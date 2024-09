A 19h40, la Russie renforce sa politique d'armement nucléaire.

18:35 Zelensky à Washington pour discuter de sa 'Stratégie de Victoire' avec Biden et Harris

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévu à Washington jeudi pour rencontrer le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Zelensky compte présenter sa fameuse 'Stratégie de Victoire' à Biden, détaillant un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Zelensky prévoit que le cours du conflit sera décidé à l'automne. L'administration ukrainienne croit que l'utilisation d'armements occidentaux contre des cibles sur le territoire russe pourrait Significativement changer la donne en leur faveur. Cependant, ces armes n'ont pas encore été livrées par les pays partenaires d'Ukraine.

Selon The Times du Royaume-Uni, la stratégie comprend quatre aspects clés :

Une demande de garanties de sécurité occidentales 'résistantes à Trump', comme un accord de défense collective de l'OTAN

La poursuite de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, servant de 'outil de négociation territoriale'

Une demande d'armes avancées

Une aide financière internationale pour faciliter la recovery économique de l'Ukraine

18:12 Le Bundestag approuve 70 millions d'euros pour la rénovation décentralisée de l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine

Le Comité du budget du Bundestag a approuvé une aide de 70 millions d'euros pour l'infrastructure de chauffage et d'électricité de l'Ukraine. Cela permettra aux villes et municipalités ukrainiennes d'obtenir des installations de chauffage compactes, des systèmes de chaudières, des générateurs et des panneaux solaires, comme annoncé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement. L'objectif est d'aider les Ukrainiens à vivre dans leur patrie et à résister aux attaques russes. La ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, a fait référence aux attaques ciblées de la Russie contre l'infrastructure énergétique civile, visant à "fatiguer et déplacer les Ukrainiens". Elle a ajouté : "Nous sommes déterminés à aider l'Ukraine à restaurer son approvisionnement en énergie de manière décentralisée, ce qui rend plus difficile pour la Russie de le détruire."

17:50 Zelensky met en garde contre un accident nucléaire potentiel

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre le risque d'un accident nucléaire en raison des attaques russes contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il a affirmé avoir des informations selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine préparait des attaques contre d'autres centrales nucléaires ukrainiennes. "Un tel jour ne doit jamais arriver", a déclaré Zelensky lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La Russie a constamment nié ces allégations. "Si, Dieu nous en garde, la Russie causait un accident nucléaire dans l'une de nos centrales nucléaires, la radioactivité ne respecterait pas les frontières nationales, et les conséquences malheureuses seraient ressenties dans le monde entier", a déclaré Zelensky. Il a également accusé d'autres pays de fournir des données satellite à la Russie concernant ces centrales nucléaires ukrainiennes. Mardi, Zelensky a accusé la Chine de transmettre des images de centrales nucléaires ukrainiennes à Moscou.

17:08 Vidéo : L'Ukraine conteste le contrôle russe sur les outskirts de Vuhledar

Depuis 2022, les forces ukrainiennes et russes se battent pour la ville minière de Vuhledar. L'intensité du conflit semble s'intensifier, comme en témoignent les vidéos de combats intenses sur les réseaux sociaux. Cependant, le gouverneur de Donetsk nie les rapports de la présence de troupes russes aux abords de la ville.

16:31 L'Ukraine cherche un financement auprès de ses alliés pour un programme de drones sur trois ans

L'Ukraine a élaboré un plan sur trois ans pour la production de drones, la guerre électronique et les systèmes robotiques terrestres, a déclaré le ministre de la Défense Rustem Ummerov. Le plan a été présenté lors de ses récents voyages aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, ainsi qu'à la conférence de Ramstein plus tôt ce mois-ci. "Nous avons examiné combien nous en aurions besoin et comment nous les utiliserions au niveau stratégique, opérationnel et tactique", a déclaré le ministre. Le plan spécifie également le nombre exact d'armes que l'Ukraine peut produire et les fonds nécessaires. "Plusieurs pays ont déjà accepté de financer nos drones et missiles", a ajouté Ummerov. Selon lui, l'Ukraine a détruit ou endommagé plus de 200 sites militaires russes l'année dernière grâce à la technologie de "drone essaim", notamment un dépôt de munitions à Toropez. Kyiv a la capacité de produire plus de 3 millions de drones par an, mais a besoin de financement étranger.

