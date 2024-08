À 19h36, Borrell suggère que l'Ukraine a le droit d'utiliser des armes d'origine occidentale dans leur conflit contre la Russie.

19:10 Attaques de l'Aviation Ukrainienne près de KurskLe commandant de l'Aviation Ukrainienne, Mykola Oleschuk, a rapporté des attaques réussies de ses avions de combat lors d'opérations dans la région occidentale russe de Kursk. Des bombes guidées ont été principalement utilisées contre des positions adverses et des concentrations de troupes russes. Malgré l'adoption par les forces russes de maisons abandonnées dans leurs lignes de défense, elles restent vulnérables aux attaques. "Nous avons les yeux partout, nous sommes au courant de tout", a déclaré Oleschuk sur la plateforme Telegram. "Nos bombes de précision vous retrouveront où que vous soyez." Les bombes de précision font référence à des munitions guidées capables d'être dirigées depuis le cockpit. During l'opération à Kursk, deux ponts importants traversant la rivière Seim ont été détruits par des avions de combat. Oleschuk n'a pas précisé quels avions ukrainiens ont été utilisés dans ces attaques. Selon les analystes militaires ukrainiens, les avions de combat F-16 fournis par l'Occident n'ont pas encore été engagés.

18:44 Le Conflit S'intensifie, les Villageois Fuient dans l'Est de l'UkraineÀ mesure que l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine se intensifie, de nombreux habitants ont quitté les villages situés près des lignes de front. Les résidents de la localité de Myrnohrad, située à dix kilomètres des zones de combat actives, ont déclaré à l'agence de presse AFP que les attaques russes croissantes les ont contraints à partir. Les correspondants de l'AFP présents à Myrnohrad ont observé plusieurs maisons en feu après des attaques russes.

18:04 Russie et Chine Renforcent leur Partenariat ÉnergétiqueLa Chine et la Russie ont discuté d'une coopération énergétique accrue lors de la visite du Premier ministre chinois Li Qiang à Moscou. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a informé Li Qiang que la Russie est déjà le principal fournisseur de pétrole de la Chine, s'engageant à devenir prochainement le premier fournisseur de gaz naturel. Li Qiang a reportedly mis en avant la croissance et l'amélioration de la collaboration énergétique. Bien que Pékin considère le conflit russo-ukrainien comme une perturbation de la paix internationale, elle continue de soutenir la Russie.

17:33 L'Ukraine Accède à la Cour Pénale Internationale avec des ConditionsL'Ukraine a officiellement rejoint la Cour Pénale Internationale (CPI), mais avec une disposition qui exonère son armée de la juridiction de la Cour pendant une période de sept ans. Le parlement ukrainien, à Kyiv, a autorisé la ratification du Statut de Rome de la CPI avec un vote de 281 pour et 22 abstentions, selon le député Yaroslav Shelesnyak sur Telegram. L'Ukraine avait précédemment signé le Statut de Rome en janvier 2000, mais ne l'avait jamais ratifié jusqu'à présent. Le Statut sert de base à la CPI, qui est située à La Haye et enquête sur des violations telles que le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le document ratified comprend une clause qui exonère l'Ukraine de la juridiction de la CPI en ce qui concerne les crimes de guerre impliquant des citoyens ukrainiens pendant une période de sept ans en raison de préoccupations concernant une éventuelle poursuite des actions militaires contre les forces russes.

17:15 La Russie Décline l'Invitation Suisse pour la Visite des Nations UniesLa Russie est le seul pays à avoir décliné une invitation de la Suisse pour les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à se rendre en Suisse les 25 et 26 août, a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères suisse. Les délégués du Conseil de sécurité des 13 autres pays se rendront à Genève, tandis que la représentation russe à New York a annoncé son absence sans donner de raisons. La Suisse a été désignée comme "nation hostile" par la Russie suite à la mise en œuvre des sanctions de l'UE contre la Russie en réponse à l'intervention en Ukraine. La Suisse fait partie des dix membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois, aux côtés de l'Algérie, de l'Équateur, du Guyana, du Japon, de Malte, du Mozambique, de la Corée du Sud, de la Sierra Leone, de la Slovénie et des Émirats arabes unis. Le mandat des membres non permanents dure deux ans. La visite marque le 75e anniversaire des conventions de Genève.

16:49 Moscou Subit la Plus Grosse Attaque de Drones depuis le Début de la GuerreLe maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a considéré la dernière attaque de drones ukrainiens sur la capitale russe comme l'une des plus importantes depuis le début de la guerre il y a deux ans et demi. Certains drones ont été abattus à proximité de la ville de Podolsk, à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin, selon Sobyanin sur Telegram. Selon le ministère de la Défense russe, 11 cibles cherchant à atteindre la région de la capitale ont été interceptées. Au total, 45 drones ont été abattus sur le territoire russe. Alors que la Russie a envoyé près de 70 drones contre l'Ukraine pendant la nuit, la plupart ont été interceptés par l'aviation ukrainienne. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine et dans la région frontalière russe de Kursk. "Cela représente l'une des plus importantes tentatives d'attaque de Moscou à ce jour", a déclaré Sobyanin, mettant en avant la neutralisation réussie de l'événement, sans dommage signalé.

15:54 Le Premier Ministre Modi Appelle à un "Retour au Calme" Avant son Voyage en UkraineLe Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Varsovie dans le cadre d'une expédition historique en Europe de l'Est. Il s'agit de la première visite d'un chef de gouvernement indien en Pologne depuis 45 ans. Vendredi, Modi effectuera sa première visite en Ukraine en tant que Premier ministre. Avant son départ, Modi a appelé à un "retour au calme" en Ukraine. En tant que "ami et associé" de Kyiv, l'Inde souhaite "un retour rapide de la paix et de la stabilité dans la région", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

15:28 Élections locales reportées dans sept municipalités russes de la région de KurskEn raison de l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk, les élections locales ont été reportées dans sept municipalités. "La Commission centrale électorale soutient la proposition de la Commission électorale de la région de Kursk de reporter les élections dans sept localités", a déclaré la commission. Les élections auront lieu une fois que "des garanties complètes de la sécurité des électeurs" pourront être assurées, a ajouté la commission électorale. Cependant, les électeurs de la région de Kursk restante pourront toujours élire le gouverneur de la région de Kursk entre le 28 août et le 8 septembre comme prévu. Selon les rapports militaires ukrainiens, l'armée a pénétré dans la région russe de Kursk et contrôle désormais de nombreux établissements.

15:07 L'Ukraine admet avoir utilisé des roquettes américaines HIMARS sur le territoire russeL'Ukraine déclare avoir utilisé des roquettes américaines HIMARS pour cibler des ponts de remplacement sur la rivière Seim en Russie. "Où vont les ponts pontonniers dans la région de Kursk ? Les forces spéciales ... les détruisent précises", ont déclaré les forces spéciales ukrainiennes via le service de messagerie Telegram. Des systèmes de roquettes américains HIMARS sont utilisés dans cette opération. Il s'agit de la première fois que l'Ukraine admet avoir utilisé ces armes occidentales dans son offensive sur le territoire russe.

14:52 Des drones ukrainiens ciblent Moscou, affirme l'armée russeDes attaques de drones en provenance d'Ukraine se rapprochent de la capitale russe. De nombreuses vidéos montrent des abattages et de grandes boules de feu dans le ciel, l'armée russe affirmant avoir détruit au moins dix véhicules aériens. L'ampleur des dommages ou des pertes humaines reste inconnue.

14:25 Le ministère allemand des Affaires étrangères : "La Russie n'est pas disposée à négocier"

Selon les conclusions du gouvernement allemand, la Russie ne montre pas de volonté d'engager des négociations pour mettre fin à la guerre. "La Russie n'est pas disposée à négocier", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Berlin. Au lieu de s'engager dans des discussions avec l'Ukraine sur une paix juste, le gouvernement de Moscou réclame l'annexion de territoires que les forces russes ne contrôlent même pas. De plus, la Russie pourrait mettre fin à la guerre à tout moment. Pour se défendre contre l'invasion illégale, l'Ukraine a besoin d'armes appropriées, a souligné le porte-parole, à la lumière des demandes des campagnes électorales en cours en Thuringe et en Saxe pour mettre fin aux livraisons et renforcer la solution diplomatique.

13:53 Pas d'amour inconditionnel : "Kadyrov maintient Putin à l'aise en Tchétchénie"

Pour la première fois en 13 ans, le président Vladimir Poutine se rend dans la république russe de Tchétchénie. Il y est accueilli par le strongman Ramzan Kadyrov. Les deux autocrates se rassurent mutuellement de leur soutien mutuel, Kadyrov offrant un cadeau à Poutine. Cependant, l'amitié n'est pas inconditionnelle, explique le journaliste de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscou annonce la capture d'un autre village dans l'est de l'UkraineSelon ses propres déclarations, l'armée russe a pris le contrôle d'un autre village dans la région ukrainienne de Donetsk. Le ministère de la Défense de Moscou a rapporté dans son rapport quotidien que les troupes russes ont "libéré" le village de Shelanne. Le village se trouve au nord-est de la ville de Donetsk, qui est sous le contrôle de la Russie. À environ 20 kilomètres de Shelanne se trouve la ville de Prokhorovka, considérée comme un important hub logistique. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre a rapporté que l'emplacement avait déjà été capturé le 18 août.

12:57 L'Ukraine attend la pleine adhésion à la Cour pénale internationaleLe parlement ukrainien a approuvé la ratification du Statut de Rome, permettant au pays de rejoindre la Cour pénale internationale. L'adhésion complète est une étape cruciale vers l'intégration dans l'Union européenne. La cour a émis des mandats d'arrêt internationaux, notamment contre le président russe Vladimir Poutine.

12:45 La Russie lance des attaques de drones sur l'UkraineSelon les rapports militaires ukrainiens, l'armée de l'air russe a lancé des attaques de drones sur l'Ukraine pendant la nuit. Un total de 69 drones ont été ciblés, 51 ont été abattus et 16 ont probablement été abattus par des brouilleurs électroniques. Un drone est revenu en Russie, tandis qu'un drone provenait de Biélorussie. La Russie a également utilisé deux missiles balistiques et un missile de croisière dans l'attaque. Seul le missile de croisière a pu être intercepté. Il n'y a pas d'informations sur les dommages ou les pertes humaines. Moscou n'a pas encore fait de déclaration.

Selon les rapports militaires, les forces ukrainiennes dans l'est du pays font toujours face à de lourdes attaques russes. Le quartier général des forces armées ukrainiennes à Kyiv a rapporté 66 attaques russes sur le front de Pokrovsk mardi, toutes ayant été repoussées. Des combats ont lieu autour de plusieurs villages proches de Pokrovsk, à environ 10 kilomètres de distance. Le commandant en chef Oleksandr Syrskyi reconnaît la situation difficile. Du côté russe, il est rapporté que la défense ukrainienne à Pokrovsk montre des signes de faiblesse. Des blogueurs militaires russes rapportent des progrès de leurs troupes.

11:50 Medvedev : "Il n'y aura pas de pourparlers de paix tant que l'ennemi n'est pas complètement vaincu"Le président russe Dmitri Medvedev, maintenant vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, exprime ses vues sur d'éventuelles négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Medvedev, connu pour ses prises de position plus radicales ces derniers temps, estime que, compte tenu des progrès de l'Ukraine dans la région de Kursk, les opportunités de négociations entre les deux parties sont maigres. Il déclare qu'il n'y aura pas de discussions entre Moscou et Kyiv tant que l'Ukraine ne sera pas complètement vaincue sur le champ de bataille. "Les bavardages oiseux des soi-disant médiateurs sur le noble sujet de la paix sont terminés. Même s'ils ne peuvent pas le dire tout haut, tout le monde comprend la réalité de la situation", affirme Medvedev. "Il n'y aura pas de pourparlers de paix tant que l'ennemi n'est pas complètement vaincu."

11:22 Les actes de violence des mercenaires de Wagner s'intensifient en Afrique

Analystes de l'organisation de données sur les conflits Acled s'attendent à ce que l'influence de Wagner sur le continent africain augmente, un an après la mort du fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin, qui avait efficacement construit une armée privée depuis 2014, avec des mercenaires de Wagner combattant dans divers zones de conflit, y compris l'Ukraine, la Syrie et l'Afrique, n'est plus là. Cependant, son groupe a été rebaptisé Corps d'Afrique, et les incidents de violence politique liés aux mercenaires russes en Afrique ont augmenté, dépassant le nombre d'incidents pendant la vie de Prigozhin.

