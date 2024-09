À 19h34, des spécialistes suisses de la sécurité proposent de réviser la politique de neutralité du pays.

Experts suisses proposent de passer de la neutralité à une coopération militaire accrue avec l'OTAN et l'UE Un groupe de spécialistes du gouvernement suisse suggère de réexaminer la politique de neutralité de longue date du pays et de promouvoir une coopération militaire accrue avec l'OTAN et l'UE. La proposition, obtenue par Politico, est une réponse aux préoccupations accrues en matière de sécurité liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le groupe de travail du ministère de la Défense suisse met en évidence la pression croissante, à la fois domestiquement et internationalement, pour clarifier la position de neutralité de la Suisse. Cette politique remonte à 1515. Le groupe de travail est dirigé par Wolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de sécurité de Munich.

18:58 L'armée ukrainienne signale plus de 90 engagements avec les forces russes Depuis l'aube, il y a eu 91 accrochages entre les forces ukrainiennes et russes. Le quartier général des forces armées ukrainiennes rapportent cela et décrivent la situation sur le front comme difficile. "Les forces de défense font des efforts pour déjouer les plans offensifs de l'agresseur russe et détruire son personnel et son équipement militaire", indique le rapport de situation.

18:22 Le commandant ukrainien estime les pertes de troupes russes en août Les incursions des forces armées russes en Ukraine au cours du mois d'août ont entraîné près de 36 810 pertes, selon Oleksandr Pavliuk, commandant des forces terrestres ukrainiennes. Il a rapporté cela via Telegram, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. En outre, les forces ukrainiennes affirment avoir détruit un certain nombre d'armes et d'équipements ennemis au cours du mois d'août : la Russie a subi 193 pertes de chars, 557 pertes de véhicules blindés de combat, 1 517 pertes de systèmes d'artillerie, 44 pertes de lanceurs multiples, 33 pertes de systèmes de défense aérienne, plus de 2 000 pertes de véhicules et 278 pertes d'unités spéciales. Ces chiffres ne peuvent pas être confirmés indépendamment. Le gouvernement russe reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.

17:44 Royaume-Uni : les troupes russes accélèrent leur progression vers Pokrovsk Selon le rapport de situation des experts en renseignement de la défense britannique, les troupes terrestres russes accélèrent leur avancée vers la ville contestée de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. "Les troupes terrestres russes sont probablement à moins de dix kilomètres de la limite de la ville", indique-t-il. Les experts prévoient que l'avancée ralentira une fois que les troupes terrestres rencontreront les zones urbaines entourant la ville. Pokrovsk joue un rôle essentiel en tant que centre de ravitaillement pour les troupes ukrainiennes. Sa capture prolongerait probablement les itinéraires d'approvisionnement existants, rendant la situation plus difficile pour les forces ukrainiennes. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni publie des mises à jour quotidiennes sur le conflit en fonction des informations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

17:16 Des pertes signalées après une attaque russe sur Kurachowe L'armée russe a ciblé la ville de Kurachowe dans l'oblast de Donetsk à l'aide de lanceurs de missiles multiples. Au moins trois personnes ont été tuées et neuf blessées, selon Vadym Fillaschkin, chef de l'administration militaire de la région de Donetsk via Telegram. Des lanceurs de missiles multiples de type "Uragan" ont été utilisés dans l'attaque sur Kurachowe.

16:43 L'armée russe revendique des avancées dans la région de Donetsk L'armée russe affirme avoir fait des avancées dans la région ukrainienne de Donetsk à l'est. Le ministère de la Défense à Moscou annonce la capture de la ville de Vyimka au nord de Donetsk près de la ville ukrainienne contrôlée de Sieversk. Le quartier général des forces armées ukrainiennes signale neuf attaques russes au cours des 24 dernières heures sur ce secteur, y compris sur Vyimka, mais signale qu'elles ont été repoussées. Ni l'une ni l'autre de ces allégations n'ont été vérifiées indépendamment pour le moment. L'armée russe affirme également avoir progressé dans sa direction d'attaque principale vers la ville ukrainienne de Pokrovsk.

