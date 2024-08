A 19h39, Pokrovsk émerge comme le plus grand point focal en Ukraine

Soldats ukrainiens réussissent à repousser plusieurs attaques russes

Selon leurs propres rapports, les soldats ukrainiens ont réussi à repousser plusieurs attaques russes. Au cours de la journée, 79 attaques russes ont été enregistrées dans la partie est du pays, certaines ayant reçu un soutien d'artillerie et aérien, selon le rapport quotidien de la situation du quartier général. Une fois de plus, l'accent a été mis sur la région de Pokrovsk, aux abords de Donbass. Là, les troupes russes ont tenté de consolider et d'étendre leurs gains territoriaux de la veille, avec environ 20 attaques signalées en quelques heures. Des combats intenses ont également été signalés près de Torezk. L'objectif de ces attaques russes est de prendre le contrôle total de la région de Donbass.

19:07 États-Unis imposent des sanctions sur les ressources russes

En réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre la Russie. Impactant environ 400 entreprises et individus, le département du Trésor de Washington a annoncé ces pénalités. Environ 60 entreprises technologiques du secteur de la défense, dont "l'équipement et les services soutiennent les opérations militaires de la Russie", figurent parmi les entités sanctionnées. Le but de ces sanctions est d'affecter les chaînes d'approvisionnement de la Russie. Les entreprises et individus touchés résident à la fois en Russie et dans d'autres pays. Leurs actifs américains sont gelés, et les citoyens américains sont désormais interdits de faire des affaires avec eux.

18:38 Augmentation de l'écoulement du pétrole russe à travers l'Ukraine

La Russie aurait doublé ses livraisons de pétrole à travers l'Ukraine en juillet, selon ExPro, une société de conseil basée à Kyiv. Le débit de pétrole russe dans l'oléoduc "Friendship" vers les pays de l'UE a augmenté à 1,09 million de tonnes en juillet, en contraste avec les 540 000 tonnes enregistrées en juin. Auparavant, la Hongrie et la Slovaquie avaient accusé l'Ukraine de limiter l'écoulement du pétrole, mettant en garde contre des pénuries de carburant à partir de septembre. Cependant, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a critiqué les deux pays pour ne pas avoir suffisamment exploré les alternatives aux approvisionnements en pétrole russe, qui ont été soumis à des sanctions suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque continuent de bénéficier d'exemptions. Lire la suite ici.

17:56 Les proches cherchent des conscrits disparus à Kursk

De nombreux conscrits russes ont disparu ou ont été capturés après la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon des rapports. Au moins 81 conscrits sont portés disparus, et 38 autres ont été identifiés comme prisonniers dans des vidéos publiées par l'armée ukrainienne, selon le service en russe de la BBC. Ces informations proviennent de notices de personnes disparues en ligne soumises par les membres de la famille des conscrits. Au début de son invasion de l'Ukraine, le leader du Kremlin, Vladimir Poutine, avait promis de déployer uniquement des soldats et des volontaires sous contrat dans la zone de guerre. Cependant, du point de vue du Kremlin, la défense de Kursk ne constitue pas une participation à l operation militaire spéciale. La Russie ne publie pas d'informations sur ses pertes à Kursk. Lire la suite ici.

17:19 Drones suspects au-dessus de Brunsbüttel : la Bundeswehr aide les enquêteurs

L'armée allemande aide à enquêter sur des vols de drones suspects au-dessus de sites industriels dans le Schleswig-Holstein. À la demande de la police, la Bundeswehr fournit des données radar. Covestro et Holcim, deux entreprises liées, participent également à l'enquête. Covestro affirme avoir enregistré des vols de drones. Ces entreprises chimiques, énergétiques et de logistique sont implantées dans la zone industrielle ChemCoast Park de Brunsbüttel. Le parquet de Flensburg enquête sur des vols de drones au-dessus des sites industriels dans le cadre d'une enquête pour espionnage en vue de sabotage.

16:51 Victimes civiles : huit tuées dans des attaques russes

Malheureusement, il n'y a pas eu de jours sans victimes civiles : huit civils ont perdu la vie dans des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes sont décédées dans la région de Sumy, qui borde la Russie. Trois morts ont été enregistrés dans la région de Kharkiv. Trois autres décès ont été signalés dans les régions de Donetsk et de Kherson.

16:20 Base de l'OTAN à Geilenkirchen donne l'alerte

La base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen a donné l'alerte. Après avoir élevé le niveau de sécurité au deuxième niveau le plus élevé hier en raison d'une menace potentielle, il a maintenant été ramené à son niveau d'origine. Cela signifie que les mesures de sécurité actuelles sur le terrain correspondent à celles établies depuis le début de la guerre en Ukraine. Aucune autre information sur la nature de la menace n'a été communiquée. Le deuxième niveau dans la terminologie de l'OTAN indique qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des preuves d'une action terroriste potentielle contre l'alliance. En tant que précaution, autant de personnel que possible ont été évacués.

16:01 Le parquet fédéral enquête sur Rico Krieger libéré

Le parquet fédéral examine l'affaire de Rico Krieger, un citoyen allemand qui a été libéré de la détention en Biélorussie dans le cadre d'un échange de prisonniers. L'enquête porte sur des soupçons de mise en place d'une explosion à l'aide d'explosifs. Krieger a été condamné à mort en Biélorussie pour des chefs d'accusation de terrorisme et d'activité de mercenaire, mais a été gracié et remis à l'Allemagne en échange de prisonniers russes et occidentaux. Selon "Die Welt am Sonntag", Krieger aurait présenté une demande pour rejoindre le "Kastus Kalinouski Regiment" en Ukraine, une unité de volontaires biélorusses soutenant les forces ukrainiennes combattant contre l'invasion russe. Il aurait ensuite été arrêté par les services secrets biélorusses. Krieger nie les allégations.

15:44 Modi Suggère un Dialogue avec Moscou pour Modizyy, Insistant sur la Paix

Le Premier ministre indien Narendra Modi a suggéré au président ukrainien Volodymyr Modizyy la nécessité d'un dialogue avec la Russie pour mettre fin au conflit en cours. During sa visite à Kyiv, Modi s'est présenté comme un "copain" prêt à aider à faciliter la paix. "La route vers une résolution ne peut être pavée que par le dialogue et la diplomatie. Il est crucial que nous avancions dans cette direction sans perdre de temps", a déclaré Modi. Il a exhorté les deux parties à s'engager dans des discussions pour surmonter la crise, sans insister sur le retrait des troupes russes.

15:22 La Faction Wagner Divisée un An après la Mort de Prigoschin

Un an après l'accident d'avion tragique qui a coûté la vie au chef de la bande de mercenaires russes Yevgeny Prigoschin, sa armée privée Wagner a connu une fragmentation significative, selon les évaluations britanniques. Depuis l'incident tragique, de nombreux responsables ont quitté le groupe, selon le ministère de la Défense britannique. "Par rapport au pic de 50 000 employés en 2023, Wagner a probablement environ 5 000 employés dans ses déploiements restants en Biélorussie et en Afrique", a observé le ministère. De nombreux anciens combattants de Wagner ont maintenant rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires sous la direction du ministère de la Défense, selon les analystes militaires. Cela marque un an depuis la mort de Prigoschin dans le crash de son avion privé, suite à sa rébellion contre la direction militaire russe deux mois plus tôt. Les neuf autres passagers de l'avion ont également péri. Lire la suite ici.

14:38 ISW : Les Avancées de l'Offensive Ukrainienne Obligent Moscou à Modifier sa Stratégie

L'avancée agressive des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk a reportedly forcé Moscou à retirer des troupes du pays voisin envahi, selon les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). La direction militaire russe est reportedly en train de redéployer certaines troupes de la région ukrainienne du sud de Zaporizhzhia pour renforcer la défense de Kursk, comme l'indiquent les publications sur les réseaux sociaux des soldats déployés. Cependant, la Russie est reportedly en train de s'efforcer de maintenir le principal axe de son attaque dans la région ukrainienne de l'est de Donetsk. Lire la suite ici.

13:59 Le Budget Intérieur Allemand met en Douve la Fiabilité de l'Aide à l'Ukraine

Le désaccord budgétaire interne au sein du gouvernement allemand suscite des inquiétudes quant à la constance de l'aide allemande à l'Ukraine, selon l'expert en sécurité Christian Mölling de la Société allemande pour les affaires internationales. Il mentionne des discussions sur la possibilité de limiter l'aide allemande à l'Ukraine et de la remplacer par des intérêts sur les actifs russes gelés. "L'Allemagne s'est essentiellement tiré une balle dans le pied avec cette idée, causant des dommages internationaux significatifs", a noté Mölling dans le podcast "Die Lage" de Stern. La faisabilité et le mécanisme de livraison des fonds à l'Ukraine restent incertains. Lire la suite ici.

