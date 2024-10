À 19h59, l'Ukraine offre des opportunités numériques aux particuliers internationaux.

18:44 Manifestation contre Netrebko à Berlin : une foule de protestatairesUne foule de protestataires s'est rassemblée devant l'Opéra d'État de Berlin un dimanche soir, avant le spectacle de l'opéra-star Anna Netrebko. Les activistes avaient précédemment organisé des manifestations contre la chanteuse en raison de ses liens présumés avec Vladimir Poutine. Cette année, Netrebko a interprété le rôle d'Abigaille dans "Nabucco" de Giuseppe Verdi à l'Opéra d'État, après avoir joué le rôle de Lady Macbeth dans "Macbeth" de Verdi. Les concerts de Netrebko ont été annulés dans plusieurs régions de l'Ouest ces derniers temps. Sa direction affirme constamment qu'elle a publiquement condamné la guerre. Cependant, les critiques estiment que son comportement, avant et après l'invasion totale de la Russie dans le sud de l'Ukraine, suggère une position différente.

17:30 Brekelmans à Kharkiv : la défense de l'Ukraine nécessite une distance avec la RussieLe ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a souligné lors de sa visite à Kharkiv, en Ukraine, que l'Ukraine ne pouvait se renforcer qu'en maintenant une plus grande distance avec la Russie. Il a partagé ses expériences sur Twitter, décrivant des appartements détruits, des coupures de courant et des enfants allant à l'école dans des abris.

16:10 L'Ukraine affirme avoir éliminé plus de 660 000 soldats russes depuis le début de la guerreSelon l'état-major général ukrainien, la Russie a perdu plus de 660 000 soldats dans son conflit. Le ministère de la Défense ukrainien a déclaré dans un communiqué que 660 470 soldats russes avaient été "éliminés", ce qui est généralement compris comme signifiant tués ou grièvement blessés au point d'être déchargés du service militaire.

15:14 Une victime mortelle suite à une attaque de drone russeUne victime mortelle a été recensée suite à une attaque de drone russe en Ukraine. Un homme de 49 ans a été touché par un drone dans la région de Kharkiv, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Les autorités ukrainiennes ont également rapporté des dommages à un pipeline de gaz et un incendie dans un entrepôt dans la région d'Odessa. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé des roquettes et 87 drones, dont 56 drones et deux roquettes ont été interceptés. Vingt-cinq drones supplémentaires ont disparu des radars, "probablement en raison de missiles de défense aérienne".

14:26 Krenz et Schröder s'accordent sur la question ukrainienneL'ancien secrétaire général du SED et président du Conseil d'État de la RDA, Egon Krenz, considère la présence accrue de l'AfD et du BSW dans les trois élections régionales de septembre dans l'Est comme un appel à négocier pour mettre fin au conflit de la Russie contre l'Ukraine. "Le message envoyé par ces événements est : Il est grand temps de nous écouter ! Nous aspirons à une politique pacifique. Nous voulons vivre, pas mourir", a déclaré Krenz au "Tagesspiegel" lors d'un événement "75 ans de RDA" à Berlin, comme le rapportait le journal en ligne. Krenz a salué les demandes des ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer de l'CDU et Dietmar Woidke du SPD, ainsi que le président de l'CDU de Thuringe, pour des efforts accrus en vue d'une solution diplomatique dans le conflit ukrainien.

L'ancien député de 87 ans, confident et successeur du dirigeant de la RDA Erich Honecker, a également approuvé la position de l'ancien chancelier Gerhard Schröder sur le conflit de la Russie contre l'Ukraine. "Je pense qu'il a une forte position. Je suis d'accord avec lui sur ce sujet", a déclaré Krenz. Krenz et Schröder se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés, entre autres, en 1980 à Bonn et en 1981 à Berlin-Est. À l'époque, Krenz était le chef de l'organisation de jeunesse communiste FDJ, et Schröder était le président des Jeunes socialistes.

13:52 "Espace pour les pertes" - la stratégie ukrainienne inclut un retraitLe analyste militaire Mykola Bielieskov de l'Institut ukrainien des études stratégiques a décrit la stratégie de l'Ukraine comme un "échange d'espace contre des pertes" dans le "New York Times". Cette stratégie consiste à se retirer des villes assiégées après avoir infligé de lourdes pertes aux Russes en termes de personnel et de matériel. "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de réaliser que c'est intenable", déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien, concernant les pertes russes. Compte tenu des attaques incessantes, certains commandants ukrainiens préféreraient se retirer d'une position ou d'un établissement si cela réduit leurs propres pertes de personnel.

12:48 Merz : Si l'Occident recule, la Russie en demandera plus

Le président de l'UDI, Friedrich Merz, met en garde dans un article invité pour "Focus" qu'il ne faut pas se laisser tromper sur la nature de cette guerre et ne pas succomber à la tromperie. Poutine utilise sa guerre pour démanteler la structure politique en Europe que nous avons construite en partenariat avec la Russie après 1990, pas contre la Russie. Ni l'Europe ni l'OTAN ne sont responsables de toute provocation ou violation de contrat qui pourrait justifier de manière plausible le lancement d'une telle guerre contre l'Ukraine. Si l'Ukraine reste résiliente et que l'Occident continue de la soutenir, la Russie comprendra que poursuivre la violence militaire est vain. Cependant, si l'Occident recule, "la Russie sort vainqueur et en voudra plus."

12:14 Dadin, dissident russe, aurait péri au combat aux côtés de l'armée ukrainienne

Le militant russe Ildar Dadin serait décédé au combat aux côtés de l'armée ukrainienne. Sa mort serait survenue lors des combats autour de Kharkiv, selon Xenya Larina sur la plateforme X. Les autorités de Kyiv n'ont pas encore confirmé le rapport. Dadin avait été emprisonné pendant trois ans en Russie en 2015 pour avoir participé à des manifestations non autorisées contre les politiques du Kremlin. Sa peine avait été réduite à 1,5 an après quinze mois de prison, ce qui avait entraîné sa libération. En 2023, Dadin s'est rendu en Ukraine et a rejoint le Corps volontaire russe pour lutter contre la Russie dans la guerre.

11:34 Unité ukrainienne publie des images d'une frappe de drone sur un véhicule blindé russe

La 60e Brigade d'Ukraine a publié une vidéo qui affirme la destruction d'un char russe dans la région de Donetsk à l'aide d'un drone. La séquence montre la frappe du drone causant une explosion importante qui propulse la tourelle du char dans les airs.

11:06 Les pertes civiles et les blessures augmentent suite aux attaques russes

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort et au moins 30 ont été blessées suite aux attaques russes en Ukraine la veille, selon "Kyiv Independent".

10:33 Le défenseur de Wuhledar révèle la supériorité de l'artillerie russe

Des sources ukrainiennes rapportent un avantage de 3 à 1 en munitions pour le côté russe. Cependant, un défenseur de Wuhledar de la 72e Brigade, qui a combattu jusqu'à l'évacuation récente de la ville, affirme un ratio beaucoup plus défavorable en ce qui concerne le nombre de systèmes d'artillerie. Les Russes avaient un avantage de 10 à 1 en systèmes d'artillerie autour de Wuhledar pendant l'été dernier. "Comment notre système d'artillerie peut-il contrer 10 des leurs ?" a expliqué le soldat au "New York Times". Le soldat a également partagé que les forces russes pouvaient submerger les défenses ukrainiennes si elles se concentraient sur un seul endroit.

09:59 La Russie lance des attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine

La Russie a lancé 87 attaques de drones sur l'Ukraine pendant la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne. Quatre missiles ont également été interceptés, a révélé l'armée de l'air sur Telegram. La défense aérienne ukrainienne a réussi à abattre 56 drones et deux missiles, le reste étant probablement vaincu par des moyens de guerre électronique.

09:13 Frederiksen s'excuse auprès de l'Ukraine pour le retard des F-16

La Première ministre danoise Mette Frederiksen s'excuse dans une vidéo virale du Forum GLOBSEC pour le retard dans la livraison des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Elle a déclaré qu'elle avait espéré les envoyer au début de la guerre, mais qu'il y avait eu un autre tour de discussions sur leur adéquation. Le Danemark a promis de contribuer à un total de 19 avions de combat à l'Ukraine, mais la formation des pilotes et le temps associé ont ralenti le processus. Seuls quelques avions F-16 ont été déployés en Ukraine pour l'instant, livrés cet été. L'invasion russe a commencé en février 2022. Le Danemark est l'un des pays qui livrent régulièrement des armes, tandis que d'autres nations sont parfois plus prudentes.

08:31 Le Kyiv Post rapporte la mort d'officiers nord-coréens dans une attaque de roquette

Selon un article récent du "Kyiv Post", plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été tués dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie jeudi dernier. Une source de la communauté du renseignement a déclaré que les Nord-Coréens étaient là pour offrir des conseils à leurs homologues russes et observer la formation du personnel avant l'attaque.

07:50 Ukraine : Élimination de plusieurs bases militaires russes - avec des missiles BrimstoneLe quartier général des Forces armées ukrainiennes signale l'anéantissement de trois bases militaires des 35e et 27e brigades de fusiliers motorisés ainsi que de la 2e armée combinée des troupes russes. "Les opérations militaires ont été menées par l'Aviation et les unités d'artillerie des Forces armées ukrainiennes en collaboration avec d'autres composantes des forces de défense. Les frappes ont été exécutées à l'aide de missiles Brimstone et RGM-145 Griffin." L'Ukraine utilise depuis longtemps les missiles britanniques Brimstone, mais selon les déclarations officielles, pas encore la version à longue portée, qui attend encore l'approbation. Les RGM-145 Griffin peuvent être lancés à partir de systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) comme les HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : La campagne de recrutement de la Russie rencontre moins de succès et est limitéeLe Kremlin prévoit de continuer à payer des sommes importantes aux nouveaux recrues qui signent des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) signale des rapports suggérant que les campagnes de recrutement actuelles sont de moins en moins productives et que les incitations financières croissantes indiquent "l'insuffisance des efforts de recrutement actuels pour assurer la génération continue de nouvelles forces vitales pour les opérations militaires russes en Ukraine". L'ISW estime qu'il existe des limitations à moyen et long terme pour le nombre de recrues que la campagne de mobilisation de la Russie peut produire, et que les incitations financières accrues sont peu susceptibles de surmonter significativement ces contraintes.

06:20 Expert en Russie prévoit des défis significatifs pour le pays - et des opportunités pour la contre-offensive ukrainienneL'expert en Russie Mark Galeotti écrit dans un éditorial pour le "Sunday Times" que l'Ukraine, avec son nouvel équipement, peut former des brigades pour mener une contre-offensive d'envergure d'ici 2025. Entretemps, Galeotti pense qu'il y a une possibilité d'obtenir l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée comme les ATACMS et les Brimstone, mais même sans eux, Kyiv utilise efficacement ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes, dit-il. Du côté russe, il devient de plus en plus difficile de recruter des soldats malgré les généreuses paiements, il y a une pénurie de main-d'œuvre grave dans le pays et les stocks d'équipement militaire s'épuisent. Galeotti identifie les principales menaces pour l'Ukraine comme le renforcement des forces dans l'UE qui s'opposent au soutien à l'Ukraine et l'élection potentielle de Donald Trump aux États-Unis.

05:40 Cinq sénateurs républicains mettent en garde contre un alignement accru avec la Russie par la HongrieCinq sénateurs républicains américains ont exprimé leur préoccupation quant aux liens croissants de la Hongrie avec la Russie et sa coopération accrue avec la Chine suite à leur visite dans le pays. La délégation était composée des sénateurs républicains Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven. Le sénateur Jerry Moran a exprimé sa préoccupation dans un communiqué concernant les liens croissants de la Hongrie avec la Russie et l'érosion de ses institutions démocratiques, en appelant à une coopération plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Il est dans notre intérêt mutuel que nos pays collaborent étroitement. Nous exhortons la Hongrie à prendre en compte les avertissements de ses alliés et à y répondre en conséquence." La Hongrie sert d'important allié de la Russie au sein de l'UE. Le Premier ministre Orban a régulièrement bloqué l'aide à l'Ukraine, plaidé pour des négociations et a régulièrement fait écho aux arguments du Kremlin. La Hongrie a condamné la guerre, mais a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

03:27 La défense aérienne semble repousser une attaque de missiles sur KyivLes unités de défense aérienne ukrainiennes ont apparemment repoussé une attaque aérienne russe sur Kyiv, selon l'application de nouvelles du Telegram des forces militaires ukrainiennes. Aucun détail spécifique n'a été divulgué.