16:20 Le vice-ministre russe des Affaires étrangères : la doctrine nucléaire sera modifiée en raison de la "voie provocante de nos adversaires occidentaux" Le gouvernement russe poursuit reportedly la révision annoncée précédemment de sa doctrine nucléaire. Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov déclare à l'agence de presse d'État TASS que le travail progresse et vise à apporter des ajustements. La décision est "une réponse à la voie provocante de nos adversaires occidentaux" dans le conflit en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov commente dans une interview que l'Ouest "franchit les bornes" et que la Russie prendra les mesures nécessaires pour faire respecter ses intérêts. Les États-Unis et leurs alliés affirment que le conflit en Ukraine est une invasion par la Russie et que le gouvernement de Kyiv est soutenu dans sa défense. Jusqu'à présent, la doctrine nucléaire russe permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

15:54 Le nombre de morts suite à une frappe aérienne sur Kharkiv s'élève à 41 Le nombre de morts suite à une frappe aérienne russe sur Kharkiv a augmenté à 41, dont cinq enfants, selon l'agence de presse d'État ukrainienne Ukrinform, citant l'administration militaire de la région. La Russie a bombardé Kharkiv avec des roquettes, causant environ dix explosions et touchant plusieurs bâtiments civils, dont un centre commercial.

15:21 Zelenskyy demande l'approbation pour des frappes plus profondes sur le territoire russe Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a demandé l'approbation occidentale pour utiliser les armes fournies par l'Ouest pour des attaques sur le territoire russe plus profondes après les récentes frappes aériennes russes. Selon Zelenskyy, via Telegram, plus d'assistance est nécessaire "pour défendre et protéger complètement les villes ukrainiennes". Cela comprend "une décision sur les frappes de profondeur sur les sites de lancement de missiles russes, la destruction de la logistique militaire russe et les lancements conjoints de missiles et de drones". Zelenskyy souligne que la Russie a utilisé 160 missiles, 780 bombes guidées ou aériennes et 400 drones de combat contre l'Ukraine rien que la semaine dernière.

15:03 L'armée de l'air ukrainienne abat avec succès huit des onze drones iraniensL'armée de l'air ukrainienne se vante d'avoir abattu 24 drones intrus. Les forces russes ont envoyé un missile balistique Iskander-M depuis Kursk et ont lancé 11 drones Shahed-131/136 depuis la Crimée vers des cibles ukrainiennes. Selon l'armée de l'air ukrainienne, huit drones ont été interceptés avec succès. Les cibles principales étaient les territoires ukrainiens de Mykolaiv et de Sumy.

14:45 Kharkiv souffre de 28 blessures dans une frappe aérienne russeLa ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a subi une nouvelle attaque aérienne des forces russes, selon les autorités locales. Dans une frappe de roquettes, 28 civils ont été blessés, a déclaré le maire Ihor Terechow. Selon le gouverneur de l'oblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov, un enfant de six ans était parmi les victimes blessées. Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine et les récents attaques ont entraîné de nombreux morts et blessés.

14:29 Les pays de l'UE importent plus de gaz de Russie que des États-UnisPour la première fois en presque deux ans, les pays de l'UE ont importé plus de gaz de Russie que des États-Unis en un seul trimestre. Les données compilées par Bruegel, un cabinet de conseil basé à Bruxelles, montrent que les pays de l'UE ont importé environ 12,7 milliards de mètres cubes de gaz de Russie et 12,3 milliards des États-Unis pendant les mois d'avril à juin. Bien que les importations de gaz russes aient légèrement diminué par rapport au premier trimestre de 2024, les importations des États-Unis ont chuté considérablement. Le Monde rapporté ces chiffres. La Norvège reste le principal fournisseur de gaz de l'UE, avec environ 23,9 milliards de mètres cubes importés pendant le deuxième trimestre. Avant l'invasion de l'Ukraine début 2022, la Russie occupait cette position, mais de nombreux pays de l'UE ont ensuite réduit leurs importations de gaz en provenance de ce pays. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique allemande, l'Allemagne n'importe plus aucun gaz de Russie. La Russie occupe maintenant la deuxième place dans la liste des fournisseurs, de justesse devant les États-Unis. Les pays de destination spécifiques ne sont pas mentionnés dans les données.

