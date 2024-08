À 19h16, la Lituanie note une diminution des forces terrestres russes à Kaliningrad.

En Kaliningrad, en Russie, située sur la mer Baltique entre la Pologne et la Lituanie, il y aurait reportedly moins de troupes au sol. Le commandant des forces armées lituaniennes, Raimundas Vaikšnoras, a fait cette affirmation au portail d'informations "Delfi". Il attribue cette diminution à l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk. Depuis le début de la guerre contre l'Ukraine, des transferts d'équipement et de personnel ont été observés à partir de Kaliningrad. Bien que des soldats soient revenus, le décompte actuel indique une réduction claire des troupes au sol.

18h40 "Les Arméniens, à quoi bon?" - Lukashenko suscite la controverseLe président biélorusse Alexander Lukashenko a suscité l'indignation publique avec ses remarques sur l'Arménie. Mercredi, des manifestants à Erevan, la capitale arménienne, ont jeté des œufs à l'ambassade de Biélorussie, réclamant l'expulsion de l'ambassadeur. La position pro-occidentale de l'Arménie a été la cible de la critique de Lukashenko sur la télévision d'État russe : "Pourquoi se soucier des Arméniens ? Ils devraient développer leur économie et compter sur leurs propres ressources. Qui est la France, qui est Macron ? Quand Macron sera parti, l'Arménie sera oubliée", a-t-il apparemment déclaré. Les tensions entre la Russie, alliée de longue date de l'Arménie, et l'Arménie ont augmenté depuis que l'Azerbaïdjan a pris le Nagorno-Karabakh lors d'une offensive militaire en septembre, mettant fin à trois décennies de règne séparatiste arménien.

18h03 L'Ukraine enregistre des morts suite à une attaque de bombes glissantesDeux personnes ont perdu la vie dans la région de Sumy, frontalière de la région russe de Kursk, suite à une attaque impliquant deux bombes glissantes, selon le bureau du procureur de l'Ukraine. Des bombes russes ont ciblé des substituts d'infrastructure essentielle. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait visité Sumy jeudi, déclarant que les attaques sur Sumy avaient diminué depuis que des parties de Kursk avaient été capturées.

17h28 Les autorités russes : un pétrolier en feu suite à une attaque ukrainienneUn pétrolier prend feu dans le port de Kavkaz, dans la région de Krasnodar, à l'est de la Crimée, selon les autorités locales. Cet incident suit une attaque rapportée par les Ukrainiens. De nombreux médias russes partagent des photos et des vidéos montrant l'explosion et les panaches de fumée noire du pétrolier. Les forces armées ukrainiennes diffusent également ces vidéos sur les réseaux sociaux, légendées "Neptune rend visite au port de Kavkaz" sur leur canal Telegram. Des rapports non confirmés de canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire Neptune de type ukrainien. Cependant, la portée officielle de l'arme dépasse la distance du front. Le port de Kavkaz joue un rôle vital dans l'approvisionnement des troupes russes dans le conflit en cours contre l'Ukraine.

Mise à jour à 18h39 : Selon le centre de crise de la région de Krasnodar, le navire a coulé après avoir pris feu. Il y avait apparemment 30 citernes de carburant à bord.

Read more about this here.

16h41 La Russie progresse à Pokrovsk, en Ukraine, célèbre ses avancées dans la région de KurskL'armée russe annonce avoir capturé un autre village près de Pokrovsk, situé à environ 10 kilomètres de la ville. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région de Pokrovsk. Maintenant, il signale des succès dans la région russe de Kursk. Les troupes ont saisi un autre village et capturé plus de soldats russes, selon les rapports. Les troupes ukrainiennes contrôlent 94 villages et une vaste zone de terre s'étendant sur plus d'un thousand kilomètres carrés dans la région de Kursk. Ces affirmations ne sont cependant pas vérifiées.

16h12 L'Ukraine nie avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk : la Russie pourrait organiser une "provocation nucléaire"L'Ukraine nie l'allégation de Putin selon laquelle les forces ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. "C'est un mensonge éhonté", écrit Andrii Kovalenko, responsable du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale de l'Ukraine. La Russie a précédemment diffusé des allégations fabriquées d'une "provocation nucléaire" ukrainienne aux centrales nucléaires de Kursk et de Zaporizhzhia. Au lieu de cela, il y a maintenant des signes que la Russie pourrait organiser cette provocation, affirme Kovalenko. Il considère le risque d'une "provocation nucléaire" par la Russie comme important, compte tenu de l'implication de Poutine.

15h46 Les niveaux de stockage de gaz de l'UE atteignent 90 %Deux mois avant la date cible, les niveaux de stockage de gaz dans l'Union européenne atteignent maintenant 90 %. L'UE se prépare à l'hiver prochain, affirme la Commission européenne. Suite à l'intervention militaire de la Russie contre l'Ukraine à l'été 2022, les États membres de l'UE ont convenu que les niveaux de stockage de gaz devraient, en moyenne, atteindre 90 % d'ici novembre. Les données du portail Gas Infrastructure Europe reveal

14:50 Le Directeur de l'AIEA se rendra à la centrale nucléaire de KurskLe directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra prochainement à la centrale nucléaire russe de Kursk. Un porte-parole de l'AIEA a confirmé cette visite pour "la semaine prochaine". En août, l'armée ukrainienne a lancé une offensive surprise de grande envergure dans la région russe de Kursk, à l'ouest. La société d'énergie nucléaire d'État russe, Rosatom, a ensuite émis un avertissement concernant une menace pour la centrale nucléaire (CNPP) des attaques ukrainiennes, située à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Read more here.

En savoir plus ici.14:21 Évacuation de masse des régions frontalières russesUn total de 115 000 personnes ont été évacuées des régions menacées de Russie près de la frontière ukrainienne, selon le vice-Premier ministre russe Denis Manturov. Il a déclaré cela lors d'une réunion avec le président Vladimir Poutine et les responsables clés, où ils évaluent actuellement les dommages causés à l'agriculture et à l'industrie par l'offensive ukrainienne. Poutine a ouvert la réunion en déclarant : "Je vous ai réunis pour discuter de la situation actuelle dans les régions frontalières de la Russie."

14:00 Le rôle de l'Inde dans les discussions sur le cessez-le-feu en UkraineLe Premier ministre polonais Donald Tusk considère positivement le rôle potentiellement médiatrice de son homologue indien, Narendra Modi, dans la guerre en Ukraine. Après des pourparlers avec Modi à Varsovie, Tusk a déclaré : "Je suis très satisfait que le Premier ministre ait réaffirmé sa volonté de s'engager personnellement pour une résolution pacifique, équitable et rapide du conflit." L'offre de médiation de Modi est particulièrement significative car il se rendra de Pologne à Kyiv, où il rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. L'Inde maintient une neutralité vis-à-vis de l'invasion russe et ne soutient pas les sanctions occidentales contre Moscou. En savoir plus ici.

13:40 L'avancée ukrainienne pourrait être limitée, suggère ScholzLe chancelier allemand Olaf Scholz s'attend à ce que l'avancée ukrainienne en Russie soit "une opération spatialement et temporellement limitée". Cependant, selon la correspondante de ntv Nadja Kriewald, il n'y a actuellement aucun signe pour étayer cette hypothèse. "Au contraire", dit-elle dans son dernier rapport de Sumy, dans l'est de l'Ukraine.

13:06 Journalistes de CNN font l'objet d'enquêtes par l'agence de renseignement russeL'agence de renseignement intérieure russe FSB a ouvert des enquêtes pénales contre plusieurs journalistes étrangers en raison de rapports dans la région russe de Kursk, où l'armée ukrainienne contrôle plusieurs localités. Des enquêtes ont été ouvertes contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiennes pour "traversée illégale de la frontière nationale". Ils ont prétendument enregistré des vidéos dans la ville ukrainienne de Sudscha sous contrôle. La FSB menace d'émettre bientôt des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a pu retourner dans son pays dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour alleged'espionnage. En savoir plus ici.

Read more here.

12:34 Zelenskyy dans la région frontalière : "Fonds d'échange" renflouéLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s'est rendu dans la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes ont avancé en Russie il y a plus de deux semaines. Il a rapporté qu'un autre lieu dans la région de Kursk a été capturé. Il a également mentionné que le "fonds d'échange" a été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes pour un futur échange de prisonniers ukrainiens en captivité russe. Zelenskyy a souligné que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et le nombre de victimes civiles y ont diminué. Il a publié une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, qui l'a informé du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie progresse davantage.

12:06 Allégations d'espionnage contre des drones russes à BrunsbüttelLe journal "Bild" rapporte que des drones soi-disant russes sont apparus au-dessus du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein. Ces derniers jours, des drones ont été signalés à plusieurs reprises volant à grande vitesse au-dessus de la centrale nucléaire décommissionnée et du terminal GNL de Brunsbüttel, violant la zone d'interdiction de vol. Le parquet de Flensburg enquête en raison de soupçons d'espionnage dans le but de sabotage. Selon "Bild", les drones sont attribués à des agents russes et pourraient avoir été lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. En savoir plus ici.

11:40 L'ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques aériennes potentielles à court termeL'ambassade américaine à Kyiv publie un avertissement avant le Jour de l'indépendance de l'Ukraine samedi prochain concernant un risque élevé d'attaques aériennes. Au cours des prochains jours et pendant le week-end, il y a un risque accru que la Russie lance des drones et des missiles contre l'Ukraine, selon le site web de l'ambassade. L'Ukraine célèbre son 33e anniversaire d'indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Cette fête a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a environ deux ans et demi. Récemment, des soldats ukrainiens ont surpris en infiltrant le territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de riposter.

10:41 Russie Déploie des Abris Portables à KurskSelon les autorités locales, des abris en béton portables sont installés pour la population dans la région frontalière russe de Kursk. "Sur mes ordres, l'administration de la ville de Kursk a désigné les sites principaux pour l'installation d'abris modulaires portables", explique le gouverneur régional Alexei Smirnov via Telegram. Les abris sont construits dans des zones animées telles que les arrêts de bus, Smirnov partageant une photo d'un camion transportant l'une des unités. Des abris sont également installés dans deux autres lieux, y compris Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk NPP. La Russie affirme qu'Ukraine prévoit d'attaquer l'installation, que l'Ukraine nie.

Read more here.

10:10 Ukraine Déclare un Avancée à KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques par les troupes russes près de la ville de Pokrovsk, presque toutes déjouées. Le président Zelenskyy promet de renforcer les troupes dans la région. De plus, l'avancée dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 Russie Identifie des Drones Abattus dans Diverses RégionsLes autorités russes rapportent l'interception de nombreux attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays. Dans la région de Volgograd, le gouverneur Andrei Bocharov déclare que "la plupart des drones ont été neutralisés" près du village de Marinovka (voir l'entrée à 07:30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov déclare que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov plus au sud, le gouverneur Vasily Golubev déclare qu'une attaque avec cinq drones a été "repoussée". Des drones sont également signalés avoir été abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Kyiv Demande l'Autorisation des États-Unis pour Utiliser des Armes à Portée Élongée Contre des Cibles RussesLe ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, rencontre à Kyiv une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis. Selon le ministère à Kyiv, la réunion porte sur la situation au front et la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à portée élongée contre des cibles russes. "J'ai insisté sur l'importance d'obtenir rapidement l'autorisation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à portée élongée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Acteur de Star Wars Lance une Campagne de Levée de Fonds pour des Robots de Déminage en UkraineL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son interprétation de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une campagne de levée de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. Il collabore avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder pour atteindre un objectif de 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain Sûr". Les robots peuvent éliminer les mines dans des zones difficiles d'accès, ce qui maintient la sécurité des opérateurs. "L'un des actes les plus odieux que la Russie a commis en Ukraine est la dispersion de millions de mines terrestres", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où les gens doivent prendre des risques pour aider les autres à retourner à leurs fermes et résidences. Grâce à ces robots, les mines peuvent être éliminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est extensively polluée par des mines, leur élimination pourrait prendre des décennies.

Read more here.

08:01 Le Kremlin Semble Se Préparer à une 'Nouvelle Réalité'L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, une source liée au Kremlin raconte au portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un incident nouveau et très déplaisant." Pour atténuer la now significantly heightened apprehension, the Kremlin is attempting to prepare the Russians for living in a "new reality" and a "new normal": the enemy has indeed entered Russian territory, will likely be defeated - but returning the territory will take time, and the Russians must wait. In the meantime, residents are encouraged to "transform the negativity and shock into a positive direction" – specifically by donating aid goods for the Kursk region. In general, all officials interviewed by Meduza believe that the fighting in the Kursk region could last several months. A government-linked source estimates that this estimate is "quite optimistic – if everything goes well."

Plus d'informations ici**

6:56 Ancien Conseiller à la Sécurité Nationale: Putin a eu un Impact Significatif sur le Comportement de TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Putin a exercé une influence significative sur l'ancien président américain Donald Trump. Cela est rapporté dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon "The Guardian". "Putin, un ancien agent du KGB connu pour sa cruauté, a manipulé l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", se souvient McMaster. Putin aurait appelé Trump 'un individu exceptionnel, extrêmement talentueux, sans aucun doute', ayant un impact profond sur lui. McMaster a

6:20 Rumeurs d'incendies à l'aéroport russe de VolgogradDes explosions ont été entendues tard dans la nuit dans la ville russe de Kalach sur le Don, dans la région de Volgograd. Différents canaux Telegram russes spéculent sur le fait que celles-ci pourraient être le résultat d'une attaque de drones. Un incendie s'est déclaré dans un aéroport voisin. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud de Moscou. L'attaque semble avoir visé la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées des sons caractéristiques de drones, selon Telegram.

5:44 Klingbeil : L'Allemagne fournira un financement supplémentaire si l'aide à l'Ukraine vient à manquerLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si les milliards prévus ne peuvent être fournis à partir des actifs russes gelés, l'Allemagne fournira des fonds supplémentaires, a-t-il déclaré lors du podcast du deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas laisser les choses en arriver au point où nous disons : 'Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'", a déclaré Klingbeil. "Dans ce cas, nous devrions bien sûr chercher l'argent en Allemagne. Nous avons une obligation morale envers l'Ukraine. Nous devons trouver des solutions, et nous les trouverons."

4:27 L'Ukraine commente les frappes de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des frappes de drones en Russie la nuit dernière. Elles ont visé l'aéroport d'Ostafyevo de Moscou, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanov au site d'actualités militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. Les dommages éventuels sont actuellement évalués. Les autorités russes ont rapporté ce matin avoir abattu 45 drones sur le territoire russe.

3:09 Élections en Russie : protection militaire de qualité pour les travailleurs des urnes à KurskDans la région contestée de Kursk, en Russie, des travailleurs des urnes seront équipés de gilets pare-balles et de casques de qualité militaire pour les élections régionales anticipées. Des bureaux de vote supplémentaires sont également installés dans d'autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région, selon la chef de la commission électorale régionale, Tatjana Malachowa, selon les agences de presse russes. La région est actuellement sous état d'urgence. Les élections pour les gouverneurs et les parlements régionaux sont prévues du 6 au 8 septembre dans de nombreuses régions de Russie.

1:34 Fico fait face à la pression des démocraties occidentales dans les décisions de politique étrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de faire face à "de la pression" des démocraties occidentales dans les importantes décisions de politique étrangère. Selon un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, ceux qui s'écartent de "la vue d'ensemble" dans ces domaines sont "arbitrairement mis sous pression et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme la pression actuelle sur les opinions diverses en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a été critiqué pour être pro-russe.

here.

0:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'Ukraine signale 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, au cours de la journée, dont 44 ont été repoussées, selon l'État-major. Les combats se poursuivent sur deux autres sections à 21 h CEST. Les attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Aucun renseignement n'est fourni sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté.

23:09 La Russie affirme avoir déjoué une infiltration ukrainienne dans la région de BryanskLa Russie affirme avoir empêché une infiltration de saboteurs ukrainiens dans la région frontalière russe de Bryansk, adjacente à Kursk. L'infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été empêchée par les forces du service de sécurité russe FSB et les unités de l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, sur Telegram. "L'ennemi a été neutralisé par le feu", ajoute le message. La situation est maintenant "sous contrôle".

21:52 Poutine Salue les Solides Liens Commerciaux avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine loue l'amélioration des relations commerciales avec la Chine, affirmant que "nos échanges commerciaux sont florissants (...). Les deux gouvernements se concentrent sur les relations commerciales et économiques, ce qui donne des résultats positifs", lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont des projets et des plans conjoints importants dans les secteurs économique et humanitaire, poursuit Poutine. Selon le Kremlin, Li reconnaît que les relations sino-russes ont atteint "un sommet sans précédent". Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, la Chine est devenue un partenaire commercial important pour la Russie en raison des sanctions occidentales.

21:20 La Demande de Libération de Bulgakov est à nouveau RejetéeL'ancien deputy ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov reste en détention dans le cadre d'accusations de corruption. Sa demande de placement sous house arrest et sa demande de libération ont été rejetées, selon un rapport de l'agence de presse TASS. Avant sa destitution, Bulgakov supervisait les achats pour l'armée russe. Le tribunal de Moscou ordonne également la détention de deux individus présumés complices de Bulgakov, qui font face à des accusations de dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros) suite à l'attribution de neuf contrats par Bulgakov entre 2022 et 2024.

here.

21:00 L'Ukraine Renforce ses Forces à PokrovskSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce ses forces dans la région stratégiquement importante de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Zelenskyy mentionne lors d'une allocution télévisée qu'ils sont conscients des mouvements de troupes russes dans la région. L'offensive ukrainienne sur le territoire russe de Kursk se poursuit, Zelenskyy confirmant que les forces ukrainiennes ont pris le contrôle de certaines zones, sans fournir plus de détails.

20:41 Les Ukrainiens en Hongrie Risquent d'être Expulsés des AbrisSuite à la mise en œuvre d'une politique en Hongrie qui retire la protection générale aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens sont reportedly menacés d expulsions de leurs abris. Des organisations comme Migration Aid rapportent que des abris privés pour réfugiés dans des endroits comme Kocs, au nord de Budapest, ont commencé à expulser des réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des enfants roms de la région transcarpathienne à prédominance hongroise. Sous la surveillance de la police, environ 120 réfugiés doivent quitter la maison d'hôtes.

Vous pouvez en savoir plus sur le conflit en cours ici.

La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé que ses niveaux de stockage de gaz avaient atteint 90 %, deux mois avant la date cible, en partie en raison de la diminution de la demande due à la réduction de la présence de troupes au sol à Kaliningrad, une région sous contrôle russe. Face aux tensions entre la Russie et l'Union européenne, plusieurs pays de l'UE travaillent à réduire leur dépendance au gaz naturel russe et à augmenter les importations des États-Unis et de la Norvège. La situation de Kaliningrad a probablement joué un rôle dans cette décision, car l'Union européenne cherche à assurer sa sécurité énergétique.

Lire aussi: