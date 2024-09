À 19h15, une prétendue "baleine de renseignement" a été visiblement visée.

18:58 Forces de Défense Nationale pour Renforcer l'Appel aux Recrutements

Le gouvernement a approuvé la "Loi sur le Changement de Temps Zeitwende" dans le but d'améliorer l'attractivité du service dans les forces de défense nationale. Cela comprend des réglementations sur les heures de travail plus flexibles et des incitations financières telles que pour les déploiements à court terme. "Notre objectif est non seulement de conserver les personnes compétentes dans nos rangs, mais aussi d'attirer de nouveaux membres", a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Les environ 5 000 soldats de la Brigade Lituanie, renforçant la frontière est de l'OTAN contre la Russie, recevront également des incitations. Des mesures sont en cours d'élaboration pour simplifier le processus de prise de décision concernant le relogement ou le retour, notamment avec la famille, en Lituanie. Le porte-parole n'a pu fournir qu'une estimation approximative des coûts supplémentaires. Pour la Brigade Lituanie, on s'attend à 40 millions d'euros en 2025, 90 millions en 2026 et 145 millions d'euros en 2027. Le parlement est prévu pour voter sur la loi en novembre.

18:27 Habitant de Lviv Décrit des "Cris Inhumains"

Catastrophe, terreur et ruine : les conséquences de la bombardement nocturne de l'armée russe sur Lviv. La résidente de 27 ans, Yelizaveta, a rapporté avoir entendu des "cris horribles et inhumains". Selon un journaliste de l'AFP, des voitures endommagées et des débris décorent le centre-ville de Lviv. Les autorités ukrainiennes rapportent sept morts et 53 blessés à Lviv. Plus de 50 bâtiments ont été endommagés dans le centre historique, y compris deux établissements médicaux et deux écoles, selon le ministère de la Culture.

18:09 États-Unis Probablement Accuseront la Russie d'Ingérence Électorale

Les États-Unis sont attendus pour officiellement accuser la Russie d'interférer dans la campagne électorale présidentielle en cours plus tard dans la journée, selon les rapports. Les allégations porteront sur l'utilisation de plates-formes en ligne pour cibler les électeurs américains avec de fausses informations, a rapporté CNN, citant des sources. Les accusations se concentreront principalement sur le réseau de médias d'État russe RT. Le département de la Justice des États-Unis a précédemment mis en garde contre le fait que la Russie représente une menace pour les élections présidentielles du 5 novembre.

17:35 Incendie de Forêt dans la Zone d'Exclusion de Tchernobyl

Un incendie de forêt a éclaté dans la zone radioactive d'exclusion autour de la centrale nucléaire abandonnée de Tchernobyl en Ukraine. Environ 20 hectares sont en flammes, selon le gouverneur de l'oblast de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Cependant, les niveaux de radiation radioactive de fond restent dans les limites normales. Selon l'administration de la zone d'exclusion, plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, luttent contre l'incendie et ont réussi à le contenir. La cause de l'incendie reste un mystère. En raison des températures élevées et de la sécheresse prolongée, il y a un risque accru d'incendie dans la région de l'oblast de Kyiv au nord de l'Ukraine.

17:07 Bilans à un Marché à Donetsk : Les Forces S'accusent Mutuellement

Des pertes ont été signalées à un marché dans la ville ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie. Les autorités rapportent qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées en raison de tirs d'artillerie sur le marché. Les troupes ukrainiennes sont accusées d'avoir bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme, selon le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin. Un bus public a également été endommagé. Des vidéos et des photos dans les médias d'État russes montrent des dommages au marché. Ces rapports ne peuvent pas être vérifiés de manière fiable. Les forces militaires ukrainiennes, however, chargent l'autre côté de l'attaque, déclarant : "Tout est fait pour l'apparence, la vie humaine n'a aucune importance pour eux", sur Telegram.

Selon les autorités d'occupation dans la ville ukrainienne de Donetsk, contrôlée par la Russie, au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées en raison de tirs d'artillerie sur un marché. Les troupes ukrainiennes sont accusées d'avoir bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme, selon le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Denis Pushilin. Un bus public a également été touché. Des vidéos et des photos dans les médias d'État russes montrent des dommages dévastateurs au marché. Ces rapports ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

16:43 Premières Démissionnaires à Kyiv Confirmées, un Député Pourrait Remplacer Kuleba

Le parlement ukrainien, selon la Verkhovna Rada, a accepté les démissions de quatre ministres. La lettre de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba n'a pas été soumise. Il est prévu que le président Volodymyr Zelensky proposera un successeur plus tard dans la journée. Le premier député des Affaires étrangères Andrii Sybiha est considéré comme un candidat sérieux. Despite the personnel shift, the political expert Volodymyr Fesenko does not anticipate significant changes in Ukraine's foreign policy.

17:55 Attaque aérienne à Lviv : presque toute une famille tuée

Une attaque aérienne russe à Lviv a prétendument entraîné la mort de la plupart des membres d'une famille, selon les autorités locales. Parmi les sept morts figurent une femme de 43 ans et ses trois filles, âgées de 7, 18 et 21 ans. Les restes de la famille ont été découverts dans leur propre maison. Leur père, le seul survivant, est actuellement dans un état critique, selon l'Université catholique ukrainienne. Le maire Andrij Sadovyi a écrit, "Au cœur de l'Europe, la Russie assassine les Ukrainiens et leurs familles. Les Russes prennent la vie de nos enfants, notre avenir."

17:41 Scholz justifie le déploiement de missiles américains : "L'inaction serait une menace pour la paix"

Le chancelier Scholz défend la position de déployer des missiles américains en Allemagne. Selon le politique du SPD, les objectifs principaux sont de maintenir la paix et de prévenir les conflits potentiels. Scholz met en évidence, "Il s'agit de dissuader les agresseurs potentiels." La Russie a constamment étendu son arsenal, en particulier sa capacité de missiles, au fil des ans. Le président Poutine a également violé les accords de désarmement, tels que le traité FNI, et a installé des missiles à Kaliningrad, une zone située à environ 530 kilomètres de Berlin par air. Scholz met en garde, "Ne pas riposter de manière appropriée serait irresponsable." Il ajoute en outre, "Oui, l'inaction serait également une menace pour la paix. Je ne permettrai pas cela." En réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine, les États-Unis et l'Allemagne ont convenu de déployer plus de missiles américains sur le sol allemand à partir de 2026. La faction Sahra Wagenknecht (BSW), ainsi que l'AfD, s'opposent à cette initiative en raison de leur conviction qu'elle favorise une course aux armements et met en danger la sécurité de l'Allemagne. La critique vient également de l'intérieur du SPD. Lisez plus ici.

17:18 Scholz promet à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires. Scholz a confirmé à Todendorf, en Schleswig-Holstein, que huit systèmes IRIS-T SLM et neuf systèmes IRIS-T SLS seraient acquis pour l'Ukraine. Deux de chacun seront livrés cette année, tandis que le reste est prévu pour être livré en 2025. Actuellement, quatre systèmes IRIS-T SLM sont utilisés en Ukraine. Cet engagement constitue un ajout à une quantité substantielle de missiles et à trois systèmes IRIS-T SLS déjà fournis à l'Ukraine. Scholz a fait ces remarques sur le site de la Bundeswehr à Todendorf lors de la mise en service du premier système de défense aérienne IRIS-T pour l'armée allemande.

16:55 Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande réclament un retrait "inconditionnel" de la Russie

During their first summit in nine years, South Korean President Yoon Suk Yeol and New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon condemned Russia's attack on Ukraine. The two leaders jointly urged Russia to withdraw "immediately, thoroughly, and unconditionally" from Ukrainian territory recognized internationally. They also denounced the escalating military collaboration between North Korea and Russia. Luxon emphasized, "In this critical phase, when authoritarian forces continue to threaten, it is essential for nations with shared values to display solidarity." North Korea, which is largely isolated internationally, has recently established closer military connectivity with Russia.

16:21 Zelensky explique le remaniement gouvernemental : "Nous avons besoin d'un nouvel élan"

Ukrainian President Volodymyr Zelensky explained the motives behind a comprehensive government reshuffle. "We require new energy," Zelensky responded to a question about the rationale behind the reshuffle. "And these movements are linked to the strengthening of our state in various sectors." Ukraine has been battling Russian aggression for nearly two and a half years. Zelensky went on to express his appreciation for the ministers and the entire cabinet.

15:47 L'armée allemande prépare l'utilisation de l'IRIS-T en Schleswig-Holstein

The IRIS-T SLM system is already in use in Ukraine. In an effort to intercept more Russian missiles, the quantity of these systems deployed in Ukraine is expected to increase from four to ten. According to security sources, a delivery has been supposedly agreed upon. Likewise, the German military intends to utilize IRIS-T in Schleswig-Holstein.

15:21 La Russie annonce de nouvelles captures près de la ville ukrainienne de Pokrovsk

12:59 Ukraine: Crimea grouille d systèmes de défense aérienne

Selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, rapporté par Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne, les occupants russes de Crimée utilisent toutes les mesures de défense disponibles pour protéger le pont de Kerch. Des systèmes à courte et longue portée, notamment S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont apparemment utilisés. La Crimée est "crawling with air defense systems", selon Pletenchuk, car elle a une valeur à la fois pratique et symbolique pour les occupants. Le pont de Kerch, un projet prestigieux du leader du Kremlin Vladimir Putin, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et sert de voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les actions militaires autour du pont continuent, et Kyiv a répété à plusieurs reprises son intention de libérer la péninsule. Le pont sert de goulot d'étranglement stratégique.

12:32 Poutine annonce la visite de Xi à sommet du BRICS en Russie

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping assistera au prochain sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la touche du Forum économique oriental à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe, créé en 2009 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, a depuis incorporé l'Afrique du Sud, et cette année comprend des nations telles que les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux. Elles se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin espère que cela renforcera son influence et resserrera les alliances économiques. Moscou et Pékin ont renforcé leur coopération stratégique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

12:00 Russie : Attaque sur Poltava ciblait des soldats et des instructeurs étrangers

Le ministère russe de la Défense a révélé que l'attaque mortelle sur la ville ukrainienne de Poltava était dirigée contre des soldats et des instructeurs étrangers. La cible était un centre de formation militaire. Selon le ministère, "des spécialistes des communications et de la guerre électronique de toutes les branches et unités militaires des Forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens non habités impliqués dans des attaques contre des sites civils sur le territoire russe sont formés là sous la supervision d'instructeurs étrangers". Le ministère a également révélé qu'il avait utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaro-industrielles dans la ville ukrainienne occidentale de Lviv. En outre, les forces russes ont pris le contrôle de deux autres établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon les rapports ukrainiens, 50 personnes ont péri dans l'attaque de Poltava mardi.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien sortant

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. "Nuits blanches dans des trains de nuit, au G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", a écrit Baerbock sur X. "Il y a peu de gens avec qui j'ai travaillé aussi étroitement que vous, @DmytroKuleba. Vous avez mis les gens de votre nation avant vous-même." Elle lui a adressé ses vœux les plus chaleureux "du fond du cœur - Nous devrions nous revoir une fois que la paix et la liberté auront Returned to all of Ukraine."

11:24 La Russie envisage de réviser sa doctrine nucléaire

Les actions de l'Ouest contraignent la Russie à réévaluer sa doctrine nucléaire, selon le Kremlin. La Russie fait face à des défis et des menaces de la part de l'Ouest, ce qui nécessite une révision de la doctrine, selon les agences de presse russes citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La possibilité que l'Ukraine utilise des armes à longue portée américaines dans ses attaques en profondeur sur le territoire russe est examinée. Le gouvernement ukrainien a demandé depuis longtemps aux États-Unis de lui permettre d'utiliser les armes fournies par les alliés pour cible des objectifs en profondeur en Russie. "Il est clair que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a déjà annoncé son intention de réviser sa doctrine nucléaire, mais n'a pas révélé les détails. La directive permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 Ukraine : 29 sur 42 attaques aériennes russes déjouées

La Russie a mené 42 attaques aériennes sur l'Ukraine pendant la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne, rapporté sur Telegram. Des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Kh-101 et des "missiles Iskander-K" ont été utilisés. Selon ses données, l'armée de l'air ukrainienne a abattu sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, affirmant avoir déjoué 29 attaques aériennes.

10:19 Munz : l'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la Russie

La Russie cible la ville ukrainienne de Poltava avec des missiles, avec des rapports d'une des attaques aériennes les plus dévastatrices depuis le début de la guerre. Les médias russes, quant à eux, célèbrent un "grand succès", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Simultanément, la Russie semble modifier sa stratégie.

10:21 Déclaration de condoléances du gouverneur pour la région de Lviv - Le nombre de morts augmente

Le nombre de morts suite aux raids aériens russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv a augmenté. Hier soir, sept personnes, dont une fille de 7 ans et une fille de 14 ans, ont été tuées, comme l'a rapporté le gouverneur de la région de Lviv, Maxim Kosyzkyj, sur Telegram. "C'est une journée triste pour notre région", a écrit Kosyzkyj. C'est une situation profondément bouleversante. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait écrit sur Twitter que cinq personnes avaient été tuées et plus de 30 blessées. Zelenskyy a présenté ses condoléances aux familles des défunts.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères Kuleba présente sa démission

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a annoncé sa démission. La nouvelle a été partagée par le président du Parlement, Ruslan Stefantchuk, mercredi. La lettre de démission de Kuleba sera discutée lors de la prochaine session parlementaire, a annoncé Stefantchuk sur sa page Facebook. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission (voir les entrées 00:47 et 22:06). Les démissions font partie d'une plus large réorganisation du gouvernement ukrainien. Mercredi devrait être une journée de licenciements, tandis que le jour des nominations est prévu pour jeudi, a noté le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram.

08:03 Zelenskyy : Des opérations de sauvetage en cours à Poltava

La récente frappe de roquette russe sur Poltava est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit. Des personnes restent piégées sous les décombres, a confirmé le président Volodymyr Zelenskyy lors de son discours du soir. Il a de nouveau demandé des systèmes de défense aérienne améliorés.

07:39 Grossi met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ont discuté de l'état des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie lors d'une réunion à Kyiv. Grossi se rendra aujourd'hui à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par les Russes, dans le sud-est de l'Ukraine. Selon Reuters, Grossi a mis en garde sur la situation "très volatile" de la centrale et le risque persistant de catastrophe lors de sa réunion avec Zelenskyy. La centrale de Zaporijjia a été prise par les forces russes peu après l'invasion de Moscou en Ukraine en février 2022 et n'est actuellement pas en fonctionnement. Les deux parties s'accusent mutuellement de bombarder l'installation. Les deux parties rejettent ces allégations.

07:18 Le gouverneur confirme deux morts dans l'attaque de Lviv

Au moins deux personnes ont péri dans les derniers raids aériens russes (voir l'entrée 06:17 et 05:29) dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. Dix-neuf autres ont été blessés, comme l'a informé le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyy, sur Telegram.

06:53 L'Ukraine recherche un soutien accru pour les régions du front

L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour restaurer son secteur agricole et retirer les mines. Selon le "Rheinische Post" de Düsseldorf, une réponse du gouvernement allemand à une question de l'Union Party a révélé l'intention d'étudier un soutien aux zones agricoles proches du front. L'article suggère qu'une prime de sécurité pour le personnel serait nécessaire. L'Ukraine a également demandé le potentiel prolongement d'un projet financé par le ministère de l'Agriculture pour la livraison de générateurs, ainsi que l'aide au déminage dans les régions contestées du front. Le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement a reportedly déjà initié un projet de détection et de retrait de mines, comme l'a confirmé le gouvernement allemand.

06:17 Incendie à Lviv suite à une attaque de drone Shahed

Suite aux raids aériens russes (voir l'entrée 05:29) sur Lviv, dans le nord de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare principale. Cette information a été partagée par le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyy, sur Telegram. De plus, deux bâtiments scolaires ont якобы été endommagés lors de l'attaque, avec de nombreuses fenêtres brisées dans les rues. Selon Kosyzkyj, plusieurs drones Shahed ont été utilisés dans le raid aérien russe. Les services d'urgence et les pompiers sont sur les lieux. Les deux écoles touchées sont restées fermées, comme l'a rapporté le maire de Lviv, Andrij Sadowyj, sur Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de 10 ans, ont été blessées. Lviv, située dans la région occidentale de l'Ukraine et proche de la frontière polonaise, a été cible de multiples attaques depuis le début du conflit.

05:29 Deuxième vague de frappes aériennes à KyivLa ville ukrainienne de Kyiv est la cible d'une deuxième vague de frappes aériennes russes. Les systèmes de défense sont opérationnels. Les témoins rapportent plusieurs explosions aux abords de Kyiv, indiquant l'utilisation d'outils défensifs. Simultanément, l'armée signale une attaque de drone sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, près de la frontière polonaise. Tout le territoire ukrainien est placé en alerte aérienne, comme le confirme l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. La Pologne mobilise à nouveau ses propres avions et ceux de ses alliés pour la troisième fois en huit jours afin de protéger son espace aérien en réponse aux frappes aériennes russes et aux activités à distance, selon le commandement des forces armées polonaises.

04:35 Biden promet la livraison de systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'UkraineAprès l'attaque dévastatrice de l'armée russe sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet d'équiper l'Ukraine de systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne fermement cette attaque brutale", a déclaré Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement Kyiv, "y compris la fourniture de systèmes et de capacités de défense aérienne nécessaires pour sécuriser les frontières de l'Ukraine". Zelenskyj a appelé les alliés occidentaux à fournir rapidement à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et à autoriser l'utilisation d'armes à longue portée préexistantes pour des frappes sur le territoire russe suite à l'attaque qui a fait au moins 51 morts.

02:52 Nouvelle attaque de drones sur KyivLa Russie lance une nouvelle attaque de drones sur Kyiv. Les équipes de défense aérienne ukrainiennes sont activement en train de repousser les attaques aux abords de Kyiv, selon l'armée ukrainienne sur Telegram. Le nombre de drones impliqués et les éventuels dommages restent inconnus pour le moment. Cette attaque nocturne fait partie d'une série de frappes aériennes sur Kyiv qui se sont intensifiées ces dernières semaines.

01:32 Zelenskyj cherche à maintenir le contrôle sur les territoires occupés de Kursk pendant une période prolongéeL'Ukraine entend conserver le contrôle sur les territoires occupés dans l'oblast de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine décide d'engager des négociations, selon le président Zelenskyj dans une interview accordée au diffuseur américain NBC News. Zelenskyj a déclaré que le contrôle de ces territoires était un élément important du "plan de victoire". En général, l'Ukraine n'a pas d'intérêt pour les terres russes. Zelenskyj n'a pas précisé si d'autres territoires russes seraient pris pour cible.

ici.00:47 Plusieurs ministres ukrainiens démissionnent avant une prochaine réorganisation du gouvernementEn prévision d'une prochaine réorganisation du gouvernement en Ukraine, quatre ministres ont présenté leur démission. Ces responsables comprennent la députée pour les affaires européennes, Olga Stefanishyna, le ministre des industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin - un acteur clé de l'expansion de la production d'armes -, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilez. Il reste à déterminer si ces ministres obtiendront de nouveaux postes de haut niveau. "Une grande réorganisation gouvernementale est attendue cette semaine", explique David Arakhamia, chef de la faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain est un jour de licenciements, et le lendemain, un jour de nominations", annonce Arakhamia, considéré comme un allié proche du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Le président Zelenskyy plaide en faveur de l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée après l'attaque de roquettes sur PoltavaSuite à l'attaque mortelle de roquettes russes sur la ville de Poltava, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy demande l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Si nous pouvions détruire les sites de lancement des agresseurs, où ils se trouvent, et les aérodromes militaires et leur logistique russes, les frappes russes deviendraient impossibles", a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo quotidien. Selon les rapports de Zelenskyy, le nombre de morts à Poltava a atteint 51, avec 271 blessés. Plusieurs personnes sont toujours prisonnières des décombres.

22:06 Le président Zelenskyy limoge un autre haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelenskyy relève de ses fonctions Rostyslav Shurma, premier député du président de l'administration, selon un décret publié sur le site du président. Le président du Parlement annonce également la démission d'Olha Stefanishyna, qui a précédemment occupé le poste de députée