13:31 Modi Partage une Bise avec Zelensky lors de sa Visite à Kyiv

Juste quelques semaines après son controversé câlin avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi partage également une étreinte avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi rend visite à un mémorial pour les enfants ukrainiens qui ont perdu la vie dans la guerre, où il laisse un ours en peluche. Bien que l'Inde, avec sa population massive, ait maintenu une neutralité officielle dans le conflit, elle s'abstient d'imposer des sanctions occidentales à Moscou et continue d'appeler à une résolution par le dialogue tout en ne présentant aucune proposition concrète.

13:03 : Liaison Essentielle par Ferry vers la Crimée Suspendue

Un jour après une frappe ukrainienne, le port russe de Kavkaz, essentiel pour approvisionner la Crimée, reste fermé à la circulation des ferries. Le ministère des transports de Moscou annonce que les services de ferry reprendront une fois le nettoyage terminé. Kavkaz est situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire à la mer d'Azov. La Crimée contrôlée par la Russie peut être vue depuis Kavkaz, qui sert de principal hub de transit pour le transport de carburant et de munitions vers la Crimée.

12:20 Attente de la Réponse de Poutine alors que les Gains Ukrainiens à Kursk S'accumulent

Le président russe Vladimir Poutine semble prudent face aux progrès militaires ukrainiens dans la région de Kursk. "C'est sa réaction habituelle pendant de telles périodes", déclare la politologue russe Ekaterina Schulmann. "Il se retire jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis reprend les opérations comme si tout était revenu à la normale." D'autres experts russes estiment que le Kremlin est actuellement en train de réfléchir aux options de réponse. Poutine prend généralement son temps lorsqu'il prend de telles décisions, affirment-ils. "À un moment donné, nous découvrirons comment Poutine va riposter", met en garde Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia-Eurasia Center à Berlin.

11:41 Dépôt de Carburant Russe à Proletarsk Continue de Brûler

Le dépôt de carburant russe à Proletarsk, dans la région de Rostov, continue de brûler, selon le système d'information sur les incendies de la NASA et le canal Telegram Baza, proche des autorités d'enquête russes. Baza rapporte que le dépôt a été attaqué à nouveau par un drone ukrainien la nuit dernière.

11:12 L'Ukraine Espère la Médiation de Modi pour Mettre Fin au Conflit

Bien que l'Inde, en tant que membre des BRICS, soit étroitement alignée avec la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy invite le Premier ministre indien Narendra Modi, espérant sa médiation pour mettre fin au conflit. En raison de l'avancée agressive dans la région de Kursk, les Ukrainiens semblent plus impatients que jamais pour des pourparlers de paix, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald.

10:16 L'Ukraine Confirme le Coulement d'un Ferry d'Approvisionnement ennemi

Traduit avec www.DeepL.com/Translator

09:44 Ambassadeur russe : Refus catégorique de zone tampon sur le territoire national

L'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, s'oppose fermement à l'établissement d'une zone tampon dans la région de Kursk, telle que proposée par Kyiv. TASS cite ses propos : "C'est hors de question. Nous ne tolérerons pas une zone tampon sur notre territoire." Dans le même temps, il prévient que Moscou ne cherchera pas l'approbation de Washington pour chasser les forces ukrainiennes de la région de Kursk. Il accuse les États-Unis de pousser les limites avec les Russes et de les inciter à prendre des décisions impulsives.

09:10 Les analystes des réseaux sociaux détectent une mécontentement croissant en Russie

Depuis que les troupes ukrainiennes ont pénétré sur le territoire russe il y a deux semaines, la mécontentement envers le président Vladimir Poutine semble augmenter en Russie. FilterLabs AI, qui analyse les sentiments russes via les réseaux sociaux, signale une augmentation de la négativité envers Poutine et la gestion de la situation par son gouvernement. "La réponse de Poutine était au mieux insuffisante et au pire offensante", a déclaré Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs.

08:36 Modi à Kyiv pour des discussions stratégiques

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est rendu en Ukraine pour des discussions de haut niveau avec le président Volodymyr Zelenskyy, selon les rapports des médias indiens et ukrainiens. L'Ukraine cherche le soutien de l'Inde en raison de son influence mondiale, mais nourrit des doutes sur sa neutralité déclarée. Modi a rendu visite à Moscou en juillet, où il a été photographié en train d'embrasser chaleureusement le président russe Vladimir Poutine, ce qui a causé de l'inconfort en Ukraine et dans plusieurs pays occidentaux.

08:05 Évaluation du risque d'attaques contre la centrale nucléaire de Kursk

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre la centrale nucléaire située à Kursk. Cependant, le journaliste de ntv Rainer Munz qualifie la menace de simple rhétorique et suggère qu'un désastre nucléaire est hautement improbable.

07:33 Biélorussie et Chine renforcent leur coopération

La Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer leur collaboration dans divers domaines, notamment le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance. Un communiqué conjoint publié après les pourparlers entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko expose leurs objectifs d'améliorer les chaînes d'approvisionnement industrielles et de faciliter le commerce pour réduire les coûts pour les deux pays. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie et le plus important en Asie.

07:05 Les militaires ukrainiens se plaignent de la formation insuffisante des recrues

Les chefs et les militaires ukrainiens se lamentent de la formation insuffisante des soldats recrues et de l'avantage écrasant de la Russie en matière de puissance aérienne et de munitions sur le front est. "Certains soldats refusent de tirer. Quand ils voient l'ennemi en position de tir dans la tranchée, ils n'ouvrent pas le feu. C'est pourquoi nos hommes sont tués", déclare un commandant de bataillon de la 47e brigade. "Ils ne utilisent pas leurs armes, les rend inefficaces." Le gouvernement a adopté une loi controversée sur la conscription en mai, et depuis, des dizaines de milliers de soldats sont recrutés chaque mois, principalement pour des rôles d'infanterie. Cependant, des défis persistent en matière de logistique, d'équipement et de financement de ces nouveaux militaires.

06:35 Moscou pense que les États-Unis levront les restrictions sur les armes pour l'Ukraine

L'ambassadeur russe Anatoly Antonov suggère que les États-Unis leveront toutes les restrictions sur la distribution d'armes à l'Ukraine à court terme. L'agence de presse RIA cite ses propos : "Ils font des mouvements pour lever toutes les restrictions d'utilisation des armes sans hésitation, semble-t-il." Il pense qu'un dialogue constructif avec les États-Unis n'est possible que s'ils abandonnent leur "posture hostile" envers la Russie. Il met également en doute la probabilité d'une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

06:09 Harris dénonce l'encouragement de Trump à l'incursion de Poutine en Europe

La candidate démocrate à la présidence Kamala Harris promet son engagement envers l'OTAN et son soutien continu à l'Ukraine, alors que la Russie lance des attaques. Dans son discours lors de la convention nationale démocrate à Chicago, elle déclare : "Je soutiendrai fermement l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN." Elle critique son adversaire républicain Donald Trump pour avoir encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Avertissement du responsable de l'agence de réseau : "Alerte continue dans la consommation de gaz"

Malgré les réserves de gaz importantes en stockage, Klaus Müller, responsable de l'agence fédérale de réseau, continue d'appeler à la prudence dans l'utilisation du gaz. "Le gouvernement fédéral reste en alerte maximale. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au Augsburger Allgemeine. Il a également fait référence à l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait empirer la situation. "Ce ne sont pas les installations de gaz elles-mêmes qui sont contestées, mais la zone environnante est une zone de guerre des deux côtés", a informé Müller au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, qui est proche de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et sert de point d'exportation important de gaz vers l'Europe, y compris des pays comme la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche. Le gaz de Sibérie est acheminé vers ces pays via l'Ukraine via cette station.

04:40 Visite de Modi en Ukraine : "Les problèmes ne sont pas résolus sur les champs de bataille"

15:31 Aide militaire américaine prochaine pour l'Ukraine

here.

Les autorités indiquent que les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des missiles anti-aériens, des munitions pour les lanceurs multiples Himars, des missiles Javelin, ainsi que diverses autres armes, équipements et véhicules. L'annonce officielle est prévue pour aujourd'hui, un jour avant le Jour de l'indépendance de l'Ukraine. Ces armes seront achetées à partir des réserves du Pentagone, permettant une livraison rapide.

14:12 L'armée ukrainienne signale 53 attaques près de Pokrovsk

Au cours de jeudi, l'armée ukrainienne a documenté un total de 53 attaques près de la ville de Pokrovsk, dans l'est du pays. La capture de Pokrovsk est devenue l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Aucun communiqué n'a été publié par le gouvernement russe pour le moment. Selon les informations actuelles, les troupes russes ont progressé régulièrement vers Pokrovsk ces derniers jours.

13:16 La dirigeante du SPD défend l'armement de l'Ukraine

Juste avant les élections d'État en Thuringe et en Saxe, la dirigeante du SPD, Saskia Esken, réaffirme son soutien à l'Ukraine contre la Russie. Le chancelier Olaf Scholz travaille vers une paix équitable et durable, a déclaré Esken au groupe de médias Funke. "Tant que Poutine persiste dans ses objectifs de guerre contre l'Ukraine, la paix ne peut être obtenue par la diplomatie", a-t-elle déclaré, critiquant la dirigeante de la gauche, Sahra Wagenknecht. "Si, comme demandé par Wagenknecht et d'autres, nous devions cesser de fournir des armes à l'Ukraine aujourd'hui, alors le pays serait conquis demain et rayé demain, entraînant des conséquences désastreuses pour la sécurité en Europe, qui ne mènerait ni à une réduction des armements ni à la paix", a déclaré Esken.

22:56 L'Ukraine se prépare pour l'hiver le plus rude

L'Ukraine s'attend à un hiver difficile en raison de la destruction de son infrastructure électrique et énergétique par les attaques russes. "Nous faisons face au hiver le plus difficile de notre histoire", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une vidéoconférence. Cet hiver sera beaucoup plus difficile que le dernier, car les dommages se sont accumulés en raison des attaques russes continues. L'armée russe utilise divers armes dans des attaques combinées pour infliger des dommages maximums, a-t-il déclaré. En hiver modéré, la consommation d'énergie est d'environ 18 gigawatts, et en hiver sévère, elle est de 19 gigawatts. De plus, une réserve d'un gigawatt doit être créée, explique Haluschtschenko. Les attaques russes ont reportedly détruit environ 9 gigawatts de capacité.

21:08 L'OTAN renforce le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen

En raison de menaces potentielles, l'OTAN a renforcé son niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les employés qui ne sont pas nécessaires pour le déploiement ont été renvoyés chez eux, a déclaré un porte-parole de la base. Cette mesure est basée sur des informations d'intelligence indiquant une menace possible. "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et il s'agit simplement d'une mesure préventive pour nous permettre de continuer nos opérations critiques", a déclaré le porte-parole. La police confirme sa présence sur les lieux. D'autres détails, y compris le nombre de forces déployées, sont gardés confidentiels.

20:07 L'armée ukrainienne revendique une frappe sur une base russe dans la région de Kursk

ici. L'armée ukrainienne signale une autre attaque contre les troupes russes dans la région de Kursk. À l'aide de bombes guidées de précision américaines, ils ont ciblé une base russe dans l'après-midi, selon le commandant de l'armée de l'air, Mykola Oleshchuk. "Un poste de commandement de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été touchés", a déclaré Oleshchuk aux côtés d'une vidéo prétendument montrant l'attaque.

check them out here.)

19:43 Première réunion de suivi après l'accord de paix suisse

Après la réunion de paix en Suisse en juin, l'Ukraine a reportedly tenu la première session de suivi. Plus de 40 nations et organisations ont participé à la réunion virtuelle. Des sessions supplémentaires avec des groupes de travail sont prévues pour l'avenir.

Pour en savoir plus sur les événements précédents, cliquez ici.

Les États-Unis continuent d'imposer des sanctions à des entités russes, y compris 60 entreprises technologiques qui soutiennent ses opérations militaires. L'armée ukrainienne est constamment engagée dans des combats féroces contre les troupes russes, en particulier dans les régions de Pokrovsk et de Torezk, cherchant à sécuriser le contrôle de la région de Donbass.

Lire aussi: