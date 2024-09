A 19h26, Nouripour exprime ses sentiments pour le succès de l'AfD: " Mes sympathies sont avec ceux qui nourrissent la peur "

19:13 Dernière prévision pour la Saxe : l'avantage du CDU s'amenuiseLa dernière projection de ZDF révèle que l'AfD talonne le CDU : les Démocrates chrétiens mènent désormais avec une marge minimale de 31,7 %, devançant à peine l'AfD à 31,4 % des voix. Le BSW obtient 11,4 %, tandis que le SPD est en deçà à 7,8 %. Les Verts sont plus solidement dans le parlement régional avec 5,5 %, mais la Gauche ne parvient pas à atteindre le seuil de 5 % avec 4,3 %.

19:08 Wagenknecht vise une coalition avec le CDU et éventuellement le SPD en ThuringeLa dirigeante du BSW, Sahra Wagenknecht, espère former une coalition avec le CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous espérons sincèrement former un gouvernement fort avec le CDU - probablement aussi avec le SPD", a-t-elle déclaré sur ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens aspirent à un gouvernement majoritaire stable qui puisse s'attaquer à des problèmes pressants comme les "carences graves en enseignants" en Thuringe, a-t-elle souligné. En même temps, les gens désirent un gouvernement régional qui puisse faire entendre sa voix au niveau national - un gouvernement qui, selon Wagenknecht, plaiderait pour la "paix, la diplomatie" et s'opposerait au déploiement de missiles américains en Allemagne. Elle écarte clairement toute coalition avec l'AfD en Thuringe.

19:02 Dernière prévision pour la Thuringe : l'AfD enregistre une nouvelle améliorationLa dernière projection de ZDF pour les résultats de l'élection en Thuringe indique que l'AfD se porte encore mieux que prévu initialement. Selon celle-ci, les extrémistes de droite atteignent désormais 33,1 % des voix dans le land. Le CDU chute à 24,3 %, tandis que l'alliance de Sahra Wagenknecht est à 15 %. La Gauche, actuellement dirigée par le populaire ministre-président Bodo Ramelow, perd environ 8 points de pourcentage et est maintenant à 11,7 %. Le SPD est à 6,6 %, et les Verts à 4 % des voix.

18:56 Göring-Eckardt considère le succès de l'AfD comme un "réveil démocratique" en AllemagnePlus que le défaite du parti des Verts en Thuringe, les politiques fédérales sont alarmées par le succès de l'AfD en Thuringe. Katrin Göring-Eckardt, vice-présidente du Bundestag des Verts, considère le succès des extrémistes de droite comme un "réveil démocratique" en Allemagne. Le chef de parti Omid Nouripour admet la déception de son parti, mais la considère comme "minime" étant donné que l'AfD est maintenant la force la plus forte dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer reste optimiste pour la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère le CDU comme un pilier de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a-t-il déclaré lors de la fête électorale de son parti. "Derrière nous, il y a cinq années difficiles", le peuple de Saxe a fait confiance au CDU et s'est opposé à un si-called "vote de protestation". "Nous savons à quel point les gens sont déçus par ce qui se passe à Berlin."

18:39 Prévision initiale pour la Saxe : l'écart du CDU sur l'AfD se resserreLes projections préliminaires de ZDF suggèrent que l'écart du CDU sur l'AfD se resserre dans l'élection régionale de Saxe : le CDU n'a désormais qu'une légère avance avec 31,9 %, comparé aux 31,3 % de l'AfD. Le BSW obtient 11,6 %, tandis que le SPD est en deçà à 7,8 %. Les Verts parviennent à peine à entrer au parlement régional avec 5,2 %, mais la Gauche est juste en dessous avec 4,5 %.

18:33 Weidel réclame la participation au gouvernement pour l'AfD en Thuringe et en SaxeLa dirigeante fédérale du parti AfD, Alice Weidel, réclame la participation au gouvernement de son parti en Thuringe et en Saxe. "Dans des circonstances normales, comme cela se produit souvent dans ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, commence les pourparlers exploratoires", dit-elle sur ARD, en référence à la Thuringe. "Le électeur veut que l'AfD soit impliquée dans le gouvernement. Nous avons le soutien de 30 % des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable est simplement impossible."

18:30 Kühnert reconnaît les résultats décevants du SPD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kühnert, reconnaît les résultats modestes de son parti lors des élections en Thuringe et en Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. Il admet que son parti lutte depuis des années. "Il y avait un risque d'être expulsé des parlements régionaux", a déclaré Kühnert. "Le combat est essentiel, nous sommes nécessaires." Il met en avant que des changements sont nécessaires, comme une meilleure communication et l'écoute des électeurs. Interrogé sur le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons expliquer notre politique collectivement."