01:58 L'ambassadeur de Russie aux États-Unis retourne à MoscouL'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, met fin à son mandat diplomatique, selon les médias russes qui rapportent son départ pour Moscou. L'ambassadeur retourne à Moscou, selon l'agence de presse Interfax, citant une source du ministère des Affaires étrangères. Le journal "Vedomosti" rapporte que le départ d'Antonov est imminent. Des détails supplémentaires n'étaient pas immédiatement disponibles. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

here.

23:46 Ukraine : Les Russes tuent régulièrement des prisonniers de guerre - 93 soldats exécutésLes agences d'application de la loi ont obtenu des preuves solides démontrant que les troupes russes d'invasion ont exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Selon l'agence de presse Ukrinform, Youri Belousov, chef du département de guerre du Bureau du procureur général, déclare à la télévision nationale : "Nous avons maintenant des preuves de 93 de nos soldats qui ont été exécutés sur le champ de bataille", dit-il. Belousov souligne que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens ont été exécutés cette année. La pratique d'exécuter les prisonniers a commencé en novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos prisonniers de guerre s'est détériorée", dit Belousov.

22:14 Rapport : Des concessions territoriales préliminaires de Kyiv pour l'adhésion à l'OTAN ?L'Ukraine reste déterminée à récupérer les territoires contrôlés par la Russie depuis une décennie. Cependant, elle manque de main-d'œuvre, d'armes et du soutien de l'alliance occidentale pour y parvenir. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy affirme maintenant que Kyiv prépare "des décisions substantielles" à discuter avec les États-Unis et d'autres nations lors de la prochaine réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à demander à ses alliés de renforcer sa position militaire et diplomatique pour contraindre la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et de plus en plus les officiels ukrainiens croient que des garanties de sécurité significatives pourraient servir de base à une solution négociée, permettant à la Russie de maintenir le contrôle de facto mais pas de jure sur les territoires ukrainiens qu'elle occupe actuellement. Des discussions sont également en cours sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dans le cadre de cela.

21:23 Les analystes : La Russie perd trois fois plus d'équipements, l'Ukraine attend les livraisons de chars

19:34 La Russie connaît une perte de matériel militaire plus de trois fois supérieure à celle de l'Ukraine, selon Jakub Janowski, analyste basé à Prague travaillant pour l'unité de surveillance de l'intelligence néerlandaise Oryx. Il affirme que la Russie épuise rapidement ses stocks d'équipement soviétique hérité, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne compense que faiblement les pertes importantes. Selon Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, le temps semble jouer en faveur de la Russie en termes de potentiel de mobilisation, de main-d'œuvre et de capacités de production. Cependant, Janowski s'inquiète que malgré le nombre plus important de troupes et la puissance de feu de la Russie, elle pourrait rencontrer des difficultés si l'Occident intensifie son aide. De plus, certaines livraisons d'équipement militaire promises n'ont toujours pas été honorées. Selon Oryx, Kiev n'a toujours pas reçu les distributions promises d'au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 systèmes d'artillerie mobiles.

20:34 L'Ukraine annonce l'abattage d'un bombardier russe ; des preuves de débris apparaissent

ici. Les forces ukrainiennes ont prétendument abattu un avion de combat russe. L'avion a été prétendument touché près de la ville de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'autorité militaire locale. Des photos montrent les débris d'un avion calciné qui s'est écrasé sur un bâtiment, en l'enflammant.

Vous pouvez vous référer à tous les événements précédents ici.

here.

En raison des opérations militaires en cours, l'Ukraine peut être obligée de se retirer de certaines positions en raison des pertes importantes infligées aux forces russes, selon l'analyste militaire Mykola Bielieskov de l'Institut ukrainien des études stratégiques. Entre-temps, le ministre russe de la Défense, Ruben Brekelmans, a souligné lors de sa visite à Kharkiv que l'Ukraine peut se renforcer en s'éloignant davantage de la Russie.

Lire aussi: