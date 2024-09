À 19h41, le dirigeant russe Poutine affirme son soutien à la liberté d'expression.

Le président russe Vladimir Poutine a souligné l'importance de la liberté d'expression et des informations fiables dans un message vidéo aux participants au sommet des médias du Brics à Moscou, organisé pour célébrer le 120e anniversaire de l'agence de presse d'État Tass. "Dans cette ère de développement multilatéral complexe, il est particulièrement important de préserver les principes de fiabilité des faits", a-t-il déclaré. "La liberté d'expression illimitée, permettant diverses opinions, ouvre la voie à l'exploration de compromis et de solutions communes aux problèmes mondiaux", a-t-il ajouté. Les médias jouent un rôle crucial dans la construction d'un ordre mondial équitable en fournissant aux individus une vue impartiale et non biaisée du monde. Malheureusement, en Russie autoritaire, la liberté d'expression et la liberté des médias ont été inexistantes depuis des années. Les médias indépendants ont été interdits et fermés, tandis que les critiques du gouvernement sont prises pour cible par le système judiciaire. Tass, fondé en 1904 sous divers noms et titres, est maintenant l'agence de presse la plus importante du pays et sert de porte-voix du gouvernement.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a constamment exclu la fourniture d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine à l'avenir, quelle que soit la décision des autres partenaires de l'alliance. During a citizens' dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau, he reiterated his stance against supplying Taurus cruise missiles, whose range extends from Ukraine to Moscow (approximately 500 kilometers), due to the risk of significant escalation. "I've said no to that, and that, of course, holds true for other weapons with that range as well," Scholz emphasized. The farthest-reaching weapon Germany has delivered to Ukraine is the Mars II rocket launcher, which can strike targets 84 kilometers away.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'OTAN aurait pu faire plus pour prévenir l'invasion de la Russie en Ukraine en offrant plus d'aide militaire. Dans une interview avec le "FAZ", il a déclaré : "Maintenant, nous fournissons de l'équipement militaire pour une guerre ; alors nous aurions pu fournir de l'équipement militaire pour prévenir la guerre." Il a décrit le jour où la guerre a commencé comme le pire de son mandat de dix ans. Stoltenberg quittera ses fonctions de secrétaire général de l'OTAN le 1er octobre, remplacé par l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Le chancelier Olaf Scholz est optimiste quant à l'obtention de clarté concernant la structure de propriété de la raffinerie PCK de Schwedt d'ici la fin de l'année. During a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau, he commented, "We hope that everything will be clear by the end of the year." The German government has made it clear to the co-propriétaire russe Rosneft that sa part doit être vendue. Le gouvernement est informé des négociations "plausibles" en cours et sait qui négocie avec qui et à quel sujet, y compris un potentiel investisseur du Qatar. En outre, le Kazakhstan fournit du pétrole à Schwedt via un pipeline russe, remplaçant le pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le gouvernement allemand a prolongé la tutelle des parts de Rosneft de six mois supplémentaires en début de septembre pour faciliter les négociations. L'expropriation de la part russe est considérée comme une entreprise complexe sur le plan juridique.

Le chancelier Olaf Scholz a réaffirmé que l'Ukraine ne serait pas autorisée à utiliser des armes fournies par l'Allemagne avec une portée plus grande pour attaquer des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. "Cela reste le cas", a-t-il déclaré during a citizen dialogue in the Brandenburg town of Prenzlau. "Je respecterai ma position, même si d'autres pays choisissent autrement", a-t-il ajouté, faisant référence aux États-Unis. "Je ne ferai pas cela parce que je le considère comme un problème."

Anton Hofreiter, président du comité des affaires européennes du Bundestag, a mis en garde contre l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés supplémentaires d'Ukraine en raison de l'extension prochaine des contrôles frontaliers aux frontières nationales de l'Allemagne. "Si nous ne maintenons pas un soutien cohérent à l'Ukraine, nous devons nous préparer à des centaines de milliers de réfugiés de l'agression russe à venir dans les années à venir", a déclaré le député du parti vert au "Tagesspiegel", faisant référence à la critique du Premier ministre polonais Donald Tusk des contrôles supplémentaires aux frontières extérieures de l'Allemagne. Hofreiter plaide pour une solution européenne en matière de politique migratoire. Il prévient que si chaque État membre imposait ses propres contrôles frontaliers, cela marquerait la fin de l'UE. Il s'attend à ce que le chancelier Olaf Scholz et Tusk continuent de collaborer étroitement à l'avenir.

Le service de renseignement britannique a publié des images de ponts sur la rivière Seim qui ont été détruits par l'armée ukrainienne lors de son opération dans la région de Kursk. "L'Ukraine continue de perturber les logistiques russes dans la région de Kursk par une série d'attaques qui ont détruit des ponts routiers et pontons sur la rivière Seym", a écrit le ministère de la Défense britannique sur X. Les images ont été prises mi- et fin août. L'Ukraine a lancé son offensive dans la région russe de Kursk le 6 août et a pu avancer de plusieurs kilomètres sur le territoire russe.

Le 23 août, plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne sur la région de Belgorod.

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod, selon des rapports officiels. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov indique que plusieurs explosions ont touché un tronçon de route entre Belgorod et Shebekino, blessant quatre personnes et endommageant de nombreux véhicules. Dans le village voisin de Vosnesenkovka, une femme a été blessée lorsqu'un drone a frappé une résidence privée. Pour l'instant, ces rapports ne peuvent être authentifiés indépendamment. La Russie cible régulièrement des zones civiles dans l'Ukraine voisine, Kharkiv, une ville ukrainienne située à environ 30 kilomètres de la frontière, étant l'une des localités les plus bombardées. L'artillerie ukrainienne et les drones militaires attaquent régulièrement des zones dans la région russe de Belgorod de l'autre côté de la frontière. La Russie a lancé une offensive contre Kharkiv pendant l'été, visant à créer une zone tampon ; cependant, les attaques russes ont ralenti quelques kilomètres derrière la frontière.

15:44 Accès Exclusif : Hôpital Mobile Soigne les Ukrainiens Blessés

De nombreux établissements de soins en Ukraine ont été endommagés, contraignant les professionnels de santé à travailler sans relâche. Pour accélérer les traitements des blessés, un train spécialisé est utilisé, ainsi que d'autres ressources. Une équipe de CNN a eu accès à ce train.

15:26 Michael Douglas, Célébrité Hollywoodienne, Visite des Enfants à Kyiv

L'acteur américain Michael Douglas a visité la zone "Terre de Fer" pour enfants à la gare centrale de Kyiv vendredi. Cette information a été partagée sur Facebook par la compagnie ferroviaire d'État ukrainienne Ukrzaliznytsia. Selon leur publication, la star renommée a parcouru la gare, interagissant avec les passagers. Plus tôt, il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena, en tant qu'ambassadeur de l'ONU, aux côtés de son fils Dylan.

14:49 Kyiv Pressionne pour l'Approbation des Armes : "Biden Semble Incapable de Changer d'Avis"

Le colonel à la retraite Ralph Thiele prédit que le débat sur les attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie ranimera probablement la discussion sur les livraisons de Taurus. L'expert militaire suppose que les États-Unis maintiendront leur position.

13:58 Zelensky Confirme le Retour de 103 Prisonniers de Guerre

L'Ukraine a confirmé un échange de prisonniers avec la Russie. another 103 individuals have returned from Russian captivity to Ukraine, as stated by President Zelensky. Among them are soldiers and personnel from the National Guard, border guard, and police. They are defenders of the regions of Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, as well as the city of Mariupol and the Azovstal plant.

13:38 États-Unis Autorisent la Vente de Chasseurs F-35 Avancés à la Roumanie

Le gouvernement américain a approuvé la vente de chasseurs F-35 avancés d'une valeur de 7,2 milliards de dollars à la Roumanie, membre de l'OTAN et voisine de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, a clarifié : "La Roumanie est un allié critique dans l'alliance de l'OTAN, engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà." Avec l'acquisition d'avions de combat multirôle furtifs du constructeur Lockheed Martin, la Roumanie acquerra "des capacités de défense aérienne sans précédent", a noté Kavalec. La première livraison est prévue pour 2031.

13:02 Russie : Plus de 200 Prisonniers de Guerre Échangés avec l'Ukraine

La Russie et l'Ukraine ont échangé plus de 200 prisonniers de guerre, selon les autorités russes. Chaque côté a libéré 103 individus, a annoncé le ministère russe de la Défense. Les soldats russes reçoivent actuellement une aide psychologique et médicale en Biélorussie, selon un message Telegram. Le ministère a précisé que les soldats russes échangés avaient été capturés dans la région de Kursk. Les troupes ukrainiennes avaient envahi la région russe en août. Le côté ukrainien n'a pas encore reconnu les déclarations russes concernant l'échange. Vendredi, le président ukrainien Zelenskyy a annoncé le retour de 49 prisonniers de la Russie. Il n'est pas clair si ces individus faisaient partie de l'échange confirmé par la Russie.

12:50 Russie Annonce la Capture d'un autre Village dans l'Est de l'Ukraine

Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe affirme avoir saisi un autre village. "Le village de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien) a été libéré", a déclaré le ministère russe de la Défense. Le petit village se trouve à proximité de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, qui est menacée en raison de l'avancée russe. L'armée russe a réalisé des progrès significatifs dans la région de Donetsk ces dernières semaines. Le président russe Vladimir Poutine a récemment réaffirmé que l'objectif principal de l'armée russe est de capturer la région industriellement essentielle de Donbass, qui comprend Donetsk.

12:21 "Tache Fondue" - Medvedev Menace la Destruction de Kyiv

L'ancien président russe Dmitry Medvedev menace de transformer Kyiv, la capitale ukrainienne, en "énorme tache fondue" à l'aide d'armes non nucléaires modernes de la Russie. Il suggère que la Russie dispose déjà d'une raison légitime d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien qu'elle ait choisi de ne pas le faire jusqu'à présent. Medvedev, qui siège en tant que vice-président du Conseil de sécurité russe, a fréquemment utilisé un langage fort contre l'Ouest et l'Ukraine.

11:50 Sharma : "Des Combats Intenses se Poursuivent à Kurachove"

Les combats intenses en Ukraine orientale se concentrent actuellement sur la ville de Kurachove, selon la journaliste de ntv Kavita Sharma rapportant de Dnipro. L'utilisation d'armes à longue portée européennes suscite la frustration parmi la population locale.

11:12 Des Drones Causent des Dommages dans la Région de la Mer Noire d'Odessa

De nouvelles informations sur l'attaque de drones à grande échelle qui s'est produite pendant la nuit : la Russie a lancé un total de 76 drones de combat, selon l'armée de l'air ukrainienne. Sur ces 76, 72 ont été abattus avec succès. L'armée de l'air ukrainienne n'a pas révélé de détails sur l'ampleur des dommages causés par l'attaque. Le gouverneur de la région de la Mer Noire d'Odessa a confirmé des dommages importants. Certains bâtiments dans une zone suburbaine de la capitale régionale d'Odessa ont été endommagés en raison de débris de drones. Des entrepôts dans le district d'Ismajil, qui sert de hub de transport pour les exportations de grains de l'Ukraine, ont également été touchés. À Kyiv, divers bâtiments gouvernementaux ont prétendument subi des dommages causés par des débris tombants, mais aucun incendie n'a été signalé.

10:31 Stoltenberg sur la diplomatie pré-guerre : les Russes ont présenté des cartes NATO incorrectesLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré lors d'une interview qu'il avait participé à des négociations avant la guerre en février 2022 pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé le retrait de tous les soldats de l'OTAN de la partie orientale de l'alliance, a rapporté Stoltenberg au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "C'était absolutely unacceptable, mais je crois en la diplomatie. C'est pourquoi nous avons continué à négocier." Lors de cette réunion, les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense ont affirmé qu'il n'y avait pas de plans de guerre et que leur pays était menacé par l'Ukraine. Ils ont même présenté des cartes pour montrer comment la Russie était entourée par l'OTAN. Cependant, ces cartes contenaient des inexactitudes, par exemple, le Danemark n'était pas marqué comme territoire de l'OTAN. Stoltenberg ignore si ces inexactitudes étaient dues à une préparation insuffisante ou intentionnelle. En regardant en arrière, Stoltenberg regrette que l'OTAN et ses alliés n'aient pas fourni un soutien militaire plus important à l'Ukraine plus tôt. "Si l'Ukraine avait été militairement plus forte, le seuil pour l'attaque russe aurait été plus élevé. Si cela aurait été suffisant, nous ne le saurons jamais."

10:03 Wiegold sur l'accord de brigade de combat allemande avec la LituanieL'Allemagne et la Lituanie ont signé un accord gouvernemental : il garantit à la Lituanie que une brigade allemande prête au combat sera stationnée dans le pays. Le militaire expert Thomas Wiegold discute de l'arrière-plan et de l'importance de l'accord dans une interview avec ntv.

09:28 Les ambitions de Kim pour renforcer les relations avec MoscouLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé son intention de renforcer la coopération avec la Russie, selon les médias d'État. Après avoir tenu des pourparlers avec le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias nord-coréens ont rapporté qu'une discussion approfondie avait eu lieu sur "l'élargissement du dialogue stratégique entre les deux pays et le renforcement de la coopération pour protéger les intérêts de sécurité mutuelle, ainsi que la situation régionale et internationale". L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations comme "ridicules".

08:59 Utilisation potentielle d'armes avancées pour l'Ukraine par l'OuestDes discussions sur la disponibilité d'armes avancées pour l'Ukraine afin de cibler des objectifs russes sont en cours. Le Premier ministre britannique Starmer a annoncé cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur la question. Biden et Starmer discuteront de cela lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine avec un groupe plus large de personnes, selon Starmer. Les médias britanniques suggèrent que Biden est prêt à autoriser l'utilisation par l'Ukraine de roquettes britanniques et françaises avec la technologie américaine, mais pas de roquettes fabriquées aux États-Unis.

08:23 Zelensky sur le plan hypothétique de Trump pour mettre fin à la guerre : "Les promesses de campagne sont des promesses de campagne"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interrogé lors d'une interview de CNN sur son interprétation des déclarations répétées du candidat à la présidence républicaine Donald Trump selon lesquelles il pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, sans fournir de plan clair. "Je ne comprends pas aujourd'hui parce que je n'ai pas accès aux détails de ce à quoi il fait référence", a répondu Zelensky dans l'interview diffusée dimanche. Zelensky explique que les États-Unis sont en pleine campagne électorale. "Et les promesses de campagne sont des promesses de campagne", a-t-il souligné. "Parfois, elles peuvent ne pas être très réalistes." Zelensky a mentionné avoir parlé à Trump il y a deux mois, lors de laquelle Trump a offert son soutien à l'Ukraine, en déclarant que la conversation s'était bien déroulée.

07:27 ISW : la Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour déplacer les forces ukrainiennesL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) de Washington a noté que les contre-attaques russes dans la région de Kursk n'ont pas encoreabouti à une opération d'envergure pour expulser les forces ukrainiennes. Selon l'ISW, la Russie s'est principalement appuyée jusqu'à présent sur des conscrits mal formés et équipés, ainsi que sur de petits unités de l'armée russe régulière et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Selon l'évaluation de l'ISW, une contre-offensive russe pour reprendre le territoire conquis par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans cette région - surtout si la plupart des unités déployées manquent d'expérience combatt

18:13 Mützenich suggère la création d'un groupe international pour initier une initiative de paixLe chef du groupe parlementaire du SPD, Rolf Mützenich, a suggéré la création d'un groupe international pour initier une initiative de paix dans le conflit en Ukraine. "Il est grand temps pour les alliés occidentaux de mettre en place un groupe pour lancer le processus", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier allemand et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent qu'il est maintenant opportun d'intensifier les efforts pour des pourparlers de paix, et que la Russie devrait être incluse dans le prochain sommet de paix". Interrogé sur les pays potentiellement membres d'un tel groupe, Mützenich a mentionné des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil, qui pourraient prendre la responsabilité. "Dans ces pays, il y a une croissance de la sensation que l'invasion russe peut devenir un fardeau". Par conséquent, le rôle d'un groupe de contact "pourrait être prometteur", et il pourrait jouer un rôle important de médiation.

17:41 L'UE envisage une nouvelle stratégie pour le renouvellement des sanctionsSelon des diplomates, des sources au sein de la Commission européenne envisagent trois possibilités pour les prochaines extensions de sanctions contre la Russie. Ces possibilités ont été partagées avec les diplomates européens vendredi. La raison en est les actifs de la banque centrale russe gelés, qui jouent un rôle important dans l'octroi d'un prêt de 50 milliards de dollars des nations du G7 à l'Ukraine. Ces actifs ont été gelés depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

15:30 Klitschko signale l'impact de débris de drone à KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a signalé via l'application de messagerie Telegram l'impact de débris de drone sur un bâtiment de la ville dans le district d'Obolon de la capitale ukrainienne, au nord du centre-ville. Les services d'urgence se rendent sur les lieux, a écrit Klitschko plus tard. Plus tôt, le maire avait déclaré que les unités de défense aérienne étaient en opération dans la ville.

13:35 Kim Jong Un et Shoigu discutent d'une coopération plus étroiteLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse officielle KCNA, les deux hommes ont eu une discussion approfondie lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, aboutissant à un consensus satisfaisant sur des questions telles que le renforcement de la "coopération en matière de sécurité mutuelle". Shoigu, qui a quitté son poste de ministre de la Défense en mai, a renforcé les relations entre la Corée du Nord et la Russie lors de sa visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelenskyy présentera son "plan de victoire" à Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a confirmé une réunion avec le président américain Joe Biden en septembre. "Je présenterai le plan pour la victoire", a déclaré le chef d'État lors d'une apparition dans la capitale ukrainienne de Kyiv. Ce plan repose sur un système de décisions interdépendantes qui équipera l'Ukraine de la force suffisante pour naviguer vers la paix dans la guerre. "Les conquêtes armées peuvent être mises fin de différentes manières : soit en expulsant l'armée d'occupation par la force, soit par la diplomatie", a expliqué Zelenskyy. Cela garantira l'indépendance véritable de l'Ukraine. Cependant, la position de Kyiv repose sur le soutien américain pour la force nécessaire.

22:59 La Russie modifie la direction de ses attaques vers le sudDes combats intenses persistent à l'est du pays, selon l'armée ukrainienne. Il y a eu 115 accrochages, a rapporté le quartier général de Kyiv dans son rapport de situation du soir. "La situation la plus intense aujourd'hui était dans la direction de Kurachove, outre l'ennemi était également actif dans la direction de Lyman et Pokrovsk", a-t-il indiqué. Kurachove est un petit village au sud de Pokrovsk. Pendant longtemps, Pokrovsk était considéré comme la direction principale de l'attaque des troupes russes. Récemment, however, les Russes n'ont réalisé que peu de gains territoriaux dans cette région. Au lieu de cela, ils ont élargi leur axe d'attaque vers le sud pour saisir la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky affirme le succès de la contre-attaque dans la région de KurskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les contre-attaques ukrainiennes dans la région russe de Kursk ont donné des résultats positifs. Il indique que les avancées russes dans la région de Kharkiv ont été arrêtées, et que l'avancée dans Donetsk a ralenti. Il mentionne également que la Russie n'a réalisé aucun gain notable dans sa contre-attaque dans la région de Kursk. Des experts avaient précédemment remis en question le redéploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie prétend avoir repris 10 des 100 villages occupés.

21:46 Zelensky accuse les alliés d'avoir peur lors des discussions sur l'aideLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident d'avoir peur lors des discussions sur l'aide à l'Ukraine dans le contexte de la destruction des missiles russes. "Si les alliés peuvent ensemble abattre des missiles et des drones au Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il toujours pas de décision similaire pour abattre des missiles et des drones iraniens dans le ciel de l'Ukraine?" a déclaré Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de dire même 'nous y travaillons'. Et cela se produit même lorsque des missiles et des drones se dirigent directement vers le territoire de nos voisins", a déclaré le chef d'État ukrainien. "C'est une honte pour le monde démocratique."

21:30 La Russie aurait utilisé plus de 8000 drones iraniensSelon le gouvernement ukrainien, la Russie a lancé 8060 drones iraniens Shahed contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun communiqué ni de la part de l'Iran ni de la Russie n'est disponible pour le moment. L'Ukraine a initialement accusé le gouvernement iranien d'avoir fourni les drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Les États-Unis se montrent prudents sur la question de l'aide en armes à longue portée pour l'Ukraine

À Washington, le Premier ministre Keir Starmer du Royaume-Uni et le président Joe Biden des États-Unis sont en pleine discussion. La foule est en effervescence, espérant des mises à jour sur l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon les informations du "Guardian" britannique, le Royaume-Uni a donné son feu vert à l'Ukraine pour mener des attaques à l'aide de missiles Storm-Shadow. Toutefois, il semble que aucune annonce ne sera faite à ce sujet lors de cette réunion entre les deux alliés. John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale, déclare : "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant le déploiement d'armes à longue portée en Russie - Certainly not from the US." Il ajoute qu'ils sont toujours en pourparlers avec le Royaume-Uni, la France et d'autres alliés pour déterminer les types de ressources qui seront fournies à l'Ukraine. Malheureusement, il ne précise pas si l'administration américaine annoncera des modifications à ce sujet. "Je ne vais pas m'engager dans des spéculations sur les déclarations potentielles que nous pourrions ou non faire à l'avenir."

L'Union européenne (UE) a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a imposé des sanctions en réponse. Dans ce contexte, il est crucial que l'UE maintienne son engagement en faveur de la liberté d'expression et de la liberté des médias au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre du reporting sur les conflits en Ukraine.

De plus, l'UE devrait encourager Moscou à respecter ces principes, car cela est essentiel pour construire un ordre mondial équitable et favoriser la transparence dans les conflits internationaux. Le libre échange d'informations entre la Russie et l'UE reste crucial pour résoudre les conflits et peut potentiellement prévenir les malentendus futurs.