18:23 Höcke célèbre le résultat de la Thuringe comme une "victoire historique"Le chef du groupe parlementaire AfD, Björn Höcke, célèbre le résultat de la Thuringe comme une "victoire historique". L'AfD est maintenant le parti du peuple le plus fort dans le land, "la ridicule barrière doit prendre fin", a-t-il déclaré sur MDR. Il affirme que le changement ne se produira qu'avec l'AfD.

18:21 Chrupalla en Thuringe : Niveau avec la CDU Le leader du parti AfD Tino Chrupalla se félicite de la performance de son parti en Thuringe, l'attribuant à un changement des sentiments des électeurs dans les deux États. S'exprimant sur ZDF, il a déclaré que l'AfD était ouverte à des négociations avec tous les partis. En Saxe, Chrupalla a mentionné que l'AfD étaitvirtuellement au niveau de la CDU, et ils visent à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Secrétaire général de la CDU : Pas de coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe Le secrétaire général de la CDU Carsten Linnemann a fermement refusé toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il a insisté sur leur position, déclarant qu'ils formeront des gouvernements à partir du centre parlementaire, exprimant leur confiance dans le succès de cette stratégie. Linnemann a ajouté que la CDU, en tant que dernier parti populaire survivant, agit comme une barrière, et les partis de la coalition du trafic ont subi des conséquences.

18:13 Projection pour la Saxe : CDU en tête de justesse, BSW à 12%, les Verts sur le fil La première projection pour l'élection régionale de Saxe montre la CDU en tête avec 31,5 % des voix, devançant de justesse l'AfD à 30 %. Le BSW se classe troisième avec 12 %, tandis que le SPD continue de représenter en parlement régional avec 8,5 %. Les Verts devraient à peine atteindre le seuil de 5,5 % pour rester au parlement régional. La gauche serait absente avec 4 %, et le FDP ne parviendrait pas à se qualifier pour le nouveau parlement.

18:10 Projection pour la Thuringe : l'AfD en tête, BSW à 16 % Le rapport préliminaire pour l'élection régionale de Thuringe met en évidence une nette avance pour l'AfD, recueillant 30,5 % des voix, suivie de la CDU à 24,5 % et de la gauche à 12,5 %. Le SPD participerait au parlement régional avec 7 %, tandis que le BSW obtiendrait un siège avec 16 %. Les Verts et le FDP ne parviendraient pas à atteindre 5 %.

18:01 L'AfD en tête en Thuringe, BSW obtient un résultat à deux chiffres en Saxe Selon la première projection après l'élection régionale de Thuringe, l'AfD se place en tête, avec le SPD franchissant la barre des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à atteindre ce seuil. En Saxe, le BSW enregistre un résultat à deux chiffres. La CDU est juste devant l'AfD dans les projections, tandis que la gauche et le FDP ne seraient pas représentés au parlement régional, selon les prévisions, mais les Verts continueraient d'exister.

17:18 Le siège de Höcke incertain au parlement régional L'avenir du chef de fraction AfD en Thuringe, Björn Höcke, reste incertain au parlement régional. Ses collègues compétitifs au sein de son parti pourraient potentiellement lui coûter son siège. Plusieurs candidats AfD ont de bonnes chances de décrocher un mandat direct, mais Höcke affronte une forte concurrence de la part du candidat CDU, Christian Tischner, dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD remporte plus de mandats directs qu'elle n'y a droit en fonction des résultats du second vote, personne ne pourra entrer au parlement régional via la liste d'État, pas même le premier de liste, Höcke. Dans cette situation, l'AfD pourrait approcher un candidat direct couronné de succès pour renoncer à son siège au parlement régional, permettant ainsi à Höcke de se garantir le sien.

16:48 L'AfD évite la couverture médiatique à la fête électorale de Thuringe Il est très probable que la fête électorale de l'AfD en Thuringe ne soit pas couverte par les médias. Bien qu'elle soit classée comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, le parti a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal est intervenu, empêchant l'exclusion, ce qui a conduit l

14:40 Inquiétudes au-delà de la migration pour la Saxe et la ThuringeUn grand sondage reveals que près d'un tiers des électeurs de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections à venir. Le sondage reveals les principales préoccupations et questions, l'immigration n'en étant qu'une parmi d'autres.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de voteLe candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté vers midi mais a quitté rapidement le bureau de vote de Bornhagen sans parler aux journalistes. Ayant perdu face au candidat de la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la circonscription de Greiz, où il devrait également être battu par la CDU.

13:50 La participation électorale en Thuringe ressemble à celle de 2019En Thuringe, la participation électorale est similaire à celle de l'élection parlementaire précédente. À midi, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté, hors votes par correspondance. En 2019, la participation était de 31,2 % à la même heure. Il y a également un intérêt accru pour l'élection régionale par rapport aux élections européennes et locales récentes, où la participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Participation électorale attendue élevée en SaxeEn Saxe, la participation électorale est attendue élevée, avec 25,8 % des électeurs inscrits ayant voté à midi, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, la participation était de 26,2 % à la même heure. Les votes par correspondance ne sont pas encore inclus dans les chiffres provisoires, mais il est prévu que 24,6 % des électeurs inscrits voteront par correspondance, contre 16,9 % en 2019. Les élections se déroulent sans heurts, selon la commission électorale de l'État.