10:50 Conseils d'un directeur de funérailles aux hommes de Kursk

Un homme en uniforme militaire de Kursk réprimande les hommes fuyant la région dans une vidéo Telegram. Cependant, il ne s'agit pas d'un militaire, mais d'un directeur de funérailles de Saint-Pétersbourg nommé Kirill Suworov, selon l'agence d'information russe Agentstvo. Suworov critique les hommes de la région, leur demandant pourquoi ils fuient et suggérant qu'ils prennent les armes ou creusent des tranchées pour les soldats à l'aide de pelles. Il encourage également les locaux à faire don de leurs voitures à l'armée au lieu de s'enfuir.**

10:26 Le Pentagone : l'Ukraine a "mis la Russie dans une situation difficile"

Le département de la Défense des États-Unis attribue les difficultés de la Russie à répondre à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk aux actions de l'Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, suggère que Moscou rencontre des défis pour répondre, car l'Ukraine a étendu la guerre sur le territoire russe pour la première fois. Ryder souligne que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ne change pas le soutien des États-Unis à Kyiv.**

10:03 Front Est : trois Russes pour chaque Ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît les difficultés sur le Front Est. La situation, rapportée par une journaliste de ntv, Nadja Kriewald, est "dramatique", avec des soldats russes largement surpassant les forces ukrainiennes. De plus, le Kremlin ne semble pas se soucier de ses propres pertes.**

09:37 Kyiv : les forces armées ukrainiennes frappent un système de défense aérienne russe S-300 à Rostov

Les forces armées ukrainiennes affirment avoir détruit un système de défense aérienne S-300 dans la région russe de Rostov, que la Russie a utilisé pour attaquer l'infrastructure civile ukrainienne. La frappe ukrainienne a ciblé un système près du village de Novoshakhtinsk, et des explosions ont été observées aux points de cible spécifiques. Le gouverneur de Rostov, Vasili Golubev, a rapporté que l'armée de l'air russe avait abattu un missile ukrainien lancé dans la région. Cependant, le ministère russe de la Défense a omis cette information dans son rapport quotidien sur la situation.**

09:09 Attaque de drones perturbe les opérations dans les aéroports de Moscou

Des restrictions temporaires ont été mises en place la nuit dernière pour les opérations de trois aéroports de Moscou en raison d'une attaque de drones. Les aéroports touchés étaient Vnukovo, Domodedovo et Sheremetyevo, avec Sheremetyevo indemne. L'autorité de l'aviation a annoncé la restriction de quatre heures sur Telegram, avec le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, la qualifiant de l'une des plus importantes attaques de drones sur la ville. Les forces aériennes russes ont détruit onze drones se dirigeant vers Moscou pour éviter tout dommage potentiel.**

08:41 Expert sur la politique étrangère du SPD : "Ce Putin dominateur peut être vaincu"

Le membre du comité des affaires étrangères, Michael Roth, plaide en faveur d'un soutien ferme à l'Ukraine, notamment pendant cette période difficile. Il estime que la seule façon de pousser Poutine à négocier est de lui montrer qu'il ne peut pas conquérir l'Ukraine. Cela ne peut être accompli, selon Roth, que si l'Allemagne, l'Europe et leurs alliés, y compris les États-Unis, continuent de fournir à l'Ukraine du matériel militaire de pointe. Roth exprime également son plaisir que les gens d'Ukraine puissent maintenant puiser de la force dans leurs victoires sur le sol russe, car il devient évident que "ce Putin dominateur peut être vaincu".**

08:12 Woidke soulève des questions sur l'aide aux réfugiés ukrainiens

Le ministre-président de Brandebourg, Dietmar Woidke, remet en question l'aide financière aux réfugiés ukrainiens. "La décision était appropriée à l'époque car nous devions agir rapidement. Cependant, aujourd'hui, nous devons nous demander si cette forme de soutien est toujours pertinente", a-t-il déclaré à "Der Spiegel". Dans d'autres pays de l'UE, plus d'Ukrainiens sont employés qu'en Allemagne. "Nous devons changer cela. Cela profiterait à notre économie - nous avons besoin de travailleurs - et favoriserait l'intégration." Un nouveau parlement d'État sera élu en Brandebourg en septembre.**

07:40 Estimation de l'Ukraine : autant de roquettes et de drones que la Russie a déjà tirés

Depuis le début du conflit, la Russie a utilisé plus de 9 600 roquettes et près de 14 000 drones d'attaque contre l'Ukraine, selon les données ukrainiennes. "Kyiv Independent" rapporte cela en citant les propos du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Selon ses déclarations, 5 197 des roquettes abattues ont été ciblées sur des zones civiles, avec le pays principalement attaqué avec des roquettes S-300/S-400, qui ont frappé un total de 3 008 fois. Les armes les plus couramment utilisées après cela étaient des missiles de croisière du type Kh-555/Kh-101, avec 1 846 attaques rapportées.**

07:08 Renforcement de la sécurité dans les casernes allemandesL'armée allemande renforce considérablement les mesures de sécurité dans toutes ses casernes. Selon "Der Spiegel", les casernes ont été instruites de vérifier soigneusement les espaces entre les clôtures extérieures dans tous les établissements et de les surveiller de plus près, surtout la nuit. En outre, les soldats sont formés pour prêter une attention particulière aux individus non autorisés dans les zones sécurisées et signaler Immediately any suspicions. Cela fait suite à des rapports d'intrus dans des zones de sécurité sensibles. Selon "Der Spiegel", un général de haut rang reconnaît que la protection des casernes allemandes fonctionne toujours en "mode de guerre". Les contrôles d'entrée et de sortie sont généralement assurés par des prestataires de services privés, de même que les patrouilles de clôture des casernes.

06:40 Habeck : l'Allemagne soutiendra l'Ukraine indépendamment de l'aide du G7Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, confirme un soutien supplémentaire à l'Ukraine, indépendamment de la matérialisation de l'aide de plusieurs milliards de dollars promise par les pays du G7. "Les pays du G7 ont pris toutes les mesures nécessaires : l'Ukraine recevra de l'argent qu'elle pourra utiliser pour acheter les systèmes d'armes urgemment nécessaires", a déclaré le politique des Verts au groupe de médias Funke. "C'est exact, et cela se fera cette année - selon mes informations". L'Ukraine recevra ainsi 50 milliards, avec 4 milliards supplémentaires du budget fédéral en 2025. Si cela ne se concrétise pas, "nous devons discuter à nouveau", exige Habeck. L'engagement envers l'Ukraine "est inconditionnel". Dans ce cas, le soutien "doit être fourni différemment". Habeck admet que la transition vers le modèle prévu du G7 pourrait poser problème si de nouveaux ordres ne peuvent être passés car les allocations budgétaires précédentes ont été épuisées. Il propose donc une solution pratique. "Il faudrait s'assurer que les systèmes d'armes soient commandés maintenant et payés plus tard avec les fonds du G7". Il serait hautement dangereux si l'Ukraine perdait cette guerre, car la liberté de l'Europe serait menacée.

06:08 La Russie accuse les services de renseignement occidentaux de soutenir l'avancée de l'UkraineLa Russie accuse les services de renseignement occidentaux d'être à l'origine de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk. "L'opération des forces ukrainiennes dans la région de Kursk a été orchestrée avec l'aide des services de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne", a annoncé le service de renseignement étranger russe SVR au journal russe "Izvestia". Les unités participantes auraient coordonné leurs combats dans des centres d'entraînement en Grande-Bretagne et en Allemagne. Des conseillers militaires des pays de l'OTAN auraient prétendument aidé à diriger les forces ukrainiennes qui ont pénétré sur le territoire russe, ainsi qu'à manipuler les armes et l'équipement militaire occidentaux par les Ukrainiens. Les pays de l'alliance sont également censés avoir fourni des données de reconnaissance satellite sur le déploiement des troupes russes dans la zone opérationnelle.