14:10 Incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou maîtriséL'incendie à la raffinerie de pétrole de Moscou (signalé à 08:01) a été maîtrisé, selon un rapport des médias de l'agence de presse TASS, citant les services d'urgence. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que plusieurs fragments de drones avaient touché l'installation, entraînant un incendie dans une salle technique distincte. L'armée ukrainienne a prétendument attaqué des centrales électriques en Russie avec de nombreux drones, selon les déclarations russes.

13:36 La Russie considère les États-Unis comme une partie de la guerreSelon le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, les États-Unis sont déjà lourdement impliqués dans le conflit par le biais de leurs livraisons d'armes à l'Ukraine. Les relations entre Moscou et Washington sont maintenant aussi mauvaises qu'elles ne l'ont jamais été. Malgré une position officielle selon laquelle la Russie n'a pas de préférence entre Trump et la candidate démocrate Kamala Harris, Peskov a réaffirmé que la fourniture d'aide militaire à l'Ukraine ne change pas les exigences de la Russie pour mettre fin au conflit.

13:19 Les forces russes capturent deux villages dans l'est de l'UkraineLes forces russes ont prétendument pris le contrôle de deux villages dans l'est de l'Ukraine, selon les déclarations du ministère de la Défense russe. Ptyche et Vuhlinka sont maintenant sous contrôle russe, selon les agences de presse russes officielles, citant le ministère. La vérification indépendante de tels rapports depuis le champ de bataille est impossible. Les forces russes ont avancé sur le front est depuis longtemps et annoncent fréquemment des gains territoriaux.

12:48 Un convoi ukrainien attaqué par des troupes russesLes troupes russes ont prétendument ciblé un convoi de grains transportant des marchandises entre Sumy et Kharkiv, selon les rapports ukrainiens. Le convoi a été attaqué par des roquettes, entraînant la mort d'un conducteur de camion et des dommages à 20 autres camions. Plus tôt, l'armée de l'air ukrainienne avait mentionné une attaque sur le secteur logistique de Sumy dans le secteur agricole.

12:15 Les fournitures de gaz et d'électricité restent intactes à Tver après une attaque ukrainienneSelon le gouverneur de la région russe de Tver, Igor Rudenya, les fournitures de gaz et d'électricité restent intactes malgré une attaque de forces ukrainiennes à l'aide de drones. Des cibles dans l'oblast, une région nord-ouest de Moscou, ont été touchées par les drones ukrainiens.

11:50 Le tourisme de guerre prend de l'ampleur en UkraineEn Ukraine, où les roquettes peuvent frapper à tout moment de la journée ou de la nuit, Dmytro Nikiforov propose des visites guidées à travers les anciens champs de bataille. Avant la guerre, il travaillait comme avocat. Maintenant, il organise des "tours de guerre" à Kyiv et ses environs, y compris Bucha et Irpin. Nikiforov considère son travail comme plus qu'une simple opportunité commerciale - il le voit comme une occasion d'attirer l'attention mondiale sur la guerre et de permettre aux participants de witnesser les réalités dures du conflit. Nikiforov attribue l'intérêt pour ses tours au désir des gens d'aventure et à leur désir de comprendre plus profondément le conflit en cours.

11:22 Zelenskyy: la Russie a tiré plus de 780 bombes guidées en Ukraine cette semaineLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy estime qu'il est justifié pour l'Ukraine de répondre à la terreur russe par tous les moyens nécessaires pour y mettre fin. Cette semaine, la Russie a lancé plus de 160 roquettes, 780 bombes guidées et environ 400 véhicules aériens sans pilote de divers types contre l'Ukraine.

11:04 Ukraine : Un mort et quatre blessés dans l'attaque de SumyUn civil a perdu la vie et quatre autres ont été blessés suite à une salve d'artillerie russe dans la région de Sumy, dans l'est de l'Ukraine, selon des sources locales. "Les Russes ont mené 18 attaques contre les territoires frontaliers et les localités de la région de Sumy tout au long de la nuit et des heures matinales", ont rapporté les autorités régionales via Telegram. "47 explosions ont été enregistrées." La région de Sumy partage une frontière avec l'oblast de Kursk, en Russie, où les troupes ukrainiennes ont lancé une attaque le 6 août.

10:28 Le chef militaire ukrainien : Le front est complexeLe chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que la situation sur le front est complexe. "La situation est difficile dans la zone principale de l'offensive de l'ennemi. Cependant, des décisions promptes et nécessaires sont prises à tous les niveaux", a déclaré le chef de l'armée Syrskyi via Telegram. Il a visité la ligne de front près de Pokrovsk la semaine dernière. Les combats y sont décrits comme "intenses". Syrskyi n'a pas révélé la zone spécifique de l'offensive russe, bien qu'il et le président Volodymyr Zelenskyy aient déclaré que les forces russes se concentrent sur la stratégie importante ville de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk.

09:59 ISW : Les troupes russes manquent de personnel et d'équipement en Ukraine

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) dans son dernier rapport, les troupes russes sont incapables de fonctionner à pleine capacité en Ukraine en raison d'un manque de personnel et d'équipement. Cela est attribué à la politique militaire inefficace du Kremlin. L'ISW cite plusieurs sources, notamment un rapport d'un soldat russe mobilisé qui a critiqué l'incapacité du gouvernement russe à mettre en place un système de mobilisation complet pour remplacer les pertes de personnel et augmenter les réserves sur Telegram.

09:21 Ukraine : Bilan quotidien des pertes pour les troupes russes

Le état-major ukrainien a publié de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Selon le rapport, la Russie a perdu environ 616 300 soldats depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 340. Le rapport de Kyiv indique également que dix chars, 22 systèmes d'artillerie et 36 drones ont été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie aurait perdu 8 592 chars, 17 636 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 507 drones, 28 navires et un sous-marin, selon les rapports ukrainiens. Les estimations internationales suggèrent un décompte de pertes plus faible, bien que ces chiffres soient probablement des sous-estimations.

09:00 Russie : 158 drones ukrainiens abattus

La Russie a prétendument neutralisé un total de 158 drones ukrainiens, selon le ministère de la Défense russe à Moscou (voir les entrées 07:03 et 03:45). L'armée ukrainienne a ciblé des centrales électriques et des raffineries dans une attaque de drones généralisée, avec une incidence particulière sur la région de Moscou et Tver, qui la borde au nord.

08:32 DeepState : Avancée russe dans la région de Donetsk

Les forces russes avancent apparemment dans la région ukrainienne de Donetsk, selon les analystes du canal DeepState, affilié à l'armée ukrainienne. Les troupes russes ont allegedly capturé Paraskowijiwka dans la région de Donetsk et ont fait des progrès dans trois localités : Kostyantynivka, Grodivka et Halytsynivka.

08:01 Le maire de Moscou : Incendie à la raffinerie de pétrole suite à une attaque

Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de pétrole de Moscou, comme l'a confirmé le maire de la capitale russe, Sergei Sobyanin. Cela suit une attaque de drone ukrainien. Plus de détails ne sont pas disponibles pour le moment.

07:28 Villes fantômes : La région frontalière ukrainienne se vide progressivement

La guerre a touché presque chaque coin de la région frontalière entre la Russie et l'Ukraine ces dernières années. Bien que l'armée ukrainienne puisse efficacement repousser juste derrière la frontière russe, il ne reste que peu de villages habités du côté ukrainien.

07:03 La Russie repousse des "attaques de drones massives", selon ses propres rapports

La Russie prétend avoir repoussé des "attaques de drones massives" sur la Russie occidentale et une frappe sur Moscou, selon ses propres rapports. "Nos défenseurs résistent à une tentative d'attaque de drones massive sur le territoire de la région de Bryansk", explique le gouverneur de la région de Bryansk, Alexander Bogomaz, via Telegram. Plus de 26 drones (voir l'entrée 03:45) ont été prétendument "identifiés et détruits" par l'armée russe.

06:23 Russie : Attaque de drones sur une centrale électrique dans le district de Kaschirskaja

Une centrale électrique dans Kaschirskaja, un district de la région de Moscou, aurait été attaquée par des drones ukrainiens, selon le chef du district, Michail Schuwalow, via Telegram. Il n'y a pas eu de blessés, mais rien n'a été détruit et aucun incendie n'a été signalé. Des attaques contre la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou, ont été rapportées précédemment.

05:40 Explosions près de la centrale électrique de Tver

Des rapports de plusieurs canaux Telegram russes indiquent qu'il y a des explosions bruyantes près de la centrale électrique de Konakovo dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. La centrale électrique est l'un des plus grands générateurs d'électricité du centre de la Russie. Auparavant, le gouverneur de la région a rapporté la destruction de cinq drones lancés depuis l'Ukraine. Il n'y a pas eu de blessés. Les services d'urgence sont sur place.

04:54 Ziemiak: L'Allemagne Doit S'engager Davantage avec la PologneLe politique CDU Paul Ziemiak appelle le gouvernement allemand à renforcer son engagement pour améliorer les relations avec la Pologne. "Ce n'est pas une Allemagne puissante qui effraie les Polonais aujourd'hui - c'est une faible", a déclaré le chef du groupe parlementaire germano-polonais à web.de. La Pologne estime que sa voix n'est pas suffisamment entendue par l'Allemagne, en particulier en matière de politique de défense. Ici, l'Allemagne a commis des erreurs par le passé et n'a décidé d'un soutien plus fort à l'Ukraine qu'en raison de la pression des États voisins.

03:45 Russie: Plus de Drones AbattusSelon les autorités russes, la défense aérienne russe a intercepté au moins cinq drones au-dessus de la région de Moscou. 26 drones ont été détruits au-dessus de la région frontalière de Briansk dans le sud-ouest de la Russie, plus de dix au-dessus de la région de Voronej, et d'autres au-dessus des régions de Kursk, Lipetsk, Riazan et Tula. Ces informations ont été partagées par les gouverneurs des régions touchées sur Telegram. Il n'y a eu aucun dommage ni blessé signalé.

02:39 Russie: Attaque de Drone sur Moscou DéjouéeSelon le maire de Moscou Sergei Sobjanin, la défense aérienne russe a neutralisé un drone en route pour Moscou. Les rapports préliminaires suggèrent qu'il n'y a eu ni blessé ni dommage pendant l'attaque de drone.

01:39 Pays-Bas: Envoi de 28 Véhicules Blindés Amphibies à KyivLes Pays-Bas enverront 28 véhicules blindés amphibies de type Viking Bandvagn S10 en Ukraine. Cela a été annoncé par le ministre néerlandais de la Défense Ruben Brekelmans sur la plateforme X. Selon Brekelmans, des personnels de la Marine néerlandaise ont formé des soldats ukrainiens à la manipulation de ces véhicules. Le Viking Bandvagn S10, avec des chenilles en caoutchouc, pèse environ 11 tonnes et peut parcourir divers types de surfaces, y compris l'eau. "L'Ukraine a désespérément besoin de notre aide pour contrer l'agresseur russe. Notre soutien à l'Ukraine continue de mettre la Russie en échec", a écrit le ministre. Il n'a pas précisé la date de livraison.