13:11 Lucke : l'absence du SPD pourrait influencer la coalition de BerlinLe résultat des élections régionales en Saxe et en Thuringe est encore en suspens. Si le SPD n'entre pas au Parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke estime que cela serait "presque un séisme". Dans une interview à ntv, il analyse l'élection et ses éventuelles conséquences.

12:44 La police enquête sur une menace contre un bureau de voteSuite à un incident dans un bureau de vote à Gera, la police enquête sur une menace. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote le matin pour voter, selon un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt, car il s'agissait d'une publicité partisane interdite. Bien que l'homme ait obéi, il a menacé de "revenir" car il était mécontent de la façon dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. La police a alors déposé un rapport et a sermonné l'homme. En outre, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote en tant que dommages criminels.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre la diffusion d'un ancien rapport faux qui circule à nouveau. Il affirme que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. Cependant, le bureau du commissaire aux élections a confirmé à Correctiv : "Le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant met en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide."

11:51 Voigt souhaite "des relations majoritaires stables"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il souhaite "que de nombreux Thuringiens exercent leur droit de déterminer l'avenir de notre pays" et espère "des relations majoritaires stables pour faire avancer le pays".

11:25 Sonneberg connaît une augmentation des attaques d'extrême droiteSonneberg est le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politique de l'AfD. Depuis, des activistes ont rapporté avoir été menacés, ce qui a poussé de nombreux d'entre eux à quitter leur emploi. Le nombre d'attaques d'extrême droite a également augmenté de cinq fois en un an. Les experts voient un lien avec l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer s'adresse au bureau de voteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection régionale comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Il remercie de nombreuses personnes qui "ont voté différemment ces dernières années" mais ont maintenant décidé de "la force forte au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension nous permettra de former un gouvernement qui sert cette terre", poursuit Kretschmer. Dans les derniers sondages, son CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "ne se présente pas"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection est "un festival de la démocratie" - même s'il y a une chance qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de gauche explique pourquoi il ne recommande pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il doute de la compétence du BSW.

09:30 "Jour crucial pour les élections": Toutes les informations pour l'élection de la Saxe Environ 3,3 millions d'électeurs dans la Saxe ont l'opportunité aujourd'hui d'influencer qui façonnera la direction politique du parlement d'État de Dresde à l'avenir. L'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) pourrait perdre sa position de parti le plus puissant dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie cette élection de "cruciale". "Tout est en jeu."

09:05 Kretschmer accuse la coalition de "panique frénétique avant les élections" Aujourd'hui a lieu l'élection en Saxe, et la question reste : le ministre-président Michael Kretschmer continuera-t-il la série réussie de la CDU dans l'État ? During an interview on ntv, Kretschmer discusses his stance on the refugee debate, the traffic light government, and the Ukraine war.

08:46 Tous les données pour l'élection en Thuringe Le jour du scrutin est arrivé : la direction de l'État fédéral allemand central avec ses 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années est en jeu. Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) avec le leader Björn Höcke deviendra-t-il le parti le plus puissant en Thuringe ?

08:24 Menace potentielle pour la démocratie de l'influence croissante de l'AfD Les sondages indiquent : le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) devrait renforcer son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela est dangereux pour les institutions démocratiques, comme l'a mis en évidence un groupe de recherche. Bien que l'État de droit puisse sembler robuste, il n'est pas aussi fort que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont maintenant ouverts en Thuringe et en Saxe De nouveaux parlements d'État seront élus aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD d'extrême droite est en tête en Thuringe. En Saxe, la CDU du Premier ministre Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les résultats préliminaires sont attendus à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans les deux États de l'Est de l'Allemagne serviront de baromètre pour la coalition du feu de trafic à Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) en Thuringe, il n'y a pas de majorité prévue dans les sondages. Une coalition composée de la CDU, de l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD est possible après l'élection. Il reste incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts en Saxe conservera encore une majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance BSW. La Gauche risque d'être exclue du parlement en Saxe, tandis que les mêmes destins pourraient toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

Dans le contexte de l'élection en Thuringe, Sahra Wagenknecht a écarté l'idée d'une coalition avec l'AfD, déclarant : "Nous espérons sincèrement former un gouvernement fort avec la CDU, probablement aussi avec le SPD".

Dans les résultats projetés pour la Saxe, le parti de la Gauche n'a pas atteint le seuil de 5 %, avec seulement 4,3 % des voix.

