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise dans la région russe de Kursk. La société d'État russe Rosatom a ensuite indiqué qu'il y avait un potentiel danger pour la centrale nucléaire dû aux attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

14:21 Russie : 115 000 personnes évacuées115 000 personnes ont été évacuées des régions russes limitrophes de la frontière ukrainienne, selon le vice-Premier ministre Denis Manturov. Il indique que les conséquences pour l'agriculture et l'industrie dues à l'offensive ukrainienne sont évaluées lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les officiels supérieurs. "Je vous ai réunis pour discuter de la situation actuelle dans les régions frontalières de la Russie", déclare Poutine au début de la réunion.

14:00 Tusk : l'Inde pourrait médier dans le conflit en UkraineLe Premier ministre polonais Donald Tusk se réjouit de la possibilité que le Premier ministre indien Narendra Modi intervienne dans le conflit en Ukraine. "Je suis très heureux que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement en faveur d'une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit", déclare Tusk à Varsovie après des pourparlers avec Modi. L'offre de médiation de Modi est particulièrement importante car il se rendra de Pologne à Kyiv pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde maintient une neutralité vis-à-vis de l'invasion russe et ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou. [En savoir plus ici.]

13:40 "Ne ressemble pas actuellement à une 'opération limitée' dans la région de Kursk"Le chancelier Olaf Scholz perçoit l'avancée ukrainienne en Russie comme "une opération spatialement et temporellement limitée". Cependant, selon la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a actuellement aucune preuve pour étayer cette affirmation. "Au contraire", dit-elle dans son rapport actuel de la situation depuis Sumy, dans l'est de l'Ukraine.

13:20 Plusieurs avions militaires russes détruits lors d'attaques sur SawaslejkaDes attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka semblent avoir détruit plusieurs avions russes, selon le diffuseur public Suspilne, citant des informations du service de sécurité. Selon ces informations, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont été détruits lors d'une attaque le 16 août, et environ cinq avions, probablement des MiG-31K/I, ont été endommagés. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché et un autre MiG-31K/I a été endommagé.

13:06 Les services de renseignement russes enquêtent sur des journalistes de CNNLe service de sécurité fédéral russe (FSB) a engagé des procédures judiciaires contre plusieurs journalistes étrangers en réponse à des rapports dans la région russe de Kursk, où l'armée ukrainienne contrôle plusieurs localités. Des procédures ont été engagées contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiennes pour "traversée illégale de la frontière nationale", selon le FSB. Selon l'agence, les journalistes avaient réalisé des enregistrements vidéo dans la ville de Sudscha, contrôlée par les troupes ukrainiennes. Le FSB annonce qu'il va prochainement émettre des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a pu retourner dans son pays dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour supposed espionnage. [En savoir plus ici.]

12:34 Zelensky dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renflouéLe président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes ont avancé en Russie il y a plus de deux semaines. Il a annoncé que

11:40 Ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques prochaines

L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre une menace accrue d'attaques aériennes avant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine le samedi. Au cours des prochains jours et du week-end, il y a une probabilité accrue que la Russie cible l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon le site web de l'ambassade. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Cette fête a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a presque deux ans et demi. Récemment, des troupes ukrainiennes ont surpris en franchissant la frontière russe dans la région de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de riposter.

11:13 Incendie sur une base aérienne militaire à Volgograd

Un incendie se déclare sur une base militaire située près de Marinovka dans la région du sud de la Russie, Volgograd. Les habitants rapportent des explosions. Les autorités locales attribuent l'incendie à une frappe de drone ukrainien. Aucun décès n'est signalé.

10:41 La Russie compte sur des abris préfabriqués en béton à Kursk

Selon les autorités locales, des abris en béton préfabriqués sont construits pour la population dans la région frontalière de Kursk en Russie. "Conformément à mes instructions, l'administration de la ville de Kursk a désigné des sites clés pour l'installation d'abris préfabriqués modulaires", explique le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Des abris sont construits à des endroits animés comme les arrêts de bus. Smirnov publie une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des abris sont également installés dans deux autres endroits, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie affirme que l'Ukraine prévoit d'attaquer l'installation, une allégation que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine montre des images de son avancée à Kursk

L'Ukraine signale plus de 40 raids de soldats russes aux alentours de la ville de Pokrovsk, presque tous repoussés. Le président Zelensky promet de renforcer les troupes dans la région. De plus, la poussée dans la région de Kursk se poursuit.

