À 20 h, des avions allemands réagissent à l'activité aérienne russe en mer Baltique.

Aujourd'hui, des chasseurs allemands ont été déployés pour surveiller des avions russes. Un avion de reconnaissance Tu-142 Bear, accompagné d'un Su-30 non identifié, a été repéré par l'armée allemande sur site X. Les Eurofighters, en alerte à Laage et Lielvarde, en Lituanie, sont intervenus pour escorter les avions russes. De tels incidents impliquant des avions russes se sont produits fréquemment ces derniers mois.

19:32 Osatschuk Discute de la Libération Potentielle d'Armes : "Essentiel pour Mettre Fin au Conflit"L'Ukraine réclame depuis longtemps le déploiement de missiles à longue portée contre le continent russe. Le Royaume-Uni et les États-Unis étudient actuellement cette option. Le colonel Osatschuk partage son point de vue sur les raisons pour lesquelles l'Ukraine pourrait bénéficier de cette action dans la guerre en cours.

19:06 Zelensky Suggère d'Inviter la Russie à des Pourparlers de Paix en Suisse - La Décision Finale Appartient à la RussieSelon le président ukrainien Zelensky, la Russie sera invitée à un sommet de paix en Suisse en novembre. Cette information a été rapportée, entre autres, par "Le Monde". Kyiv et les alliés occidentaux ont constamment soutenu la participation de la Russie par le passé. Cependant, il reste incertain que la Russie accepte l'invitation. Des officiels de haut niveau ont rejeté à plusieurs reprises une telle proposition. De plus, la Russie persiste à exiger l'accomplissement de tous ses objectifs de guerre en Ukraine ou à imposer des conditions de négociation inacceptables qui équivaudraient à la soumission de l'Ukraine.

18:40 Lange Questionne les Menaces du Kremlin : "Ne Pas Surréagir aux Déclarations de Poutine"Après la potentielle livraison d'armes à longue portée à l'Ukraine, Poutine met en garde l'Occident. L'expert en sécurité Lange considère que "les tactiques psychologiques habituelles" sont à l'œuvre dans ces déclarations. Cependant, il est surpris de l'interprétation récente des déclarations de Poutine par le Chancelier fédéral.

18:07 L'UE Réfléchit à de Nouvelles Sanctions Contre l'Iran - À la suite de Rumeurs de Transferts de MissilesCompte tenu des rumeurs de transferts de missiles iraniens à la Russie, les 27 États membres de l'UE envisagent de nouvelles sanctions contre Téhéran. "L'Union européenne a clairement averti l'Iran contre le transfert de missiles balistiques à la Russie", a déclaré un communiqué de presse. Le transfert représente une menace directe pour la sécurité et constitue une escalade significative. La réaction sera rapide et complète, incluant des restrictions pour le secteur aérien de l'Iran. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Allemagne consulte actuellement activement ses partenaires de l'UE et internationaux pour mettre en place de nouvelles sanctions, y compris la possibilité d'un interdit de vol ou d'atterrissage.

17:25 L'ancien Ministre des Affaires Étrangères Russe Kosyrev Mise en Garde l'Occident Contre une Nouvelle Agression Russe - "But : Humilier et Discréditer les États-Unis et l'OTAN"L'ancien ministre des Affaires étrangères russe Andrei Kosyrev met en garde l'Occident contre une potentielle nouvelle agression russe. "Si soutenu en Ukraine, Poutine, convaincu de la faiblesse et de la couardise de l'OTAN, frappera les États baltes de l'OTAN avant d'obtenir toute garantie de l'OTAN", affirme Kosyrev, partageant son opinion selon laquelle l'objectif de Poutine n'est ni le territoire ni tout, mais plutôt l'humiliation et la déconsidération des États-Unis et de l'OTAN.