15:49 Le président Lula plaide pour le plan de paix sino-brésilien à l'ONU

Le président brésilien Lula da Silva plaide pour le plan de paix conjointement élaboré avec la Chine lors de l'Assemblée générale des Nations unies, malgré le rejet de la proposition par l'Ukraine comme étant "destructrice". Tout en condamnant l'"invasion du territoire ukrainien", Lula met l'accent sur l'importance de créer des conditions pour des pourparlers de paix entre Kyiv et Moscou. La Chine et le Brésil ont présenté leur plan en 6 points en mai. Lula

15:12 Sources d'Intelligence : la Chine aide la Russie à développer des drones à longue portéeSelon des sources d'intelligence citées par Reuters, les efforts de la Russie pour concevoir et fabriquer des drones à longue portée en Chine sont en cours. Il s'agirait de la première fois que des drones destinés à être utilisés en Ukraine sont développés et produits de cette manière, selon deux officiers de renseignement interrogés par le média, qui se basent sur des documents pertinents. L'entreprise russe IEMZ Kupol, filiale du conglomérat de défense Almaz-Antey, aurait développé et testé le drone Garpija-3 en Chine avec l'aide de spécialistes chinois. Le G3 est estimé avoir une portée d'environ 2000 kilomètres et être capable de transporter 50 kilogrammes d'explosifs. Selon les rapports d'intelligence, il s'agit de la première preuve concrète indiquant que la Chine a fourni des drones fabriqués en Chine depuis le début du conflit. L'emplacement de la production et toute approbation pour une production de masse restent inconnus. La Chine a constamment nié fournir des armes à la Russie pour son utilisation en Ukraine.

14:29 Poutine présidera une réunion du Conseil de sécurité russe sur la dissuasion nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine présidera aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité russe pour discuter de la dissuasion nucléaire, selon l'annonce du Kremlin. Ces discussions interviennent suite aux demandes de l'Ukraine concernant des missiles occidentaux à portée étendue pour des attaques plus profondes sur le territoire russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit la réunion comme importante. "Le Président fera un discours. Le reste sera classé secret défense pour des raisons évidentes", a-t-il déclaré.

13:54 Peskov critique le discours de Zelensky à l'ONU

Le Kremlin a critiqué le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ONU. "La stratégie consistant à forcer la Russie à faire la paix est une erreur catastrophique", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a décrit la Russie comme un défenseur de la paix, mais seulement si sa propre sécurité est protégée. De plus, selon Peskov, les objectifs de l'"opération militaire" en Ukraine doivent être atteints. La Russie continue de refuser de qualifier son attaque contre le pays de guerre. Moscou exige que l'Ukraine renonce à ses territoires, abandonne ses plans d'adhésion à l'OTAN et subisse une soi-disant "dénazification", que le Kremlin interpréterait presumably comme l'installation d'un gouvernement fantoche.

13:18 Système de défense aérienne moderne Skynex fournit une formation aux soldats ukrainiens

Le ministère de la Défense ukrainien a publié une image montrant des soldats ukrainiens en train de recevoir une formation sur le système de défense aérienne moderne Skynex de l'Allemagne. Deux systèmes sont actuellement en utilisation en Ukraine, sous attaque de la Russie, avec deux autres systèmes attendus prochainement de l'Allemagne. Le Skynex est optimisé pour la défense d'objectifs à courte portée, tels que les drones. "Nous apprécions nos partenaires pour renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine. Plus de défense aérienne pour l'Ukraine = plus de vies innocentes sauves", a écrit le ministère de la Défense dans la légende.

12:42 Le soutien de la Chine à la Russie va au-delà du partage d'informations stratégiques

Le président ukrainien Zelensky a accusé la Chine de partager des données satellite avec la Russie pour espionner les centrales nucléaires ukrainiennes. Dans quelle mesure la Chine offre-t-elle un soutien militaire à la Russie ? Selon le correspondant de ntv Rainer Munz, le soutien ne se limite pas à la diffusion d'informations stratégiques.

12:01 Politico : l'Ukraine identifie son médiateur préféré pour un accord de paix

Selon un rapport de Politico, l'Ukraine a identifié son médiateur préféré pour faciliter un accord de paix avec la Russie : le Premier ministre indien Narendra Modi. Un officiel ukrainien de haut niveau a communiqué cela au média, déclarant que l'Inde était le meilleur candidat pour un accord de paix que Kyiv pourrait accepter. Selon l'officiel, Modi a clairement indiqué lors de ses discussions estivales avec l'Ukraine que, bien que Kyiv doive faire des concessions, aucune proposition pour mettre fin au conflit ne devrait impliquer la cession de territoires à la Russie. L'Inde entretien de bonnes relations avec Moscou.

11:35 Blessés dans une attaque ukrainienne sur la région russe de Belgorod

Cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque sur la ville russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, selon les autorités. Quatre ont été transportées à l'hôpital, comme annoncé par le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. Plusieurs gratte-ciel et 75 bâtiments résidentiels plus petits ont été endommagés, ainsi que de nombreux véhicules, pipelines d'eau et de gaz. Les observateurs indépendants suspectent que l'attaque ukrainienne est une réaction à une frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv.

10:59 Un médecin militaire ukrainien utilise un monocycle électrique sur le champ de batailleUne vidéo publiée par United24media et partagée par le ministère de la Défense ukrainien montre un médecin militaire utilisant un monocycle électrique dans des conditions de combat. "Réingénierie de la dynamique du mouvement sur le front", indique la légende de la vidéo. Le médecin explique que le monocycle électrique est avantageux pour transporter rapidement et silencieusement des fournitures telles que des munitions, de l'eau, des radios et des batteries à deux mains.

10:18 Le BSW demande l'arrêt de l'envoi d'armes à l'UkraineÀ la suite des élections de l'État de Brandebourg, le chef du SPD, Lars Klingbeil, demande la transparence quant aux objectifs de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) lors des pourparlers exploratoires à venir. "Maintenant que nous avons des dialogues, tout comme en Thuringe et en Saxe, nous devons d'abord déterminer : quelle est la principale demande du BSW ? Dans quelle direction cette alliance est-elle orientée ?", a-t-il déclaré à la RBB InfoRadio. Klingbeil estime que de nombreuses personnes restent incertaines à ce sujet. L'objectif devrait être d'analyser les résultats des élections et de former un gouvernement stable. Klingbeil critique également la demande répétée du BSW d'arrêter l'envoi d'armes à l'Ukraine, qu'il considère non pas comme une tentative d'établir la paix, mais plutôt comme une capitulation devant Poutine. Il qualifie le BSW de parti populiste.

09:39 "La victoire de la propagande de Poutine" - L'Économiste fustige les médiasL'Économiste Rüdiger Bachmann fustige la "normalisation des sbires de Poutine via les médias" comme étant la "plus grande réussite de la propagande de Poutine jusqu'à présent". Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles des conversations peuvent avoir lieu avec des Russo-fascistes mais pas avec des Germano-Russo-fascistes, affirmant que les deux devraient être interdits aux démocrates. L'analyste militaire Gustav Gressel endosse cette perspective en partageant le post.

08:55 Le message clair du Royaume-Uni à la Russie au Conseil de sécurité de l'ONULe secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a prononcé un discours ferme au Conseil de sécurité de l'ONU, s'adressant directement à Poutine : "Vladimir Poutine, si vous bombardez des hôpitaux ukrainiens, nous savons qui vous êtes. Si vous envoyez des mercenaires sur les terres africaines, nous savons qui vous êtes. Si vous assassinez des dissidents dans les villes européennes, nous savons qui vous êtes. Votre invasion tourne autour de vos intérêts seuls. Vous cherchez à étendre votre État mafieux en un empire mafieux, bâti sur la corruption qui épuise à la fois le peuple russe et l'Ukraine."

08:28 L'Ukraine signale des attaques russes avec des drones et des roquettesL'armée de l'air ukrainienne révèle avoir été attaquée par la Russie avec 32 drones et huit roquettes la nuit dernière. Sur ces attaques, 28 drones et quatre roquettes ont été abattus. Les rapports préliminaires ne signalent ni pertes ni dommages.

07:48 ISW : Les troupes russes approchent des outskirts de Vuhledar - Pas d'avantage tactique significatifSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes russes ont atteint les outskirts de Vuhledar et intensifient leur offensive à proximité. Le think tank américain ne perçoit pas d'avantage stratégique significatif pour les offensives en cours dans la région occidentale du Donbass si la ville est prise. La capture rapide de Vuhledar dépend de savoir si les troupes ukrainiennes se retirent ou engagent les troupes russes dans un conflit prolongé. Hier, le canal ukrainien Deepstate a rapporté que la 72e brigade mécanisée défendait encore la ville. Même si Vuhledar est conquise, cela ne apportera pas immédiatement des avantages tactiques significatifs à l'offensive russe, car le terrain environnant est difficile à traverser et il manque des routes logistiques critiques, selon l'ISW.

07:06 "Opération complexe et réussie" - L'Ukraine annonce des libérations dans la région de KharkivLe service de renseignement militaire ukrainien annonce la reconquête de la centrale électrique de Vovchansk dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, grâce à "une opération complexe et réussie". Un communiqué et une vidéo accompagnants montrent que le service de renseignement de la défense ukrainienne a systématiquement nettoyé la centrale, engageant l'ennemi au combat rapproché dans les structures densément construites. Dans certains cas, les forces spéciales ukrainiennes ont engagé l'ennemi au combat rapproché. La centrale électrique servait de "bastion de la propagande", protégée par des unités russes professionnelles.

06:31 Les parlementaires russes proposent une loi contre la "propagande de l'absence de conscience de procréation"Les législateurs russes envisagent d'interdire la "propagande de l'absence de conscience de procréation". Le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, a annoncé un projet de loi potentiel visant à interdire la propagation de l'absence de conscience de procréation, qualifiée de "interdiction de l'idéologie de l'absence de procréation". "Une grande famille accueillante est la base d'un État fort", a-t-il précisé davantage. La Russie lutte contre une population vieillissante et des taux de natalité bas, et cette tendance démographique est exacerbée par les actions militaires en Ukraine.

06:05 Le commandant de la brigade allemande en Lituanie assume ses fonctions en Europe de l'EstLe commandant entrant de la brigade lituanienne, le général de brigade Christoph Huber, est arrivé en Lituanie pour assumer ses fonctions. Il se prépare maintenant à son rôle dans la Panzergrenadier Brigade 45, indique l'armée allemande sur X. L'objectif est de construire une brigade prête au combat qui contribue de manière significative à la dissuasion et à la défense du pays et de l'alliance. En réponse au comportement agressif de la Russie, le gouvernement allemand avait promis de stationner en permanence une unité de combat en Lituanie. Une force de jusqu'à 5 000 soldats est prévue.

05:44 Lübeck offre des camions de pompiers usagés à l'UkraineLübeck a remis plusieurs camions de pompiers usagés à des représentants de l'organisation d'aide ukrainienne. Les quatre camions de pompiers et l'ambulance - anciens véhicules d'urgence de la brigade de pompiers volontaires - ont été offerts en début de semaine. "En temps normal, ils seraient vendus aux enchères. Mais après avoir reçu une demande de l'organisation d'aide ukrainienne, nous les avons remis en état et pouvons maintenant les offrir à l'Ukraine avec une conscience tranquille, pour qu'ils soient utilisés là-bas", déclare Henning Witten, responsable de la technologie à la brigade de pompiers professionnels de Lübeck.

04:45 Pistorius fixe un délai pour la modernisation de l'armée allemande d'ici 2029Le ministre de la Défense Boris Pistorius met en avant l'urgence de doter rapidement l'armée allemande. D'ici 2029, on doit s'attendre à ce que la Russie ait achevé sa reconstruction militaire et soit éventuellement capable de lancer une frappe militaire contre les territoires de l'OTAN, explique le politique du SPD dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine. "C'est pourquoi il est crucial de s'adapter à cette scène de menace aussi rapidement que possible", conclut Pistorius lors d'une visite à la 36e régiment d'hélicoptères de combat "Kurhessen" de l'armée allemande à Fritzlar, dans le nord de la Hesse.

15:13 La Russie compte lourdement sur les revenus du gaz pour un important financement militaire Despite des sanctions de l'Occident, la Russie anticipe de élevés revenus du pétrole et du gaz dans son budget pour 2025. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a mentionné lors d'une réunion gouvernementale à Moscou que les recettes de l'État devraient augmenter de 12% à 40,3 billions de roubles (environ 390 milliards d'euros). La part du secteur énergétique dans les recettes devrait atteindre presque les trois quarts. Les rapports suggèrent que le prochain budget accorde également la priorité au conflit contre l'Ukraine et à la production militaire massive. Un budget de 13,2 billions de roubles est prévu pour la défense, comme rapporté par Bloomberg de Moscou. Environ 40% de toutes les dépenses sont consacrées à la défense et à la sécurité intérieure, dépassant les dépenses d'éducation, de santé, de services sociaux et de l'économie combinées.

14:10 La Douma simplifie le processus de recrutement pour les suspects criminels Le parlement russe a adopté une législation permettant à l'armée d'enrôler des suspects criminels pour l'offensive en Ukraine. Selon le projet de loi approuvé par la Douma d'État, les individus en enquête, qui n'ont pas encore été condamnés, peuvent s'engager dans l'armée. Si ils sont décorés ou blessés au combat, les charges contre eux seront annulées. La loi attend l'approbation de la chambre haute et la signature du président Vladimir Poutine.

13:05 Baerbock propose des directives pour un accord de paix La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a énoncé des principes pour d'éventuelles négociations pour mettre fin à l'attaque russe contre l'Ukraine. "La paix signifie maintenir l'existence de l'Ukraine en tant que nation libre et indépendante. Elle signifie des garanties de sécurité," a déclaré Baerbock lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Elle a également insisté sur "chaque fois que nous discutons de la paix, nous parlons d'une paix juste et durable". Baerbock a clarifié "Pour l'Ukraine, la cessation des combats ne doit pas signifier un nouveau cycle de préparation en Russie". Cela s'applique à la fois à l'Ukraine et à la Moldavie ou à la Pologne. La paix doit être juste et durable.

12:21 Blinken accuse la Chine et l'Iran de faciliter l'agression russe Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé à une réponse plus forte de la part des Nations unies contre les alliés de la Russie dans la guerre en Ukraine. "La solution la plus rapide est d'arrêter ceux qui facilitent l'agression de Poutine," a déclaré Blinken lors d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations unies, tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a également appelé à une paix juste qui respecte les principes de la Charte des Nations unies. Blinken a notamment mentionné le soutien de la Corée du Nord et de l'Iran à la Russie.

11:45 La Chine appelle à des négociations de paix en Ukraine Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à travailler plus fort pour promouvoir des négociations de paix en Ukraine. "La priorité absolue est de ne pas élargir le champ de bataille, de ne pas aggraver les conflits et de ne pas provoquer aucune des parties impliquées," a déclaré Wang lors d'une réunion de haut niveau du Conseil, à laquelle a assisté le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Wang a souligné la neutralité de la Chine. "La Chine n'a pas causé la crise en Ukraine et nous n'y sommes pas impliqués," a-t-il confirmé. L'Ouest accuse la Chine de soutenir la guerre de la Russie contre l'Ukraine, entre autres choses, en fournissant des composants d'armes.

11:09 Zelenskyy doute des négociations avec la Russie Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé un scepticisme considérable quant à la discussion de la paix avec la Russie pour mettre fin au conflit en cours contre sa nation. La Russie commet un crime mondial, a argumenté Zelenskyy en regardant le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. "Ainsi, ce conflit ne peut pas simplement disparaître. Ce conflit ne peut pas être pacifié par des discussions," a argumenté Zelenskyy. Il a ajouté "des mesures doivent être prises."

10:00 Trump plaide pour le retrait des États-Unis de la guerre en Ukraine L'ancien président américain Donald Trump a suggéré que les États-Unis devraient se retirer de la guerre en Ukraine. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris - rivale politique de Trump lors de l'élection - ont entraîné les États-Unis dans le conflit, a argumenté Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie. "Maintenant, ils ne peuvent pas nous en sortir. Ils ne peuvent pas le faire." Seule