00:35 Hodges Fustige la Politique de l'Ouest envers l'UkraineL'ancien général américain Ben Hodges critique la politique de l'Ouest consistant à empêcher l'Ukraine d'attaquer la Russie. Hodges a déclaré lors du Forum Globsec à Prague, selon le "Kyiv Independent", que l'Ouest n'a pas "d'objectif clair". Kyiv a renforcé la pression pour lever l'interdiction en envahissant la région russe de Kursk. Cependant, la Maison Blanche est restée sur sa position, malgré le soutien de certains politiques américains aux demandes de Kyiv. "Cette politique désastreuse, qui protège mieux les aérodromes russes que les civils ukrainiens, reflète le fait que nous n'avons pas d'objectif clair", a déclaré Hodges. Selon l'ancien commandant américain, l'administration Biden échoue dans sa "mission la plus importante - définir nos objectifs".

23:25 Zelensky Exhorte Ses Partenaires à Autoriser des Attaques Contre la RussieLe président ukrainien Volodymyr Zelensky intensifie sa pression sur ses alliés pour autoriser des attaques contre la Russie. "Nettoyer le ciel ukrainien des missiles de croisière russes est une étape importante vers la contrainte de la Russie à mettre fin à la guerre et à rechercher une paix juste", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. "Nous avons besoin des moyens de protéger efficacement et de manière exhaustive l'Ukraine et les Ukrainiens. Nous avons besoin à la fois de l'autorisation de capacités à longue portée et de missiles et de roquettes à longue portée." Les représentants de Zelensky ont reportedly partagé tous les détails nécessaires avec les alliés de l'Ukraine sans fournir de précisions. Le ministre ukrainien de la Défense Rustem Umerov a informé le diffuseur américain CNN que les aérodromes russes d'où les villes ukrainiennes sont attaquées sont à portée de armes à longue portée.

22:15 Estonie et Lettonie Celebrent le 30ème Anniversaire du Départ des Troops RussesL'Estonie et la Lettonie ont célébré le 30ème anniversaire du départ des troupes russes avec des événements mémoriels. Plus d'une demi-siècle après l'occupation de l'armée rouge soviétique, les dernières troupes russes ont quitté les membres actuels de l'UE et de l'OTAN, l'Estonie et la Lettonie, le 31 août 1994. À Tallinn et Riga, les présidents Alar Karis (Estonie) et Edgars Rinkēvičs (Lettonie) ont reconnu l'importance symbolique, politique et juridique des événements il y a trois décennies. Si le retrait n'avait pas eu lieu, ni l'indépendance réelle ni la voie vers l'adhésion à l'UE et à l'OTAN en 2004 n'auraient été possibles, ont souligné les deux dirigeants lors de réunions avec ceux qui ont participé aux négociations de retrait avec la Russie. Aujourd'hui, les États baltes sont parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. La peur de devenir la prochaine cible de l'armée du Kremlin a grandi dans la région depuis le début du conflit.

21:03 Le Champion du Monde de Kickboxing Ukrainien Tué au FrontLe champion du monde de kickboxing de 28 ans Roman Holovatiuk a été tué au combat en Ukraine. Le Comité parlementaire ukrainien pour la jeunesse et les sports l'a confirmé. Holovatiuk était originaire de Kamyanez-Podilskyj dans l'ouest de l'Ukraine. À l'âge de 22 ans, il s'est fait remarquer en remportant une médaille aux Jeux mondiaux en Pologne en 2017. Il a ensuite poursuivi sa carrière réussie, devenant maître de sports en kickboxing WAKO, finaliste des Jeux mondiaux, champion du monde, multiple vainqueur de la Coupe du monde et d'Europe, et multiple champion d'Ukraine. Après l'invasion russe en février 2022, il a rejoint volontairement l'armée.