17:04 Les Politiciens de la Coalition Pressent la Livraison d'Armes à Longue Portée à l'Ukraine

Les politiciens de la coalition appellent à l'utilisation par l'Ukraine d'armes à longue portée pour frapper des cibles sur le territoire russe. "Nous devons renforcer l'Ukraine, avec d'autres nations européennes, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour détruire des objectifs militaires sur le territoire russe", affirme la politicienne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, selon "Der Spiegel". Elle ajoute : "Cela implique également que l'Allemagne fournisse le Taurus. Après tout, le Taurus a été spécifiquement conçu pour neutraliser les installations militaires avant qu'elles ne puissent lancer des attaques lourdes." Le politique vert Toni Hofreiter partage un point de vue similaire. "L'emploi d'armes à longue portée pour lutter contre les sites de lancement russes est indispensable pour la restauration à long terme des installations énergétiques endommagées."

16:35 Des Combats Intenses à Kurachove - L'Ukraine Raporte des Attaques GravesLes forces russes intensifient apparemment leurs attaques dans l'est de l'Ukraine près de la ville contestée de Kurachove, avec les conflits les plus importants de ce mois jusqu'à présent, selon le gouvernement ukrainien. De plus, les forces russes se dirigent vers Pokrovsk, un important hub ferroviaire à environ 33 kilomètres au nord de Kurachove, pour ouvrir de nouveaux fronts, perturber la logistique ukrainienne et finalement prendre le contrôle de la région orientale de Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rapporté que les forces armées ukrainiennes ont repoussé 64 attaques près de Kurachove et 36 près de Pokrovsk au cours des 24 dernières heures. Il félicite ses troupes pour avoir maintained leurs positions à Pokrovsk et Kurachove, les désignant comme les deux secteurs les plus difficiles dans la zone de conflit est.

15:56 Attaques Ukrainiennes à 1 900 km de la Frontière ? La Région Russe Ferme son Espace AérienLes autorités de la région russe du nord de Murmansk ont suspendu tous les vols vers et depuis ses aéroports en raison de préoccupations concernant d'éventuelles attaques de drones ukrainiens, selon le gouverneur Andrei Chibis. La région se trouve à environ 1 900 kilomètres de la frontière ukrainienne. L'agence fédérale de l'aviation, Rosaviatsiya, a temporairement interdit les décollages et atterrissages à l'aéroport de Murmansk et d'Apatity pour des raisons de sécurité. La région de Murmansk abrite la flotte du Nord et une base aérienne d'où des bombardiers stratégiques sont lancés vers l'Ukraine.

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a révélé des détails sur les missiles iraniens rapportés fournis à la Russie. Ces missiles sont des armes balistiques à courte portée du type Fath-360, également connues sous le nom de BM-120. Présentées pour la première fois en 2020, ces missiles peuvent transporter une ogive de 150 kg sur une distance de 120 km et ont une précision présumée de 30 mètres. Le rapport suggère que cela renforcera la capacité de la Russie à lancer des frappes précises contre les infrastructures militaires ou civiles ukrainiennes près du front.

14:45 Il semble que la Pologne n'ait pas encore fourni de soutien financier au projet d'artillerie tchèque Selon les rapports des médias de Gazeta Wyborcza, la Pologne n'a pas fourni de financement pour l'initiative d'artillerie tchèque, un effort collaboratif financé par plusieurs partenaires occidentaux pour fournir des munitions dans le monde entier à l'Ukraine. L'Allemagne est apparemment le principal et le plus rapide financeur. Selon le plan, l'Ukraine recevra 100 000 obus ce mois-ci, et l'objectif est d'atteindre un total de 500 000 obus d'ici la fin de 2024, avec des approvisionnements supplémentaires en 2025. Entre-temps, la Russie causerait des difficultés sur le marché, selon des sources à Prague.

14:20 Pistorius estime que l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes pourrait être justifiée sur le plan juridique Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, estime que l'approbation potentielle d'armes de longue portée pour l'Ukraine afin d'attaquer des cibles russes pourrait être permise sur le plan juridique. Il souligne que la décision incombe aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, compte tenu des armes qu'ils ont fournies. En réponse aux menaces de Poutine selon lesquelles l'OTAN serait en guerre contre la Russie, Pistorius déclare : "Les menaces de Poutine sont les menaces de Poutine. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Il profère des menaces chaque fois qu'il le souhaite et agit chaque fois qu'il le juge approprié."

13:57 Zelensky annonce le retour de 49 prisonniers de guerre de Russie Le président ukrainien Zelensky annonce le retour au pays de 49 prisonniers de guerre de Russie, y compris d'anciens combattants de l'usine d'acier Azovstal de Marioupol, qui avait été encerclée par l'armée russe au printemps 2022. "49 Ukrainiens sont revenus chez eux", explique le président en partageant des photos de soldats et de femmes soldats enveloppées dans des drapeaux ukrainiens. Ces personnes revenues sont apparemment des membres de l'armée, de la garde nationale, de la police nationale, de la garde-frontière et des civils. Selon les médias ukrainiens, 23 des 49 sont des femmes. Le président ne précise pas immédiatement si le retour est le résultat d'un échange de prisonniers avec la Russie.

13:46 Tusk minimise les menaces de Poutine concernant les armes de longue portée contre des cibles russes Le Premier ministre polonais Donald Tusk se montre peu préoccupé par les dernières menaces de Poutine concernant les armes de longue portée contre des cibles russes. Tout en reconnaissant l'importance des événements en Ukraine et sur le front ukrainien-russe, il ajoute qu'il "ne surestimerait pas les récents propos du président Poutine". Ces propos, selon lui, illustrent les défis auxquels est confrontée l'armée russe sur le front. Poutine avait précédemment averti que l'Ouest serait en guerre contre la Russie si elle permettait à l'Ukraine d'attaquer le territoire russe avec des roquettes de longue portée produites à l'Ouest.

13:21 Dong Jun de Chine plaide pour des négociations de paix comme seule solution aux conflits comme celui de l'Ukraine Le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, met en avant la négociation comme seule voie pour résoudre les conflits similaires à ceux de l'Ukraine et de la bande de Gaza lors d'un forum de sécurité internationale à Beijing. Il affirme que "la promotion de la paix et des négociations est le seul moyen de résoudre la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien".

12:58 Les importations de pétrole du Kazakhstan mises en avant lors du voyage de Scholz en Asie centrale Le gouvernement allemand cherche à augmenter les importations de pétrole du Kazakhstan. "Nous accueillons favorablement la possibilité d'augmenter les approvisionnements en pétrole du Kazakhstan", a déclaré un représentant du gouvernement à l'approche de la visite du chancelier Olaf Scholz en Ouzbékistan et au Kazakhstan, qui commence dimanche. L'objectif est de trouver des sources alternatives de pétrole pour la raffinerie PCK de Schwedt, l'un des choix étant le pétrole supplémentaire du Kazakhstan. Toutefois, d'autres options sont nécessaires, étant donné que le pétrole kazakh dépend des pipelines russes pour atteindre l'Allemagne, ce qui donne à Moscou un levier. Suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Allemagne a suspendu les importations de pétrole russe. La visite de Scholz portera également sur les approvisionnements en gaz d'Asie centrale. En réponse aux demandes de nouveaux appels d'offres pour des centrales électriques à gaz, il est clair : "Nous devons nous procurer du gaz quelque part, et l'Asie centrale en regorge", a déclaré le représentant.

12:26 La France convoque l'ambassadeur iranien en raison de livraisons présumées de missiles à la Russie La France a convoqué l'ambassadeur iranien au ministère des Affaires étrangères à Paris. La raison de cette convocation est la livraison présumée de missiles balistiques à la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a récemment déclaré que la Russie avait reçu des missiles de l'Iran, qui devraient être déployés en Ukraine dans les prochaines semaines. L'Iran nie ces allégations.

12:03 Le Pentagone considère l'offensive russe à Kursk comme insignifiante Le Pentagone considère l'offensive russe dans la région de Kursk comme peu réussie. "Nous avons remarqué que des unités russes tentaient une sorte d'offensive dans la région de Kursk", a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. "Pour l'instant, je dirais que c'est marginal, mais bien sûr, nous gardons un œil dessus." Le ministère russe de la Défense affirme que ses soldats ont repris dix localités. Cela n'a pas été indépendamment vérifié. L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région frontalière russe de Kursk il y a environ cinq semaines, affirmant avoir capturé environ 100 villages russes et près de 1 300 kilomètres carrés depuis lors.

11:38 Les frappes de drones continuent de causer des dommages malgré les nombreuses interceptions Despite intercepting 24 out of 26 drones overnight, Ukraine's air force reports damage. In the Odessa region, a single individual sustained injuries, and 20 residences were damaged. Drone debris sparked a fire at a food processing plant in the Mykolaiv region. The energy infrastructure in the Ivano-Frankivsk region also suffered damage, as per the Ministry of Energy's account.

11:16 Shoigu rencontre Kim dans des discussions amicales à Pyongyang Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, a tenu des pourparlers avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Pyongyang. Ces discussions ont eu lieu dans une "atmosphère distinctement confiante et amicale", selon le communiqué du Conseil de sécurité russe. On s'attend à ce que ces conversations contribuent considérablement à la mise en œuvre de l'accord de défense couvert par le pacte de juin entre Kim et Vladimir Poutine, le chef du Kremlin. Cet accord prévoit une aide mutuelle en cas d'agression contre l'une ou l'autre partie, selon Poutine. Les forces occidentales accusent Moscou d'utiliser des roquettes et des obus d'artillerie nord-coréennes en Ukraine. Pour soutenir son offensive en Ukraine, la Russie chercherait reportedly à se procurer plus de munitions en se tournant vers des pays tels que la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.

10:46 Le président de la Douma accuse NATO de mener une guerre contre la Russie Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, accuse l'OTAN de participer activement au conflit en Ukraine. Il suggère que l'OTAN dirige des attaques contre des villes russes, coordonne les déploiements militaires avec l'armée ukrainienne et donne des ordres au gouvernement de Kyiv par ces moyens.

10:17 Les analystes occidentaux minimisent la menace de guerre de Poutine Des préoccupations existent dans l'Ouest quant au risque d'escalade du conflit si l'Ukraine est soutenue dans le lancement de frappes de longue portée sur le territoire russe. C'est precisely ce qui a été abordé dans un autre avertissement de Poutine. Rainer Munz, correspondant de ntv, présente plusieurs raisons de ne pas accorder trop de poids aux affirmations de Poutine.

09:42 L'état de santé critique de la dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée La dirigeante de l'opposition biélorusse emprisonnée, Maria Kolesnikova, serait dans un état critique, selon sa sœur. Elle endure des conditions de détention précaires depuis quatre ans et pèse maintenant 45 kg pour une taille de 1,75 m, selon Tatiana Chomitsh, qui a obtenu ces informations d anciens prisonniers. "Je pense que nous sommes à un tournant critique, car le corps humain ne peut supporter de telles conditions pendant une période prolongée", déclare Chomitsh. Elle accuse les autorités biélorusses d'infliger des tortures physiques et psychologiques à sa sœur. Le ministère de l'Intérieur biélorusse ne répond pas aux demandes d'informations sur les conditions de détention de Kolesnikova. Kolesnikova, qui purge une peine de prison de 11 ans pour une prétendue conspiration de prise de pouvoir, est un symbole de la résistance depuis les protestations contre le président biélorusse Alexandre Loukachenko en 2020.

09:20 Accord bilatéral signé pour le déploiement d'une brigade lituanienne L'Allemagne et la Lituanie ont officiellement ratifié un accord pour préciser les modalités de déploiement d'une brigade prête au combat dans le pays balte de l'OTAN, la Lituanie. Les ministres de la Défense Boris Pistorius et Laurynas Kasciunas ont signé l'accord à Berlin. Cet accord étend l'accord de l'OTAN sur le statut des forces, clarifiant le statut juridique des soldats et des civils allemands en Lituanie pour assurer une sécurité juridique. Il couvre des sujets tels que les droits de résidence, la législation fiscale, les établissements d'enseignement, le suivi de la santé publique, la circulation routière et la sécurité publique. De cette manière, il crée la base juridique pour l'établissement d'écoles et de jardins d'enfants allemands en Lituanie. L'incorporation de la brigade est prévue pour 2027.

08:56 Expulsion de diplomates britanniques par la Russie pour des accusations d'espionnage La Russie a expulsé six diplomates britanniques, l'accusant d'espionnage. Le service secret FSB affirme avoir découvert des documents compromettants indiquant que le Foreign Office de Londres organise une escalade politique et militaire contre la Russie. Le Foreign Office britannique nie ces allégations, les qualifiant de "infondées". La riposte russe suit les réponses occidentales qui ont suivi les "actions en Europe et au Royaume-Uni".

08:31 Avertissement du Kremlin contre l'implication de l'OTAN en Ukraine Le président ukrainien Zelensky a régulièrement exhorté l'OTAN à envisager le déploiement de missiles de longue portée contre des cibles militaires russes. Les États-Unis et le Royaume-Uni étudient reportedly cette possibilité. La Russie répond rapidement en émettant un avertissement ferme à l'alliance occidentale.

08:03 La Russie offre de partager ses informations sur les armes occidentales La Russie offre à ses alliés de partager ses connaissances acquises dans la lutte contre les armes occidentales. Le ministre russe adjoint de la Défense, Alexandre Fomin, a fait ces remarques lors d'une conférence de sécurité en Chine. Il a déclaré que la Russie avait acquis une grande connaissance de la lutte contre divers armements occidentaux, selon l'agence de presse russe RIA. Fomin a également mentionné que l'évolution de la guerre moderne avait conduit au développement d'armes capables de lutter contre les armes occidentales.

07:05 Le rabbin Moshe Azman pleure la perte de son fils adopté dans la guerre en Ukraine Le rabbin en chef d'Ukraine, Moshe Azman, pleure la perte de son fils adopté, Anton Samborsky, qui est mort dans le conflit russe. Un cérémonie funéraire tenue jeudi à Kyiv a réuni des soldats, des vétérans et d'autres participants. La nouvelle de la disparition de Samborsky a été rapportée à la fin juillet, et sa mort a été confirmée quelques semaines plus tard. Son bébé fille l'a rejoint en tant que père quelques semaines avant son incorporation. Le rabbin Azman a organisé son dernier appel avec son fils le 17 juillet.

06:29 Japon mobilise des chasseurs après l'approche de deux avions russesLe Japon a déployé des chasseurs jeudi suite à deux avions russes qui ont survolé son espace aérien. Les avions Tu-142, provenant de la mer, se sont dirigés vers Okinawa dans la région sud, mais le ministère de la Défense a confirmé qu'ils n'ont pas violé l'espace aérien japonais. En réponse, le Japon a déployé sa Force aérienne d'autodéfense. Les Tu-142 ont finalement mis fin à leur voyage dans le nord, traversant le territoire contesté des îles Kouriles entre le Japon et la Russie. Cette semaine, des navires de guerre russes et chinois ont commencé des exercices conjoints dans la mer du Japon, dans le cadre d'un grand exercice naval. Cet événement marque la dernière d'une série d'encercllements militaires russes autour du Japon, la précédente datant de 2019.

06:07 Moscou accuse les États-Unis de suivre une politique de containment contre la Russie et la ChineLe deputy ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin, affirme lors d'une conférence de sécurité en Chine que les États-Unis suivent une politique de containment contre la Russie et la Chine. L'agence de presse russe Tass a rapporté ces informations. Selon l'agence, Fomin déclare que Moscou et Pékin soutiennent la création d'un ordre mondial équitable, multipolaire, basé sur des opportunités égales et le respect mutuel, tandis que l'Occident crée des conflits en Asie en établissant de nouveaux pactes de sécurité dans la région.

05:27 L'Ukraine accuse la Russie d'avoir attaqué un cargo civilLa marine ukrainienne a révélé de nouveaux éléments sur les prétendues attaques aériennes russes contre un cargo civil dans la mer Noire. Selon les sources, un bombardier Tu-22 a probablement déployé un missile anti-navire Ch-22 contre le cargo. Le cargo, battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, naviguait en dehors des eaux territoriales ukrainiennes et transportait du blé en Égypte. Selon les rapports de la BBC, le cargo se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie, et un missile Ch-31 moins puissant, utilisé pour la suppression des radars, a été utilisé à la place.

03:19 Mort inattendue d'un soldat à la ligne de démarcation en MoldavieUn soldat moldave est décédé dans des circonstances inconnues tout en accomplissant ses devoirs à la ligne de démarcation avec la région séparatiste de Transnistrie. Le ministère de la Défense moldave a clarifié que le soldat a été mortellement blessé par son propre arme tout en effectuant ses devoirs à son poste. La police et les experts médico-légaux enquêtent maintenant sur cet incident regrettable. Depuis le conflit de 1992 suite à l'effondrement de l'Union soviétique, des soldats moldaves, des séparatistes de Transnistrie et des troupes russes sont stationnés à la ligne de démarcation. Des incidents comme celui-ci sont exceptionnellement rares.

02:18 Le chef du Royaume-Uni rejette les allégations de guerre de Poutine, souligne le droit de l'Ukraine à l'autodéfenseLe Premier ministre britannique Keir Starmer nie les affirmations du président russe Poutine attribuant le rôle de l'OTAN dans la guerre. "L'Ukraine a le droit de se défendre", affirme Starmer, et le Royaume-Uni soutient complètement ce droit. Des opportunités de formation sont offertes dans ce contexte. Cependant, Starmer souligne l'intention du Royaume-Uni d'éviter le conflit avec la Russie. Plus de détails ici.

01:09 Taylor place plus d'espoirs sur le soutien de Harris à l'UkraineL'ancien ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William B. Taylor, s'attend à ce que Kamala Harris offre un soutien plus dynamique à l'Ukraine que Biden si elle devient présidente. Harris a démontré une approche plus assertive dans des domaines spécifiques, selon Taylor, qui s'est adressé à un événement à l'Université américaine de Kyiv. Biden s'est montré plus prudent avec les HIMARS, les chars Abrams, les chasseurs F-16 et en permettant à l'Ukraine de frapper profondément en Russie. Taylor prévoit une approche plus robuste de Harris, en partie en raison de la perspective d'une nouvelle équipe de politique étrangère à la Maison Blanche.

00:27 Zelensky remercie l'Estonie pour son aide militaireLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille le président estonien Alar Karis à Kyiv, reconnaissant leur aide militaire. L'Estonie s'est engagée à allouer 0,25 % de son PIB annuel aux besoins de défense de l'Ukraine, selon les rapports. Pendant son séjour à Kyiv, Zelensky a également discuté de la reconstruction du pays et de ses aspirations à l'Union européenne avec Karis. Entre-temps, la Première ministre lettone, Evika Siliņa, a déclaré un soutien supplémentaire lors d'une réunion avec Zelensky.

23:19 Le BND n'est pas tenu de divulguer son analyse sur l'Ukraine à un journalisteLe service de renseignement allemand (BND) n'est pas tenu de divulguer à un journaliste si elle a décrit une victoire militaire pour l'Ukraine comme étant difficile ou impossible lors de discussions privées, comme l'a jugé la Cour administrative de Leipzig. Le BND n'est pas non plus tenu de divulguer quels médias ont fait partie de ces discussions privées, du moins pour l'instant. Cependant, le BND doit fournir des détails sur le nombre de discussions confidentielles en arrière-plan sur la situation militaire en Ukraine cette année. La demande d'injonction temporaire du journaliste a été largement rejetée. La décision de la cour était basée sur un article de journal de mai, qui rapportait qu'un politique de l'

Politiciens de la coalition Arc-en-ciel soutiennent la possibilité d'autoriser Kyiv à cibler des sites militaires en Russie avec des armes de portée éloignée. "C'est la chose à faire et cela est également conforme au droit international de finally attaquer des cibles militaires en Russie avec des missiles occidentaux de longue portée", déclare l'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, à T-Online. Roth cite des aérodromes militaires, des centres de commandement ou des sites de lancement comme cibles potentielles en Russie pour ces armes de longue portée. Depuis ces bases, "les attaques perfides contre des cibles ukrainiennes civiles sont lancées", et ces attaques peuvent être arrêtées le plus efficacement là-bas. Le président de la commission de la défense, Marcus Faber du FDP, déclare que l'autorisation de "détruire les aéroports militaires russes avec des armes de longue portée comme les ATACMS et les Storm Shadow est longtemps attendue". Le député vert Anton Hofreiter souligne que "la Russie terrorise la population civile ukrainienne quotidiennement avec des attaques de roquettes sur des hôpitaux, des bâtiments résidentiels et l'approvisionnement en énergie". Pour protéger efficacement la population civile ukrainienne, l'armée doit être autorisée à frapper des bases militaires sur le territoire russe avec des armes de longue portée.

21:35 Vance commente les idées de Trump sur l'Ukraine

Selon le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance, le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne pourrait impliquer l'établissement d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Selon Vance, dans une interview avec le producteur de télévision Shawn Ryan, Trump pourrait rassembler les Russes, les Ukrainiens et les Européens autour de la table des négociations pour "trouver ce à quoi pourrait ressembler une solution pacifique". "Je pense qu'il pourrait conclure un accord rapidement", déclare Vance. Trump est connu pour sa sympathie affichée envers le président russe Vladimir Poutine et sa critique fréquente de l'aide américaine à l'Ukraine. L'ancien président affirme également qu'il pourrait mettre fin à la guerre en 24 heures s'il était élu, mais il ne fournit pas de détails sur son plan.

21:03 "Nous sommes des Russes. Dieu est avec nous" - manifestation fasciste à Saint-Pétersbourg

Ils ne peuvent être contestés ou contredits : "Nous sommes des Russes. Dieu est avec nous", scandent de nombreux nationalistes et fascistes russes lors de leur défilé à Saint-Pétersbourg. Et à plusieurs reprises, ils crient : "En avant, les Russes !" L'occasion de leur défilé est l'anniversaire du transfert des reliques d'Alexandre Nevski, qui est célébré comme un héros national et saint de l'Église orthodoxe.

20:28 Propagandiste du Kremlin : "L'Atlantique est la barrière idéale"

Le populaire animateur de télévision russe Vladimir Solovyov pense que la Russie ne devrait pas se limiter à conquérir l'Ukraine. "Je pense que l'Atlantique est la barrière idéale. Une barrière naturelle", déclare le propagandiste du Kremlin. "L'emplacement idéal pour nos troupes - Berlin, Lisbonne, Madrid. Et comme ils sont attrayants à Paris." Lorsqu'un participant à la discussion lui rappelle qu'il n'y a pas tant de Russes que ça, il répond : "Les frères biélorusses sont avec nous". Sinon, on pourrait également se tourner vers la Chine.**

20:01 Les volontaires britanniques se préparent à l'hiver

De nombreuses maisons ukrainiennes qui ont réussi à résister aux bombardements jusqu'à présent manquent de fenêtres, une situation désastreuse à l'approche de l'hiver. L'ONG britannique "Insulate Ukraine" s'attaque à ce problème en se rendant dans les zones de conflit et en installant des fenêtres temporaires.

En réponse au déploiement potentiel de missiles de longue portée par l'Ukraine, l'Union européenne pourrait devoir réévaluer sa position vis-à-vis de la Russie.

Compte tenu de la tension croissante entre la Russie et l'Ukraine, il est crucial pour l'Union européenne de considérer les implications potentielles de ses actions sur la relation de l'Union européenne avec la Russie.

