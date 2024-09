A 19h40, la Russie renforce sa politique d'armes nucléaires, en exprimant implicitement des menaces potentielles contre les États-Unis et la France.

18:35 Zelensky va révéler sa stratégie gagnante à Biden et Harris

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévu pour rencontrer le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington jeudi. Zelensky doit partager sa fameuse stratégie gagnante, détaillant une voie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Zelensky a mentionné que les prochains mouvements du conflit seront déterminés pendant les mois d'automne. L'administration ukrainienne croit que l'utilisation d'armes de l'Ouest contre des cibles russes pourrait Significativement améliorer leurs efforts de guerre. Cependant, ces armes n'ont pas encore été fournies par les nations qui soutiennent l'Ukraine.

Selon le journal britannique "The Times", la stratégie repose sur quatre points clés:

La demande de garanties de défense de l'Ouest "inébranlables", similaires à un pacte de défense collective de l'OTAN

L'avancée continue de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, servant de "outil de négociation territoriale"

La demande d'armes de pointe

L'aide financière des sources internationales pour stimuler la récupération économique de l'Ukraine

18:12 Le Parlement allemand approuve le financement du rétablissement du réseau électrique décentralisé en Ukraine

Le Comité du budget du Parlement allemand a autorisé un paquet de financement de 70 millions d'euros pour l'approvisionnement en chaleur et en électricité de l'Ukraine. Les fonds fourniront aux villes et municipalités ukrainiennes de petites centrales de chauffage à blocs, des systèmes de chaudières, des générateurs et des panneaux solaires, selon le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. L'objectif est de permettre aux Ukrainiens de vivre dans leur patrie et de résister aux attaques russes. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, a fait référence aux attaques ciblées de la Russie sur l'infrastructure énergétique civile, en déclarant que Moscou cherche à "fatiguer et à chasser le peuple ukrainien". Elle a également mentionné: "Nous soutenons l'Ukraine dans la reconstruction de son approvisionnement en électricité de manière décentralisée, ce qui rend plus difficile pour la Russie de le détruire."

17:50 Zelensky met en garde l'ONU contre un désastre nucléaire imminent

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alerté l'Assemblée générale de l'ONU à New York de la menace d'un désastre nucléaire en raison des attaques russes sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il a cité des informations indiquant que le président russe Vladimir Poutine a l'intention d'attaquer d'autres centrales nucléaires ukrainiennes. "Un jour comme celui-ci ne doit jamais se produire", a souligné Zelensky. La Russie continue de nier de telles allégations. Zelensky a mentionné que si la Russie provoque un désastre nucléaire dans une centrale nucléaire ukrainienne, "la radioactivité ne respectera pas les frontières nationales, et des nations malheureuses pourraient subir les conséquences dévastatrices". Il a également accusé d'autres pays de fournir à la Russie des données satellites sur ces centrales nucléaires ukrainiennes. Mardi, Zelensky a accusé la Chine de partager des images de centrales nucléaires ukrainiennes avec Moscou.

17:08 Vidéo : L'Ukraine nie le contrôle russe des outskirts de Kherson

La ville minière de Wuhledar a été le théâtre de combats entre les troupes ukrainiennes et russes depuis 2022. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent les affrontements qui s'intensifient dans la région. Cependant, le gouverneur de Donetsk nie les rapports de troupes russes près des outskirts de la ville.

16:31 L'Ukraine propose un plan de développement de trois ans pour les drones, la guerre électronique et les systèmes de robots terrestres aux alliés

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umjerow a présenté un plan de trois ans pour la fabrication de drones, de guerre électronique et de systèmes de robots terrestres. La stratégie a été présentée lors des récentes visites d'Umjerow aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, ainsi qu'à la réunion de Ramstein plus tôt ce mois-ci. "Nous avons considéré le nombre d'unités nécessaires et leur utilisation au niveau stratégique, opérationnel et tactique", déclare le ministre. Le plan spécifie également le nombre exact d'armes que l'Ukraine peut fabriquer et les fonds nécessaires. "Il y a déjà plusieurs pays qui ont accepté de financer nos drones et missiles", met en évidence Umjerow. L'année dernière, l'Ukraine a endommagé plus de 200 installations militaires russes à l'aide de la technologie de "drones en essaim", notamment un dépôt de munitions à Toropez. Kyiv a la capacité de production pour créer plus de 3 millions de drones par an, mais a besoin d'investissements étrangers.

15:49 Le président Lula dévoile l'initiative de paix Brésil-Chine aux Nations unies

Le président brésilien Lula da Silva promeut l'initiative de paix Brésil-Chine aux Nations unies, malgré le rejet de l'Ukraine de la proposition comme "préjudiciable". Lula critique l'"occupation du territoire ukrainien" mais considère qu'il est maintenant "impératif" de créer des conditions pour des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou. La Chine et le Brésil ont présenté leur plan en six points en mai. Lula rencontrera reportedly des représentants de 20 pays vendredi pour obtenir un soutien supplémentaire, avec les alliés de l'Ukraine qui ne participeront pas. Le plan en six points proposé par la Chine et le Brésil fait référence au conflit comme à une "crise" et appelle à une conférence de paix acceptée par la Russie et l'Ukraine, impliquant une "discussion équitable" de tous les plans de paix. Il ne mentionne pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine ni le retrait des troupes russes.

15:12 Rapport : la Chine aide au développement de drones de 2000 km de portée pour la RussieSelon des sources européennes de renseignement, la Russie travaille sur la technologie de drones à longue portée avec l'aide de la Chine. Il s'agirait de la première occurrence de drones spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés en Ukraine, ont déclaré deux agents de renseignement à Reuters en se référant à des documents pertinents. L'entreprise russe IEMZ Kupol, filiale du conglomérat de défense Almas-Antej, aurait développé et testé un drone Garpija-3 en Chine avec l'aide d'experts chinois. Le G3 est censé avoir une portée d'environ 2000 km et pouvoir transporter jusqu'à 50 kg d'explosifs. Les rapports de renseignement suggèrent que cela marque la première preuve depuis le début de la guerre de drones complets de la Chine expédiés en Russie. Cependant, l'emplacement précis de production et l'approbation pour la production en série restent incertains. La Chine a nié à plusieurs reprises fournir des armes pour être utilisées en Ukraine.

14:29 Poutine discutera de la dissuasion nucléaire lors de la réunion du Conseil de sécuritéLe président russe Vladimir Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité russe pour discuter de la dissuasion nucléaire, selon les rapports du Kremlin. Cette discussion stratégique découle des délibérations de la Russie sur la façon de contrer les demandes d'Ukraine concernant des missiles occidentaux à plus longue portée pour potentiellement cibler le territoire russe. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov considère cette réunion comme un événement important. "Le président prendra la parole. Le reste sera classé pour des raisons évidentes", partage Peskov.

13:54 Peskov répond au discours de Zelensky à l'ONULe Kremlin critique l'appariton du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU. "Tenter de forcer la Russie à faire la paix est une erreur catastrophique", déclare le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il affirme que la Russie est le "champion de la paix", mais seulement à condition de garantir la sécurité de leur pays. De plus, les objectifs pour initier l'"opération militaire" en Ukraine doivent être atteints, ajoute Peskov. La Russie continue d'éviter de qualifier ses actions hostiles contre l'Ukraine de guerre. Moscou exige que l'Ukraine rende les territoires, abandonne ses ambitions envers l'OTAN et subisse une "dénazification", ce qui désigne probablement l'installation d'un gouvernement dépendant d'eux.

13:18 Les forces ukrainiennes s'entraînent avec le système moderne de défense aérienne Skynex de l'AllemagneLe ministère de la Défense ukrainien partage une vidéo montrant des soldats ukrainiens en train de s'entraîner sur un système moderne de défense aérienne Skynex de Rheinmetall. Deux de ces systèmes sont actuellement en utilisation en Ukraine, avec deux autres attendus de l'Allemagne. Skynex est efficace contre les cibles à courte portée, telles que les drones. "Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires pour renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine, sauvant ainsi plus de vies innocentes", déclare le ministère de la Défense.

12:42 Munz confirme l'aide extensive de la Chine à la RussieLe président ukrainien Selenskyj accuse la Chine de fournir à la Russie des données satellites pour espionner les centrales nucléaires ukrainiennes. Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, l'aide militaire de la Chine à la Russie dépasse le simple partage d'informations.

12:01 Politico rapporte : l'Inde cherche à mettre fin au conflit Ukraine-RussieSelon un rapport de Politico, l'Inde sert d'intermédiaire préféré de l'Ukraine pour faciliter la fin du conflit avec la Russie. Un officiel ukrainien de haut rang a informé le média que l'Inde a de grands espoirs pour atteindre un accord de paix acceptable pour l'Ukraine. L'officiel a affirmé que lors de leurs discussions estivales, Modi a rendu clair que, bien que l'Ukraine doive négocier certaines concessions, aucune proposition de paix ne devrait inclure la reddition de territoire à la Russie. L'Inde maintient des relations cordiales avec Moscou.

11:35 Des blessures signalées dans une ville russe après une attaque ukrainienneCinq personnes ont été blessées suite à une attaque sur la ville occidentale russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Quatre des blessés ont été transportés à l'hôpital, comme mentionné par le gouverneur de la ville, Vyacheslav Gladkov, dans son communiqué Telegram. Un immeuble de grande hauteur et plus de 70 bâtiments résidentiels ont été endommagés, ainsi que de nombreux véhicules, infrastructures d'eau et de gaz. Les observateurs indépendants perçoivent les bombardements ukrainiens comme une réponse aux frappes aériennes russes sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:59 Un médecin ukrainien utilise un monocycle électrique sur le champ de batailleDans une vidéo partagée par United24media et le ministère de la Défense ukrainien, on peut voir un médecin ukrainien utilisant un monocycle électrique sur le champ de bataille. La légende dit : "Revamping the movement mechanics at the front." Le médecin explique que le monocycle électrique permet un transport rapide et silencieux des fournitures telles que les munitions, l'eau, les radios et les batteries aux soldats, tout en utilisant les deux mains.

22:18 "Céder à Poutine" - Le chef du SPD Klingbeil met au défi le BSWÀ la suite des élections de l'État de Brandebourg, le chef du SPD Lars Klingbeil cherche à clarifier les intentions de l'Alliance pour l'avenir et la justice (BSW) dans les négociations à venir. "Maintenant, tout comme en Thuringe et en Saxe, des discussions ont lieu, et nous devons comprendre : quels sont les objectifs principaux du BSW ? Dans quelle direction cette alliance entend-elle aller ?", a-t-il déclaré sur RBB's InfoRadio. Il suggère que beaucoup de gens sont confus à ce sujet. Il s'agit d'examiner les résultats des élections et de "voir maintenant comment un gouvernement stable peut être formé". Klingbeil mentionne également qu'il entend souvent du BSW que "nous n'enverrons plus d'armes à l'Ukraine demain, et nous aurons la paix le jour suivant. Ce n'est pas des négociations de paix, c'est céder à Poutine". Il qualifie le BSW de parti populiste.

21:39 "Le Triomphe de la Propagande de Poutine" - L'Économiste Critique les MédiasL'Économiste Rüdiger Bachmann critique la "normalisation des partisans de Poutine dans et par les médias", qualifiant cela du "triomphe de la propagande de Poutine" jusqu'à présent. "Question : pourquoi pouvons-nous parler aux russo-fascistes, mais pas aux germano-russo-fascistes ? Pour les démocrates, qu'ils soient sociaux ou chrétiens, les deux devraient être interdits." Il trouve du soutien pour cette opinion auprès de l'expert militaire Gustav Gressel, qui partage le post.

20:55 Le Message Clair du Royaume-Uni à la Russie au Conseil de Sécurité de l'ONULe secrétaire britannique aux Affaires étrangères David Lammy a prononcé un discours puissant au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement à la direction du Kremlin et ne laissant aucune place au doute : "Vladimir Poutine, si vous tirez des missiles sur les hôpitaux ukrainiens, nous savons qui vous êtes. Si vous envoyez des mercenaires dans les pays africains, nous savons qui vous êtes. Si vous assassinez des opposants dans les villes européennes, nous savons qui vous êtes. Votre invasion est à propos de vos propres intérêts. Les vôtres seuls. Vous voulez étendre votre État mafieux en un empire mafieux, construit sur la corruption qui dépouille à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

20:28 L'Ukraine Signale des Attaques Russes avec des Drones et des MissilesL'armée de l'air ukrainienne signale avoir été attaquée par la Russie avec 32 drones et huit missiles pendant la nuit. Sur ces attaques, 28 drones et quatre missiles ont été abattus. Il n'y a pas encore de rapports initials de pertes humaines ou de dommages.

19:48 ISW : Les Soldats Russes Atteignent les Faubourgs de Vuhledar - Pas de Gain Stratégique SignificatifLes soldats russes ont atteint les faubourgs de Vuhledar et intensifient leur offensive près de la localité, selon l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW). Cependant, le think tank américain ne voit aucun avantage stratégique significatif pour de nouvelles offensives dans la partie occidentale du Donbass si la ville est capturée. Le canal ukrainien Deepstate a rapporté hier que la 72e brigade mécanisée continue de défendre la ville. Même si Vuhledar est capturée, cela ne fournirait pas immédiatement à l'offensive russe d'importants avantages tactiques, car le terrain environnant est difficile à traverser et n'ouvre aucune route logistique cruciale, selon l'ISW.

19:06 "Opération Extremement Complexe et Réussie" - L'Ukraine Raporte des Libérations dans la Région de KharkivLe service de renseignement militaire ukrainien signale la libération de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv près de la frontière avec la Russie comme résultat d'"une opération extrêmement complexe et réussie". Dans un communiqué accompagné d'une vidéo, il indique que le Service de renseignement de la Défense ukrainienne a systématiquement nettoyé la centrale, engageant l'ennemi dans des combats rapprochés dans certains cas. La centrale était un "bastion de la propagande" protégé par des unités russes professionnelles.

18:31 Les Députés Russes Proposent une Loi Contre la "Propagande de l'Enfance Consciente"Les députés russes discutent d'une interdiction de la "propagande de l'enfance consciente". "Nous étudions un projet de loi qui interdirait la propagation de l'enfance consciente", annonce le président de la Douma d'État Vyacheslav Volodin en ligne. En pratique, cela serait un "interdiction de l'idéologie de l'enfance consciente". "Une grande famille aimante est la base d'un État fort", explique-t-il plus loin. La Russie fait face à une population vieillissante et à des taux de natalité bas, une tendance exacerbée par le conflit militaire en Ukraine.

18:05 Le Commandant de la Brigade Lituanie de l'Armée Allemande Prend ses Fonctions en Europe de l'EstLe futur commandant de la brigade Lituanie, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé en Lituanie pour prendre ses fonctions. Il prépare maintenant son rôle dans la 45e brigade blindée, indique l'armée allemande sur X. L'objectif est de créer une brigade prête au combat qui contribue de manière significative à la dissuasion et à la défense du pays et de l'alliance. En réponse aux actions agressives de la Russie, le gouvernement allemand a promis de stationner en permanence une unité prête au combat en Lituanie. Une présence de jusqu'à 5 000 soldats est prévue.

17:44 Lübeck Offre des Camions de Pompiers Usagés à l'UkraineLa ville de Lübeck a remis plusieurs camions de pompiers usagés à l'Ukraine pour une utilisation ultérieure aux représentants du pays. Les quatre camions de pompiers et l'ambulance - appartenantformerly to the volunteer fire department - were handed over at the beginning of the week. "Normalement, ils sont mis aux enchères. Mais après une demande de l'organisation d'aide ukrainienne, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les offrir en toute conscience à l'Ukraine, afin qu'ils puissent y être utilisés", a déclaré Henning Witten, responsable de la technologie de la brigade de pompiers professionnels à Lübeck.

04:45 Pistorius reconnaît l'urgence de l'avancement militaire allemand d'ici 2029Le ministre de la Défense Boris Pistorius souligne l'importance d'équiper promptement l'armée allemande. D'ici 2029, il convient de s'attendre à ce que la Russie achève son remaniement militaire et puisse potentiellement lancer une attaque militaire sur le territoire de l'OTAN, suggère le politique du SPD compte tenu de l'invasion russe de l'Ukraine. "Par conséquent, il est essentiel que nous répondions à cette scène de menace aussi rapidement que possible", explique-t-il lors d'une visite à la 36e régiment d'hélicoptères de combat "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, en Hesse du Nord.

15:13 La Russie mise sur les ventes de gaz pour un important budget militaire despiteuxes sanctions occidentales, la Russie anticipe de élevés revenus pétroliers et gaziers dans son budget pour 2025. Le Premier ministre Mikhail Mishustin déclare lors d'une réunion gouvernementale à Moscou que les recettes de l'État devraient augmenter de 12 % pour atteindre 40,3 billions de roubles (environ €390 milliards). La contribution du secteur de l'énergie aux recettes devrait augmenter à près des trois quarts. Selon les médias, le prochain budget est également concentré sur le conflit en Ukraine et la production militaire intensive. Une allocation de 13,2 billions de roubles pour la défense est prévue, selon l'agence financière Bloomberg de Moscou. Dans l'ensemble, 40 % des dépenses sont allouées à la défense et à la sécurité intérieure - plus que les dépenses combinées pour l'éducation, la santé, les services sociaux et l'économie.

14:10 La Douma simplifie le recrutement de criminels suspects Le parlement russe a adopté un projet de loi permettant à l'armée d'engager des suspects de crimes pour l'assaut en Ukraine. Selon le projet de loi adopté par la Douma d'État, même les prévenus qui n'ont pas été condamnés peuvent s'engager. Si ils sont décorés ou blessés au combat, les charges contre eux seront abandonnées. Le projet de loi doit encore être approuvé par la chambre haute et obtenir la signature du président Vladimir Poutine.

13:05 Baerbock énonce des principes pour une résolution pacifique La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a présenté des principes pour une éventuelle négociation de paix pour mettre fin à l'attaque russe en Ukraine. "La paix signifie garantir l'existence de l'Ukraine en tant qu'État autonome et souverain. Cela signifie des garanties de sécurité", déclare la politicienne verte lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Lorsque nous parlons de paix, il doit s'agir d'une paix juste et durable", souligne Baerbock. Elle a également déclaré : "Lorsque nous parlons de paix, cela signifie que l'Ukraine peut être assurée que la cessation des hostilités n'implique pas la préparation d'un autre conflit en Russie". Cela s'applique à la fois à l'Ukraine et à la Moldavie ou à la Pologne. La paix doit être juste et durable.

12:21 Blinken désigne la Chine et l'Iran comme facilitateurs de la Russie à l'ONU Le secrétaire d'État américain Antony Blinken appelle à une approche plus déterminée du Conseil de sécurité de l'ONU contre les soutiens de la Russie dans le conflit en Ukraine. "La solution la plus rapide consiste à mettre fin au soutien de ceux qui soutiennent l'agression de Poutine", commente Blinken lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il plaide également pour une paix juste qui est en accord avec les principes de la Charte des Nations unies. Plus particulièrement, Blinken met en avant l'aide de la Russie de la Corée du Nord et de l'Iran.

21:45 La Chine : "La Chine ne s'immisce pas dans le conflit ukrainien" Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se concentrer davantage sur les négociations de paix en Ukraine. "La priorité absolute est d'éviter l'extension de la zone de combat, de prévenir l'escalade des combats et de ne pas inciter aucune partie concernée", déclare Wang lors d'une réunion de haut niveau du Conseil en présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang souligne également la neutralité de la Chine. "La Chine n'a pas déclenché la crise ukrainienne et elle n'y est pas impliquée", déclare-t-il. L'Occident accuse Pékin de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine, y compris en fournissant des composants d'armes.

21:09 Zelensky exprime de graves doutes sur les négociations avec la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime de profondes scepticités quant aux négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en cours contre son pays. La violation par la Russie du droit international est évidente, déclare Zelensky en regardant le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Par conséquent, cette guerre ne peut pas simplement s'évanouir. Par conséquent, cette guerre ne peut pas être calmée par des discussions", déclare Zelensky. Il ajoute : "Une action est nécessaire."

20:00 Trump plaide pour le retrait des États-Unis du conflit ukrainien Le candidat à l'élection présidentielle républicaine Donald Trump affirme que les États-Unis doivent se retirer du conflit ukrainien. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - rivale de Trump lors de l'élection - ont entraîné les États-Unis dans le conflit, déclare Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas y arriver." Seul Trump pourrait retirer les États-Unis du conflit en tant que président : "Je m'en occuperai. Je négocierai. J'assurerai notre retrait. Nous devons partir."

Les États-Unis distribuent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 375 millions de dollars, selon des sources.