Source

09:42 La Russie signale des drones dans plusieurs régions

L'armée russe signale qu'elle repousse plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans différentes régions du pays, selon des communiqués officiels. Selon les déclarations sur Telegram du gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, "la plupart des drones ont été détruits" lors d'une attaque près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07h30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov signale que "deux roquettes ukrainiennes et un drone ont été détruits par la défense aérienne russe". Dans la région du sud de Rostov, le gouverneur Vasily Golubev signale que "une attaque avec cinq drones a été repoussée". Des drones sont également signalés comme ayant été neutralisés dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Utilisation d'armes de longue portée contre des cibles en Russie : Kyiv cherche l'approbation des États-Unis

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon un communiqué du ministère à Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent de la situation au front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes avec Umerov. "J'ai souligné que nous devons obtenir rapidement l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes de longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 L'acteur de Star Wars lance une campagne

L'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Les robots sont conçus pour déminer même dans des zones difficiles, garantissant une distance de sécurité pour les opérateurs. "L'un des crimes les plus odieux que la Russie a commis en Ukraine est le semis de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où les gens doivent risquer leur vie pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est heavily mined, and its clearance could take decades.

07:30 Autorité russe confirme l'incendie dans une installation militaire

Les autorités russes ont confirmé les rapports selon lesquels une installation militaire dans la région sud de Volgograd a été touchée par une attaque de drone ukrainien. Une mise à jour Telegram du gouverneur régional, Andrei Bocharov, indique que le drone a effectué un atterrissage forcé dans l'installation, sans faire de victimes. Cependant, Bocharov ne précise pas quelle installation militaire a été touchée. Toutefois, il reconnaît que le village de Marinovka, qui abrite une base aérienne russe, était la cible.

06:56 Ancien conseiller en sécurité : Poutine avait une influence hypnotique sur Trump

Herbert Raymond McMaster, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, affirme que Poutine a efficacement manipulé Donald Trump lorsqu'il était président des États-Unis. McMaster révèle cela dans son livre "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World", selon "The Guardian". Selon McMaster, Poutine a joué sur l'ego et les vulnérabilités de Trump avec des flatteuses. Poutine a appelé Trump "un individu genuinely exceptionnel, remarquablement talentueux sans l'ombre d'un doute". McMaster suggère que Poutine avait une influence déconcertante sur Trump. Il lui a répété à plusieurs reprises : "Monsieur le Président, c'est le plus grand menteur du monde". Il était convaincu que Poutine croyait qu'il pouvait "jouer" avec Trump pour atténuer les sanctions et orchestrer un retrait moins coûteux des États-Unis de Syrie et d'Afghanistan.

06:20 Rapport d'incendie dans une base aérienne russe à Volgograd

Des explosions ont été rapportées pendant la nuit à Kalach-on-Don, une ville de la région de Volgograd. Divers canaux Telegram russes affirment que ces explosions étaient le résultat d'une attaque de drone, entraînant un incendie dans une base aérienne adjacente. La région de Volgograd est située à environ 900 kilomètres de Moscou. La cible présumée était la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, située à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu six à dix explosions accompagnées de bruits de drones, selon Telegram.

05:44 L'Allemagne pourrait fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine si nécessaire

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si les ressources des avoirs russes gelés ne peuvent pas bénéficier à l'Ukraine, l'Allemagne contribuera financièrement, a-t-il déclaré lors d'une discussion avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. Il ne doit jamais en arriver à un point où l'on dit : "Il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine", a déclaré Klingbeil. Si une telle situation se présente, l'Allemagne cherchera les fonds en interne, car elle a une responsabilité envers l'Ukraine.

04:27 L'Ukraine évalue les attaques de drones de la nuit en Russie

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a évalué les cibles des attaques de drones de la nuit en Russie. Elles étaient dirigées contre l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a déclaré le directeur du HUR Kyrylo Budanow au site militaire "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. L'ampleur des dommages causés est actuellement en cours d'évaluation. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe ce matin-là.

03:09 La Russie fournira des gilets pare-balles et des casques pour les travailleurs des urnes à Kursk

Dans la région contestée de la frontière russe de Kursk, la Russie prévoit de protéger les travailleurs des urnes avec des gilets pare-balles et des casques avant les élections régionales à venir. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans diverses régions du pays pour les personnes déplacées de Kursk, a déclaré Tatiana Malakhova, responsable de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions de Russie entre le 6 et le 8 septembre.

01:34 Fico fait face à des pressions d'opinion sur la politique étrangère

Le Premier ministre slovaque Robert Fico exprime ses préoccupations quant à la pression qu'il ressent en raison de l'opinion des démocraties occidentales. Ceux qui divergent de l'opinion consensus en matière de politique étrangère essentielle sont "arbitrairement soumis à des pressions et des menaces d'isolement" par les démocraties occidentales, a déclaré Fico dans une déclaration célébrant l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Dans sa déclaration, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à la pression d'opinion perçue actuellement en Europe. Fico est contre l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et fait face à des critiques pour ses sentiments supposément pro-russes.

00:12 L'Ukraine signale 46 agressions russes autour de Pokrovsk en une journée

L'Ukraine signale 46 actions hostiles de la Russie le long de leur frontière près de Pokrovsk, une ville de l'est du pays. Les forces armées ukrainiennes ont réussi à contrer 44 de ces attaques, selon leur état-major. À 21 h CET, deux autres sections sont toujours en train de combattre. 238 soldats russes sont rapportés blessés ou morts lors des combats. Il n'y a pas d'informations données sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore fait de déclaration.

23:09 Russie : infiltration ukrainienne à Bryansk empêchéeLa Russie affirme avoir stoppé une invasion de "saboteurs" ukrainiens dans la région de Bryansk, frontalière de la région de Kursk. Selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz, sur Telegram, un "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été déjoué par le service de sécurité russe FSB et l'armée russe. Les ennemis ont ensuite été ciblés, affirment-ils, et la situation est maintenant sous contrôle.

22:15 Zelensky : l'Ukraine attend les milliards promisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir les milliards de dollars d'aide financière promis par l'Occident être distribués rapidement. Cette aide sera principalement financée grâce aux revenus des avoirs de l'État russe gelés. Zelensky mentionne que de nombreux discours politiques ont été tenus par les alliés de l'Ukraine, mais qu'il en attend plus, ainsi qu'un mécanisme efficace pour allouer les fonds. L'Ukraine a besoin des revenus des avoirs gelés pour se protéger de l'agression russe. Les discussions à ce sujet se déroulent depuis longtemps et nécessitent une résolution immédiate. Les pays du G7 ont convenu de fournir une aide financière fraîche à Kyiv lors de leur sommet en juin. Un prêt substantiel d'une valeur de 50 milliards de dollars, garanti par les intérêts des avoirs gelés de la Russie, a été demandé.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue les relations commerciales en développement avec la Chine. "Nos relations commerciales continuent de croître (...). L'attention portée par les deux gouvernements aux relations commerciales et économiques donne des résultats positifs", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont des ambitions de collaboration dans les domaines économique et humanitaire, selon Poutine. Li affirme que les relations sino-russes sont au plus haut niveau jamais atteint. La partenariat stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie dépend considérablement de la Chine en tant que principal partenaire commercial en raison des sanctions occidentales.

21:20 Demande rejetée : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en détentionL'ancien vice-ministre russe de la Défense, Dmitri Bulgakov, qui est sous enquête pour des allégations de corruption, restera en détention. La demande de Bulgakov pour être placé soushuis sous conditions strictes et son appel contre sa détention ont tous deux été rejetés, selon TASS. Bulgakov gérait précédemment les achats pour les forces armées russes avant d'être limogé. Le tribunal de Moscou a également autorisé la détention de deux suspects présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024. Les dommages sont estimés à environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros), selon des intermédiaires.

21:00 L'Ukraine renforce ses troupes dans la région de PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Ukraine renforce ses troupes dans la région de Pokrovsk, en conflit dans l'est du pays. Il a révélé lors d'une allocution télévisée qu'ils étaient conscients des intentions de l'armée russe dans la région. Parallèlement, l'offensive de l'Ukraine dans la région russe de Kursk se poursuit, a déclaré Zelensky. Bien que certaines terres soient sous le contrôle de l'Ukraine, il n'a pas donné de détails.

20:41 Suite au décret : de nombreux Ukrainiens en Hongrie risquent de perdre leur hébergement de réfugiéSuite à l'entrée en vigueur d'un décret en Hongrie qui refuse le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens risquent d'être expulsés des shelters pour réfugiés. Des établissements d'hébergement privés ont déjà commencé à expulser des Ukrainiens, selon l'organisation Migration Aid. À Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale de Transcarpathia, où il y a une importante minorité hongroise, sont contraints de quitter une auberge de jeunesse sous la surveillance de la police.

L'Union européenne suit de près la situation dans la région de Kursk, en particulier en ce qui concerne le potentiel impact du conflit sur les installations de stockage de gaz.

Compte tenu des actions du renseignement militaire ukrainien (HUR) pour perturber les émissions de télévision russes et du conflit en cours le long de leur frontière commune, il est essentiel que l'Union européenne maintienne une vigilance pour protéger ses intérêts énergétiques et assurer la sécurité de ses installations de stockage de gaz.