05:39 Sources russes : tous les ponts sur la Sejm endommagés ou détruitsLes forces ukrainiennes ont prétendument endommagé ou détruit tous les trois ponts sur la rivière Sejm dans la partie occidentale de la Russie, selon des sources russes. Les attaques ukrainiennes contre les trois ponts sur la Sejm dans la région de Kursk pourraient potentiellement entraîner l'encerclement des troupes russes entre la rivière, l'avancée ukrainienne en Russie et la frontière des deux pays. Elles semblent déjà ralentir la réponse russe à l'offensive de Kursk, que l'Ukraine a lancée le 6 août.

04:30 Attaque de drones ukrainiens massive sur plusieurs régionsLa Russie signale une attaque de drones massive menée par l'Ukraine sur plusieurs régions. Les autorités affirment avoir abattu quatre drones à environ 38 kilomètres au sud du Kremlin, ainsi que 19 autres dans la région frontalière de Briansk. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a précédemment rapporté l'interception de trois drones dirigés vers Moscou au-dessus de la ville de Podolsk. Aucun décès ni dommage n'a été signalé à Briansk et à Podolsk. D'autres incidents d'attaques interceptées ont été signalés dans les régions de Tula et de Rostov, mais aucun dommage n'a été signalé pour le moment. Le nombre exact de drones et de roquettes lancées reste incertain. L'Ukraine se refuse généralement à commenter de tels incidents.

03:50 Poutine et Kadyrov rencontrent des troupes en Tchétchénie

Pour la première fois en treize ans, le président russe Vladimir Poutine se rend dans la république du Caucase du Nord de Tchétchénie. Conjointement avec le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, il inspecte les troupes et les volontaires qui se préparent à être déployés en Ukraine. Lors d'un discours aux troupes à l'Université russe des forces spéciales, un centre d'entraînement dans la ville tchétchène de Gudermes, Poutine a loué leur force et leur résilience, déclarant : "Tant que nous avons des individus comme vous, nous sommes absolument invincibles", selon le site Web du Kremlin. La visite surprise a eu lieu alors que l'Ukraine faisait de nouveaux progrès dans la région russe de Kursk. Kadyrov a rapporté à Poutine lors d'une réunion séparée que la Tchétchénie avait déployé plus de 47 000 soldats en Ukraine depuis le début de la guerre, dont environ 19 000 volontaires. Kadyrov se considère souvent comme le "bras droit de Poutine".

02:44 La défense aérienne russe abat des drones au-dessus de Moscou

La Russie affirme avoir déjoué une attaque sur sa capitale en abattant trois drones lancés depuis l'Ukraine. Le maire Sergei Sobyanin a annoncé la destruction des drones via son post Telegram, la défense aérienne étant responsable de leur chute. Les premières enquêtes indiquent qu'aucune blessure ni dommage n'a été causé par les débris tombants.

01:50 Le FSB accuse un scientifique de haute trahison

12:59 Zelensky salue l'interdiction de l'Église orthodoxe loyale à Moscou en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la décision du Parlement d'interdire une branche de l'Église orthodoxe qui avait été alignée sur Moscou depuis de nombreuses années. "Je tiens à reconnaître la contribution de la Verkhovna Rada à notre indépendance spirituelle", a-t-il déclaré dans son message vidéo quotidien. Le Parlement a voté en faveur de l'interdiction de l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui était sous le contrôle du Patriarcat de Moscou depuis de nombreuses décennies. L'Église est accusée d'avoir cautionné ou même soutenu les atrocités commises par ses fidèles aux mains de l'ennemi. La branche s'est officiellement séparée de Moscou mais continue de reconnaître son autorité. Le Patriarche de Moscou non seulement soutient la guerre de la Russie contre l'Ukraine mais est également un allié du dirigeant du Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 Le Pentagone : la Russie peine à contrer l'avancée de Kursk

Le ministère de la Défense des États-Unis a rapporté que la Russie rencontre des difficultés pour contrer l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a affirmé que la Russie dépêche un nombre limité de troupes dans la région tout en soulignant que la Russie rencontre de sérieuses difficultés pour y répondre. L'Ukraine a mis son ennemi sur la défensive, a ajouté Ryder. Interrogé pour savoir si les États-Unis soutenaient publiquement l'avancée de l'Ukraine, Ryder a refusé de donner une réponse directe, se référant plutôt aux propos de Zelensky sur la création d'une zone tampon. Il a déclaré qu'ils étaient en contact avec Kiev pour en savoir plus sur les objectifs spécifiques.

22:10 Zelensky souligne l'importance de l'équilibre entre la mobilisation et l'économie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en avant la nécessité de trouver un équilibre entre l'augmentation du nombre de soldats et la préservation de l'économie de son pays en guerre. During his visit to a manufacturing plant in Kropyvnytskyi, central Ukraine, Zelensky responded to a worker's question regarding the value of employed workers for soldiers' wages and Ukraine's defense efforts.

21:25 Poutine retourne en Tchétchénie après 13 ans d'absence

Le dirigeant russe Vladimir Poutine se rend pour la première fois en 13 ans en République tchétchène pour rencontrer le chef de file Ramzan Kadyrov. L'agence de presse RIA Novosti a publié des photos de Poutine échangeant des poignées de main avec Kadyrov à Grozny. Après la rencontre, Poutine a passé un bras affectueux autour des épaules de Kadyrov et l'a serré dans ses bras avant de monter tous les deux dans une limousine et de s'éloigner. Kadyrov a annoncé via Telegram un programme chargé de tâches à venir. Malgré une journée épuisante, Poutine a fait preuve d'une énergie remarkable, impatient de visiter divers endroits en Tchétchénie.

21:02 Scholz confirme le soutien généreux de l'Allemagne à l'Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a été surpris par les allégations d'assistance insuffisante de l'Allemagne à l'Ukraine. Cette année, l'Ukraine reçoit plus de 7 milliards d'euros, le montant le plus élevé jamais fourni à un pays européen, a déclaré Scholz sur la chaîne de télévision Sat1. L'année prochaine, l'Allemagne allouera 4 milliards d'euros de son budget fédéral, une contribution importante dépassant celle des autres pays européens. En outre, les pays du G7 de l'Ouest financent l'Ukraine avec 50 milliards de dollars en utilisant des actifs russes gelés. "C'est une somme importante, c'est une somme importante", a insisté Scholz. La disponibilité des 50 milliards d'euros pour l'Ukraine reste incertaine.

20:14 Poutine souligne les similitudes entre la tragédie de Beslan et la situation ukrainienne

exactly 20 years after the horrific school siege in Beslan, Russian President Vladimir Putin drew a parallel between the tragic incident and the current military actions of Ukraine in the Russian border region of Kursk. Like Russia fought "terrorists" in Beslan at the time, it needs to counteract "those who are inciting hostility in the Kursk region," Putin argued during his visit to Beslan.

19:43 Le Patriarcat de Moscou déclare l'interdiction de l'Église en Ukraine illégale

L'Église orthodoxe russe dénonce l'interdiction de l'Église orthodoxe pro-russe en Ukraine sanctionnée par le Parlement ukrainien. L'acte est considéré comme "illégal" et une "violation des principes fondamentaux de la liberté religieuse et des droits de l'homme", selon Vladimir Legoida, porte-parole de l'Église, via Telegram. Il a averti que la mise en œuvre de cette loi pourrait entraîner "des violences de masse infligées à des millions de croyants". Le chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a fait écho à ces sentiments, décrivant cette période comme "épineuse, au cours de laquelle beaucoup sont hostiles envers nous, non pas à cause de nos erreurs, mais simplement parce que nous sommes différents". Kirill a été un soutien fervent du conflit contre l'Ukraine. Plus tôt, les députés ukrainiens ont approuvé un projet de loi prévoyant l'interdiction des organisations religieuses associées à Moscou.

Malgré l'utilisation par les forces russes de maisons abandonnées dans leurs lignes de défense à Kursk, l'Air Force ukrainienne continue de mener des opérations militaires dans la région, ciblant les positions adverses et les concentrations de troupes avec des bombes guidées.

Suite aux frappes réussies sur les positions adverses russes à Kursk, les analystes militaires ukrainiens s'attendent au déploiement de chasseurs bombardiers F-16 occidentaux dans les opérations à venir.

